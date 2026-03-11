Santanchè: «Bankitalia confortante. Siamo pronti a nuove sfide» Aumentano i turisti stranieri in Itali nel 2025 e la spesa complessiva sale a 56 miliardi di euro anche se, quella pro capite, ha visto un “modesto aumento” con la bilancia turistica che vede così un avanzo di 22,8 miliardi (21,2 nel 2024), pari all’1% del Pil. E’ quanto emerge dai dati provvisori della Banca d’Italia secondo cui la spesa degli stranieri in Italia è cresciuta sia per i viaggiatori della Ue sia per quelli extra-Ue (del 4,1 e del 5,5%). »I dati diffusi da Bankitalia sulla crescita del turismo in Italia sono estremamente confortanti – ha affermatao il ministro Daniela Santanchè -. Viviamo una fase segnata da nuove tensioni e incertezze sul piano internazionale, e siamo chiamati ad affrontare nuove e complesse sfide globali, ma la nostra industria turistica ha dimostrato già in passato una resistenza straordinaria, riuscendo a trovare risorse e alternative in momenti difficili. Come ministero del turismo continueremo a sostenere il settore, accompagnandone la crescita e rafforzando le strategie di promozione e di sviluppo sui mercati interni ed europei, oggi più strategici che mai. Il turismo rappresenta uno degli asset fondamentali della nostra economia e intendiamo lavorare con determinazione perché continui a generare valore, occupazione e opportunità per i territori. Siamo fiduciosi nel futuro del nostro turismo e continueremo a lavorare per promuovere l’Italia come meta privilegiata per i viaggiatori di tutto il mondo». Condividi

