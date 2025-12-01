Simtur, nasce il primo ecosistema italiano del turismo rigenerativo L’ecosistema professionale simtur, costituito a Roma nel 2019 come “società italiana professionisti mobilità e turismo sostenibile”, cambia nome, statuto e missione e si trasforma in “ecosistema professionale turismo rigenerativo / regenerative tourism professional network”. La trasformazione di Simtur arriva dopo la selezione, lo scorso 5 settembre, da parte della Commissione europea per partecipare alla Pact for tourism skills forward alliance (alleanza europea per le competenze future del turismo). Un’iniziativa strategica a lungo termine che promuove la formazione e le nuove competenze nel turismo, avviando un percorso per accelerare la transizione verso un modello turistico basato sulla rigenerazione attiva e sul valore sociale, per contribuire alla definizione dell’Agenda europea del turismo 2030. Una scelta che riconosce il lavoro dell’associazione italiana e che segna una svolta: dall’approccio “sostenibile” al paradigma “rigenerativo”. «Il turismo rigenerativo si differenzia dal turismo sostenibile – spiega l’Alleanza– per la sua visione sistemica e la sua integrazione con l’economia circolare. Mentre il turismo sostenibile si concentra sulla mitigazione del proprio impatto ambientale, il turismo rigenerativo va oltre: adotta pratiche concepite per ripristinare e rafforzare il capitale naturale, sociale ed economico, generando un impatto positivo e duraturo sulle destinazioni turistiche e sulle rispettive comunità». «Siamo chiamati a disegnare un nuovo ruolo per il turismo – spiega il presidente Simtur Federico Massimo Ceschin – che non sia più interpretato come un settore a sé stante ma come elemento trasversale della società e dell’economia, promuovendo politiche turistiche che comprendano obiettivi di ripristino attivo e diano una risposta all’interconnessione di tutte le componenti di una destinazione turistica: gli ecosistemi, le comunità, l’economia locale e i visitatori». Il processo è stato avviato a febbraio 2025, quando il Comitato Economico e Sociale Europeo ha adottato un documento che ridefinisce la direzione del turismo nell’Unione: stop agli approcci del turismo sostenibile considerati insufficienti, per adottare «un approccio sistemico che integri gli aspetti ambientali e sociali e internalizzi quelle che finora sono state considerate esternalità. Il turismo deve essere considerato come un sistema complesso, strettamente interconnesso al sistema ecologico e sociale». Per trasformare il turismo rigenerativo in realtà concreta nei territori, l’Unione Europea introdurrà nuove misure di finanziamento nel periodo 2024-2029. Regioni, enti locali e imprese dovranno essere pronti a cogliere queste opportunità, creando laboratori di innovazione basati su natura e tecnologia che sviluppino soluzioni su misura per ciascun ecosistema locale. «Per questo – conclude Ceschin – è necessaria una classe dirigente coraggiosa, affiancata e sostenuta da professionisti competenti, etici e affidabili: questo lo spirito di servizio richiesto agli associati simtur». Condividi

­","post_title":"Padova, dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera del Cicloturismo","post_date":"2025-11-26T11:42:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764157323000]}]}}