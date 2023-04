Sardegna: Irap sospesa per pre imprese turistico ricettive Stupisce la presa di posizione fiscale della Sardegna. infatti la regione prevede Irap sospesa per le imprese turistico-ricettive con sede operativa e domicilio fiscale in Sardegna dal 2014, ma solo fino al 2023. La decisione della regione, unica in Italia su questo fronte, risale al novembre 2021, con la legge cosiddetta Omnibus, che prevedeva l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive fino al 2025. Ora la sospensione è confermata sino al 2023, mentre nell’anno fiscale 2024 le imprese dovranno ricominciare a versarla, con un’aliquota che comunque scende al 2,93%, la seconda più bassa in Italia. I dati sono quelli inseriti nel Portale del federalismo fiscale dalle stesse regioni e province autonome entro il 31 marzo e affidano il primato della minore aliquota (2,68%) alla provincia autonoma di Trento seguita, appunto, dalla Sardegna. Sul podio di quella più elevata, ci sono, invece, Campania (4,97%), Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise e Puglia (4,82%) e le Marche con il 4,73 per cento

\r

Stupisce la presa di posizione fiscale della Sardegna. infatti la regione prevede Irap sospesa per le imprese turistico-ricettive con sede operativa e domicilio fiscale in Sardegna dal 2014, ma solo fino al 2023.\r

La decisione della regione, unica in Italia su questo fronte, risale al novembre 2021, con la legge cosiddetta Omnibus, che prevedeva l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive fino al 2025.\r

Ora la sospensione è confermata sino al 2023, mentre nell'anno fiscale 2024 le imprese dovranno ricominciare a versarla, con un'aliquota che comunque scende al 2,93%, la seconda più bassa in Italia.\r

\r

I dati sono quelli inseriti nel Portale del federalismo fiscale dalle stesse regioni e province autonome entro il 31 marzo e affidano il primato della minore aliquota (2,68%) alla provincia autonoma di Trento seguita, appunto, dalla Sardegna. Sul podio di quella più elevata, ci sono, invece, Campania (4,97%), Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise e Puglia (4,82%) e le Marche con il 4,73 per cento","post_title":"Sardegna: Irap sospesa per pre imprese turistico ricettive","post_date":"2023-04-17T12:00:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681732803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si affida all'ironia Dirotta da Noi Tour Operator per la nuova campagna di brand awarenss dedicata alla prossima estate, stagione durante la quale l'operatore offrirà quattro strutture Dclub in esclusiva in Campania e in Calabria. Con il claim Non fare lo struzzo… Usa la testa, il concept si basa infatti su un approccio al messaggio dai toni spiritosi: alcune lettere della parola Struzzo vengono coperte da un'immagine di uno struzzo vero e proprio in stile cartoon, lasciando così allo spettatore la facoltà di interpretare l'espressione come \"Non fare lo Str***o…Usa la Testa\".\r

\r

\"Il messaggio sottile che si cela dietro all'ironia del claim - spiega Mara Paparelli, cmo di Dirotta da Noi - è quello di incentivare il mercato a usare la testa nella scelta del giusto villaggio da proporre a un determinato cliente. Molte agenzie di viaggio hanno l'abitudine di imputare il fenomeno della disintermediazione a innumerevoli motivi, sottovalutando però tra questi il prodotto proposto: non a tutti i clienti che entrano in adv si possono infatti offrire villaggi sicuramente di qualità ma con un prezzo non accessibile a molti di loro. Parecchie agenzie, insomma, invece di usare la testa e individuare a quale operatore affidarsi per un prodotto di qualità, con un pricing inferiore adatto al proprio cliente, propongono sempre gli stessi prodotti, facendo appunto come gli struzzi, che nascondono la testa sotto la sabbia, non capendo che così facendo perdono potenziali clienti\".\r

\r

“Questa campagna rappresenta per noi un'azione di brand awareness, con l’obiettivo di infondere un messaggio propositivo per tutto il mercato - aggiunge Giulio Clementini, product manager del to -: invitiamo gli agenti a non proporre solo i grandi gruppi alberghieri a qualsiasi target di clientela ma a scegliere anche operatori con villaggi in esclusiva che accontentino quei vacanzieri di fascia media, con un potere di spesa più basso, in modo da non perdere quote di mercato\". La campagna è on air da oggi a livello radiofonico e digital, su Google, Youtube e Meta, oltre che sul sito www.dirottadanoi.net.","post_title":"Non fare lo struzzo… Usa la testa. Al via la nuova campagna 2023 Dirotta da Noi","post_date":"2023-04-17T10:10:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681726225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Norvegia è pronta ad accogliere i turisti italiani. In primo piano, oltre al fascino della destinazione, l’attenzione alla sostenibilità, i viaggi green con l’uso di traghetti elettrici lungo i fiordi e di treni e un sistema di collegamenti adatti a ogni esigenza.\r

\r

«Dal 2016 al 2022 la maggior parte degli italiani si è recata in Norvegia nei mesi da giugno ad agosto: sono i più richiesti e raggiungono il 62% dei pernottamenti italiani negli alberghi del territorio - spiega Elisabeth Ones di Visit Norway -. Ma negli ultimi anni sono aumentati i viaggi fuori stagione, in particolare per vedere l’aurora boreale, la nostra attrazione principale. È un cambiamento in linea con la strategia dell’Ente del turismo di vendere la Norvegia tutto l’anno, promuovendo i city-break e le visite ai musei».\r

\r

Nel 2022 il paese nordico ha raggiunto il 97% del dato delle presenze italiane del 2019; di questo dato il 28% dei visitatori prenota tramite agenzia o to. Per questo Visit Norway lavora molto con il trade e promuove iniziative come il Nordic Workshop 2023, da anni in programma con Danimarca, Islanda e Finlandia. «Perché insieme siamo più forti! Riusciamo a presentare tutta la nostra offerta, proponendo attività, uffici turistici locali e regionali, alberghi singoli e catene, compagnie di navigazione e anche compagnie aeree». In primo piano, infatti, le connessioni di Finnair che, oltre a collegare Helsinki a Malpensa, opera quattro voli settimanali su Linate fino al termine della stagione estiva. E poi presenti le rotte estive di Sas e di Klm via Amsterdam, la low cost Norwegian, che quest’anno opererà un volo diretto tra Milano Bergamo e Bergen e, infine, la Wideroe con un volo diretto Firenze-Bergen su aerei più piccoli.\r

\r

«Molti voli arrivano a Oslo, dove i viaggiatori si fermano qualche giorno per scoprire una città in continuo rinnovamento- Il Governo ha investito tanto nell’architettura e nella cultura, con nuovi musei (tra i quali quello dedicato a Münch - aperto da circa un anno - e anche la nuova Galleria Nazionale) e iniziative come lo spostamento del traffico cittadino sotto il livello del mare, grazie a una rete di tunnel. In centro spicca il bianco edificio dell’Opera, in marmo di Carrara. Dopo la sosta nella capitale i turisti salgono al Nord o visitano i fiordi. Secondo i dati di una recente ricerca gli italiani sono attenti alla spesa: magari volano con una low cost, ma una volta arrivati in Norvegia vogliono dormire bene, partecipare alla vita locale e scoprire la cultura gastronomica norvegese. Il dato dei pernottamenti degli italiani in Norvegia mostra che la maggior parte si ferma in albergo, anche se sono numerosi gli amanti del camping, che poi si dedicano ad attività di hiking e trekking».\r

\r

[gallery ids=\"443747,443745,443746\"]\r

\r

","post_title":"Gli italiani alla scoperta della Norvegia tra natura, cultura e gastronomia","post_date":"2023-04-17T09:14:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681722877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’offerta di Napoleon To spazia su isola d’Elba, costa toscana, Sardegna e Corsica. «Ci occupiamo dell'isola francese dal 2019 - spiega Piera Stuart Tovini, responsabile della programmazione per la destinazione corsa del to -. Operiamo da Piombino, sull’isola d’Elba, e consideriamo la Corsica la nostra Île Soeur: è vicina perché ne vediamo le luci, ma soprattutto grazie ai collegamenti di Moby e Corsica Ferries, che trasportano i viaggiatori dalla stessa Piombino, nonché da Livorno e Genova fino a Bastia».\r

\r

Napoleon To ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica!, per incontrare i protagonisti dell’offerta turistica locale e arricchire la propria proposta. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio corsa in partenariato con l’Agence du Tourisme locale e Atout France, è stato una ricca opportunità di incontro. «Dopo l’ottima partenza del prodotto Corsica nel 2019, tutto si è fermato a causa della pandemia - aggiunge Piera Stuart Tovini -. Le cose sono ripartite piano piano nel 2022 e quest’anno i dati sono positivi sin da gennaio: abbiamo ottime aspettative».\r

\r

Napoleon To è nato nel 1984 come Napoleonelba: si occupava prettamente di incoming sull'isola, in particolare per i gruppi. «Il prodotto si è ampliato sempre di più e oggi siamo un punto di riferimento per quel che riguarda la Toscana (con l’Elba e la costa), nonché proprio per la Corsica e la Sardegna: due isole a noi vicine - prosegue ancora Piera Stuart Tovini -. Sono infatti disponibili un catalogo che riunisce le isole dell'arcipelago toscano, quindi l'Elba, il Giglio e Capraia, nonché uno dedicato alla costa toscana, dal confine con la Liguria a quello con il Lazio, con una vasta gamma di villaggi turistici, hotel a 5, 4 e 3 stelle, residence e anche camping village. Il nostro catalogo Sardegna si rinnova ogni anno e la destinazione ha sempre dato ottimi risultati. E poi c’è la Corsica».\r

\r

La caratteristica di Napoleon To è quella di seguire personalmente i fornitori. «Ogni anno visitiamo tutte le strutture ricettive offerte sui nostri cataloghi e seguiamo i diversi aspetti della loro gestione, quindi conosciamo molto bene il prodotto - conclude Piera Stuart Tovini -. Il nostro target sono principalmente le famiglie, ma non siamo villaggisti e questo ci contraddistingue rispetto ad altri operatori. Offriamo una vasta scelta di opportunità per ogni tipo di richiesta e di budget, preservando la qualità. Siamo un punto di riferimento fondamentale per le adv, anche perché stampiamo e distribuiamo in maniera capillare i nostri cataloghi. Inoltre lavoriamo sette giorni su sette, anche il sabato e la domenica e i festivi: quindi rispondiamo rapidamente alle domande di tanti operatori attivi da casa o nei centri commerciali nel fine settimana».\r

\r

","post_title":"Napoleon To: la Corsica è ripartita. Ottime le aspettative per il 2023","post_date":"2023-04-14T09:30:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681464623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443623\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Selinunte Resort riaprirà il 21 aprile[/caption]\r

\r

Sono sette le aperture griffate Mangia's ad aprile, mese che segna a tutti gli effetti l'inizio della stagione per la compagnia siciliana. Dopo l'annuncio del restyling e della ripresa delle attività del 5 stelle Torre del Barone di Sciacca, in Sicilia ripartono domani le operazioni anche dell'Himera Resort e dell'Mclub Cala Regina, mentre il 20 aprile sarà la volta del Pollina Resort e il giorno seguente del Selinunte Resort. Una settimana dopo aprirà anche l'Mclub Alicudi. In Sardegna il calendario prevede invece domani la ripartenza dell'Mclub Marmorata e il 28 aprile quella dell'Mclub del Golfo.\r

\r

“Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che la stagione 2023 è ufficialmente ai blocchi di partenza, pronta a dare seguito a tutte le previsioni positive post-Covid - sottolinea il ceo del gruppo Aeroviaggi, Marcello Mangia -. Quest’anno il turismo sembra intenzionato definitivamente a chiudere il capitolo pandemia e noi non possiamo che gioirne, considerate le tante novità in cantiere, non ultima l’apertura a cinque stelle del Torre del Barone. Il nostro obiettivo è da sempre quello di anticipare e soddisfare appieno le esigenze dei nostri ospiti, offrendo un soggiorno all’insegna del made in Italy e delle ricchezze che solo questa terra sa regalarci”.","post_title":"Ad aprile riparte la stagione griffata Mangia's. Sette le aperture da domani a fine mese","post_date":"2023-04-13T13:45:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681393516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'improvvisa uscita di Michael Thamm dal gruppo Costa ha colto quasi tutti di sorpresa nel mondo del travel. Dopo più di dieci anni al timone di una realtà che, oltre al brand omonimo, include anche i marchi Aida, Iberocruceros e Carnival Maritime, Thamm era riuscito a portare brillantemente fuori dalle secche della pandemia le stesse Costa e Aida. Queste, pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-Covid, stanno infatti registrando una crescita sostenuta. Difficile pensare quindi a motivazioni commerciali a monte delle sue dimissioni.\r

\r

Stando ad alcune voci raccolte da fvw, ecco allora spuntare la pista dei rapporti personali con Josh Weinstein, presidente e ceo di Carnival Corporation, la holding a cui fa capo anche Costa Group. La lettera ai dipendenti con cui Weinstein ha annunciato l'improvviso cambiamento ai vertici della compagnia evidenzierebbe, infatti, un commiato sorprendentemente scarno: nella nota si ringrazia sostanzialmente Thamm per i suoi successi e gli si augura il meglio per il suo futuro. Troppo poco per un manager veterano che avrebbe preteso un saluto più caloroso. E in effetti alcune voci interne paiono aver sussurrato a fvw che tra Weinstein, a capo di Carnival dallo scorso agosto, e il ceo di Costa Group \"la chimica non fosse proprio quella giusta\". Di Thamm, sottolinea sempre il magazine tedesco, si dice inoltre che sia un lucido stratega, un grande calcolatore e un vero esperto del mercato crocieristico. Ma anche che sia poco incline ai compromessi e non sempre molto empatico quando si trova a dover prendere decisioni personali.\r

\r

Le ragioni della sua uscita potrebbero però essere anche più profonde e legate alla nuova vision del gruppo da parte di Weinstein. Carnival Corporation ha infatti accumulato debiti ingenti durante la pandemia. Il suo presidente e ceo è quindi ora impegnato in un ingente sforzo, volto a ricondurre la compagnia lungo i sentieri dell'efficienza e della profittabilità. Specialmente dopo che alcuni analisti finanziari hanno posizionato Carnival dietro ai rivali del gruppo Royal Caribbean ed Ncl. Weinstein avrebbe quindi tutte le intenzioni di rapportarsi direttamente con i responsabili delle operazioni. Come dimostrerebbe anche il fatto della mancata nomina di un successore diretto a Thamm, con il presidente di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il suo omologo in Aida Cruises, Felix Eichhorn, lasciati rispettivamente a capo dei due brand. Coerentemente con questo nuovo approccio, conclude fvw, i due marchi nel futuro potrebbero anche prendere strade diverse e indipendenti, ossia non più sotto il cappello comune di Costa Group.","post_title":"La scarsa chimica con il ceo Weinstein a monte dell'uscita di Thamm da Costa?","post_date":"2023-04-13T12:11:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681387878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443605\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandro Palumbo e Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Scalapay sigla una partnership con Welcome Travel Group.\r

\r

Con questo accordo, le agenzie del network possono trarre vantaggio sia offrendo ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, sia per accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti Scalapay. \r

\r

Commenta così Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay: «I dati testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato. Noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore, aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia».\r

\r

Il settore del turismo sta vivendo una forte digitalizzazione; si prevede infatti che nel 2026 il 74% dei ricavi totali arriverà da transazioni online (nel 2021 la percentuale è stata del 55%) e di queste il Buy Now Pay Later avrà una componente importante.\r

\r

Nello specifico Scalapay nel settore dei viaggi è responsabile del 12% circa di tutte le transazioni e la soluzione Bnpl incide fino a +45% anche sull’aumento del valore medio dell’acquisto, mentre 500 euro è l’importo della spesa media dei travel brands, che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento.\r

\r

La card, integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre comode soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti.\r

\r

Attraverso Scalapay, le agenzie di viaggio hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni oltre al fatto di entrare in contatto con un’ampia e profilata community.\r

\r

«Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l'efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggio affiliate – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L'adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello, garantisce alle Agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del Cliente. Di aumentare, quindi, il tasso di conversione dei preventivi e di condurre, ove possibile, attività di upselling. La collaborazione con Scalapay, inoltre, permette alle Agenzie del Network di accrescere la propria visibilità presso una customer base di assoluto rilievo\"» ","post_title":"Welcome Travel Group sigla un accordo di partnership con Scalapay","post_date":"2023-04-13T12:04:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681387487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo a riaprire è stato il concept village Piccola Gardiola, a San Felice del Benaco, vicino al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Poi in questo mese di aprile stanno seguendo tutti gli altri indirizzi open air di Baia Holiday. A partire dall'inizio del mese hanno per esempio ripreso le attività ben quattro strutture sarde: il centro vacanze Isuledda è aperto dal 1° aprile con una nuova gelateria e un nuovo chiosco in legno sulla spiaggia; negli stessi giorni è ripartito anche il camping village Laguna Blu, situato nel nord-ovest della Sardegna, a pochi chilometri da Alghero, lungo la riviera del Corallo; il 6 aprile è quindi toccato al camping village Baia Blu La Tortuga in Gallura che, come l’Isuledda, ha una nuova gelateria; a completare la scelta sarda, il 20 aprile, aprirà anche l’oasi di relax camping village Capo d’Orso, a pochi chilometri da Palau e dall’arcipelago della Maddalena, con un'inedita area poll che includerà pure una vasca circolare su due livelli, con effetto infinity.\r

\r

In Puglia, il centro turistico San Nicola, già aperto, è la new entry tra i camping village di Baia Holiday. Sempre dall'inizio di aprile è inoltre disponibile il camping Roma Capitol di Ostia Antica, impreziosito dal gigantesco nuovo parco acquatico di 11.500 metri quadrati, con piscina olimpionica, piscina laguna per bambini, spray park, wellness park e solarium, nonché dalla nuova viabilità pavimentata con sanpietrini. Battenti aperti anche per il camping village Cavallino Treporti, affacciato sull’omonima spiaggia. Fiore all’occhiello, la spa Panta Rei, recente novità.\r

\r

Sempre a inizio mese ha ripreso le attività in Croazia il camping village Poljana, sull'omonima isola del golfo del Quarnaro. Dal 6 aprile, l’offerta mare a nord-est di Baia Holiday ha visto la riapertura anche del camping village Mare Pineta, affacciato sul golfo di Trieste","post_title":"Baia Holiday: aprile è il mese delle riaperture. New entry il pugliese San Nicola","post_date":"2023-04-12T11:33:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681299180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un vero e proprio viaggio tra le eccellenze enogastronomiche dell'Argentina quello organizzato da Inprotur ieri a Milano, in collaborazione con Aerolineas Argentinas, al ristorante El Porteño Arena, in occasione del prossimo potenziamento delle frequenze dei voli sulla Roma-Buenos Aires.\r

\r

Un viaggio da Nord a Sud attraverso le regioni del Paese sudamericano, \"che nel 2019 contava oltre 170.000 arrivi di turisti dall'Italia - ricorda Vanesa Di Martino, responsabile ufficio promozione turistica presso l'Ambasciata dell'Argentina a Roma -. Ora siamo al 40-50% dei livelli pre-pandemia, ma allora i voli di Aerolineas erano giornalieri, quindi ci attendiamo una crescita con l'aggiunta delle nuove frequenze a partire da luglio\".\r

\r

Norte, Patagonia, Cuyo, Buenos Aires, Litoral e Cordoba: le sei regioni garantiscono un'esperienza sopraffina per i palati dei viaggiatori e, al contempo, riservano più di una sorpresa legata alla storia della viticoltura argentina. Una tradizione che risale al \"1825 con l'apertura della prima cantina a Salta\", spiega il noto importatore di vini argentini, Guido Favaro \"ma che negli ultimi 20 anni ha subito una trasformazione radicale. L'offerta, a differenze di quella di altri Paesi come il Sudafrica, l'Australia, il Cile o gli Usa, si distingue per la grande diversità del territorio che si riflette nella presenza di vitigni differenti\". In altre parole, \"non soltanto Malbec, di cui comunque il Paese produce circa 75% a livello mondiale, malgrado il vitigno non sia autoctono dell'Argentina ma arrivato qui dal sud-ovest della Francia a metà Ottocento\". ","post_title":"L'Argentina conta sul grande ritorno dei turisti italiani","post_date":"2023-04-12T11:18:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681298326000]}]}}