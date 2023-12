Sardegna sostenibile: riconfermato dall’Ue il territorio di Cabras Buone notizie dalla Sardegna. Il territorio di Cabras, attraverso il parco dell’Area Marina Protetta, ha ottenuto dall’Europarc la riconferma di destinazione europea di turismo sostenibile con il rilascio della certificazione Cets – Carta Europea del Turismo Sostenibile. La Federazione Europarc è un’organizzazione con sede in Germania che rappresenta una rete di aree protette nazionali sparse in tutta Europa e che esercita un ruolo sulle politiche turistiche ambientali riconosciuto al livello comunitario della Ue. Un traguardo di rilievo per Cabras, suggellato a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza della direttrice Europarc Carol Ritchie e di Tilly Metz, componente del gruppo Greeens/European Freee Alliance presso il Parlamento Europeo. Presenti i rappresentanti dei più importanti parchi europei.

