Trump alza il livello di allerta per l’Italia. «Turisti Usa state attenti» L’amministrazione Trump ha alzato di un livello il ‘travel advisory’ (avvertimento per i viaggi) per l’Italia, invitando i turisti americani a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”. Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l’avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue è a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il ‘travel advisory’ avverte che terroristi potrebbero attaccare “senza o con poco avvertimento” e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico. I bersagli sono tutti I terroristi, spiega il governo statunitense, “potrebbero colpire con poco e nessun preavviso”. I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche. Tra i consigli anche quello di “preparare un piano d’emergenza per situazioni critiche”. L’allarme arriva alla vigilia della stagione turistica più intensa, che sta registrando una grave crisi negli Stati Uniti, dove gli arrivi a marzo dall’estero sono crollati di oltre l’11% – soprattutto dai Paesi più colpiti dai dazi di Trump – mentre Italia e Francia continuano a essere le mete preferite per gli americani. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti. Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. “Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”. Consolidamento Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025. Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi. “L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. [post_title] => Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80% [post_date] => 2025-05-29T14:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748528179000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'amministrazione Trump ha alzato di un livello il ‘travel advisory’ (avvertimento per i viaggi) per l'Italia, invitando i turisti americani a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”. Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l'avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue è a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il ‘travel advisory’ avverte che terroristi potrebbero attaccare “senza o con poco avvertimento” e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico. I bersagli sono tutti I terroristi, spiega il governo statunitense, "potrebbero colpire con poco e nessun preavviso". I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche. Tra i consigli anche quello di "preparare un piano d'emergenza per situazioni critiche". L'allarme arriva alla vigilia della stagione turistica più intensa, che sta registrando una grave crisi negli Stati Uniti, dove gli arrivi a marzo dall'estero sono crollati di oltre l'11% - soprattutto dai Paesi più colpiti dai dazi di Trump - mentre Italia e Francia continuano a essere le mete preferite per gli americani. [post_title] => Trump alza il livello di allerta per l'Italia. «Turisti Usa state attenti» [post_date] => 2025-05-29T12:33:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => alert [1] => bersagli [2] => in-evidenza [3] => italia [4] => travel-advisory [5] => trump [6] => turismo-2 [7] => turisti-usa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => alert [1] => bersagli [2] => In evidenza [3] => italia [4] => travel advisory [5] => trump [6] => turismo [7] => turisti usa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748522038000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491673" align="alignleft" width="300"] Federico Caner[/caption] La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi. La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore. “Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -. «Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”. Evento e Save Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata. [caption id="attachment_408813" align="alignleft" width="300"] Camillo Bozzolo[/caption] Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”. [post_title] => La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese [post_date] => 2025-05-29T12:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748521334000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gesac, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, conferma la chiusura al traffico dello scalo partenopeo prevista per gennaio 2026, dopo l'intervento di ieri dell'Enac che, in una nota ufficiale, spiegava che il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio «non è ancora stato consegnato» all'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha invece ricevuto solo quello relativo alla fattibilità tecnico economica. L'ente afferma quindi che le «tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative. Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall'Ente stesso le tempistiche di realizzazione». Le tempistiche sono quelle indicate invece da Gesac nelle scorse settimane e ribadite ieri sera in una comunicazione ufficiale: «I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1° marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell'anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica. Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesac ed Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà». [post_title] => Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac» [post_date] => 2025-05-29T11:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748519613000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Toscana Promozione Turistica e l’Ente del Turismo Spagnolo di Milano hanno presentato a Milano un nuovo format per la promozione di questi due territori geograficamente lontani, ma molto vicini in termini di valori e visioni. Una sinergia tra due regioni per creare appunto valore, mettendo al centro della scena la creatività al femminile, inedito paradigma di lettura di una destinazione, per una nuova forma di turismo evoluto ed evolutivo. Una cena a quattro mani, questo il format. Due chef donne – una proveniente dalla Toscana e l'altra dalla Spagna – che attraverso il linguaggio dei sapori hanno accompagnato i presenti in un viaggio alla scoperta dell'autenticità dei due territori. Una vera e propria narrazione territoriale condivisa, ricca di scoperte, relazioni e sintonie valoriali che aprono a nuove prospettive. Il format nasce da un'evoluzione di "Spagna al femminile", che per cinque anni ha portato in Italia le tradizioni gastronomiche di diverse regioni spagnole, ospitate nelle cucine di talentuose chef italiane, con l’obiettivo di celebrare le affinità tra le due culture attraverso l'arte culinaria, mettendo in risalto il ruolo centrale delle donne nel mondo dell'enogastronomia e della promozione culturale. Un ponte di saperi e sapori per promuovere i territori La cena a quattro mani, asse portante di quello che è simbolicamente un ponte di collegamento tra le due regioni, è emblematica sia di valori cardine quali la sostenibilità (ambientale e sociale senza soluzione di continuità), l’inclusività, la difesa della biodiversità, l’empowerment femminile e la salvaguardia delle specificità territoriali, intese come frutto di ecosistemi culturali e produttivi, sia di due progetti come “Spagna al femminile” e il toscano “Benvenute”. Nella loro unicità questi due progetti in molti tratti si sovrappongono ed è proprio in relazione a questa sovrapposizione che l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano e Toscana Promozione Turistica hanno deciso di lavorare insieme nella convinzione che esaltare le affinità tra territori distinti non significhi appiattirne le identità, ma piuttosto creare spazi nuovi dove le differenze dialogano, si arricchiscono a vicenda e danno vita a forme inedite di racconto, accoglienza e bellezza. Attraverso i menú le chef Paola Picchi e Goiza Isiegas hanno portato in tavola una lettura creativa delle eccellenze enogastronomiche della Toscana e della Navarra, loro territori di appartenenza e di passione. Con l'obiettivo non secondario di mettere sotto la lente di ingrandimento aree decentrate rispetto alle rotte turistiche classiche, ma ricche di tesori culturali, storici e umani, frutto di un’affascinante identità plurale. Toscana e Spagna insieme per un turismo al femminile Con il progetto “Benvenute”, Toscana Promozione Turistica punta a valorizzare la regione come meta accogliente, inclusiva e sensibile alle esigenze delle donne. L'iniziativa, radicata in una visione di turismo esperienziale e sostenibile, intreccia storie di imprenditrici, artigiane, artiste e operatrici culturali che custodiscono tradizioni e saperi nei borghi e nei territori meno noti. Come commenta Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, «a guidare il progetto è la “Carta dei Valori” — ispirata ai principi di Un Women e Unwto - che promuove autenticità, sicurezza, empatia e sostenibilità. Obiettivo: creare una rete di imprese femminili nei settori del turismo, della cultura e dell’enogastronomia, arricchendo l’offerta toscana con esperienze autentiche e inclusive». Sullo stesso filone si sviluppa “La Spagna al Femminile”, progetto dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, nato nel 2022 per raccontare il Paese attraverso il lavoro delle donne nella gastronomia. Dalle Asturie alla Galizia, fino alla Navarra - protagonista di un evento congiunto con la Toscana - il progetto ha proposto incontri e narrazioni che celebrano l’identità dei territori attraverso lo sguardo femminile. «Oggi l’iniziativa si espande oltre la cucina, abbracciando arte, letteratura, scienza e design, e costruendo nuovi itinerari ispirati a figure femminili. Con uno sguardo alla sicurezza, all’accoglienza e alla cultura, “La Spagna al Femminile” invita le donne a scoprire una Spagna autentica e profondamente umana» ha dichiarato Blanca Pérez-Sauquillo Lopez, Direttrice dellEnte Spagnolo del Turismo a Milano. [post_title] => Tra Toscana e Navarra: esplorare i territori attraverso i sapori [post_date] => 2025-05-29T10:14:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => spagna [1] => toscana ) [post_tag_name] => Array ( [0] => spagna [1] => toscana ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748513646000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ue e trasporto aereo. L'Unione europea ha rilanciato il dibattito sulla modifica della normativa che disciplina il risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo dei voli. La proposta in discussione all'interno della Comunità propone di aumentare da tre a cinque ore il tempo minimo di ritardo richiesto alle compagnie aeree per risarcire i passeggeri, una misura sostenuta da diversi Stati membri e dal settore del trasporto aereo . Il settore del trasporto aereo ha espresso il suo sostegno a questa revisione. Le principali compagnie aeree europee, attraverso l'associazione di categoria Airlines for Europe, sostengono che le attuali norme non sono chiare e comportano un onere finanziario eccessivo. Chiedono inoltre una definizione più precisa delle "circostanze straordinarie" che esentano le aziende dal pagamento, nonché un maggiore margine di manovra per evitare cancellazioni di catena dovute a ritardi. Compagnie e paesi A questo proposito, le compagnie aeree sostengono che estendere la soglia oraria consentirebbe una migliore gestione degli incidenti operativi, riorganizzando gli equipaggi e rendendo disponibili aerei sostitutivi, il che eviterebbe interruzioni più gravi alla pianificazione giornaliera dei voli. Secondo le stime del settore, se questo cambiamento venisse implementato, milioni di passeggeri in più potrebbero raggiungere le loro destinazioni senza dover cancellare i voli. Finora l'iniziativa, promossa dalla Polonia, ha ricevuto il sostegno di importanti Stati membri come Germania, Francia e Danimarca, tra gli altri. Tuttavia, ha anche i suoi detrattori, tra cui Spagna, Italia e Irlanda. Ha suscitato anche l'opposizione delle organizzazioni dei consumatori. Queste associazioni avvertono che, con il nuovo sistema, solo lo 0,4% degli interessati riceverebbe un risarcimento, rispetto all'attuale 2%. Pertanto, ritiene che tale misura indebolirebbe notevolmente la tutela dei viaggiatori senza che le compagnie aeree abbiano dimostrato con dati concreti l'impatto economico da loro sostenuto. [post_title] => Ue: portare a 5 le ore di ritardo aereo per il risarcimento. L'Italia non ci sta [post_date] => 2025-05-28T10:10:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748427012000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, hanno riunito ieri sera a Roma decine di operatori del turismo nella cornice prestigiosa di Villa Barberini, residenza ufficiale dell’ambasciatore, per una serata-evento all’insegna della promozione della Regione Centro, delle sue eccellenze culturali e gastronomiche, e del consolidamento dei rapporti con il trade italiano. Marcelo Rebanda, direttore della Delegazione Italia di Turismo de Portugal, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovere una regione affascinante e ricca di attrazioni, con importanti opportunità di crescita. «Negli ultimi dieci anni – ha ricordato Rebanda – i numeri degli italiani in Portogallo sono raddoppiati: lo scorso anno abbiamo accolto oltre 900.000 ospiti italiani. Ma non parliamo solo di turismo, quello a cui stiamo assistendo in questi anni è un avvicinamento culturale profondo». L’ambasciatore Bernardo Futscher Pereira ha ringraziato per la partecipazione e ricordato gli impegni che accompagnano queste iniziative: «Lo scorso anno abbiamo presentato l’Alentejo, quest’anno andiamo verso Nord, con un focus su una regione che è tra le più ricche di patrimoni, esperienze e futuro». La regione Centro si estende tra l’Oceano Atlantico e la Spagna, offrendo una varietà di paesaggi che spaziano dalle montagne della Serra da Estrela, la vetta più alta del Portogallo continentale, alle spiagge sabbiose della costa atlantica. Il territorio si presenta come un concentrato di tesori culturali e paesaggistici: cinque siti riconosciuti dall’UNESCO, tre geoparchi, borghi medievali come Óbidos – città letteraria UNESCO – le onde giganti di Nazaré, la spiritualità di Fatima, l’eredità templare di Tomar e destinazioni di charme come Viseu, con la qualità della vita tra le più alte, Aveiro e Coimbra. Gli impegni di TAP TAP Air Portugal ha colto l’occasione per fare il punto sulle novità dell’estate 2025. «In vista dell’estate – anno in cui festeggiamo l’80º anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano», ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia. I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, per Terceira da 14 a 15, e per Funchal da 49 a 52, mentre Porto Santo sarà servita da 7 voli settimanali. Lo scorso 16 maggio TAP ha inoltre inaugurato il nuovo volo Lisbona–Los Angeles, ampliando ulteriormente il network della compagnia, che oggi opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo. Per sostenere il trade, TAP Air Portugal mette a disposizione strumenti digitali dedicati agli agenti di viaggio, come la piattaforma FlyGroups per la gestione autonoma dei gruppi e un call center h24 per le agenzie IATA. Con queste iniziative, la compagnia vuole confermarsi come partner di riferimento per gli operatori italiani, grazie a una rete capillare e una politica commerciale flessibile e trasparente. La serata si è conclusa con un momento gourmet curato dallo chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos. Lo chef ha guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Centro del Portogallo, offrendo una degustazione in cui il protagonista è il pregiato bacala e raccontando il territorio in una chiave contemporanea ma fedele alla tradizione. [post_title] => Il cuore del Portogallo protagonista a Roma con TAP e Turismo de Portugal [post_date] => 2025-05-27T15:28:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748359739000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia scommette sulle potenzialità del mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite da parte dei distributori e dei canali attivi in Cina rispetto all’anno precedente. Una crescita destinata a proseguire, come dimostrano i più recenti investimenti della società ferroviaria, che in questi giorni partecipa a Shanghai all'Itb China, principale fiera cinese dedicata al turismo b2b. Qui Trenitalia ha presentato la sua nuova offerta per il mercato cinese nell’ambito del panel “Il modo migliore per visitare l'Italia: Trenitalia presenta le sue nuove offerte per i viaggiatori cinesi”, organizzato presso lo stand dedicato proprio alla società di Fs dedicata al trasporto passeggeri e al Frecciarossa, il treno simbolo dell’eccellenza dell’alta velocità, italiana e europea. «La Cina rappresenta per Trenitalia un mercato ad alto potenziale - ha sottolineato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia High-Speed -. Abbiamo investito in servizi dedicati, comunicazione in lingua sul portale cinese RedNote e forme di pagamento familiari attraverso WeChat, per garantire un percorso d’acquisto semplice e intuitivo e proporre i nostri prodotti – comprese soluzioni di viaggio intermodali integrate - già in fase di pianificazione del viaggio, quando il cliente si trova ancora in Cina. Il nostro obiettivo è rendere ogni spostamento in treno parte integrante dell'esperienza di viaggio in Italia, semplice da prenotare e piacevole da vivere». Da WeChat a RedNote Nei padiglioni di Itb China Trenitalia ha illustrato quindi le novità commerciali e i servizi pensati per il turista cinese. Tra questi la possibilità di acquistare tramite l’app WeChat, oltre ai treni del network Frecciarossa e il Trenitalia Pass, anche i biglietti di treni Intercity e regionali, nonché i collegamenti per il luxury outlet The Mall di Firenze, con partenza dalla stazione di Santa Maria Novella. Il link è fornito da Busitalia, società del Gruppo Fs dedicata al trasporto su gomma - guidata dal ceo e direttore generale Serafino Lo Piano - e viene venduto in maniera integrata con altre soluzioni di viaggio. Sono infatti 22 corse le corse giornaliere a/r disponibili, con autobus a due piani, moderni e dotati di tutti i comfort. Previste anche corse extra in occasione di aperture straordinarie. I biglietti sono acquistabili sulle principali piattaforme cinesi come WeChat dal profilo ufficiale Trenitalia chiamato Frecciarossa, con percorso di acquisto interamente in cinese. Sulla piattaforma RedNote, attraverso il profilo Frecciarossa, è possibile trovare tanti spunti di viaggio ed informazioni su come visitare l’Italia in treno. [post_title] => Trenitalia alza la posta sulla Cina: vendite raddoppiate nel 2025. Focus Busitalia [post_date] => 2025-05-27T15:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748359234000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate 2025 si annuncia più tropicale e sorprendente che mai con l’apertura di Blue Paradise, la nuova laguna esterna di 800 mq di Acquaworld, l’unico parco acquatico indoor & outdoor d’Italia, situato a pochi minuti da Monza, Milano e Bergamo. Blue Paradise rappresenta la più grande novità dell’anno per Acquaworld e va ad ampliare significativamente l’area Tiki Bay, aumentando così l’estensione della spiaggia con sabbia bianca finissima e incrementando la distesa di ombrelloni in paglia in perfetto stile tropicale. Una vera e propria oasi di relax e benessere, immersa in un’atmosfera esotica, ma a portata di metropolitana. Con questa nuova area, Acquaworld arricchisce ulteriormente la propria offerta: oltre agli iconici acquascivoli per tutte le età, ai playground acquatici per i più piccoli, a punti ristoro tematizzati e le nuove aree picnic dedicate, ora gli ospiti potranno vivere momenti di puro relax rinfrescandosi tra le acque cristalline della nuova laguna oppure godersi le cabanas di paglia private con idromassaggio, o distendendosi su eleganti letti balinesi di coppia, pensati per chi desidera un’esperienza esclusiva e raffinata. Grazie ai continui investimenti, Acquaworld ogni anno diventa il punto di riferimento anche estivo della Lombardia grazie alle numerose attività acquatiche, agli ampissimi spazi e alle attrazioni per tutti i visitatori. "Con Blue Paradise vogliamo offrire ai nostri ospiti un angolo di paradiso tropicale, senza bisogno di salire su un aereo", dichiara Guido Zucchi, AD di Acquaworld. "È una risposta concreta alla crescente domanda di spazi accoglienti, ampi e di qualità, dove vivere l’estate all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, a pochi minuti da casa." Acquaworld rafforza il proprio ruolo di destinazione leader per il tempo libero in Lombardia e nel Nord Italia, offrendo un mix unico tra avventura acquatica e benessere esotico [post_title] => Il parco acquatico Acquaworld lancia la laguna di 800 mq Blue Paradise [post_date] => 2025-05-27T12:09:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748347762000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trump alza il livello di allerta litalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1139,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti.\r

Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.\r

“Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”.\r

Consolidamento\r

Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025.\r

Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi.\r

“L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. ","post_title":"Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80%","post_date":"2025-05-29T14:16:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748528179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'amministrazione Trump ha alzato di un livello il ‘travel advisory’ (avvertimento per i viaggi) per l'Italia, invitando i turisti americani a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”.\r

\r

Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l'avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue è a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il ‘travel advisory’ avverte che terroristi potrebbero attaccare “senza o con poco avvertimento” e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico.\r

I bersagli sono tutti\r

I terroristi, spiega il governo statunitense, \"potrebbero colpire con poco e nessun preavviso\". I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche. Tra i consigli anche quello di \"preparare un piano d'emergenza per situazioni critiche\".\r

\r

L'allarme arriva alla vigilia della stagione turistica più intensa, che sta registrando una grave crisi negli Stati Uniti, dove gli arrivi a marzo dall'estero sono crollati di oltre l'11% - soprattutto dai Paesi più colpiti dai dazi di Trump - mentre Italia e Francia continuano a essere le mete preferite per gli americani.","post_title":"Trump alza il livello di allerta per l'Italia. «Turisti Usa state attenti»","post_date":"2025-05-29T12:33:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["alert","bersagli","in-evidenza","italia","travel-advisory","trump","turismo-2","turisti-usa"],"post_tag_name":["alert","bersagli","In evidenza","italia","travel advisory","trump","turismo","turisti usa"]},"sort":[1748522038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico Caner[/caption]\r

La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi.\r

La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore.\r

“Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -.\r

«Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”.\r

\r

Evento e Save\r

Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_408813\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Camillo Bozzolo[/caption]\r

Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”.","post_title":"La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese","post_date":"2025-05-29T12:22:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748521334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Gesac, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, conferma la chiusura al traffico dello scalo partenopeo prevista per gennaio 2026, dopo l'intervento di ieri dell'Enac che, in una nota ufficiale, spiegava che il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio «non è ancora stato consegnato» all'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha invece ricevuto solo quello relativo alla fattibilità tecnico economica. \r

\r

L'ente afferma quindi che le «tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative. Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall'Ente stesso le tempistiche di realizzazione».\r

\r

Le tempistiche sono quelle indicate invece da Gesac nelle scorse settimane e ribadite ieri sera in una comunicazione ufficiale: «I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1° marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell'anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.\r

Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica.\r

Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesac ed Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac»","post_date":"2025-05-29T11:53:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748519613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Toscana Promozione Turistica e l’Ente del Turismo Spagnolo di Milano hanno presentato a Milano un nuovo format per la promozione di questi due territori geograficamente lontani, ma molto vicini in termini di valori e visioni.\r

Una sinergia tra due regioni per creare appunto valore, mettendo al centro della scena la creatività al femminile, inedito paradigma di lettura di una destinazione, per una nuova forma di turismo evoluto ed evolutivo.\r

\r

Una cena a quattro mani, questo il format. Due chef donne – una proveniente dalla Toscana e l'altra dalla Spagna – che attraverso il linguaggio dei sapori hanno accompagnato i presenti in un viaggio alla scoperta dell'autenticità dei due territori. Una vera e propria narrazione territoriale condivisa, ricca di scoperte, relazioni e sintonie valoriali che aprono a nuove prospettive. \r

\r

Il format nasce da un'evoluzione di \"Spagna al femminile\", che per cinque anni ha portato in Italia le tradizioni gastronomiche di diverse regioni spagnole, ospitate nelle cucine di talentuose chef italiane, con l’obiettivo di celebrare le affinità tra le due culture attraverso l'arte culinaria, mettendo in risalto il ruolo centrale delle donne nel mondo dell'enogastronomia e della promozione culturale.\r

Un ponte di saperi e sapori per promuovere i territori\r

La cena a quattro mani, asse portante di quello che è simbolicamente un ponte di collegamento tra le due regioni, è emblematica sia di valori cardine quali la sostenibilità (ambientale e sociale senza soluzione di continuità), l’inclusività, la difesa della biodiversità, l’empowerment femminile e la salvaguardia delle specificità territoriali, intese come frutto di ecosistemi culturali e produttivi, sia di due progetti come “Spagna al femminile” e il toscano “Benvenute”.\r

\r

Nella loro unicità questi due progetti in molti tratti si sovrappongono ed è proprio in relazione a questa sovrapposizione che l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano e Toscana Promozione Turistica hanno deciso di lavorare insieme nella convinzione che esaltare le affinità tra territori distinti non significhi appiattirne le identità, ma piuttosto creare spazi nuovi dove le differenze dialogano, si arricchiscono a vicenda e danno vita a forme inedite di racconto, accoglienza e bellezza.\r

\r

Attraverso i menú le chef Paola Picchi e Goiza Isiegas hanno portato in tavola una lettura creativa delle eccellenze enogastronomiche della Toscana e della Navarra, loro territori di appartenenza e di passione. Con l'obiettivo non secondario di mettere sotto la lente di ingrandimento aree decentrate rispetto alle rotte turistiche classiche, ma ricche di tesori culturali, storici e umani, frutto di un’affascinante identità plurale.\r

Toscana e Spagna insieme per un turismo al femminile\r

Con il progetto “Benvenute”, Toscana Promozione Turistica punta a valorizzare la regione come meta accogliente, inclusiva e sensibile alle esigenze delle donne. L'iniziativa, radicata in una visione di turismo esperienziale e sostenibile, intreccia storie di imprenditrici, artigiane, artiste e operatrici culturali che custodiscono tradizioni e saperi nei borghi e nei territori meno noti.\r

Come commenta Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, «a guidare il progetto è la “Carta dei Valori” — ispirata ai principi di Un Women e Unwto - che promuove autenticità, sicurezza, empatia e sostenibilità. Obiettivo: creare una rete di imprese femminili nei settori del turismo, della cultura e dell’enogastronomia, arricchendo l’offerta toscana con esperienze autentiche e inclusive».\r

\r

Sullo stesso filone si sviluppa “La Spagna al Femminile”, progetto dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, nato nel 2022 per raccontare il Paese attraverso il lavoro delle donne nella gastronomia. Dalle Asturie alla Galizia, fino alla Navarra - protagonista di un evento congiunto con la Toscana - il progetto ha proposto incontri e narrazioni che celebrano l’identità dei territori attraverso lo sguardo femminile.\r

«Oggi l’iniziativa si espande oltre la cucina, abbracciando arte, letteratura, scienza e design, e costruendo nuovi itinerari ispirati a figure femminili. Con uno sguardo alla sicurezza, all’accoglienza e alla cultura, “La Spagna al Femminile” invita le donne a scoprire una Spagna autentica e profondamente umana» ha dichiarato Blanca Pérez-Sauquillo Lopez, Direttrice dellEnte Spagnolo del Turismo a Milano.","post_title":"Tra Toscana e Navarra: esplorare i territori attraverso i sapori","post_date":"2025-05-29T10:14:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["spagna","toscana"],"post_tag_name":["spagna","toscana"]},"sort":[1748513646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e trasporto aereo. L'Unione europea ha rilanciato il dibattito sulla modifica della normativa che disciplina il risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo dei voli. La proposta in discussione all'interno della Comunità propone di aumentare da tre a cinque ore il tempo minimo di ritardo richiesto alle compagnie aeree per risarcire i passeggeri, una misura sostenuta da diversi Stati membri e dal settore del trasporto aereo .\r

\r

Il settore del trasporto aereo ha espresso il suo sostegno a questa revisione. Le principali compagnie aeree europee, attraverso l'associazione di categoria Airlines for Europe, sostengono che le attuali norme non sono chiare e comportano un onere finanziario eccessivo. Chiedono inoltre una definizione più precisa delle \"circostanze straordinarie\" che esentano le aziende dal pagamento, nonché un maggiore margine di manovra per evitare cancellazioni di catena dovute a ritardi.\r

Compagnie e paesi\r

A questo proposito, le compagnie aeree sostengono che estendere la soglia oraria consentirebbe una migliore gestione degli incidenti operativi, riorganizzando gli equipaggi e rendendo disponibili aerei sostitutivi, il che eviterebbe interruzioni più gravi alla pianificazione giornaliera dei voli. Secondo le stime del settore, se questo cambiamento venisse implementato, milioni di passeggeri in più potrebbero raggiungere le loro destinazioni senza dover cancellare i voli.\r

\r

Finora l'iniziativa, promossa dalla Polonia, ha ricevuto il sostegno di importanti Stati membri come Germania, Francia e Danimarca, tra gli altri. Tuttavia, ha anche i suoi detrattori, tra cui Spagna, Italia e Irlanda.\r

\r

Ha suscitato anche l'opposizione delle organizzazioni dei consumatori. Queste associazioni avvertono che, con il nuovo sistema, solo lo 0,4% degli interessati riceverebbe un risarcimento, rispetto all'attuale 2%. Pertanto, ritiene che tale misura indebolirebbe notevolmente la tutela dei viaggiatori senza che le compagnie aeree abbiano dimostrato con dati concreti l'impatto economico da loro sostenuto.","post_title":"Ue: portare a 5 le ore di ritardo aereo per il risarcimento. L'Italia non ci sta","post_date":"2025-05-28T10:10:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748427012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, hanno riunito ieri sera a Roma decine di operatori del turismo nella cornice prestigiosa di Villa Barberini, residenza ufficiale dell’ambasciatore, per una serata-evento all’insegna della promozione della Regione Centro, delle sue eccellenze culturali e gastronomiche, e del consolidamento dei rapporti con il trade italiano.\r

\r

Marcelo Rebanda, direttore della Delegazione Italia di Turismo de Portugal, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovere una regione affascinante e ricca di attrazioni, con importanti opportunità di crescita. «Negli ultimi dieci anni – ha ricordato Rebanda – i numeri degli italiani in Portogallo sono raddoppiati: lo scorso anno abbiamo accolto oltre 900.000 ospiti italiani. Ma non parliamo solo di turismo, quello a cui stiamo assistendo in questi anni è un avvicinamento culturale profondo». L’ambasciatore Bernardo Futscher Pereira ha ringraziato per la partecipazione e ricordato gli impegni che accompagnano queste iniziative: «Lo scorso anno abbiamo presentato l’Alentejo, quest’anno andiamo verso Nord, con un focus su una regione che è tra le più ricche di patrimoni, esperienze e futuro».\r

\r

La regione Centro si estende tra l’Oceano Atlantico e la Spagna, offrendo una varietà di paesaggi che spaziano dalle montagne della Serra da Estrela, la vetta più alta del Portogallo continentale, alle spiagge sabbiose della costa atlantica. Il territorio si presenta come un concentrato di tesori culturali e paesaggistici: cinque siti riconosciuti dall’UNESCO, tre geoparchi, borghi medievali come Óbidos – città letteraria UNESCO – le onde giganti di Nazaré, la spiritualità di Fatima, l’eredità templare di Tomar e destinazioni di charme come Viseu, con la qualità della vita tra le più alte, Aveiro e Coimbra.\r

\r

Gli impegni di TAP\r

TAP Air Portugal ha colto l’occasione per fare il punto sulle novità dell’estate 2025. «In vista dell’estate – anno in cui festeggiamo l’80º anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano», ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia. I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, per Terceira da 14 a 15, e per Funchal da 49 a 52, mentre Porto Santo sarà servita da 7 voli settimanali. Lo scorso 16 maggio TAP ha inoltre inaugurato il nuovo volo Lisbona–Los Angeles, ampliando ulteriormente il network della compagnia, che oggi opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo.\r

Per sostenere il trade, TAP Air Portugal mette a disposizione strumenti digitali dedicati agli agenti di viaggio, come la piattaforma FlyGroups per la gestione autonoma dei gruppi e un call center h24 per le agenzie IATA. Con queste iniziative, la compagnia vuole confermarsi come partner di riferimento per gli operatori italiani, grazie a una rete capillare e una politica commerciale flessibile e trasparente.\r

La serata si è conclusa con un momento gourmet curato dallo chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos. Lo chef ha guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Centro del Portogallo, offrendo una degustazione in cui il protagonista è il pregiato bacala e raccontando il territorio in una chiave contemporanea ma fedele alla tradizione.","post_title":"Il cuore del Portogallo protagonista a Roma con TAP e Turismo de Portugal","post_date":"2025-05-27T15:28:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748359739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia scommette sulle potenzialità del mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite da parte dei distributori e dei canali attivi in Cina rispetto all’anno precedente.\r

Una crescita destinata a proseguire, come dimostrano i più recenti investimenti della società ferroviaria, che in questi giorni partecipa a Shanghai all'Itb China, principale fiera cinese dedicata al turismo b2b.\r

Qui Trenitalia ha presentato la sua nuova offerta per il mercato cinese nell’ambito del panel “Il modo migliore per visitare l'Italia: Trenitalia presenta le sue nuove offerte per i viaggiatori cinesi”, organizzato presso lo stand dedicato proprio alla società di Fs dedicata al trasporto passeggeri e al Frecciarossa, il treno simbolo dell’eccellenza dell’alta velocità, italiana e europea.\r

«La Cina rappresenta per Trenitalia un mercato ad alto potenziale - ha sottolineato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia High-Speed -. Abbiamo investito in servizi dedicati, comunicazione in lingua sul portale cinese RedNote e forme di pagamento familiari attraverso WeChat, per garantire un percorso d’acquisto semplice e intuitivo e proporre i nostri prodotti – comprese soluzioni di viaggio intermodali integrate - già in fase di pianificazione del viaggio, quando il cliente si trova ancora in Cina. Il nostro obiettivo è rendere ogni spostamento in treno parte integrante dell'esperienza di viaggio in Italia, semplice da prenotare e piacevole da vivere».\r

Da WeChat a RedNote\r

Nei padiglioni di Itb China Trenitalia ha illustrato quindi le novità commerciali e i servizi pensati per il turista cinese. Tra questi la possibilità di acquistare tramite l’app WeChat, oltre ai treni del network Frecciarossa e il Trenitalia Pass, anche i biglietti di treni Intercity e regionali, nonché i collegamenti per il luxury outlet The Mall di Firenze, con partenza dalla stazione di Santa Maria Novella.\r

Il link è fornito da Busitalia, società del Gruppo Fs dedicata al trasporto su gomma - guidata dal ceo e direttore generale Serafino Lo Piano - e viene venduto in maniera integrata con altre soluzioni di viaggio. Sono infatti 22 corse le corse giornaliere a/r disponibili, con autobus a due piani, moderni e dotati di tutti i comfort. Previste anche corse extra in occasione di aperture straordinarie. I biglietti sono acquistabili sulle principali piattaforme cinesi come WeChat dal profilo ufficiale Trenitalia chiamato Frecciarossa, con percorso di acquisto interamente in cinese.\r

Sulla piattaforma RedNote, attraverso il profilo Frecciarossa, è possibile trovare tanti spunti di viaggio ed informazioni su come visitare l’Italia in treno. \r

","post_title":"Trenitalia alza la posta sulla Cina: vendite raddoppiate nel 2025. Focus Busitalia","post_date":"2025-05-27T15:20:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1748359234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2025 si annuncia più tropicale e sorprendente che mai con l’apertura di Blue Paradise, la nuova laguna esterna di 800 mq di Acquaworld, l’unico parco acquatico indoor & outdoor d’Italia, situato a pochi minuti da Monza, Milano e Bergamo.\r

Blue Paradise rappresenta la più grande novità dell’anno per Acquaworld e va ad ampliare significativamente l’area Tiki Bay, aumentando così l’estensione della spiaggia con sabbia bianca finissima e incrementando la distesa di ombrelloni in paglia in perfetto stile tropicale. Una vera e propria oasi di relax e benessere, immersa in un’atmosfera esotica, ma a portata di metropolitana.\r

Con questa nuova area, Acquaworld arricchisce ulteriormente la propria offerta: oltre agli iconici acquascivoli per tutte le età, ai playground acquatici per i più piccoli, a punti ristoro tematizzati e le nuove aree picnic dedicate, ora gli ospiti potranno vivere momenti di puro relax rinfrescandosi tra le acque cristalline della nuova laguna oppure godersi le cabanas di paglia private con idromassaggio, o distendendosi su eleganti letti balinesi di coppia, pensati per chi desidera un’esperienza esclusiva e raffinata.\r

Grazie ai continui investimenti, Acquaworld ogni anno diventa il punto di riferimento anche estivo della Lombardia grazie alle numerose attività acquatiche, agli ampissimi spazi e alle attrazioni per tutti i visitatori.\r

\"Con Blue Paradise vogliamo offrire ai nostri ospiti un angolo di paradiso tropicale, senza bisogno di salire su un aereo\", dichiara Guido Zucchi, AD di Acquaworld. \"È una risposta concreta alla crescente domanda di spazi accoglienti, ampi e di qualità, dove vivere l’estate all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, a pochi minuti da casa.\"\r

Acquaworld rafforza il proprio ruolo di destinazione leader per il tempo libero in Lombardia e nel Nord Italia, offrendo un mix unico tra avventura acquatica e benessere esotico","post_title":"Il parco acquatico Acquaworld lancia la laguna di 800 mq Blue Paradise","post_date":"2025-05-27T12:09:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1748347762000]}]}}