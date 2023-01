Schiavo, Confesercenti: “Il turismo è in grado di cambiare l’economia di un territorio” Mettere a rete le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dare loro la possibilità di acquisire i prodotti migliori, di confrontarsi, di colloquiare con agenzie e tour operator, ma anche di incontrare guide, traduttori e tutti i professionisti e le imprese che ruotano attorno al mondo del turismo. E’ questo il senso di un evento come TuttoHotel, secondo Vincenzo Schiavo. Il vicepresidente nazionale di Confesercenti era presente alla fiera napoletana organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&d Group in concomitanza con il convegno “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa”, realizzato proprio dalla stessa confederazione datoriale. “Per noi di Confesercenti, l’industria dei viaggi e dell’ospitalità è un elemento chiave, tanto che al nostro interno abbiamo una realtà ad hoc, Assoturismo, che rappresenta l’intera categoria – prosegue Schiavo -. Il nostro impegno per le imprese è quotidiano e si declina tra le altre cose in un supporto assicurativo ad hoc, nonché nel dare la possibilità ai nostri associati di accedere a forme di finanziamento agevolate e tarate sulle loro specifiche esigenze. Non si può infatti pensare di attendere sei mesi per ricevere i capitali necessari ad avviare un progetto. E’ per questo che noi garantiamo finanza in tempi ragionevoli, attorno ai 20-30 giorni dalla presentazione della richiesta”. Ma il lavoro di Confesercenti va naturalmente anche oltre: “I nostri rappresentanti di categoria, presidenti e coordinatori, vengono nominati tutti tra chi opera quotidianamente nel settore e sono in grado di contribuire allo sviluppo non solo del comparto ma dall’intera economia nazionale – conclude Schiavo -. A una condizione però: che le istituzioni ci ascoltino. Perché il turismo è un comparto in grado di cambiare alla radice l’asset industriale di un territorio”.

