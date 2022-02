Proposta Garavaglia: fiscalizzazione dei contributi per 6 mesi

Non essendo riuscito ad ottenere la proroga della cig Covid, né ristori sostanziosi, il ministro del turismo Massimo Garavaglia ha lanciato un’altra idea. E l’ha fatto in sede di audizione della camera.

Leggiamo il comunicato del ministero del turismo. (Un consiglio a chi scrive i comunicati del ministero. Cercate di usare bene le parole, voi usate frasi lunghe e complesse e parole spesso legate alla terminologia giuridica, che non tutti possono intendere. Il ministero è al servizio dei cittadini. Ma i cittadini devono capire, altrimenti….).

Leggiamolo. «Garavaglia ha tenuto a rimarcare come la semplificazione debba essere declinata in senso sostanziale, e non meramente episodico o formale: in questa prospettiva, evocando la complessità del quadro normativo per dare piena implementazione alle politiche di ristoro delle imprese, il Ministro ha fatto rilevare come del tutto essenziale sia prevedere, in tema di sostegni per agenzie di viaggi e tour operator su cui il Ministero è al lavoro, un automatismo, in particolari situazioni di crisi come quella dettata dall’incedere della pandemia, che preveda per le imprese la fiscalizzazione dei contributi per sei mesi mediante non versamento degli stessi».

Per coloro che non sono riusciti ad entrare in quella frase-ginepraio possiamo dire: Garavaglia propone di di non far pagare alle imprese i contributi dei dipendenti per 6 mesi. Le somme verrebbero versate dallo Stato. (Non era difficile da scrivere). Comunque cosa dire in merito a questa proposta? E’ una buona proposta, se si riuscisse a farla diventare provvedimento ne saremmo felici. Ma io dubito sempre. Per cui aspetto che l’idea del ministro diventi regola fiscale.