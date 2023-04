Onorato (assessore turismo Roma): ” Per il 1° maggio si va verso il tutto esaurito” “I numeri dell’Ente bilaterale del turismo sono la conferma dell’andamento del turismo a Roma: anche per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio le strutture alberghiere ed extra alberghiere sono vicine al tutto esaurito”. Lo afferma in una nota l’assessore a turismo, grandi eventi, moda e sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. “Non siamo più davanti a dei picchi occasionali ma è una crescita strutturale frutto di una strategia precisa – aggiunge – Di fatto è un’ottima notizia per l’economia e per il lavoro della nostra città. Il turismo della Capitale non risponde più a logiche casuali o stagionali ma è il frutto di una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai da tempo: destagionalizzazione dei flussi, grandi eventi, nuova comunicazione della città sui mercati internazionali, accordi con i principali tour operator, nuovi alberghi e a breve una nuova segnaletica intelligente in città. Roma è oggettivamente più appetibile, più moderna e più dinamica – conclude Onorato – Questo va a vantaggio sia dell’economia sia delle opportunità di occupazione in città”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444266" align="alignleft" width="300"] Alessandro Onorato[/caption] "I numeri dell'Ente bilaterale del turismo sono la conferma dell'andamento del turismo a Roma: anche per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio le strutture alberghiere ed extra alberghiere sono vicine al tutto esaurito". Lo afferma in una nota l'assessore a turismo, grandi eventi, moda e sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Non siamo più davanti a dei picchi occasionali ma è una crescita strutturale frutto di una strategia precisa - aggiunge - Di fatto è un'ottima notizia per l'economia e per il lavoro della nostra città. Il turismo della Capitale non risponde più a logiche casuali o stagionali ma è il frutto di una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai da tempo: destagionalizzazione dei flussi, grandi eventi, nuova comunicazione della città sui mercati internazionali, accordi con i principali tour operator, nuovi alberghi e a breve una nuova segnaletica intelligente in città. Roma è oggettivamente più appetibile, più moderna e più dinamica - conclude Onorato - Questo va a vantaggio sia dell'economia sia delle opportunità di occupazione in città". [post_title] => Onorato (assessore turismo Roma): " Per il 1° maggio si va verso il tutto esaurito" [post_date] => 2023-04-24T09:49:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682329763000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_288703" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Napoli[/caption] Sarà pe il quasi imminente scudetto, ma si riprende a parlare di Napoli e il turismo arriva a visitare una delle grandi meraviglie d'Italia.Boom di turisti a Napoli affollata nel week end che precede il ponte del 25 aprile. Folla nelle strade della città, tra cui via Toledo, ad esempio, dove oggi è anche difficile camminare a piedi, e poi il lungomare e piazza Plebiscito. Si prevede un superamento delle 200 mila presenze registrate a Pasqua con un'occupazione delle camere d'albergo e dei b&b oltre l'80 per cento. Preludio ad un altro prossimo ponte, quello del Primo maggio, ma anche al week end della possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno opzionato le possibili date nelle queli la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città. Affollate tutte le altre località turistiche della Campania: sui social sono apparse le immagini della folla che si è riversata sull'imbarcadero per Positano, in Costiera amalfitana. Il Comune di Amalfi ha reso noto che tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i più noti "ponti" festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute in un'ordinanza Anas. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio. A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche i Quartieri Spagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti in zona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa - che rientra in "Vedi Napoli e poi Torni" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint - è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori. "I tutor - spiega l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona" [post_title] => Napoli: record di presenze turistiche per il 25 aprile [post_date] => 2023-04-24T09:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682329476000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager). “Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri". Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole. [post_title] => Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels [post_date] => 2023-04-20T11:41:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681990886000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trieste Airport è entrato a paso deciso nell'estate 2023: sedici destinazioni, ottantacinque voli alla settimana, cinque diverse compagnie operative sullo scalo e un risultato più che positivo per le recenti festività pasquali, con una crescita del 40% del numero di passeggeri. "La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino (operato da Ryanair, ndr) ha superato le nostre attese - ha sottolineato l'ad, Marco Consalvo, ripreso dall'Ansa - con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei nove mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona". Ryanair ha incrementato in modo significativo i collegamenti da Trieste: a Dublino e Barcellona si è aggiunta affianca la ripresa del collegamento per Bruxelles Charleroi e l'aumento del numero di voli per altre cinque destinazioni (Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia) oltre alle conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta. Il network globale da Trieste include poi il collegamento Wizz Air per Tirana (dal 3 luglio), quello di Air Serbia con i due collegamenti settimanali (dal 3 giugno) con Belgrado che garantisce prosecuzioni per i Balcani e sempre più destinazioni internazionali, quello di Ita Airways che porta a 4 i voli giornalieri su Roma Fiumicino; quest'ultima, nel picco estivo, dal 22 luglio al 3 settembre, opererà inoltre due collegamenti settimanali da/per Olbia. Lufthansa, infine, aumenta a due i collegamenti giornalieri per Francoforte. "La summer 2023 rappresenta il punto di partenza dopo la pandemia nel percorso di crescita e sviluppo di Trieste Airport - ha rimarcato Consalvo -. Gli 85 voli di linea settimanali garantiscono un aumento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019 (...) Continuiamo a lavorare con determinazione per riattivare il volo per Linate e per ampliare ulteriormente nei prossimi mesi i collegamenti internazionali". Il collegamento per il city airport milanese cui si riferisce l'ad è quello di Ita Airways, che manca dal febbraio 2020 e che, secondo Consalvo, potrebbe riprendere all'inizio di settembre. [post_title] => Trieste Airport: estate da 85 voli settimanali e capacità posti a +25% sul 2019 [post_date] => 2023-04-18T09:23:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681809800000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] Regione Lombardia lancia un bando che stanzia 30 milioni di euro a sostegno degli investimenti per la riqualificazione e la realizzazione delle strutture ricettive. Un importante opportunità per il comparto turistico lombardo e la relativa filiera i cui contenuti sono disponibili da oggi sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), mentre la presentazione delle domande sarà 'aperta' il 4 maggio. Potranno aderire all'iniziativa gli alberghi e tutte le tipologie di strutture ricettive, inclusi rifugi, ostelli e campeggi. «L'obiettivo è quello di innalzare sempre più la qualità dell'offerta turistica incentivando gli investimenti e valorizzando la capacità d'accoglienza che contraddistingue lo stile lombardo» commenta l'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali. «Con questi fondi, messi a disposizione grazie anche ai contributi europei oltre a quelli regionali e statali - aggiunge - intendiamo dare un importante impulso al settore turistico che costituisce un pilastro fondamentale dell'economia lombarda». La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico alberghiere, condhotel, alberghi diffusi) e ricettive non alberghiere (villaggi turistici, campeggi, aree di sosta, foresterie, locande, case appartamento vacanza in forma imprenditoriale, rifugi, ostelli per la gioventù, case per ferie) con sede in Lombardia. «Il comparto sta tornando a 'correre' e, come regione, vogliamo consolidare e rilanciare questa crescita, per rendere la Lombardia sempre più attrattiva e competitiva - prosegue Mazzali- anche in vista di importanti eventi che vedono il nostro territorio protagonista: da 'Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023' alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026». L'agevolazione, a fondo perduto fino ad un massimo di 500.000 sulla base del regime di aiuto, potrà essere utilizzata per coprire, fino a un massimo del 50%, le spese destinate all'acquisto di arredi, macchinari, attrezzature hardware e software, all'esecuzione di opere edili-murarie e impiantistiche, progettazione e direzione lavori e ad altre spese generali. Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di inoltro della richiesta sono disponibili sui portali www.bandi.regione.lombardia.it e www.fesr.regione.lombardia.it [post_title] => Lombardia: un bando di 30 milioni di euro per le strutture ricettive [post_date] => 2023-04-17T15:24:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681745064000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo dello scorso anno torna, il 22 e 23 aprile, l’iniziativa La Spezia Outdoor organizzata dal Comune della Spezia e coordinata dagli assessorati allo sport e al turismo. Sarà un programma ricco di eventi, con una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. In queste due giornate saranno impegnati 35 operatori e sono in programma 25 attività. «Lo sport outdoor – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini - è accessibile e praticabile per tutti e, grazie a questo tipo di attività, promuoviamo l’esercizio fisico all’aria aperta, spingendo i cittadini a frequentare di più lo spazio urbano, portando il benessere anche fuori dalle strutture. Questa manifestazione è un’occasione per grandi e piccoli per potersi incontrare con appassionati di diverse discipline e confrontarsi anche con le gare agonistiche che sono in programma». «Una manifestazione che ancora una volta - spiega l’assessore allo sport Marco Frascatore - darà modo alla cittadinanza e non solo di vivere lo sport all’aperto e nel contempo provare tutti i vari sport con un’esperienza in tempo reale nel magnifico contesto della nostra città e del nostro territorio, ringrazio tutte le tantissime associazioni sportive che con la loro partecipazione e disponibilità favoriranno l’avvicinamento alla pratica sportiva facendo vivere agli spezzini momenti di aggregazione e gioia per la proprio salute fisica ed emotiva». «Sport e Turismo ancora una volta insieme per dare slancio, visibilità alla Spezia e valorizzare così il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia - L’edizione 2023 di Spezia Outdoor sarà più ricca di eventi e di momenti esperienziali che daranno modo a tutti di poter cimentarsi in attività sportive e nel contempo conoscere la città grazie alle numerose iniziative organizzate quali il Nordic Walking, arrampicate, percorsi C.A.I. ad anello, percorsi cicloturistici, gare mountain bike, visite guidate culturali e il Trail del Golfo che vedrà il nostro arco collinare che si affaccia sul mare come protagonista. Un ringraziamento lo vorrei rivolgere alle associazioni di categoria che ancora una volta ci hanno supportato nell’organizzazione della manifestazione, allo Proloco e tutte le società sportive che hanno aderito. Oggi i turisti ci chiedono di trascorrere del tempo all'aria aperta potendo vivere emozioni e La Spezia con le sue bellezze da vivere è in grado di offrigliele». Piazza Europa è il punto di partenza delle numerose escursioni in programma e verrà allestito un villaggio dove si terranno incontri, appuntamenti divulgativi, esibizioni, ma non solo: si svolgeranno tutta una serie di attività in altre aree. [post_title] => La Spezia Outdoor 2023, scoprire il territorio tra sport, eventi e visite guidate [post_date] => 2023-04-15T09:36:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681551391000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dati positivi per la stagione turistica invernale in Lombardia, i numeri definitivi sono ancora da attendere. L'assessorato al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia stanno elaborando in collaborazione con enti e associazioni. I riscontri affermano che l'opinione media di interesse per le montagne lombarde nel 2022 è pari all'88,2 su una scala di 100, un dato superiore rispetto a alla norma. Da gennaio a marzo 2023 si registra un 30% in più di offerte vendute, con un incremento tra gennaio e febbraio del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022. La provenienza degli sciatori è di 65% di italiani e 35% stranieri. Livigno si conferma la più attrattiva delle stazioni sciistiche valtellinesi: da sola riesce a calamitare più del 50% dei turisti. Su quelle stesse nevi, fra tre anni, si assegneranno le medaglie di snowboard e freestyle delle Olimpiadi invernali 2026. Una buona chiusura anche per l'altra meta centrale della Valtellina, Bormio, dove a Pasquetta gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 primi ingressi. Ogni anno, in media, le località turistiche della provincia di Sondrio raccolgono circa 3 milioni e mezzo di presenze, oltre la metà concentrate nella stagione invernale, da dicembre ad oggi oramai i flussi turistici sono tornati in linea con quelli del 2019. Potenziamenti per i giochi invernali "In attesa dei numeri sulla stagione sciistica anche dalle province di Brescia, Bergamo e Lecco, da sempre protagoniste insieme a Sondrio - commenta Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale e moda - i primi dati sono entusiasmanti. È alta l'attenzione della Regione verso le nostre montagne, anche in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che richiedono opere di manutenzione e potenziamento". "Con le sue 112 valli, 27 comprensori sciistici e 476 piste, il comparto dello sci in Lombardia è un incredibile volano di attrattività, sia dalle altre regioni d'Italia sia dall'estero. E i numeri, in vista delle Olimpiadi – conclude Mazzali - sono destinati a crescere. La strategia della Regione non solo supporta i nostri comprensori sciistici e realizza iniziative rivolte ai giovani come 'Skipass Lombardia' per gli under 16, con lezioni e impianti a prezzo simbolico, ma intende incentivare il turismo montano nella stagione estiva”. [post_title] => Lombardia: impianti sciistici tornano a dati pre-Covid [post_date] => 2023-04-14T13:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681477501000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443552" align="alignleft" width="300"] Il Milano Verticale Una Esperienze[/caption] S0no il Principi di Piemonte di Torino e il Milano Verticale le due strutture Una Esperienze appena affiliate al soft brand Preferred Hotels & Resorts. Il primo è entrato nella collezione Lux, mentre il secondo è stato accolto nella Lifestyle Collection. “È per noi motivo di grande orgoglio annunciare l’ingresso del Principi di Piemonte tra i membri di Preferred, in quanto ciò afferma l’iconicità della struttura. Allo stesso modo il riconoscimento del Milano Verticale come nuovo membro della Lifestyle Collection è un’ulteriore garanzia di eccellenza della nostra offerta ricettiva - commenta il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio -. Con l’ingresso dei due hotel all’interno del rinomato network internazionale, rafforziamo la nostra proposta di soggiorno, accogliendo un numero maggiore di viaggiatori da tutto il mondo". ì [post_title] => Doppia affiliazione a Preferred per il gruppo Una a Torino e a Milano [post_date] => 2023-04-13T10:00:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681380022000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443459 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boom di turisti in Liguria per Pasqua ed ottime aspettative anche per prossimi ponti fino all’estate. Gli operatori sono soddisfatti ma anche preoccupati per la concentrazione di flussi abbondanti di turisti in alcune aree del territorio regionale. «Con questa Pasqua - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria. Continueremo ad investire e a lavorare sulla promozione, nella consapevolezza che il turismo costituisce un’asset strategico per l’economia della nostra regione, insieme alla cultura e all’enogastronomia». «Siamo assolutamente soddisfatti – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – per i numeri di questi tre giorni di festività in cui, complice il bel tempo, abbiamo avuto numeri davvero ottimi soprattutto sulle riviere, con tassi di occupazione delle camere tra il 90% e il 100% e previsioni molto positive anche per i prossimi ponti, con numerose prenotazioni ad esempio per il 1° maggio e il 2 giugno. Ad esempio Sanremo e Bordighera a ponente, il finalese in provincia di Savona, Sestri Levante, Portofino e Santa Margherita nel Golfo del Tigullio così come le Cinque Terre, Porto Venere e il Golfo dei Poeti sono stati presi d’assalto: lavoreremo per risolvere le problematiche determinate ai flussi molto abbondanti di turisti, confrontandoci con tutti gli operatori del settore e con i sindaci». La ricomparsa degli stranieri fa ben sperare che nelle prossime settimane ci sia un pieno recuperao di questo segmento, con il ritorno anche degli americani e dei turisti dall’Oriente che stanno tornando ad affacciarsi in Liguria. «Siamo contenti perché il trend ha confermato le aspettative – aggiunge Alessandro Piana, vicepresidente e assessore al Marketing Territoriale -. Abbiamo lavorato molto dopo la pandemia, soprattutto nell’ultimo anno, per la promozione del nostro territorio a 360° e i nostri sforzi stanno dando i risultati sperati. A livello regionale, quest’anno abbiamo rifinanziato tutte le manifestazioni storiche del territorio e le fiere legate ai nostri prodotti tipici e all’enograstronomia, rispondendo positivamente alle nuove proposte avanzate da amministrazioni locali e consorzi. Nelle prossime settimane, poi, parteciperemo a eventi internazionali per promuovere all’estero il patrimonio agroalimentare regionale». In particolare, nell’imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel Dianese. Le presenze sono state di italiani, dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli, e di stranieri, per lo più francesi, tedeschi e svizzeri. Nel savonese, si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100% anche grazie al bel tempo. Si registrano, tuttavia, soggiorni più brevi, di una o due notti anziché per l’intero periodo pasquale com’era accaduto nel 2022. Gli operatori hanno già ricevuto richieste per i prossimi ponti di fine aprile e del 1° maggio. Per quanto riguarda il capoluogo, il dato che emerge è di un ottimo riempimento degli alberghi, anche se non il tutto esaurito. Gli albergatori sono ottimisti per le prossime festività di primavera, per cui hanno già ricevuto molte richieste. Bilancio più che positivo da parte degli operatori di Sestri Levante e in tutto il Golfo del Tigullio, molto soddisfatti, grazie a risultati migliori del 2022 e una media del 95% di occupazione delle camere negli alberghi, con punte di tutto esaurito. Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani. Tutto esaurito anche nelle attività legate alla ristorazione. Ottimi dati anche per Porto Venere, alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti, dove si è registrato il pienone con tutte le strutture sold out. Alta la percentuale di stranieri, principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi. Anche in questo caso, gli albergatori hanno già ricevuto richieste per i ponti di fine aprile e di maggio, mese strategico da un lato per le festività in diversi paesi europei tra cui la Germania e per il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri alla Spezia dal 22 al 28 maggio. [post_title] => Liguria, primavera verso il tutto esaurito. Focus sui flussi abbondanti di turisti in alcune aree [post_date] => 2023-04-12T10:14:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681294458000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "onorato assessore turismo roma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":525,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444266\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Onorato[/caption]\r

\r

\"I numeri dell'Ente bilaterale del turismo sono la conferma dell'andamento del turismo a Roma: anche per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio le strutture alberghiere ed extra alberghiere sono vicine al tutto esaurito\".\r

\r

Lo afferma in una nota l'assessore a turismo, grandi eventi, moda e sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. \"Non siamo più davanti a dei picchi occasionali ma è una crescita strutturale frutto di una strategia precisa - aggiunge - Di fatto è un'ottima notizia per l'economia e per il lavoro della nostra città.\r

\r

Il turismo della Capitale non risponde più a logiche casuali o stagionali ma è il frutto di una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai da tempo: destagionalizzazione dei flussi, grandi eventi, nuova comunicazione della città sui mercati internazionali, accordi con i principali tour operator, nuovi alberghi e a breve una nuova segnaletica intelligente in città. Roma è oggettivamente più appetibile, più moderna e più dinamica - conclude Onorato - Questo va a vantaggio sia dell'economia sia delle opportunità di occupazione in città\".","post_title":"Onorato (assessore turismo Roma): \" Per il 1° maggio si va verso il tutto esaurito\"","post_date":"2023-04-24T09:49:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682329763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288703\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Napoli[/caption]\r

\r

Sarà pe il quasi imminente scudetto, ma si riprende a parlare di Napoli e il turismo arriva a visitare una delle grandi meraviglie d'Italia.Boom di turisti a Napoli affollata nel week end che precede il ponte del 25 aprile. Folla nelle strade della città, tra cui via Toledo, ad esempio, dove oggi è anche difficile camminare a piedi, e poi il lungomare e piazza Plebiscito.\r

\r

Si prevede un superamento delle 200 mila presenze registrate a Pasqua con un'occupazione delle camere d'albergo e dei b&b oltre l'80 per cento. Preludio ad un altro prossimo ponte, quello del Primo maggio, ma anche al week end della possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno opzionato le possibili date nelle queli la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città.\r

\r

Affollate tutte le altre località turistiche della Campania: sui social sono apparse le immagini della folla che si è riversata sull'imbarcadero per Positano, in Costiera amalfitana. Il Comune di Amalfi ha reso noto che tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i più noti \"ponti\" festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute in un'ordinanza Anas. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio.\r

\r

A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche i Quartieri Spagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti in zona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa - che rientra in \"Vedi Napoli e poi Torni\" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint - è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori.\r

\r

\"I tutor - spiega l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona\"","post_title":"Napoli: record di presenze turistiche per il 25 aprile","post_date":"2023-04-24T09:44:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682329476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager).\r

\r

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri\".\r

\r

Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole.","post_title":"Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels","post_date":"2023-04-20T11:41:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681990886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trieste Airport è entrato a paso deciso nell'estate 2023: sedici destinazioni, ottantacinque voli alla settimana, cinque diverse compagnie operative sullo scalo e un risultato più che positivo per le recenti festività pasquali, con una crescita del 40% del numero di passeggeri.\r

\r

\"La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino (operato da Ryanair, ndr) ha superato le nostre attese - ha sottolineato l'ad, Marco Consalvo, ripreso dall'Ansa - con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei nove mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona\".\r

\r

Ryanair ha incrementato in modo significativo i collegamenti da Trieste: a Dublino e Barcellona si è aggiunta affianca la ripresa del collegamento per Bruxelles Charleroi e l'aumento del numero di voli per altre cinque destinazioni (Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia) oltre alle conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta.\r

\r

Il network globale da Trieste include poi il collegamento Wizz Air per Tirana (dal 3 luglio), quello di Air Serbia con i due collegamenti settimanali (dal 3 giugno) con Belgrado che garantisce prosecuzioni per i Balcani e sempre più destinazioni internazionali, quello di Ita Airways che porta a 4 i voli giornalieri su Roma Fiumicino; quest'ultima, nel picco estivo, dal 22 luglio al 3 settembre, opererà inoltre due collegamenti settimanali da/per Olbia. Lufthansa, infine, aumenta a due i collegamenti giornalieri per Francoforte.\r

\r

\"La summer 2023 rappresenta il punto di partenza dopo la pandemia nel percorso di crescita e sviluppo di Trieste Airport - ha rimarcato Consalvo -. Gli 85 voli di linea settimanali garantiscono un aumento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019 (...) Continuiamo a lavorare con determinazione per riattivare il volo per Linate e per ampliare ulteriormente nei prossimi mesi i collegamenti internazionali\". Il collegamento per il city airport milanese cui si riferisce l'ad è quello di Ita Airways, che manca dal febbraio 2020 e che, secondo Consalvo, potrebbe riprendere all'inizio di settembre.","post_title":"Trieste Airport: estate da 85 voli settimanali e capacità posti a +25% sul 2019","post_date":"2023-04-18T09:23:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681809800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Regione Lombardia lancia un bando che stanzia 30 milioni di euro a sostegno degli investimenti per la riqualificazione e la realizzazione delle strutture ricettive.\r

\r

Un importante opportunità per il comparto turistico lombardo e la relativa filiera i cui contenuti sono disponibili da oggi sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), mentre la presentazione delle domande sarà 'aperta' il 4 maggio. Potranno aderire all'iniziativa gli alberghi e tutte le tipologie di strutture ricettive, inclusi rifugi, ostelli e campeggi.\r

\r

«L'obiettivo è quello di innalzare sempre più la qualità dell'offerta turistica incentivando gli investimenti e valorizzando la capacità d'accoglienza che contraddistingue lo stile lombardo» commenta l'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali.\r

\r

«Con questi fondi, messi a disposizione grazie anche ai contributi europei oltre a quelli regionali e statali - aggiunge - intendiamo dare un importante impulso al settore turistico che costituisce un pilastro fondamentale dell'economia lombarda».\r

\r

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico alberghiere, condhotel, alberghi diffusi) e ricettive non alberghiere (villaggi turistici, campeggi, aree di sosta, foresterie, locande, case appartamento vacanza in forma imprenditoriale, rifugi, ostelli per la gioventù, case per ferie) con sede in Lombardia.\r

\r

«Il comparto sta tornando a 'correre' e, come regione, vogliamo consolidare e rilanciare questa crescita, per rendere la Lombardia sempre più attrattiva e competitiva - prosegue Mazzali- anche in vista di importanti eventi che vedono il nostro territorio protagonista: da 'Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023' alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026».\r

\r

L'agevolazione, a fondo perduto fino ad un massimo di 500.000 sulla base del regime di aiuto, potrà essere utilizzata per coprire, fino a un massimo del 50%, le spese destinate all'acquisto di arredi, macchinari, attrezzature hardware e software, all'esecuzione di opere edili-murarie e impiantistiche, progettazione e direzione lavori e ad altre spese generali.\r

\r

Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di inoltro della richiesta sono disponibili sui portali www.bandi.regione.lombardia.it e www.fesr.regione.lombardia.it","post_title":"Lombardia: un bando di 30 milioni di euro per le strutture ricettive","post_date":"2023-04-17T15:24:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681745064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Dopo il successo dello scorso anno torna, il 22 e 23 aprile, l’iniziativa La Spezia Outdoor organizzata dal Comune della Spezia e coordinata dagli assessorati allo sport e al turismo. Sarà un programma ricco di eventi, con una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. In queste due giornate saranno impegnati 35 operatori e sono in programma 25 attività.\r

\r

«Lo sport outdoor – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini - è accessibile e praticabile per tutti e, grazie a questo tipo di attività, promuoviamo l’esercizio fisico all’aria aperta, spingendo i cittadini a frequentare di più lo spazio urbano, portando il benessere anche fuori dalle strutture. Questa manifestazione è un’occasione per grandi e piccoli per potersi incontrare con appassionati di diverse discipline e confrontarsi anche con le gare agonistiche che sono in programma». \r

\r

«Una manifestazione che ancora una volta - spiega l’assessore allo sport Marco Frascatore - darà modo alla cittadinanza e non solo di vivere lo sport all’aperto e nel contempo provare tutti i vari sport con un’esperienza in tempo reale nel magnifico contesto della nostra città e del nostro territorio, ringrazio tutte le tantissime associazioni sportive che con la loro partecipazione e disponibilità favoriranno l’avvicinamento alla pratica sportiva facendo vivere agli spezzini momenti di aggregazione e gioia per la proprio salute fisica ed emotiva».\r

\r

«Sport e Turismo ancora una volta insieme per dare slancio, visibilità alla Spezia e valorizzare così il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia - L’edizione 2023 di Spezia Outdoor sarà più ricca di eventi e di momenti esperienziali che daranno modo a tutti di poter cimentarsi in attività sportive e nel contempo conoscere la città grazie alle numerose iniziative organizzate quali il Nordic Walking, arrampicate, percorsi C.A.I. ad anello, percorsi cicloturistici, gare mountain bike, visite guidate culturali e il Trail del Golfo che vedrà il nostro arco collinare che si affaccia sul mare come protagonista. Un ringraziamento lo vorrei rivolgere alle associazioni di categoria che ancora una volta ci hanno supportato nell’organizzazione della manifestazione, allo Proloco e tutte le società sportive che hanno aderito. Oggi i turisti ci chiedono di trascorrere del tempo all'aria aperta potendo vivere emozioni e La Spezia con le sue bellezze da vivere è in grado di offrigliele».\r

\r

Piazza Europa è il punto di partenza delle numerose escursioni in programma e verrà allestito un villaggio dove si terranno incontri, appuntamenti divulgativi, esibizioni, ma non solo: si svolgeranno tutta una serie di attività in altre aree.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia Outdoor 2023, scoprire il territorio tra sport, eventi e visite guidate","post_date":"2023-04-15T09:36:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681551391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dati positivi per la stagione turistica invernale in Lombardia, i numeri definitivi sono ancora da attendere. L'assessorato al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia stanno elaborando in collaborazione con enti e associazioni.\r

\r

I riscontri affermano che l'opinione media di interesse per le montagne lombarde nel 2022 è pari all'88,2 su una scala di 100, un dato superiore rispetto a alla norma. Da gennaio a marzo 2023 si registra un 30% in più di offerte vendute, con un incremento tra gennaio e febbraio del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022. La provenienza degli sciatori è di 65% di italiani e 35% stranieri. \r

\r

Livigno si conferma la più attrattiva delle stazioni sciistiche valtellinesi: da sola riesce a calamitare più del 50% dei turisti. Su quelle stesse nevi, fra tre anni, si assegneranno le medaglie di snowboard e freestyle delle Olimpiadi invernali 2026.\r

\r

Una buona chiusura anche per l'altra meta centrale della Valtellina, Bormio, dove a Pasquetta gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 primi ingressi. Ogni anno, in media, le località turistiche della provincia di Sondrio raccolgono circa 3 milioni e mezzo di presenze, oltre la metà concentrate nella stagione invernale, da dicembre ad oggi oramai i flussi turistici sono tornati in linea con quelli del 2019.\r

Potenziamenti per i giochi invernali\r

\"In attesa dei numeri sulla stagione sciistica anche dalle province di Brescia, Bergamo e Lecco, da sempre protagoniste insieme a Sondrio - commenta Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale e moda - i primi dati sono entusiasmanti. È alta l'attenzione della Regione verso le nostre montagne, anche in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che richiedono opere di manutenzione e potenziamento\".\r

\r

\"Con le sue 112 valli, 27 comprensori sciistici e 476 piste, il comparto dello sci in Lombardia è un incredibile volano di attrattività, sia dalle altre regioni d'Italia sia dall'estero. E i numeri, in vista delle Olimpiadi – conclude Mazzali - sono destinati a crescere. La strategia della Regione non solo supporta i nostri comprensori sciistici e realizza iniziative rivolte ai giovani come 'Skipass Lombardia' per gli under 16, con lezioni e impianti a prezzo simbolico, ma intende incentivare il turismo montano nella stagione estiva”.","post_title":"Lombardia: impianti sciistici tornano a dati pre-Covid","post_date":"2023-04-14T13:05:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681477501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443552\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Milano Verticale Una Esperienze[/caption]\r

\r

S0no il Principi di Piemonte di Torino e il Milano Verticale le due strutture Una Esperienze appena affiliate al soft brand Preferred Hotels & Resorts. Il primo è entrato nella collezione Lux, mentre il secondo è stato accolto nella Lifestyle Collection.\r

\r

“È per noi motivo di grande orgoglio annunciare l’ingresso del Principi di Piemonte tra i membri di Preferred, in quanto ciò afferma l’iconicità della struttura. Allo stesso modo il riconoscimento del Milano Verticale come nuovo membro della Lifestyle Collection è un’ulteriore garanzia di eccellenza della nostra offerta ricettiva - commenta il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio -. Con l’ingresso dei due hotel all’interno del rinomato network internazionale, rafforziamo la nostra proposta di soggiorno, accogliendo un numero maggiore di viaggiatori da tutto il mondo\".\r

\r

ì","post_title":"Doppia affiliazione a Preferred per il gruppo Una a Torino e a Milano","post_date":"2023-04-13T10:00:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681380022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di turisti in Liguria per Pasqua ed ottime aspettative anche per prossimi ponti fino all’estate. Gli operatori sono soddisfatti ma anche preoccupati per la concentrazione di flussi abbondanti di turisti in alcune aree del territorio regionale.\r

\r

«Con questa Pasqua - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria. Continueremo ad investire e a lavorare sulla promozione, nella consapevolezza che il turismo costituisce un’asset strategico per l’economia della nostra regione, insieme alla cultura e all’enogastronomia».\r

\r

\r

\r

«Siamo assolutamente soddisfatti – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – per i numeri di questi tre giorni di festività in cui, complice il bel tempo, abbiamo avuto numeri davvero ottimi soprattutto sulle riviere, con tassi di occupazione delle camere tra il 90% e il 100% e previsioni molto positive anche per i prossimi ponti, con numerose prenotazioni ad esempio per il 1° maggio e il 2 giugno.\r

\r

Ad esempio Sanremo e Bordighera a ponente, il finalese in provincia di Savona, Sestri Levante, Portofino e Santa Margherita nel Golfo del Tigullio così come le Cinque Terre, Porto Venere e il Golfo dei Poeti sono stati presi d’assalto: lavoreremo per risolvere le problematiche determinate ai flussi molto abbondanti di turisti, confrontandoci con tutti gli operatori del settore e con i sindaci».\r

\r

La ricomparsa degli stranieri fa ben sperare che nelle prossime settimane ci sia un pieno recuperao di questo segmento, con il ritorno anche degli americani e dei turisti dall’Oriente che stanno tornando ad affacciarsi in Liguria.\r

\r

«Siamo contenti perché il trend ha confermato le aspettative – aggiunge Alessandro Piana, vicepresidente e assessore al Marketing Territoriale -. Abbiamo lavorato molto dopo la pandemia, soprattutto nell’ultimo anno, per la promozione del nostro territorio a 360° e i nostri sforzi stanno dando i risultati sperati. A livello regionale, quest’anno abbiamo rifinanziato tutte le manifestazioni storiche del territorio e le fiere legate ai nostri prodotti tipici e all’enograstronomia, rispondendo positivamente alle nuove proposte avanzate da amministrazioni locali e consorzi. Nelle prossime settimane, poi, parteciperemo a eventi internazionali per promuovere all’estero il patrimonio agroalimentare regionale».\r

\r

In particolare, nell’imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel Dianese. Le presenze sono state di italiani, dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli, e di stranieri, per lo più francesi, tedeschi e svizzeri.\r

\r

Nel savonese, si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100% anche grazie al bel tempo. Si registrano, tuttavia, soggiorni più brevi, di una o due notti anziché per l’intero periodo pasquale com’era accaduto nel 2022. Gli operatori hanno già ricevuto richieste per i prossimi ponti di fine aprile e del 1° maggio.\r

\r

Per quanto riguarda il capoluogo, il dato che emerge è di un ottimo riempimento degli alberghi, anche se non il tutto esaurito. Gli albergatori sono ottimisti per le prossime festività di primavera, per cui hanno già ricevuto molte richieste.\r

\r

Bilancio più che positivo da parte degli operatori di Sestri Levante e in tutto il Golfo del Tigullio, molto soddisfatti, grazie a risultati migliori del 2022 e una media del 95% di occupazione delle camere negli alberghi, con punte di tutto esaurito.\r

\r

Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani. Tutto esaurito anche nelle attività legate alla ristorazione.\r

\r

Ottimi dati anche per Porto Venere, alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti, dove si è registrato il pienone con tutte le strutture sold out. Alta la percentuale di stranieri, principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi. Anche in questo caso, gli albergatori hanno già ricevuto richieste per i ponti di fine aprile e di maggio, mese strategico da un lato per le festività in diversi paesi europei tra cui la Germania e per il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri alla Spezia dal 22 al 28 maggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria, primavera verso il tutto esaurito. Focus sui flussi abbondanti di turisti in alcune aree","post_date":"2023-04-12T10:14:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681294458000]}]}}