Qualcuno del ministero è andato in Europa a sostenere il turismo italiano? Nelle riunioni fra le associazioni del turismo e l’ex ministro del turismo Daniela Santanchè si era deciso di sondare l’Europa per capire se si riuscivano a trovare fondi a supporto del turismo organizzato devastato dalla crisi del Golfo. Si era arrivato a questo punto nel momento in cui il ministero aveva proposto alle associazioni dei voucher per cercare di tamponare il momento difficile. Naturalmente alle associazioni questa proposta non era andata giù. Dopo questa presa di posizione della associazioni, il ministro aveva proposto di andare in Europa. Poi ci sono state le dimissioni del ministro Santanchè. E quindi la questione naturalmente è passata in secondo piano. Ma la domanda che si fanno le associazioni è questa: qualcuno del ministero è andato in Europa a perorare le richieste delle associazioni del turismo organizzato italiano o no? Sarebbe utile saperlo. Perché se la cosa si è fatta vorremmo sapere il risultato del viaggio a Bruxelles. Se non si è fatto vorremmo chiederne i motivi. Giuseppe Aloe Condividi

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Giuseppe Aloe","post_title":"Qualcuno del ministero è andato in Europa a sostenere il turismo italiano?","post_date":"2026-03-30T13:00:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1774875604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore delle crociere di lusso ha appena accolto la nuova nave di Four Seasons Yachts. Non si tratta di una nave qualsiasi; è la mossa del marchio alberghiero di portare le sue suite a cinque stelle in mezzo all'oceano. Il viaggio inaugurale della Four Seasons I ha avuto un sapore spagnolo: dopo aver alzato il sipario nel porto di Malaga e aver fatto la sua comparsa a Mahón due giorni dopo, l'itinerario tocca Andalusia, isole Baleari , isole Canarie , Murcia e la regione del Levante. In totale i porti di scalo della crociera saranno 15 per le stagioni 2026 e 2027. \r

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Il primo viaggio di four Seasons I ha avuto un notevole valore simbolico, poiché coincide con il 65° anniversario di Four Seasons e con l'apertura del primo hotel della compagnia canadese il primo giorno di primavera del 1961. In onore di questa eredità, il fondatore e presidente di Four Seasons, Isadore Sharp, e sua moglie, Rosalie Sharp, sono stati i padrini di battesimo di Four Seasons I.\r

La nave\r

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, come si legge su Hosteltur, Four Seasons I è un capolavoro dell'ingegneria italiana, costruita da Fincantieri. Misura 207 metri di lunghezza ma dispone di sole 95 suite , tutte esterne, in quello che la compagnia definisce uno stile \"residenziale\". La caratteristica più sorprendente è la Funnel Suite, una stanza ricavata direttamente nel camino della nave. Vanta quasi 900 metri quadrati con pareti in vetro che offrono una vista a 360 gradi sull'ambiente circostante. Un altro aspetto unico è il rapporto passeggeri-equipaggio di 1:1 . \r

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Inoltre, la nave è dotata di un nuovo \"porto turistico trasversale\": i lati dello scafo si aprono e diventano piattaforme da bagno a livello dell'acqua. Ciò consente agli ospiti di tuffarsi in acqua o di praticare il jet ski senza dover attraccare in porto.\r

L' offerta gastronomica è uno dei pilastri del progetto, con 11 ristoranti e bar. Itinerari delle Quattro Stagioni: 15 porti in Spagna\r

Nel 2026, le operazioni si concentreranno sul Mediterraneo occidentale e sul lancio di rotte transatlantiche. La nave farà scalo in porti come Malaga, Cadice, Cartagena e Valencia, rafforzando al contempo la sua presenza nelle isole Baleari con Palma di Maiorca, Mahón e Ciutadella di Minorca. Questa espansione includerà anche il primo servizio verso le isole Canarie, con scali a Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) e Santa Cruz de La Palma, che fungeranno da porte d'accesso agli itinerari transatlantici.\r

Nel 2027, la rete si espande, in particolare nelle isole Canarie, dove Four Seasons rafforza la sua strategia includendo Santa Cruz de Tenerife, Playa Blanca (Lanzarote) e il porto di La Estaca a El Hierro. Allo stesso tempo, mantiene la sua presenza nella Penisola iberica e nel Mediterraneo con scali a Valencia, Cartagena e Malaga , oltre a porti più esclusivi come La Ràpita e Puerto Banús (Marbella), in linea con il suo posizionamento di prodotto di alta gamma.\r

","post_title":"Four Seasons I prende il mare: crociere di lusso partendo dalla Spagna","post_date":"2026-03-30T12:00:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774872023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_510736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa[/caption]\r

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Vogliamo una Fiavet attiva, unita e forte come rappresentanza autorevole, lontano dalle opposizioni di bassa qualità che abbiamo visto negli ultimi tempi. Siamo pronti a dare spazio a teste pensanti che sono state messe in disparte\". Parte da qui il programma di Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana e candidato alla presidenza Fiavet Nazionale che ha presentato a Roma il suo programma \"Progettiamo il Futuro della Fiavet\" al trade che porterà avanti per 2026-2031.\r

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Tra i punti salienti, nella nuova Fiavet sarà fondamentale rafforzare le regionali una peculiarità di Fiavet, che è l'unica associazione di categoria che è articolata su 17 federazioni locali, emergerà la figura del segretario/direttore generale che assumerà un ruolo strategico; saranno saranno attivati i gruppi di lavoro sulle tematiche: rinnovo del CCNL; semplificazione normativa delle agenzie di viaggio; focus sui giovani agenti di viaggio.\r

Il candidato ha assicurato massimo impegno su trasporti e turismo outgoing, Incoming e trasporti su terra;Turismo scolastico; Abusivismo e rafforzare segmento Mice\r

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Un altro aspetto fondamentale è il rapporto con le istituzioni, in primis i Ministeri del Turismo, Cultura, e Farnesina \"proprio perché noi siamo il pilastro, la chiave di volta dell'industria, noi maneggiamo tutti i tipi di servizi. Fondamentale è anche la ripresa dei rapporti con i vettori aerei, che oggi hanno troppo potere, la Fiavet ha assolutamente tra le sue priorità quello di rientrare nei canali attraverso ECTA per proteggere i nostri interessi penalizza tutta la filiera\" - ha commentato Testa. \r

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Verrà istituita la Giornata nazionale dell'agente di Vvaggio e ogni due anni verrà organizzata la Conferenza di sistema Fiavet, ampio spazio che sarà riservato ai giovani e alle donne, il candidato ha evidenziato \"l'ottimo lavoro svolto al momento dalle due vicepresidenti Luana De Angelis e Annalisa De Luca, perché vogliamo uno stile di lavoro concreto, pacato e meno urlato\".\r

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\"Il ruolo delle agenzie è cambiato dobbiamo essere riconosciute sempre di più a livello istituzionale - ha spiegato ancora Testa - inoltre dobbiamo essere sempre un passo avanti ai nostri clienti quindi è essenziale la formazione che deve essere costante, con un ruolo anche più attivo nei confronti dell'utente. Vanno fatte molte più proposte, vanno scoperte nuove destinazioni. Anche adesso in questo contesto geopolitico complesso, l'intermediazione e le agenzie stanno giocando un ruolo fondamentale a vantaggio del cliente - l'industria cresce in tempo reale con l'evoluzione della domanda di conseguenza il mondo degli imprenditori quelli più grandi, quelli medi, quelli più piccoli e ahimè un esercito di abusivi si organizzano e riempiono i vuoti che sono dati da spesso un'offerta stanca, ripetitiva che va cancellata\". \r

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In questa ottica Fiavet cercherà di gestire continuare la lotta all'abusivismo, gestire il rapporto con le Dmo, rafforzare il ruolo dei soci aggregati e degli Enti del Turismo già partner fondamentali per le attività di promozione. \r

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(M.I)","post_title":"Testa (candidato alla presidenza): una Fiavet attiva e forte. Rafforzare le regionali","post_date":"2026-03-30T11:41:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774870896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_212082\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gian Mario Pileri, presidente di Fiavet Sardegna[/caption]\r

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«Ho 40 anni di carriera, sono stato vicepresidente con Ivana Jelinic, e questa esperienza mi ha mi ha insegnato molto. - Così inizia Gian Mario Pileri, presidente Fiavet Sardegna, che si candida a guidare la Fiavet per i prossimi tre anni. Ho una certa esperienza quindi, e negli ultimi tre anni ho fatto opposizione all'interno dell'associazione, i dissidenti. \r

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Sono stato per due anni e mezzo all'opposizione. In questo lavoro molti regionale si sono unite a me. Tutti hanno deciso che la persona giusta, per diventare presidente, fossi io. Non l'ho presa come una passeggiata di salute. E in effetti non lo è\r

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Cosa vorrei: che la Fiavet sia la casa di tutti gli agenti di viaggi. Noi siamo un sindacato, per cui vogliamo rappresentare le agenzie di viaggio. Siamo all'interno di Confcommercio. Vorrei che tutti gli 8000 adv possano rivolgersi a Fiavet. Se hanno un problema devono poter chiamare Fiavet. Non è importante che l'agenzia non sia appartenente alla Fiavet. Poi naturalmente consolidare i rapporti con le istituzioni, con il ministero, con Confcommercio. Voglio una una Fiavet che tutela gli interessi dell'intera categoria».\r

Guida e protezione\r

Di fronte a questa sfida, Fiavet non può limitarsi a rappresentare: deve guidare, proteggere, innovare, giocando di anticipo senza rincorrere le cose, ma anticipando proposte e possibili soluzioni. Deve tornare a essere la casa comune di chi il turismo lo costruisce con competenza, passione e responsabilità. Questo programma nasce dall’ascolto diretto di chi vive la professione ogni giorno, in ogni regione d’Italia. Non è un elenco di promesse: è un impegno concreto, articolato su sei priorità strategiche che rispondono alle urgenze reali della nostra categoria.\r

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Fiavet è l’unica organizzazione che firma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutte le agenzie di viaggio d’Italia. Non siamo un’entità commerciale: siamo la voce sindacale della categoria, con una rappresentanza autentica, radicata su tutto il territorio Nazionale. Quando un’agenzia ha un problema legale, fiscale, normativo non esiste interlocutore più qualificato di Fiavet.\r

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La Fiavet deve ritornare a ricoprire quel ruolo centrale che ha sempre rivestito nello scenario della comunità turistico imprenditoriale e nei confronti delle Istituzioni. Deve tornare ad essere soggetto ed interlocutore autorevole ed ascoltato.\r

La squadra di governo è stata già delineata:\r

Presidente: Gian Mario Pileri (presidente Fiavet Sardegna) con delega ai rapporti Istituzionali e con Confcommercio, comunicazione e CCNL. Vice presidente vicario: Giuseppe Scanu (presidente Fiavet Campania e Basilicata) con delega all’abusivismo. Vice presidente: Giancarlo Reverenna (presidente Fiavet Veneto) con delega all’incoming. Membro di giunta: Alessandro Patti (delegato Fiavet Sicilia) con delega al Bilancio.\r

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Membro di giunta: Chiara Fabbri (presidente Fiavet Valle d’Aosta) con delega alla comunicazione e alla gestione degli eventi. Giordano Nobile (presidente Fiavet Lombardia) con delega ai rapporti con Fogar e revisione Statuto. Sandra Paoli (presidente Fiavet Trentino Alto Adige) con delega alla Ffrmazione, sviluppo social e fiere.\r

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A questa giunta si affiancheranno: Federico Tagliolini (presidente Fiavet Umbria) presidente Commissione trasporti. Giuseppe Ormas (presidente Fiavet Puglia) con delega rapporti con i tour operator. Gianluca Marcello (Ppesidente Fiavet Calabria) con delega ai rapporti con le regionali.","post_title":"Pileri (candidato presidenza): Fiavet come casa comune. Presentata la giunta","post_date":"2026-03-30T11:41:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774870893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore delle crociere ha un impatto formidabile sull'economia dei territori italiani. A confermarlo è Clia, che in base a uno studio condotto analizzando i numeri, certifica che nel 2024 il settore delle crociere ha prodotto benefici complessivi sul territorio del nostro Paese pari a 18,1 miliardi di euro, il 28% dei 64,1 miliardi totali generati in Europa. Per l'Italia, si tratta di una crescita del 23% rispetto ai 14,7 miliardi del 2023.\r

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Il contributo al Pil\r

In termini di valore aggiunto, la crocieristica contribuisce al prodotto interno lordo italiano per 7,3 miliardi di euro — più di un quarto del totale europeo — di cui 2,8 miliardi in forma diretta e 4,4 miliardi tra effetti indiretti e indotti. Sul piano occupazionale, l'attività delle compagnie genera 113.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti, pari al 25% dei 445.000 complessivi in Europa, con salari erogati per un valore di 3,6 miliardi di euro.\r

«L'Italia è l'unico mercato europeo dove tutti e quattro i canali di spesa — cantieristica, acquisti delle compagnie, spesa di passeggeri ed equipaggi, stipendi — generano impatti economici significativi e capillari. Questi numeri non riguardano solo le compagnie: riguardano le città, i porti, i lavoratori, le imprese locali. La crocieristica genera valore lungo tutta la filiera, ben oltre la nave e il turista che scende in porto, ma che si radica nella lunga filiera di approvvigionamento, nell’indotto, nella cantieristica, nella spesa di compagnie ed equipaggi» commenta Francesco Galietti, national director Clia Italia.\r

Nel dettaglio, le attività crocieristiche hanno generato 8,4 miliardi di output diretto (su un totale europeo di 31,3 miliardi), così suddivisi: 3,4 miliardi di investimenti nei cantieri navali, 2,9 miliardi di acquisti diretti da parte delle compagnie, 1,7 miliardi di spesa di passeggeri ed equipaggi nelle destinazioni e 400 milioni in stipendi del personale residente in Italia. A questi si aggiungono 7,3 miliardi di impatto indiretto legato alla filiera di fornitura del comparto e 2,5 miliardi di effetto indotto dai consumi dei lavoratori.","post_title":"Clia: Italia prima per indotto proveniente dalle crociere","post_date":"2026-03-30T11:39:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774870792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo collegamento ferroviario notturno tra Parigi e Berlino operato da European Sleeper: il treno, che è partito dalla Gare du Nord di Parigi alle 18:03 dello scorso 26 marzo, ha ripristinato un percorso che era quasi scomparso dalla rete ferroviaria europea, offrendo nuovamente ai viaggiatori la possibilità di addormentarsi a Parigi e svegliarsi a Berlino, e viceversa.\r

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La tratta rientra nei piani di espansione firmati European Sleeper in tutta Europa, che includono l’attuale percorso Bruxelles-Amsterdam-Berlino-Praga e il treno notturno per Milano, che sarà attivo da settembre 2026.\r

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Il servizio Parigi–Berlino è operativo tre volte alla settimana, portando il totale a sei partenze settimanali in ciascuna direzione tra Bruxelles e Berlino.\r

Chris Engelsman, co-fondatore di European Sleeper, ha dichiarato: «Costruire una rete non avviene dall’oggi al domani. Ma passo dopo passo, stiamo dimostrando che i collegamenti ferroviari notturni tra le principali città possono funzionare, sia per i viaggiatori che come attività sostenibile».\r

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«Questo treno mira anche ad aprire il mercato ferroviario europeo, creando spazio per nuovi operatori e servizi transfrontalieri meglio integrati» ha aggiunto l'altro co-fondatore, Elmer van Buuren.\r

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Le tariffe sulla Parigi-Berlino partono da 39,99 euro per posto a sedere; un posto letto in uno scompartimento couchette Classic è disponibile a partire da 59,99 euro, inclusi prenotazione, bagaglio e biancheria da letto. Per un maggiore comfort, i viaggiatori possono scegliere Comfort Standard a partire da 99,99 euro o Comfort Plus, da 129,99 euro, colazione inclusa.","post_title":"European Sleeper: taglio del nastro per il collegamento notturno Parigi-Berlino","post_date":"2026-03-30T11:39:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774870743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al vaglio del governo della Thailandia l'introduzione della controversa tassa di ingresso per i turisti: secondo quanto anticipato dal vice primo ministro e ministro dei Trasporti, Phiphat Ratchakitprakarn, in base alle nuove disposizioni la tassa di 300 baht (circa 9 dollari Usa) si applicherebbe solo ai visitatori internazionali che arrivano nel Paese in aereo.\r

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I piani per introdurre una tassa di 150 baht per coloro che entrano attraverso i confini terrestri e marittimi sono stati per ora sospesi. Come si legge da TravelMole, Ratchakitprakarn ha sottolineato che l'imposizione di tasse ai valichi di frontiera terrestri potrebbe comportare un onere ingiusto per i pendolari transfrontalieri e gli escursionisti giornalieri.\r

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Questo sistema di tassazione per i viaggiatori è in discussione da diversi anni come iniziativa per migliorare l'economia e contrastare il sovraffollamento turistico, indirizzando i turisti verso altre e diverse regioni del Paese.\r

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Durante il primo mandato di Charnvirakul, il ministro del Turismo e dello Sport Atthakorn Sirilatthayakorn ha spiegato che la tassa d'ingresso avrebbe contribuito a migliorare la sicurezza dei visitatori, a rafforzare le infrastrutture turistiche e a sostenere programmi di assistenza sociale per i viaggiatori.\r

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«La tassa di 300 bath non riguarda solo le entrate; si tratta di reinvestire in sicurezza, comodità e servizi migliori per i nostri visitatori», aveva affermato all'epoca, aggiungendo che i fondi contribuiranno anche a coprire i costi dell'assicurazione turistica e di sviluppo nelle destinazioni più popolari.","post_title":"Thailandia: al vaglio del governo la nuova tassa di ingresso per i turisti","post_date":"2026-03-30T11:05:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774868734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Terme di Saturnia Natural Destination annuncia l'ingresso di Barbara Maria Fantelli nel ruolo di Director of Sales, una mossa strategica volta a rafforzare la leadership internazionale nel wellness d'eccellenza. Professionista dalla solida esperienza d’alta gamma, Fantelli porta in dote una visione commerciale integrata e \"all-round\", maturata gestendo mercati complessi come il leisure, il corporate, il Mice e il wedding. Nel suo nuovo incarico, la manager diventa la figura chiave delle strategie di vendita globali, con il mandato chiaro di potenziare le relazioni con i partner strategici nazionali e internazionali, asset vitale per una destinazione d'eccellenza affiliata a The Leading Hotels of the World.\r

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L'ingresso si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione del brand, come sottolineato dal general manager, Antonello Del Regno: «L’ingresso di Barbara Maria Fantelli rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra struttura commerciale. La sua esperienza e la sua visione contribuiranno a consolidare il posizionamento di Terme di Saturnia sui mercati strategici e a sviluppare ulteriormente relazioni di valore con partner e stakeholder. In un contesto sempre più competitivo, investire su competenze e leadership è per noi fondamentale per sostenere una crescita solida e coerente con l’identità della destinazione».\r

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Oggi Terme di Saturnia Natural Destination si conferma un unicum nel panorama mondiale, destinazione iconica del termalismo italiano, forte di 120 ettari di benessere e di una sorgente millenaria che sgorga a 37,5°C costanti, modello di ospitalità che integra benessere, natura e territorio. Inserita nella Top 5 Spa Resort di Travel + Leisure e premiata come 1ª destinazione Spa in Italia dai Condé Nast UK Readers’ Choice Awards 2024, la struttura è un'icona di longevità naturale che integra un campo da golf Geo-Certified da 18 buche e un’offerta gastronomica d’eccellenza. Sotto l’egida del gruppo Terme & Spa Italia, di cui fanno parte Terme di Chianciano, Monticello The Entertainment SPA e Terme De Montel Milano, la destinazione toscana continua a definire i nuovi standard dell'ospitalità termale.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Terme di Saturnia: Barbara Maria Fantelli è la nuova director of sales","post_date":"2026-03-30T10:14:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["regione-toscana","terme-di-saturnia","toscana-turismo"],"post_tag_name":["Regione Toscana","Terme di Saturnia","Toscana Turismo"]},"sort":[1774865647000]}]}}