Ponte del primo maggio: oltre quattro miliardi di spesa turistica in Italia Il turismo in Italia anche durante i ponti non si ferma. Oltre quattro miliardi. A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata nel ponte del 1 maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. Lo prevede una indagine di Cna turismo e commercio che l’Ansa ha pubblicato in anteprima. A girare per l’Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Almeno in sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere e/o extra-alberghiere. Due milioni e mezzo i turisti provenienti da oltre confine. In maggioranza partiranno da Stati Uniti d’America, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti, ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita. “Anche l’ultimo ponte di primavera fotografa le ottime condizioni del turismo italiano” dice la ministra del turismo Daniela Santanchè sottolineando che particolarmente significative sono le 600mila presenze attese nei 26mila agriturismi che impreziosiscono l’offerta turistica tricolore. “Un’ennesima testimonianza di come l’autenticità e la genuinità della tradizione enogastronomica italiana – spiega – sia un fortissimo volano turistico. L’avvicinamento all’estate procede a gonfie vele”. Condividi

