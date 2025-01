Roma da record: 51,4 milioni di presenze durante il 2024 Naturalmente Roma non si smentisce: con 51,4 milioni di presenze e 22,2 milioni di arrivi, Rispetto al primato raggiunto nel 2023, la Capitale come rivelano i numeri dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio ha registrato +4,5% di presenze e +5,63% di arrivi.



“Roma è sempre più Capitale del turismo – afferma il sindaco Roberto Gualtieri – Questo nuovo record ci riempie d’orgoglio e conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Con i grandi eventi, sia culturali che sportivi, abbiamo dato ai turisti di varie fasce d’età nuovi motivi per visitare Roma o per tornarci. Continueremo su questa strada, migliorando ulteriormente la qualità dell’offerta turistica e valorizzando la città, rendendola sempre più attrattiva e accogliente”. “Questi record non sono un caso – aggiunge l’assessore al turismo Alessandro Onorato – Sono frutto di un lavoro preciso e del nuovo approccio che abbiamo avuto fin da subito valorizzando i grandi eventi sportivi, musicali, culturali e di moda. Ora non bisogna accontentarsi, perché il turismo è una risorsa: genera indotto economico e nuovi posti di lavoro. «Possiamo crescere ancora di più e migliorare l’esperienza dei visitatori, che deve essere sempre più compatibile con la vita dei residenti. Vogliamo distribuire i flussi turistici anche fuori dal centro storico di Roma, che vanta luoghi e siti archeologici ancora poco conosciuti ma che da soli varrebbero un viaggio”. Condividi

