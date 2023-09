Lufthansa: in fase avanzata l’accordo con Ita. Urso continua ad attaccare Un portavoce di Lufthansa ha dichiarato all’Ansa che il processo di notifica formale della transazione con Ita «in una fase avanzata» alla Commissione europea e alle altre autorità competenti. «E non vediamo l’ora di continuare il nostro dialogo costruttivo verso un via libera tempestivo». Ieri il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che «sarebbe assurdo e incomprensibile» che dalla Ue ci fossero «freni» alla fusione. Secondo il ministro l’Ue “dovrebbe dare un giudizio non solo positivo, ma lodevole”. «L’Europa – ha poi ricordato Urso – ha chiesto a tutti i governi che ci hanno preceduto di risolvere la questione ex Alitalia attraverso una privatizzazione. Gli altri governi non hanno saputo affrontare la questione (be’ vendere Ita a Lufthansa non è che sia una grande risoluzione. Poi c’è la grana dei licenziati Alitalia, che prima o poi il governo dovrà affrontare), e noi la risolviamo con una procedura che prevede che una compagnia straniera ne acquisisca una parte, seguendo perfettamente l’impulso che l’Europa ha dato per anni». Differenze di comunicazione Dopo aver letto queste due posizioni ufficiali è interessante approfondire, per poche righe, la differenza di comunicazione fra un’azienda privata e il governo italiano. Naturalmente stiamo parlando della comunicazione di Lufthansa e del ministro Urso. La prima sembra una comunicazione istituzionale di uno Stato, l’altro lo sfogo di un ragazzo che ha paura che gli venga portato via il pallone. Le istituzioni italiane stanno superando i limiti sulla comunicazione. Non si può mettere sempre un aggancio ideologico e un attacco verso questo o quest’altro. Risolvete le questioni. Se non avete buoni rapporti con l’Europa costruiteli. Oppure più semplicemente prendete esempio da Lufthansa. Condividi

In Campania, dal 2 ottobre, verranno introdotti 4 collegamenti giornalieri che collegheranno Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma a Pompei, Ercolano, Nocera Inferiore e Battipaglia (utilizzando la stazione di Napoli Afragola come hub intermodale). Una linea pensata per i numerosi turisti che in ogni periodo dell’anno si recano a visitare gli antichi scavi delle città campane, oltre che per i cittadini del territorio, che avranno così modo di essere serviti dall’Alta Velocità.\r

\r

Sarà poi lanciata anche una nuova tratta, operativa dal 18 ottobre, che connetterà Nola, Avellino e Grottaminarda con le città del centro nord. Fino a 8 servizi quotidiani su questa nuova linea, che darà modo a numerosi cittadini campani di poter utilizzare l’alta velocità di Italo.\r

\r

Da oggi, invece, è attiva in Puglia la linea che collega con 4 connessioni al giorno Gioia del Colle, Massafra, Taranto e Brindisi alle città di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Benevento (sarà Bari Centrale lo snodo intermodale dove poter fare il cambio tra Italo e Itabus).\r

\r

","post_title":"Italo potenzia i collegamenti intermodali con Itabus per l'inverno","post_date":"2023-09-15T12:41:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694781667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452234","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un portavoce di Lufthansa ha dichiarato all'Ansa che il processo di notifica formale della transazione con Ita «in una fase avanzata» alla Commissione europea e alle altre autorità competenti. «E non vediamo l'ora di continuare il nostro dialogo costruttivo verso un via libera tempestivo».\r

\r

Ieri il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che «sarebbe assurdo e incomprensibile» che dalla Ue ci fossero «freni» alla fusione. Secondo il ministro l'Ue \"dovrebbe dare un giudizio non solo positivo, ma lodevole\".\r

\r

«L'Europa – ha poi ricordato Urso – ha chiesto a tutti i governi che ci hanno preceduto di risolvere la questione ex Alitalia attraverso una privatizzazione. Gli altri governi non hanno saputo affrontare la questione (be' vendere Ita a Lufthansa non è che sia una grande risoluzione. Poi c'è la grana dei licenziati Alitalia, che prima o poi il governo dovrà affrontare), e noi la risolviamo con una procedura che prevede che una compagnia straniera ne acquisisca una parte, seguendo perfettamente l'impulso che l'Europa ha dato per anni».\r

Differenze di comunicazione\r

Dopo aver letto queste due posizioni ufficiali è interessante approfondire, per poche righe, la differenza di comunicazione fra un'azienda privata e il governo italiano.\r

\r

Naturalmente stiamo parlando della comunicazione di Lufthansa e del ministro Urso. La prima sembra una comunicazione istituzionale di uno Stato, l'altro lo sfogo di un ragazzo che ha paura che gli venga portato via il pallone. Le istituzioni italiane stanno superando i limiti sulla comunicazione. Non si può mettere sempre un aggancio ideologico e un attacco verso questo o quest'altro. Risolvete le questioni. Se non avete buoni rapporti con l'Europa costruiteli. Oppure più semplicemente prendete esempio da Lufthansa.","post_title":"Lufthansa: in fase avanzata l'accordo con Ita. Urso continua ad attaccare","post_date":"2023-09-15T11:13:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1694776437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa ha esteso la tecnologia Ndc anche ad Air Dolomiti: i voli operati e commercializzati dal vettore italiano vengono ora distribuiti e venduti attraverso il canale Ndc dalle agenzie di viaggio che accedono all’offerta. In questo modo Air Dolomiti si allinea con le altre compagnie aeree del gruppo: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Discover Airlines.\r

Le agenzie di viaggio possono utilizzare tre opzioni per accedere al canale Ndc di Air Dolomiti: l'integrazione diretta dell'Api Ndc delle compagnie aeree del gruppo tedesco, la connessione con un aggregatore Ndc certificato o tramite la piattaforma Sprk, l'interfaccia web-based gratuita disponibile per i partner con un numero Iata valido.\r

\"Il Gruppo Lufthansa amplia l'innovazione nei canali Ndc con l'introduzione di Continuous Pricing per Air Dolomiti e da settembre 2023 anche sulle rotte intercontinentali del Gruppo Lufthansa - ha dichiarato Johannes Walter, acting head of Digital Retailing di Lufthansa Group.Siamo orgogliosi che sei vettori del Gruppo Lufthansa abbiano adottato la tecnologia Ndc. Più di 6.000 agenzie di viaggio hanno richiesto l’accesso alla nostra offerta Ndc\".\r

Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, ha commentato: \"Questo passo rappresenta una tappa fondamentale per collegare Air Dolomiti al futuro dell'industria aeronautica e porta la compagnia allo stesso livello delle più moderne compagnie aeree del mondo. L’attivazione della piattaforma si inserisce nel nostro percorso costante di aggiornamento tecnologico al fine di offrire sempre soluzioni all’avanguardia”.","post_title":"Air Dolomiti: voli e prodotto sono ora accessibili tramite Ndc","post_date":"2023-09-15T10:46:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694774819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa\": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione \"16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia\".\r

\r

Quanto al mercato ai visitatori italiani, \"sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria\".\r

\r

Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: \"Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice\".","post_title":"Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa»","post_date":"2023-09-14T10:40:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694688047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa cavalca il boom della domanda sulle rotte transatlantiche e, per l'estate 2024, vara un nuovo incremento di rotte e frequenze sugli Stati Uniti. Complessivamente nella prossima summer saranno 27 le destinazioni servite negli Usa: Francoforte per la prima volta sarà collegata a Minneapolis, in Minnesota, e a Raleigh-Durham, in North Carolina; novità anche per Monaco con la nuova rotta per Seattle. Sempre da Monaco, sono previste altre due new entry, per Johannesburg e Hong Kong.\r

\r

L'espansione del network rappresenta un aumento di capacità del 16%, secondo quanto spiegato da Carsten Spohr, ceo del Gruppo tedesco, in occasione del Global Aerospace Summit della Camera di Commercio degli Stati Uniti a Washington.\r

\r

Lufthansa prevede di operare tutto l'anno cinque voli a settimana con Airbus A330 tra Francoforte e Raleigh; saranno sempre 5 a settimana i voli tra Francoforte e Minneapolis, operati con Boeing 787; entrambi i servizi decolleranno all'inizio di giugno 2024. La Monaco-Seattle sarà attiva tutti i giorni per tutta l'estate con un A350-900. Lufthansa raddoppierà inoltre i voli con A350-900 tra Monaco e San Diego, portandoli a un servizio estivo giornaliero. Aumenteranno anche le frequenze da Francoforte verso Austin e Dallas in Texas, Orlando, Florida e Calgary, Canada.\r

\r

Spohr ha confermato che il mercato del Nord Atlantico rappresenta \"una fantastica spina dorsale dell'aviazione globale\" e che la domanda è \"più sana che mai\", anche se dal punto di vista operativo è un momento \"molto, molto impegnativo\" per soddisfare la domanda con tutti i problemi legati a fornitori e approvvigionamento.\r

\r

Il ceo ha inoltre sottolineato che la \"scommessa di Lufthansa sul ritorno della domanda premium\" dopo la pandemia è stata azzeccata, e che la domanda di cabine business, first e premium economy non ha subito rallentamenti. Questo trend viene dato come permanente nel settore dell'aviazione, e segue l'analoga crescita della domanda di prodotti di lusso in altri settori.","post_title":"Lufthansa accelera ancora sugli Stati Uniti con tre nuove rotte per l'estate 2024","post_date":"2023-09-14T09:00:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694682002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.\r

\r

La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright.\r

\r

“Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna.","post_title":"Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma","post_date":"2023-09-13T10:38:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694601483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates impiegherà sulla rotta verso Sydney solo aeromobili A380: la compagnia di Dubai potrà così mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all'inserimento dell'aereo due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre.\r

Il servizio Emirates A380, con una configurazione a tre classi che offre 489 posti, sostituirà il Boeing 777-300Ee attualmente in servizio. Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all'accesso globale alle destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa. Il terzo servizio A380 si aggiungerà agli altri due su Sydney già operati con l’A380 a quattro classi, che offrono entrambi la più recente cabina Premium Economy di Emirates.\r

Il vettore opera attualmente 63 servizi settimanali verso l'Australia, offrendo quasi 56.000 posti da e per i suoi quattro principali gateway. Melbourne e Sydney operano tre volte al giorno, Brisbane è servita con doppi voli giornalieri e la compagnia aerea opera anche il suo A380 ogni giorno verso Perth. Emirates ha anche reintrodotto i servizi da Melbourne a Singapore, oltre a collegare Sydney con Christchurch, offrendo ai viaggiatori l'unica esperienza con l'A380 in tutta la Trans-Tasmania.\r

Ritorno ad Adelaide\r

L'introduzione dell'Airbus A350 nell'estate del 2024 faciliterà l'ulteriore espansione della rete globale della compagnia aerea, consentendo alla sua flotta di crescere e liberando più aerei a lungo raggio di Emirates per servire punti come Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l'aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop come parte del suo impegno a ricollegare i viaggiatori da ogni angolo dell'Australia al suo network.","post_title":"Emirates rilancia su Sydney dove opererà esclusivamente con gli A380","post_date":"2023-09-13T10:26:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694600787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines aggiunge un decimo Airbus A330 alla flotta di lungo raggio e cresce nell'Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Grazie alla capacità extra la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riapre la rotta per Nairobi e aumenta i collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Il nuovo velivolo porta ai livelli pre-Covid il numero di A330 operativi mentre sale a 18 il numero di destinazioni servite nell’Africa sub-sahariana.\r

\r

Il nuovo Airbus A330 sarà operativo nell'estate del 2024. I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, con il primo volo previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l'orario estivo. Nella stagione invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Sempre nella winter verrà aggiunto all'operativo un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown.\r

\r

«Con l’aggiunta di Nairobi al network, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo di lungo raggio è un chiaro segno della fiducia del Gruppo Lufthansa in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il gruppo» sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo del vettore. \r

\r

«Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione - osserva Kevin Markette, direttore generale Africa Orientale, Gruppo Lufthansa -. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali per Nairobi, il Gruppo Lufthansa offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque voli settimanali diretti Discover Airlines per Mombasa».","post_title":"Brussels Airlines: nel 2024 l'arrivo del decimo A330 e il ritorno a Nairobi","post_date":"2023-09-12T12:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694521459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un decreto folle basato su dati spazzatura»: è un Michael O’Leary particolarmente agguerrito quello che stamattina a Milano ha sparato a zero sul decreto caro-voli del Governo italiano. «Non sanno neppure spiegare come funziona - ha rimarcato il ceo del gruppo Ryanair -. Nessuno, dal ministro Urso ai suoi collaboratori, ha idea di cosa sia il pricing del trasporto aereo (...). L'unico risultato sarà quello che porterà alla riduzione dei voli sul network domestico italiano aumentando le tariffe (...). E' un decreto illegale e sono convinto che Bruxelles lo boccerà, visto che secondo le norme europee i prezzi vengono fissati dal mercato. Noi non lo rispetteremo!» \r

Urso e Enac\r

A finire nel mirino di O'Leary sono in tanti. Oltre al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ci sono l'Enac «che ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto». E anche i famigerati algoritmi che le compagnie aeree utilizzerebbero per la profilazione web degli utenti. «Non abbiamo algoritmi simili. Non ci interessa se viene utilizzato uno smartphone Apple o Samsung, sono tutte stronzate. Non ci interessa la geolocalizzazione e neppure quale browser venga usato. A determinare le tariffe è l'andamento del riempimento degli aerei. Punto». \r

\r

Tagli anche sulla Sicilia, ma più rotte internazionali\r

\r

Il passo indietro sulla capacità domestica italiana della low cost è cominciato con la riduzione del 10% delle rotte sulla Sardegna. «Cui seguirà un taglio simile anche sulla Sicilia. Ma Ryanair continua malgrado tutto a investire sul mercato italiano. Che vale il 20% del traffico totale, con nuove rotte internazionali». A cominciare da Milano che vede due nuovi aerei basati e 10 nuove rotte per la stagione invernale in arrivo. Nello specifico un nuovo velivolo a Milano Bergamo e 7 nuove rotte internazionali (Belfast, Lapland, Kaunas, Lublino, Iasi, Cluj e Tirana) con l'obiettivo di trasportare 13 milioni di passeggeri all'anno; un nuovo aeromobile anche per Malpensa, dove le nuove rotte saranno tre (Bruxelles, Tenerife e Lanzarote), per 4 milioni di passeggeri all'anno».\r

\r

Immancabile una battuta sull'affaire Ita Airways-Lufthansa: «La Commissione approverà presto l'accordo e per noi va bene perché con l'arrivo di Lufthansa i prezzi dei biglietti aumenteranno ancora e i passeggeri saranno incoraggiati a scegliere i vettori che offrono tariffe più basse».\r

\r

","post_title":"Ryanair, O'Leary sul caro voli: «Non rispetteremo il decreto illegale»","post_date":"2023-09-12T11:35:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694518512000]}]}}