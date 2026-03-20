Santanchè: necessario un fondo di emergenza europeo per il turismo Il ministro del turismo Daniela Santanchè, in un’intervista alla Stampa di Torino sostiene che l’Europa dovrebbe costituire un fondo di emergenza per il turismo. L’idea francamente non è male. Il fondo dovrebbe agire nel momento in cui si scatenano crisi o naturali o provocate dall’uomo. La guerra in atto sta creansd non solo preoccupazione negli operatori, ma un danno da lucro cessante, perché molte prenotazioni vengono cancellate, molti clienti ci ripensano molto bern prima di costruirsi un viaggio in un certo modo. Tutte queste voci rappresentano un guadagno andato in fumo. Inoltre operatori e agenti di viaggio si sono incaricatai di riportare a casa, o di riproteggere tutti i clienti con i propri soldi. Non credo che la situazione possa reggere più di un tot. La proposta è buona, ma per farla accettare a Francia, Spagna, Grecia ecc ecc, ci vorrà molto tempo. Per cui consiglierei al ministro di trovare delle risorse fra il proprio ministero e le altre voci di bilancio per sostenere, almeno in parte il turismo organizzato che in questo momento sta perdendo fatturati e margini. Condividi

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Al momento, come si legge sul Sole 24Ore, si tratterebbe solo di un’ipotesi, che va verificata quanto a fattibilità, ma il ministero del turismo la starebbe valutando come meccanismo di compensazione indiretto. Ai viaggiatori che hanno subito l’annullamento del pacchetto di viaggio a causa del conflitto in Medio Oriente potrebbe essere offerto, in alternativa al rimborso, un voucher in forma maggiorata.\r

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La differenza, ancora da quantificare, rispetto al valore originale verrebbe garantita da fondi governativi. A questo punto però il ministero deve innanzitutto individuare le risorse da destinare alla misura nel proprio bilancio o in sinergia con altri dicasteri competenti a sostenerla. In secondo luogo, tale misura sarebbe soggetta al necessario confronto con la Commissione europea, che potrebbe avvenire già la prossima settimana.","post_title":"Crisi in Medio Oriente: rispunta l'ipotesi del voucher \"maggiorato\"","post_date":"2026-03-20T09:16:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773998201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le associazioni più rappresentative delle agenzie di viaggio e del turismo organizzato.\r

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Il tavolo tecnico, svoltosi presso la sede del ministero del turismo, è stato orientato ad analizzare le possibili soluzioni in risposta alle sfide e alle criticità che il conflitto in Medio Oriente sta generando nel comparto.\r

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Le associazioni, apprezzando la tempestività dell’incontro, hanno illustrato le problematiche attuali e sottolineato come tali circostanze stanno superando il carattere di emergenza, risultando sempre più frequenti.\r

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Il ministro, dopo aver ascoltato le associazioni, ha confermato la disponibilità del Ministero a studiare misure a supporto del settore.","post_title":"Incontro ministro-associazioni per studiare le misure del supporto","post_date":"2026-03-19T15:27:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773934076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509943\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Ghidoni[/caption]\r

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«La settimana dello scoppio del conflitto iniziato il 28 febbraio, Viaggialdo aveva fra Oman, Maldive, Oriente ed Estremo Oriente quasi 200 passeggeri», racconta Marco Ghidoni, product manager di Viaggialdo. Rispetto alla gestione delle difficoltà legate al contesto di guerra, Ghidoni afferma: «Vorrei sottolineare alcuni punti chiave: il primo è che tutto quello che è stato raccontato sull’impegno della Farnesina va un po' rivisto e riportato a dimensioni ben più limitate. Il secondo punto è che sì, abbiamo vissuto una situazione difficile, ma non abbiamo portato nessuno a casa da sotto le bombe; secondo me anche in questo caso social e giornali hanno un po' ingigantito le proporzioni».\r

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«Quello che Viaggialdo ha dimostrato – continua il manager – è che lavorare su destinazioni in cui si ha il pieno controllo cambia tutto. In Oman avevamo circa 20 passeggeri seguiti quotidianamente da me e dai colleghi italiani presenti in loco, con assistenza h24, senza causare ai nostri clienti ulteriori pensieri relativi a trasporti o cambi di hotel. Grazie ai rapporti sul posto, potevamo confermare fino a 50 camere al giorno, anche nel pomeriggio per la sera stessa. Credo che questo non sia semplicemente svolgere il proprio lavoro con passione e con cuore».\r

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Ghidoni sottolinea inoltre: «Vorrei anche ringraziare le due agenzie che ci hanno aiutato con i gruppi, perché se gli ospiti sono stati tranquilli è stato grazie a chi ha organizzato i gruppi, permettendo agli ospiti di fidarsi ciecamente delle mie scelte, tutte sostenute dalle agenzie».\r

Oman Paese sicuro\r

Sulle prospettive future, il product manager di Viaggialdo aggiunge: «Da aprile Oman Air dovrebbe volare regolarmente e noi continuiamo a proporre le partenze, seppur con annullamento con penale, in quanto l’Oman è dichiarato Paese sicuro. Teniamo a sottolineare questo punto anche perché vogliamo sostenere i nostri partner in loco. A chi aveva voli con altre compagnie stiamo proponendo il cambio biglietto con Oman Air gratuitamente, con eventuale differenza a nostro carico e, ovviamente, adattamento del tour ove necessario».\r

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Per quanto riguarda l’estate, Viaggialdo reinserisce alcune destinazioni, tra cui offerte con voli dal Nord su Marsa Matrouh, quindi Egitto mediterraneo, ma anche pacchetti elastici per Tunisia, Grecia e Baleari, con flessibilità sui voli giornalieri a tariffe garantite. «Sulle partenze verso l’Estremo Oriente non abbiamo problemi, perché tutto il nostro volato vuoto-pieno è con compagnie cinesi e abbiamo anche incrementato i posti; ad esempio, abbiamo partenze da Roma e Milano per Ferragosto su Singapore, da dove con altri vettori si possono raggiungere tutti gli altri Paesi. In più – conclude Ghidoni – stiamo anticipando l’inserimento degli Usa, comunque già in programma per il 2027».\r

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(Elisa Biagioli)\r

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","post_title":"Viaggialdo: «Il controllo delle mete fattore decisivo durante le emergenze»","post_date":"2026-03-19T10:56:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773917787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus fa focus sul comparto alberghiero, che si affianca all'attività di t.o. A confermarlo è il ceo, Giuseppe Pagliara, che intervistato da David Pambianco indica le direttrici di sviluppo lungo le quali si muoverà il piano industriale programmato per l'hospitality company.\r

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«Nei prossimi anni - spiega il manager - seguiremo due modelli: quello delle strutture di proprietà e quello dello sviluppo di asset light. Sotto il primo aspetto, si rende necessario l'affiancamento di un partner finanziario/industriale che sostenga e incrementi la nostra crescita, un investitore che sia in grado di supportare la nostra attività nel comparto hospitality in modo tale da garantirci una crescita sana e strutturata».\r

Focus sull'Italia\r

In un scenario internazionale particolarmente complesso come quello attuale, il management del gruppo Nicolaus torna a fare focus sull'Italia: «E' il nostro prodotto core, che specie in una fase come quella attuale è importante presidiare al meglio. Stiamo ad esempio riconsiderando con grande attenzione possibili investimenti in Puglia e abbiamo allo studio tre grandi progetti di sviluppo».\r

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Con una potenza di fuoco di 36 resort, 16 a marchio Valtur e 20 riuniti sotto il brand Nicolaus Club, l'operatore sta investendo anche sul segmento delle ville di lusso. «Con il brand Raro Villas proponiamo oltre 100 residenze di lusso, concentrate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel 2027 presenteremo anche il primo resort a marchio Raro, che sarà ospitato in una splendida masseria nella nostra Puglia».","post_title":"Pagliara, Nicolaus: «Cresceremo nell'hospitality con un partner finanziario»","post_date":"2026-03-18T15:52:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773849131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un settore che in Italia è stato «dormiente per decine di anni, ma che nell’epoca post pandemia, anche a causa delle profonde trasformazioni sociali in atto, è ripartito e vive oggi un boom unico nella storia di questa industria». A introdurre l’analisi delle principali novità che interessano il mondo alberghiero è David Pambianco, ceo di Pambianco, che nel corso della quarta edizione del summit dedicato all’hotellerie ha annunciato una nuova edizione del convegno, che si svolgerà a novembre a Roma.\r

I dati\r

L’analisi del comparto parte dai dati della ricerca di Bip presentati dalla global head of strategy Simona Dossena. «Innanzitutto, i pernottamenti in Europa nel corso del 2025, pari a 3,1 miliardi, hanno raggiunto un valore record che conferma il pieno recupero post Covid. In questo quadro, non è un mistero che l’extralberghiero abbia compiuto un balzo in avanti, con le strutture di questa tipologia che superano un terzo della domanda europea (37,5%) spingendo i player tradizionali verso format ibridi e più flessibili». In generale, la crescita alberghiera in Europa è guidata dall’area mediterranea e a fine 2025 si contavano 16.000 strutture in pipeline.\r

La situazione italiana\r

L’Italia non fa eccezione, con una più marcata dinamica di crescita dell’extralberghiero, di circa otto volte superiore a quella del comparto alberghiero. In totale, il mercato ricettivo italiano ha superato il pre pandemia con 476 milioni di notti, il 61% delle quali ascrivibili al settore alberghiero.\r

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«I flussi internazionali in Italia hanno superato quelli domestici. In questo quadro, gli arrivi extraeuropei dovrebbero accelerare la crescita, con la previsione di sfiorare i 100 milioni entro il 2029. Si stima poi che gli stranieri spendano il 10% in più rispetto agli italiani e che mediamente effettuino soggiorni più lunghi. Un dato da leggere con grande attenzione, che va di pari passo con un trend della domanda che premia le strutture di fasci alta».\r

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Fra i trend emergenti segnalati da Dossena, quelli relativi al crescente nomadismo digitale, all’imporsi di bleisure e lisness, ma anche a nuove dinamiche connesse al “coolcation” o alla specifica attenzione per health e welness. In Italia, queste tendenze stanno portando a un’accelerazione nello sviluppo, che comporta anche nuove formule ibridee, di pari passo con una maggiore presenza delle grandi catene alberghiere (circa l’8% del totale nel 2025). Centralità dell’experience, creazione di spazi ibridi, utilizzo dell’Intelligenza artificiale e nuovi canali digitali saranno i driver del futuro ai quali si ispirerà l'intero comparto.\r

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","post_title":"Hotellerie, il mercato è cambiato. L'analisi di Bip","post_date":"2026-03-18T15:01:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773846116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni.\r

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L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.\r

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Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%.\r

Temporaneo rallentamento\r

“In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”.\r

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Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo.\r

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Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero.\r

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","post_title":"Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia","post_date":"2026-03-18T14:05:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773842746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

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La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta».\r

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Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%.\r

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«Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale.\r

Cambiamento strutturale\r

Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti.\r

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«Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”.\r

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Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

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Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

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","post_title":"Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale»","post_date":"2026-03-18T14:00:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773842431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni il settore turistico ha accelerato fortemente la propria trasformazione digitale. Hotel, compagnie aeree e operatori turistici stanno cercando nuovi strumenti per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.\r

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Tra le soluzioni più semplici ed efficaci che stanno emergendo ci sono i QR code.\r

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Oggi i QR code sono utilizzati in molti contesti del turismo: nelle hall degli hotel, nei musei, negli aeroporti e perfino nelle destinazioni turistiche. Basta una scansione con lo smartphone per accedere immediatamente a contenuti utili per il viaggio.\r

Informazioni di viaggio sempre aggiornate\r

Uno dei vantaggi principali dei QR code è la possibilità di collegare i viaggiatori a informazioni aggiornate in tempo reale.\r

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In una struttura alberghiera, ad esempio, un QR code può essere utilizzato per accedere al menu del ristorante, prenotare servizi della spa o consultare una guida della città. Nei musei o nei siti culturali, invece, i codici possono fornire contenuti multimediali o spiegazioni aggiuntive sulle opere.\r

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In molti casi, queste soluzioni permettono di ridurre la necessità di materiale cartaceo e di offrire informazioni sempre aggiornate.\r

Un supporto per il turismo digitale\r

Molte destinazioni stanno adottando QR code anche per migliorare l’esperienza dei visitatori. In alcune città europee, ad esempio, i codici vengono posizionati vicino a monumenti o punti di interesse per offrire informazioni storiche, mappe o suggerimenti di itinerari.\r

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Questa tecnologia è particolarmente utile per i viaggiatori internazionali, che possono accedere facilmente a contenuti digitali nella propria lingua.\r

Il vantaggio dei QR code dinamici\r

Oltre ai QR code tradizionali, nel turismo stanno guadagnando popolarità anche i codici dinamici. A differenza dei codici statici, questi permettono di aggiornare il contenuto collegato senza dover ristampare il codice.\r

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Per esempio, un hotel può modificare il link collegato al codice per aggiornare informazioni sui servizi o sugli eventi stagionali.\r

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Strumenti come un generatore qr code dinamico permettono alle aziende del settore turistico di gestire queste informazioni in modo flessibile, mantenendo lo stesso codice su materiali stampati o segnaletica.\r

Una tecnologia semplice ma efficace\r

Nel turismo, l’esperienza del viaggiatore dipende spesso dalla facilità con cui può accedere alle informazioni durante il soggiorno. I QR code rappresentano una soluzione semplice per collegare il mondo fisico hotel, musei o destinazioni con contenuti digitali sempre disponibili.\r

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Per questo motivo sempre più operatori del settore stanno integrando questa tecnologia nei propri servizi, trasformando un semplice codice in uno strumento utile per migliorare il viaggio.\r

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","post_title":"Come i QR code stanno migliorando l’esperienza digitale nel turismo","post_date":"2026-03-18T10:37:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773830252000]}]}}