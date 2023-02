Parco Marino Protetto Capo Rizzuto, mare e territorio: il turismo slow di Isola di Capo Rizzuto Isola di Capo Rizzuto riparte dal territorio per una promozione turistica all’insegna del mare. Panorami unici e coste frastagliate con spiagge rosse intervallate da scogliere, acque cristalline e parco marino protetto ricoperto di Posidonia e casa della tartaruga Caretta caretta, ma anche storia, tradizioni e enogastronomia, dai piatti della tradizione ai prodotti locali, il finocchio Igp e la liquirizia che cresce spontanea. Il piccolo comune della costa ionica calabrese si presenta luogo ideale per un turismo di prossimità e turismo slow grazie a uno scenario ambientale e naturale esclusivo, inesplorato. Raffaele Gareri consigliere provinciale di Crotone responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto racconta dell’impegno per attuare la tutela e la salvaguardia della costa e di come si stia procedendo a finanziare finalmente opere pubbliche. “Grazie ai fondi del Pnrr ci siamo attivati in direzione del dissesto idrogeologico. Le nostre coste ne soffrono tanto, soprattutto nelle aree più antropizzate di Capo Rizzuto, Le Castella e Le Cannella. Con questi interventi dovremmo mettere a tutela tutta la fascia costiera. – e afferma – Sono in campo progetti di valorizzazione del territorio. Riaprirà l’acquario della Riserva Marina per i visitatori e riprenderemo l’educazione ambientale nelle scuole. Promuoviamo i valori dell’Area Protetta, i valori ambientali e il rispetto della natura e del territorio. Fondi europei «Inoltre grazie ai fondi europei di oltre 4 milioni di euro, siamo riusciti a far partire il risanamento del promontorio della Torre Vecchia a Capo Rizzuto e il ripristino del lungomare. Sono stati finalmente sbloccati interventi per migliorare la viabilità. Si sa, la viabilità e il trasporto sono purtroppo l’anello debole della nostra zona, sia locale che regionale. Le carenze ataviche di infrastrutture sia ferroviarie che stradali nella nostra regione pesano tanto, ancora oggi, e penalizzano l’intera fascia ionica e il suo sviluppo turistico. C’è urgente necessità di grossi investimenti statali che purtroppo tardano ad arrivare. – e aggiunge – Occorre fare sistema e sviluppare nuove sinergie a livello regionale; ci stiamo provando con i parchi della Sila, delle Serre e del Pollino”. L’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto resta l’unica infrastruttura essenziale di tutta la parte ionica che collega la provincia di Crotone al resto del mondo. I collegamenti principali sono operati da Ryan Air. La low cost irlandese ha confermato i voli su Milano Bergamo, Bologna e Venezia Treviso per la stagione estiva 2023. Da fine Marzo 2023 fino a fine Ottobre 2023. Per la prossima estate la Regione si è impegnata ad attivare 2 voli quotidiani per il nord Italia. L’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto Istituita nel 1991, ricopre una superficie di 14,721 ettari su un territorio di ben 42 km di costa. È una delle aree protette più affascinanti del mediterraneo, contraddistinta da ambienti naturalistici e da una geomorfologia costiera particolare. I fondali, caratterizzati da roccia, sabbia e praterie di Posidonia oceanica, ospitano tra le specie ittiche cernia, barracuda, pesce pappagallo, stelle rosse e la tartaruga Caretta caretta. L’Acquarium di Capo Rizzuto è sede del Centro di Recupero e Soccorso delle Tartarughe Marine. La costa frastagliata agevola infatti la nidificazione, habitat ideale di questo esemplare presente tutto l’anno. L’AMP ha da sempre come scopo primario l’educazione ambientale in età scolare.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440113" align="alignleft" width="300"] Giovanna Della Posta[/caption] E’ sorta l’idea e la possibilità di riqualificare una zona che negli ultimi anni è sempre andata a ritroso. Si tratta dell’area Piazza d’Armi, di cui uno dei fondi gestiti Invimit possiede circa 388 mila metri quadrati. Si trova attorno alla Caserma Santa Barbara e all’Ospedale Militare di Baggio, uno dei più estesi complessi militari cittadini esistenti in Italia. Per quasi 50 anni ci sono stati addestramenti militari e manovre con i carri armati. Dagli anni ‘80 è rimasto inutilizzato. Il 75% di quell’area che fa da confine tra la città e i piccoli comuni limitrofi diventerà un parco. Giovanna Della Posta, l’amministratrice delegata di Invimit ha espresso più giudizi riguardo alla questione:« Sarà il secondo più grande di Milano dopo il Parco Sempione». E ha aggiunto che ci sarà edilizia abitativa e negozi, nessun centro commerciale, nessun insediamento industriale o logistico. I numeri «Abbiamo avviato le attività propedeutiche alle bonifiche, mandato via gli ortisti abusivi, demolito le baracche, portato via un centinaio di bombole di gas. L’asset è pronto». Comunica l’ad che fa luce anche sulla questione fondi: «Parlo con gli investitori internazionali. Dai tedeschi Ece e Union Investment real estate fino al Public Investment Fund in Arabia Saudita, cerchiamo i più bravi. Parlando di cifre, l’asset Piazza d’Armi vale circa 80 milioni di euro dati ancora da definire bene. Per lo sviluppo ci vogliono altri 500 milioni. L’idea è decuplicare il valore del terreno». [post_title] => Baggio, Milano: servono fondi per un nuovo maxi progetto [post_date] => 2023-02-23T13:03:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677157388000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Isola di Capo Rizzuto riparte dal territorio per una promozione turistica all’insegna del mare. Panorami unici e coste frastagliate con spiagge rosse intervallate da scogliere, acque cristalline e parco marino protetto ricoperto di Posidonia e casa della tartaruga Caretta caretta, ma anche storia, tradizioni e enogastronomia, dai piatti della tradizione ai prodotti locali, il finocchio Igp e la liquirizia che cresce spontanea. Il piccolo comune della costa ionica calabrese si presenta luogo ideale per un turismo di prossimità e turismo slow grazie a uno scenario ambientale e naturale esclusivo, inesplorato. Raffaele Gareri consigliere provinciale di Crotone responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto racconta dell’impegno per attuare la tutela e la salvaguardia della costa e di come si stia procedendo a finanziare finalmente opere pubbliche. “Grazie ai fondi del Pnrr ci siamo attivati in direzione del dissesto idrogeologico. Le nostre coste ne soffrono tanto, soprattutto nelle aree più antropizzate di Capo Rizzuto, Le Castella e Le Cannella. Con questi interventi dovremmo mettere a tutela tutta la fascia costiera. - e afferma – Sono in campo progetti di valorizzazione del territorio. Riaprirà l’acquario della Riserva Marina per i visitatori e riprenderemo l’educazione ambientale nelle scuole. Promuoviamo i valori dell’Area Protetta, i valori ambientali e il rispetto della natura e del territorio. Fondi europei «Inoltre grazie ai fondi europei di oltre 4 milioni di euro, siamo riusciti a far partire il risanamento del promontorio della Torre Vecchia a Capo Rizzuto e il ripristino del lungomare. Sono stati finalmente sbloccati interventi per migliorare la viabilità. Si sa, la viabilità e il trasporto sono purtroppo l’anello debole della nostra zona, sia locale che regionale. Le carenze ataviche di infrastrutture sia ferroviarie che stradali nella nostra regione pesano tanto, ancora oggi, e penalizzano l’intera fascia ionica e il suo sviluppo turistico. C’è urgente necessità di grossi investimenti statali che purtroppo tardano ad arrivare. - e aggiunge - Occorre fare sistema e sviluppare nuove sinergie a livello regionale; ci stiamo provando con i parchi della Sila, delle Serre e del Pollino”. L’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto resta l’unica infrastruttura essenziale di tutta la parte ionica che collega la provincia di Crotone al resto del mondo. I collegamenti principali sono operati da Ryan Air. La low cost irlandese ha confermato i voli su Milano Bergamo, Bologna e Venezia Treviso per la stagione estiva 2023. Da fine Marzo 2023 fino a fine Ottobre 2023. Per la prossima estate la Regione si è impegnata ad attivare 2 voli quotidiani per il nord Italia. L’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto Istituita nel 1991, ricopre una superficie di 14,721 ettari su un territorio di ben 42 km di costa. È una delle aree protette più affascinanti del mediterraneo, contraddistinta da ambienti naturalistici e da una geomorfologia costiera particolare. I fondali, caratterizzati da roccia, sabbia e praterie di Posidonia oceanica, ospitano tra le specie ittiche cernia, barracuda, pesce pappagallo, stelle rosse e la tartaruga Caretta caretta. L’Acquarium di Capo Rizzuto è sede del Centro di Recupero e Soccorso delle Tartarughe Marine. La costa frastagliata agevola infatti la nidificazione, habitat ideale di questo esemplare presente tutto l’anno. L’AMP ha da sempre come scopo primario l’educazione ambientale in età scolare. [post_title] => Parco Marino Protetto Capo Rizzuto, mare e territorio: il turismo slow di Isola di Capo Rizzuto [post_date] => 2023-02-23T12:18:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677154715000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada è la prima compagnia aerea del Paese a introdurre l'identificazione digitale, utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale. Nell'ambito di un progetto pilota attualmente in corso, l'identificazione digitale è ora disponibile per i passeggeri in partenza dall'aeroporto internazionale di Vancouver e diretti su voli selezionati per Winnipeg, oltre che per i passeggeri che entrano all'Air Canada Café dell'aeroporto internazionale di Toronto Pearson. "Molti dei nostri clienti utilizzano già le credenziali digitali per semplificare le loro attività quotidiane, come lo sblocco dei telefoni cellulari, l'ingresso nei luoghi di lavoro, la verifica dell'identità durante le transazioni finanziarie e altro ancora - ha dichiarato Craig Landry, executive vp e coo della compagnia -. Siamo entusiasti di assumere una posizione di leadership in Canada e di testare l'identificazione digitale utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale per convalidare l'identificazione dei clienti in modo rapido, sicuro e accurato in alcuni punti di contatto aeroportuali. La partecipazione all'identificazione digitale è volontaria. I passeggeri che scelgono di utilizzarla beneficeranno di un processo semplificato e senza soluzione di continuità al gate e quando entreranno nelle nostre Maple Leaf Lounge". I clienti che possono utilizzare l'Air Canada Café a Toronto e i clienti di voli selezionati da Vancouver a Winnipeg riceveranno un invito a utilizzare l'opzione di identificazione digitale e le istruzioni su come creare la loro impronta digitale sicura prima di arrivare in aeroporto. [post_title] => Air Canada sperimenta l'identificazione digitale con il riconoscimento facciale [post_date] => 2023-02-23T09:47:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677145627000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ruolo da protagonista in Europa per il Frecciarossa, ormai proiettato oltre i confini italiani: dopo Francia e Spagna, ora potrebbe essere la volta della Germania. E questo grazie al lancio da parte della Commissione europea di dieci nuovi progetti pilota di collegamenti ferroviari fra due o più Paesi europei per favorire l’utilizzo del treno per gli spostamenti continentali. Due di questi riguardano proprio il gioiello di Trenitalia. Il primo progetto, quello sulla Germania - come riporta Il Corriere della Sera - riguarda le nuove corse Roma-Monaco e Milano-Monaco proposte da Ferrovie dello Stato Italiane e Deutsche Bahn, con la possibilità di estensione fino a Berlino. I collegamenti, che potrebbero partire entro il 2026, prevedono partenza da Roma per poi fare tappa a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. Da Milano si farà tappa a Brescia, Verona, Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. La frequenza treni sarà giornaliera e i servizi saranno forniti in collaborazione tra Trenitalia, Obb e Db. Il consorzio italo-spagnolo Ilsa (Intermodalidad del Levante) promuove invece il progetto che riguarda la penisola iberica, con due collegamenti: uno da Lisbona a La Coruna e l’atro dalla capitale portoghese fino a Madrid. I dieci progetti volti a creare nuovi collegamenti o a migliorare quelli già esistenti, faranno dell'Unione europea una regione sempre più a portata di treno. "Mentre la domanda di mobilità verde è in crescita - ha dichiarato Adina Vlea, commissaria europea per i Trasporti - abbiamo bisogno che il mercato ferroviario risponda in modo migliore e rapido, soprattutto per i viaggi lunghi e transfrontalieri. Ecco perché la Commissione europea ora vuole aiutare le aziende ferroviarie creando nuovi collegamenti ferroviari internazionali, di giorno e di notte, abbattendo i confini". [post_title] => L'Europa punta sui viaggi in treno: Frecciarossa protagonista dello sviluppo [post_date] => 2023-02-23T09:16:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677143811000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sconti differenziati per personale militare e civile su tutti i collegamenti marittimi della compagnia. Grimaldi Lines ha sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa con lo stato maggiore della Difesa. Protagonisti della cerimonia della firma. che ha avuto luogo a Roma presso palazzo Esercito, sono stati Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines e il generale di corpo d’armata Carmine Masiello, sottocapo di stato maggiore della Difesa. “I nostri collegamenti marittimi consentono di raggiungere tutte le più belle destinazioni del mar Mediterraneo, viaggiando comodamente anche con il veicolo al seguito – ha sottolineato la stessa Francesca Marino –. Sono quindi il mezzo di trasporto ideale per la vacanza in famiglia, in gruppo o in coppia, ma anche per chi lavora lontano dal proprio contesto familiare, come spesso accade al personale militare e civile della Difesa a cui dedichiamo questa iniziativa, con piacere e riconoscenza”. L’accordo prevede agevolazioni per tutti i dipendenti militari e civili della Difesa, in servizio o in quiescenza, e per i loro familiari. Gli sconti sono validi sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (limitatamente alle tratte da/per Brindisi), Tunisia e viceversa. Sono inoltre cumulabili con eventuali promozioni speciali attive al momento della prenotazione e con le tariffe dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e in Sicilia. [post_title] => Grimaldi Lines firma un nuovo protocollo d'intesa con la Difesa [post_date] => 2023-02-23T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677143741000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi. In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019. “Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento. [post_title] => Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas [post_date] => 2023-02-22T13:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677074165000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Msc Crociere alla Bit è stata l’occasione per sottolineare la continua crescita della relazione della compagnia con gli agenti di viaggio. "Il nostro prodotto-crociera dev’essere intermediato da venditori professionisti, che sappiano spiegare, interpretare e raccontare al meglio tutte le peculiarità dell’offerta per l’ospite - ha infatti spiegato Leonardo Massa, country manager Italia del gruppo –: una proposta che è garantita dai miliardi di investimento fatti sulle nostre navi. Gli agenti di viaggio sono, erano e saranno sempre i nostri interlocutori principali in questo tempo di continua crescita". L’industria delle crociere ha d'altronde un ruolo sempre maggiore nel sistema Italia, garantendo lavoro a 120 mila addetti. "Msc è il primo cliente a livello mondiale di Fincantieri e abbiamo navi in consegna fino al 2027. Nel 2023 faremo transitare nei porti italiani circa 4 milioni di ospiti - ha proseguito Massa –. La novità più importante per l’estate 2023 è l’arrivo a giugno della Euribia, la ventiduesima nave della flotta, la seconda a Gnl, che con le sue 2.400 camere porterà il totale della capacità della nostra flotta a circa 85 mila ospiti a settimana. L’Italia rimane al centro del progetto di crescita e di sviluppo: nel corso dell’estate navigheremo nel Mediterraneo, il nostro core-business, con oltre 15 porti di partenza italiani. Oltre che nell’area del Mediterraneo, con Tirreno e Adriatico, navigheremo anche in Nord Europa, con una particolare attenzione ai fiordi Norvegesi. Inoltre operiamo da Miami tutto l’anno. Proprio in tema Stati Uniti, la seconda grande novità dell’estate 2023 è poi la partenza da New York della Meraviglia. Per quanto riguarda, invece, il prossimo inverno, i nostri capisaldi saranno ancora una volta la presenza nel Mediterraneo, nonché ai Caraibi, a New York e alle Antille. Confermiamo poi il programma sul mar Rosso, con crociere in Egitto, Giordania e Arabia Saudita, e negli Emirati Arabi, dove operiamo sia da Doha sia da Dubai. Inoltre nel gennaio del 2024 partirà il nostro Giro del mondo dedicato agli esploratori con direttrice non più est-ovest, ma nord-sud». Un impegno diversificato, costante e con uno sguardo contemporaneo perché, come ha sottolineato Andrea Guanci, direttore marketing di Msc, "la nostra nuova campagna Discover the future of cruising racconta un brand che parla di futuro. Lavoriamo sul nostro target elettivo e anche su uno più giovane, con un linguaggio nuovo, utilizzando Instagram e Tik Tok". Grande l’attenzione di Msc ai temi del momento: "Le nostre navi raccontano una sostenibilità rivolta al futuro: - continua Guanci -. Non togliamo servizi e attività, ma aggiungiamo la più recente tecnologia disponibile e aiutiamo la ricerca per poter fare le stesse cose, ma con un impatto ambientale sempre minore, fino all’obiettivo delle zero emissioni del 2050". In chiusura le parole di Luca Valentini, direttore commerciale Msc, rivolte nuovamente alle adv: "Vi ringraziamo per il sostegno passato e futuro. Msc è una compagnia che cresce con nuove navi, nuovi itinerari e nuovi punti vendita per le agenzie. Le opportunità sono tante e noi vogliamo presentarci sul mercato non solo come player delle crociere, ma come player delle vacanze". [post_title] => Msc: una crescita che guarda al futuro grazie al sostegno delle adv [post_date] => 2023-02-22T13:43:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677073424000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un 2023 ricco di novità quello che si è aperto per il to capitolino Kuda-Maestro. E non solo grazie alla ripresa completa di tutta la programmazione a lungo raggio, ma anche per l'apertura della nuova sede direzionale nel quartiere centrale di Prati, mentre a breve arriverà anche il lancio di un'inedita divisione incoming. "Un bel traguardo per festeggiare i nostri primi dieci anni di attività - commenta Giancarlo Brunamonti, direttore tour operator di entrambi i marchi (Kuda sul medio e lungo raggio, Maestro sul breve) -. Lato operativo, abbiamo anche acquisito un nuovo gestionale moderno e flessibile per tutti i settori aziendali (Siap)". Investimenti importanti, che giungono dopo un 2022 ricco di soddisfazioni, che hanno permesso al to di chiudere la stagione con un +18% su volumi e fatturati rispetto all'anno pre-Covid 2019. Ecco allora che per il 2023 Kuda ha ripristinato la propria piena operatività, inclusi i prodotti Sud-Est asiatico e Sud America: "Sul Marocco stiamo inoltre lanciando due nuovi itinerari, che gestiremo in esclusiva con un calendario ampio e tanti passaggi particolari (Tangeri, Chefchaouen, il deserto) - aggiunge Brunamonti -. Per il marchio Maestro è invece in pista di lancio la nuova programmazione Cipro, in collaborazione con Air Cyprus, per soggiorni mare di qualità e un progetto culturale di tour in lingua italiana". Fronte trade, infine, "abbiamo rinnovato e rilanciato la nostra campagna Travel& Cashback valida per entrambi i marchi, che consente alle agenzie di aumentare subito la redditività (40 euro per booking Maestro e 100 euro per booking Kuda) - conclude Brunamonti -. Stiamo poi partendo a breve con una campagna speciale di comunicazione e di incentivi alla vendita per il Marocco, offrendo una serie di esperienze (hamman completo, corso di preparazione gioielli berberi, corso di ceramica) ai clienti che prenoteranno un viaggio per il paese nordafricano. Nei prossimi due mesi lanceremo infine un sistema di prenotazioni online b2b dedicato a tutti e due i nostri brand: uno strumento che migliorerà ulteriormente la nostra velocità di risposta per preventivi e prenotazioni". [post_title] => Nuova sede per Kuda-Maestro e presto arriverà anche la divisione incoming [post_date] => 2023-02-22T12:36:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677069419000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Hnh Hospitality che registra un importante avvicendamento tra i propri partner finanziari. Il Fondo Italiano d'Inestimento sgr (Fii sgr), partecipata di Cdp Equity, ed Eulero Capital sono infatti entrati nel capitale della compagnia veneta, acquisendo la partecipazione azionaria del 37% già di pertinenza di Siparex, che esce così dal proprio investimento in Hnh dopo circa sei anni. L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società. Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hhn Hospitality nell’ulteriore sviluppo del gruppo. “Sono molto soddisfatto dell'ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – commenta Luca Boccato, a.d. di Hnh Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla nostra crescita in questi sei anni, periodo nel quale il gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”. Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia, in qualità di consulente legale. Nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, il gruppo Hnh è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con alcune tra le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, Ihg, Accor e Best Western) e, negli anni, in partnership con importanti player istituzionali attivi nel settore del real estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti), oltre a tre resort turistici in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. Hnh Hospitality ha chiuso l'esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l'esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro. [post_title] => Fondo Italiano ed Eulero acquisiscono la partecipazione Siparex in Hnh Hospitality [post_date] => 2023-02-22T11:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677066749000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parco marino protetto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2713,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440113\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanna Della Posta[/caption]\r

\r

E’ sorta l’idea e la possibilità di riqualificare una zona che negli ultimi anni è sempre andata a ritroso. Si tratta dell’area Piazza d’Armi, di cui uno dei fondi gestiti Invimit possiede circa 388 mila metri quadrati. Si trova attorno alla Caserma Santa Barbara e all’Ospedale Militare di Baggio, uno dei più estesi complessi militari cittadini esistenti in Italia.\r

\r

Per quasi 50 anni ci sono stati addestramenti militari e manovre con i carri armati. Dagli anni ‘80 è rimasto inutilizzato. Il 75% di quell’area che fa da confine tra la città e i piccoli comuni limitrofi diventerà un parco.\r

\r

Giovanna Della Posta, l’amministratrice delegata di Invimit ha espresso più giudizi riguardo alla questione:« Sarà il secondo più grande di Milano dopo il Parco Sempione». E ha aggiunto che ci sarà edilizia abitativa e negozi, nessun centro commerciale, nessun insediamento industriale o logistico.\r

I numeri\r

«Abbiamo avviato le attività propedeutiche alle bonifiche, mandato via gli ortisti abusivi, demolito le baracche, portato via un centinaio di bombole di gas. L’asset è pronto». Comunica l’ad che fa luce anche sulla questione fondi: «Parlo con gli investitori internazionali. Dai tedeschi Ece e Union Investment real estate fino al Public Investment Fund in Arabia Saudita, cerchiamo i più bravi.\r

\r

Parlando di cifre, l’asset Piazza d’Armi vale circa 80 milioni di euro dati ancora da definire bene. Per lo sviluppo ci vogliono altri 500 milioni. L’idea è decuplicare il valore del terreno».\r

\r

","post_title":"Baggio, Milano: servono fondi per un nuovo maxi progetto","post_date":"2023-02-23T13:03:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677157388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Isola di Capo Rizzuto riparte dal territorio per una promozione turistica all’insegna del mare. Panorami unici e coste frastagliate con spiagge rosse intervallate da scogliere, acque cristalline e parco marino protetto ricoperto di Posidonia e casa della tartaruga Caretta caretta, ma anche storia, tradizioni e enogastronomia, dai piatti della tradizione ai prodotti locali, il finocchio Igp e la liquirizia che cresce spontanea.\r

Il piccolo comune della costa ionica calabrese si presenta luogo ideale per un turismo di prossimità e turismo slow grazie a uno scenario ambientale e naturale esclusivo, inesplorato.\r

Raffaele Gareri consigliere provinciale di Crotone responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto racconta dell’impegno per attuare la tutela e la salvaguardia della costa e di come si stia procedendo a finanziare finalmente opere pubbliche. “Grazie ai fondi del Pnrr ci siamo attivati in direzione del dissesto idrogeologico. Le nostre coste ne soffrono tanto, soprattutto nelle aree più antropizzate di Capo Rizzuto, Le Castella e Le Cannella. Con questi interventi dovremmo mettere a tutela tutta la fascia costiera. - e afferma – Sono in campo progetti di valorizzazione del territorio. Riaprirà l’acquario della Riserva Marina per i visitatori e riprenderemo l’educazione ambientale nelle scuole. Promuoviamo i valori dell’Area Protetta, i valori ambientali e il rispetto della natura e del territorio.\r

\r

Fondi europei\r

«Inoltre grazie ai fondi europei di oltre 4 milioni di euro, siamo riusciti a far partire il risanamento del promontorio della Torre Vecchia a Capo Rizzuto e il ripristino del lungomare. Sono stati finalmente sbloccati interventi per migliorare la viabilità. Si sa, la viabilità e il trasporto sono purtroppo l’anello debole della nostra zona, sia locale che regionale. Le carenze ataviche di infrastrutture sia ferroviarie che stradali nella nostra regione pesano tanto, ancora oggi, e penalizzano l’intera fascia ionica e il suo sviluppo turistico. C’è urgente necessità di grossi investimenti statali che purtroppo tardano ad arrivare. - e aggiunge - Occorre fare sistema e sviluppare nuove sinergie a livello regionale; ci stiamo provando con i parchi della Sila, delle Serre e del Pollino”.\r

L’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto resta l’unica infrastruttura essenziale di tutta la parte ionica che collega la provincia di Crotone al resto del mondo. I collegamenti principali sono operati da Ryan Air. La low cost irlandese ha confermato i voli su Milano Bergamo, Bologna e Venezia Treviso per la stagione estiva 2023. Da fine Marzo 2023 fino a fine Ottobre 2023. Per la prossima estate la Regione si è impegnata ad attivare 2 voli quotidiani per il nord Italia.\r

\r

L’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto\r

Istituita nel 1991, ricopre una superficie di 14,721 ettari su un territorio di ben 42 km di costa. È una delle aree protette più affascinanti del mediterraneo, contraddistinta da ambienti naturalistici e da una geomorfologia costiera particolare. I fondali, caratterizzati da roccia, sabbia e praterie di Posidonia oceanica, ospitano tra le specie ittiche cernia, barracuda, pesce pappagallo, stelle rosse e la tartaruga Caretta caretta. L’Acquarium di Capo Rizzuto è sede del Centro di Recupero e Soccorso delle Tartarughe Marine. La costa frastagliata agevola infatti la nidificazione, habitat ideale di questo esemplare presente tutto l’anno. L’AMP ha da sempre come scopo primario l’educazione ambientale in età scolare.","post_title":"Parco Marino Protetto Capo Rizzuto, mare e territorio: il turismo slow di Isola di Capo Rizzuto","post_date":"2023-02-23T12:18:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677154715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada è la prima compagnia aerea del Paese a introdurre l'identificazione digitale, utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale. Nell'ambito di un progetto pilota attualmente in corso, l'identificazione digitale è ora disponibile per i passeggeri in partenza dall'aeroporto internazionale di Vancouver e diretti su voli selezionati per Winnipeg, oltre che per i passeggeri che entrano all'Air Canada Café dell'aeroporto internazionale di Toronto Pearson.\r

\r

\"Molti dei nostri clienti utilizzano già le credenziali digitali per semplificare le loro attività quotidiane, come lo sblocco dei telefoni cellulari, l'ingresso nei luoghi di lavoro, la verifica dell'identità durante le transazioni finanziarie e altro ancora - ha dichiarato Craig Landry, executive vp e coo della compagnia -. Siamo entusiasti di assumere una posizione di leadership in Canada e di testare l'identificazione digitale utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale per convalidare l'identificazione dei clienti in modo rapido, sicuro e accurato in alcuni punti di contatto aeroportuali. La partecipazione all'identificazione digitale è volontaria. I passeggeri che scelgono di utilizzarla beneficeranno di un processo semplificato e senza soluzione di continuità al gate e quando entreranno nelle nostre Maple Leaf Lounge\".\r

\r

I clienti che possono utilizzare l'Air Canada Café a Toronto e i clienti di voli selezionati da Vancouver a Winnipeg riceveranno un invito a utilizzare l'opzione di identificazione digitale e le istruzioni su come creare la loro impronta digitale sicura prima di arrivare in aeroporto.","post_title":"Air Canada sperimenta l'identificazione digitale con il riconoscimento facciale","post_date":"2023-02-23T09:47:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677145627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ruolo da protagonista in Europa per il Frecciarossa, ormai proiettato oltre i confini italiani: dopo Francia e Spagna, ora potrebbe essere la volta della Germania. E questo grazie al lancio da parte della Commissione europea di dieci nuovi progetti pilota di collegamenti ferroviari fra due o più Paesi europei per favorire l’utilizzo del treno per gli spostamenti continentali. Due di questi riguardano proprio il gioiello di Trenitalia.\r

\r

Il primo progetto, quello sulla Germania - come riporta Il Corriere della Sera - riguarda le nuove corse Roma-Monaco e Milano-Monaco proposte da Ferrovie dello Stato Italiane e Deutsche Bahn, con la possibilità di estensione fino a Berlino. I collegamenti, che potrebbero partire entro il 2026, prevedono partenza da Roma per poi fare tappa a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. Da Milano si farà tappa a Brescia, Verona, Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. La frequenza treni sarà giornaliera e i servizi saranno forniti in collaborazione tra Trenitalia, Obb e Db.\r

\r

Il consorzio italo-spagnolo Ilsa (Intermodalidad del Levante) promuove invece il progetto che riguarda la penisola iberica, con due collegamenti: uno da Lisbona a La Coruna e l’atro dalla capitale portoghese fino a Madrid.\r

\r

I dieci progetti volti a creare nuovi collegamenti o a migliorare quelli già esistenti, faranno dell'Unione europea una regione sempre più a portata di treno. \"Mentre la domanda di mobilità verde è in crescita - ha dichiarato Adina Vlea, commissaria europea per i Trasporti - abbiamo bisogno che il mercato ferroviario risponda in modo migliore e rapido, soprattutto per i viaggi lunghi e transfrontalieri. Ecco perché la Commissione europea ora vuole aiutare le aziende ferroviarie creando nuovi collegamenti ferroviari internazionali, di giorno e di notte, abbattendo i confini\".","post_title":"L'Europa punta sui viaggi in treno: Frecciarossa protagonista dello sviluppo","post_date":"2023-02-23T09:16:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677143811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sconti differenziati per personale militare e civile su tutti i collegamenti marittimi della compagnia. Grimaldi Lines ha sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa con lo stato maggiore della Difesa. Protagonisti della cerimonia della firma. che ha avuto luogo a Roma presso palazzo Esercito, sono stati Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines e il generale di corpo d’armata Carmine Masiello, sottocapo di stato maggiore della Difesa.\r

\r

“I nostri collegamenti marittimi consentono di raggiungere tutte le più belle destinazioni del mar Mediterraneo, viaggiando comodamente anche con il veicolo al seguito – ha sottolineato la stessa Francesca Marino –. Sono quindi il mezzo di trasporto ideale per la vacanza in famiglia, in gruppo o in coppia, ma anche per chi lavora lontano dal proprio contesto familiare, come spesso accade al personale militare e civile della Difesa a cui dedichiamo questa iniziativa, con piacere e riconoscenza”.\r

\r

L’accordo prevede agevolazioni per tutti i dipendenti militari e civili della Difesa, in servizio o in quiescenza, e per i loro familiari. Gli sconti sono validi sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (limitatamente alle tratte da/per Brindisi), Tunisia e viceversa. Sono inoltre cumulabili con eventuali promozioni speciali attive al momento della prenotazione e con le tariffe dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e in Sicilia.","post_title":"Grimaldi Lines firma un nuovo protocollo d'intesa con la Difesa","post_date":"2023-02-23T09:15:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677143741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi.\r

\r

In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019.\r

\r

“Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento.","post_title":"Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas","post_date":"2023-02-22T13:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677074165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Msc Crociere alla Bit è stata l’occasione per sottolineare la continua crescita della relazione della compagnia con gli agenti di viaggio. \"Il nostro prodotto-crociera dev’essere intermediato da venditori professionisti, che sappiano spiegare, interpretare e raccontare al meglio tutte le peculiarità dell’offerta per l’ospite - ha infatti spiegato Leonardo Massa, country manager Italia del gruppo –: una proposta che è garantita dai miliardi di investimento fatti sulle nostre navi. Gli agenti di viaggio sono, erano e saranno sempre i nostri interlocutori principali in questo tempo di continua crescita\".\r

\r

L’industria delle crociere ha d'altronde un ruolo sempre maggiore nel sistema Italia, garantendo lavoro a 120 mila addetti. \"Msc è il primo cliente a livello mondiale di Fincantieri e abbiamo navi in consegna fino al 2027. Nel 2023 faremo transitare nei porti italiani circa 4 milioni di ospiti - ha proseguito Massa –. La novità più importante per l’estate 2023 è l’arrivo a giugno della Euribia, la ventiduesima nave della flotta, la seconda a Gnl, che con le sue 2.400 camere porterà il totale della capacità della nostra flotta a circa 85 mila ospiti a settimana. L’Italia rimane al centro del progetto di crescita e di sviluppo: nel corso dell’estate navigheremo nel Mediterraneo, il nostro core-business, con oltre 15 porti di partenza italiani. Oltre che nell’area del Mediterraneo, con Tirreno e Adriatico, navigheremo anche in Nord Europa, con una particolare attenzione ai fiordi Norvegesi. Inoltre operiamo da Miami tutto l’anno. Proprio in tema Stati Uniti, la seconda grande novità dell’estate 2023 è poi la partenza da New York della Meraviglia. Per quanto riguarda, invece, il prossimo inverno, i nostri capisaldi saranno ancora una volta la presenza nel Mediterraneo, nonché ai Caraibi, a New York e alle Antille. Confermiamo poi il programma sul mar Rosso, con crociere in Egitto, Giordania e Arabia Saudita, e negli Emirati Arabi, dove operiamo sia da Doha sia da Dubai. Inoltre nel gennaio del 2024 partirà il nostro Giro del mondo dedicato agli esploratori con direttrice non più est-ovest, ma nord-sud».\r

\r

Un impegno diversificato, costante e con uno sguardo contemporaneo perché, come ha sottolineato Andrea Guanci, direttore marketing di Msc, \"la nostra nuova campagna Discover the future of cruising racconta un brand che parla di futuro. Lavoriamo sul nostro target elettivo e anche su uno più giovane, con un linguaggio nuovo, utilizzando Instagram e Tik Tok\". Grande l’attenzione di Msc ai temi del momento: \"Le nostre navi raccontano una sostenibilità rivolta al futuro: - continua Guanci -. Non togliamo servizi e attività, ma aggiungiamo la più recente tecnologia disponibile e aiutiamo la ricerca per poter fare le stesse cose, ma con un impatto ambientale sempre minore, fino all’obiettivo delle zero emissioni del 2050\".\r

\r

In chiusura le parole di Luca Valentini, direttore commerciale Msc, rivolte nuovamente alle adv: \"Vi ringraziamo per il sostegno passato e futuro. Msc è una compagnia che cresce con nuove navi, nuovi itinerari e nuovi punti vendita per le agenzie. Le opportunità sono tante e noi vogliamo presentarci sul mercato non solo come player delle crociere, ma come player delle vacanze\".\r

\r

","post_title":"Msc: una crescita che guarda al futuro grazie al sostegno delle adv","post_date":"2023-02-22T13:43:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677073424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un 2023 ricco di novità quello che si è aperto per il to capitolino Kuda-Maestro. E non solo grazie alla ripresa completa di tutta la programmazione a lungo raggio, ma anche per l'apertura della nuova sede direzionale nel quartiere centrale di Prati, mentre a breve arriverà anche il lancio di un'inedita divisione incoming. \"Un bel traguardo per festeggiare i nostri primi dieci anni di attività - commenta Giancarlo Brunamonti, direttore tour operator di entrambi i marchi (Kuda sul medio e lungo raggio, Maestro sul breve) -. Lato operativo, abbiamo anche acquisito un nuovo gestionale moderno e flessibile per tutti i settori aziendali (Siap)\".\r

\r

Investimenti importanti, che giungono dopo un 2022 ricco di soddisfazioni, che hanno permesso al to di chiudere la stagione con un +18% su volumi e fatturati rispetto all'anno pre-Covid 2019. Ecco allora che per il 2023 Kuda ha ripristinato la propria piena operatività, inclusi i prodotti Sud-Est asiatico e Sud America: \"Sul Marocco stiamo inoltre lanciando due nuovi itinerari, che gestiremo in esclusiva con un calendario ampio e tanti passaggi particolari (Tangeri, Chefchaouen, il deserto) - aggiunge Brunamonti -. Per il marchio Maestro è invece in pista di lancio la nuova programmazione Cipro, in collaborazione con Air Cyprus, per soggiorni mare di qualità e un progetto culturale di tour in lingua italiana\".\r

\r

Fronte trade, infine, \"abbiamo rinnovato e rilanciato la nostra campagna Travel& Cashback valida per entrambi i marchi, che consente alle agenzie di aumentare subito la redditività (40 euro per booking Maestro e 100 euro per booking Kuda) - conclude Brunamonti -. Stiamo poi partendo a breve con una campagna speciale di comunicazione e di incentivi alla vendita per il Marocco, offrendo una serie di esperienze (hamman completo, corso di preparazione gioielli berberi, corso di ceramica) ai clienti che prenoteranno un viaggio per il paese nordafricano. Nei prossimi due mesi lanceremo infine un sistema di prenotazioni online b2b dedicato a tutti e due i nostri brand: uno strumento che migliorerà ulteriormente la nostra velocità di risposta per preventivi e prenotazioni\".","post_title":"Nuova sede per Kuda-Maestro e presto arriverà anche la divisione incoming","post_date":"2023-02-22T12:36:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677069419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Hnh Hospitality che registra un importante avvicendamento tra i propri partner finanziari. Il Fondo Italiano d'Inestimento sgr (Fii sgr), partecipata di Cdp Equity, ed Eulero Capital sono infatti entrati nel capitale della compagnia veneta, acquisendo la partecipazione azionaria del 37% già di pertinenza di Siparex, che esce così dal proprio investimento in Hnh dopo circa sei anni.\r

\r

L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società. Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hhn Hospitality nell’ulteriore sviluppo del gruppo.\r

\r

“Sono molto soddisfatto dell'ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – commenta Luca Boccato, a.d. di Hnh Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla nostra crescita in questi sei anni, periodo nel quale il gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”.\r

\r

Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia, in qualità di consulente legale.\r

\r

Nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, il gruppo Hnh è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con alcune tra le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, Ihg, Accor e Best Western) e, negli anni, in partnership con importanti player istituzionali attivi nel settore del real estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti), oltre a tre resort turistici in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. Hnh Hospitality ha chiuso l'esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l'esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro.","post_title":"Fondo Italiano ed Eulero acquisiscono la partecipazione Siparex in Hnh Hospitality","post_date":"2023-02-22T11:52:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677066749000]}]}}