Roma al primo posto per presenze turistiche. Il Veneto svetta fra le regioni

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 176,2 milioni di presenze, pari a oltre un terzo (il 39,4%) del totale nazionale, il Nord-est si conferma anche nel 2023 l'area geografica italiana preferita dai turisti, sia italiani (76 milioni di presenze domestiche, pari al 35,7% del totale delle presenze dei clienti residenti), ma ancor di più stranieri (oltre 100 milioni di presenze di non residenti, pari al 42,8% del totale presenze estere). Questo certifica l'Istat. Il centro si colloca al secondo posto: gli esercizi ricettivi di questa ripartizione hanno registrato circa 109 milioni di presenze, pari al 24,3% del totale nazionale. Rispetto al 2022, i flussi turistici crescono in tutte le ripartizioni, ma i valori più elevati e superiori alla media nazionale (+8,5%) sono al Centro e al Sud (rispettivamente +14,2% e +10,6%). La regione preferita dai turisti è il Veneto (circa 72 milioni di presenze turistiche), seguita dal Trentino-Alto Adige, con la provincia autonoma di Bolzano/Bozen (36,1 milioni di presenze) e la provincia autonoma di Trento (19,1 milioni di presenze), dalla Toscana, dal Lazio e dalla Lombardia (tutte oltre i 40 milioni di presenze turistiche). Anche nel 2023 Roma si conferma la principale destinazione dei flussi turistici in Italia. Con circa 37,3 milioni di presenze, che rappresentano l'8,3% del totale nazionale (5,2% della clientela residente e 11,2% di quella non residente), la Capitale ha recuperato e superato ampiamente i valori registrati nel 2019 (+6,3 milioni di presenze, equivalente a una variazione del 20,3%). Al secondo posto per numero di presenze c'è Venezia (con 12,6 milioni di presenze), seguita da Milano (circa 12,5 milioni). Firenze è il quarto comune più visitato d'Italia con oltre 8,9 milioni di presenze. Tra i primi 10 comuni italiani per presenze quattro sono localizzati in prossimità di Venezia e della sua laguna: Cavallino-Treporti, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Caorle. [post_title] => Roma al primo posto per presenze turistiche. Il Veneto svetta fra le regioni [post_date] => 2024-11-29T10:38:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732876728000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480073" align="alignleft" width="300"] Alessandra Priante[/caption] Ottimista il presidente di Enit Alessandra Priante che vede nel turismo italiano un vero motore di crescita. Il 2024 del turismo «è andato molto bene, si consolida una tendenza molto interessante: prima la maggior parte dei turisti in Italia erano italiani, ora sono diventati gli stranieri, ha detto il presidente di Enit, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. «Non c'era mai stato un G7 sul settore, abbiamo fatto la storia. Quello di Firenze è stato un evento straordinario non solo per tutta l'accoglienza che il ministero ha anche organizzato a Firenze (la location è stata Palazzo Vecchio, ci sono state le visite agli Uffizi, c'è stato un meraviglioso side event su un treno storico diretto a Monteriggioni con lo chef Heinz Beck), ma anche perché ha introdotto l'intelligenza artificiale in maniera seria, a livello di coesione in politica internazionale”, ha ricordato Priante. Il turismo «è un settore economico e, come per tutti i settori economici, le decisioni vanno prese sulla base di buoni dati - ha aggiunto -. L'intelligenza artificiale ci consente, in una situazione in cui c'è molta disarmonia dei dati, di fare una sintesi, di leggere un trend o di entrare nel meccanismo predittivo che è fondamentale per il turismo». [post_title] => Priante (Enit): «L'intelligenza artificiale aiuterà la programmazione del turismo» [post_date] => 2024-11-29T10:18:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732875503000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novak Djokovic è il nuovo global brand ambassador e wellness advisor di Qatar Airways: decolla la nuova partnership per il vettore con una stella dello sport di fama mondiale. La collaborazione è stata presentata presso l'Altitude Wellness Centre dell'Al Maha Qatar Airways Crew Accommodation Building, un luogo simbolo di prestazioni di alto livello, qualità che definisce la leggendaria carriera di Novak. Qatar Airways sfrutterà il suo network globale e le opportunità di branding premium per entrare in contatto con Novak Djokovic e il suo vasto pubblico. Collaborazioni esclusive esploreranno attivazioni uniche nei principali tornei di tennis, comprese esperienze di ospitalità per i passeggeri e i partner durante gli eventi del Grande Slam. La compagnia collaborerà con Djokovic per elevare ulteriormente il Qatar ExxonMobil Open, il torneo che si tiene dal 1993. Diventato un evento Atp 500, è destinato a consolidare la sua posizione sulla scena mondiale. La partnership sottolinea un impegno condiviso nella promozione del benessere, facendo del Qatar un punto di riferimento per la tecnologia brevettata “Regenesis” Pod, ideata dal tennista. Questa soluzione, progettata per favorire il recupero fisico e ottimizzare le prestazioni, offre metodi avanzati per chiunque voglia migliorare la propria salute e le proprie prestazioni. Portando questa tecnologia all’avanguardia nella regione, Qatar Airways e Djokovic mirano a ridefinire il concetto di benessere e recupero sportivo, permettendo anche al personale della compagnia aerea di beneficiare delle più recenti innovazioni della scienza sportiva. [post_title] => Qatar Airways: Djokovic sale a bordo in qualità di global brand ambassador e wellness advisor [post_date] => 2024-11-29T09:06:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732871207000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull'integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c'era una furiosa concorrenza fra il treno e l'aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell'epoca. E' naturale che con l'integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all'intero sistema dei trasporti in Italia. L'integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza. Catastrofi e geopolitica Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore. Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell'attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l'abbia fatto velocemente ci dice dell'impatto e dell'interesse della sua relazione. Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell'universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta. Giuseppe Aloe [post_title] => BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull'universo” [post_date] => 2024-11-28T14:47:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732805264000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New York non è solo una destinazione, è un'esperienza che trasforma chi visita questa grande città. Ogni angolo della Grande Mela racconta una storia: le luci di Times Square, i tramonti dal The Edge, la famosa Statua della Libertà e la maestosità dell'Empire State Building. È una città dove i sogni si mescolano alla realtà e ogni turista trova qualcosa che lo segna per sempre. Per questo Civitatis, piattaforma leader per le attività turistiche, ha annunciato qualche settimana fa una nuova iniziativa per rafforzare il rapporto con i suoi partner del settore, in particolare con questa destinazione. La campagna, in vigore fino al 15 dicembre, ha l'obiettivo di consentire alle agenzie di viaggio che operano attraverso la sua piattaforma di beneficiare di un aumento della commissione, che passa dal 10% al 15% sulle prenotazioni di attività a New York. New York, una delle destinazioni più iconiche e ricercate dai viaggiatori di tutto il mondo, ha più di 121 esperienze disponibili su Civitatis. Tra le TOP 3 delle attività più richieste dagli italiani ci sono: le Go City Tourist Card: New York Explorer Pass e New York City Pass, che hanno aumentato le vendite di oltre il 20%; il biglietto New York Summit, che nello stesso periodo ha venduto il 50% in più rispetto all'anno precedente; e il tour New York Contrasts, tra i preferiti. La campagna è applicabile a tutte le prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale ed esclude servizi quali: tour gratuiti, trasferimenti, E-Sim e assicurazioni. Non ci sono restrizioni sulla data del viaggio. Con oltre 2 milioni di viaggiatori che quest'anno si sono affidati a Civitatis per scoprire la città, e una valutazione media di 9 su 10, la piattaforma cerca di consolidare il proprio supporto alle agenzie di viaggio offrendo vantaggi concreti in questa destinazione chiave. Questa campagna vuole aiutare gli agenti di viaggio a far vivere ai loro clienti la magia di New York e a scoprire ogni angolo della città. Perché non si tratta solo di un viaggio, ma di un ricordo indimenticabile. [post_title] => Civitatis: salgono al 15% le commissioni di agenzia per le attività a New York [post_date] => 2024-11-28T14:33:02+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732804382000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in vendita da oggi i biglietti di Ita Airways per i voli stagionali operati nella stagione estiva 2025: la prossima summer si arricchirà di nuove mete turistiche del Mediterraneo, fra Grecia, Spagna e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare, nel picco dell'estate Ita opererà volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino per Zante e Cefalonia. Tutte le destinazioni sono quindi prenotabili attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea. [post_title] => Ita Airways: da oggi sono in vendita i nuovi collegamenti stagionali dell'estate 2025 [post_date] => 2024-11-28T14:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732803951000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fermento a Parigi per l'ormai vicinissima riapertura della cattedrale di Notre-Dame: domani, 29 novembre, a distanza di poco più di una settimana dal 7 dicembre - data fissata per l'evento - sarà l'emittente televisiva France 2 a fornire un'anteprima assoluta del simbolo parigino ristrutturato, dopo l'incendio del 2019 che ne aveva gravemente compromesso la struttura. Ecco allora che, dopo cinque anni di intensi lavori, prima di questa attesissima riapertura, France 2 proporrà tour esclusivo degli interni rinnovati, mentre il presidente Emmanuel Macron effettua l'ultima ispezione del cantiere. Il programma, dal titolo 'Notre-Dame se révèle', sarà trasmesso a partire dalle 9.30 e consentirà di dare un primo sguardo alla nuova struttura del tetto, alla navata centrale, al coro e alle cappelle, tutti valorizzati dagli sforzi degli artigiani e degli esperti coinvolti nel restauro. Il programma della riapertura - come riporta 'SortiraParis' - promette di essere un vero e proprio evento: il presidente Macro terrà un discorso sul sagrato prima di una cerimonia liturgica alla quale parteciperanno personalità internazionali (incluso il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella). Il giorno seguente, una messa inaugurale consacrerà il nuovo altare della cattedrale. L'evento sarà accompagnato da un omaggio agli artigiani e ai vigili del fuoco che hanno lavorato alla ricostruzione. Infine, un grandioso concerto e performance artistiche celebreranno questo momento storico, testimoniando l'importanza culturale e spirituale di Notre-Dame. [post_title] => Parigi pronta alla riapertura di Notre-Dame: domani l'anteprima di France 2 sul restauro [post_date] => 2024-11-28T13:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732799117000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air ha ottenuto il sì dall'Antitrust dell'Unione europea al progetto di fusione con Asiana Airlines. L'atteso semaforo verde da Bruxelles è arrivato oggi, con la conferma che Korean Air ha soddisfatto tutte le condizioni richieste per il merger. Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata a due requisiti fondamentali: garantire la stabilità delle operazioni con l'ingresso di un remedy taker su quattro rotte europee che verrebbero a sovrapporsi con la fusione (Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma) e la dismissione delle attività cargo di Asiana. Il vettore designato a coprire questo ruolo sulle rotte europee, come indicato da Korean Air, è T'way Air: la compagnia coreana si è impegnata a garantire un supporto operativo a quest'ultimo, compresi gli aeromobili, l'equipaggio di volo e i servizi di manutenzione. Air Incheon è stata invece approvata come acquirente delle attività cargo di Asiana Airlines. Korean Air ha presentato l'approvazione finale della Commissione europea al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e prevede di completare la transazione entro dicembre 2024. [post_title] => Korean Air: semaforo verde dall'Ue alla fusione con Asiana Airlines [post_date] => 2024-11-28T10:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732790833000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Lux* Le Morne si trova sulla penisola all’estremità sud-occidentale di Mauritius, la parte meno sviluppata turisticamente. Le 149 camere della struttura sono quindi immerse in un giardino che si estende per 600 metri lungo una spiaggia di sabbia bianca; al centro c’è la lobby e poi sette tra bar e ristoranti, nonché cinque piscine. Di fronte la laguna e il pass che la collega al mare aperto, dove avvistare delfini, tartarughe e anche balene durante la migrazione autunnale. Alle spalle la montagna di Le Morne, che ha un forte valore simbolico per i mauriziani. Racconta un passato tragico: qui nel diciannovesimo secolo si rifugiarono gli schiavi reclamando la propria libertà, ma quando una spedizione della polizia arrivò per comunicare loro che la schiavitù era stata abolita ebbero paura e si lanciarono nel vuoto. Dal 2008 Le Morne è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’affascinante monolito con la sua presenza ferma il vento e crea un microclima ricco di pace su una spiaggia che solo 500 metri più avanti, sulla punta della penisola chiamata One Eye, si è guadagnata il titolo di top destination mondiale per gli amanti del kite-surf. Lux* Le Morne, One of the finest properties in the world del 2024 secondo Forbes Travel Guide, è caratterizzato da un fascino naturale, dalla calda accoglienza, dalle esperienze proposte e dalla grande attenzione all’offerta gastronomica: un culinary-journey da vivere all’interno della struttura. L’hotel può ospitare fino a 300 persone: «Gli ospiti amano la sensazione di tranquillità e privacy che si vive anche quando siamo al completo. - afferma il general manager Ashok Bhugoo -. Accogliamo tante coppie in viaggio di nozze e abbiamo più del 17% di repeaters. La maggior parte dei nostri clienti proviene dall’Europa. I quattro mercati principali sono Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, il quinto cambia di mese in mese: può essere Belgio, Austria, o anche Sudafrica. L’Italia è nella top 10». Al Lux* Le Morne è grande anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, evidente nell’attenzione al personale, in gran parte di origine mauriziana, e nel sostegno dato alla scuola locale: con la beneficenza e con un programma educativo su temi come il riciclo e l’uso delle risorse. Significativo anche l'impegno verso il zero-waste delle cucine, che scelgono i menù in base alla provenienza e ai gusti degli ospiti. Quello che resta viene destinato proprio alla scuola: le centinaia di pasti quotidiani preparati per gli studenti hanno ridotto l’assenteismo dal 60 al 2%. Il culinary journey di Lux* le Morne inizia con The Kitchen, che propone pranzi à-la-carte e cene a buffet a tema; il The Beach è un ristorante mediterraneo, mentre l’East è un thai-gourmet restaurant, con uno chef thailandese. Il Kawaii è un ristorante giapponese esclusivo con soli otto coperti a sera: lo chef accompagna gli ospiti tra i sapori della cucina nipponica cucinando davanti a loro. Poi ci sono due gazebo adatti a cene o celebrazioni private, come la cena delle 500 candele e la Tree House, una casetta sull’albero per momenti esclusivi a due. La Tree House, in particolare, è il simbolo del percorso fatto da Lux* Le Morne nel periodo della pandemia. «Quando è arrivato il Covid, Mauritius ha chiuso i confini - racconta Bhugoo -. Abbiamo deciso allora di impegnare il personale nel rinnovo dell’hotel. I nove esperti del team di manutenzione hanno formato 180 dipendenti, che hanno poi lavorato con impegno usando anche la fantasia. È nata così la Tree House, raccogliendo pezzi di legno nel giardino e in spiaggia, e mettendoli insieme. La ristrutturazione del Lux* Le Morne è stata un tale successo che ne ha parlato la stampa locale. Siamo stati anche contattati dalla London Business School per realizzare uno studio del caso nella sua unicità». È difficile racchiudere in poche parole l’identità del Lux* Le Morne, conclude il general manager: «Oltre a trovarsi in un luogo naturale meraviglioso, ha un’anima. L’ospite si sente a casa e quando torna gli sembra di non essere mai andato via. Per farci conoscere crediamo sia importante il passaparola: un ospite felice è il nostro migliore ambasciatore». [gallery ids="479963,479954,479957"] [post_title] => Mauritius: il Lux* Le Morne, dove l'accoglienza incontra la sostenibilità sociale [post_date] => 2024-11-28T10:46:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732790765000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "roma veneto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":41,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2298,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 176,2 milioni di presenze, pari a oltre un terzo (il 39,4%) del totale nazionale, il Nord-est si conferma anche nel 2023 l'area geografica italiana preferita dai turisti, sia italiani (76 milioni di presenze domestiche, pari al 35,7% del totale delle presenze dei clienti residenti), ma ancor di più stranieri (oltre 100 milioni di presenze di non residenti, pari al 42,8% del totale presenze estere). Questo certifica l'Istat.\r

Il centro si colloca al secondo posto: gli esercizi ricettivi di questa ripartizione hanno registrato circa 109 milioni di presenze, pari al 24,3% del totale nazionale. Rispetto al 2022, i flussi turistici crescono in tutte le ripartizioni, ma i valori più elevati e superiori alla media nazionale (+8,5%) sono al Centro e al Sud (rispettivamente +14,2% e +10,6%). \r

La regione preferita dai turisti è il Veneto (circa 72 milioni di presenze turistiche), seguita dal Trentino-Alto Adige, con la provincia autonoma di Bolzano/Bozen (36,1 milioni di presenze) e la provincia autonoma di Trento (19,1 milioni di presenze), dalla Toscana, dal Lazio e dalla Lombardia (tutte oltre i 40 milioni di presenze turistiche).\r

Anche nel 2023 Roma si conferma la principale destinazione dei flussi turistici in Italia. Con circa 37,3 milioni di presenze, che rappresentano l'8,3% del totale nazionale (5,2% della clientela residente e 11,2% di quella non residente), la Capitale ha recuperato e superato ampiamente i valori registrati nel 2019 (+6,3 milioni di presenze, equivalente a una variazione del 20,3%).\r

Al secondo posto per numero di presenze c'è Venezia (con 12,6 milioni di presenze), seguita da Milano (circa 12,5 milioni). Firenze è il quarto comune più visitato d'Italia con oltre 8,9 milioni di presenze. Tra i primi 10 comuni italiani per presenze quattro sono localizzati in prossimità di Venezia e della sua laguna: Cavallino-Treporti, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Caorle.","post_title":"Roma al primo posto per presenze turistiche. Il Veneto svetta fra le regioni","post_date":"2024-11-29T10:38:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732876728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480073\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandra Priante[/caption]\r

\r

Ottimista il presidente di Enit Alessandra Priante che vede nel turismo italiano un vero motore di crescita. \r

\r

Il 2024 del turismo «è andato molto bene, si consolida una tendenza molto interessante: prima la maggior parte dei turisti in Italia erano italiani, ora sono diventati gli stranieri, ha detto il presidente di Enit, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.\r

\r

«Non c'era mai stato un G7 sul settore, abbiamo fatto la storia. Quello di Firenze è stato un evento straordinario non solo per tutta l'accoglienza che il ministero ha anche organizzato a Firenze (la location è stata Palazzo Vecchio, ci sono state le visite agli Uffizi, c'è stato un meraviglioso side event su un treno storico diretto a Monteriggioni con lo chef Heinz Beck), ma anche perché ha introdotto l'intelligenza artificiale in maniera seria, a livello di coesione in politica internazionale”, ha ricordato Priante.\r

\r

Il turismo «è un settore economico e, come per tutti i settori economici, le decisioni vanno prese sulla base di buoni dati - ha aggiunto -. L'intelligenza artificiale ci consente, in una situazione in cui c'è molta disarmonia dei dati, di fare una sintesi, di leggere un trend o di entrare nel meccanismo predittivo che è fondamentale per il turismo».","post_title":"Priante (Enit): «L'intelligenza artificiale aiuterà la programmazione del turismo»","post_date":"2024-11-29T10:18:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732875503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novak Djokovic è il nuovo global brand ambassador e wellness advisor di Qatar Airways: decolla la nuova partnership per il vettore con una stella dello sport di fama mondiale. \r

\r

La collaborazione è stata presentata presso l'Altitude Wellness Centre dell'Al Maha Qatar Airways Crew Accommodation Building, un luogo simbolo di prestazioni di alto livello, qualità che definisce la leggendaria carriera di Novak. \r

\r

Qatar Airways sfrutterà il suo network globale e le opportunità di branding premium per entrare in contatto con Novak Djokovic e il suo vasto pubblico. Collaborazioni esclusive esploreranno attivazioni uniche nei principali tornei di tennis, comprese esperienze di ospitalità per i passeggeri e i partner durante gli eventi del Grande Slam.\r

\r

La compagnia collaborerà con Djokovic per elevare ulteriormente il Qatar ExxonMobil Open, il torneo che si tiene dal 1993. Diventato un evento Atp 500, è destinato a consolidare la sua posizione sulla scena mondiale. \r

\r

La partnership sottolinea un impegno condiviso nella promozione del benessere, facendo del Qatar un punto di riferimento per la tecnologia brevettata “Regenesis” Pod, ideata dal tennista. Questa soluzione, progettata per favorire il recupero fisico e ottimizzare le prestazioni, offre metodi avanzati per chiunque voglia migliorare la propria salute e le proprie prestazioni. Portando questa tecnologia all’avanguardia nella regione, Qatar Airways e Djokovic mirano a ridefinire il concetto di benessere e recupero sportivo, permettendo anche al personale della compagnia aerea di beneficiare delle più recenti innovazioni della scienza sportiva.","post_title":"Qatar Airways: Djokovic sale a bordo in qualità di global brand ambassador e wellness advisor","post_date":"2024-11-29T09:06:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732871207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BizTravel Forum 2024. Iniziamo da chi ha parlato di cose che ci interessano. Emiliana Limosani di Ita e Serafino Lo Piano di Trenitalia (non metto le cariche perché sono così articolate e lunghe che ci vuole un mezzo paragrafo. Anzi un consiglio: accorciatele, per favore. Stanno prendendo il posto dei cognomi nobiliari, tipo: contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare). I loro interventi hanno puntato sull'integrazione aereo-treno. E questo è sicuramente un passo interessante verso nuove soluzioni turistiche. \r

\r

Se ci ricordiamo bene questa vicinanza in passato era vista come il fumo negli occhi. Anzi c'era una furiosa concorrenza fra il treno e l'aereo. Questa la dice lunga sulla poca lucidità di alcuni manager dell'epoca. E' naturale che con l'integrazione dei due mezzi si dà un colpo di vigore all'intero sistema dei trasporti in Italia. L'integrazione Ita-Trenitalia è sicuramente un punto di forza.\r

Catastrofi e geopolitica\r

Sul resto del panel meglio lasciare stare. Il padrone di casa, Luca Patanè, punta sempre al meglio ma non si accorge che il meglio molto spesso non è in sintonia con la platea, con coloro che ascoltano. Valerio De Molli, di Ambrosetti. ha fatto un lungo elenco di catastrofi e di vantaggi del nostro tempo. Una cosa abbastanza lunga e del tutto scollegata con il settore.\r

\r

Il giornalista geopolitico Dario Fabbri, dal canto suo si è esercitato in una spiegazione veloce (sic) (aveva un altro evento) dell'attuale situazione politica mondiale. Il fatto che l'abbia fatto velocemente ci dice dell'impatto e dell'interesse della sua relazione.\r

\r

Insomma come si diceva una volta: brevi cenni dell'universo. Ma qui noi più modestamente ci accontenteremmo di brevi cenni di mercato o di indicatori specifici. Magari la prossima volta.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"BizTravel: bene Limosani e Lo Piano. Il resto: “brevi cenni sull'universo”","post_date":"2024-11-28T14:47:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732805264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New York non è solo una destinazione, è un'esperienza che trasforma chi visita questa grande città. Ogni angolo della Grande Mela racconta una storia: le luci di Times Square, i tramonti dal The Edge, la famosa Statua della Libertà e la maestosità dell'Empire State Building. È una città dove i sogni si mescolano alla realtà e ogni turista trova qualcosa che lo segna per sempre. \r

\r

Per questo Civitatis, piattaforma leader per le attività turistiche, ha annunciato qualche settimana fa una nuova iniziativa per rafforzare il rapporto con i suoi partner del settore, in particolare con questa destinazione. La campagna, in vigore fino al 15 dicembre, ha l'obiettivo di consentire alle agenzie di viaggio che operano attraverso la sua piattaforma di beneficiare di un aumento della commissione, che passa dal 10% al 15% sulle prenotazioni di attività a New York.\r

\r

New York, una delle destinazioni più iconiche e ricercate dai viaggiatori di tutto il mondo, ha più di 121 esperienze disponibili su Civitatis. Tra le TOP 3 delle attività più richieste dagli italiani ci sono: le Go City Tourist Card: New York Explorer Pass e New York City Pass, che hanno aumentato le vendite di oltre il 20%; il biglietto New York Summit, che nello stesso periodo ha venduto il 50% in più rispetto all'anno precedente; e il tour New York Contrasts, tra i preferiti.\r

\r

La campagna è applicabile a tutte le prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale ed esclude servizi quali: tour gratuiti, trasferimenti, E-Sim e assicurazioni. Non ci sono restrizioni sulla data del viaggio.\r

\r

Con oltre 2 milioni di viaggiatori che quest'anno si sono affidati a Civitatis per scoprire la città, e una valutazione media di 9 su 10, la piattaforma cerca di consolidare il proprio supporto alle agenzie di viaggio offrendo vantaggi concreti in questa destinazione chiave. Questa campagna vuole aiutare gli agenti di viaggio a far vivere ai loro clienti la magia di New York e a scoprire ogni angolo della città. Perché non si tratta solo di un viaggio, ma di un ricordo indimenticabile.","post_title":"Civitatis: salgono al 15% le commissioni di agenzia per le attività a New York","post_date":"2024-11-28T14:33:02+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732804382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in vendita da oggi i biglietti di Ita Airways per i voli stagionali operati nella stagione estiva 2025: la prossima summer si arricchirà di nuove mete turistiche del Mediterraneo, fra Grecia, Spagna e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

In particolare, nel picco dell'estate Ita opererà volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino per Zante e Cefalonia.\r

Tutte le destinazioni sono quindi prenotabili attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea.","post_title":"Ita Airways: da oggi sono in vendita i nuovi collegamenti stagionali dell'estate 2025","post_date":"2024-11-28T14:25:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732803951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fermento a Parigi per l'ormai vicinissima riapertura della cattedrale di Notre-Dame: domani, 29 novembre, a distanza di poco più di una settimana dal 7 dicembre - data fissata per l'evento - sarà l'emittente televisiva France 2 a fornire un'anteprima assoluta del simbolo parigino ristrutturato, dopo l'incendio del 2019 che ne aveva gravemente compromesso la struttura.\r

\r

Ecco allora che, dopo cinque anni di intensi lavori, prima di questa attesissima riapertura, France 2 proporrà tour esclusivo degli interni rinnovati, mentre il presidente Emmanuel Macron effettua l'ultima ispezione del cantiere. Il programma, dal titolo 'Notre-Dame se révèle', sarà trasmesso a partire dalle 9.30 e consentirà di dare un primo sguardo alla nuova struttura del tetto, alla navata centrale, al coro e alle cappelle, tutti valorizzati dagli sforzi degli artigiani e degli esperti coinvolti nel restauro.\r

\r

Il programma della riapertura - come riporta 'SortiraParis' - promette di essere un vero e proprio evento: il presidente Macro terrà un discorso sul sagrato prima di una cerimonia liturgica alla quale parteciperanno personalità internazionali (incluso il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella). Il giorno seguente, una messa inaugurale consacrerà il nuovo altare della cattedrale. L'evento sarà accompagnato da un omaggio agli artigiani e ai vigili del fuoco che hanno lavorato alla ricostruzione.\r

\r

Infine, un grandioso concerto e performance artistiche celebreranno questo momento storico, testimoniando l'importanza culturale e spirituale di Notre-Dame.\r

\r

","post_title":"Parigi pronta alla riapertura di Notre-Dame: domani l'anteprima di France 2 sul restauro","post_date":"2024-11-28T13:05:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732799117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha ottenuto il sì dall'Antitrust dell'Unione europea al progetto di fusione con Asiana Airlines. L'atteso semaforo verde da Bruxelles è arrivato oggi, con la conferma che Korean Air ha soddisfatto tutte le condizioni richieste per il merger.\r

\r

Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata a due requisiti fondamentali: garantire la stabilità delle operazioni con l'ingresso di un remedy taker su quattro rotte europee che verrebbero a sovrapporsi con la fusione (Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma) e la dismissione delle attività cargo di Asiana.\r

\r

Il vettore designato a coprire questo ruolo sulle rotte europee, come indicato da Korean Air, è T'way Air: la compagnia coreana si è impegnata a garantire un supporto operativo a quest'ultimo, compresi gli aeromobili, l'equipaggio di volo e i servizi di manutenzione. Air Incheon è stata invece approvata come acquirente delle attività cargo di Asiana Airlines.\r

\r

Korean Air ha presentato l'approvazione finale della Commissione europea al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e prevede di completare la transazione entro dicembre 2024.","post_title":"Korean Air: semaforo verde dall'Ue alla fusione con Asiana Airlines","post_date":"2024-11-28T10:47:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732790833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Lux* Le Morne si trova sulla penisola all’estremità sud-occidentale di Mauritius, la parte meno sviluppata turisticamente. Le 149 camere della struttura sono quindi immerse in un giardino che si estende per 600 metri lungo una spiaggia di sabbia bianca; al centro c’è la lobby e poi sette tra bar e ristoranti, nonché cinque piscine. Di fronte la laguna e il pass che la collega al mare aperto, dove avvistare delfini, tartarughe e anche balene durante la migrazione autunnale. Alle spalle la montagna di Le Morne, che ha un forte valore simbolico per i mauriziani. Racconta un passato tragico: qui nel diciannovesimo secolo si rifugiarono gli schiavi reclamando la propria libertà, ma quando una spedizione della polizia arrivò per comunicare loro che la schiavitù era stata abolita ebbero paura e si lanciarono nel vuoto.\r

\r

Dal 2008 Le Morne è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’affascinante monolito con la sua presenza ferma il vento e crea un microclima ricco di pace su una spiaggia che solo 500 metri più avanti, sulla punta della penisola chiamata One Eye, si è guadagnata il titolo di top destination mondiale per gli amanti del kite-surf. Lux* Le Morne, One of the finest properties in the world del 2024 secondo Forbes Travel Guide, è caratterizzato da un fascino naturale, dalla calda accoglienza, dalle esperienze proposte e dalla grande attenzione all’offerta gastronomica: un culinary-journey da vivere all’interno della struttura.\r

\r

L’hotel può ospitare fino a 300 persone: «Gli ospiti amano la sensazione di tranquillità e privacy che si vive anche quando siamo al completo. - afferma il general manager Ashok Bhugoo -. Accogliamo tante coppie in viaggio di nozze e abbiamo più del 17% di repeaters. La maggior parte dei nostri clienti proviene dall’Europa. I quattro mercati principali sono Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, il quinto cambia di mese in mese: può essere Belgio, Austria, o anche Sudafrica. L’Italia è nella top 10».\r

\r

Al Lux* Le Morne è grande anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, evidente nell’attenzione al personale, in gran parte di origine mauriziana, e nel sostegno dato alla scuola locale: con la beneficenza e con un programma educativo su temi come il riciclo e l’uso delle risorse. Significativo anche l'impegno verso il zero-waste delle cucine, che scelgono i menù in base alla provenienza e ai gusti degli ospiti. Quello che resta viene destinato proprio alla scuola: le centinaia di pasti quotidiani preparati per gli studenti hanno ridotto l’assenteismo dal 60 al 2%.\r

\r

Il culinary journey di Lux* le Morne inizia con The Kitchen, che propone pranzi à-la-carte e cene a buffet a tema; il The Beach è un ristorante mediterraneo, mentre l’East è un thai-gourmet restaurant, con uno chef thailandese. Il Kawaii è un ristorante giapponese esclusivo con soli otto coperti a sera: lo chef accompagna gli ospiti tra i sapori della cucina nipponica cucinando davanti a loro. Poi ci sono due gazebo adatti a cene o celebrazioni private, come la cena delle 500 candele e la Tree House, una casetta sull’albero per momenti esclusivi a due.\r

\r

La Tree House, in particolare, è il simbolo del percorso fatto da Lux* Le Morne nel periodo della pandemia. «Quando è arrivato il Covid, Mauritius ha chiuso i confini - racconta Bhugoo -. Abbiamo deciso allora di impegnare il personale nel rinnovo dell’hotel. I nove esperti del team di manutenzione hanno formato 180 dipendenti, che hanno poi lavorato con impegno usando anche la fantasia. È nata così la Tree House, raccogliendo pezzi di legno nel giardino e in spiaggia, e mettendoli insieme. La ristrutturazione del Lux* Le Morne è stata un tale successo che ne ha parlato la stampa locale. Siamo stati anche contattati dalla London Business School per realizzare uno studio del caso nella sua unicità».\r

\r

È difficile racchiudere in poche parole l’identità del Lux* Le Morne, conclude il general manager: «Oltre a trovarsi in un luogo naturale meraviglioso, ha un’anima. L’ospite si sente a casa e quando torna gli sembra di non essere mai andato via. Per farci conoscere crediamo sia importante il passaparola: un ospite felice è il nostro migliore ambasciatore».\r

\r

[gallery ids=\"479963,479954,479957\"]","post_title":"Mauritius: il Lux* Le Morne, dove l'accoglienza incontra la sostenibilità sociale","post_date":"2024-11-28T10:46:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732790765000]}]}}