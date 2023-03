Santanchè convoca domani un tavolo per la mancanza di lavoratori. E il reddito? Il ministro del turismo, Daniela Santanchè, ha convocato domani le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per avviare un tavolo di lavoro sulla questione della mancanza di personale nel settore del turismo, in seguito all‘allarme lanciato da Assoturismo sulla carenza di lavoratori per il periodo di Pasqua e dei Ponti di Primavera. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale. Per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti è possibile stimare oltre 50 mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche. Reddito di cittadinanza Al ministro qualcuno dovrebbe chiedere come mai nei mesi passati (a dir la verità insieme a tutti gli imprenditori e ad alcuni presidenti di associazione del turismo) abbia sparato a zero sul reddito di cittadinanza rendendolo il vero responsabile della mancanza di forza lavoro nel settore. Farebbe piacere che dal ministro in poi e cioè il presidente di Federalberghi, di Aica e altri riconoscessero che con la carenza del personale il reddito non c’entrava niente, e che è stata solo una campagna per abolire una dei pochi provvedimenti intelligenti di questi ultimi anni. Ora da questo tavolo comune aspettiamo i miracoli. Se poi non arriveranno possiamo dire che questo problema del lavoro deriva da un mercato del lavoro che non dà nessuna dignità al lavoratore precario o stagionale. E tutto per incrementare il profitto. Giuseppe Aloe

Riparte il roadwshow Mappamondo Around Italy: una tre giorni itinerante dedicata alla Thailandia, per incontrare le agenzie di viaggio partner e far conoscere novità e unicità di una destinazione che il to capitolino programma da oltre 40 anni.\r

\r

Il format degli eventi prevede la partecipazione di alcuni dei principali partner dell’operatore provenienti direttamente dal paese del Sorriso, affiancati dall’Ente nazionale per il turismo della Thailandia. “Crediamo molto in questa iniziativa, quest’anno alla decima edizione, che grazie a un’impronta molto tecnica – spiega Andrea Mele, ceo Mappamondo – permette agli agenti di conoscere sempre meglio una meta poliedrica, ideale per molteplici target di clientela, con differenti opportunità di vacanza e un rapporto qualità/prezzo sempre altissimo”.\r

\r

A ogni incontro gli agenti di viaggio avranno inoltre l’opportunità di vincere un soggiorno premio in Thailandia, offerto dagli hotel partner di Mappamondo.","post_title":"Mappamondo: al via domani una tre giorni di workshop itineranti dedicati alla Thailandia","post_date":"2023-03-14T15:03:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678806188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo, Daniela Santanchè, ha convocato domani le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per avviare un tavolo di lavoro sulla questione della mancanza di personale nel settore del turismo, in seguito all'allarme lanciato da Assoturismo sulla carenza di lavoratori per il periodo di Pasqua e dei Ponti di Primavera.\r

\r

Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale. Per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti è possibile stimare oltre 50 mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche.\r

Reddito di cittadinanza\r

Al ministro qualcuno dovrebbe chiedere come mai nei mesi passati (a dir la verità insieme a tutti gli imprenditori e ad alcuni presidenti di associazione del turismo) abbia sparato a zero sul reddito di cittadinanza rendendolo il vero responsabile della mancanza di forza lavoro nel settore. Farebbe piacere che dal ministro in poi e cioè il presidente di Federalberghi, di Aica e altri riconoscessero che con la carenza del personale il reddito non c'entrava niente, e che è stata solo una campagna per abolire una dei pochi provvedimenti intelligenti di questi ultimi anni.\r

\r

Ora da questo tavolo comune aspettiamo i miracoli. Se poi non arriveranno possiamo dire che questo problema del lavoro deriva da un mercato del lavoro che non dà nessuna dignità al lavoratore precario o stagionale. E tutto per incrementare il profitto.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè convoca domani un tavolo per la mancanza di lavoratori. E il reddito?","post_date":"2023-03-14T11:17:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678792668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

Credito al consumo senza costi per il venditore: è la nuova proposta di Aiav realizzata in collaborazione con Banca Sella.\r

\r

Una grande opportunità per le oltre 2.000 agenzie di viaggio Aiav che potranno così proporre ai loro clienti la possibilità di rateizzare il pagamento delle vacanze, appoggiandosi ad un istituto di credito di comprovata affidabilità.\r

\r

Fondata nel 1886, Banca Sella è presente con le sue filiali in tutta Italia e si colloca tra i leader nella fornitura di servizi finanziari per le imprese e per i consumatori. Grazie alla sua consolidata esperienza e alla solidità della struttura, è in grado di offrire una gamma completa di soluzioni, che comprendono anche i finanziamenti per viaggi e vacanze.\r

\r

Fulvio Avataneo, Presidente Aiav dichiara: “«l buy now pay later è una formula di pagamento sempre più apprezzata dai consumatori che, pur non rinunciando alle esperienze e ai viaggi, nell’ultimo periodo hanno dovuto ridurre le spese a causa dei rincari provocati dalla crisi climatica e dalla situazione politica internazionale. A differenza dei big player del turismo, le agenzie non hanno la capacità finanziaria di sobbarcarsi il costo di queste operazioni: per questo, insieme a Banca Sella, abbiamo sviluppato una soluzione a costo zero per il venditore, che consente comunque al cliente di diluire il pagamento».\r

\r

Nello specifico, in virtù dell’accordo, le agenzie iscritte potranno accedere agevolmente a formule di rateizzazione, senza costi per il venditore, caratterizzate da tassi di interesse vantaggiosi per il cliente. Uno strumento utile anche in un’ottica di up-selling, che rende decisamente più accessibili i viaggi più costosi, come quelli sul lungo raggio, in forte ripresa negli ultimi mesi. Tutte le trattative sono operate nella massima sicurezza, online oppure offline a discrezione del cliente, e nel rispetto della normativa in vigore.\r

\r

La soluzione di finanziamento offerta dalla collaborazione tra Aiav e Banca Sella è disponibile per i viaggi in Italia e all’estero e rientra a pieno titolo nel costante impegno dell'associazione a fornire alle agenzie associate tutti i supporti necessari affinché possano concentrarsi sull’attività di vendita, intercettando tutti i trend di mercato e le opportunità disponibili, per incrementare la loro competitività e cogliere la sfida legata alla ripresa del turismo organizzato, dopo lo stop degli ultimi due anni.\r

","post_title":"Aiav-Banca Sella: credito al consumo senza costi per le agenzie","post_date":"2023-03-08T14:52:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678287177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale.\r

\r

\"L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.\r

\r

Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. \r

\r

Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm.\r

\r

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.\r

\r

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta.","post_title":"Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri","post_date":"2023-03-08T13:31:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678282265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso.\r

\r

«Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini.\r

Sfide\r

La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità\".\r

\r

Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali».","post_title":"Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale»","post_date":"2023-03-08T12:36:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678279014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è aperta con il botto, almeno per l'Italia, l'Itb di Berlino. Lo stand che ospitava il nostro Paese ha visto la presenza dei due vertici del turismo italiano, il ministro del turismo, Daniela Santanchè e il ceo di Enit, Ivana Jelinic e anche l'ambasciatore italiano in Germania Armando Verricchio. \r

\r

Durante il dibattito che è seguito all'inaugurazione il ministro ha voluto sottolineare la «fondamentale importanza del turismo tedesco per il nostro Paese. Un turismo, mi piace sottolineare - ha continuato la Santanchè - che non arriva in Italia solo nei periodi canonici ma segue una stagionalità molto più ampia. Per questo noi come Paese cerchiamo di farci trovare sempre pronti alle richieste e alle esigenze del turista tedesco. La nostra presenza qui significa anche cementare ulteriormente il rapporto amichevole e di rispetto reciproco che storicamente lega Italia e Germania sia in termini più generali di relazioni internazionali che, nella fattispecie, in termini squisitamente turistici.\r

\r

«La Germania, infatti, rappresenta la quarta nazione più visitata dagli italiani e, inoltre, è il primo mercato incoming per l’Italia. Nel 2022, per esempio, si sono registrati 9,4 mln di visitatori tedeschi nel Belpaese, con 58,5 mln di pernottamenti e una permanenza media di 6,2 giorni. Si tratta di un turismo sempre più diversificato, di persone che vengono e tornano in Italia per scoprire ogni volta nuove destinazioni e provare nuove esperienze ed esplorare sempre anche destinazioni minori e meno conosciute. I rapporti tra queste due Nazioni, però, sono ancora più profondi, se consideriamo gli oltre 800 mila italiani che risiedono in Germania; è un qualcosa che va oltre il turismo ma che, al contempo, ne è fortemente correlato anche in relazione al turismo delle radici di cui, nel 2024, ci sarà appunto un anno dedicato».\r

\r

[caption id=\"attachment_440947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Battaglioni, ceo di ItaliAbsolutely e dg del gruppo Travel insieme al ceo di Enit Ivana Jelinic e al ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

I viaggiatori tedeschi\r

«Per mettere in pratica questa idea delineata dal ministro l'Enit - ha affermato quindi Ivana Jelinic - lavora a stretto contatto con gli operatori, fornendo assistenza, formazione, qualità di offerta. Lavoriamo sul territorio presentando e migliorando sempre di più la nostra offerta turistica, perché sappiamo quanto valgono i flussi turistici tedeschi.E’ un mercato fiorente che alimenta anche l’indotto.\r

\r

«I viaggiatori dalla Germania amano restare in Italia almeno una settimana: circa il 25% degli arrivi aerei del 2022 copre soggiorni da 6 a 8 notti (26,5% per il 2021). Scelgono l’Italia soprattutto per vacanza. Nel 2022 l’81% degli arrivi aeroportuali dalla Germania è legato al profilo leisure. Segue il target gruppo con una quota dell’11,5%, mentre il segmento business ha un’incidenza del 5,3% sul totale flussi».\r

\r

«Il turismo non è solo una voce fondamentale nel rapporto economico tra Italia e Germania, ma anche e soprattutto un preziosissimo veicolo di conoscenza reciproca tra persone e nazioni. Il turista viaggia e diventa a sua volta ‘Ambasciatore’ e promotore del Paese visitato. Per questo motivo siamo felici e orgogliosi del legame speciale che unisce i nostri due Paesi e che ogni anno porta milioni di visitatori a muoversi nelle due direzioni» ha commentato l’ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio\r

Capitolo Ischia\r

Il ministero e l'Enit stanno ampliando il raggio d'azione della campagna di promozione per Ischia, per aiutare l'isola a risollevarsi anche grazie al turismo.\r

\r

«La comunicazione su Ischia è una delle basi della nostra campagna. Noi non vogliamo lasciare nessuno indietro e vogliamo spingere affinché Ischia ritorni ad essere una delle mete più ambite del turismo internazionale e specialmente tedesco, visto che i tedeschi amano molto questa nostra meravigliosa isola. Noi stiamo lavorando per questo e per promuovere a trecentosessanta gradi il nostro territorio nel mondo».\r

\r

«Un'altra delle grandi strutture sulle quali poggia la promozione turistica dell'Italia è sicuramente l'enogastronomia - ha detto Ivana Jelinic - che da noi rappresenta una delle eccellenze più importanti e che è un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro Paese».\r

\r

Naturalmente c'eravamo anche noi di ItaliAbsolutely, con il ceo Daniela Battaglioni, a seguire gli eventi e a portare una certa idea di Italia in Germania e in generale all'estero.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"440950,440952,440951\"]","post_title":"Itb Berlino. Santanchè: «I tedeschi fondamentali per il nostro turismo»","post_date":"2023-03-07T12:58:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678193894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430779\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Ripartono gli appuntamenti sul territorio con le agenzie del network: “Welcome Days – la gente dei viaggi - net@work” dedicato alle agenzie Welcome Travel e “Geo Days – la gente dei viaggi - net@work” per il brand Geo Travel Network.\r

\r

Si comincia domani da Firenze e si continuerà alla volta di Genova, Torino, Bologna, Milano, Bari, Napoli, Civitanova Marche, Roma, Udine, Brescia, Padova, Verona, Palermo, Catania, per concludere il 19 aprile a Oristano. Tutte le agenzie Welcome e Geo, secondo i rispettivi calendari, avranno la possibilità di scegliere la tappa a loro più vicina e comoda a cui aderire.\r

\r

Agli appuntamenti con “la gente dei viaggi” – claim che evidenzia sia la professionalità sia l’anima di viaggiatori degli agenti Wtg – oltre alla direzione del network e ai network manager di riferimento sull’area, parteciperà anche l’amministratore delegato, Adriano Apicella, infatti, come di consueto, non perde l’occasione per presenziare ai momenti di confronto diretto con i colleghi delle agenzie, che reputa fondamentali e strategici nel percorso evolutivo intrapreso dal Network.\r

\r

«L’aggiornamento diretto, costante e puntuale, fornito anche grazie a questi incontri sul territori - commenta Dante Colitta, direttore network - consente alle agenzie della rete di interpretare al meglio, e con semplicità, l’impianto che il network mette loro a disposizione, capitalizzando al massimo il beneficio derivato dall’utilizzo di tutti gli strumenti e finalizzato al controllo della relazione con il Cliente finale, in tutte le sue fasi».\r

\r

L’obiettivo degli incontri, oltre alla condivisione e al confronto, è quello di trasferire alle agenzie, nel rispetto del brand di appartenenza, le ultime novità di un network che non si ferma mai, da cui la definizione ”Net@work”.\r

\r

Verranno, dunque, affrontati temi che riguardano le leve commerciali sia leisure sia vettori, gli andamenti delle vendite, gli aggiornamenti sul mondo CRM e i relativi sviluppi sui touch point integrati che, insieme ai differenziali commerciali, sono il vero plus nella proposizione di business delle Agenzie.\r

\r

WE hub e GEO space, i due portali dedicati alle agenzie del network, ognuno con specifici contenuti e caratterizzazioni, sono, infatti, ormai centrali nella loro attività, non solo dal punto di vista informativo, ma anche da quello della gestione del cliente sotto tutti gli aspetti che vanno, dal contatto, al preventivo, alla pratica, fino alla comunicazione a 360°.\r

\r

Nonostante il momento impegnativo sul fronte vendite, la partecipazione de la gente dei viaggi è prevista altissima.","post_title":"Welcome Travel: partono gli incontri sul territorio con \"la gente dei viaggi”","post_date":"2023-03-07T11:21:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678188076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La convention di Federcongressi&eventi che si è tenuta a Firenze ha fatto il record di numeri di partecipanti. Dal 3 al 4 marzo a Palazzo degli Affari 300 professionisti si sono riuniti per l’evento di confronto, networking e formazione promosso e organizzato dall’associazione della meeting industry italiana.\r

\r

Alla Convention sono intervenute più cariche, dalle nazionali alle locali : come il ministro del turismo Daniela Santanchè, Gabriella Gentile presidente Federcongressi&eventi, la direttrice di Destination Florence convention and visitors bureau e presidente di Convention bureau Italia Carlotta Ferrari.\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha sottolineato: «Il congressuale è un segmento importante del turismo italiano. Fino a ora la politica si è poco interessata al comparto. Si annuncia anche il lancio un bando da parte del ministero del turismo pari a un miliardo e 380 milioni per il settore ricettivo. L’obiettivo è quello di offrire più location dove ospitare i congressi, capaci di destagionalizzare il turismo. Fare crescere il Mice significa fare crescere l’economia nazionale».\r

\r

«A nome di tutta la filiera sono grata alle istituzioni che stanno testimoniando un interesse a sostenere la crescita del comparto. Il riconoscimento del valore del turismo congressuale gratifica l’impegno, la serietà e professionalità dei professionisti e delle imprese. - afferma Gabriella Gentile -. Dopo il periodo buio della pandemia l'industria congressuale italiana è subito ripartita e sono certa che, conquisterà il ruolo di leader del Mice internazionale che le spetta».\r

La crescita del settore\r

Continua Carlotta Ferrari :«Quando siamo partiti, come Convention Bureau Firenze eravamo un piccolo consorzio, oggi contiamo oltre 300 imprenditori, siamo partner del Comune e lavoriamo con tutte le istituzioni locali, mentre a livello nazionale Convention Bureau Italia rappresenta oltre 3.500 imprese.\r

\r

Ci attendono però nuove sfide all’orizzonte, in Italia c’è bisogno di più sedi congressuali, oltre ad una diversa forma societaria che ci consenta di mettere insieme pubblico e privato e far crescere l’economia locale attraverso i congressi.\r

\r

Una sfida che abbiamo voluto lanciare proprio da Firenze, dove abbiamo presentato i risultati dell’impatto positivo del Mice sulle destinazioni. Il turismo congressuale è infatti più sostenibile del tradizionale turismo ‘mordi e fuggi’, perché si gestisce con molto anticipo e genera un’alta capacità di spesa sul territorio».\r

\r

","post_title":"Federcongressi&eventi: il congressuale cresce ma servono più sedi","post_date":"2023-03-06T12:29:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678105775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo continua a correre. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale: per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti– periodi di picco della domanda – è possibile stimare oltre 50 mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche. A lanciare l’allarme è Assoturismo Confesercenti, sulla base di elaborazioni sul mercato del lavoro condotte da CST. \r

\r

Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023 sia sul fronte del turismo interno che da oltre confine. Una situazione paradossale: da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall’altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti. La difficoltà nella ricerca del personale ha assunto anzi un contorno ormai strutturale, che si manifesta regolarmente già dagli anni pre-pandemia, ma che sta diventando sempre più grave con la ripartenza del comparto. \r

\r

«La questione della mancanza di personale nel turismo ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Abbiamo bisogno di trovare una soluzione, anche utilizzando le risorse del Pnrr. \r

\r

Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti: come Assoturismo Confesercenti abbiamo stretto con Adecco un’alleanza contro il mismatch, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private. Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. \r

\r

E poi pensare a normative speciali per garantire una ‘staffetta’ tra i lavoratori nelle attività stagionali. Pure la gestione del Reddito di Cittadinanza e dei flussi di immigrazione va ripensata, collegandola a opportunità di formazione. Ma è necessario risolvere anche il problema della mobilità dei lavoratori: servono agevolazioni per contratti che garantiscano non solo formazione ma anche vitto e alloggio, un onere per le imprese da almeno 600 euro al mese per lavoratore. Nelle prossime settimane presenteremo specifiche proposte normative al ministro del turismo Daniela Santanchè e al ministro del lavoro Marina Elvira Calderone». \r

Le difficoltà di reperimento\r

Per il trimestre febbraio-aprile, vale a dire il periodo di riapertura delle imprese stagionali e della ripresa dei flussi turistici in Italia, si prevede un fabbisogno di circa 210mila addetti nelle imprese turistiche. Ma i lavoratori non si trovano: complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo. \r

\r

Le figure professionali cercate\r

I profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l’81,5% professioni qualificate, l’1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate. Ma sono proprio queste ultime figure quelle di più difficile reperimento, in particolare facchini, camerieri semplici, lavapiatti e addetti alle pulizie. Per un cameriere semplice si parte da 1560 euro lordi al mese, per capo cuoco o capo barista si parte sopra i 1.740 euro mensili, lo stesso per un primo portiere. \r

Le conseguenze\r

La mancanza di personale porterà nei prossimi mesi le imprese a misurarsi con una situazione complessa e imprevedibile dal punto di vista organizzativo dei processi produttivi, senza trascurare che le destinazioni competitors dell’Italia sono già pronte a migliorare i volumi degli arrivi turistici del 2022. In particolare, per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività. \r

","post_title":"Assoturismo: emergenza lavoro. 50 mila lavoratori mancanti a Pasqua","post_date":"2023-03-06T11:08:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678100932000]}]}}