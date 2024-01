Ministero: finanziamenti per eco-turismo a chi fa sushi attivo… Ministero e soldi. Fa specie ciò che ha scoperto Il Fatto Quotidiano in merito ai finanziamenti pubblici in materia di eco-turismo. Ricordiamo che i cosiddetti progetti sono già stati finanziati. Vediamo di cosa si tratta. Tra i vincitori, al fianco dei resort, degli stabilimenti balneari e delle spa troviamo, con un certo senso di straniamento, le società che organizzano maxi eventi (come Piacenza Expo e Idee in Fiera, rispettivamente 58mila e 100mila), ma anche un gruppo proprietario di sushi attivo in Abruzzo (altri 100mila euro). Odontotecnici Oppure: società che noleggiano bus o automobili, una flotta di barche a vela dalla Sardegna e una ditta di design specializzata in mobili di alta qualità per odontotecnici. Ricordiamo che sono finanziamenti per eco-turismo e che si stanno utilizzando i soldi pubblici. Ora la domanda è una: ma qual è la percentuale di eco turismo nel sushi attivo? E in chi produce mobili per odontotecnici? Mi sfugge qualcosa. Le operazioni del ministro sono sempre coì intelligenti che io, povero idiota, non riesco a comprenderle. Giuseppe Aloe Condividi

