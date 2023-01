Turismo enogastronomico nelle Marche: torna la seconda edizione di ‘Il calice racconta’ Al via ‘Il calice racconta’, l’iniziativa di turismo gastronomico delle Marche.

Molte le novità di questa nuova edizione, che prevede anche un programma di eventi, visite, degustazioni e passeggiate naturalistiche sul territorio nella giornata di oggi e di domani. Quest’anno l’evento è ospitato in uno dei più prestigiosi Istituti italiani per il turismo e l’enogastronomia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia.

Presenti anche le associazioni di sommelier che oltre a diffondere la cultura del vino, lavorano al fianco dei ristoratori per esaltare la cucina marchigiana. L’evento sarà l’occasione per lanciare il progetto ‘Il calice racconta’ finanziato nell’ambito del Bando ‘Dalla Vigna alla Tavola. Enoturismo delle Marche’, una serie di cene-degustazione con abbinamento di vini o birre con la partecipazione di almeno tre cantine o birrifici del territorio per ogni serata. Il progetto aspira a superare i confini marchigiani e a far conoscere le tipicità e i nostri ottimi vini su scala nazionale, per questo, grazie alla partnership con Inside Marche Live, l’associazione che riunisce i principali tour operator incoming delle Marche e Senigallia Incoming sarà organizzato un press tour. L’evento permetterà di fare il punto sul turismo enogastronomico marchigiano, bilanci e prospettive.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via 'Il calice racconta', l'iniziativa di turismo gastronomico delle Marche. Molte le novità di questa nuova edizione, che prevede anche un programma di eventi, visite, degustazioni e passeggiate naturalistiche sul territorio nella giornata di oggi e di domani. Quest’anno l’evento è ospitato in uno dei più prestigiosi Istituti italiani per il turismo e l’enogastronomia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia. Presenti anche le associazioni di sommelier che oltre a diffondere la cultura del vino, lavorano al fianco dei ristoratori per esaltare la cucina marchigiana. L’evento sarà l’occasione per lanciare il progetto 'Il calice racconta' finanziato nell’ambito del Bando 'Dalla Vigna alla Tavola. Enoturismo delle Marche', una serie di cene-degustazione con abbinamento di vini o birre con la partecipazione di almeno tre cantine o birrifici del territorio per ogni serata. Il progetto aspira a superare i confini marchigiani e a far conoscere le tipicità e i nostri ottimi vini su scala nazionale, per questo, grazie alla partnership con Inside Marche Live, l’associazione che riunisce i principali tour operator incoming delle Marche e Senigallia Incoming sarà organizzato un press tour. L’evento permetterà di fare il punto sul turismo enogastronomico marchigiano, bilanci e prospettive. [post_title] => Turismo enogastronomico nelle Marche: torna la seconda edizione di 'Il calice racconta' [post_date] => 2023-01-17T08:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673944219000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437356" align="alignleft" width="300"] Gloria Aura Bortolini[/caption] Si chiama Valtur presenta: Cervinia il nuovo podcast realizzato dal brand del gruppo Nicolaus in collaborazione con l’agenzia specializzata Hypercast. L'idea è quella di raccontare l’identità profondamente alpina della destinazione, dove proprio Valtur ha inaugurato il mese scorso il nuovo Cristallo: primo resort di montagna del marchio e indirizzo di debutto dell'innovativa formula upscale Italian Lifestyle Collecation. Voce narrante e protagonista del viaggio valdostano che ruota attorno alla località ai piedi del Cervino è la giornalista Gloria Aura Bortolini, che ha scelto proprio il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort per lavorare al suo libro dedicato alla montagna. Nel suo storytelling per quadri sonori racconta l’emozione di essere la prima e unica ospite del resort poco prima della sua apertura ufficiale, nonché la scoperta di un territorio che ha con le Alpi un legame viscerale e in continua evoluzione. «Si tratta di un progetto lunghissimo, complesso e innovativo - spiega Raffaele Costantino, direttore creativo di Hypercast -. Un percorso comune che i nostri team hanno intrapreso fianco a fianco. Valtur Presenta: Cervinia è quindi una narrazione corale, tra personaggi chiave e storie incredibili, che coinvolge le eccellenze del territorio: dagli artigiani alle guide naturalistiche fino agli artisti, in un simbolico dialogo con i protagonisti di casa Valtur». Il racconto di Gloria Aura Bortolini si articola infatti in tre rubriche: Voci di Cervinia, Dna Valtur (dedicata alle figure essenziali del team coinvolto nella realizzazione del progetto) e Cristallo Ski Resort. Dal campione mondiale di sci Giorgio Rocca agli amministratori Valtur Giuseppe e Roberto Pagliara, dai voli in elicottero ai sapori della tradizione valdostana, incontri sorprendenti e avventure singolari permettono a Gloria Aura Bortolini di scoprire e amare la “montagna perfetta”. «Il progetto della rinascita del Cristallo di Cervinia è nato da un felice incontro e da una visione condivisa tra Valtur e la proprietà, accomunati dalla meraviglia per una delle montagne letteralmente più mitiche di tutto l’arco alpino, il Cervino, e della destinazione da cui ha preso il nome - spiega Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus – Valtur -. Senza il Cervino e Cervinia non avremmo scelto di dar vita a un progetto tanto ambizioso quanto impegnativo per tutto la nostra compagnia. Abbiamo voluto raccontare questo incontro fatto di elementi tangibili e altamente simbolici, di sogni e di appassionate aspirazioni, per rendere un omaggio a un luogo e per testimoniare un percorso. Il podcast, con la sua valenza creativamente libera e potentemente evocativa, ci è sembrato lo strumento migliore: una dimostrazione concreta dell’intenzione di Valtur di porsi in continuo, fruttuoso dialogo con la destinazione, di cui si vuole fare portavoce e amplificatore. Siamo molto soddisfatti del risultato e dell’accoglienza». Sono già disponibili su tutte le piattaforme di podcasting le due rubriche Voci di Cervinia e Dna Valtur, insieme ai primi due episodi del diario Cristallo Ski Resort, mentre dal 18 gennaio saranno pubblicati gli altri episodi del diario, con cadenza settimanale ogni mercoledì. [post_title] => Valtur presenta: Cervinia. Un podcast per raccontare il Cristallo e il suo territorio [post_date] => 2023-01-16T12:17:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673871467000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Boeing 737 Max è tornato nei cieli della Cina con un volo passeggeri, dopo uno stop di ben quattro anni. Il modello più venduto di Boeing, bloccato a marzo 2019 dopo i gravissimi incidenti in Indonesia ed Etiopia, ha fatto il suo ritorno oggi nella flotta di China Southern Airlines con un volo domestico da Guangzhou a Zhengzhou. I Max avevano ripreso servizio in tutto il mondo a partire dalla fine del 2020 dopo le modifiche apportate all'aereo e alla formazione dei piloti. La Cina è dunque l'ultimo grande mercato ad aver ripreso a volare con il Max a causa delle continue tensioni commerciali con gli Stati Uniti, e il ritorno avviene in concomitanza con la ripresa della domanda di viaggi interni dopo l'abbandono delle politiche zero-Covid. Le compagnie aeree straniere hanno iniziato a far volare il Max in Cina nell'ottobre 2022, segno che il primo paese a mettere a terra il modello dopo gli incidenti stava rivedendo le sue politiche. [post_title] => Il Boeing 737 Max torna a volare nei cieli cinesi dopo 4 anni con China Southern Airlines [post_date] => 2023-01-13T10:48:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673606881000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federico Calò si occuperà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Annalisa Cianfanelli avrà la responsabilità del Lazio. Le due new entry andranno a rafforzare il team sales del gruppo Albatravel-Whl in questa fase di consolidamento della ripartenza, ma soprattutto a supporto dell’imminente lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com. Si affiancheranno a una squadra già composta da Simonetta Cagelli, che segue la Lombardia, Massimo Novarin per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti per la Toscana, Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo per la Campania, nonché Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria. “Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per noi - spiega il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b. Desidero augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo, potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”. [post_title] => Federico Calò e Annalisa Cianfanelli rinforzano il team sales di Albatravel [post_date] => 2023-01-13T09:53:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673603629000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo catalogo Usa e Canada 2023 di Utat Viaggi. "Il nostro auspicio è che ognuno, sfogliando le pagine, possa trovare la sua America - racconta la product manager Stati Uniti, Arianna Pradella -. Perdendosi nelle belle immagini, lasciandosi trasportare lungo l'uno o l'altro percorso, sentendo i profumi... i rumori... Perdendosi tra le rocce ancestrali, nelle immense praterie o tra i grattacieli che sfidano il cielo, l'augurio è quello di cogliere anche ciò che l'occhio non vede, abbracciati da una moltitudine che, come diceva Whitman, contiene molte moltitudini. Questa è l'America di Utat Viaggi". Il catalogo contiene i Viaggi Speciali firmati Utat con accompagnatore Sspecialista dall'Italia; partenze garantite di gruppo; pacchetti in fly & drive; viaggi di nozze; percorsi tematici; soggiorni in hotel storici, piantagioni, ranch e glamping. [post_title] => Disponibile online il catalogo Usa e Canada 2023 di Utat Viaggi [post_date] => 2023-01-12T09:55:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673517332000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva. “Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”. [post_title] => Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar [post_date] => 2023-01-11T11:38:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673437116000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437044" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Relais & Châteaux toscano Borgo San Felice[/caption] Tre pilastri fondamentali e 15 obiettivi da qui al 2025 e al 2030. Relais & Châteaux lancia un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, al contempo rafforzando il proprio impegno grazie all'implementazione di un sistema di reporting completo basato su 60 indicatori e pubblicando il proprio primo report di sostenibilità. L'operazione è stata inoltre supportata dalle società di consulenza Solinnen e Alice Audouin Consulting. Nel dettaglio i tre pilastri del piano comprendono la protezione dell'ambiente, con un’attenzione particolare ai temi del riscaldamento globale, del consumo di acqua, della biodiversità e dell'inquinamento causato dall’uso di plastica. Un'altra priorità è poi la cucina sostenibile e il controllo dell’intero ciclo di vita del piatto, privilegiando i fornitori e le filiere locali e la conservazione del patrimonio culinario. Infine, in termini di empowerment sociale e societario, l'associazione pone l’accento sulla parità di genere, la diversità e le condizioni di lavoro dei dipendenti, ma anche sul geoturismo e il coinvolgimento della comunità locale in favore dell’ambiente al quale ciascuna dimora è legata dal punto di vista geografico e naturale, ma anche storico ed economico. "Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora, ma rimaniamo umili e attenti: siamo a un punto critico per la salute della terra e dei suoi abitanti, nessuno può compiacersi del proprio contributo per proteggere e rigenerare il nostro pianeta", commenta il presidente uscente di Relais & Châteaux, Philippe Gombert, che ha fortemente voluto questa operazione. "Siamo ambiziosi e desideriamo rivoluzionare il settore dell'ospitalità - gli fa eco il vicepresidente Olivier Roellinger, anche lui grande supporter dell'iniziativa - .I nostri obiettivi sono una risposta chiara e concreta a quella che a oggi è la minaccia più temibile per l'umanità: il cambiamento climatico". [post_title] => Relais & Châteaux lancia un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile [post_date] => 2023-01-11T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673430707000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non sappiamo se sarà una delle solite iniziative regionali che fanno tanto clamore e finiscono in una nuvola di polvere o qualcosa di più serio, però la notizia va data. La riporta LaSicilia.it, ed è questa: l’idea di una compagnia aerea siciliana per non essere “ostaggio” del caro voli, inizia ad avere sempre più sostenitori. Dopo l’Ance Messina che si è detta favorevole alla proposta del Codacons a sposare la tesi è Confcommercio Messina che aggiunge anche l’ipotesi di un azionariato popolare. Si potrebbe così raggiungere il doppio risultato d’incentivare il turismo e porre finalmente fine alle difficoltà cui vanno incontro migliaia e migliaia di pendolari siciliani. Confcommercio Messina si schiera contro il caro voli e sposa l’iniziativa lanciata da Francesco La Fauci, consulente Codacons e dall’associazione di tutela dei consumatori che ha lanciato l’idea di creare una compagnia aerea siciliana con l’obiettivo di rendere la regione autonoma nel settore del trasporto aereo. “L’idea – spiega il presidente Carmelo Picciotto – è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzioni, forze sociali e cittadini, perché si possa procedere alla creazione di una aerolinea che possa provvedere ai bisogni dei siciliani e incentivare il turismo a costi non proibitivi.” Un progetto cui non solo la Confcommercio Messina ha aderito, ma che ha fatto proprio attraverso una raccolta di adesioni che prelude ad un azionariato popolare mediante la sottoscrizione e l’eventuale acquisto di quote da parte dei cittadini. Gli interessati potranno scrivere all’indirizzo adesionicomitatovolisicilia@gmail.com. [post_title] => Una compagnia aerea siciliana. Anche Confcommercio Messina è d'accordo [post_date] => 2023-01-10T11:13:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673349194000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto il 7 gennaio nel porto di Alicante, in Spagna, l’Ocean Live Park, il villaggio per la partenza di The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo che compie 50 anni e per la prima, storica, volta arriverà in Italia, con il “Grand Finale” di Genova. E il capoluogo ligure si conferma sempre più capitale mondiale della vela e della nautica grazie all’importante presenza al fianco di The Ocean Race. Nell’Ocean Live Park di Alicante verrà inaugurato il Pavilion di Genova, un padiglione di 150 metri quadrati in cui i visitatori potranno esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria mentre le aziende potranno sviluppare nuove opportunità di business con realtà provenienti da tutto il mondo. Una opportunità unica: Genova sarà la sola città ad avere questa visibilità lungo tutto il percorso. Dopo Alicante, ecco le tappe di Cape Town (7/26 febbraio), Itajaí (1/23 aprile), Newport (10/21 maggio), Aarhus (30 maggio/8 giugno), e L’Aja (11/15 giugno). Non solo. Al fianco di The Ocean Race, Genova è in prima fila nel promuovere la sostenibilità e la tutela dei mari. Grazie al “Genova Process” sarà scritta la prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu dopo il Grand Finale del prossimo giugno. Fino al 15 gennaio l’Ocean Live Park di Alicante proporrà eventi per adulti e bambini in una area di 50 mila metri quadrati: concerti, intrattenimento, workshop, prove di vela e un’area dedicata al gaming e agli e-sports. La Cerimonia di Apertura è fissata per il 12 gennaio alle 20 e sarà seguita da uno spettacolo di droni. Il pubblico potrà anche accedere al Museo di The Ocean Race per ammirare la storia della regata. Ci sarà anche la Race Boat Experience in cui il pubblico potrà avere un assaggio della vita a bordo. Il Pavilion di Genova sarà in prima linea, proprio dietro alle barche della regata (padiglione 17). Un ledwall posizionato di fronte alla struttura mostrerà le bellezze di Genova, della Liguria e dell’Italia. Attraverso la scannerizzazione di QR Codes si potranno approfondire i vari temi. Le pareti del padiglione “racconteranno” il territorio attraverso immagini iconiche: la Lanterna, le Botteghe Storiche e i tipici “carruggi”, le Cinque Terre, il pesto ma anche il gelato e il caffè. Insomma una vetrina straordinaria per Genova e per l’Italia intera. Nell’ultima edizione sono stati 2,5 milioni i visitatori complessivi nei villaggi. Nel Pavilion sarà allestita da ETT, azienda genovese del Gruppo SCAI, una vera e propria esperienza immersiva che promuoverà, attraverso visioni iconiche, Genova e la Liguria. A disposizione dei visitatori ci saranno anche alcuni visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si potranno esplorare le zone iconiche del centro storico comprese le piazze e alcuni palazzi tra cui Palazzo San Giorgio. Il Pavilion di Genova ospiterà anche una edizione speciale del Campionato Mondiale del Pesto in cui una decina di partecipanti, dopo una demo della ricetta originale, potranno sfidarsi in gara per realizzare il pesto migliore. The Ocean Race “Genova The Grand Finale” gode del patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enit, Coni e Ussi. Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Porto Antico, Blue District e Federvela sono i partner Istituzionali. Iren e Free To X sono “Genova Partners”. Esselunga, Rina, Ett e Esaote sono “Genova Supporters”. [post_title] => Genova, per la prima volta in Italia arriva "The Ocean Race" [post_date] => 2023-01-10T10:35:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673346931000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turismo enogastronomico nelle marche torna la seconda edizione calice racconta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1310,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via 'Il calice racconta', l'iniziativa di turismo gastronomico delle Marche.\r

Molte le novità di questa nuova edizione, che prevede anche un programma di eventi, visite, degustazioni e passeggiate naturalistiche sul territorio nella giornata di oggi e di domani. Quest’anno l’evento è ospitato in uno dei più prestigiosi Istituti italiani per il turismo e l’enogastronomia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia.\r

Presenti anche le associazioni di sommelier che oltre a diffondere la cultura del vino, lavorano al fianco dei ristoratori per esaltare la cucina marchigiana.\r

\r

L’evento sarà l’occasione per lanciare il progetto 'Il calice racconta' finanziato nell’ambito del Bando 'Dalla Vigna alla Tavola. Enoturismo delle Marche', una serie di cene-degustazione con abbinamento di vini o birre con la partecipazione di almeno tre cantine o birrifici del territorio per ogni serata.\r

\r

Il progetto aspira a superare i confini marchigiani e a far conoscere le tipicità e i nostri ottimi vini su scala nazionale, per questo, grazie alla partnership con Inside Marche Live, l’associazione che riunisce i principali tour operator incoming delle Marche e Senigallia Incoming sarà organizzato un press tour.\r

\r

L’evento permetterà di fare il punto sul turismo enogastronomico marchigiano, bilanci e prospettive.\r

\r

","post_title":"Turismo enogastronomico nelle Marche: torna la seconda edizione di 'Il calice racconta'","post_date":"2023-01-17T08:30:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673944219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gloria Aura Bortolini[/caption]\r

\r

Si chiama Valtur presenta: Cervinia il nuovo podcast realizzato dal brand del gruppo Nicolaus in collaborazione con l’agenzia specializzata Hypercast. L'idea è quella di raccontare l’identità profondamente alpina della destinazione, dove proprio Valtur ha inaugurato il mese scorso il nuovo Cristallo: primo resort di montagna del marchio e indirizzo di debutto dell'innovativa formula upscale Italian Lifestyle Collecation.\r

Voce narrante e protagonista del viaggio valdostano che ruota attorno alla località ai piedi del Cervino è la giornalista Gloria Aura Bortolini, che ha scelto proprio il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort per lavorare al suo libro dedicato alla montagna. Nel suo storytelling per quadri sonori racconta l’emozione di essere la prima e unica ospite del resort poco prima della sua apertura ufficiale, nonché la scoperta di un territorio che ha con le Alpi un legame viscerale e in continua evoluzione.\r

\r

«Si tratta di un progetto lunghissimo, complesso e innovativo - spiega Raffaele Costantino, direttore creativo di Hypercast -. Un percorso comune che i nostri team hanno intrapreso fianco a fianco. Valtur Presenta: Cervinia è quindi una narrazione corale, tra personaggi chiave e storie incredibili, che coinvolge le eccellenze del territorio: dagli artigiani alle guide naturalistiche fino agli artisti, in un simbolico dialogo con i protagonisti di casa Valtur».\r

\r

Il racconto di Gloria Aura Bortolini si articola infatti in tre rubriche: Voci di Cervinia, Dna Valtur (dedicata alle figure essenziali del team coinvolto nella realizzazione del progetto) e Cristallo Ski Resort. Dal campione mondiale di sci Giorgio Rocca agli amministratori Valtur Giuseppe e Roberto Pagliara, dai voli in elicottero ai sapori della tradizione valdostana, incontri sorprendenti e avventure singolari permettono a Gloria Aura Bortolini di scoprire e amare la “montagna perfetta”.\r

\r

«Il progetto della rinascita del Cristallo di Cervinia è nato da un felice incontro e da una visione condivisa tra Valtur e la proprietà, accomunati dalla meraviglia per una delle montagne letteralmente più mitiche di tutto l’arco alpino, il Cervino, e della destinazione da cui ha preso il nome - spiega Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus – Valtur -. Senza il Cervino e Cervinia non avremmo scelto di dar vita a un progetto tanto ambizioso quanto impegnativo per tutto la nostra compagnia. Abbiamo voluto raccontare questo incontro fatto di elementi tangibili e altamente simbolici, di sogni e di appassionate aspirazioni, per rendere un omaggio a un luogo e per testimoniare un percorso. Il podcast, con la sua valenza creativamente libera e potentemente evocativa, ci è sembrato lo strumento migliore: una dimostrazione concreta dell’intenzione di Valtur di porsi in continuo, fruttuoso dialogo con la destinazione, di cui si vuole fare portavoce e amplificatore. Siamo molto soddisfatti del risultato e dell’accoglienza».\r

\r

Sono già disponibili su tutte le piattaforme di podcasting le due rubriche Voci di Cervinia e Dna Valtur, insieme ai primi due episodi del diario Cristallo Ski Resort, mentre dal 18 gennaio saranno pubblicati gli altri episodi del diario, con cadenza settimanale ogni mercoledì.","post_title":"Valtur presenta: Cervinia. Un podcast per raccontare il Cristallo e il suo territorio","post_date":"2023-01-16T12:17:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673871467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Boeing 737 Max è tornato nei cieli della Cina con un volo passeggeri, dopo uno stop di ben quattro anni. Il modello più venduto di Boeing, bloccato a marzo 2019 dopo i gravissimi incidenti in Indonesia ed Etiopia, ha fatto il suo ritorno oggi nella flotta di China Southern Airlines con un volo domestico da Guangzhou a Zhengzhou.\r

\r

I Max avevano ripreso servizio in tutto il mondo a partire dalla fine del 2020 dopo le modifiche apportate all'aereo e alla formazione dei piloti.\r

\r

La Cina è dunque l'ultimo grande mercato ad aver ripreso a volare con il Max a causa delle continue tensioni commerciali con gli Stati Uniti, e il ritorno avviene in concomitanza con la ripresa della domanda di viaggi interni dopo l'abbandono delle politiche zero-Covid. Le compagnie aeree straniere hanno iniziato a far volare il Max in Cina nell'ottobre 2022, segno che il primo paese a mettere a terra il modello dopo gli incidenti stava rivedendo le sue politiche.\r

\r

","post_title":"Il Boeing 737 Max torna a volare nei cieli cinesi dopo 4 anni con China Southern Airlines","post_date":"2023-01-13T10:48:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673606881000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federico Calò si occuperà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Annalisa Cianfanelli avrà la responsabilità del Lazio. Le due new entry andranno a rafforzare il team sales del gruppo Albatravel-Whl in questa fase di consolidamento della ripartenza, ma soprattutto a supporto dell’imminente lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com.\r

\r

Si affiancheranno a una squadra già composta da Simonetta Cagelli, che segue la Lombardia, Massimo Novarin per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti per la Toscana, Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo per la Campania, nonché Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria.\r

\r

“Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per noi - spiega il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b. Desidero augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo, potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”.","post_title":"Federico Calò e Annalisa Cianfanelli rinforzano il team sales di Albatravel","post_date":"2023-01-13T09:53:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673603629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo catalogo Usa e Canada 2023 di Utat Viaggi. \"Il nostro auspicio è che ognuno, sfogliando le pagine, possa trovare la sua America - racconta la product manager Stati Uniti, Arianna Pradella -. Perdendosi nelle belle immagini, lasciandosi trasportare lungo l'uno o l'altro percorso, sentendo i profumi... i rumori... Perdendosi tra le rocce ancestrali, nelle immense praterie o tra i grattacieli che sfidano il cielo, l'augurio è quello di cogliere anche ciò che l'occhio non vede, abbracciati da una moltitudine che, come diceva Whitman, contiene molte moltitudini. Questa è l'America di Utat Viaggi\".\r

\r

Il catalogo contiene i Viaggi Speciali firmati Utat con accompagnatore Sspecialista dall'Italia; partenze garantite di gruppo; pacchetti in fly & drive; viaggi di nozze; percorsi tematici; soggiorni in hotel storici, piantagioni, ranch e glamping.","post_title":"Disponibile online il catalogo Usa e Canada 2023 di Utat Viaggi","post_date":"2023-01-12T09:55:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673517332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”.\r

\r

","post_title":"Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar","post_date":"2023-01-11T11:38:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673437116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Relais & Châteaux toscano Borgo San Felice[/caption]\r

\r

Tre pilastri fondamentali e 15 obiettivi da qui al 2025 e al 2030. Relais & Châteaux lancia un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, al contempo rafforzando il proprio impegno grazie all'implementazione di un sistema di reporting completo basato su 60 indicatori e pubblicando il proprio primo report di sostenibilità. L'operazione è stata inoltre supportata dalle società di consulenza Solinnen e Alice Audouin Consulting.\r

Nel dettaglio i tre pilastri del piano comprendono la protezione dell'ambiente, con un’attenzione particolare ai temi del riscaldamento globale, del consumo di acqua, della biodiversità e dell'inquinamento causato dall’uso di plastica. Un'altra priorità è poi la cucina sostenibile e il controllo dell’intero ciclo di vita del piatto, privilegiando i fornitori e le filiere locali e la conservazione del patrimonio culinario. Infine, in termini di empowerment sociale e societario, l'associazione pone l’accento sulla parità di genere, la diversità e le condizioni di lavoro dei dipendenti, ma anche sul geoturismo e il coinvolgimento della comunità locale in favore dell’ambiente al quale ciascuna dimora è legata dal punto di vista geografico e naturale, ma anche storico ed economico.\r

\r

\r

\r

\"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora, ma rimaniamo umili e attenti: siamo a un punto critico per la salute della terra e dei suoi abitanti, nessuno può compiacersi del proprio contributo per proteggere e rigenerare il nostro pianeta\", commenta il presidente uscente di Relais & Châteaux, Philippe Gombert, che ha fortemente voluto questa operazione. \"Siamo ambiziosi e desideriamo rivoluzionare il settore dell'ospitalità - gli fa eco il vicepresidente Olivier Roellinger, anche lui grande supporter dell'iniziativa - .I nostri obiettivi sono una risposta chiara e concreta a quella che a oggi è la minaccia più temibile per l'umanità: il cambiamento climatico\".","post_title":"Relais & Châteaux lancia un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile","post_date":"2023-01-11T09:51:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673430707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non sappiamo se sarà una delle solite iniziative regionali che fanno tanto clamore e finiscono in una nuvola di polvere o qualcosa di più serio, però la notizia va data. La riporta LaSicilia.it, ed è questa: l’idea di una compagnia aerea siciliana per non essere “ostaggio” del caro voli, inizia ad avere sempre più sostenitori. Dopo l’Ance Messina che si è detta favorevole alla proposta del Codacons a sposare la tesi è Confcommercio Messina che aggiunge anche l’ipotesi di un azionariato popolare.\r

Si potrebbe così raggiungere il doppio risultato d’incentivare il turismo e porre finalmente fine alle difficoltà cui vanno incontro migliaia e migliaia di pendolari siciliani.\r

Confcommercio Messina si schiera contro il caro voli e sposa l’iniziativa lanciata da Francesco La Fauci, consulente Codacons e dall’associazione di tutela dei consumatori che ha lanciato l’idea di creare una compagnia aerea siciliana con l’obiettivo di rendere la regione autonoma nel settore del trasporto aereo. “L’idea – spiega il presidente Carmelo Picciotto – è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzioni, forze sociali e cittadini, perché si possa procedere alla creazione di una aerolinea che possa provvedere ai bisogni dei siciliani e incentivare il turismo a costi non proibitivi.” \r

\r

\r

Un progetto cui non solo la Confcommercio Messina ha aderito, ma che ha fatto proprio attraverso una raccolta di adesioni che prelude ad un azionariato popolare mediante la sottoscrizione e l’eventuale acquisto di quote da parte dei cittadini. \r

\r

Gli interessati potranno scrivere all’indirizzo adesionicomitatovolisicilia@gmail.com.\r

\r

\r

","post_title":"Una compagnia aerea siciliana. Anche Confcommercio Messina è d'accordo","post_date":"2023-01-10T11:13:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673349194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto il 7 gennaio nel porto di Alicante, in Spagna, l’Ocean Live Park, il villaggio per la partenza di The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo che compie 50 anni e per la prima, storica, volta arriverà in Italia, con il “Grand Finale” di Genova. E il capoluogo ligure si conferma sempre più capitale mondiale della vela e della nautica grazie all’importante presenza al fianco di The Ocean Race.\r

\r

Nell’Ocean Live Park di Alicante verrà inaugurato il Pavilion di Genova, un padiglione di 150 metri quadrati in cui i visitatori potranno esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria mentre le aziende potranno sviluppare nuove opportunità di business con realtà provenienti da tutto il mondo. Una opportunità unica: Genova sarà la sola città ad avere questa visibilità lungo tutto il percorso. Dopo Alicante, ecco le tappe di Cape Town (7/26 febbraio), Itajaí (1/23 aprile), Newport (10/21 maggio), Aarhus (30 maggio/8 giugno), e L’Aja (11/15 giugno). Non solo. Al fianco di The Ocean Race, Genova è in prima fila nel promuovere la sostenibilità e la tutela dei mari. Grazie al “Genova Process” sarà scritta la prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu dopo il Grand Finale del prossimo giugno. \r

\r

Fino al 15 gennaio l’Ocean Live Park di Alicante proporrà eventi per adulti e bambini in una area di 50 mila metri quadrati: concerti, intrattenimento, workshop, prove di vela e un’area dedicata al gaming e agli e-sports. La Cerimonia di Apertura è fissata per il 12 gennaio alle 20 e sarà seguita da uno spettacolo di droni. Il pubblico potrà anche accedere al Museo di The Ocean Race per ammirare la storia della regata. Ci sarà anche la Race Boat Experience in cui il pubblico potrà avere un assaggio della vita a bordo. \r

\r

Il Pavilion di Genova sarà in prima linea, proprio dietro alle barche della regata (padiglione 17). Un ledwall posizionato di fronte alla struttura mostrerà le bellezze di Genova, della Liguria e dell’Italia. Attraverso la scannerizzazione di QR Codes si potranno approfondire i vari temi. Le pareti del padiglione “racconteranno” il territorio attraverso immagini iconiche: la Lanterna, le Botteghe Storiche e i tipici “carruggi”, le Cinque Terre, il pesto ma anche il gelato e il caffè. Insomma una vetrina straordinaria per Genova e per l’Italia intera. Nell’ultima edizione sono stati 2,5 milioni i visitatori complessivi nei villaggi. \r

\r

Nel Pavilion sarà allestita da ETT, azienda genovese del Gruppo SCAI, una vera e propria esperienza immersiva che promuoverà, attraverso visioni iconiche, Genova e la Liguria. \r

\r

A disposizione dei visitatori ci saranno anche alcuni visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si potranno esplorare le zone iconiche del centro storico comprese le piazze e alcuni palazzi tra cui Palazzo San Giorgio. Il Pavilion di Genova ospiterà anche una edizione speciale del Campionato Mondiale del Pesto in cui una decina di partecipanti, dopo una demo della ricetta originale, potranno sfidarsi in gara per realizzare il pesto migliore.\r

\r

The Ocean Race “Genova The Grand Finale” gode del patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enit, Coni e Ussi. Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Porto Antico, Blue District e Federvela sono i partner Istituzionali. Iren e Free To X sono “Genova Partners”. Esselunga, Rina, Ett e Esaote sono “Genova Supporters”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, per la prima volta in Italia arriva \"The Ocean Race\"","post_date":"2023-01-10T10:35:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673346931000]}]}}