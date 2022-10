Museo del Tessuto di Prato, un autunno tra mostre, eventi ed iniziative Ripartono le attività al Museo del Tessuto con tanti appuntamenti per approfondire i temi delle mostre in corso.

La programmazione inizia con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo prevista in tutta Italia domenica 9 ottobre. Per l’occasione il Museo propone il laboratorio motorio “La danza delle righe e dei pois” sul tema del “ritmo” che parte dall’osservazione dei motivi decorativi dei tessuti esposti alla mostra Due secoli di Textile e Fashion Design. (riservato ai bambini di 4/6 anni, domenica 9 ottobre alle ore 17.00, ingresso gratuito).

Alla stessa mostra – che racconta le trasformazioni del design nel tessile e nella moda tra Sette e Novecento – il Museo dedica altri cinque appuntamenti:

Sabato 22 ottobre (in replica sabato 26 novembre) ore 17.00 è la volta di “Vestiti impossibili per avventure impossibili”. Un laboratorio creativo per la fascia 4/6 anni per diventare piccoli stilisti.

Domenica 23 ottobre ore 16.30 “Guanti da paura” attende i bambini più grandi (7/10 anni), con un laboratorio a tema Halloween.

Sabato 12 novembre (in replica sabato 10 dicembre) ore 17.00 i tessuti stampati di Gio Pomodoro saranno oggetto dell’attività “Un viaggio in Tasmania” per i bambini 4/6 anni. Alla mostra “Mr and Mrs Clark. Ossie Clark and Celia Birtwell” sono invece dedicati tre incontri tra novembre e dicembre, tutti dedicati ai bambini della fascia 7/10 anni.

Agli straordinari e particolarissimi abiti di carta creati da Ossie Clark e presenti in moda è dedicato un laboratorio in calendario domenica 13 novembre e in replica domenica 11 dicembre sempre alle 16.30. “Paper dress: quando la carta si trasformò in abito” prevede la visita alla mostra e la creazione di un proprio personalissimo abito in carta.

“Lanciamoci in pista. A tempo di musica” cercherà di calare i partecipanti nell’atmosfera della Londra degli anni Sessanta. Domenica 27 novembre alle ore 16.30 musica, moda e danza saranno gli ingredienti di questo laboratorio creativo.

Tariffa per tutti i laboratori 5 euro Info e prenotazioni sul sito www.museodeltessuto.it/eventi/ Grazie alla sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze, il Museo ha inoltre organizzato un ciclo di visite guidate alla mostra “Mr and Mrs Clark” che si svolgeranno il sabato o la domenica ore 17 secondo un calendario stabilito.

