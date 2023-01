Parte a febbraio l’Iva precompilata. Potrebbe interessare anche le adv Fisco adv. Parte da febbraio del 2023 la dichiarazione precompilata dell’Iva. Entro il prossimo mese quindi l’Agenzia delle entrate metterà disposizione di circa 2,3 milioni di partite Iva, commercianti, artigiani, imprese e professionisti, la dichiarazione Iva precompilata 2023. La cosa potrebbe interessare anche le agenzie di viaggio. L’introduzione sperimentale della dichiarazione Iva precompilata è frutto degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, alla voce “M1C1-109 – Riforma dell’amministrazione fiscale”. Dunque, da febbraio, alla dichiarazione dei redditi precompilata si affiancherà la dichiarazione Iva precompilata. Due Fasi In fase iniziale, la dichiarazione Iva precompilata, dovrebbe riguardare solo i soggetti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione. L’ulteriore condizione è quella della conferma del contenuto dei registri Iva precompilati rispetto al periodo d’imposta 2022. Successivamente ossia rispetto alle operazioni poste in essere dal 2023, la novità potrebbe essere estesa anche coloro che operano in regimi speciali ai fini Iva quindi anche le agenzie di viaggio. Oppure che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’imposta (ad esempio i commercianti al minuto con opzione per la c.d. ventilazione dei corrispettivi).

