Parco Cinque Terre, una nuova immagine visiva e progetti dedicati ai viaggiatori Una nuova immagine visiva per il parco nazionale delle Cinque Terre che presenta un piano strategico di comunicazione identitario con l’intento di rendere più immediato e innovativo il brand del Parco da declinare in progetti e iniziative dedicate ai viaggiatori. I nuovi progetti relativi all’immagine del parco nazionale delle Cinque Terre sono stati presentati nella sede del Touring Club a Milano alla presenza degli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano. Protagonisti della presentazione la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio, un imponente progetto di segnaletica “Wayfinding”, che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l’orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale “Cinque Terre Photo Award”, che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano. «Il territorio delle Cinque Terre – spiega Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre – si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d’Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l’imperativo. Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all’agricoltura eroica. Sono fortemente connessi. Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell’accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all’internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco. Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un’Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull’importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all’interno del parco per preservarne gli ecosistemi. Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l’altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il “Cinque Terre Photo Award». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Calabria è una terra incantata. Si dice che gli dei fossero scesi sulle spiagge tirreniche per goderne lo splendore e ancora oggi questo luogo affascina i viaggiatori. Proprio qui, a breve distanza da Pizzo Calabro e da Tropea, si trova il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria: una proprietà di 124 mila metri quadrati, che dall’ampia spiaggia sul mare attraversa una silenziosa pineta dorata dal sole aprendosi negli spazi dedicati all’accoglienza degli ospiti: 588 camere e suite, piscine con spray park di 4 mila mq per le famiglie e di mille mq adults-only, esperienze gastronomiche, spazi per la musica e il divertimento, un ricco programma di attività per tutti. Il villaggio, che offre il trattamento all inclusive, è inoltre pensato per praticare diverse discipline sportive. "Il gruppo Falkensteiner ha avviato nel 2020 la ristrutturazione del resort costruito nel 2005 dai tedeschi di Fti - spiega il direttore Claudio Giaffreda, che lavora da 35 anni nel mondo dell’ospitalità e dirige il Funimation Garden proprio dal 2020 -. A oggi abbiamo rivisto 224 camere, la piscina per i bambini, le aree sportive con i campi da tennis, padel, golf e beach-volley, che sono illuminati anche in notturna. Sono delle priorità per il nostro target: la famiglia sportiva internazionale. Il nostro core business sono infatti le famiglie con bambini, a cui è dedicata la ricca proposta di intrattenimento di Falkyland, mentre i ragazzi fino ai 13 anni non pagano". Importanti poi i 500 mq dell’Acquapura spa, presente in tutte le strutture Falkensteiner, nonché l’offerta diversificata per il mice. "Tra i cambiamenti in corso c’è l’ampliamento della sala meeting che può ospitare fino a 300 persone - prosegue Giaffreda -. Poi c’è la proposta gastronomica. Il variegato buffet del ristorante il Giardino risponde a ogni desiderio; il Pentolo&Grill è dedicato ai prodotti tipicamente calabresi; mentre La Terrazza offre un menù ideato dallo chef stellato altoatesino Theodor Falser, che ha realizzato un’esperienza gourmet per celebrare l’eccellenza calabrese rivisitando quattro ingredienti: il tonno, la cipolla, la Nduja e il bergamotto. Lo chef Giuseppe Matarrese, quotidianamente in azione nella cucina della Terrazza ed executive chef del resort, ha disegnato invece la sua proposta del tutto mediterranea". Il Vistamare sulla spiaggia accoglie inoltre ogni giorno gli ospiti con una proposta leggera e divertente. Presente pure una griglia alimentata a carbone e U frittu e Caterina: un’apecar con cucina che offre fritti golosi. Non mancano neppure l’intrattenimento e gli spettacoli con musica dal vivo, la band e il dj set sulla spiaggia. Il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria accoglie i propri ospiti a partire da fine maggio e già da due anni ospita numerosi gruppi sportivi ed eventi nazionali come le Convittiadi, le olimpiadi dei convitti a cui partecipano centinaia di studenti tra gli 11 e i 16 anni. Grazie al clima caldo e soleggiato la stagione si prolunga poi fino al termine di ottobre con gruppi di ogni tipo, testimoniando l’autenticità del claim del gruppo Falkensteiner: Welcome Home!. [gallery ids="470201,470193,470191"] [post_title] => Si arricchisce l'offerta del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria [post_date] => 2024-06-26T12:25:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719404702000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470246 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via su totem, ledwall e schermi posizionati nei luoghi di maggior transito e visibilità come stazioni e cinema di Milano e Torino, la nuova campagna di comunicazione dal titolo “Liguria 83, il più bel mare d’Italia”: un’iniziativa che porterà video promozionali della Liguria e delle sue spiagge nelle regioni storicamente più legate alla Liguria dal punto di vista delle presenze e degli arrivi turistici, Lombardia e Piemonte. «Una campagna che punta sullo storico e consolidato primato della Liguria nelle bandiere blu - commenta il presidente ad interim e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. La nostra regione è da anni regina di questi riconoscimenti e si affaccia alla stagione clou nelle migliori condizioni, vantando qualità delle acque e pulizia delle spiagge, confermando la bellezza e le peculiarità del nostro litorale. La promozione del territorio, in questi anni, ha dato e continua a dare risultati straordinari in termini turistici, e questo significa sviluppo, occupazione, ricchezza per la nostra terra”. La 38° edizione delle Bandiere Blu vede per la Liguria 67 spiagge riconosciute con il vessillo Fee, a cui si aggiungono 16 approdi, in 34 comuni, per un totale appunto di 83 Bandiere Blu, un successo che premia la qualità del mare (che deve essere risultato di qualità “eccellente”), ma anche la presenza di aree verdi e pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, nonché la qualità di servizi come depurazione fognaria e raccolta differenziata. «La scelta di puntare su Lombardia e Piemonte è senza dubbio strategica – commenta l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Osservando i dati del 2023, accanto a una Liguria sempre più di successo sui mercati internazionali, sia vicini che lontani, emerge come i turisti delle due maggiori regioni prossime a noi rappresentino una fetta importantissima di presenze e arrivi: basti pensare che nel 2023 gli arrivi dalla Lombardia siano stati più di 900mila, per oltre 3,2 milioni di presenze, mentre dal Piemonte siano arrivati oltre 720mila persone, per oltre 2,7 milioni di presenze. Puntare su questi mercati è fondamentale per far crescere ancora di più un settore che, numeri alla mano, ha una rilevanza economica molto importante nella nostra regione». [post_title] => Liguria 83, il più bel mare d’Italia, la campagna di comunicazione punta su Lombardia e Piemonte [post_date] => 2024-06-26T11:57:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719403029000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova immagine visiva per il parco nazionale delle Cinque Terre che presenta un piano strategico di comunicazione identitario con l’intento di rendere più immediato e innovativo il brand del Parco da declinare in progetti e iniziative dedicate ai viaggiatori. I nuovi progetti relativi all’immagine del parco nazionale delle Cinque Terre sono stati presentati nella sede del Touring Club a Milano alla presenza degli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano. Protagonisti della presentazione la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio, un imponente progetto di segnaletica "Wayfinding", che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l'orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale "Cinque Terre Photo Award", che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano. «Il territorio delle Cinque Terre – spiega Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre - si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d’Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l’imperativo. Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all’agricoltura eroica. Sono fortemente connessi. Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell’accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all’internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco. Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un’Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull’importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all’interno del parco per preservarne gli ecosistemi. Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l’altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il “Cinque Terre Photo Award». [post_title] => Parco Cinque Terre, una nuova immagine visiva e progetti dedicati ai viaggiatori [post_date] => 2024-06-26T11:53:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719402781000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Barbados attrae un sempre maggior numero di italiani, tanto che nei primi quattro mesi del 2024 le prenotazioni dei nostri connazionali per l'isola caraibica sono aumentate del 60%. Sempre più definita la ricerca dello slow tourism: i viaggiatori e gli agenti di viaggio cercano autenticità e desiderano scoprire le tradizioni locali, preferiscono visitare destinazioni meno convenzionali. Per questo motivo, Lucilla Venditti, sales & marketing manager della destinazione in Italia, sottolinea e promuove questi aspetti durante i corsi di formazione con gli operatori del settore. Inoltre, questa crescita riflette il crescente interesse degli italiani per Barbados come meta di vacanza ideale, grazie alle spiagge, alla cultura vibrante, al divertimento e all'accoglienza calorosa. E proprio al trade la Barbados Tourism Marketing Inc ha dedicato e continua a organizzare molteplici iniziative: nei primi mesi dell’anno sono stati realizzati diversi fam trip, permettendo a circa 30 agenti di viaggio di scoprire personalmente l'Isola. Questi viaggi sono stati realizzati in collaborazione con alcuni dei principali tour operator, tra cui Alidays, Oltremare e America World (Quality Group). Per incentivare le prenotazioni, Btmi ha lanciato offerte speciali per chi prenota un soggiorno, supportate da campagne di sponsorizzazione online, offline e sui social media. Con Alidays, ad esempio, le prime 20 agenzie di viaggio che prenotano un viaggio a Barbados riceveranno uno sconto di 100€ a pratica. Le attività di formazione rivolte agli agenti di viaggio sono fondamentali per l'ente, al fine di approfondire la conoscenza della destinazione e aggiornarli sulle novità. Gli incontri si svolgono sia online, attraverso webinar, sia in presenza, con Roadshow che toccano alcune delle principali città italiane. Gli honeymooners rappresentano uno dei principali target per Barbados, ecco perché, tra le varie attività per rafforzare la conoscenza della destinazione sul mercato italiano, verranno organizzati anche dei contest dedicati ai futuri sposi in occasione delle principali fiere del settore. Btmi collabora inoltre con i principali to italiani programmando sessioni di formazione in presenza per lo staff interno specializzato nei Caraibi, tra cui Naar, CartOrange, Volonline, Alidays e altri. Barbados è raggiungibile con British Airways, che opera voli giornalieri tutto l’anno dalle principali città italiane, con comode connessioni via Londra Heathrow senza cambi di aeroporto o pernottamenti. In alternativa, Condor opera un volo alla settimana via Francoforte durante la stagione invernale, garantendo ulteriori opzioni di viaggio. [post_title] => Barbados: +60% le prenotazioni di viaggi dall'Italia. Più investimenti sulle attività trade [post_date] => 2024-06-26T11:49:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719402544000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manca poco alla riapertura della Via dell’Amore, che tornerà percorribile nei suoi 900 metri a picco sul mare in un contesto unico al mondo, nel parco nazionale delle Cinque Terre. È confermata infatti il 19 luglio, nel pieno rispetto dei tempi, la chiusura del cantiere di messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore da parte della struttura commissariale di regione Liguria, con la consegna al comune di Riomaggiore del sentiero patrimonio Unesco. Tutti gli enti – ministero del Turismo, regione Liguria con la struttura commissariale, parco nazionale della Cinque Terre, provincia della Spezia, comune di Riomaggiore, questura e prefettura - sono al lavoro per organizzare insieme, nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità il 26 luglio, l’evento di inaugurazione alla presenza delle autorità locali e nazionali. «Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore – dichiara il commissario ad acta Giacomo Giampedrone – Per la struttura commissariale che fa capo a regione Liguria è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo un intervento molto complesso, grazie a ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate. È un risultato straordinario e siamo orgogliosi di poter restituire, tra poche settimane, questo gioiello in primis ai residenti di Riomaggiore e Manarola, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo». «Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l'assoluta bellezza della Via dell'Amore - aggiunge il presidente ad interim regione Liguria Alessandro Piana - frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell'Unesco. Seguirà sicuramente un momento di festa e condivisione che vedrà anche protagoniste le eccellenze del territorio perché in Liguria natura, gusto, arte, tradizione sono profondamente intrecciate e garantiscono l'unicità e l'identificabilità della nostra regione nell'immaginario collettivo». «Come assessorato al Turismo, e con l’ausilio del ministero del Turismo – afferma l'assessore al Turismo e ai grandi eventi Augusto Sartori - stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare che avrà un'eco di caratura internazionale dato che la Via dell'Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore». [post_title] => Via dell’Amore, a fine luglio la riapertura del sentiero Patrimonio dell’Unesco [post_date] => 2024-06-26T11:09:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719400190000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il momento dell'Oriente per Shiruq by Mappamondo che lancia due partenze speciali con accompagnatore dall'Italia, in occasione di altrettanti festival celebri: nel Karnataka, in India, per celebrare il Diwali, e in Laos, alla scoperta del That Luang. Il Diwali è la festa delle luci: l’eterna lotta del bene contro il male, del buio contro appunto la luce. E quando è quest’ultima a prevalere, è una vittoria da onorare. È questa la filosofia alla base della festa, una delle più importanti della tradizione induista. Ed è proprio in tale occasione che si dipana il viaggio di Shiruq nello stato del Karnataka, nel sud-ovest dell'India. Un tour di 15 giorni, che conduce alla scoperta di antiche vestigia, attraverso forti, templi e lussureggianti giardini. “Una ricorrenza dal forte contenuto spirituale, che viene festeggiata con entusiasmo e fervore: la città è illuminata da candele e diya, piccole lampade tradizionali, le case vengono decorate con rangoli colorati (disegni geometrici fatti con polveri colorate), e la notte si accende di spettacoli pirotecnici dedicati – spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq by Mappamondo -. Si è completamente immersi in un'atmosfera magica e festosa. Le famiglie si riuniscono per pregare e partecipano a solenni rituali nei templi, scambiano regali e preparano deliziosi piatti tradizionali. La cucina gioca un ruolo centrale, con la preparazione di specialità come chakli, laddu, murukku e altre prelibatezze". La partenza è prevista per il 28 ottobre. Il That Luang Festival di Vientiane è invece uno degli eventi più sacri e colorati del Laos. Si svolge durante il plenilunio del mese lunare di novembre. Il che lo rende non solo una cerimonia spirituale di grande suggestione, ma anche un momento particolarmente affascinante per visitare questo Paese ricco di tradizioni. Il festival trae le sue origini dalla venerazione del That Luang, lo stupa dorato più importante del Laos (e non solo). Si crede contenga una reliquia del Buddha. E questo lo rende un luogo di estrema rilevanza. Una celebrazione religiosa quindi, che diviene simbolo di identità nazionale e orgoglio. Una festa che anima la capitale con moltissime attività spirituali e culturali. Uno degli aspetti più spettacolari è la processione dei castelli di cera, cerimonia durante la quale i devoti portano elaborate strutture di cera, decorate con fiori e immagini del Buddha, fino allo stupa. “Nel Paese non esistono altri templi che organizzano una festa così grande e che raduna così tanti fedeli in una sera - conclude Francesca Lorusso -. È molto suggestivo prendere parte a un momento così profondo, con i religiosi che entrano nel cortile con candele e offerte e camminano in circolo intorno allo stupa per dimostrare la loro venerazione”. Il tour, di 14 giorni in partenza il 7 novembre, sarà accompagnato dal giornalista, storico, autore e divulgatore culturale Piero Pasini. [gallery ids="470215,470216,470217"] [post_title] => Shiruq: partenze speciali per India e Laos in occasione del Diwali e del That Luang festival [post_date] => 2024-06-26T10:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719397292000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Roma Barberini il sesto indirizzo capitolino del gruppo di ospitalità ibrida Numa. La struttura offre 38 camere dal design moderno ed elegante, con arredi di brand come Marset, Flos e Hay, impreziositi da opere d'arte della galleria Bisou di Amsterdam. Situata in via Liguria 38, nel quartiere Ludovisi a pochi passi da via Veneto, la proprietà permette di vivere Roma nel suo cuore: una base che permette facile accesso alle maggiori attrazioni turistiche. Chi ama l’arte potrà infatti godere della vicinanza a palazzo Barberini e alla galleria Borghese, per immergersi nelle opere di Caravaggio e Bernini. Mentre chi cerca il relax potrà godere del parco di Villa Ludovisi per una passeggiata o per un giro in pedalò sul lago adiacente. Sono tante inoltre le trattorie e gelaterie che offrono specialità italiane fatte in casa vicino a piazza Navona. Per concludere in modo speciale la giornata, è poi imperdibile una visita al tramonto sul colle del Gianicolo per godersi una vista mozzafiato su Roma. Ultima tappa sulla via del ritorno è il quartiere di Trastevere, rinomato per le sue strade e le sue piazze caratteristiche. [post_title] => Il Barberini è il sesto indirizzo Numa a Roma: 38 camere a pochi passi da via Veneto [post_date] => 2024-06-25T12:56:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719320170000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già anticipato qualche giorno fa, il gruppo Alpitour World ha perfezionato l'acquisizione del siciliano Arenella Resort, tramite l'acquisto dell'intero capitale della società titolare della struttura. Si tratta di un complesso da 60 ettari e 460 camere situato a circa dieci chilometri dalla città di Siracusa e a 70 dall’aeroporto di Catania, già gestito dal 2004 dalla divisione alberghiera della compagnia, Voihotels. Le intenzioni sono ora di intraprendere un importante piano di ristrutturazione, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, elevando i servizi dedicati agli ospiti e adeguando la struttura ai più moderni standard di ospitalità. In particolare, il restyling riguarderà l’ammodernamento di tutte le 460 camere distribuite tra il corpo centrale e alcune villette, la creazione di un ristorante bar a bordo piscina e di un ulteriore ristorante-pizzeria che andranno ad ampliare l’offerta gastronomica del resort. A questi interventi si aggiungeranno, inoltre, due nuovi campi da padel ad accrescere l’offerta sportiva disponibile destinata a incrementarsi ulteriormente, la ristrutturazione di due spazi destinati ai piccoli ospiti con aree gioco attrezzate, un teatro arena più ampio dove assistere a spettacoli di cabaret, musica dal vivo, party e dj set, nonché una nuova area polifunzionale di oltre 1.200 mq, in grado di ospitare diverse tipologie di eventi con una capienza di oltre 700 persone. Tra i resort del gruppo più conosciuti in Italia, il Voi Arenella ha visto negli anni una costante crescita dell’occupazione, ospitando anche iniziative innovative promosse da Alpitour World, come il progetto Smart week: una proposta nata durante la pandemia e che ancora oggi consente ai dipendenti della compagnia di unire lavoro e vacanza per una nuova concezione di work life balance. Salgono così a quattro le strutture di proprietà di Alpitour World in Sicilia (oltre ai Voi Arenella Resort e Marsa Siclà a Sampieri, la compagnia possiede l’Atlantis Bay e il Mazzarò Sea Palace a Taormina, parte della collezione VRetreats), per un totale di oltre 700 camere, consolidando ulteriormente l’impegno nel valorizzare la destinazione, che da giugno sarà servita anche dalla nuova tratta diretta Palermo – New York operata da Neos. [post_title] => Alpitour: tutte le novità in arrivo per il Voi Arenella Resort [post_date] => 2024-06-25T12:11:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719317508000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di molti marchi internazionali che stanno investendo in Malesia conferma che il paese è una destinazione molto ambita nel sud-est asiatico. Le nuove aperture hanno risvolti blasonati nel settore della ricettività: Courtyard by Marriott Melaka, Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Center e Four Points by Sheraton Kuala Lumpur, City Centre, The George, George Town, Penang, Courtyard by Marriott Melaka , The Estate Hulu Rening, Selangor e DoubleTree by Hilton Damai Laut Resort, Perak, The Boat House sull'isola di Tioman, The Marriott Spa & Resort sull'isola di Perhentian. Tra il 2024 – 2025, a Kuala Lumpur si prevede l’apertura di hotel lifestyle e a servizio completo come Park Hyatt Kuala Lumpur (nelle Merdeka 118), il Waldorf Astoria e il The Conrad. Altre aperture attese sono l'Hilton Burau Bay a Langkawi, l'Intercontinental Resort a Penang e lo Sheraton a Johor Bahru. La destinazione offre nuovi prodotti ed esperienze turistiche. The Borneo Cultures Museum ha un archivio di livello mondiale attrezzato con oltre un migliaio di manufatti che rappresentano la straordinaria cultura del Sarawak. Il parco fiabesco Dream Forest Langkawi, un'avventura coinvolgente e multisensoriale attraverso la magica foresta pluviale di Langkawi. La magnifica Torre Merdeka 118 a Kuala Lumpur, attualmente il secondo edificio più alto del mondo, e la visita alla città amministrativa Putrajaya con le rilassanti Cruise Tour, Catamaran o Perahu. «Ultimo, ma non meno importante – spiega Zalina Ahmad, director tourism Malaysia Paris (France, Spain, Portugal and Italy) - ci stiamo preparando per il Visit Malaysia Year (VMY) 2026, con molte iniziative per coccolare i nostri visitatori. Al momento non esiste un volo diretto dall'Italia alla Malesia, ma collaboriamo con molte compagnie di altissimo livello come Singapore Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates, Eva Air, China Airlines, Korea Air e diverse altre, senza dimenticare ovviamente la nostra Malaysia Airlines che vola da Londra e Doha. Da nostre analisi interne, abbiamo raggiunto l’87% della capacità dei posti aerei pre-covid, e guardiamo al 2025 per raggiungere la piena capacità pre-covid». [post_title] => Malesia, molti hotel in apertura per potenziare l’offerta ricettiva [post_date] => 2024-06-25T12:06:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719317194000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parco cinque terre nuova immagine visiva progetti dedicati ai viaggiatori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2588,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Calabria è una terra incantata. Si dice che gli dei fossero scesi sulle spiagge tirreniche per goderne lo splendore e ancora oggi questo luogo affascina i viaggiatori. Proprio qui, a breve distanza da Pizzo Calabro e da Tropea, si trova il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria: una proprietà di 124 mila metri quadrati, che dall’ampia spiaggia sul mare attraversa una silenziosa pineta dorata dal sole aprendosi negli spazi dedicati all’accoglienza degli ospiti: 588 camere e suite, piscine con spray park di 4 mila mq per le famiglie e di mille mq adults-only, esperienze gastronomiche, spazi per la musica e il divertimento, un ricco programma di attività per tutti. Il villaggio, che offre il trattamento all inclusive, è inoltre pensato per praticare diverse discipline sportive. \r

\r

\"Il gruppo Falkensteiner ha avviato nel 2020 la ristrutturazione del resort costruito nel 2005 dai tedeschi di Fti - spiega il direttore Claudio Giaffreda, che lavora da 35 anni nel mondo dell’ospitalità e dirige il Funimation Garden proprio dal 2020 -. A oggi abbiamo rivisto 224 camere, la piscina per i bambini, le aree sportive con i campi da tennis, padel, golf e beach-volley, che sono illuminati anche in notturna. Sono delle priorità per il nostro target: la famiglia sportiva internazionale. Il nostro core business sono infatti le famiglie con bambini, a cui è dedicata la ricca proposta di intrattenimento di Falkyland, mentre i ragazzi fino ai 13 anni non pagano\".\r

\r

Importanti poi i 500 mq dell’Acquapura spa, presente in tutte le strutture Falkensteiner, nonché l’offerta diversificata per il mice. \"Tra i cambiamenti in corso c’è l’ampliamento della sala meeting che può ospitare fino a 300 persone - prosegue Giaffreda -. Poi c’è la proposta gastronomica. Il variegato buffet del ristorante il Giardino risponde a ogni desiderio; il Pentolo&Grill è dedicato ai prodotti tipicamente calabresi; mentre La Terrazza offre un menù ideato dallo chef stellato altoatesino Theodor Falser, che ha realizzato un’esperienza gourmet per celebrare l’eccellenza calabrese rivisitando quattro ingredienti: il tonno, la cipolla, la Nduja e il bergamotto. Lo chef Giuseppe Matarrese, quotidianamente in azione nella cucina della Terrazza ed executive chef del resort, ha disegnato invece la sua proposta del tutto mediterranea\". Il Vistamare sulla spiaggia accoglie inoltre ogni giorno gli ospiti con una proposta leggera e divertente. Presente pure una griglia alimentata a carbone e U frittu e Caterina: un’apecar con cucina che offre fritti golosi. \r

\r

Non mancano neppure l’intrattenimento e gli spettacoli con musica dal vivo, la band e il dj set sulla spiaggia. Il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria accoglie i propri ospiti a partire da fine maggio e già da due anni ospita numerosi gruppi sportivi ed eventi nazionali come le Convittiadi, le olimpiadi dei convitti a cui partecipano centinaia di studenti tra gli 11 e i 16 anni. Grazie al clima caldo e soleggiato la stagione si prolunga poi fino al termine di ottobre con gruppi di ogni tipo, testimoniando l’autenticità del claim del gruppo Falkensteiner: Welcome Home!.\r

\r

[gallery ids=\"470201,470193,470191\"]","post_title":"Si arricchisce l'offerta del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria","post_date":"2024-06-26T12:25:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719404702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via su totem, ledwall e schermi posizionati nei luoghi di maggior transito e visibilità come stazioni e cinema di Milano e Torino, la nuova campagna di comunicazione dal titolo “Liguria 83, il più bel mare d’Italia”: un’iniziativa che porterà video promozionali della Liguria e delle sue spiagge nelle regioni storicamente più legate alla Liguria dal punto di vista delle presenze e degli arrivi turistici, Lombardia e Piemonte.\r

\r

«Una campagna che punta sullo storico e consolidato primato della Liguria nelle bandiere blu - commenta il presidente ad interim e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. La nostra regione è da anni regina di questi riconoscimenti e si affaccia alla stagione clou nelle migliori condizioni, vantando qualità delle acque e pulizia delle spiagge, confermando la bellezza e le peculiarità del nostro litorale. La promozione del territorio, in questi anni, ha dato e continua a dare risultati straordinari in termini turistici, e questo significa sviluppo, occupazione, ricchezza per la nostra terra”.\r

\r

La 38° edizione delle Bandiere Blu vede per la Liguria 67 spiagge riconosciute con il vessillo Fee, a cui si aggiungono 16 approdi, in 34 comuni, per un totale appunto di 83 Bandiere Blu, un successo che premia la qualità del mare (che deve essere risultato di qualità “eccellente”), ma anche la presenza di aree verdi e pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, nonché la qualità di servizi come depurazione fognaria e raccolta differenziata.\r

\r

«La scelta di puntare su Lombardia e Piemonte è senza dubbio strategica – commenta l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Osservando i dati del 2023, accanto a una Liguria sempre più di successo sui mercati internazionali, sia vicini che lontani, emerge come i turisti delle due maggiori regioni prossime a noi rappresentino una fetta importantissima di presenze e arrivi: basti pensare che nel 2023 gli arrivi dalla Lombardia siano stati più di 900mila, per oltre 3,2 milioni di presenze, mentre dal Piemonte siano arrivati oltre 720mila persone, per oltre 2,7 milioni di presenze. Puntare su questi mercati è fondamentale per far crescere ancora di più un settore che, numeri alla mano, ha una rilevanza economica molto importante nella nostra regione».","post_title":"Liguria 83, il più bel mare d’Italia, la campagna di comunicazione punta su Lombardia e Piemonte","post_date":"2024-06-26T11:57:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719403029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova immagine visiva per il parco nazionale delle Cinque Terre che presenta un piano strategico di comunicazione identitario con l’intento di rendere più immediato e innovativo il brand del Parco da declinare in progetti e iniziative dedicate ai viaggiatori.\r

\r

I nuovi progetti relativi all’immagine del parco nazionale delle Cinque Terre sono stati presentati nella sede del Touring Club a Milano alla presenza degli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano.\r

\r

Protagonisti della presentazione la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio, un imponente progetto di segnaletica \"Wayfinding\", che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l'orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale \"Cinque Terre Photo Award\", che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano.\r

\r

«Il territorio delle Cinque Terre – spiega Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre - si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d’Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l’imperativo. Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all’agricoltura eroica. Sono fortemente connessi.\r

\r

Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell’accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all’internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco.\r

\r

Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un’Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull’importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all’interno del parco per preservarne gli ecosistemi.\r

\r

Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l’altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il “Cinque Terre Photo Award».","post_title":"Parco Cinque Terre, una nuova immagine visiva e progetti dedicati ai viaggiatori","post_date":"2024-06-26T11:53:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719402781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Barbados attrae un sempre maggior numero di italiani, tanto che nei primi quattro mesi del 2024 le prenotazioni dei nostri connazionali per l'isola caraibica sono aumentate del 60%.\r

\r

Sempre più definita la ricerca dello slow tourism: i viaggiatori e gli agenti di viaggio cercano autenticità e desiderano scoprire le tradizioni locali, preferiscono visitare destinazioni meno convenzionali. Per questo motivo, Lucilla Venditti, sales & marketing manager della destinazione in Italia, sottolinea e promuove questi aspetti durante i corsi di formazione con gli operatori del settore. Inoltre, questa crescita riflette il crescente interesse degli italiani per Barbados come meta di vacanza ideale, grazie alle spiagge, alla cultura vibrante, al divertimento e all'accoglienza calorosa.\r

\r

E proprio al trade la Barbados Tourism Marketing Inc ha dedicato e continua a organizzare molteplici iniziative: nei primi mesi dell’anno sono stati realizzati diversi fam trip, permettendo a circa 30 agenti di viaggio di scoprire personalmente l'Isola. Questi viaggi sono stati realizzati in collaborazione con alcuni dei principali tour operator, tra cui Alidays, Oltremare e America World (Quality Group).\r

\r

Per incentivare le prenotazioni, Btmi ha lanciato offerte speciali per chi prenota un soggiorno, supportate da campagne di sponsorizzazione online, offline e sui social media. Con Alidays, ad esempio, le prime 20 agenzie di viaggio che prenotano un viaggio a Barbados riceveranno uno sconto di 100€ a pratica.\r

\r

Le attività di formazione rivolte agli agenti di viaggio sono fondamentali per l'ente, al fine di approfondire la conoscenza della destinazione e aggiornarli sulle novità. Gli incontri si svolgono sia online, attraverso webinar, sia in presenza, con Roadshow che toccano alcune delle principali città italiane.\r

\r

Gli honeymooners rappresentano uno dei principali target per Barbados, ecco perché, tra le varie attività per rafforzare la conoscenza della destinazione sul mercato italiano, verranno organizzati anche dei contest dedicati ai futuri sposi in occasione delle principali fiere del settore.\r

\r

Btmi collabora inoltre con i principali to italiani programmando sessioni di formazione in presenza per lo staff interno specializzato nei Caraibi, tra cui Naar, CartOrange, Volonline, Alidays e altri.\r

\r

Barbados è raggiungibile con British Airways, che opera voli giornalieri tutto l’anno dalle principali città italiane, con comode connessioni via Londra Heathrow senza cambi di aeroporto o pernottamenti. In alternativa, Condor opera un volo alla settimana via Francoforte durante la stagione invernale, garantendo ulteriori opzioni di viaggio.\r

\r

","post_title":"Barbados: +60% le prenotazioni di viaggi dall'Italia. Più investimenti sulle attività trade","post_date":"2024-06-26T11:49:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1719402544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca poco alla riapertura della Via dell’Amore, che tornerà percorribile nei suoi 900 metri a picco sul mare in un contesto unico al mondo, nel parco nazionale delle Cinque Terre.\r

\r

È confermata infatti il 19 luglio, nel pieno rispetto dei tempi, la chiusura del cantiere di messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore da parte della struttura commissariale di regione Liguria, con la consegna al comune di Riomaggiore del sentiero patrimonio Unesco.\r

\r

Tutti gli enti – ministero del Turismo, regione Liguria con la struttura commissariale, parco nazionale della Cinque Terre, provincia della Spezia, comune di Riomaggiore, questura e prefettura - sono al lavoro per organizzare insieme, nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità il 26 luglio, l’evento di inaugurazione alla presenza delle autorità locali e nazionali.\r

\r

«Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore – dichiara il commissario ad acta Giacomo Giampedrone – Per la struttura commissariale che fa capo a regione Liguria è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo un intervento molto complesso, grazie a ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate. È un risultato straordinario e siamo orgogliosi di poter restituire, tra poche settimane, questo gioiello in primis ai residenti di Riomaggiore e Manarola, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo».\r

\r

«Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l'assoluta bellezza della Via dell'Amore - aggiunge il presidente ad interim regione Liguria Alessandro Piana - frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell'Unesco. Seguirà sicuramente un momento di festa e condivisione che vedrà anche protagoniste le eccellenze del territorio perché in Liguria natura, gusto, arte, tradizione sono profondamente intrecciate e garantiscono l'unicità e l'identificabilità della nostra regione nell'immaginario collettivo».\r

\r

«Come assessorato al Turismo, e con l’ausilio del ministero del Turismo – afferma l'assessore al Turismo e ai grandi eventi Augusto Sartori - stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare che avrà un'eco di caratura internazionale dato che la Via dell'Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore».","post_title":"Via dell’Amore, a fine luglio la riapertura del sentiero Patrimonio dell’Unesco","post_date":"2024-06-26T11:09:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719400190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il momento dell'Oriente per Shiruq by Mappamondo che lancia due partenze speciali con accompagnatore dall'Italia, in occasione di altrettanti festival celebri: nel Karnataka, in India, per celebrare il Diwali, e in Laos, alla scoperta del That Luang.\r

\r

Il Diwali è la festa delle luci: l’eterna lotta del bene contro il male, del buio contro appunto la luce. E quando è quest’ultima a prevalere, è una vittoria da onorare. È questa la filosofia alla base della festa, una delle più importanti della tradizione induista. Ed è proprio in tale occasione che si dipana il viaggio di Shiruq nello stato del Karnataka, nel sud-ovest dell'India. Un tour di 15 giorni, che conduce alla scoperta di antiche vestigia, attraverso forti, templi e lussureggianti giardini. “Una ricorrenza dal forte contenuto spirituale, che viene festeggiata con entusiasmo e fervore: la città è illuminata da candele e diya, piccole lampade tradizionali, le case vengono decorate con rangoli colorati (disegni geometrici fatti con polveri colorate), e la notte si accende di spettacoli pirotecnici dedicati – spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq by Mappamondo -. Si è completamente immersi in un'atmosfera magica e festosa. Le famiglie si riuniscono per pregare e partecipano a solenni rituali nei templi, scambiano regali e preparano deliziosi piatti tradizionali. La cucina gioca un ruolo centrale, con la preparazione di specialità come chakli, laddu, murukku e altre prelibatezze\". La partenza è prevista per il 28 ottobre.\r

\r

Il That Luang Festival di Vientiane è invece uno degli eventi più sacri e colorati del Laos. Si svolge durante il plenilunio del mese lunare di novembre. Il che lo rende non solo una cerimonia spirituale di grande suggestione, ma anche un momento particolarmente affascinante per visitare questo Paese ricco di tradizioni. Il festival trae le sue origini dalla venerazione del That Luang, lo stupa dorato più importante del Laos (e non solo). Si crede contenga una reliquia del Buddha. E questo lo rende un luogo di estrema rilevanza. Una celebrazione religiosa quindi, che diviene simbolo di identità nazionale e orgoglio. Una festa che anima la capitale con moltissime attività spirituali e culturali. Uno degli aspetti più spettacolari è la processione dei castelli di cera, cerimonia durante la quale i devoti portano elaborate strutture di cera, decorate con fiori e immagini del Buddha, fino allo stupa. “Nel Paese non esistono altri templi che organizzano una festa così grande e che raduna così tanti fedeli in una sera - conclude Francesca Lorusso -. È molto suggestivo prendere parte a un momento così profondo, con i religiosi che entrano nel cortile con candele e offerte e camminano in circolo intorno allo stupa per dimostrare la loro venerazione”. Il tour, di 14 giorni in partenza il 7 novembre, sarà accompagnato dal giornalista, storico, autore e divulgatore culturale Piero Pasini.\r

\r

[gallery ids=\"470215,470216,470217\"]","post_title":"Shiruq: partenze speciali per India e Laos in occasione del Diwali e del That Luang festival","post_date":"2024-06-26T10:21:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719397292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Roma Barberini il sesto indirizzo capitolino del gruppo di ospitalità ibrida Numa. La struttura offre 38 camere dal design moderno ed elegante, con arredi di brand come Marset, Flos e Hay, impreziositi da opere d'arte della galleria Bisou di Amsterdam.\r

\r

Situata in via Liguria 38, nel quartiere Ludovisi a pochi passi da via Veneto, la proprietà permette di vivere Roma nel suo cuore: una base che permette facile accesso alle maggiori attrazioni turistiche. Chi ama l’arte potrà infatti godere della vicinanza a palazzo Barberini e alla galleria Borghese, per immergersi nelle opere di Caravaggio e Bernini.\r

\r

Mentre chi cerca il relax potrà godere del parco di Villa Ludovisi per una passeggiata o per un giro in pedalò sul lago adiacente. Sono tante inoltre le trattorie e gelaterie che offrono specialità italiane fatte in casa vicino a piazza Navona. Per concludere in modo speciale la giornata, è poi imperdibile una visita al tramonto sul colle del Gianicolo per godersi una vista mozzafiato su Roma. Ultima tappa sulla via del ritorno è il quartiere di Trastevere, rinomato per le sue strade e le sue piazze caratteristiche.\r

\r

","post_title":"Il Barberini è il sesto indirizzo Numa a Roma: 38 camere a pochi passi da via Veneto","post_date":"2024-06-25T12:56:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719320170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato qualche giorno fa, il gruppo Alpitour World ha perfezionato l'acquisizione del siciliano Arenella Resort, tramite l'acquisto dell'intero capitale della società titolare della struttura. Si tratta di un complesso da 60 ettari e 460 camere situato a circa dieci chilometri dalla città di Siracusa e a 70 dall’aeroporto di Catania, già gestito dal 2004 dalla divisione alberghiera della compagnia, Voihotels.\r

\r

Le intenzioni sono ora di intraprendere un importante piano di ristrutturazione, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, elevando i servizi dedicati agli ospiti e adeguando la struttura ai più moderni standard di ospitalità. In particolare, il restyling riguarderà l’ammodernamento di tutte le 460 camere distribuite tra il corpo centrale e alcune villette, la creazione di un ristorante bar a bordo piscina e di un ulteriore ristorante-pizzeria che andranno ad ampliare l’offerta gastronomica del resort. A questi interventi si aggiungeranno, inoltre, due nuovi campi da padel ad accrescere l’offerta sportiva disponibile destinata a incrementarsi ulteriormente, la ristrutturazione di due spazi destinati ai piccoli ospiti con aree gioco attrezzate, un teatro arena più ampio dove assistere a spettacoli di cabaret, musica dal vivo, party e dj set, nonché una nuova area polifunzionale di oltre 1.200 mq, in grado di ospitare diverse tipologie di eventi con una capienza di oltre 700 persone.\r

\r

Tra i resort del gruppo più conosciuti in Italia, il Voi Arenella ha visto negli anni una costante crescita dell’occupazione, ospitando anche iniziative innovative promosse da Alpitour World, come il progetto Smart week: una proposta nata durante la pandemia e che ancora oggi consente ai dipendenti della compagnia di unire lavoro e vacanza per una nuova concezione di work life balance. Salgono così a quattro le strutture di proprietà di Alpitour World in Sicilia (oltre ai Voi Arenella Resort e Marsa Siclà a Sampieri, la compagnia possiede l’Atlantis Bay e il Mazzarò Sea Palace a Taormina, parte della collezione VRetreats), per un totale di oltre 700 camere, consolidando ulteriormente l’impegno nel valorizzare la destinazione, che da giugno sarà servita anche dalla nuova tratta diretta Palermo – New York operata da Neos.","post_title":"Alpitour: tutte le novità in arrivo per il Voi Arenella Resort","post_date":"2024-06-25T12:11:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719317508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di molti marchi internazionali che stanno investendo in Malesia conferma che il paese è una destinazione molto ambita nel sud-est asiatico.\r

\r

Le nuove aperture hanno risvolti blasonati nel settore della ricettività: Courtyard by Marriott Melaka, Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Center e Four Points by Sheraton Kuala Lumpur, City Centre, The George, George Town, Penang, Courtyard by Marriott Melaka , The Estate Hulu Rening, Selangor e DoubleTree by Hilton Damai Laut Resort, Perak, The Boat House sull'isola di Tioman, The Marriott Spa & Resort sull'isola di Perhentian.\r

\r

Tra il 2024 – 2025, a Kuala Lumpur si prevede l’apertura di hotel lifestyle e a servizio completo come Park Hyatt Kuala Lumpur (nelle Merdeka 118), il Waldorf Astoria e il The Conrad. Altre aperture attese sono l'Hilton Burau Bay a Langkawi, l'Intercontinental Resort a Penang e lo Sheraton a Johor Bahru.\r

\r

La destinazione offre nuovi prodotti ed esperienze turistiche. The Borneo Cultures Museum ha un archivio di livello mondiale attrezzato con oltre un migliaio di manufatti che rappresentano la straordinaria cultura del Sarawak. Il parco fiabesco Dream Forest Langkawi, un'avventura coinvolgente e multisensoriale attraverso la magica foresta pluviale di Langkawi. La magnifica Torre Merdeka 118 a Kuala Lumpur, attualmente il secondo edificio più alto del mondo, e la visita alla città amministrativa Putrajaya con le rilassanti Cruise Tour, Catamaran o Perahu.\r

\r

«Ultimo, ma non meno importante – spiega Zalina Ahmad, director tourism Malaysia Paris (France, Spain, Portugal and Italy) - ci stiamo preparando per il Visit Malaysia Year (VMY) 2026, con molte iniziative per coccolare i nostri visitatori. Al momento non esiste un volo diretto dall'Italia alla Malesia, ma collaboriamo con molte compagnie di altissimo livello come Singapore Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates, Eva Air, China Airlines, Korea Air e diverse altre, senza dimenticare ovviamente la nostra Malaysia Airlines che vola da Londra e Doha. Da nostre analisi interne, abbiamo raggiunto l’87% della capacità dei posti aerei pre-covid, e guardiamo al 2025 per raggiungere la piena capacità pre-covid».","post_title":"Malesia, molti hotel in apertura per potenziare l’offerta ricettiva","post_date":"2024-06-25T12:06:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1719317194000]}]}}