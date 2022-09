Unwto: «Il turismo rurale vera chiave del turismo sostenibile»

Unwto prende una posizione metta sul turismo rurale, e lo indica come il punto di snodo del turismo sostenibile.

«Il turismo rurale è la chiave del turismo sostenibile e anche dell’innovazione non solo per i luoghi meno visitati di ciascun Paese ma in generale in tutti i territori del mondo. Abbiamo un programma eccezionale con oltre 30 speaker e 8 ministri».

Lo dice Alessandra Priante direttore Europa dell’Unwto, presentando con il ministro Massimo Garavaglia la Sesta Conferenza mondiale dell’enoturismo, organizzata con l’Unwto (agenzia del turismo dell’Onu), dal ministero del turismo e dall’Enit per la prima volta in Italia, precisamente ad Alba dal 19 al 21 settembre.

«Questo tipo di turismo – dice Alessandra Priante – è importante anche per la risoluzione dei problemi del turismo che si tanno avendo in tutto il mondo: il rincaro dei costi, la vicinanza della guerra e la questione della mancanza di personale».