Ha aperto i proprio battenti a Roma il nuovo 5 stelle Casa Monti del gruppo Leitmotiv Annunciato lo scorso dicembre, ha aperto a Roma Casa Monti, struttura di debutto e terzo indirizzo in assoluto del gruppo francese a conduzione familiare Leitmotiv. Immaginato dall’interior designer transalpina Laura Gonzalez per essere la casa degli artisti, si tratta di un hotel a 5 stelle che si sviluppa su sei piani con 26 camere e dieci suite, all’interno di un palazzo del diciottesimo secolo. Lo stretto legame con l’arte si riflette in ogni angolo della struttura, che custodisce oggetti d’antiquariato, opere e artigianato locale, che rendono omaggio all’unicità del rione omonimo. “Per realizzare gli interni, i romani creano universi complessi, che uniscono diverse referenze creative – commenta la stessa Laura Gonzalez -. È così che ho scelto di realizzare Casa Monti, donandole quell’atmosfera tipica che contraddistingue le case capitoline, aprendola alle influenze artistiche del quartiere. Così facendo, anche i locali si sentiranno a loro agio qui. Per iniziare, gli affreschi della lobby sui toni del verde sono stati realizzati da artisti e pittori che hanno preso ispirazione dai simboli di Roma, come i pini marittimi e gli stormi di rondini che costellano il cielo. Ogni piano dell’edificio racconta una storia unica e la città Eterna è senza dubbio una fonte inesauribile di referenze architettoniche che hanno ispirato i miei disegni”. Il ristorante dell’hotel, che si apre alla città grazie a una terrazza, ospita un patio con una fontana dove rilassarsi gustando la tradizionale cucina romana. Il bar invita gli ospiti in uno spazio che stimola la creatività, realizzato con toni naturali che spaziano dal marrone al crema, e un pavimento in travertino con un motivo a griglia. Salendo all’ultimo piano, si raggiunge il rooftop, dove al bar è possibile gustare cocktail e piccoli assaggi legati alla tradizione con una vista inedita su Roma. Situata al quinto piano con una vista a perdita d’occhio sui tetti romani, la spa di Casa Monti incarna le atmosfere delle antiche terme romane. Circondata da affreschi e con una luminosità sorprendente, enfatizzata da un arredamento sui toni del giallo ocra, l’area benessere offre trattamenti firmati Susanne Kaufmann, pioniera austriaca della bellezza naturale, Condividi

