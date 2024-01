Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell’arco di 4 anni l’e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto. Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell’ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall’e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell’Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell’Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell’Università di Bologna. Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti. Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l’accesso al credito d’imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L’opportunità è stata sfruttata da circa un’agenzia su quattro tra quelle partecipanti all’indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%). Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'anno delle esperienze a bordo. Così definisce il 2024, la sales manager Star Clipper per Italia e Svizzera Italiana, Birgit Gfölner. Tante infatti le partenze in calendario a tema enogastronomico e yoga, con lezioni tenute da esperti: "Questo genere di crociere costituisce un ulteriore supporto alle vendite: una chicca che può orientare in maniera determinante le scelte di chi desidera viaggiare con noi”. I tre velieri della compagnia giungeranno nel Mediterraneo a partire dal prossimo aprile, per un programma di itinerari tematici in costante aggiornamento. Fino ad allora, protagoniste resteranno le crociere tra Caraibi, Panama e Costa Rica, prima delle traversate oceaniche che riporteranno la flotta in Europa. Sul tavolo anche una serie di promozioni dedicate al biennio 2024-2025: dagli Early booking discount (fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il prossimo 30 aprile sulle crociere dell’inverno 2024/25), allo sconto del 5% per le crociere consecutive, passando per la tariffa speciale Singola garantita, pensata per i solo traveler. Ritorna poi anche per il 2024 l’offerta speciale sulle crociere di Natale, che prevede 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; la gratuità della terza persona (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Star Clippers sarà presente alla Bit (hall 4, stand D69). [post_title] => Gfölner, Star Clippers: il 2024 sarà l'anno delle esperienze a bordo [post_date] => 2024-01-25T11:27:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706182031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea. Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema. «La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione, proseguendo la nostra campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria: puntiamo a rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono infatti circa 2 milioni e 500 mila le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera». Dopo Londra, quindi, Sestriere, Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. «Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti – ha dichiarato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere - Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare». [post_title] => Liguria, "il Mortaio gigante" al Sestriere per rafforzare il legame con il Piemonte [post_date] => 2024-01-25T11:02:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706180533000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406199" align="alignleft" width="300"] Marco Bongiovanni[/caption] Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione. Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. [post_title] => Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating [post_date] => 2024-01-25T10:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178777000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460075 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'isola di Anguilla sarà raggiungibile da St.Thomas (Isole Vergini Americane) con un nuovo collegamento diretto operato da Cape Air: dal prossimo 8 marzo la compagnia aerea effettuerà un volo giornaliero tra l'aeroporto internazionale Cyril E. King a St. Thomas e il Clayton J. Lloyd ad Anguilla. L'orario dei voli è ottimizzato per le coincidenze a St. Thomas. «Cape Air è presente nella regione dei Caraibi da oltre venticinque anni - ha dichiarato Linda Markham, presidente e ceo del vettore -. Una parte significativa della nostra attività è incentrata sul collegamento delle comunità insulari alle città hub e sul fornire un accesso conveniente ai voli sui nostri vettori partner». «Come ministro dell'Aviazione e del Turismo, mi fa molto piacere vedere il ripristino del servizio di Cape Air tra Anguilla e le Isole Vergini americane - ha sottolineato Haydn Hughes -. I legami tra Anguilla e le Isole Vergini americane sono profondi e non c'è dubbio che questo servizio sarà accolto con favore dagli anguillani per i loro spostamenti e da coloro che vogliono visitare le nostre rispettive destinazioni». Il commissario Joseph Boschulte, dipartimento del turismo delle Isole Vergini americane ha commentato: «Questo collegamento amplia la connettività regionale del nostro territorio e facilita gli spostamenti tra i paesi vicini in tutto il resto delle Antille». Cape Air, che vola nei Caraibi dal 1998, opera con Cessna 402 da nove posti: Con i suoi hub caraibici a San Juan e St. Thomas, effettua più di 80 voli giornalieri per St. Thomas, St. Croix, Tortola, Vieques, Anguilla, Nevis, Mayaguez, Culebra e Virgin Gorda. [post_title] => Anguilla: nuovo collegamento con l'isola di St. Thomas operato da Cape Air [post_date] => 2024-01-25T09:58:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706176708000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460066" align="alignright" width="300"] Frédéric Meyer, direttore Atout France[/caption] Atout France ha presentato ieri a Palazzo Parigi, a Milano, la campagna ExploreFrance 2024. Forte del successo della stagione 2023, con quasi 100 milioni visitatori stranieri e una conferma del mercato italiano con 8 milioni di visitatori per un totale di 3,8 miliardi di euro spesi nel settore turistico, la Francia si affaccia al 2024 con un giustificato ottimismo per presentare le novità della stagione appena iniziata. [caption id="attachment_460065" align="alignleft" width="300"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption] «Questa serata è un evento chiave per lanciare la collaborazione tra la destinazione Francia e i media italiani - ha dichiarato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano -. I quasi 40 rappresentanti presenti oggi testimoniano l’importanza del mercato italiano per noi. Il turismo è una risorsa strategica per il nostro paese, e la Francia è la prima destinazione turistica al mondo, con oltre 2 milioni di posti di lavoro nel settore. L’obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di rendere la Francia, entro il 2030, la prima destinazione al mondo per il turismo sostenibile. Il 2024 in particolare ci vedrà impegnati ad ospitare i Giochi Olimpici e sarà quindi l’occasione per scoprire la Francia anche come meta turistica sportiva». Esattamente a 100 anni di distanza, con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 la Francia si appresta dunque ad ospitare dal 26 luglio al 11 agosto i primi giochi sostenibili della storia delle Olimpiadi. Il 2024 per il turismo francese sarà l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che continuano a investire su un’offerta sempre più in linea con le richieste del mercato e dei clienti. E quindi maggiormente orientata alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente. Ma sempre nel segno dell’innovazione e della creatività tipiche francesi. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, ma anche la Corsica, Marsiglia, Lione, e poi la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Rennes, la Costa azzurra, il Vaucluse, il Luberon, Hyères e Tolone. La Francia per questo nuovo anno punta sul territorio, un territorio che è sinonimo di patrimonio, prodotti, tradizioni, natura, luoghi, gastronomia, vino, cultura, verde, arte di vivere. «Il mercato italiano è al 4° posto del mercato internazionale francese, e nel 2023 c'è stato un incremento del 10% di turisti italiani - ha sottolineato Frédéric Meyer, direttore Atout France nel nostro paese -. Che apprezzano la Francia non solo nelle destinazioni più iconiche e conosciute, ma anche nelle altre regioni. Grazie anche alla comodità dei trasporti, con oltre 1.000 collegamenti aerei settimanali e circa 20 collegamenti ferroviari. Dunque siamo molto contenti dell’adesione così numerosa dei nostri partner francesi, giunti a Milano per presentare la ricchezza dell’offerta turistica francese. La campagna media #ExploreFrance, che abbiamo lanciato lo scorso anno, in Italia ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni e proseguirà con una campagna di conversione dal prossimo mese di marzo, con l’obiettivo di continuare a sostenere le vendite dei tour operator italiani sulla Francia». [gallery ids="460062,460063,460064"] [post_title] => Francia in corsa verso le Olimpiadi. Arrivi italiani a quota 8 milioni, in crescita del 10% [post_date] => 2024-01-25T09:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-francia [1] => francia [2] => olimpiadi ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Atout Francia [1] => francia [2] => Olimpiadi ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706175674000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto Changi di Singapore ha recuperato circa l'86% del volume di passeggeri pre-pandemia nel 2023, grazie alla forte ripresa del traffico nel Nord-est e nel Sud-est asiatico. Ed entro fine 2024, il Changi Airport Group prevede di recuperare completamente i livelli di traffico passeggeri e la connettività. Intanto, nel 2023, l'aeroporto ha registrato un totale di 58,9 milioni di passeggeri, in crescita dell'83% rispetto all'anno precedente. Anche i movimenti degli aerei, pari a 328.000 per l'intero anno, hanno recuperato circa l'86% dei livelli del 2019. L'operatore fa notare che l'Asia nordorientale ha fatto da traino alla ripresa del traffico, guidata da un "aumento significativo" dei viaggi tra Singapore e la Cina continentale, dopo che quest'ultima ha eliminato le sue restrizioni di viaggio. Di fatto il mercato cinese è tornato tra i primi 10 di Changi nel 2023, dopo un'assenza di oltre due anni. Il Giappone e la Corea del Sud sono stati gli altri due mercati in più rapida crescita rispetto al 2022: il traffico giapponese nel 2023 è triplicato rispetto all'anno precedente, mentre il movimento dei passeggeri della Corea del Sud ha superato i livelli di Covid-19 del 36%. La regione del Nord America è stata l'unico mercato a registrare una crescita del traffico rispetto ai livelli pre-pandemia, con un aumento del 25% rispetto al 2019. Regioni come l'Europa, il Pacifico sud-occidentale e l'Asia meridionale hanno recuperato oltre il 90% del traffico precedente alla pandemia. «Il 2023 è stato un anno stimolante, in quanto abbiamo assistito alla clamorosa ripresa dei viaggi in tutto il mondo e alla completa riapertura del Terminal 2 dell'aeroporto di Changi. La ripresa dei viaggi è stata alimentata dalla forte domanda di viaggi in uscita e dalla crescita dei viaggi in entrata» ha commentato Lim Ching Kiat, vicepresidente esecutivo di Cag per lo sviluppo degli hub aerei e delle merci. [post_title] => Singapore: il Changi Airport stima il totale recupero del traffico pre-Covid entro fine 2024 [post_date] => 2024-01-25T09:26:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706174777000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno più, a livello di ricavi e passeggeri, per il bilancio 2023 di Air Europa, che intanto guarda ai prossimi mesi con una giusta dose di ottimismo. “Abbiamo chiuso il 2023 con 2,3 miliardi di fatturato globale – ha dichiarato il general manager per il nostro Paese, Renato Scaffidi -. L’Italia si è riconfermata come il secondo mercato più importante, subito dopo la Spagna. Questo risultato è frutto del lavoro incessante fatto con il trade - agenzie, network, tour operator - che ci ha premiato, dandoci fiducia e supporto. Ne siamo molto grati e siamo certi che questa proficua collaborazione possa proseguire nel 2024 e negli anni a venire”. Un mercato Italia che ha seguito di pari passo quello globale della compagnia: sulle rotte Italia-Spagna il load factor medio si è attestato al 93%, mentre sui collegamenti intercontinentali ha raggiunto l’89%. Tra le destinazioni più richieste dai passeggeri in partenza dall’Italia spiccano Lima, Havana, Santo Domingo seguite da Colombia e Argentina. E se il trend del booking in questo primo scorcio 2024 risulta in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per l’intero anno “si prevede un ulteriore incremento dei risultati di circa l’8% sia in termini di fatturato che di passeggeri. Una previsione sostenuta dall’atteso ritorno nel network dei voli da Venezia (2 frequenze giornaliere) e dall’incremento della terza frequenza da Malpensa (3 volte a settimana). Inoltre, in linea con il piano strategico 2023-2025 che guida l’impegno sostenibile di Air Europa, proseguirà il rinnovamento della flotta che porterà all’ingresso di ulteriori quattro nuovi Boeing Dreamliner 900. La sensibilità green della compagnia aerea si traduce anche in iniziative culturali e sociali: la presentazione dei risultati che si è svolta ieri sera a Milano presso il Pac - Padiglione d‘Arte Moderna, ha acceso i riflettori anche sulla mostra ‘Argentina. Quel che la notte racconta’ che vede proprio Air Europa tra gli sponsor tecnici dell’evento e la collaborazione per il servizio catering dell’impresa sociale Gruppo L’Impronta, associazione impegnata nel sostegno e nell’inserimento lavorativo di persone diversamente abili e fragili. [post_title] => Air Europa traguarda una crescita dell'8% per ricavi e passeggeri nel 2024 [post_date] => 2024-01-25T09:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706173226000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure più accessibile con una nuova mappa turistica e la rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente. Ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki - membro di DEDE Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione - la mappa panoramica illustrata a colori di Finale Ligure è stata stampata inizialmente in 10.000 copie, che a breve saranno messe in distribuzione presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio. Per garantire la massima integrazione degli aspetti legati alla storia, alla cultura, ma anche alla natura e all’outdoor, alla sua progettazione hanno collaborato MUDIF – Museo Diffuso del Finale e Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. Il fronte della mappa mostra i siti e monumenti più significativi del comprensorio di Finale, illustrati in 3D, evidenziando anche il territorio di Varigotti e Finalborgo, mentre il retro presenta sentieri e itinerari del Finalese, con i punti di maggiore interesse turistico sempre illustrati in 3D. La mappa propone inoltre otto percorsi: da una lunga passeggiata verso Noli fino a sentieri ad anello adatti a tutti, dove incontrare specie protette della fauna locale, incisioni rupestri, grotte preistoriche e falesie millenarie. Attraverso i QRcode dei sentieri, tutti i dettagli e gli approfondimenti sui percorsi sono consultabili sul sito www.visitfinaleligure.it «Al nostro territorio mancava uno strumento pratico e funzionale che aiutasse i visitatori a orientarsi tra i tanti punti di interesse culturale, storico e monumentale, ma anche naturalistico – commenta Clara Brichetto, assessore al turismo del Comune di Finale Ligure – La nuova mappa, pienamente integrata con il sito VisitFinaleLigure.it e il magazine My Perfect Place, svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel rendere più accogliente e fruibile la città e i suoi dintorni». Parallelamente alla realizzazione dalla mappa, ha preso inoltre il via un impegnativo percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica, realizzato in sinergia con il Consorzio FOR. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale, con supporto in alluminio, e realizzati di un materiale composito pensato per durare nel tempo. «Con un primo appalto del valore di circa 80.000 €, inizieremo a coprire due tra le aree più vissute da turisti e residenti - spiega Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure - Oggi la segnaletica del territorio finalese è molto scarsa ed è curata principalmente da volontari legati al mondo outdoor. Questo lotto iniziale è quindi il primo passo significativo di un investimento che richiederà in futuro risorse importanti, indispensabili per riuscire a rendere il nostro territorio di più semplice lettura e interpretazione per chi lo frequenta». [post_title] => Finale Ligure più accessibile, una mappa e una nuova segnaletica per la rete sentieristica [post_date] => 2024-01-24T11:36:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706096165000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turismo 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3673,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'anno delle esperienze a bordo. Così definisce il 2024, la sales manager Star Clipper per Italia e Svizzera Italiana, Birgit Gfölner. Tante infatti le partenze in calendario a tema enogastronomico e yoga, con lezioni tenute da esperti: \"Questo genere di crociere costituisce un ulteriore supporto alle vendite: una chicca che può orientare in maniera determinante le scelte di chi desidera viaggiare con noi”. I tre velieri della compagnia giungeranno nel Mediterraneo a partire dal prossimo aprile, per un programma di itinerari tematici in costante aggiornamento. Fino ad allora, protagoniste resteranno le crociere tra Caraibi, Panama e Costa Rica, prima delle traversate oceaniche che riporteranno la flotta in Europa.\r

\r

Sul tavolo anche una serie di promozioni dedicate al biennio 2024-2025: dagli Early booking discount (fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il prossimo 30 aprile sulle crociere dell’inverno 2024/25), allo sconto del 5% per le crociere consecutive, passando per la tariffa speciale Singola garantita, pensata per i solo traveler. Ritorna poi anche per il 2024 l’offerta speciale sulle crociere di Natale, che prevede 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; la gratuità della terza persona (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Star Clippers sarà presente alla Bit (hall 4, stand D69).","post_title":"Gfölner, Star Clippers: il 2024 sarà l'anno delle esperienze a bordo","post_date":"2024-01-25T11:27:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706182031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea. \r

\r

Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema.\r

\r

«La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione, proseguendo la nostra campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria: puntiamo a rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono infatti circa 2 milioni e 500 mila le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera».\r

\r

Dopo Londra, quindi, Sestriere, Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. \r

\r

«Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti – ha dichiarato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere - Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare».\r

\r

","post_title":"Liguria, \"il Mortaio gigante\" al Sestriere per rafforzare il legame con il Piemonte","post_date":"2024-01-25T11:02:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706180533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406199\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Bongiovanni[/caption]\r

\r

Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione.\r

\r

Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni.\r

\r

Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile.","post_title":"E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni","post_date":"2024-01-25T10:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706180122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto.\r

\r

Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna.\r

\r

Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti.\r

\r

Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%).","post_title":"Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating","post_date":"2024-01-25T10:32:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706178777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'isola di Anguilla sarà raggiungibile da St.Thomas (Isole Vergini Americane) con un nuovo collegamento diretto operato da Cape Air: dal prossimo 8 marzo la compagnia aerea effettuerà un volo giornaliero tra l'aeroporto internazionale Cyril E. King a St. Thomas e il Clayton J. Lloyd ad Anguilla. L'orario dei voli è ottimizzato per le coincidenze a St. Thomas.\r

\r

«Cape Air è presente nella regione dei Caraibi da oltre venticinque anni - ha dichiarato Linda Markham, presidente e ceo del vettore -. Una parte significativa della nostra attività è incentrata sul collegamento delle comunità insulari alle città hub e sul fornire un accesso conveniente ai voli sui nostri vettori partner».\r

\r

«Come ministro dell'Aviazione e del Turismo, mi fa molto piacere vedere il ripristino del servizio di Cape Air tra Anguilla e le Isole Vergini americane - ha sottolineato Haydn Hughes -. I legami tra Anguilla e le Isole Vergini americane sono profondi e non c'è dubbio che questo servizio sarà accolto con favore dagli anguillani per i loro spostamenti e da coloro che vogliono visitare le nostre rispettive destinazioni».\r

\r

Il commissario Joseph Boschulte, dipartimento del turismo delle Isole Vergini americane ha commentato: «Questo collegamento amplia la connettività regionale del nostro territorio e facilita gli spostamenti tra i paesi vicini in tutto il resto delle Antille». Cape Air, che vola nei Caraibi dal 1998, opera con Cessna 402 da nove posti: Con i suoi hub caraibici a San Juan e St. Thomas, effettua più di 80 voli giornalieri per St. Thomas, St. Croix, Tortola, Vieques, Anguilla, Nevis, Mayaguez, Culebra e Virgin Gorda.\r

\r

","post_title":"Anguilla: nuovo collegamento con l'isola di St. Thomas operato da Cape Air","post_date":"2024-01-25T09:58:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706176708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460066\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Frédéric Meyer, direttore Atout France[/caption]\r

\r

Atout France ha presentato ieri a Palazzo Parigi, a Milano, la campagna ExploreFrance 2024. Forte del successo della stagione 2023, con quasi 100 milioni visitatori stranieri e una conferma del mercato italiano con 8 milioni di visitatori per un totale di 3,8 miliardi di euro spesi nel settore turistico, la Francia si affaccia al 2024 con un giustificato ottimismo per presentare le novità della stagione appena iniziata.\r

\r

[caption id=\"attachment_460065\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption]\r

\r

«Questa serata è un evento chiave per lanciare la collaborazione tra la destinazione Francia e i media italiani - ha dichiarato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano -. I quasi 40 rappresentanti presenti oggi testimoniano l’importanza del mercato italiano per noi. Il turismo è una risorsa strategica per il nostro paese, e la Francia è la prima destinazione turistica al mondo, con oltre 2 milioni di posti di lavoro nel settore. L’obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di rendere la Francia, entro il 2030, la prima destinazione al mondo per il turismo sostenibile. Il 2024 in particolare ci vedrà impegnati ad ospitare i Giochi Olimpici e sarà quindi l’occasione per scoprire la Francia anche come meta turistica sportiva».\r

\r

Esattamente a 100 anni di distanza, con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 la Francia si appresta dunque ad ospitare dal 26 luglio al 11 agosto i primi giochi sostenibili della storia delle Olimpiadi. Il 2024 per il turismo francese sarà l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che continuano a investire su un’offerta sempre più in linea con le richieste del mercato e dei clienti. E quindi maggiormente orientata alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente. Ma sempre nel segno dell’innovazione e della creatività tipiche francesi. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, ma anche la Corsica, Marsiglia, Lione, e poi la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Rennes, la Costa azzurra, il Vaucluse, il Luberon, Hyères e Tolone. La Francia per questo nuovo anno punta sul territorio, un territorio che è sinonimo di patrimonio, prodotti, tradizioni, natura, luoghi, gastronomia, vino, cultura, verde, arte di vivere.\r

\r

«Il mercato italiano è al 4° posto del mercato internazionale francese, e nel 2023 c'è stato un incremento del 10% di turisti italiani - ha sottolineato Frédéric Meyer, direttore Atout France nel nostro paese -. Che apprezzano la Francia non solo nelle destinazioni più iconiche e conosciute, ma anche nelle altre regioni. Grazie anche alla comodità dei trasporti, con oltre 1.000 collegamenti aerei settimanali e circa 20 collegamenti ferroviari. Dunque siamo molto contenti dell’adesione così numerosa dei nostri partner francesi, giunti a Milano per presentare la ricchezza dell’offerta turistica francese. La campagna media #ExploreFrance, che abbiamo lanciato lo scorso anno, in Italia ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni e proseguirà con una campagna di conversione dal prossimo mese di marzo, con l’obiettivo di continuare a sostenere le vendite dei tour operator italiani sulla Francia».\r

\r

[gallery ids=\"460062,460063,460064\"]","post_title":"Francia in corsa verso le Olimpiadi. Arrivi italiani a quota 8 milioni, in crescita del 10%","post_date":"2024-01-25T09:41:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-francia","francia","olimpiadi"],"post_tag_name":["Atout Francia","francia","Olimpiadi"]},"sort":[1706175674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Changi di Singapore ha recuperato circa l'86% del volume di passeggeri pre-pandemia nel 2023, grazie alla forte ripresa del traffico nel Nord-est e nel Sud-est asiatico.\r

\r

Ed entro fine 2024, il Changi Airport Group prevede di recuperare completamente i livelli di traffico passeggeri e la connettività. Intanto, nel 2023, l'aeroporto ha registrato un totale di 58,9 milioni di passeggeri, in crescita dell'83% rispetto all'anno precedente. Anche i movimenti degli aerei, pari a 328.000 per l'intero anno, hanno recuperato circa l'86% dei livelli del 2019.\r

\r

L'operatore fa notare che l'Asia nordorientale ha fatto da traino alla ripresa del traffico, guidata da un \"aumento significativo\" dei viaggi tra Singapore e la Cina continentale, dopo che quest'ultima ha eliminato le sue restrizioni di viaggio.\r

\r

Di fatto il mercato cinese è tornato tra i primi 10 di Changi nel 2023, dopo un'assenza di oltre due anni. Il Giappone e la Corea del Sud sono stati gli altri due mercati in più rapida crescita rispetto al 2022: il traffico giapponese nel 2023 è triplicato rispetto all'anno precedente, mentre il movimento dei passeggeri della Corea del Sud ha superato i livelli di Covid-19 del 36%.\r

\r

La regione del Nord America è stata l'unico mercato a registrare una crescita del traffico rispetto ai livelli pre-pandemia, con un aumento del 25% rispetto al 2019. Regioni come l'Europa, il Pacifico sud-occidentale e l'Asia meridionale hanno recuperato oltre il 90% del traffico precedente alla pandemia.\r

\r

«Il 2023 è stato un anno stimolante, in quanto abbiamo assistito alla clamorosa ripresa dei viaggi in tutto il mondo e alla completa riapertura del Terminal 2 dell'aeroporto di Changi. La ripresa dei viaggi è stata alimentata dalla forte domanda di viaggi in uscita e dalla crescita dei viaggi in entrata» ha commentato Lim Ching Kiat, vicepresidente esecutivo di Cag per lo sviluppo degli hub aerei e delle merci.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Singapore: il Changi Airport stima il totale recupero del traffico pre-Covid entro fine 2024","post_date":"2024-01-25T09:26:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706174777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno più, a livello di ricavi e passeggeri, per il bilancio 2023 di Air Europa, che intanto guarda ai prossimi mesi con una giusta dose di ottimismo.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2023 con 2,3 miliardi di fatturato globale – ha dichiarato il general manager per il nostro Paese, Renato Scaffidi -. L’Italia si è riconfermata come il secondo mercato più importante, subito dopo la Spagna. Questo risultato è frutto del lavoro incessante fatto con il trade - agenzie, network, tour operator - che ci ha premiato, dandoci fiducia e supporto. Ne siamo molto grati e siamo certi che questa proficua collaborazione possa proseguire nel 2024 e negli anni a venire”.\r

\r

Un mercato Italia che ha seguito di pari passo quello globale della compagnia: sulle rotte Italia-Spagna il load factor medio si è attestato al 93%, mentre sui collegamenti intercontinentali ha raggiunto l’89%.\r

\r

Tra le destinazioni più richieste dai passeggeri in partenza dall’Italia spiccano Lima, Havana, Santo Domingo seguite da Colombia e Argentina. E se il trend del booking in questo primo scorcio 2024 risulta in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per l’intero anno “si prevede un ulteriore incremento dei risultati di circa l’8% sia in termini di fatturato che di passeggeri. Una previsione sostenuta dall’atteso ritorno nel network dei voli da Venezia (2 frequenze giornaliere) e dall’incremento della terza frequenza da Malpensa (3 volte a settimana).\r

\r

Inoltre, in linea con il piano strategico 2023-2025 che guida l’impegno sostenibile di Air Europa, proseguirà il rinnovamento della flotta che porterà all’ingresso di ulteriori quattro nuovi Boeing Dreamliner 900.\r

\r

La sensibilità green della compagnia aerea si traduce anche in iniziative culturali e sociali: la presentazione dei risultati che si è svolta ieri sera a Milano presso il Pac - Padiglione d‘Arte Moderna, ha acceso i riflettori anche sulla mostra ‘Argentina. Quel che la notte racconta’ che vede proprio Air Europa tra gli sponsor tecnici dell’evento e la collaborazione per il servizio catering dell’impresa sociale Gruppo L’Impronta, associazione impegnata nel sostegno e nell’inserimento lavorativo di persone diversamente abili e fragili.","post_title":"Air Europa traguarda una crescita dell'8% per ricavi e passeggeri nel 2024","post_date":"2024-01-25T09:00:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706173226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure più accessibile con una nuova mappa turistica e la rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente.\r

\r

Ideata e realizzata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki - membro di DEDE Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione - la mappa panoramica illustrata a colori di Finale Ligure è stata stampata inizialmente in 10.000 copie, che a breve saranno messe in distribuzione presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio. Per garantire la massima integrazione degli aspetti legati alla storia, alla cultura, ma anche alla natura e all’outdoor, alla sua progettazione hanno collaborato MUDIF – Museo Diffuso del Finale e Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. Il fronte della mappa mostra i siti e monumenti più significativi del comprensorio di Finale, illustrati in 3D, evidenziando anche il territorio di Varigotti e Finalborgo, mentre il retro presenta sentieri e itinerari del Finalese, con i punti di maggiore interesse turistico sempre illustrati in 3D. La mappa propone inoltre otto percorsi: da una lunga passeggiata verso Noli fino a sentieri ad anello adatti a tutti, dove incontrare specie protette della fauna locale, incisioni rupestri, grotte preistoriche e falesie millenarie. Attraverso i QRcode dei sentieri, tutti i dettagli e gli approfondimenti sui percorsi sono consultabili sul sito www.visitfinaleligure.it\r

\r

«Al nostro territorio mancava uno strumento pratico e funzionale che aiutasse i visitatori a orientarsi tra i tanti punti di interesse culturale, storico e monumentale, ma anche naturalistico – commenta Clara Brichetto, assessore al turismo del Comune di Finale Ligure – La nuova mappa, pienamente integrata con il sito VisitFinaleLigure.it e il magazine My Perfect Place, svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel rendere più accogliente e fruibile la città e i suoi dintorni».\r

\r

Parallelamente alla realizzazione dalla mappa, ha preso inoltre il via un impegnativo percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica, realizzato in sinergia con il Consorzio FOR. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale, con supporto in alluminio, e realizzati di un materiale composito pensato per durare nel tempo.\r

\r

«Con un primo appalto del valore di circa 80.000 €, inizieremo a coprire due tra le aree più vissute da turisti e residenti - spiega Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure - Oggi la segnaletica del territorio finalese è molto scarsa ed è curata principalmente da volontari legati al mondo outdoor. Questo lotto iniziale è quindi il primo passo significativo di un investimento che richiederà in futuro risorse importanti, indispensabili per riuscire a rendere il nostro territorio di più semplice lettura e interpretazione per chi lo frequenta».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finale Ligure più accessibile, una mappa e una nuova segnaletica per la rete sentieristica","post_date":"2024-01-24T11:36:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706096165000]}]}}