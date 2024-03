Priante (Enit spa): “La sostenibilità sociale aiuta il territorio” Primo intervento pubblico del nuovo presidente di Enit Spa Alessandra Priante durante l’Itb di Berlino. Il punto è la sostenibilità. “Sostenibilità ha un principio base. Aiutare le imprese a rendere reale la sostenibilità. Non basta insomma raccontarla, deve diventare qualcosa di tangibile. Insomma quando il cliente deve scegliere, deve avere un quadro chiaro dell’offerta e quando il quadro è anche sostenibile ecco che il gioco è fatto. Attenzione, la sostenibilità non è economica, ma è sostanzialmente sociale. E in questo senso il turismo può fare la differenza. Voglio specificare che la sostenibilità sociale significa includere i territori sia in fase di programmazione che in fase di sviluppo. Un altro dei punti da mettere sotto osservazione è l’overtourism, una parola che io odio, che secondo me non esiste. C’era insomma una grossa preoccupazione di un eccesso di turismo. Ecco che ritorna il concetto di sostenibilità sociale, perché non è tanto importante il numero che dobbiamo raggiungere, ma la qualità del prodotto. Ecco allora che il territorio si sviluppa ma in maniera solida e rilancia il nostro Paese verso l’alto”. Condividi

