Nella bergamasca si è parlato di turismo accessibile nel contesto del progetto Gal Orobikeando 2.0 Un turismo accessibile per un territorio sostenibile e ospitale. È questo il tema del convegno organizzato dal Gal Presolana e Laghi Bergamaschi lo scorso venerdì 13 settembre, presso la sala consiliare del comune di Casazza. L’evento, promosso nell’ambito del progetto di cooperazione tra Gal Orobikeando 2.0 e finanziato da regione Lombardia, si è focalizzato sull’importanza del turismo accessibile come strumento per uno sviluppo territoriale inclusivo e sostenibile. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, riunisce in particolare quattro Gal lombardi: Valtellina, la valle dei sapori (capofila), Presolana e Laghi Bergamaschi, Valle Brembana 2020 e delle Colline Bergamasche. Mira a valorizzare i territori orobici attraverso il cicloturismo e l’enogastronomia, promuovendo un’esperienza autentica e sostenibile. Durante i lavori sono stati presentati i risultati dell’iniziativa locale, in particolare la Carta dei servizi per il cicloturismo accessibile e lo studio di fattibilità sull’accessibilità di alcuni tratti dell’Orobikeando. “Il convegno è stata l’occasione per proseguire nel lavoro di costruzione di una rete di relazioni tra amministrazioni, comunità, associazioni del territorio, per raggiungere risultati concreti e duraturi nella promozione dello sviluppo sostenibile e nel miglioramento della qualità della vita dei residenti e visitatori – ha spiegato Alex Borlini, presidente del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi –. Vogliamo che il nostro territorio sia accogliente per tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche o economiche di chi lo visiterà. Questo significa investire in infrastrutture che rendano le attrazioni turistiche accessibili a persone con disabilità, ma anche creare offerte turistiche che siano economicamente sostenibili per le famiglie e i giovani”. “L’ospitalità accessibile è una sfida da cogliere e un’opportunità da costruire, alimentare e sviluppare in maniera moderna e lungimirante – ha aggiunto Nicola Romanelli, impegnato da tempo su più fronti nella promozione di una cultura del turismo inclusiva –. Sono felice che territori come quelli rappresentati dai quattro Gal lombardi promotori del progetto Orobikeando 2.0 abbiano messo al centro il tema dell’accessibilità, insieme a quello della mobilità sostenibile con un spirito costruttivo e una visione a lungo termine”. Condividi

«Altre capitali dell'Unione europea - spiega una nota della low cost irlandese - come Bruxelles, Parigi ma anche Londra beneficiano di 2 o più aeroporti (senza tali limiti) che consentono alle compagnie aeree di aumentare la capacità e il turismo utilizzando aeroporti secondari come Ciampino. Aeroporti come Ciampino possono offrire costi inferiori, il che favorisce la crescita del traffico a tariffe ridotte. Questa crescita a tariffe ridotte è vitale per il successo dell'anno giubilare 2025, quando milioni di pellegrini da tutta Europa vorranno visitare Roma».\r

«È vergognoso che la crescita dei visitatori di una delle principali città europee quale è Roma sia attualmente ostacolata dal limite di Ciampino di 65 voli al giorno (solo 4 voli all'ora), che mette a rischio la crescita di Roma per l'anno giubilare 2025 - ha dichiarato il ceo del gruppo, Michael O'Leary -. Ryanair chiede al Governo di raddoppiare i movimenti giornalieri di Ciampino a 130 voli (solo 8 voli all'ora) per aumentare il traffico, l'occupazione e il turismo a Roma, soprattutto quando questi voli saranno operati dai nuovi e silenziosi Boeing B737-8200 Gamechanger di Ryanair». \r

Ribadita anche la richiesta di abolire l’addizionale municipale: «Tutti gli aeroporti italiani potrebbero godere di una rapida crescita del traffico e dei visitatori nei prossimi anni se lo Stato italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all'anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane».","post_title":"Ryanair chiede al governo italiano il raddoppio del numero limite di voli a Ciampino","post_date":"2024-09-18T10:00:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726653613000]}]}}