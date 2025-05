Su adv e to le perdite dei vettori falliti. Ectaa: fondo di garanzia per compagnie Da anni promuoviamo questa battaglia, cioè di costringere le compagnie aeree ad avere un fondo di garanzia come ce l'hanno le agenzie e i tour operatori. L'Ectaa da molto tempo sta lavorando su questo tema e ora rinnova la sua richiesta di una rapida introduzione di una protezione obbligatoria in caso di insolvenza per le compagnie aeree in Europa a seguito del fallimento di Air Belgium, c he ha lasciato quasi 8 milioni di euro in richieste di rimborso passeggeri in sospeso, di cui oltre 5 milioni venduti tramite intermediari di viaggio (agenzie di viaggio e tour operator). Il 18 settembre 2023, Air Belgium ha annunciato la cessazione di tutti i voli passeggeri di linea per concentrarsi sulle operazioni di trasporto merci e leasing di aeromobili. La compagnia aerea è presto entrata in procedura di riorganizzazione giudiziaria e, non essendo in grado di recuperare, è stata dichiarata fallita il 30 aprile 2025. Di conseguenza, è improbabile che migliaia di passeggeri ricevano rimborsi per i voli cancellati, poiché i crediti rimanenti sono ora oggetto di procedura fallimentare. Tutto sulle spalle degli intermediari

L’entità della perdita sottolinea il ruolo essenziale degli intermediari di viaggio nel mercato dei viaggi aerei. Tuttavia, evidenzia anche dolorosamente

l’esposizione degli intermediari di viaggio alle insolvenze delle compagnie aeree. Quando un intermediario di viaggio vende un biglietto aereo come

parte di un pacchetto e la compagnia aerea fallisce, l’organizzatore del pacchetto è tenuto per legge a fornire un biglietto alternativo ai propri clienti,

spesso senza alcuna prospettiva di recuperare i fondi originali dalla compagnia aerea insolvente. Ciò comporta un onere finanziario ingiusto per gli intermediari di viaggio, che devono sopportare le perdite causate dai fallimenti delle compagnie aeree.

Gli intermediari di viaggio sono per il 98% PMI e spesso microimprese.

Biglietti in anticipo Poiché i biglietti aerei devono essere solitamente pagati in anticipo, spesso con mesi di anticipo, esiste un rischio fondamentale per gli intermediari di viaggio,

i clienti e i contribuenti. I fallimenti delle compagnie aeree si verificano frequentemente, con circa 1200 fallimenti di compagnie aeree commerciali per passeggeri

negli ultimi 25 anni.

"Il fallimento di Air Belgium è un ulteriore duro promemoria del fatto che il sistema attuale espone sia i consumatori che gli intermediari di viaggio a rischi inaccettabili. Le compagnie aeree devono essere tenute a fornire garanzie finanziarie a copertura delle proprie passività in caso di insolvenza", ha affermato Frank Oostdam, presidente di Ectaa. Condividi

Un impegno che si riflette ogni giorno nella promozione delle eccellenze italiane, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport". La presenza della compagnia sarà visibile a partire da oggi in vari momenti della manifestazione, tra cui il traguardo volante di 19 tappe della corsa e nelle cerimonie di premiazione della relativa classifica. [post_title] => Ita Airways e lo sport: la compagnia è official airline del Giro d'Italia [post_date] => 2025-05-16T13:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747401326000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da anni promuoviamo questa battaglia, cioè di costringere le compagnie aeree ad avere un fondo di garanzia come ce l'hanno le agenzie e i tour operatori. L'Ectaa da molto tempo sta lavorando su questo tema e ora rinnova la sua richiesta di una rapida introduzione di una protezione obbligatoria in caso di insolvenza per le compagnie aeree in Europa a seguito del fallimento di Air Belgium, che ha lasciato quasi 8 milioni di euro in richieste di rimborso passeggeri in sospeso, di cui oltre 5 milioni venduti tramite intermediari di viaggio (agenzie di viaggio e tour operator). Il 18 settembre 2023, Air Belgium ha annunciato la cessazione di tutti i voli passeggeri di linea per concentrarsi sulle operazioni di trasporto merci e leasing di aeromobili. La compagnia aerea è presto entrata in procedura di riorganizzazione giudiziaria e, non essendo in grado di recuperare, è stata dichiarata fallita il 30 aprile 2025. Di conseguenza, è improbabile che migliaia di passeggeri ricevano rimborsi per i voli cancellati, poiché i crediti rimanenti sono ora oggetto di procedura fallimentare. Tutto sulle spalle degli intermediari L'entità della perdita sottolinea il ruolo essenziale degli intermediari di viaggio nel mercato dei viaggi aerei. Tuttavia, evidenzia anche dolorosamente l'esposizione degli intermediari di viaggio alle insolvenze delle compagnie aeree. Quando un intermediario di viaggio vende un biglietto aereo come parte di un pacchetto e la compagnia aerea fallisce, l'organizzatore del pacchetto è tenuto per legge a fornire un biglietto alternativo ai propri clienti, spesso senza alcuna prospettiva di recuperare i fondi originali dalla compagnia aerea insolvente. Ciò comporta un onere finanziario ingiusto per gli intermediari di viaggio, che devono sopportare le perdite causate dai fallimenti delle compagnie aeree. Gli intermediari di viaggio sono per il 98% PMI e spesso microimprese. Biglietti in anticipo Poiché i biglietti aerei devono essere solitamente pagati in anticipo, spesso con mesi di anticipo, esiste un rischio fondamentale per gli intermediari di viaggio, i clienti e i contribuenti. I fallimenti delle compagnie aeree si verificano frequentemente, con circa 1200 fallimenti di compagnie aeree commerciali per passeggeri negli ultimi 25 anni. "Il fallimento di Air Belgium è un ulteriore duro promemoria del fatto che il sistema attuale espone sia i consumatori che gli intermediari di viaggio a rischi inaccettabili. Le compagnie aeree devono essere tenute a fornire garanzie finanziarie a copertura delle proprie passività in caso di insolvenza", ha affermato Frank Oostdam, presidente di Ectaa. [post_title] => Su adv e to le perdite dei vettori falliti. Ectaa: fondo di garanzia per compagnie [post_date] => 2025-05-16T10:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747393095000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490561 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo, mega ordine di Qatar Airways di aeromobili lungo raggio: il vettore ha siglato un contratto con Boeing per l'acquisto fino a 210 velivoli, stabilendo così un nuovo record come il più grande ordine di widebody per Boeing, compreso il più grande ordine di 787 Dreamliner e il più grande ordine di sempre di Qatar Airways. Nel dettaglio, l'ordine include: 130 B787 Dreamliner e 30 B777-9, oltre ad opzioni per altri 50 velivoli 787 e 777X. L'ordine rappresenta "un passo fondamentale per Qatar Airways nel nostro percorso di investimento nella flotta più pulita, giovane ed efficiente dell'aviazione globale - ha dichiarato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Dopo due anni consecutivi di performance commerciali da record, con questo storico ordine di aeromobili Boeing non stiamo semplicemente alzando l'asticella, ma stiamo costruendo la forza che ci permetterà di continuare a offrire i nostri prodotti e le nostre esperienze ineguagliabili ai passeggeri". “Questo ordine consolida la futura flotta di Qatar Airways mettendo al centro la nostra famiglia di aerei widebody - ha sottolinea Stephanie Pope, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes -. Il nostro team non vede l'ora di costruire 787 e 777 per Qatar Airways nel prossimo decennio, mentre collega sempre più persone e aziende in tutto il mondo con efficienza e comfort senza pari”. Qatar Airways opera attualmente con più di 150 velivoli Boeing, tra cui 777, 787 e 777 Freighter. Con questo acquisto, Qatar Airways diventerà il più grande operatore di 787 Dreamliner del Medio Oriente. La firma è avvenuta in occasione della visita in Qatar del presidente Usa, Donald Trump, nella foto a destra insieme allo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, Emiro dello Stato del Qatar, il presidente e ceo di Boeing Kelly Ortberg, il presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope, e l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. [post_title] => Qatar Airways: maxi ordine a Boeing per 160 aeromobili lungo raggio, più 50 opzioni [post_date] => 2025-05-16T09:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747386010000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490516 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kuwait Airways ha accolto in flotta il primo dei nove A321neo ordinati ad Airbus, che rientra nella strategia di rinnovo della compagnia aerea che prevede la modernizzazione della flotta per favorire la crescita. L'A321neo di Kuwait Airways è dotato di una cabina spaziosa con 166 posti suddivisi in due classi: 16 posti full-flat in classe business che offrono un comfort superiore e 150 posti in classe economica progettati per migliorare lo spazio dei passeggeri. I passeggeri potranno godere della cabina Airspace, che offre un'atmosfera più tranquilla e rilassante, con illuminazione personalizzabile e sistemi di intrattenimento e connettività in volo di ultima generazione. L'A321neo integra la flotta esistente di A320neo e A330neo del vettore, consentendo una maggiore flessibilità ed efficienza operativa attraverso tutto il network. La gamma e la capacità dell'A321neo lo rendono ideale per le rotte regionali e di medio raggio, compresi i servizi stagionali verso le destinazioni dell'Asia meridionale e dell'Europa. Kuwait Airways opera attualmente una flotta di nove Airbus A320neo e sei A330neo di ultima generazione. [post_title] => Kuwait Airways: in flotta il primo dei nove A321neo ordinati ad Airbus [post_date] => 2025-05-15T10:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747304159000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italia protagonista per Etihad Airways: il nostro mercato risulta infatti tra quelli a più rapida crescita in Europa per il vettore, con un aumento dei viaggi verso Abu Dhabi del 76% rispetto al 2023. Una domanda sostenuta che ha spinto Etihad ad aumentare le frequenze con voli tripli giornalieri tra l'aeroporto di Milano Malpensa e Abu Dhabi e con voli doppi giornalieri da Roma Fiumicino. La terza frequenza giornaliera su Milano sarà operata dal nuovo Airbus A321Lr di Etihad, che offre un'esperienza premium che comprende una cabina di Prima Classe dedicata, poltrone Business completamente reclinabili, wi-fi ad alta velocità e un servizio di ristorazione a bordo migliorato. Questo aeromobile porta il comfort tipico di Etihad sul lungo raggio anche sui viaggi a breve e medio raggio, elevando ulteriormente l'esperienza di viaggio degli ospiti italiani. Dal prossimo novembre quindi Etihad offrirà più di 10.000 posti settimanali tra l'Italia e Abu Dhabi per direzione, per una crescita della capacità dell'80% rispetto a novembre 2023. Il numero di posti premium, in particolare, raddoppierà a oltre 1.000 a settimana, in risposta all'aumento della domanda in questo segmento. La compagnia aerea continua a rafforzare la sua presenza in Italia attraverso partnership strategiche. Attraverso i nostri partner Ita Airways e Trenitalia, i viaggiatori possono viaggiare da 14 aeroporti nazionali e 31 stazioni ferroviarie italiane per collegarsi ai voli di Etihad da Roma e Milano. Grande apprezzamento per il programma Abu Dhabi Stopover, che offre soggiorni in hotel gratuiti per un massimo di due notti, consentendo ai visitatori di sperimentare le attrazioni culturali della destinazione, le spiagge e i luoghi di intrattenimento: dal 2024 le prenotazioni di stopover dal mercato italiano sono cresciute del 92%. «La crescita costante che stiamo osservando dal mercato italiano evidenzia l'attrattiva di Abu Dhabi sia come destinazione che come hub globale - afferma Jurriaan Stelder, svp network, alliances and industry affairs del vettore -. I viaggiatori italiani stanno rispondendo positivamente alla nostra offerta, con una domanda stabile sia nel segmento leisure che business. La solida performance delle nostre rotte per l'Italia riflette la posizione di Abu Dhabi come destinazione per i viaggiatori italiani e come comodo hub globale. Una crescita che sostiene il turismo e al tempo stesso crea un valore a lungo termine attraverso legami più profondi con uno dei nostri più importanti mercati europei». [post_title] => Etihad: Italia tra i mercati europei a più rapida crescita. Raddoppia la capacità posti premium [post_date] => 2025-05-15T09:30:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747301409000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_142396" align="alignleft" width="300"] Esempio di overtourism a Venezia[/caption] Digitalizzazione dei sistemi e servizi di mobilità sempre più integrati; promozione e migliore accessibilità dei siti meno noti per una più ampia distribuzione sul territorio dei flussi turistici. Valorizzazione della mobilità dolce lungo cammini, ciclovie e ferrovie storiche con proposte di turismo esperienziale, culturale e naturalistico. Tutela dei centri storici e delle località di maggior richiamo dall’overtourism, con un approccio alla sostenibilità intesa anche come adesione a principi etici e di legalità:. Queste sono le principali indicazioni emerse dal convegno “Mobilità turistica e l’evoluzione del trasporto passeggeri” organizzato da Economia Pulita a Bologna a cui è intervenuta Barbara Casagrande, segretario generale del ministero del turismo. L’incremento della domanda di trasporto, se non ben governata e soddisfatta, potrebbe addirittura mettere in difficoltà uno dei settori più importanti per l’economia nazionale, in grado di generare, secondo alcune statistiche, fino a 368 miliardi di euro, pari al 18% del PIL (analisi dell’Università Tor Vergata di Roma che include anche l’indotto). Tra le potenziali minacce anche l’overtourism, con i connessi problemi di affollamento e congestione di luoghi pubblici, musei e mezzi di trasporto; centri storici e siti delicati a rischio degrado per il rumore, l’immondizia e la comparsa e diffusione di fenomeni di illegalità. Senza trascurare i possibili danni al patrimonio ambientale e culturale e, non ultimi, i problemi sociali legati all’aumento del costo e al peggioramento della qualità della vita per i residenti. Crescita e problemi Il turismo in Italia ha mostrato negli ultimi anni una crescita costante, raggiungendo un picco nel 2023 di 133,6 milioni di arrivi (dati Istat), superiore al precedente record del 2019, l’anno pre-pandemia (131,4 milioni di arrivi). Il 2024 ha segnato un altro primato: con oltre 458 milioni di presenze turistiche (+2,5% rispetto al 2023), il numero più alto mai registrato, l'Italia si posiziona al secondo posto tra i paesi dell'Unione Europea, superando la Francia e rimanendo dietro alla sola Spagna. Il dato indica un allungamento delle permanenze e dei soggiorni che, secondo le prime proiezioni, è destinato a proseguire anche nel 2025, confermando l’Italia tra le mete più ambite del turismo internazionale, richiamato quest’anno anche dal Giubileo e diretto in particolare nelle città d’arte. “A fronte di un costante aumento dei flussi turistici – ha dichiarato Pierluigi Coppola, professore di pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano ed esperto della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – emerge la necessità di creare collegamenti tra le porte di accesso del Paese, come porti, aeroporti e stazioni, non solo verso le principali mete turistiche, ma anche verso quelle destinazioni minori, con l’obiettivo di riorganizzare le presenze sul territorio e aiutare le amministrazioni a contrastare il fenomeno dell’overtourism”. [post_title] => L'overtourism mette a rischio il settore. Lavorare programmando e usando le nuove tecnologie [post_date] => 2025-05-14T11:13:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747221209000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si allenta il braccio di ferro tra la Cina e Boeing: il Paese, secondo quanto anticipato da Bloomberg, avrebbe già rimosso il divieto imposto alle compagnie aeree cinese di ricevere aeromobili dalla casa costruttrice statunitense. Il blocco alle consegne Boeing era stato imposto in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di alzare i dazi sulle merci cinesi al 145%: iniziativa che aveva scatenato la guerra commerciale tra le due super potenze. Il mese scorso il produttore americano di aeromobili aveva confermato che le compagnie aeree cinesi avevano smesso di accettare la consegna di nuovi aerei a causa degli enormi dazi imposti da entrambe le parti. La notizia arriva dopo che i due Paesi hanno annunciato di voler ridurre drasticamente le tariffe per 90 giorni e di voler proseguire i negoziati. [post_title] => La Cina revoca il divieto alle consegne dei velivoli Boeing ai vettori cinesi [post_date] => 2025-05-14T10:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747216843000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines alza il sipario sui nuovi interni Elevated, che saranno allestiti sui Boeing 787-9: in arrivo ci sono nuove suite di classe business e rinnovate poltrone premium-economy. La compagnia aerea vuole introdurre un nuovo punto di riferimento per i viaggi internazionali premium tra i vettori statunitensi: una trasformazione rivoluzionaria degli interni che dà priorità al comfort e al lusso dei passeggeri con 99 posti premium totali, la percentuale più alta tra i vettori Usa, oltre a opzioni di connettività avanzate e a esperienze di ristorazione migliorate in tutte le classi di cabina. Il restyling introduce le esclusive suite United Polaris Studio, posizionate nella prima fila di ogni sezione di business class: queste otto poltrone premium lie-flat, con accesso a tutti i corridoi, sono più grandi del 25% rispetto alle poltrone United Polaris standard e sono dotate di porte per la privacy, pouf per i passeggeri e schermi Oled da 27 pollici 4K da leader del settore. «Queste innovazioni offrono un'esperienza più elevata a livello internazionale e volano verso il maggior numero di destinazioni in tutto l'Atlantico e il Pacifico, dando ai passeggeri ancora più motivi per scegliere United e preparando la nostra compagnia aerea a crescere nel prossimo decennio e oltre» commenta Andrew Nocella, Eevp e chief commercial officer della compagnia aerea. United prevede l'ingresso in flotta del primo 787-9 con gli interni Elevated entro la fine del 2025, con il debutto sui voli internazionali previsti per il 2026 da San Francisco a Singapore e da San Francisco a Londra Heathrow. Tutte le future consegne di Boeing 787 includeranno le suite United Polaris Studio e gli interni Elevated, con circa 30 nuovi aeromobili che dovrebbero entrare in flotta entro il 2027. Per la prima volta tra le compagnie aeree statunitensi, i passeggeri possono scegliere tra sedili rivolti verso il finestrino per una maggiore privacy o sedili rivolti verso il corridoio con divisori completamente abbassabili, ideali per i passeggeri che viaggiano insieme. Gli interni Elevated apportano miglioramenti in tutte le classi di cabina dei Dreamliner 787-9 rinnovati: le poltrone United Premium Plus includono ora elementi tipicamente riservati alla business class, tra cui divisori per la privacy, funzionalità di ricarica wireless e schermi Oled 4K da 16 pollici. I passeggeri della classe economica non sono stati trascurati: le poltrone United Economy ed Economy Plus sono dotate di schermi Oled 4K da 13 pollici, i più grandi di qualsiasi cabina economica al mondo, oltre alla connettività Bluetooth e a sei prese di corrente per fila. I sedili incorporano un design innovativo che si muove quando il sedile si reclina, migliorando il comfort nei viaggi a lungo raggio. [post_title] => United Airlines alza il sipario sugli interni Elevated dei 787-9, con nuove esclusive suite [post_date] => 2025-05-14T09:25:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747214759000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490377" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, area sales Triveneto, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption] Continua il tour firmato Azemar in terra veneta, con un evento esclusivo che questa volta ha fatto tappa nella dimora settecentesca di Villa Cordevigo, sui colli veronesi, dove il tour operator milanese ha incontrato una selezione di agenzie di viaggio del territorio. Sotto i riflettori Bawe Island, il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar, inaugurato a luglio 2024. «La struttura garantisce un ambiente di totale privacy, mare e spiagge incontaminati, riservati esclusivamente alla nostra clientela» ricorda il key account del to, Loris Giusti. L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la nostra struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola. «Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano avanza in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude le nostre 6 proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters». Hanno partecipato all’evento le seguenti agenzie di viaggio: Claudio, Numbernine Travel, Verona; Franca ed Elisabetta, Vertours, Verona; Lamberto, Welcome Travel Store, Verona; Valentina, Time Warp, Verona; Elena e Aurora, Quarzo Viaggi, Verona; Jennifer, Armi e Bagagli, San Martino Buon Albergo; Giulio, Aquastar, Affi; Francesca, Lirica Travel, Bussolengo; Simone, Sampei Tours, Castel D'Azzano; Nicola, Girovagando Viaggi, Verona; Giulia, Poit Viaggi, Verona, Silvia, Tennessee Viaggi, Verona, Erika, Capricci Viaggi, Verona; Arianna, Iantra Viaggi, Verona; Cristiana, Re Teodorico Viaggi, Verona; Cristina, Terra e Cieli Viaggi, San Martino Buon Albergo; Alessandra, Kasba Viaggi, Zevio; Valentina e Romina, Regarda Travel, Lazise; Camilla e Mariele San Fermo Viaggi, Castelnuovo del Garda; Elisa, Gattinoni Travel Store, Verona; Silvia, Aci Blueteam, Verona; Cristina, Senza Orizzonti, Riva del Garda; Lara, Idea Viaggi, Mezzocorona, Michela, Fiji Time, Verona. [post_title] => Azemar in terra veneta: serata a tema Bawe Island con gli agenti di viaggio a Villa Cordevigo [post_date] => 2025-05-13T14:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747144986000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "su adv e to le perdite dei vettori falliti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2113,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'ulteriore conferma del legame fra Ita Airways e lo sport è la partnership con il Giro d'Italia: la compagnia è official airline della 108ª edizione della gara che ha preso il via lo scorso 9 maggio a Durazzo e si concluderà il prossimo 1° giugno a Roma, dopo aver percorso 3443 km nel territorio italiano.\r

“Accompagnare una delle manifestazioni sportive più iconiche e amate del nostro Paese significa, per Ita Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport - ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente del vettore - che ci accompagna sin dall’avvio della compagnia nel 2021, con l’Italia e gli splendidi territori che questa bellissima corsa attraversa, riaffermando al tempo stesso il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un impegno che si riflette ogni giorno nella promozione delle eccellenze italiane, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport\".\r

La presenza della compagnia sarà visibile a partire da oggi in vari momenti della manifestazione, tra cui il traguardo volante di 19 tappe della corsa e nelle cerimonie di premiazione della relativa classifica.\r

","post_title":"Ita Airways e lo sport: la compagnia è official airline del Giro d'Italia","post_date":"2025-05-16T13:15:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747401326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da anni promuoviamo questa battaglia, cioè di costringere le compagnie aeree ad avere un fondo di garanzia come ce l'hanno le agenzie e i tour operatori. \r

L'Ectaa da molto tempo sta lavorando su questo tema e ora rinnova la sua richiesta di una rapida introduzione di una protezione obbligatoria in caso di insolvenza \r

per le compagnie aeree in Europa a seguito del fallimento di Air Belgium, che ha lasciato quasi 8 milioni di euro in richieste di rimborso passeggeri in sospeso, \r

di cui oltre 5 milioni venduti tramite intermediari di viaggio (agenzie di viaggio e tour operator). \r

\r

Il 18 settembre 2023, Air Belgium ha annunciato la cessazione di tutti i voli passeggeri di linea per concentrarsi sulle operazioni di trasporto merci \r

e leasing di aeromobili. La compagnia aerea è presto entrata in procedura di riorganizzazione giudiziaria e, non essendo in grado di recuperare, è stata dichiarata \r

fallita il 30 aprile 2025. Di conseguenza, è improbabile che migliaia di passeggeri ricevano rimborsi per i voli cancellati, poiché i crediti rimanenti sono ora oggetto \r

di procedura fallimentare.\r

\r

Tutto sulle spalle degli intermediari\r

\r

L'entità della perdita sottolinea il ruolo essenziale degli intermediari di viaggio nel mercato dei viaggi aerei. Tuttavia, evidenzia anche dolorosamente \r

l'esposizione degli intermediari di viaggio alle insolvenze delle compagnie aeree. Quando un intermediario di viaggio vende un biglietto aereo come\r

parte di un pacchetto e la compagnia aerea fallisce, l'organizzatore del pacchetto è tenuto per legge a fornire un biglietto alternativo ai propri clienti,\r

spesso senza alcuna prospettiva di recuperare i fondi originali dalla compagnia aerea insolvente.\r

Ciò comporta un onere finanziario ingiusto per gli intermediari di viaggio, che devono sopportare le perdite causate dai fallimenti delle compagnie aeree.\r

Gli intermediari di viaggio sono per il 98% PMI e spesso microimprese.\r

\r

Biglietti in anticipo\r

Poiché i biglietti aerei devono essere solitamente pagati in anticipo, spesso con mesi di anticipo, esiste un rischio fondamentale per gli intermediari di viaggio,\r

i clienti e i contribuenti. I fallimenti delle compagnie aeree si verificano frequentemente, con circa 1200 fallimenti di compagnie aeree commerciali per passeggeri\r

negli ultimi 25 anni.\r

\r

\r

\"Il fallimento di Air Belgium è un ulteriore duro promemoria del fatto che il sistema attuale espone sia i consumatori che gli intermediari di viaggio \r

a rischi inaccettabili. Le compagnie aeree devono essere tenute a fornire garanzie finanziarie a copertura delle proprie passività in caso di insolvenza\", \r

ha affermato Frank Oostdam, presidente di Ectaa.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Su adv e to le perdite dei vettori falliti. Ectaa: fondo di garanzia per compagnie","post_date":"2025-05-16T10:58:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1747393095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo, mega ordine di Qatar Airways di aeromobili lungo raggio: il vettore ha siglato un contratto con Boeing per l'acquisto fino a 210 velivoli, stabilendo così un nuovo record come il più grande ordine di widebody per Boeing, compreso il più grande ordine di 787 Dreamliner e il più grande ordine di sempre di Qatar Airways.\r

\r

Nel dettaglio, l'ordine include: 130 B787 Dreamliner e 30 B777-9, oltre ad opzioni per altri 50 velivoli 787 e 777X.\r

\r

L'ordine rappresenta \"un passo fondamentale per Qatar Airways nel nostro percorso di investimento nella flotta più pulita, giovane ed efficiente dell'aviazione globale - ha dichiarato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Dopo due anni consecutivi di performance commerciali da record, con questo storico ordine di aeromobili Boeing non stiamo semplicemente alzando l'asticella, ma stiamo costruendo la forza che ci permetterà di continuare a offrire i nostri prodotti e le nostre esperienze ineguagliabili ai passeggeri\".\r

\r

“Questo ordine consolida la futura flotta di Qatar Airways mettendo al centro la nostra famiglia di aerei widebody - ha sottolinea Stephanie Pope, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes -. Il nostro team non vede l'ora di costruire 787 e 777 per Qatar Airways nel prossimo decennio, mentre collega sempre più persone e aziende in tutto il mondo con efficienza e comfort senza pari”.\r

\r

Qatar Airways opera attualmente con più di 150 velivoli Boeing, tra cui 777, 787 e 777 Freighter. Con questo acquisto, Qatar Airways diventerà il più grande operatore di 787 Dreamliner del Medio Oriente.\r

\r

La firma è avvenuta in occasione della visita in Qatar del presidente Usa, Donald Trump, nella foto a destra insieme allo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, Emiro dello Stato del Qatar, il presidente e ceo di Boeing Kelly Ortberg, il presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope, e l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: maxi ordine a Boeing per 160 aeromobili lungo raggio, più 50 opzioni","post_date":"2025-05-16T09:00:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747386010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kuwait Airways ha accolto in flotta il primo dei nove A321neo ordinati ad Airbus, che rientra nella strategia di rinnovo della compagnia aerea che prevede la modernizzazione della flotta per favorire la crescita.\r

\r

L'A321neo di Kuwait Airways è dotato di una cabina spaziosa con 166 posti suddivisi in due classi: 16 posti full-flat in classe business che offrono un comfort superiore e 150 posti in classe economica progettati per migliorare lo spazio dei passeggeri. I passeggeri potranno godere della cabina Airspace, che offre un'atmosfera più tranquilla e rilassante, con illuminazione personalizzabile e sistemi di intrattenimento e connettività in volo di ultima generazione.\r

\r

L'A321neo integra la flotta esistente di A320neo e A330neo del vettore, consentendo una maggiore flessibilità ed efficienza operativa attraverso tutto il network. La gamma e la capacità dell'A321neo lo rendono ideale per le rotte regionali e di medio raggio, compresi i servizi stagionali verso le destinazioni dell'Asia meridionale e dell'Europa.\r

\r

Kuwait Airways opera attualmente una flotta di nove Airbus A320neo e sei A330neo di ultima generazione.\r

\r

","post_title":"Kuwait Airways: in flotta il primo dei nove A321neo ordinati ad Airbus","post_date":"2025-05-15T10:15:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747304159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italia protagonista per Etihad Airways: il nostro mercato risulta infatti tra quelli a più rapida crescita in Europa per il vettore, con un aumento dei viaggi verso Abu Dhabi del 76% rispetto al 2023. \r

\r

Una domanda sostenuta che ha spinto Etihad ad aumentare le frequenze con voli tripli giornalieri tra l'aeroporto di Milano Malpensa e Abu Dhabi e con voli doppi giornalieri da Roma Fiumicino.\r

\r

La terza frequenza giornaliera su Milano sarà operata dal nuovo Airbus A321Lr di Etihad, che offre un'esperienza premium che comprende una cabina di Prima Classe dedicata, poltrone Business completamente reclinabili, wi-fi ad alta velocità e un servizio di ristorazione a bordo migliorato. Questo aeromobile porta il comfort tipico di Etihad sul lungo raggio anche sui viaggi a breve e medio raggio, elevando ulteriormente l'esperienza di viaggio degli ospiti italiani.\r

\r

Dal prossimo novembre quindi Etihad offrirà più di 10.000 posti settimanali tra l'Italia e Abu Dhabi per direzione, per una crescita della capacità dell'80% rispetto a novembre 2023. Il numero di posti premium, in particolare, raddoppierà a oltre 1.000 a settimana, in risposta all'aumento della domanda in questo segmento.\r

\r

La compagnia aerea continua a rafforzare la sua presenza in Italia attraverso partnership strategiche. Attraverso i nostri partner Ita Airways e Trenitalia, i viaggiatori possono viaggiare da 14 aeroporti nazionali e 31 stazioni ferroviarie italiane per collegarsi ai voli di Etihad da Roma e Milano.\r

\r

Grande apprezzamento per il programma Abu Dhabi Stopover, che offre soggiorni in hotel gratuiti per un massimo di due notti, consentendo ai visitatori di sperimentare le attrazioni culturali della destinazione, le spiagge e i luoghi di intrattenimento: dal 2024 le prenotazioni di stopover dal mercato italiano sono cresciute del 92%.\r

«La crescita costante che stiamo osservando dal mercato italiano evidenzia l'attrattiva di Abu Dhabi sia come destinazione che come hub globale - afferma Jurriaan Stelder, svp network, alliances and industry affairs del vettore -. I viaggiatori italiani stanno rispondendo positivamente alla nostra offerta, con una domanda stabile sia nel segmento leisure che business. La solida performance delle nostre rotte per l'Italia riflette la posizione di Abu Dhabi come destinazione per i viaggiatori italiani e come comodo hub globale. Una crescita che sostiene il turismo e al tempo stesso crea un valore a lungo termine attraverso legami più profondi con uno dei nostri più importanti mercati europei».","post_title":"Etihad: Italia tra i mercati europei a più rapida crescita. Raddoppia la capacità posti premium","post_date":"2025-05-15T09:30:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747301409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_142396\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Esempio di overtourism a Venezia[/caption]\r

\r

Digitalizzazione dei sistemi e servizi di mobilità sempre più integrati; promozione e migliore accessibilità dei siti meno noti per una più ampia distribuzione sul territorio dei flussi turistici. Valorizzazione della mobilità dolce lungo cammini, ciclovie e ferrovie storiche con proposte di turismo esperienziale, culturale e naturalistico. Tutela dei centri storici e delle località di maggior richiamo dall’overtourism, con un approccio alla sostenibilità intesa anche come adesione a principi etici e di legalità:. Queste sono le principali indicazioni emerse dal convegno “Mobilità turistica e l’evoluzione del trasporto passeggeri” organizzato da Economia Pulita a Bologna a cui è intervenuta Barbara Casagrande, segretario generale del ministero del turismo.\r

\r

L’incremento della domanda di trasporto, se non ben governata e soddisfatta, potrebbe addirittura mettere in difficoltà uno dei settori più importanti per l’economia nazionale, in grado di generare, secondo alcune statistiche, fino a 368 miliardi di euro, pari al 18% del PIL (analisi dell’Università Tor Vergata di Roma che include anche l’indotto).\r

\r

Tra le potenziali minacce anche l’overtourism, con i connessi problemi di affollamento e congestione di luoghi pubblici, musei e mezzi di trasporto; centri storici e siti delicati a rischio degrado per il rumore, l’immondizia e la comparsa e diffusione di fenomeni di illegalità. Senza trascurare i possibili danni al patrimonio ambientale e culturale e, non ultimi, i problemi sociali legati all’aumento del costo e al peggioramento della qualità della vita per i residenti.\r

Crescita e problemi\r

Il turismo in Italia ha mostrato negli ultimi anni una crescita costante, raggiungendo un picco nel 2023 di 133,6 milioni di arrivi (dati Istat), superiore al precedente record del 2019, l’anno pre-pandemia (131,4 milioni di arrivi). Il 2024 ha segnato un altro primato: con oltre 458 milioni di presenze turistiche (+2,5% rispetto al 2023), il numero più alto mai registrato, l'Italia si posiziona al secondo posto tra i paesi dell'Unione Europea, superando la Francia e rimanendo dietro alla sola Spagna.\r

\r

Il dato indica un allungamento delle permanenze e dei soggiorni che, secondo le prime proiezioni, è destinato a proseguire anche nel 2025, confermando l’Italia tra le mete più ambite del turismo internazionale, richiamato quest’anno anche dal Giubileo e diretto in particolare nelle città d’arte.\r

\r

“A fronte di un costante aumento dei flussi turistici – ha dichiarato Pierluigi Coppola, professore di pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano ed esperto della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – emerge la necessità di creare collegamenti tra le porte di accesso del Paese, come porti, aeroporti e stazioni, non solo verso le principali mete turistiche, ma anche verso quelle destinazioni minori, con l’obiettivo di riorganizzare le presenze sul territorio e aiutare le amministrazioni a contrastare il fenomeno dell’overtourism”.","post_title":"L'overtourism mette a rischio il settore. Lavorare programmando e usando le nuove tecnologie","post_date":"2025-05-14T11:13:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747221209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allenta il braccio di ferro tra la Cina e Boeing: il Paese, secondo quanto anticipato da Bloomberg, avrebbe già rimosso il divieto imposto alle compagnie aeree cinese di ricevere aeromobili dalla casa costruttrice statunitense.\r

\r

Il blocco alle consegne Boeing era stato imposto in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di alzare i dazi sulle merci cinesi al 145%: iniziativa che aveva scatenato la guerra commerciale tra le due super potenze.\r

\r

Il mese scorso il produttore americano di aeromobili aveva confermato che le compagnie aeree cinesi avevano smesso di accettare la consegna di nuovi aerei a causa degli enormi dazi imposti da entrambe le parti. La notizia arriva dopo che i due Paesi hanno annunciato di voler ridurre drasticamente le tariffe per 90 giorni e di voler proseguire i negoziati.","post_title":"La Cina revoca il divieto alle consegne dei velivoli Boeing ai vettori cinesi","post_date":"2025-05-14T10:00:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747216843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines alza il sipario sui nuovi interni Elevated, che saranno allestiti sui Boeing 787-9: in arrivo ci sono nuove suite di classe business e rinnovate poltrone premium-economy.\r

\r

La compagnia aerea vuole introdurre un nuovo punto di riferimento per i viaggi internazionali premium tra i vettori statunitensi: una trasformazione rivoluzionaria degli interni che dà priorità al comfort e al lusso dei passeggeri con 99 posti premium totali, la percentuale più alta tra i vettori Usa, oltre a opzioni di connettività avanzate e a esperienze di ristorazione migliorate in tutte le classi di cabina.\r

\r

Il restyling introduce le esclusive suite United Polaris Studio, posizionate nella prima fila di ogni sezione di business class: queste otto poltrone premium lie-flat, con accesso a tutti i corridoi, sono più grandi del 25% rispetto alle poltrone United Polaris standard e sono dotate di porte per la privacy, pouf per i passeggeri e schermi Oled da 27 pollici 4K da leader del settore.\r

\r

«Queste innovazioni offrono un'esperienza più elevata a livello internazionale e volano verso il maggior numero di destinazioni in tutto l'Atlantico e il Pacifico, dando ai passeggeri ancora più motivi per scegliere United e preparando la nostra compagnia aerea a crescere nel prossimo decennio e oltre» commenta Andrew Nocella, Eevp e chief commercial officer della compagnia aerea.\r

\r

United prevede l'ingresso in flotta del primo 787-9 con gli interni Elevated entro la fine del 2025, con il debutto sui voli internazionali previsti per il 2026 da San Francisco a Singapore e da San Francisco a Londra Heathrow. Tutte le future consegne di Boeing 787 includeranno le suite United Polaris Studio e gli interni Elevated, con circa 30 nuovi aeromobili che dovrebbero entrare in flotta entro il 2027.\r

\r

Per la prima volta tra le compagnie aeree statunitensi, i passeggeri possono scegliere tra sedili rivolti verso il finestrino per una maggiore privacy o sedili rivolti verso il corridoio con divisori completamente abbassabili, ideali per i passeggeri che viaggiano insieme.\r

\r

Gli interni Elevated apportano miglioramenti in tutte le classi di cabina dei Dreamliner 787-9 rinnovati: le poltrone United Premium Plus includono ora elementi tipicamente riservati alla business class, tra cui divisori per la privacy, funzionalità di ricarica wireless e schermi Oled 4K da 16 pollici.\r

\r

I passeggeri della classe economica non sono stati trascurati: le poltrone United Economy ed Economy Plus sono dotate di schermi Oled 4K da 13 pollici, i più grandi di qualsiasi cabina economica al mondo, oltre alla connettività Bluetooth e a sei prese di corrente per fila. I sedili incorporano un design innovativo che si muove quando il sedile si reclina, migliorando il comfort nei viaggi a lungo raggio.\r

\r

","post_title":"United Airlines alza il sipario sugli interni Elevated dei 787-9, con nuove esclusive suite","post_date":"2025-05-14T09:25:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747214759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490377\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, area sales Triveneto, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption]\r

Continua il tour firmato Azemar in terra veneta, con un evento esclusivo che questa volta ha fatto tappa nella dimora settecentesca di Villa Cordevigo, sui colli veronesi, dove il tour operator milanese ha incontrato una selezione di agenzie di viaggio del territorio.\r

Sotto i riflettori Bawe Island, il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar, inaugurato a luglio 2024. «La struttura garantisce un ambiente di totale privacy, mare e spiagge incontaminati, riservati esclusivamente alla nostra clientela» ricorda il key account del to, Loris Giusti.\r

L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la nostra struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola.\r

«Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano avanza in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude le nostre 6 proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters».\r

Hanno partecipato all’evento le seguenti agenzie di viaggio: Claudio, Numbernine Travel, Verona; Franca ed Elisabetta, Vertours, Verona; Lamberto, Welcome Travel Store, Verona; Valentina, Time Warp, Verona; Elena e Aurora, Quarzo Viaggi, Verona; Jennifer, Armi e Bagagli, San Martino Buon Albergo; Giulio, Aquastar, Affi; Francesca, Lirica Travel, Bussolengo; Simone, Sampei Tours, Castel D'Azzano; Nicola, Girovagando Viaggi, Verona; Giulia, Poit Viaggi, Verona, Silvia, Tennessee Viaggi, Verona, Erika, Capricci Viaggi, Verona; Arianna, Iantra Viaggi, Verona; Cristiana, Re Teodorico Viaggi, Verona; Cristina, Terra e Cieli Viaggi, San Martino Buon Albergo; Alessandra, Kasba Viaggi, Zevio; Valentina e Romina, Regarda Travel, Lazise; Camilla e Mariele San Fermo Viaggi, Castelnuovo del Garda; Elisa, Gattinoni Travel Store, Verona; Silvia, Aci Blueteam, Verona; Cristina, Senza Orizzonti, Riva del Garda; Lara, Idea Viaggi, Mezzocorona, Michela, Fiji Time, Verona.","post_title":"Azemar in terra veneta: serata a tema Bawe Island con gli agenti di viaggio a Villa Cordevigo","post_date":"2025-05-13T14:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747144986000]}]}}