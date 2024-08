Prorogato al 12 settembre il termine per accedere a Fri-Tur Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per presentare le domande per accedere a FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Lo comunica il Ministero del Turismo. FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal Pnrr, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura. Si potrà inserire la candidatura del proprio progetto sulla piattaforma specifica sul sito di Invitalia Condividi

La programmazione include tre proposte di viaggio esclusive Giver con accompagnatore esperto di lingua italiana, declinate in un catalogo di 12 pagine già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi a partire dal mese di settembre. Gli itinerari "sono realizzati secondo lo stile Giver e pensati per dare ai nostri clienti più affezionati la possibilità di viaggiare per altre destinazioni ritrovando la formula vincente che da sempre ci contraddistingue: tour esclusivi per piccoli gruppi con i nostri accompagnatori esperti - afferma Ferrando -. Un focus particolare del prodotto saranno i fiordi della penisola di Musandam, un angolo incontaminato dell’Oman che richiama idealmente gli scenari della Norvegia, destinazione regina della proposta turistica di Giver.” “Con questa novità ci rivolgiamo alle agenzie nostre partner con possibilità di vendere in esclusiva le singole partenze con le nostre ottime condizioni gruppo - aggiunge Giorgia Paciotta, responsabile commerciale del to -. Il numero contenuto di passeggeri per ciascuna partenza offre la garanzia di un viaggio curato in ogni aspetto per visitare i fiordi del nord nella penisola del Musandam, una zona turisticamente meno conosciuta dell’Oman, oltre ad un tour classico che si svolge attraverso il deserto, il mare e le oasi di montagna". Nel dettaglio, le proposte, che prevedono voli con Turkish Airlines da Milano e da Roma, sono: Tris d'Oriente, Oman, fiordi di Musandam e Dubai, tour di 7 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze 28 dicembre 2024, 16 gennaio 2025, 13 e 27 febbraio 2025, 6 e 20 marzo 2025, 10 e 24 aprile 2025). Oman, navigazione nei fiordi del deserto e Dubai: tour di 9 giorni, massimo 10 partecipanti (partenze: 30 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, 28 marzo 2025, 18 aprile 2025). Oman Classico, tra storia e natura: tour di 9 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze: 18 novembre 2024, 6 gennaio 2025, 17 febbraio 2025, 10 marzo 2025, 21 aprile 2025). [post_title] => Debutta con tre tour l'Oman firmato Giver: catalogo già online e nelle agenzie da settembre [post_date] => 2024-07-31T08:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722416144000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft). In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità. “Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”. [caption id="attachment_472518" align="alignleft" width="300"] Il founding team Takyon[/caption] Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali. La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”. [post_title] => Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili [post_date] => 2024-07-30T11:27:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722338866000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Louisiana ha scelto Interface Tourism Italy per la rappresentanza in Italia: un incarico che comprende attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di tracciare un più preciso posizionamento sul mercato, differenziandolo da quello dei competitor, e rafforzare concretamente la brand awareness della destinazione. "Questa nuova collaborazione va ad impreziosire il nostro portfolio clienti e mette ancor di più in luce la nostra expertise sul mercato statunitense, posizionandoci fra i maggiori esperti del territorio – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy. L’incarico rappresenta per noi una sfida entusiasmante e cercheremo di rafforzare la conoscenza della destinazione nell’immaginario degli italiani; l’obiettivo è quello di posizionare la Louisiana come destinazione target per i viaggiatori italiani, accrescere la consapevolezza del territorio e ispirare i maggiori player nel mercato e media attraverso attività di marketing e comunicazione.” La Louisiana vanta una storia affascinante caratterizzata da una mescolanza culturale che si riflette nell'architettura, nella cucina, nella musica e nelle tradizioni dello stato. Le storiche piantagioni lungo il Mississippi e i musei a New Orleans e Baton Rouge offrono un viaggio indietro nel tempo, ma allo stesso tempo la destinazione è vibrante, accogliente e innovativa grazie ad un ricco calendario di festival, tra cui il Mardi Gras, e l’anima musicale jazz, blues e zydeco. Senza poi dimenticare la cucina creola: dai gumbo ai jambalaya, dai po' boy ai beignet, ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione culinaria. [post_title] => La Louisiana si affida a Interface per la rappresentanza in Italia [post_date] => 2024-07-30T11:05:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722337537000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivo sostenibilità per Itabus: l'intera flotta viaggia infatti in Italia con il biocarburante diesel HVOlution di Enilive. L’intesa fra le due parti, che segue quella sottoscritta dalle due società nel 2021, ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare l’impegno congiunto di Itabus e Enilive per una mobilità più sostenibile e prevede il rifornimento e l’utilizzo, da parte dei 100 mezzi Itabus dedicati al trasporto passeggeri in Italia, del diesel HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive al 100% da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle energie rinnovabili). Prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, e da residui provenienti dall’industria agrolimentare, HVOlution è un olio vegetale idrogenato che può essere utilizzato da tutte le motorizzazioni omologate* e che è disponibile in oltre 1.000 stazioni di servizio Enilive. Itabus, con la sua flotta di 100 bus di ultimissima generazione, fa della sostenibilità uno dei pilastri del proprio progetto. La societàad oggi serve 14 regioni, offrendo 500 partenze ogni giorno da oltre 85 città italiane. "Abbiamo una flotta di autobus all’avanguardia sotto ogni punto di vista e la sostenibilità è da sempre al centro della nostra strategia - ha dichiarato Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus -. La partnership con Enilive prosegue perché abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa visione di intenti. Lavoriamo costantemente per adottare soluzioni che possano contribuire alla riduzione delle emissioni e l’impatto ambientale. Il bus rappresenta uno dei mezzi di viaggio condiviso maggiormente utilizzato e stiamo implementando le soluzioni intermodali con il treno per connettere gli hub strategici del Paese e garantire un efficiente servizio di mobilità ai cittadini". [post_title] => Itabus sempre più green: l'intera flotta è alimentata da biocarburante [post_date] => 2024-07-30T09:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722332757000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_420211" align="alignleft" width="300"] Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri[/caption] Roma caput mundi. Lo dimostrano anche i numero dello scorso anno che vedono Roma prima fra tutte le altre capiutali europee per numero di tuisti. "E' straordinario che Roma sia la prima città europea per crescita turistica nel 2023, con un +45,2% sull'anno precedente. Sono numeri incredibili che generano enormi ricadute economiche in città e migliaia di nuovi posti di lavoro. Siamo orgogliosi di precedere città come Londra e Vienna, rispettivamente con +32.1% e +30.6%, nel dossier della 20a edizione del City Travel Report, realizzata dalla City Destinations Alliance, la più importante associazione di riferimento delle principali Dmo europee". Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi. "È la conferma di quanto Roma sia diventata la meta turistica più ambita nel Vecchio Continente: nessuna città, tra le 117 analizzate, vanta simili numeri. È il risultato delle strategie che abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri - aggiunge - attraverso la promozione dei grandi eventi, per trasformare la nostra città in una località dinamica e aperta, dove ogni giorno dell'anno c'è qualcosa di attrattivo da fare e da vedere. Nel 2023 Roma ha realizzato il record di turisti, con 50 milioni di presenze: primato che batteremo nel 2024, visto che nel primo semestre le presenze sono aumentate del 4,89% e gli arrivi del 6,5%". La permanenza media dei visitatori nella Capitale, storicamente di 2,3 notti in media, è aumentata fino a stabilizzarsi a 4 notti. [post_title] => Roma nel 2023 la capitale più visitata d'Europa: + 45,2. Gualtieri :"nel 2024 andremo ancora meglio" [post_date] => 2024-07-29T11:24:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722252282000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e uno dei pochi in Italia, è in programma ad Assisi dal 15 al 20 agosto prossimi. Un evento unico, in un contesto altrettanto speciale: la città di San Francesco, che ha visto passare tra i più grandi compositori del tempo e che oggi vanta un’accademia (Resonars) dedicata proprio allo studio e all’approfondimento delle discipline artistiche di matrice medievale. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata lo scorso anno, attirando un pubblico vasto e trasversale. Non solo appassionati, ma anche cittadini e turisti che hanno scoperto quanto la musica antica possa essere pop e affascinante. Un successo ben oltre le aspettative, che ha portato a una seconda edizione del festival ancora più ricca di eventi e concerti, tutti a ingresso libero. DeMusicAssisi 2024 si svolge tutta nel centro storico di Assisi, con oltre 20 appuntamenti in location suggestive. Prevede un viaggio temporale attraverso repertori musicali composti fra il XIII e il XV secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, didattica, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set medieval music. All’interno della rassegna, anche una mostra dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai che, in presenza, risponderanno alle curiosità del pubblico. Il tema di questa seconda edizione è la “Lauda”, ovvero la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026. Sarà possibile partecipare ad attività didattiche volte alla ricostruzione storico-musicale dell’esecuzione delle Laudi stesse. I concerti racconteranno l’aspetto liturgico, quello “popolareggiante” e quello trasversale della devozione medievale, attraverso i componimenti colti di origine religiosa. Artisti da tutto il mondo parteciperanno a questa entusiasmante seconda edizione del festival, che diventa sempre più aperto e internazionale, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Assisi diventa così anche una sorta di capitale mondiale della musica medievale. [post_title] => Assisi, dal 15 al 20 agosto il primo festival di musica medievale in Umbria [post_date] => 2024-07-29T10:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722250766000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' prevista per domani, sabato 27 luglio, la riapertura della SR 47 che collega Cogne ad Aosta che consentirà alla destinazione della Valle d'Aosta, duramente colpita dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi, di riprendere la stagione turistica bruscamente interrotta. Un primo segnale di ripartenza ha già avuto luogo – lo scorso sabato 20 luglio – con il recupero delle auto da parte dei turisti che alla fine del mese scorso avevano lasciato precipitosamente la località ai piedi del Gran Paradiso. La rapidissima ripresa dei luoghi è stata resa possibile grazie allo strenuo impegno e alla resilienza di tutta la comunità cogneintse, unita nel ripristino di strade, sentieri, agibilità e servizi per permettere il ritorno degli ospiti. “Nella difficoltà dell’alluvione che ci ha colpiti a fine giugno, tutta la comunità di Cogne si è compattata per lavorare insieme e ripristinare lo status quo - ha commentato Raffaella Carlin del Consorzio Turistico della Valle di Cogne -. Dai volontari agli operatori economici, dai tanti giovani giunti a Cogne per un’esperienza lavorativa di una stagione turistica, agli ospiti rimasti in valle, ognuno si è prodigato per aiutare. È grazie a questo vero impegno corale che Cogne è pronta ad accogliere nuovamente tutti coloro che scelgono la bellezza e la tranquillità del luogo per le proprie vacanze estive e che aspettiamo come ospiti e come amici”. La ripresa della normale viabilità sabato 27 luglio sulla strada regionale 47 per raggiungere la località di Cogne vedrà la riapertura delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei negozi e dei servizi della località, anche in Valnontey. Parallelamente, si sta lavorando ad un completo calendario di eventi, con tante manifestazioni confermate ed altre in aggiunta. [post_title] => Cogne: la stagione turistica riparte domani, con la riapertura della strada regionale da Aosta [post_date] => 2024-07-26T14:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722005859000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 7 settembre 2024 nell’ambito del progetto della Regione Piemonte "Via Francigena for All", con il supporto organizzativo di Visit Piemonte e in collaborazione con l’organizzazione de La Pellegrina Bike Marathon - A.S.D. Guide Discovery Valsusa A.P.S. - si svolgerà in Valle di Susa l'evento finale del progetto "Via Francigena for All" con una camminata inclusiva, aperta alle persone con disabilità. Capofila del progetto “Via Francigena for All” è la Regione Piemonte, Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, con i partner di progetto Agenzia di promozione e di accoglienza turistica locale Turismo Torino e Provincia, Regione Ecclesiastica Piemonte con la Consulta Regionale per i beni ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta, Associazione Europea Vie Francigene e il supporto di Visit Piemonte, oltre a diversi partner del settore attraverso il Tavolo regionale per il Turismo Accessibile, in particolare con l’Unione Italiana Ciechi e Ente Nazionale Sordi, oltre al Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Piemonte - Montagna Terapia e un gruppo di valutazione “autism friendly” coordinato dal Servizio regionale per i Disturbi spettro autistico in età adulta - Centro Esperto Regione Piemonte. Il percorso di circa 9 km è in gran parte pianeggiante (dislivello di 111 m), adatto a partecipanti mediamente in forma, per una durata complessiva di 4 ore circa (pause escluse). L’evento è inclusivo. Le persone con disabilità sensoriale dovranno essere accompagnate, mentre le persone con disabilità motoria devono segnalare per tempo le proprie esigenze specifiche all’email. [post_title] => Via Francigena for All, chiude il 7 settembre in Val di Susa con una camminata inclusiva [post_date] => 2024-07-26T11:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721992210000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "prorogato al 12 settembre fri tur" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":950,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba.\r

\r

La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. \r

\r

Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente.\r

\r

«Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività».\r

\r

E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone».\r

\r

Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. \r

\r

Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica.\r

\r

A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio.\r

\r

\r

\r

Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore.\r

\r

Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. \r

\r

La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante.\r

\r

«Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura».\r

\r

La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico.\r

\r

","post_title":"La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile","post_date":"2024-07-31T09:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722417004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Si chiama Oman e fiordi della penisola del Musandam la nuova, ambiziosa sfida di Giver Viaggi e Crociere: una proposta inedita per l'operatore che quest'anno compie 75 anni di attività, sviluppata negli ultimi 12 mesi dalla pm Il Grande Nord Cristina Ferrando in collaborazione e con il supporto del Ministero della Cultura e del Turismo del Sultanato dell’Oman e Turkish Airlines.\r

\r

La programmazione include tre proposte di viaggio esclusive Giver con accompagnatore esperto di lingua italiana, declinate in un catalogo di 12 pagine già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi a partire dal mese di settembre.\r

\r

Gli itinerari \"sono realizzati secondo lo stile Giver e pensati per dare ai nostri clienti più affezionati la possibilità di viaggiare per altre destinazioni ritrovando la formula vincente che da sempre ci contraddistingue: tour esclusivi per piccoli gruppi con i nostri accompagnatori esperti - afferma Ferrando -. Un focus particolare del prodotto saranno i fiordi della penisola di Musandam, un angolo incontaminato dell’Oman che richiama idealmente gli scenari della Norvegia, destinazione regina della proposta turistica di Giver.”\r

\r

“Con questa novità ci rivolgiamo alle agenzie nostre partner con possibilità di vendere in esclusiva le singole partenze con le nostre ottime condizioni gruppo - aggiunge Giorgia Paciotta, responsabile commerciale del to -. Il numero contenuto di passeggeri per ciascuna partenza offre la garanzia di un viaggio curato in ogni aspetto per visitare i fiordi del nord nella penisola del Musandam, una zona turisticamente meno conosciuta dell’Oman, oltre ad un tour classico che si svolge attraverso il deserto, il mare e le oasi di montagna\".\r

\r

Nel dettaglio, le proposte, che prevedono voli con Turkish Airlines da Milano e da Roma, sono: Tris d'Oriente, Oman, fiordi di Musandam e Dubai, tour di 7 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze 28 dicembre 2024, 16 gennaio 2025, 13 e 27 febbraio 2025, 6 e 20 marzo 2025, 10 e 24 aprile 2025).\r

\r

Oman, navigazione nei fiordi del deserto e Dubai: tour di 9 giorni, massimo 10 partecipanti (partenze: 30 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, 28 marzo 2025, 18 aprile 2025).\r

\r

Oman Classico, tra storia e natura: tour di 9 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze: 18 novembre 2024, 6 gennaio 2025, 17 febbraio 2025, 10 marzo 2025, 21 aprile 2025).","post_title":"Debutta con tre tour l'Oman firmato Giver: catalogo già online e nelle agenzie da settembre","post_date":"2024-07-31T08:55:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722416144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft).\r

In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità.\r

“Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_472518\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il founding team Takyon[/caption]\r

Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali.\r

La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”.","post_title":"Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili","post_date":"2024-07-30T11:27:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1722338866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Louisiana ha scelto Interface Tourism Italy per la rappresentanza in Italia: un incarico che comprende attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di tracciare un più preciso posizionamento sul mercato, differenziandolo da quello dei competitor, e rafforzare concretamente la brand awareness della destinazione. \r

\"Questa nuova collaborazione va ad impreziosire il nostro portfolio clienti e mette ancor di più in luce la nostra expertise sul mercato statunitense, posizionandoci fra i maggiori esperti del territorio – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy. L’incarico rappresenta per noi una sfida entusiasmante e cercheremo di rafforzare la conoscenza della destinazione nell’immaginario degli italiani; l’obiettivo è quello di posizionare la Louisiana come destinazione target per i viaggiatori italiani, accrescere la consapevolezza del territorio e ispirare i maggiori player nel mercato e media attraverso attività di marketing e comunicazione.”\r

La Louisiana vanta una storia affascinante caratterizzata da una mescolanza culturale che si riflette nell'architettura, nella cucina, nella musica e nelle tradizioni dello stato. Le storiche piantagioni lungo il Mississippi e i musei a New Orleans e Baton Rouge offrono un viaggio indietro nel tempo, ma allo stesso tempo la destinazione è vibrante, accogliente e innovativa grazie ad un ricco calendario di festival, tra cui il Mardi Gras, e l’anima musicale jazz, blues e zydeco.\r

Senza poi dimenticare la cucina creola: dai gumbo ai jambalaya, dai po' boy ai beignet, ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione culinaria.\r

","post_title":"La Louisiana si affida a Interface per la rappresentanza in Italia","post_date":"2024-07-30T11:05:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722337537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo sostenibilità per Itabus: l'intera flotta viaggia infatti in Italia con il biocarburante diesel HVOlution di Enilive.\r

\r

L’intesa fra le due parti, che segue quella sottoscritta dalle due società nel 2021, ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare l’impegno congiunto di Itabus e Enilive per una mobilità più sostenibile e prevede il rifornimento e l’utilizzo, da parte dei 100 mezzi Itabus dedicati al trasporto passeggeri in Italia, del diesel HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive al 100% da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle energie rinnovabili).\r

\r

Prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, e da residui provenienti dall’industria agrolimentare, HVOlution è un olio vegetale idrogenato che può essere utilizzato da tutte le motorizzazioni omologate* e che è disponibile in oltre 1.000 stazioni di servizio Enilive.\r

\r

Itabus, con la sua flotta di 100 bus di ultimissima generazione, fa della sostenibilità uno dei pilastri del proprio progetto. La societàad oggi serve 14 regioni, offrendo 500 partenze ogni giorno da oltre 85 città italiane. \r

\r

\"Abbiamo una flotta di autobus all’avanguardia sotto ogni punto di vista e la sostenibilità è da sempre al centro della nostra strategia - ha dichiarato Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus -. La partnership con Enilive prosegue perché abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa visione di intenti. Lavoriamo costantemente per adottare soluzioni che possano contribuire alla riduzione delle emissioni e l’impatto ambientale. Il bus rappresenta uno dei mezzi di viaggio condiviso maggiormente utilizzato e stiamo implementando le soluzioni intermodali con il treno per connettere gli hub strategici del Paese e garantire un efficiente servizio di mobilità ai cittadini\".\r

\r

","post_title":"Itabus sempre più green: l'intera flotta è alimentata da biocarburante","post_date":"2024-07-30T09:45:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722332757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_420211\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri[/caption]\r

\r

Roma caput mundi. Lo dimostrano anche i numero dello scorso anno che vedono Roma prima fra tutte le altre capiutali europee per numero di tuisti.\r

\r

\"E' straordinario che Roma sia la prima città europea per crescita turistica nel 2023, con un +45,2% sull'anno precedente. Sono numeri incredibili che generano enormi ricadute economiche in città e migliaia di nuovi posti di lavoro. Siamo orgogliosi di precedere città come Londra e Vienna, rispettivamente con +32.1% e +30.6%, nel dossier della 20a edizione del City Travel Report, realizzata dalla City Destinations Alliance, la più importante associazione di riferimento delle principali Dmo europee\". Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi.\r

\r

\"È la conferma di quanto Roma sia diventata la meta turistica più ambita nel Vecchio Continente: nessuna città, tra le 117 analizzate, vanta simili numeri. È il risultato delle strategie che abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri - aggiunge - attraverso la promozione dei grandi eventi, per trasformare la nostra città in una località dinamica e aperta, dove ogni giorno dell'anno c'è qualcosa di attrattivo da fare e da vedere. Nel 2023 Roma ha realizzato il record di turisti, con 50 milioni di presenze: primato che batteremo nel 2024, visto che nel primo semestre le presenze sono aumentate del 4,89% e gli arrivi del 6,5%\".\r

\r

La permanenza media dei visitatori nella Capitale, storicamente di 2,3 notti in media, è aumentata fino a stabilizzarsi a 4 notti. ","post_title":"Roma nel 2023 la capitale più visitata d'Europa: + 45,2. Gualtieri :\"nel 2024 andremo ancora meglio\"","post_date":"2024-07-29T11:24:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722252282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e uno dei pochi in Italia, è in programma ad Assisi dal 15 al 20 agosto prossimi. Un evento unico, in un contesto altrettanto speciale: la città di San Francesco, che ha visto passare tra i più grandi compositori del tempo e che oggi vanta un’accademia (Resonars) dedicata proprio allo studio e all’approfondimento delle discipline artistiche di matrice medievale.\r

\r

La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata lo scorso anno, attirando un pubblico vasto e trasversale. Non solo appassionati, ma anche cittadini e turisti che hanno scoperto quanto la musica antica possa essere pop e affascinante. Un successo ben oltre le aspettative, che ha portato a una seconda edizione del festival ancora più ricca di eventi e concerti, tutti a ingresso libero.\r

\r

DeMusicAssisi 2024 si svolge tutta nel centro storico di Assisi, con oltre 20 appuntamenti in location suggestive. Prevede un viaggio temporale attraverso repertori musicali composti fra il XIII e il XV secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, didattica, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set medieval music. All’interno della rassegna, anche una mostra dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai che, in presenza, risponderanno alle curiosità del pubblico.\r

\r

Il tema di questa seconda edizione è la “Lauda”, ovvero la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026.\r

\r

Sarà possibile partecipare ad attività didattiche volte alla ricostruzione storico-musicale dell’esecuzione delle Laudi stesse. I concerti racconteranno l’aspetto liturgico, quello “popolareggiante” e quello trasversale della devozione medievale, attraverso i componimenti colti di origine religiosa.\r

\r

Artisti da tutto il mondo parteciperanno a questa entusiasmante seconda edizione del festival, che diventa sempre più aperto e internazionale, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Assisi diventa così anche una sorta di capitale mondiale della musica medievale.\r

\r

","post_title":"Assisi, dal 15 al 20 agosto il primo festival di musica medievale in Umbria","post_date":"2024-07-29T10:59:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722250766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per domani, sabato 27 luglio, la riapertura della SR 47 che collega Cogne ad Aosta che consentirà alla destinazione della Valle d'Aosta, duramente colpita dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi, di riprendere la stagione turistica bruscamente interrotta.\r

\r

\r

\r

Un primo segnale di ripartenza ha già avuto luogo – lo scorso sabato 20 luglio – con il recupero delle auto da parte dei turisti che alla fine del mese scorso avevano lasciato precipitosamente la località ai piedi del Gran Paradiso.\r

\r

La rapidissima ripresa dei luoghi è stata resa possibile grazie allo strenuo impegno e alla resilienza di tutta la comunità cogneintse, unita nel ripristino di strade, sentieri, agibilità e servizi per permettere il ritorno degli ospiti.\r

\r

“Nella difficoltà dell’alluvione che ci ha colpiti a fine giugno, tutta la comunità di Cogne si è compattata per lavorare insieme e ripristinare lo status quo - ha commentato Raffaella Carlin del Consorzio Turistico della Valle di Cogne -. Dai volontari agli operatori economici, dai tanti giovani giunti a Cogne per un’esperienza lavorativa di una stagione turistica, agli ospiti rimasti in valle, ognuno si è prodigato per aiutare. È grazie a questo vero impegno corale che Cogne è pronta ad accogliere nuovamente tutti coloro che scelgono la bellezza e la tranquillità del luogo per le proprie vacanze estive e che aspettiamo come ospiti e come amici”.\r

\r

La ripresa della normale viabilità sabato 27 luglio sulla strada regionale 47 per raggiungere la località di Cogne vedrà la riapertura delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei negozi e dei servizi della località, anche in Valnontey. Parallelamente, si sta lavorando ad un completo calendario di eventi, con tante manifestazioni confermate ed altre in aggiunta.","post_title":"Cogne: la stagione turistica riparte domani, con la riapertura della strada regionale da Aosta","post_date":"2024-07-26T14:57:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722005859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 7 settembre 2024 nell’ambito del progetto della Regione Piemonte \"Via Francigena for All\", con il supporto organizzativo di Visit Piemonte e in collaborazione con l’organizzazione de La Pellegrina Bike Marathon - A.S.D. Guide Discovery Valsusa A.P.S. - si svolgerà in Valle di Susa l'evento finale del progetto \"Via Francigena for All\" con una camminata inclusiva, aperta alle persone con disabilità. \r

\r

Capofila del progetto “Via Francigena for All” è la Regione Piemonte, Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, con i partner di progetto Agenzia di promozione e di accoglienza turistica locale Turismo Torino e Provincia, Regione Ecclesiastica Piemonte con la Consulta Regionale per i beni ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta, Associazione Europea Vie Francigene e il supporto di Visit Piemonte, oltre a diversi partner del settore attraverso il Tavolo regionale per il Turismo Accessibile, in particolare con l’Unione Italiana Ciechi e Ente Nazionale Sordi, oltre al Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Piemonte - Montagna Terapia e un gruppo di valutazione “autism friendly” coordinato dal Servizio regionale per i Disturbi spettro autistico in età adulta - Centro Esperto Regione Piemonte.\r

\r

Il percorso di circa 9 km è in gran parte pianeggiante (dislivello di 111 m), adatto a partecipanti mediamente in forma, per una durata complessiva di 4 ore circa (pause escluse). L’evento è inclusivo. Le persone con disabilità sensoriale dovranno essere accompagnate, mentre le persone con disabilità motoria devono segnalare per tempo le proprie esigenze specifiche all’email.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via Francigena for All, chiude il 7 settembre in Val di Susa con una camminata inclusiva","post_date":"2024-07-26T11:10:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1721992210000]}]}}