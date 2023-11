Santanchè: “L’IA cambierà il turismo”. Pensi invece alla Direttiva Ue Probabilmente fa parte del mestiere di ministro quello di andare a tutte le fiere che riguardano il proprio settore. Non discuto. Ma che ad ogni fiera prima Garavaglia ora Santanchè dicano che quel determinato settore è decisivo per il turismo, ecco questa cosa non mi va giù. Torniamo a noi. Il ministro Santanchè ha aperto Bto con una bella relazione sull’intelligenza artificiale. Leggiamo qualche frase: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore turistico, aprendo a nuove opportunità e sfide. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Fornendo la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le preferenze dei viaggiatori. Offrendo di conseguenza esperienze di viaggio personalizzate e altamente targettizzate”. Direttiva A parte il linguaggio troppo versato al marketing e non agli scenari della politica (in effetti la nostra sembra più un direttore commerciale che un ministro), il contenuto è, primo di una banalità impressionante, e secondo riprende quella linea di cui parlavamo prima: la tecnologia sarà determinante per il turismo futuro. Il che è possibile, ma se questa cosa si ripete per i camper, per il cicloturismo, per il glamping, per il trekking, per il pet friendly, per gli affitti brevi, per tutto, allora la cosa non è più credibile. Il ministro invece di fare queste presenze senza costrutto, pensi a come migliorare la Direttiva europea che sta prendendo una forma molto preoccupante per le agenzie di viaggio e i tour operator. E’ compito suo e del suo ufficio. E la Direttiva si sta discutendo in questi giorni. Meglio che vada a Bruxelles e Strasburgo per vedere cosa succede. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Probabilmente fa parte del mestiere di ministro quello di andare a tutte le fiere che riguardano il proprio settore. Non discuto. Ma che ad ogni fiera prima Garavaglia ora Santanchè dicano che quel determinato settore è decisivo per il turismo, ecco questa cosa non mi va giù. Torniamo a noi. Il ministro Santanchè ha aperto Bto con una bella relazione sull'intelligenza artificiale. Leggiamo qualche frase: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore turistico, aprendo a nuove opportunità e sfide. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Fornendo la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le preferenze dei viaggiatori. Offrendo di conseguenza esperienze di viaggio personalizzate e altamente targettizzate”. Direttiva A parte il linguaggio troppo versato al marketing e non agli scenari della politica (in effetti la nostra sembra più un direttore commerciale che un ministro), il contenuto è, primo di una banalità impressionante, e secondo riprende quella linea di cui parlavamo prima: la tecnologia sarà determinante per il turismo futuro. Il che è possibile, ma se questa cosa si ripete per i camper, per il cicloturismo, per il glamping, per il trekking, per il pet friendly, per gli affitti brevi, per tutto, allora la cosa non è più credibile. Il ministro invece di fare queste presenze senza costrutto, pensi a come migliorare la Direttiva europea che sta prendendo una forma molto preoccupante per le agenzie di viaggio e i tour operator. E' compito suo e del suo ufficio. E la Direttiva si sta discutendo in questi giorni. Meglio che vada a Bruxelles e Strasburgo per vedere cosa succede. [post_title] => Santanchè: "L'IA cambierà il turismo". Pensi invece alla Direttiva Ue [post_date] => 2023-11-23T10:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700735827000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AdvUnite per bocca del suo presidente Cesare Foà vuole riproporre il tema cruciale del turismo italiano: mettere le agenzie e i tour operator al centro del dibattito. "Probabilmente a Baveno nei 25 minuti a disposizione delle associazioni - scrive in una nota Foà - sarà portata l'attenzione della nostra attività al ministro del turismo. Quindi il problema della riforma dei pacchetti turistici, delle molteplici problematiche delle compagnie low cost avranno ampia visibilità nel contesto internazionale e probabilmente saranno indicati ai ministri competenti per emanare leggi immediate". Naturalmente c'è una nota ironica. Perché 25 minuti per descrivere la complessa macchina del turismo organizzato è sul serio ridicolo. Forse era meglio il silenzio "Inoltre ci preme notare che a oggi nonostante le trionfali dichiarazioni di qualcuno nessun importo è stato accreditato alle agenzie dettaglianti, quelle che veramente hanno subito un danno dal Covid (ricordiamo anche che questi soldi dovrebbero arrivare entro il 30 dicembre per evitare di perderli). E pure il turismo dovrebbe essere il fiore all’occhiello del nostro Paese, credendo che il tempo degli annunci trionfali fosse finito con questo governo, e invece forse ci sbagliavamo". Del resto la politica fa sempre, almeno da qualche decennio (dopo molti anni di silenzio) solo promesse, dichiarazioni solenni, alle quali non segue nulla. Forse era meglio il silenzio. La nota continua con una sorta di agenda da seguire. Leggiamola: "Ora è arrivato il momento di rimboccarci le maniche, smetterla con il protagonismo dell'epoca Covid di alcuni personaggi e passare ai fatti; noi di Advunite chiediamo al Ministro prima di Baveno di: definire il ruolo delle agenzie di viaggi e dei tour operator con i consumatori e i fornitori. Definire il ruolo delle low cost sui mancati rimborsi e sugli obblighi per i pacchetti turistici. Combattere l'abusivismo turistico che non ha risposte dalle polizie municipali o regionali. Ripartire per i dettaglianti gli ultimi fondi disponibili per evitare di perderli. Sarà la volta buona che il governo che ha posto tanta attenzione per il turismo smetta di fare annunci e dia risposte concrete". [post_title] => AdvUnite: riportiamo le agenzie e i tour operator al centro del dibattito [post_date] => 2023-11-22T12:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700654875000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano? Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo. Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre. “Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”. Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi. "Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale". I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23 Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi. Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”. In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: "la città più umana e innovativa". Food&Wine e Hospitality Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia. Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi. Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”. [post_title] => Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo [post_date] => 2023-11-17T15:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700233761000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa dell'apertura del Gia, arriva l'annuncio di un'ulteriore nuova apertura capitolina per il gruppo Numa. La struttura da 50 camere si chiama Linea ed è situata nei pressi della stazione di Roma Termini. Si tratta di un edificio storico ristrutturato con soffitti alti, finestre a ampie e un design caratterizzato dai toni della terra e dai dettagli color oro. Al piano terra il ristorante Enotico Bistrot, guidato dallo chef Rosario Barone, dove gli ospiti possono fare colazione al mattino oppure concedersi un pranzo o una cena. Il Numa Linea è punto di partenza ideale per esplorare Roma: palazzo Barberini, il Colosseo, il Foro Romano, la fontana di Trevi... Un'altra tappa obbligata è poi piazza di Spagna, ai piedi di Trinità dei Monti, soprattutto tra la fine di aprile e l'inizio di dicembre, quando fioriscono le azalee bianche e rosa. “Il nostro obiettivo è quello di esaudire le aspettative del viaggiatore del futuro, offrendo un soggiorno facile e confortevole, come a casa propria, con attenzione al design e allo stile", sottolinea il co-fondatore e presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin. [post_title] => Prosegue l'espansione capitolina del gruppo Numa: arriva il Linea da 50 camere [post_date] => 2023-11-14T11:41:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699962083000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia. "Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing". Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco. L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione "anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico". [post_title] => Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia [post_date] => 2023-11-13T10:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699871661000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sfiorano quota 100 milioni di euro (per la precisione 99,6 milioni) i profitti netti del gruppo Nh nei primi nove mesi dell'anno. Un risultato del 77% superiore a quello ottenuto nello stesso periodo del 2022 e del 51,1% migliore dei primi tre trimestri dell'anno pre-Covid 2019. A trainare le performance della compagnia di casa Minor è stato soprattutto l'aumento delle tariffe medie, salite a 137 euro, il 25,2% in più rispetto a quattro anni fa. Con l'occupazione al 68%, i ricavi medi per camera disponibile del gruppo sono quindi cresciuti fino a toccare i 93 euro, il 30% circa in più dei revpar registrati nel 2022 (72 euro) e nel 2019 (73 euro). Sempre tra gennaio e settembre, Nh ha totalizzato 1,61 miliardi di ricavi totali, pari al 28,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I margini operativi lordi (ebitda) hanno inoltre raggiunto i 448 milioni (+26% sul 2022 e +11,7% sul 2019). A livello di singola destinazione, il giro d'affari degli hotel Nh in Italia su base comparabile è salito in un anno del 28%, toccando quote del 40% superiori all'epoca pre-Covid. Nella nostra penisola i tassi di occupazione si sono attestati attorno al 68%, con tariffe medie di 184 euro, in sostanziale linea con i valori del 2019. Particolarmente bene sono andate le città di Roma e Milano. [post_title] => Il gruppo Nh sfiora quota 100 milioni di profitti nei primi nove mesi dell'anno [post_date] => 2023-11-10T12:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699618543000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di due settimane dall'apertura della quindicesima edizione di Bto - Be Travel Onlife (alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre prossimi), è sempre il tema 2023 a tenere banco. "Sapiens meet AI", questo il filo conduttore che si focalizzerà sulla ricerca della centralità dell’elemento umano nel complesso rapporto con l’intelligenza artificiale. Oltre 100 gli eventi con alcuni tra i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei quattro topic di Bto: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality. La kermesse (la cui organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana) vuole essere viaggio che superi la contrapposizione tra intelligenza artificiale e umana e che faccia comprendere come l’AI cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei sevizi turistici in uno scenario che vede sempre centrale il fattore umano, Sapiens, appunto. Anche le statistiche uscite nell’ultimo periodo sui trend portano a questa direzione: le chatbots basate su AI hanno gestito le richieste dei clienti il 50% più velocemente rispetto agli operatori umani; l’intelligenza artificiale è stata in grado di rilevare il sentiment nelle recensioni degli hotel con un tasso di precisione del 95%; l'85% dei turisti ha provato e apprezzato le cucine e i ristoranti consigliate dall'intelligenza artificiale; l'analisi predittiva è stata in grado di prevedere la domanda di crociere con una precisione del 92%. Il ricco programma di Bto (consultabile a questo link), costruito dal direttore scientifico Francesco Tapinassi insieme agli 80 esperti dell’Advisory Board, indagherà a fondo il tema IA per delineare questo nuovo Sapiens dove l’Intelligenza artificiale raggiunge la sua massima espressione sempre e solo con la creatività umana. [post_title] => Bto: scatta il countdown per la 15esima edizione, i dettagli del programma [post_date] => 2023-11-09T11:56:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699530997000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre itinerari differenti, tutti con partenza il 22 dicembre 2023 da Milano, per un Capodanno in Thailandia griffato Kibo e ritorno in Italia il 6 gennaio. Chi ha in mente di scappare dal freddo di un inverno cittadino alla ricerca di sole, mare e spiagge può scegliere la prima proposta, che offre tre notti a Bangkok, con soggiorno nel centralissimo hotel Manhattan Bangkok, con tempo libero per visitare la città, e dieci notti al Kata Palma Resort di Phuket. L’isola più grande della Thailandia è tra le principali destinazioni turistiche, e offre ogni tipo di attività: dalla vita notturna alle escursioni naturalistiche, passando per templi e cucina raffinata dal respiro internazionale. Una destinazione alternativa per un Capodanno al sole, proposta a partire da 2.998 euro a persona in camera doppia con trattamento di b&b, trasferimenti inclusi. Si concentra invece sulla zona nord della Thailandia la seconda proposta di Kibo, che parte con un soggiorno di quattro notti a Bangkok all’hotel Golden Tulip Madison Suites con visita della città con guida in italiano. A seguire viene proposto il tour di sette giorni completo della Thailandia, che tocca le classiche mete di Kanchanaburi, Ayutthaya Sukhothai Chiang Rai e Chiang Mai, in un percorso che si snoda intorno alle antiche capitali, tra templi, parchi naturali e pura immersione in una cultura spirituale antichissima. Le ultime tre notti sono riservate al relax, e si trascorrono nel lussuoso 5 stelle Dusit Thani Hua Hin, situato sulla spiaggia nella omonima località. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.708 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b a Bangkok e Hua Hin, mentre per il tour con guida in italiano il trattamento è di pensione completa. Ideale per chi vuole concedersi una vacanza che diventa un auspicio spirituale per l’avvio del nuovo anno, la combinazione Thailandia e Cambogia inizia con un soggiorno di quattro notti a Bangkok, dove si alloggia sempre al Golden Tulip Madison Suites per visitare con la guida highlights come il palazzo Reale, il mercato Galleggiante e il parco nazionale di Erawan. Ci si sposta poi in aereo a Siem Reap da dove parte il tour classico della Cambogia, della durata di quattro giorni e focalizzato sui templi del parco archeologico di Angkor Wat, sulla natura e sul capoluogo Phnom Penh. Gli ultimi giorni sono riservati al relax a Ko Samet, una delle isole costiere orientali della Thailandia, nota per i suoi panorami spettacolari e per essere scelta da chi vuole tenersi lontano dai luoghi troppo affollati. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.729 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b. [post_title] => Tre itinerari per un Capodanno in Thailandia con Kibo [post_date] => 2023-11-08T11:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699441915000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del Premio Chatwin - camminando per il mondo, dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin e rivolto ai viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio. Venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre alla Spezia, città in cui è nato nel 2001, si svolgeranno le iniziative culturali finali della manifestazione inaugurata la scorsa estate con il lancio del concorso internazionale di narrativa e fotografia. La Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, dove fino al 19 novembre è in corso la mostra CAMMINANDO PER IL MONDO. In viaggio con i vincitori del Premio Chatwin, a cura di Maurizio Garofalo - che propone i reportage dei primi classificati delle precedenti edizioni del Premio Chatwin - sarà anche la cornice di tre interessanti iniziative: - il laboratorio di scrittura VIAGGI A KM0 alla scoperta del territorio, a cura di Andrea Bocconi, scrittore e titolare del laboratorio di scrittura della Scuola del Viaggio, riservato agli studenti del Liceo Classico "L. Costa” e del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla letteratura e al viaggio, in programma il 17 novembre dalle ore 9:00 alle 15:00; - l’incontro PATAGONIA, IL GRANDE SOGNO con Maurizio Furgada, scrittore e autore del libro Patagonia sulle tracce di Chatwin, e Luigi Marfé, docente di Letteratura di viaggio dell’Università di Padova, che si terrà alle ore 18:00 dello stesso giorno, moderato dal giornalista Stefano Brambilla e dalla direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano; - il dibattito, alle ore 10:30 del 18 novembre, dal titolo Viaggiare, ieri, oggi e domani, in compagnia di Colin Thubron, Luigi Marfé, il blogger Claudio Pelizzeni e Stefano Brambilla, che rifletterà su come sono cambiati il modo di viaggiare e la scrittura di viaggio in funzione delle nuove tecnologie, ipotizzando la figura dell’esploratore del futuro. Il gran finale della manifestazione avrà invece luogo sabato 18 novembre al Teatro Civico a partire dalle ore 16:30. In tale occasione saranno decretati i vincitori delle sezioni “narrativa” e “fotografia” del concorso 2023. La manifestazione sarà accompagnata dalle musiche di Massimo Azzarini e dalle letture dell'attrice Elena Mele, della Compagnia degli Evasi. Ad arricchire la scenografia del palcoscenico del Teatro sarà un’installazione di Claudio Papola. Sarà presente alla serata per i Saluti Istituzionali il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Completa il programma "In viaggio con Chatwin", un’iniziativa legata alla mobilità sostenibile che, dal 12 al 18 novembre, permetterà ai viaggiatori dei treni regionali con destinazione La Spezia di usufruire di uno sconto ai musei civici della città. Ideata dal Premio Chatwin, promossa da Trenitalia e realizzata grazie al sostegno del Comune della Spezia, la promozione consente di accedere con una riduzione del 25% sul biglietto intero di ingresso ai sei musei civici della città: Museo Civico Amedeo Lia, CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, Museo Etnografico Giovanni Podenzana, Museo Archeologico del Castello San Giorgio, Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti. Per ottenere lo sconto basterà presentare all’ingresso un biglietto o un abbonamento regionale che portino la data del periodo 12-18 novembre. Il Premio Chatwin – camminando per il mondo è un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Chatwin, con il contributo di Regione Liguria e Comune della Spezia, il sostegno di Fondazione Carispezia e il patrocinio del Ministero della Cultura. Partner è Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS; Media Partner il Touring Club Italiano; sponsor l’azienda Lunae. [post_title] => La Spezia, Premio Chatwin – Camminando per il mondo, quando il viaggio è protagonista [post_date] => 2023-11-08T10:49:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699440555000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santanche lia cambiera il turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":41,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":318,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Probabilmente fa parte del mestiere di ministro quello di andare a tutte le fiere che riguardano il proprio settore. Non discuto. Ma che ad ogni fiera prima Garavaglia ora Santanchè dicano che quel determinato settore è decisivo per il turismo, ecco questa cosa non mi va giù. \r

\r

Torniamo a noi. Il ministro Santanchè ha aperto Bto con una bella relazione sull'intelligenza artificiale. Leggiamo qualche frase: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore turistico, aprendo a nuove opportunità e sfide. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Fornendo la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le preferenze dei viaggiatori. Offrendo di conseguenza esperienze di viaggio personalizzate e altamente targettizzate”.\r

Direttiva\r

A parte il linguaggio troppo versato al marketing e non agli scenari della politica (in effetti la nostra sembra più un direttore commerciale che un ministro), il contenuto è, primo di una banalità impressionante, e secondo riprende quella linea di cui parlavamo prima: la tecnologia sarà determinante per il turismo futuro. Il che è possibile, ma se questa cosa si ripete per i camper, per il cicloturismo, per il glamping, per il trekking, per il pet friendly, per gli affitti brevi, per tutto, allora la cosa non è più credibile.\r

\r

Il ministro invece di fare queste presenze senza costrutto, pensi a come migliorare la Direttiva europea che sta prendendo una forma molto preoccupante per le agenzie di viaggio e i tour operator. E' compito suo e del suo ufficio. E la Direttiva si sta discutendo in questi giorni. Meglio che vada a Bruxelles e Strasburgo per vedere cosa succede.","post_title":"Santanchè: \"L'IA cambierà il turismo\". Pensi invece alla Direttiva Ue","post_date":"2023-11-23T10:37:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1700735827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AdvUnite per bocca del suo presidente Cesare Foà vuole riproporre il tema cruciale del turismo italiano: mettere le agenzie e i tour operator al centro del dibattito.\r

\"Probabilmente a Baveno nei 25 minuti a disposizione delle associazioni - scrive in una nota Foà - sarà portata l'attenzione della nostra attività al ministro del turismo. Quindi il problema della riforma dei pacchetti turistici, delle molteplici problematiche delle compagnie low cost avranno ampia visibilità nel contesto internazionale e probabilmente saranno indicati ai ministri competenti per emanare leggi immediate\".\r

\r

Naturalmente c'è una nota ironica. Perché 25 minuti per descrivere la complessa macchina del turismo organizzato è sul serio ridicolo.\r

\r

Forse era meglio il silenzio\r

\"Inoltre ci preme notare che a oggi nonostante le trionfali dichiarazioni di qualcuno nessun importo è stato accreditato alle agenzie dettaglianti, quelle che veramente hanno subito un danno dal Covid (ricordiamo anche che questi soldi dovrebbero arrivare entro il 30 dicembre per evitare di perderli).\r

E pure il turismo dovrebbe essere il fiore all’occhiello del nostro Paese, credendo che il tempo degli annunci trionfali fosse finito con questo governo, e invece forse ci sbagliavamo\". \r

Del resto la politica fa sempre, almeno da qualche decennio (dopo molti anni di silenzio) solo promesse, dichiarazioni solenni, alle quali non segue nulla. Forse era meglio il silenzio.\r

La nota continua con una sorta di agenda da seguire. Leggiamola:\r

\r

\"Ora è arrivato il momento di rimboccarci le maniche, smetterla con il protagonismo dell'epoca Covid di alcuni personaggi e passare ai fatti; noi di Advunite chiediamo al Ministro prima di Baveno di: definire il ruolo delle agenzie di viaggi e dei tour operator con i consumatori e i fornitori. Definire il ruolo delle low cost sui mancati rimborsi e sugli obblighi per i pacchetti turistici. Combattere l'abusivismo turistico che non ha risposte dalle polizie municipali o regionali. Ripartire per i dettaglianti gli ultimi fondi disponibili per evitare di perderli.\r

Sarà la volta buona che il governo che ha posto tanta attenzione per il turismo smetta di fare annunci e dia risposte concrete\".","post_title":"AdvUnite: riportiamo le agenzie e i tour operator al centro del dibattito","post_date":"2023-11-22T12:07:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700654875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano?\r

\r

Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo.\r

\r

Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre.\r

\r

“Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”.\r

\r

Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi.\r

\r

\"Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23\r

\r

Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi.\r

\r

Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”.\r

\r

In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: \"la città più umana e innovativa\".\r

\r

\r

\r

Food&Wine e Hospitality\r

\r

Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia.\r

\r

Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi.\r

\r

Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”.","post_title":"Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo","post_date":"2023-11-17T15:09:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700233761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa dell'apertura del Gia, arriva l'annuncio di un'ulteriore nuova apertura capitolina per il gruppo Numa. La struttura da 50 camere si chiama Linea ed è situata nei pressi della stazione di Roma Termini. Si tratta di un edificio storico ristrutturato con soffitti alti, finestre a ampie e un design caratterizzato dai toni della terra e dai dettagli color oro. Al piano terra il ristorante Enotico Bistrot, guidato dallo chef Rosario Barone, dove gli ospiti possono fare colazione al mattino oppure concedersi un pranzo o una cena.\r

\r

Il Numa Linea è punto di partenza ideale per esplorare Roma: palazzo Barberini, il Colosseo, il Foro Romano, la fontana di Trevi... Un'altra tappa obbligata è poi piazza di Spagna, ai piedi di Trinità dei Monti, soprattutto tra la fine di aprile e l'inizio di dicembre, quando fioriscono le azalee bianche e rosa. “Il nostro obiettivo è quello di esaudire le aspettative del viaggiatore del futuro, offrendo un soggiorno facile e confortevole, come a casa propria, con attenzione al design e allo stile\", sottolinea il co-fondatore e presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin. ","post_title":"Prosegue l'espansione capitolina del gruppo Numa: arriva il Linea da 50 camere","post_date":"2023-11-14T11:41:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699962083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia.\r

\r

\"Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing\".\r

Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco.\r

L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione \"anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico\".","post_title":"Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia","post_date":"2023-11-13T10:34:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699871661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sfiorano quota 100 milioni di euro (per la precisione 99,6 milioni) i profitti netti del gruppo Nh nei primi nove mesi dell'anno. Un risultato del 77% superiore a quello ottenuto nello stesso periodo del 2022 e del 51,1% migliore dei primi tre trimestri dell'anno pre-Covid 2019. A trainare le performance della compagnia di casa Minor è stato soprattutto l'aumento delle tariffe medie, salite a 137 euro, il 25,2% in più rispetto a quattro anni fa. Con l'occupazione al 68%, i ricavi medi per camera disponibile del gruppo sono quindi cresciuti fino a toccare i 93 euro, il 30% circa in più dei revpar registrati nel 2022 (72 euro) e nel 2019 (73 euro).\r

\r

Sempre tra gennaio e settembre, Nh ha totalizzato 1,61 miliardi di ricavi totali, pari al 28,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I margini operativi lordi (ebitda) hanno inoltre raggiunto i 448 milioni (+26% sul 2022 e +11,7% sul 2019). A livello di singola destinazione, il giro d'affari degli hotel Nh in Italia su base comparabile è salito in un anno del 28%, toccando quote del 40% superiori all'epoca pre-Covid. Nella nostra penisola i tassi di occupazione si sono attestati attorno al 68%, con tariffe medie di 184 euro, in sostanziale linea con i valori del 2019. Particolarmente bene sono andate le città di Roma e Milano.","post_title":"Il gruppo Nh sfiora quota 100 milioni di profitti nei primi nove mesi dell'anno","post_date":"2023-11-10T12:15:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699618543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di due settimane dall'apertura della quindicesima edizione di Bto - Be Travel Onlife (alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre prossimi), è sempre il tema 2023 a tenere banco. \"Sapiens meet AI\", questo il filo conduttore che si focalizzerà sulla ricerca della centralità dell’elemento umano nel complesso rapporto con l’intelligenza artificiale.\r

Oltre 100 gli eventi con alcuni tra i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei quattro topic di Bto: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality. \r

La kermesse (la cui organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana) vuole essere viaggio che superi la contrapposizione tra intelligenza artificiale e umana e che faccia comprendere come l’AI cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei sevizi turistici in uno scenario che vede sempre centrale il fattore umano, Sapiens, appunto.\r

Anche le statistiche uscite nell’ultimo periodo sui trend portano a questa direzione: le chatbots basate su AI hanno gestito le richieste dei clienti il 50% più velocemente rispetto agli operatori umani; l’intelligenza artificiale è stata in grado di rilevare il sentiment nelle recensioni degli hotel con un tasso di precisione del 95%; l'85% dei turisti ha provato e apprezzato le cucine e i ristoranti consigliate dall'intelligenza artificiale; l'analisi predittiva è stata in grado di prevedere la domanda di crociere con una precisione del 92%. \r

\r

Il ricco programma di Bto (consultabile a questo link), costruito dal direttore scientifico Francesco Tapinassi insieme agli 80 esperti dell’Advisory Board, indagherà a fondo il tema IA per delineare questo nuovo Sapiens dove l’Intelligenza artificiale raggiunge la sua massima espressione sempre e solo con la creatività umana.","post_title":"Bto: scatta il countdown per la 15esima edizione, i dettagli del programma","post_date":"2023-11-09T11:56:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699530997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre itinerari differenti, tutti con partenza il 22 dicembre 2023 da Milano, per un Capodanno in Thailandia griffato Kibo e ritorno in Italia il 6 gennaio. Chi ha in mente di scappare dal freddo di un inverno cittadino alla ricerca di sole, mare e spiagge può scegliere la prima proposta, che offre tre notti a Bangkok, con soggiorno nel centralissimo hotel Manhattan Bangkok, con tempo libero per visitare la città, e dieci notti al Kata Palma Resort di Phuket. L’isola più grande della Thailandia è tra le principali destinazioni turistiche, e offre ogni tipo di attività: dalla vita notturna alle escursioni naturalistiche, passando per templi e cucina raffinata dal respiro internazionale. Una destinazione alternativa per un Capodanno al sole, proposta a partire da 2.998 euro a persona in camera doppia con trattamento di b&b, trasferimenti inclusi.\r

\r

Si concentra invece sulla zona nord della Thailandia la seconda proposta di Kibo, che parte con un soggiorno di quattro notti a Bangkok all’hotel Golden Tulip Madison Suites con visita della città con guida in italiano. A seguire viene proposto il tour di sette giorni completo della Thailandia, che tocca le classiche mete di Kanchanaburi, Ayutthaya Sukhothai Chiang Rai e Chiang Mai, in un percorso che si snoda intorno alle antiche capitali, tra templi, parchi naturali e pura immersione in una cultura spirituale antichissima. Le ultime tre notti sono riservate al relax, e si trascorrono nel lussuoso 5 stelle Dusit Thani Hua Hin, situato sulla spiaggia nella omonima località. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.708 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b a Bangkok e Hua Hin, mentre per il tour con guida in italiano il trattamento è di pensione completa.\r

\r

Ideale per chi vuole concedersi una vacanza che diventa un auspicio spirituale per l’avvio del nuovo anno, la combinazione Thailandia e Cambogia inizia con un soggiorno di quattro notti a Bangkok, dove si alloggia sempre al Golden Tulip Madison Suites per visitare con la guida highlights come il palazzo Reale, il mercato Galleggiante e il parco nazionale di Erawan. Ci si sposta poi in aereo a Siem Reap da dove parte il tour classico della Cambogia, della durata di quattro giorni e focalizzato sui templi del parco archeologico di Angkor Wat, sulla natura e sul capoluogo Phnom Penh. Gli ultimi giorni sono riservati al relax a Ko Samet, una delle isole costiere orientali della Thailandia, nota per i suoi panorami spettacolari e per essere scelta da chi vuole tenersi lontano dai luoghi troppo affollati. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.729 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b.","post_title":"Tre itinerari per un Capodanno in Thailandia con Kibo","post_date":"2023-11-08T11:11:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699441915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del Premio Chatwin - camminando per il mondo, dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin e rivolto ai viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio. Venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre alla Spezia, città in cui è nato nel 2001, si svolgeranno le iniziative culturali finali della manifestazione inaugurata la scorsa estate con il lancio del concorso internazionale di narrativa e fotografia.\r

\r

La Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, dove fino al 19 novembre è in corso la mostra CAMMINANDO PER IL MONDO. In viaggio con i vincitori del Premio Chatwin, a cura di Maurizio Garofalo - che propone i reportage dei primi classificati delle precedenti edizioni del Premio Chatwin - sarà anche la cornice di tre interessanti iniziative:\r

\r

- il laboratorio di scrittura VIAGGI A KM0 alla scoperta del territorio, a cura di Andrea Bocconi, scrittore e titolare del laboratorio di scrittura della Scuola del Viaggio, riservato agli studenti del Liceo Classico \"L. Costa” e del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla letteratura e al viaggio, in programma il 17 novembre dalle ore 9:00 alle 15:00;\r

\r

- l’incontro PATAGONIA, IL GRANDE SOGNO con Maurizio Furgada, scrittore e autore del libro Patagonia sulle tracce di Chatwin, e Luigi Marfé, docente di Letteratura di viaggio dell’Università di Padova, che si terrà alle ore 18:00 dello stesso giorno, moderato dal giornalista Stefano Brambilla e dalla direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano;\r

\r

- il dibattito, alle ore 10:30 del 18 novembre, dal titolo Viaggiare, ieri, oggi e domani, in compagnia di Colin Thubron, Luigi Marfé, il blogger Claudio Pelizzeni e Stefano Brambilla, che rifletterà su come sono cambiati il modo di viaggiare e la scrittura di viaggio in funzione delle nuove tecnologie, ipotizzando la figura dell’esploratore del futuro.\r

\r

Il gran finale della manifestazione avrà invece luogo sabato 18 novembre al Teatro Civico a partire dalle ore 16:30. In tale occasione saranno decretati i vincitori delle sezioni “narrativa” e “fotografia” del concorso 2023.\r

\r

La manifestazione sarà accompagnata dalle musiche di Massimo Azzarini e dalle letture dell'attrice Elena Mele, della Compagnia degli Evasi. Ad arricchire la scenografia del palcoscenico del Teatro sarà un’installazione di Claudio Papola. Sarà presente alla serata per i Saluti Istituzionali il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. \r

\r

Completa il programma \"In viaggio con Chatwin\", un’iniziativa legata alla mobilità sostenibile che, dal 12 al 18 novembre, permetterà ai viaggiatori dei treni regionali con destinazione La Spezia di usufruire di uno sconto ai musei civici della città. Ideata dal Premio Chatwin, promossa da Trenitalia e realizzata grazie al sostegno del Comune della Spezia, la promozione consente di accedere con una riduzione del 25% sul biglietto intero di ingresso ai sei musei civici della città: Museo Civico Amedeo Lia, CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, Museo Etnografico Giovanni Podenzana, Museo Archeologico del Castello San Giorgio, Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti. Per ottenere lo sconto basterà presentare all’ingresso un biglietto o un abbonamento regionale che portino la data del periodo 12-18 novembre.\r

\r

Il Premio Chatwin – camminando per il mondo è un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Chatwin, con il contributo di Regione Liguria e Comune della Spezia, il sostegno di Fondazione Carispezia e il patrocinio del Ministero della Cultura. Partner è Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS; Media Partner il Touring Club Italiano; sponsor l’azienda Lunae.","post_title":"La Spezia, Premio Chatwin – Camminando per il mondo, quando il viaggio è protagonista","post_date":"2023-11-08T10:49:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699440555000]}]}}