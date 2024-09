Travel Open Day Hospitality 2024 La Spezia, ecco la seconda edizione Il Travel Open Day Hospitality della Spezia si tinge di green e va incontro alle esigenze delle Associazioni di Categoria del territorio che chiedono un supporto maggiore per le strutture ricettive che puntano sempre di più ad adeguarsi ad un percorso sostenibile nel rispetto dell’ambiente ed hanno necessità di avere accesso a fondi e finanziamenti agevolati. Dopo il successo del Tod H La Spezia 2023 il Gruppo Travel organizza il prossimo 24 ottobre, con il patrocinio del Comune della Spezia, la seconda edizione del Work Shop che ancora una volta farà incontrare i rappresentanti dell’ospitalità del territorio con i migliori fornitori di servizi nazionali, dai fornitori digitali al revenue management, dalle aziende di arredamento alle assicurazioni di settore. L’evento sarà presentato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore al turismo Maria Grazia Frijia il 30 settembre alle ore 11.00 nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Multimediale del Comune della Spezia. Il Travel Open Day Hospitality ancora una volta vuole portare sul territorio fornitori selezionati per dare l’occasione a chiunque si occupi di ospitalità di poter migliorare i propri servizi e aumentare l’offerta alla propria clientela. Il Tod H 2024, che si terrà nel Sala del Consiglio della Provincia, avrà una prima parte di formazione sulle Strategie per un Turismo Sostenibile, allo scopo di fornire al settore alberghiero ed extralberghiero, un momento di confronto su tematiche che hanno un impatto notevole sulle scelte dei viaggiatori ma anche su chi lavora nel settore. L’obiettivo di questa edizione del Tod Hospitality è di puntare sull’impatto ambientale (ESG) ma anche di offrire una visuale sulla possibilità di avere la tecnologia come alleato e di parlare di eventuali bandi a disposizione. Nel corso della mattinata ci sarà anche un saluto delle istituzioni (Comune e Camera di Commercio) e delle Associazioni di Categoria che hanno collaborato (Confcommercio, Cna, Confartigiananto, Confindustria e Confesercenti) . Il work shop tra domanda ed offerta proseguirà fino alle 17.00. «Il Gruppo Editoriale Travel ha accolto la richiesta delle Associazioni di Categoria, sostenute dall’assessore al turismo della Spezia Maria Grazia Frijia, – commenta Daniela Battaglioni direttore editoriale Gruppo Travel – ed organizzato una formazione mirata, coinvolgendo alcuni professionisti in grado di fornire una quadro più completo possibile delle opportunità per strutture alberghiere ed extralberghiere e come accedere ad eventuali finanziamenti a disposizione». La formazione tratterà alcune tematiche, partendo, grazie alla cons ulenza di Damaris, dalle potenzialità del report ESG per il settore hotellerie e hospitality, in ottica Agenda 2030. L’adesione ai principi ESG non solo risponde a richieste sempre più pressanti di sostenibilità da parte dei clienti e partner, ma può tradursi in vantaggi finanziari concreti. Si affronterà l’Hospitality da più punti di vista grazie anche alla Coach e formatrice Deborah Di Donna: il settore ha attraversato trasformazioni significative dettate dal contesto globale e l’attenzione si è spostata al benessere della persona dando vita ad un turismo orientato alla cura di sé. Questa trasformazione richiede ai professionisti competenze multiformi e trasversali, inclusa l’empatia, la strategia, l’innovazione e il project management. Mens sana in casa sana, costola dello studio MA2A dedicata alla sostenibilità e al benessere, presenterà i vantaggi dell’adozione di materiali naturali e soluzioni per l’efficienza energetica nel settore dell’hotellerie, con particolare attenzione alla rispondenza ai criteri ESG. Investire in bioedilizia e risparmio energetico nel contempo migliora il comfort e il benessere degli ospiti, sempre più attenti a soggiorni sostenibili, e porta a concreti risparmi di gestione. Mindmash aiuterà ad esplorare come IoT e AI stiano trasformando il settore del turismo, mettendo al centro l’importanza dei dati. Grazie al monitoraggio in tempo reale e l’intelligenza artificiale, queste tecnologie consentono di migliorare la sostenibilità e l’efficienza operativa, riducendo l’impatto ambientale e offrendo esperienze personalizzate ai visitatori. Ed infine si parlerà di Controllo di Gestione e Consulenza Strategica per le Imprese Alberghiere, strumenti essenziali per ottimizzare la gestione economico-finanziaria delle strutture ricettive. RSI Solutions e Gotech hanno sviluppato Manager Planner, un software per automatizzare la gestione dei dati aziendali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da una recente ricerca sulle vacanze degli italiani di YouGov (istituto di ricerca internazionale) emerge un viaggiatore anticipatore e sempre più digital. Il 73% degli italiani raccoglie online le informazioni per prenotare le vacanze. A prediligere i canali digitali sono soprattutto i viaggiatori tra i 45 e 54 anni. I più giovani, tra i 25 e i 34 anni, preferiscono i social media per i contenuti di influencer e content creator. Sono 11 milioni gli italiani che tendono a prenotare con più di 3 mesi di anticipo e 11 milioni quelli che utilizzano le agenzie di viaggi. Gli over 55 prediligono il dialogo tra digitale e punto vendita fisico. I viaggiatori che acquistano un viaggio in agenzia sono alla ricerca di soluzioni migliori, servizio e consulenza di un esperto. Le prenotazioni del Gruppo Bluvacanze, pianificate con un anticipo di 120 giorni, svelano le mete che gli italiani desiderano visitare per il prossimo anno. Secondo la ricerca, le tendenze sono principalmente in Europa centro meridionale (38%) ma anche in Italia (32%). Nel periodo di Natale e Capodanno si registra inoltre un incremento delle prenotazioni del 50% sul lungo raggio, Nord America, Oceano Indiano, Maldive, Caraibi e crociere. La prossima stagione estiva si conferma un advance booking del +25% rispetto al 2024. Cambiamenti Il cliente che si reca in agenzia sta cambiando. Nel secondo aspetto in esame, diventa interessante l'analisi sul processo d’acquisto. Ed è nel processo d’acquisto più costoso che si intersecano il digitale e l’offline con un orientamento verso itinerari di lungo raggio più complessi. “Su questa tipologia di viaggio, l’up grade sul pricing non è dettato dal prodotto ma dal servizio che viene erogato in termini di consulenza. Si tratta di quel target di italiani che finalizza online la ricerca per poi acquistare il viaggio in l’agenzia”, spiega Stefano Russo sales director di YouGov Italia. “L’infrastruttura digitale che stiamo implementando ci insegna a profilare meglio il cliente e a conoscere comportamenti peculiari. Erogando contenuti, tracciamo un innovativo approccio al consumo di vacanze, una nuova cultura e un nuovo modello di relazione con i clienti integrando esperienze e vendita online e offline. Il risultato non tarda a mancare. Su sei persone che finalizzano la ricerca sul web, tre acquistano in agenzia”, conclude Marco Orlandi, chief digital experience officer del Gruppo Bluvacanze. “Instaurare una relazione dinamica con i viaggiatori creando un’esperienza di viaggio che faccia leva sull’omnicanalità e sull’accesso da diversi touch point digitali e fisici. Il futuro delle agenzie di viaggio si basa sull’interpretazione dei desideri dei consumatori per dialogare con loro e guidarli nella scelta e nelle prenotazioni”. Una lettura che nell’ottica della strategia del Gruppo Bluvacanze si traduce in “Il digitale è imprescindibile e il ruolo dell’agenzia viaggi è determinante”. [post_title] => Dal Gruppo Bluvacanze il profilo del moderno viaggiatore italiano [post_date] => 2024-09-27T13:06:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => bluvacanze [1] => yougov ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bluvacanze [1] => YouGov ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727442408000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458301" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Anche quest’anno, Welcome Travel Group conferma la propria partecipazione a Ttg Travel Experience che si terrà dal 9 all'11 ottobre presso il Rimini Expo Center. La presenza in fiera rappresenterà un momento importante di incontro e condivisione tra la direzione del network, le agenzie e i partner, grazie alla significativa partecipazione di tutti gli attori del settore. Sarà un'occasione per valutare i risultati dell'estate, l'andamento delle vendite, affrontare temi commerciali e discutere progetti in corso e futuri. «Abbiamo confermato la nostra partecipazione a Ttg Travel Experience perché riteniamo sia una manifestazione di grande importanza che offre sempre opportunità interessanti di confronto e condivisione nel business - dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group -. «La kermesse riminese ci darà l’opportunità di incontrare sia le nostre agenzie consolidate sia quelle nuove che si avvicinano al network, oltre alla maggior parte dei partner commerciali che ci supportano in questo percorso e condividono sfide e obiettivi. Come sempre, sarà un momento cruciale di partecipazione, costruzione, comprensione e scambio, fondamentali per interpretare il nuovo anno commerciale che ci apprestiamo ad affrontare, con la carica e l’entusiasmo di sempre"≤« Nel suo ampio spazio espositivo, situato nel Padiglione A3 Stand 139-202, Welcome Travel Group ospiterà i brand Welcome Travel e Geo Travel Network. [post_title] => Welcome Travel Group al Ttg Travel Experience dal 9 all'11 ottobre [post_date] => 2024-09-27T12:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727439668000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Travel Open Day Hospitality della Spezia si tinge di green e va incontro alle esigenze delle Associazioni di Categoria del territorio che chiedono un supporto maggiore per le strutture ricettive che puntano sempre di più ad adeguarsi ad un percorso sostenibile nel rispetto dell’ambiente ed hanno necessità di avere accesso a fondi e finanziamenti agevolati. Dopo il successo del Tod H La Spezia 2023 il Gruppo Travel organizza il prossimo 24 ottobre, con il patrocinio del Comune della Spezia, la seconda edizione del Work Shop che ancora una volta farà incontrare i rappresentanti dell’ospitalità del territorio con i migliori fornitori di servizi nazionali, dai fornitori digitali al revenue management, dalle aziende di arredamento alle assicurazioni di settore. L'evento sarà presentato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall'assessore al turismo Maria Grazia Frijia il 30 settembre alle ore 11.00 nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Multimediale del Comune della Spezia. Il Travel Open Day Hospitality ancora una volta vuole portare sul territorio fornitori selezionati per dare l’occasione a chiunque si occupi di ospitalità di poter migliorare i propri servizi e aumentare l’offerta alla propria clientela. Il Tod H 2024, che si terrà nel Sala del Consiglio della Provincia, avrà una prima parte di formazione sulle Strategie per un Turismo Sostenibile, allo scopo di fornire al settore alberghiero ed extralberghiero, un momento di confronto su tematiche che hanno un impatto notevole sulle scelte dei viaggiatori ma anche su chi lavora nel settore. L’obiettivo di questa edizione del Tod Hospitality è di puntare sull’impatto ambientale (ESG) ma anche di offrire una visuale sulla possibilità di avere la tecnologia come alleato e di parlare di eventuali bandi a disposizione. Nel corso della mattinata ci sarà anche un saluto delle istituzioni (Comune e Camera di Commercio) e delle Associazioni di Categoria che hanno collaborato (Confcommercio, Cna, Confartigiananto, Confindustria e Confesercenti) . Il work shop tra domanda ed offerta proseguirà fino alle 17.00. «Il Gruppo Editoriale Travel ha accolto la richiesta delle Associazioni di Categoria, sostenute dall’assessore al turismo della Spezia Maria Grazia Frijia, – commenta Daniela Battaglioni direttore editoriale Gruppo Travel – ed organizzato una formazione mirata, coinvolgendo alcuni professionisti in grado di fornire una quadro più completo possibile delle opportunità per strutture alberghiere ed extralberghiere e come accedere ad eventuali finanziamenti a disposizione». La formazione tratterà alcune tematiche, partendo, grazie alla consulenza di Damaris, dalle potenzialità del report ESG per il settore hotellerie e hospitality, in ottica Agenda 2030. L’adesione ai principi ESG non solo risponde a richieste sempre più pressanti di sostenibilità da parte dei clienti e partner, ma può tradursi in vantaggi finanziari concreti. Si affronterà l’Hospitality da più punti di vista grazie anche alla Coach e formatrice Deborah Di Donna: il settore ha attraversato trasformazioni significative dettate dal contesto globale e l’attenzione si è spostata al benessere della persona dando vita ad un turismo orientato alla cura di sé. Questa trasformazione richiede ai professionisti competenze multiformi e trasversali, inclusa l’empatia, la strategia, l’innovazione e il project management. Mens sana in casa sana, costola dello studio MA2A dedicata alla sostenibilità e al benessere, presenterà i vantaggi dell'adozione di materiali naturali e soluzioni per l'efficienza energetica nel settore dell'hotellerie, con particolare attenzione alla rispondenza ai criteri ESG. Investire in bioedilizia e risparmio energetico nel contempo migliora il comfort e il benessere degli ospiti, sempre più attenti a soggiorni sostenibili, e porta a concreti risparmi di gestione. Mindmash aiuterà ad esplorare come IoT e AI stiano trasformando il settore del turismo, mettendo al centro l'importanza dei dati. Grazie al monitoraggio in tempo reale e l'intelligenza artificiale, queste tecnologie consentono di migliorare la sostenibilità e l'efficienza operativa, riducendo l'impatto ambientale e offrendo esperienze personalizzate ai visitatori. Ed infine si parlerà di Controllo di Gestione e Consulenza Strategica per le Imprese Alberghiere, strumenti essenziali per ottimizzare la gestione economico-finanziaria delle strutture ricettive. RSI Solutions e Gotech hanno sviluppato Manager Planner, un software per automatizzare la gestione dei dati aziendali. [post_title] => Travel Open Day Hospitality 2024 La Spezia, ecco la seconda edizione [post_date] => 2024-09-27T12:17:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727439428000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un tributo all'eccellenza, all'innovazione e alla passione che guidano l'ospitalità di lusso. Così Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, descrive i Best Luxury Hotel Awards, che la società riminese ha celebrato all'hotel Principe di Savoia di Milano. Dieci le categorie coinvolte: Il Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio, per la bellezza del progetto architettonico, la scelta dei materiali e i riferimenti profondi all'arte rinascimentale. A ritirare il premio il general manager, Antonello Buono. Il Best Design è andato all'Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione, che ha riaperto le sue porte nel 2021 dopo una completa ristrutturazione. A ritirare il premio, il general manager, Federico Versari, insieme a Elisabetta Fabri, presidente e ceo del gruppo. Il Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa su Vulcano, che ha vinto per aver portato la cucina vegetale contemporanea sull’isola, con un impegno verso autenticità, rispetto per l'ambiente e innovazione. A ricevere il premio, Umberto Trani, co-general manager Il Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano, che si è distinto con una colazione che unisce bellezza e passione per il gusto, grazie a un buffet ricco e diversificato e alla creatività dell’executive pastry chef. A ritirare il riconoscimento, il ceo di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli. Il Best Bar è andato al locale dell'Aman Venice, che ha conquistato il premio per la sua straordinaria combinazione di drink, vere e proprie opere d’arte, offerti in una location unica. A ritirare il premio, il bar manager Antonio Ferrara con l’executive assistant manager Riccardo Cuomo Il Best General Manager è stato assegnato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, che ha vinto per la sua conduzione visionaria e la sua capacità di trovare il meglio nelle persone e per le persone. Il Best Service è andato al San Pietro di Positano, che è stato premiato per l’unicità della sua offerta e della gestione del personale, che lo rendono un albergo d’eccellenza. A ricevere il premio il proprietario Vito Cinque. Il Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, che è stato riconosciuto come benchmark internazionale nel wellness, grazie ai percorsi spa unici e all'ospitalità impeccabile. A ritirare il premio Daniela Zappelli, pr del resort. Il Best Sustainability Program è andato all'hotel La Perla Corvara, che è stato premiato per il suo impegno a favore della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un'attenzione particolare per la salvaguardia delle Dolomiti. A ritirare il premio il proprietario Michil Costa. Il Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio, che ha vinto per aver creato un'esperienza in cui la tecnologia e l’accoglienza si fondono perfettamente, permettendo una gestione avanzata delle camere e dei servizi. A ricevere il premio il general manager Marco Montagnani. [post_title] => Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork [post_date] => 2024-09-27T11:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727438040000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tradizionale modello di affiliazione rimarrà centrale, con il supporto operativo a strutture che mantengono la propria gestione autonoma. Ora però il gruppo Bwh potrà anche condurre direttamente gli alberghi: nasce Siho – Hotel Operations. "Siamo orgogliosi di presentare Siho come risposta concreta alle esigenze di un settore alberghiero in costante evoluzione - spiega il presidente del nuovo veicolo Bwh, Giovanni Simonetto -. La nostra missione è fornire soluzioni di gestione professionali e stabili, che contribuiscano a elevare ogni struttura all'interno del nostro network e nel più ampio panorama dell'ospitalità. Attraverso un approccio integrato e sinergico, creeremo esempi di eccellenza e garantiremo benefici tangibili per tutti i nostri stakeholders”. Siho è una società a responsabilità limitata, la cui struttura è composta da soci titolari di quote di capitale. Il socio di maggioranza è Bwh Hotels Italia, società benefit affiancata da 41 soci, tra persone fisiche e giuridiche, impegnati nella gestione alberghiera in tutta Italia con strutture affiliate a Bwh. Il veicolo mira a svilupparsi nel medio e lungo periodo, seguendo un piano di crescita ambizioso che punta a creare cluster di strutture gestite con logiche di portafoglio su tutto il territorio italiano. Siho opererà con accordi di locazione, affitti di ramo d’azienda e management. [post_title] => Bwh ora gestisce direttamente gli alberghi: nasce Siho - Hotel Operations [post_date] => 2024-09-27T11:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727436221000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Problemi anche per Airbus che sta chiudendo il mese di settembre a un ritmo più lento di consegne rispetto a un anno fa. Diventa difficile quindi raggiungere l'obiettivo annuale. A luglio, Airbus ha emesso un avvertimento sui profitti e ha abbassato il suo obiettivo di consegna per l'intero anno a 770 velivoli da 800, dando la colpa alla carenza di motori e di altri elementi. Ha posticipato di un anno l'obiettivo di produzione sottostante al 2027. I ritardi nelle consegne e l'aumento della produzione di jet a fusoliera stretta hanno scatenato una crescente impazienza all'interno di Airbus, con l'amministratore delegato Guillaume Faury che ha espresso la sua frustrazione per la produzione sostanzialmente piatta, hanno detto persone che hanno familiarità con l'azienda. Airbus ha annunciato ieri una riorganizzazione della produzione, concentrandosi sui "fondamentali" per mantenere il ritmo di crescita, escludendo pero' l'adozione di un "piano sociale". Nuovo programma Il gruppo aeronautico ha confermato il lancio di un nuovo programma di miglioramento denominato "Lead!", in risposta alla "continua pressione sulla nostra supply chain e la complessa situazione economica generale". "E' stato necessario concentrare i nostri sforzi sui fondamentali", ha dichiarato Airbus. Il programma punta a sostenere l'aumento della produzione nelle attivita' principali di Airbus, inclusi "aerei commerciali, funzioni integrate e filiali", oltre a rafforzare la presenza globale del gruppo, sebbene l'azienda non abbia fornito ulteriori dettagli. Airbus ha anche sottolineato che "non si tratta di un piano sociale". Airbus prevedeva di consegnare 800 aerei nel 2024, un volume vicino ai livelli pre-pandemia del 2019. Tuttavia, le previsioni sono ora state ridotte a 770 consegne. Le difficolta' sono particolarmente evidenti nella fornitura di motori, componenti per l [post_title] => Airbus in ritardo di consegne. Difficile raggiungere l'obiettivo annuale [post_date] => 2024-09-27T11:21:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727436119000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente - commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”. La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l'isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club [post_title] => Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America [post_date] => 2024-09-27T11:14:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727435641000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un'atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica. Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. "Con Alidays on Tour confermiamo l'impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili", commenta il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania. [post_title] => Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese [post_date] => 2024-09-27T11:04:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727435097000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475519 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wetraveltheworld il contest lanciato da Kuda Tour Operator in occasione della prossima fiera di Rimini. Il concorso mira a testare la conoscenza degli agenti del mondo dell'operatore capitolino, composto da oltre 170 progetti culturali. Il contest si basa su domande semplici ma che danno idea della conoscenza di un paese e danno modo a tutti gli adv di accedere a un premio, indipendentemente dalla qualità delle risposte. Il premio potrà essere ritirato alla fiera dal 9 al 11 ottobre, allo stand 204, padiglione A4 con la responsabile vendite Federica Belardelli. Lo scopo è anche quello di offrire ai consumatori non un semplice viaggio, ma un percorso che li conduca nel cuore pulsante delle culture del mondo. Sostenendo gli agenti a preparare culturalmente i propri clienti, affinché possano cogliere ogni sfumatura del viaggio che stanno per intraprendere, Kuda punta a diventare il partner che li trasforma in viaggiatori consapevoli. Ma il progetto mira anche a trasmettere valori come passione, responsabilità e crescita professionale. [post_title] => Wetraveltheworld è il nuovo contest che Kuda dedica agli agenti di viaggio [post_date] => 2024-09-27T10:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727433933000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel open day hospitality 2024 la spezia la seconda edizione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6414,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Da una recente ricerca sulle vacanze degli italiani di YouGov (istituto di ricerca internazionale) emerge un viaggiatore anticipatore e sempre più digital.\r

\r

Il 73% degli italiani raccoglie online le informazioni per prenotare le vacanze. A prediligere i canali digitali sono soprattutto i viaggiatori tra i 45 e 54 anni. I più giovani, tra i 25 e i 34 anni, preferiscono i social media per i contenuti di influencer e content creator. Sono 11 milioni gli italiani che tendono a prenotare con più di 3 mesi di anticipo e 11 milioni quelli che utilizzano le agenzie di viaggi. Gli over 55 prediligono il dialogo tra digitale e punto vendita fisico. I viaggiatori che acquistano un viaggio in agenzia sono alla ricerca di soluzioni migliori, servizio e consulenza di un esperto. \r

\r

Le prenotazioni del Gruppo Bluvacanze, pianificate con un anticipo di 120 giorni, svelano le mete che gli italiani desiderano visitare per il prossimo anno. Secondo la ricerca, le tendenze sono principalmente in Europa centro meridionale (38%) ma anche in Italia (32%). Nel periodo di Natale e Capodanno si registra inoltre un incremento delle prenotazioni del 50% sul lungo raggio, Nord America, Oceano Indiano, Maldive, Caraibi e crociere. La prossima stagione estiva si conferma un advance booking del +25% rispetto al 2024. \r

Cambiamenti\r

Il cliente che si reca in agenzia sta cambiando. Nel secondo aspetto in esame, diventa interessante l'analisi sul processo d’acquisto. Ed è nel processo d’acquisto più costoso che si intersecano il digitale e l’offline con un orientamento verso itinerari di lungo raggio più complessi. “Su questa tipologia di viaggio, l’up grade sul pricing non è dettato dal prodotto ma dal servizio che viene erogato in termini di consulenza. Si tratta di quel target di italiani che finalizza online la ricerca per poi acquistare il viaggio in l’agenzia”, spiega Stefano Russo sales director di YouGov Italia.\r

\r

“L’infrastruttura digitale che stiamo implementando ci insegna a profilare meglio il cliente e a conoscere comportamenti peculiari. Erogando contenuti, tracciamo un innovativo approccio al consumo di vacanze, una nuova cultura e un nuovo modello di relazione con i clienti integrando esperienze e vendita online e offline. Il risultato non tarda a mancare. Su sei persone che finalizzano la ricerca sul web, tre acquistano in agenzia”, conclude Marco Orlandi, chief digital experience officer del Gruppo Bluvacanze. \r

\r

“Instaurare una relazione dinamica con i viaggiatori creando un’esperienza di viaggio che faccia leva sull’omnicanalità e sull’accesso da diversi touch point digitali e fisici. Il futuro delle agenzie di viaggio si basa sull’interpretazione dei desideri dei consumatori per dialogare con loro e guidarli nella scelta e nelle prenotazioni”. Una lettura che nell’ottica della strategia del Gruppo Bluvacanze si traduce in “Il digitale è imprescindibile e il ruolo dell’agenzia viaggi è determinante”.","post_title":"Dal Gruppo Bluvacanze il profilo del moderno viaggiatore italiano","post_date":"2024-09-27T13:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bluvacanze","yougov"],"post_tag_name":["bluvacanze","YouGov"]},"sort":[1727442408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458301\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Anche quest’anno, Welcome Travel Group conferma la propria partecipazione a Ttg Travel Experience che si terrà dal 9 all'11 ottobre presso il Rimini Expo Center.\r

La presenza in fiera rappresenterà un momento importante di incontro e condivisione tra la direzione del network, le agenzie e i partner, grazie alla significativa partecipazione di tutti gli attori del settore. Sarà un'occasione per valutare i risultati dell'estate, l'andamento delle vendite, affrontare temi commerciali e discutere progetti in corso e futuri.\r

«Abbiamo confermato la nostra partecipazione a Ttg Travel Experience perché riteniamo sia una manifestazione di grande importanza che offre sempre opportunità interessanti di confronto e condivisione nel business - dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group -.\r

\r

«La kermesse riminese ci darà l’opportunità di incontrare sia le nostre agenzie consolidate sia quelle nuove che si avvicinano al network, oltre alla maggior parte dei partner commerciali che ci supportano in questo percorso e condividono sfide e obiettivi. Come sempre, sarà un momento cruciale di partecipazione, costruzione, comprensione e scambio, fondamentali per interpretare il nuovo anno commerciale che ci apprestiamo ad affrontare, con la carica e l’entusiasmo di sempre\"≤«\r

Nel suo ampio spazio espositivo, situato nel Padiglione A3 Stand 139-202, Welcome Travel Group ospiterà i brand Welcome Travel e Geo Travel Network.\r

\r

","post_title":"Welcome Travel Group al Ttg Travel Experience dal 9 all'11 ottobre","post_date":"2024-09-27T12:21:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727439668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Travel Open Day Hospitality della Spezia si tinge di green e va incontro alle esigenze delle Associazioni di Categoria del territorio che chiedono un supporto maggiore per le strutture ricettive che puntano sempre di più ad adeguarsi ad un percorso sostenibile nel rispetto dell’ambiente ed hanno necessità di avere accesso a fondi e finanziamenti agevolati.\r

\r

Dopo il successo del Tod H La Spezia 2023 il Gruppo Travel organizza il prossimo 24 ottobre, con il patrocinio del Comune della Spezia, la seconda edizione del Work Shop che ancora una volta farà incontrare i rappresentanti dell’ospitalità del territorio con i migliori fornitori di servizi nazionali, dai fornitori digitali al revenue management, dalle aziende di arredamento alle assicurazioni di settore.\r

\r

L'evento sarà presentato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall'assessore al turismo Maria Grazia Frijia il 30 settembre alle ore 11.00 nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Multimediale del Comune della Spezia.\r

\r

Il Travel Open Day Hospitality ancora una volta vuole portare sul territorio fornitori selezionati per dare l’occasione a chiunque si occupi di ospitalità di poter migliorare i propri servizi e aumentare l’offerta alla propria clientela.\r

\r

Il Tod H 2024, che si terrà nel Sala del Consiglio della Provincia, avrà una prima parte di formazione sulle Strategie per un Turismo Sostenibile, allo scopo di fornire al settore alberghiero ed extralberghiero, un momento di confronto su tematiche che hanno un impatto notevole sulle scelte dei viaggiatori ma anche su chi lavora nel settore.\r

\r

L’obiettivo di questa edizione del Tod Hospitality è di puntare sull’impatto ambientale (ESG) ma anche di offrire una visuale sulla possibilità di avere la tecnologia come alleato e di parlare di eventuali bandi a disposizione.\r

\r

Nel corso della mattinata ci sarà anche un saluto delle istituzioni (Comune e Camera di Commercio) e delle Associazioni di Categoria che hanno collaborato (Confcommercio, Cna, Confartigiananto, Confindustria e Confesercenti) . Il work shop tra domanda ed offerta proseguirà fino alle 17.00.\r

\r

«Il Gruppo Editoriale Travel ha accolto la richiesta delle Associazioni di Categoria, sostenute dall’assessore al turismo della Spezia Maria Grazia Frijia, – commenta Daniela Battaglioni direttore editoriale Gruppo Travel – ed organizzato una formazione mirata, coinvolgendo alcuni professionisti in grado di fornire una quadro più completo possibile delle opportunità per strutture alberghiere ed extralberghiere e come accedere ad eventuali finanziamenti a disposizione».\r

\r

La formazione tratterà alcune tematiche, partendo, grazie alla consulenza di Damaris, dalle potenzialità del report ESG per il settore hotellerie e hospitality, in ottica Agenda 2030. L’adesione ai principi ESG non solo risponde a richieste sempre più pressanti di sostenibilità da parte dei clienti e partner, ma può tradursi in vantaggi finanziari concreti.\r

\r

Si affronterà l’Hospitality da più punti di vista grazie anche alla Coach e formatrice Deborah Di Donna: il settore ha attraversato trasformazioni significative dettate dal contesto globale e l’attenzione si è spostata al benessere della persona dando vita ad un turismo orientato alla cura di sé. Questa trasformazione richiede ai professionisti competenze multiformi e trasversali, inclusa l’empatia, la strategia, l’innovazione e il project management. \r

\r

Mens sana in casa sana, costola dello studio MA2A dedicata alla sostenibilità e al benessere, presenterà i vantaggi dell'adozione di materiali naturali e soluzioni per l'efficienza energetica nel settore dell'hotellerie, con particolare attenzione alla rispondenza ai criteri ESG. Investire in bioedilizia e risparmio energetico nel contempo migliora il comfort e il benessere degli ospiti, sempre più attenti a soggiorni sostenibili, e porta a concreti risparmi di gestione.\r

\r

Mindmash aiuterà ad esplorare come IoT e AI stiano trasformando il settore del turismo, mettendo al centro l'importanza dei dati. Grazie al monitoraggio in tempo reale e l'intelligenza artificiale, queste tecnologie consentono di migliorare la sostenibilità e l'efficienza operativa, riducendo l'impatto ambientale e offrendo esperienze personalizzate ai visitatori.\r

\r

Ed infine si parlerà di Controllo di Gestione e Consulenza Strategica per le Imprese Alberghiere, strumenti essenziali per ottimizzare la gestione economico-finanziaria delle strutture ricettive. RSI Solutions e Gotech hanno sviluppato Manager Planner, un software per automatizzare la gestione dei dati aziendali.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality 2024 La Spezia, ecco la seconda edizione","post_date":"2024-09-27T12:17:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727439428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tributo all'eccellenza, all'innovazione e alla passione che guidano l'ospitalità di lusso. Così Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, descrive i Best Luxury Hotel Awards, che la società riminese ha celebrato all'hotel Principe di Savoia di Milano. Dieci le categorie coinvolte:\r

\r

Il Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio, per la bellezza del progetto architettonico, la scelta dei materiali e i riferimenti profondi all'arte rinascimentale. A ritirare il premio il general manager, Antonello Buono.\r

\r

Il Best Design è andato all'Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione, che ha riaperto le sue porte nel 2021 dopo una completa ristrutturazione. A ritirare il premio, il general manager, Federico Versari, insieme a Elisabetta Fabri, presidente e ceo del gruppo.\r

\r

Il Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa su Vulcano, che ha vinto per aver portato la cucina vegetale contemporanea sull’isola, con un impegno verso autenticità, rispetto per l'ambiente e innovazione. A ricevere il premio, Umberto Trani, co-general manager\r

\r

Il Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano, che si è distinto con una colazione che unisce bellezza e passione per il gusto, grazie a un buffet ricco e diversificato e alla creatività dell’executive pastry chef. A ritirare il riconoscimento, il ceo di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli.\r

\r

Il Best Bar è andato al locale dell'Aman Venice, che ha conquistato il premio per la sua straordinaria combinazione di drink, vere e proprie opere d’arte, offerti in una location unica. A ritirare il premio, il bar manager Antonio Ferrara con l’executive assistant manager Riccardo Cuomo\r

\r

Il Best General Manager è stato assegnato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, che ha vinto per la sua conduzione visionaria e la sua capacità di trovare il meglio nelle persone e per le persone.\r

\r

Il Best Service è andato al San Pietro di Positano, che è stato premiato per l’unicità della sua offerta e della gestione del personale, che lo rendono un albergo d’eccellenza. A ricevere il premio il proprietario Vito Cinque.\r

\r

Il Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, che è stato riconosciuto come benchmark internazionale nel wellness, grazie ai percorsi spa unici e all'ospitalità impeccabile. A ritirare il premio Daniela Zappelli, pr del resort.\r

\r

Il Best Sustainability Program è andato all'hotel La Perla Corvara, che è stato premiato per il suo impegno a favore della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un'attenzione particolare per la salvaguardia delle Dolomiti. A ritirare il premio il proprietario Michil Costa.\r

\r

Il Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio, che ha vinto per aver creato un'esperienza in cui la tecnologia e l’accoglienza si fondono perfettamente, permettendo una gestione avanzata delle camere e dei servizi. A ricevere il premio il general manager Marco Montagnani.\r

\r

","post_title":"Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork","post_date":"2024-09-27T11:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727438040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tradizionale modello di affiliazione rimarrà centrale, con il supporto operativo a strutture che mantengono la propria gestione autonoma. Ora però il gruppo Bwh potrà anche condurre direttamente gli alberghi: nasce Siho – Hotel Operations.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di presentare Siho come risposta concreta alle esigenze di un settore alberghiero in costante evoluzione - spiega il presidente del nuovo veicolo Bwh, Giovanni Simonetto -. La nostra missione è fornire soluzioni di gestione professionali e stabili, che contribuiscano a elevare ogni struttura all'interno del nostro network e nel più ampio panorama dell'ospitalità. Attraverso un approccio integrato e sinergico, creeremo esempi di eccellenza e garantiremo benefici tangibili per tutti i nostri stakeholders”.\r

\r

Siho è una società a responsabilità limitata, la cui struttura è composta da soci titolari di quote di capitale. Il socio di maggioranza è Bwh Hotels Italia, società benefit affiancata da 41 soci, tra persone fisiche e giuridiche, impegnati nella gestione alberghiera in tutta Italia con strutture affiliate a Bwh. Il veicolo mira a svilupparsi nel medio e lungo periodo, seguendo un piano di crescita ambizioso che punta a creare cluster di strutture gestite con logiche di portafoglio su tutto il territorio italiano. Siho opererà con accordi di locazione, affitti di ramo d’azienda e management.","post_title":"Bwh ora gestisce direttamente gli alberghi: nasce Siho - Hotel Operations","post_date":"2024-09-27T11:23:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727436221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Problemi anche per Airbus che sta chiudendo il mese di settembre a un ritmo più lento di consegne rispetto a un anno fa. Diventa difficile quindi raggiungere l'obiettivo annuale.\r

\r

A luglio, Airbus ha emesso un avvertimento sui profitti e ha abbassato il suo obiettivo di consegna per l'intero anno a 770 velivoli da 800, dando la colpa alla carenza di motori e di altri elementi. Ha posticipato di un anno l'obiettivo di produzione sottostante al 2027.\r

\r

I ritardi nelle consegne e l'aumento della produzione di jet a fusoliera stretta hanno scatenato una crescente impazienza all'interno di Airbus, con l'amministratore delegato Guillaume Faury che ha espresso la sua frustrazione per la produzione sostanzialmente piatta, hanno detto persone che hanno familiarità con l'azienda.\r

\r

Airbus ha annunciato ieri una riorganizzazione della produzione, concentrandosi sui \"fondamentali\" per mantenere il ritmo di crescita, escludendo pero' l'adozione di un \"piano sociale\".\r

Nuovo programma\r

Il gruppo aeronautico ha confermato il lancio di un nuovo programma di miglioramento denominato \"Lead!\", in risposta alla \"continua pressione sulla nostra supply chain e la complessa situazione economica generale\".\r

\r

\"E' stato necessario concentrare i nostri sforzi sui fondamentali\", ha dichiarato Airbus. Il programma punta a sostenere l'aumento della produzione nelle attivita' principali di Airbus, inclusi \"aerei commerciali, funzioni integrate e filiali\", oltre a rafforzare la presenza globale del gruppo, sebbene l'azienda non abbia fornito ulteriori dettagli. Airbus ha anche sottolineato che \"non si tratta di un piano sociale\".\r

\r

Airbus prevedeva di consegnare 800 aerei nel 2024, un volume vicino ai livelli pre-pandemia del 2019. Tuttavia, le previsioni sono ora state ridotte a 770 consegne. Le difficolta' sono particolarmente evidenti nella fornitura di motori, componenti per l","post_title":"Airbus in ritardo di consegne. Difficile raggiungere l'obiettivo annuale","post_date":"2024-09-27T11:21:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1727436119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente - commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”.\r

\r

La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l'isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club","post_title":"Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America","post_date":"2024-09-27T11:14:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727435641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un'atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. \r

\r

Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica.\r

\r

Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. \"Con Alidays on Tour confermiamo l'impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili\", commenta il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania.","post_title":"Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese","post_date":"2024-09-27T11:04:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727435097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475519","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wetraveltheworld il contest lanciato da Kuda Tour Operator in occasione della prossima fiera di Rimini. Il concorso mira a testare la conoscenza degli agenti del mondo dell'operatore capitolino, composto da oltre 170 progetti culturali. Il contest si basa su domande semplici ma che danno idea della conoscenza di un paese e danno modo a tutti gli adv di accedere a un premio, indipendentemente dalla qualità delle risposte. Il premio potrà essere ritirato alla fiera dal 9 al 11 ottobre, allo stand 204, padiglione A4 con la responsabile vendite Federica Belardelli.\r

\r

Lo scopo è anche quello di offrire ai consumatori non un semplice viaggio, ma un percorso che li conduca nel cuore pulsante delle culture del mondo. Sostenendo gli agenti a preparare culturalmente i propri clienti, affinché possano cogliere ogni sfumatura del viaggio che stanno per intraprendere, Kuda punta a diventare il partner che li trasforma in viaggiatori consapevoli. Ma il progetto mira anche a trasmettere valori come passione, responsabilità e crescita professionale.","post_title":"Wetraveltheworld è il nuovo contest che Kuda dedica agli agenti di viaggio","post_date":"2024-09-27T10:45:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727433933000]}]}}