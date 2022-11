Promozione Turistica Versilia, un consorzio per valorizzare il territorio Un territorio ampio che comprende spiagge attrezzate, strutture ricettive, borghi collinari per un’offerta che mixa perfettamente il mare, l’arte, il verde e l’enogastronomia. Siamo in Versilia dove il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia coordina alcuni aspetti della promozione e valorizzazione del territorio. All’interno del Consorzio un centinaio di associati tra alberghi, guide, musei, stabilimenti balneari e altre attività situate nei comuni di Viareggio, Camaiore, Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Massarosa. L’Ente, presieduto da Carlo Alberto Carrai, ha anche in gestione i punti di informazione turistica di Lido di Camaiore, Camaiore Centro Storico e Viareggio e cura i rapporti con l’Ambito Turistico Versilia. Il bilancio della stagione appena chiusa è positivo. L’estate 2022 ha fatto registrare moltissimi stranieri (tedeschi, francesi, inglesi e americani ). Ottimi anche i numeri degli italiani soprattutto nel mese di agosto. Gli uffici di informazione turistica gestiti dal Consorzio evidenziano un aumento nell’uso delle piattaforme di prenotazione online ed anche un cambiamento nel modo di fare vacanza, all’insegna di soggiorni non solo mare ma orientati anche alla visita del territorio e dei borghi circostanti. Un territorio vasto che riesce a mettere in campo numerose manifestazioni e programmi nelle diverse stagioni, dalle fiere ai mercati, fino ai Festival e agli eventi sportivi senza dimenticare il benessere e l’enogastronomia. Non solo mare per la Versilia ma anche realtà dell’entroterra molto attive che si autogestiscono grazie al recupero di antichi mestieri che sono stati riportati alla luce. Una di queste realtà è Levigliani, una frazione del comune di Stazzema, situata nell’alta valle di Cansoli, alle pendici del Monte Corchia. E’ un borgo dalle antiche origini, come testimoniano i numerosi reperti archeologici di origine etrusca, nonché la necropoli dei liguri apuani, rinvenuti recentemente sul posto. A Levigliani è possibile visitare il più grande complesso sotterraneo d’Italia ed uno dei maggiori in Europa (Antro del Corchia), le antiche miniere dove si estraeva il mercurio liquido e due Musei che raccontano la storia dei Popoli delle Alpi Apuane, a partire dagli antichi Liguri Apuani fino ai nostri giorni.

Siamo in Versilia dove il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia coordina alcuni aspetti della promozione e valorizzazione del territorio. All’interno del Consorzio un centinaio di associati tra alberghi, guide, musei, stabilimenti balneari e altre attività situate nei comuni di Viareggio, Camaiore, Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Massarosa.\r

\r

L’Ente, presieduto da Carlo Alberto Carrai, ha anche in gestione i punti di informazione turistica di Lido di Camaiore, Camaiore Centro Storico e Viareggio e cura i rapporti con l’Ambito Turistico Versilia.\r

\r

Il bilancio della stagione appena chiusa è positivo. L’estate 2022 ha fatto registrare moltissimi stranieri (tedeschi, francesi, inglesi e americani ). Ottimi anche i numeri degli italiani soprattutto nel mese di agosto. Gli uffici di informazione turistica gestiti dal Consorzio evidenziano un aumento nell’uso delle piattaforme di prenotazione online ed anche un cambiamento nel modo di fare vacanza, all’insegna di soggiorni non solo mare ma orientati anche alla visita del territorio e dei borghi circostanti.\r

\r

Un territorio vasto che riesce a mettere in campo numerose manifestazioni e programmi nelle diverse stagioni, dalle fiere ai mercati, fino ai Festival e agli eventi sportivi senza dimenticare il benessere e l’enogastronomia. Non solo mare per la Versilia ma anche realtà dell’entroterra molto attive che si autogestiscono grazie al recupero di antichi mestieri che sono stati riportati alla luce.\r

\r

Una di queste realtà è Levigliani, una frazione del comune di Stazzema, situata nell’alta valle di Cansoli, alle pendici del Monte Corchia. E’ un borgo dalle antiche origini, come testimoniano i numerosi reperti archeologici di origine etrusca, nonché la necropoli dei liguri apuani, rinvenuti recentemente sul posto.\r

\r

A Levigliani è possibile visitare il più grande complesso sotterraneo d’Italia ed uno dei maggiori in Europa (Antro del Corchia), le antiche miniere dove si estraeva il mercurio liquido e due Musei che raccontano la storia dei Popoli delle Alpi Apuane, a partire dagli antichi Liguri Apuani fino ai nostri giorni.","post_title":"Promozione Turistica Versilia, un consorzio per valorizzare il territorio","post_date":"2022-11-16T11:37:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668598661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418671\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Dubai[/caption]\r

\r

Gli Emirati Arabi hanno varato il nuovo piano strategico per il turismo al 2031, con l'obiettivo di incrementare il contributo del comparto al Pil nazionale fino a 122 miliardi di dollari all'anno.\r

\r

Il piano, come illustrato da Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, prevede un incremento annuo di 7,4 miliardi di dollari e punta a catalizzare nuovi investimenti per 27,2 miliardi di dollari nel settore turistico del Paese, nonché ad attrarre 40 milioni di ospiti in hotel nel 2031.\r

\r

La nuova strategia comprende 25 iniziative e linee guida per sostenere lo sviluppo del settore turistico nel Paese. Nella prima metà del 2022, con il ritorno dei flussi turistici, le entrate turistiche degli Emirati Arabi Uniti hanno superato i 5 miliardi di dollari.\r

\r

\"Il turismo è fondamentale per diversificare la nostra economia e aumentare la competitività globale degli Emirati - ha dichiarato Al Maktoum -. Nel primo trimestre del 2022, i nostri aeroporti hanno accolto 22 milioni di passeggeri. Il nostro obiettivo è che il contributo del settore turistico al Pil raggiunga i 122 miliardi di dollari nel 2031\".\r

\r

Le varie autorità turistiche federali e locali, le compagnie aeree nazionali, le istituzioni e le aziende internazionali lavoreranno insieme per rafforzare l'identità turistica unificata e sostenere l'ecosistema turistico integrato e consolidato del Paese, al fine di offrire un'esperienza di eccellenza ai turisti di tutto il mondo.\r

\r

","post_title":"Gli Emirati Arabi puntano ai 122 miliardi di dollari all'anno dal turismo entro il 2031","post_date":"2022-11-16T11:01:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668596508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' valida fino al prossimo 28 novembre la promozione targata Tgv Inoui che prevede l'acquisto delle Carte Avantage a 24.50 euro, grazie ad uno sconto del 50%, che consentono di diventare clienti privilegiati per un anno intero.\r

Disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”, le carte Avantage sono valide tutto l’anno e garantiscono diversi vantaggi, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Inoltre, i clienti con carta Avantage hanno diritto al cambio e al rimborso gratuiti fino a 3 giorni prima della partenza.\r

I passeggeri possono pensare alle vacanze primaverili fin d'ora, grazie alla possibilità di prenotare con 6 mesi di anticipo sulle partenze. “La Carta Avantage è lo strumento che mettiamo a disposizione dei viaggatori per far sì che tutti possano continuare a viaggiare in un’ottica sempre più sostenibile tra l’Italia e la Francia, ma anche in tutta Europa con Tgv Inoui a prezzi vantaggiosi durante tutto l’anno senza subire il caro prezzi, inoltre a questo si aggiunge che il costo della Carta Avantage viene ammortizzato già a partire dal primo viaggio” ha commentato Jean-François Ancora, ad di Sncf Voyages Italia.\r

","post_title":"Tgv Inoui: sconto del 50% sull'acquisto delle Carte Avantage, fino al 28 novembre","post_date":"2022-11-16T09:59:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668592784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dati, tendenze e investimenti mirati per anticipare e capire l'andamento del turismo. Questo l'obiettivo della piattaforma di Travel Marketing con 10.000 clienti tra hotel, piccole imprese e destinazioni.\r

\r

\"Dobbiamo partire dai dati per capire le grandi potenzialità dei viaggiatori sia per intercettare la ricerca e la pianificazione del viaggio, cosa stanno cercando i consumatori ma soprattutto l'offerta, che sia l'hotel o la destinazione deve essere veloce a proporsi - spiega Luca Romozzi, direttore commerciale Europa -. Il nostro sistema viene alimentato da dati in tempo reale come le ricerche effettuate, le intenzioni di viaggio e le prenotazioni grazie all'intelligenza artificiale profiliamo il cliente, e successivamente possiamo offrire soluzioni di marketing digitale, con campagne molto mirate ideale per i nostri clienti. Per esempio, in questo momento di criticità economica proponiamo il pay on stay per gli hotel, permette, ad esempio, di investire solo quando si riceve il soggiorno, oppure le possibilità di advertising integrate con le smart tv\".\r

\r

Sojern ha curato le campagne per la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, due case history di successo. In un contesto di ripresa dove la meta Italia sta registrando buoni risultati, nel primo caso ha portato a un miglioramento del 7% nella considerazione della Toscana come destinazione turistica; nel secondo caso, il risultato della campagna ha visto aumento di visite al sito turismofvg.it di oltre il 50% soprattutto legate al tema dell'enogastronomia in sinergia con i consorzi. \r

\r

Inoltre, ha anche elaborato un quadro previsionale per il periodo natalizio. Sul fronte degli hotel emerge che sia italiani sia stranieri nel 7% dei casi stanno già cercando una destinazione italiana per le vacanze natalizie. L’Italia è la meta più ricercata dagli stessi italiani (25.5%), seguiti dal mercato Usa (12%), in base alle ricerche di voli. Tra gli aeroporti di partenza spicca Milano (7%), Londra (5,4%) e Roma (5,3%). Per quanto riguarda le ricerche di hotel in Italia al primo posto c'è il mercato USA (30.3%), seguito da quello italiano (13,5%) e francese (11,2%).","post_title":"Investimenti e intelligenza artificiale, Sojern: così capiamo il turismo","post_date":"2022-11-16T09:36:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668591416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair cresce da Trieste dove per l'estate 2023 proporrà un network di 11 rotte, di cui due nuove per Barcellona e Dublino, entrambe operate con due frequenze alla settimana. Complessivamente la low cost effettuerà circa 70 voli a settimana, il 28% in più rispetto all’estate 2022 e il +180% se il confronto viene effettuato rispetto alla stagione pre-pandemia.\r

\r

\"Ryanair ha una partnership di lunga data e di successo con l'aeroporto di Trieste - ha dichiarato il ceo della compagnia, Eddie Wilson - e ha lavorato a stretto contatto con l'aeroporto e con la Regione per sviluppare una strategia a lungo termine per promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica primaria, aumentare il traffico turistico in entrata e migliorare la connettività regionale negli prossimi anni a venire\".\r

Marco Consalvo, ceo di di Trieste Airport, ha aggiunto: \"Dall’estate 2023 Ryanair opererà i due nuovi collegamenti internazionali Barcellona e Dublino e incrementerà i voli domestici su Bari e Palermo. La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo innescare - dopo la grave crisi pandemica - una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentale per superare l’isolamento storico del nostro territorio.”","post_title":"Ryanair amplia il network da Trieste con due nuove rotte per Barcellona e Dublino","post_date":"2022-11-16T09:10:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668589850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un recupero al 75% dei livelli 2019 entro fine anno: questa la previsione dell'European Travel Commission (Etc) sul turismo in Europa. Secondo l'analisi, anche le compagnie aeree dell'Unione hanno registrato performance positive durante l'estate, con un volume di voli ad agosto inferiore di appena l'11% ai livelli del 2019. \r

\r

Una ripresa che proseguirà anche per questo finale di 2022. \"Tuttavia, l'inverno non sarà privo di minacce, poiché l'incombente recessione e l'aumento dell'inflazione in tutta Europa peseranno sulla spesa dei consumatori e sulla domanda turistica, ritardando ma non facendo deragliare la ripresa. Il prolungarsi della guerra in Ucraina e le ulteriori restrizioni di viaggio per i turisti russi in tutta Europa ritarderanno inoltre la ripresa nell'Europa orientale\", spiega il rapporto ripreso da Schengen Visa.\r

\r

Luís Araújo, presidente dell'Etc, ha poi sottolineato che i viaggi a corto raggio saranno una salvezza per il turismo nei prossimi mesi, poiché un numero maggiore di viaggiatori sceglierà viaggi più brevi e ravvicinati. Per le famiglie con un reddito disponibile più basso sarà più facile viaggiare all'interno dell'Ue, poiché i viaggi nazionali tendono a essere più economici rispetto alle alternative a lunga raggio. I viaggi a corto raggio rappresentano attualmente circa il 72% delle visite totali in Europa. \r

\r

Per quanto riguarda i viaggi long haul verso l'Ue, la ripresa è ancora è parziale, a causa delle restrizioni ancora in vigore nella regione Asia-Pacifico. Forte e costante, invece, la spinta sulle rotte transatlantiche trainata dai turisti ramericani che beneficiano della forza del dollaro Usa.\r

\r

Tra le destinazioni che hanno superato la domanda di viaggi per il 2019 c'è la Turchia con (+61%), che ha visto il ritorno più consistente, seguita da Portogallo (+17%), Lituania (+7%), Montenegro (+6%) e Polonia (+6%).","post_title":"Europa: i flussi turistici raggiungeranno il 75% dei livelli 2019 entro fine anno","post_date":"2022-11-15T11:07:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668510429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta nei mesi di febbraio e marzo, torna l’iniziativa “La Spezia mille e una notte” sviluppata dal Comune della Spezia attraverso l’assessorato al Turismo e realizzato in collaborazione con Camera di commercio Riviere di Liguria in accordo con le associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria.\r

\r

“La Spezia mille e una notte” regalerà ai turisti che si fermeranno a pernottare in città una notte gratis in più dal 15 novembre al 18 dicembre 2022, con eccezione del weekend dell’otto dicembre L’iniziativa si pone l’obiettivo di sviluppare politiche attive di destagionalizzazione dei flussi turistici dando la possibilità, a chi decide di visitare la nostra città, di rimanere più giorni, promuovendola sia in ambito nazionale che internazionale.\r

\r

I visitatori potranno accedere alla promozione entrando nella landing page dedicata https://laspeziamilleunanotte.it/ dove sarà possibile trovare l’elenco di tutte le strutture ricettive alberghiere aderenti. L’utente verrà reindirizzato al sito internet di ciascuna struttura ricettiva e potrà effettuare la prenotazione della camera telefonicamente o via mail.\r

\r

Prenotando un soggiorno di almeno una notte in una delle strutture ricettive aderenti all’iniziativa, sarà dunque possibile usufruire di una notte gratuita (in camera singola, doppia o multipla).","post_title":"La Spezia Mille e Una Notte, un soggiorno gratis per che sceglie le strutture della città","post_date":"2022-11-14T15:12:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668438771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata ufficialmente lo scorso 1° novembre Cascina Galarej, il nuovo hotel del Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E. di Mirafiore: tenuta di 120 ettari di riserva bionaturale situata a Serralunga d'Alba, nel cuore delle terre del Barolo, che include anche una vasta proposta enogastronomica, un centro congressi, oltre che l'altro hotel le Case dei Conti. La nuova struttura offre agli ospiti un’esperienza di relax e benessere con vista a 360 gradi sui vigneti. Nato dalla ristrutturazione di una cascina di Fontanafredda risalente al 1867, con un progetto che ha posto molta attenzione all’aspetto ecosostenibile, l’hotel offre dieci camere con arredamento di design, una palestra con vista sulle colline, una spa dotata di piscina riscaldata interna ed esterna, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, tino idromassaggio, trattamenti con mosto d’uva di Barbera e Nebbiolo. La proposta culinaria, a opera degli chef del Villaggio, comprende prima colazione, light lunch e aperitivi con prodotti tipici di Langa.\r

\r

La struttura esistente è stata valorizzata con l'inserimento di grandi vetrate e l’utilizzo di materiali naturali come il legno e la pietra, arredi di design curati da Green Pea Home e impreziositi da cimeli storici di Vittorio Emanuele II conservati nella Villa Reale. Nell’ex fienile, dalla tipica struttura in mattoni a vista completamente rinnovata, è stata ricavata quindi la spa di 500 metri quadrati. Per il riscaldamento della piscina e delle camere è stato inoltre adottato l’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento presente nel Villaggio, mentre per l’illuminazione della strada che conduce all’hotel una serie di panelli fotovoltaici con sensori di movimento. Dal punto di vista dell’impatto visivo ambientale sono stati utilizzati colori conformi al paesaggio circostante e che richiamano gli edifici storici di re Vittorio Emanuele II, grazie alle righe orizzontali tipiche del Villaggio Narrante.\r

\r

Non mancheranno infine le possibilità di vivere le restanti esperienze all’interno della tenuta, come la vista alle cantine storiche di Vittorio Emanuele II e a quelle di suo figlio Emanuele Alberto, la passeggiata nel bosco dei Pensieri, nonché la degustazione dei grandi vini delle Langhe e della tradizione all’interno dei ristoranti della famiglia Alciati.","post_title":"Il nuovo hotel Cascina Galarej apre nel Villaggio Narrante di Serralunga d'Alba","post_date":"2022-11-14T12:49:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668430165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"E' innegabile come il turismo non sia solo un importante strumento di sviluppo economico, ma l'abbondanza di opportunità che il settore crea in termini di occupazione regolare e anche di creazione di nuovi posti di lavoro\". Questo il messaggio lanciato dal Ministro del Turismo delle Filippine, Esperanza Christina Garcia Frasco, a Roma, durante l'incontro con stampa e operatori, riportando le parole del presidente, Ferdinand Marcos Jr, per rilanciare le strategie post pandemia del paese.\r

\r

\"Ci aspettiamo che i flussi da Italia ed Europa verso le Filippine aumenteranno ulteriormente durante la stagione invernale, grazie alla nostra ricca offerta: dalle bellissime isole tropicali, alla cultura e storia oltre che all'ospitalità del nostro popolo\".\r

\r

Il Paese, che punta a tornare protagonista dello scenario turistico internazionale, dalla fine di febbraio 2022 ha accolto circa 2 milioni di turisti stranieri. Nel dettaglio, le previsioni per i flussi dall'Italia mirano per fine 2022 a circa 10.000 visitatori, il 25% rispetto al dato pre-crisi del 2019. Numerosi gli impegni in calendario: dal miglioramento delle infrastrutture turistiche e dell'accessibilità, alla creazione di una digitalizzazione e una connettività coesa e completa, alla valorizzazione dell'esperienza turistica complessiva, alla promozione del prodotto turistico. In termini di proposta turistica la strada intrapresa guarda alla diversificazione dell'offerta, ben oltre il balneare e diving - che occupa una grande fetta di mercato -:ampio spazio quindi anche ai target culturale, religioso e ambientale.\r

\r

Il settore turistico contribuisce per il 12,8% al Pil del Paese (dato pre-pandemia) mentre sono 5,7 milioni le persone occupate nel comparto, di cui oltre 70% in trasporti, strutture ricettive, ristoranti. Dallo scorso 1° giugno, inoltre, non è più richiesto il green pass per l'ingresso nel Paese.\r

Fondamentale a questo punto il ritorno alla quasi 'normalità' dei collegamenti aerei, che vedono in prima linea Qatar Airways, Cathay Pacific, Emirates oltre ai vettori regionali, che operano all'interno del paese facilitando lo spostamento dei turisti.\r

","post_title":"Le Filippine investono sulla ripresa dei flussi da Italia ed Europa","post_date":"2022-11-14T10:20:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668421207000]}]}}