L’Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia. «Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura – racconta l’onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale». « Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra – spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente». Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull’enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali. Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo. Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC.

«È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie – evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio». L’iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi – spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono». Condividi

\r

Ora con tutto il rispetto per Euroflora che è una magnifica manifestazione e per il ministro, come è possibile dire una cosa del genere? Per destagionalizzare il turismo di un Paese ci vogliono politiche mirate e strategie di lungo termine. Non basta un settore, o un comparto. Ci vuole un'idea di coordinamento di tutti i settori e un centro che diriga questi movimenti.\r

Processo lungo\r

Destagionalizzare il turismo è un'impresa alla quale si sono dedicati tutti i ministri, i sottosegretari, i rappresentati degli enti locali, i rappresentati istituzionali, riuscendo in parte o addirittura fallendo. E' un processo complesso e lungo e deve essere necessariamente coordinato. Non basta Euroflora, o i camper, o i 5 euro d'ingresso a Venezia, o i borghi più belli d'Italia. Serve tutto questo, e altro, inserito in una progettualità nuova. Senza la quale destagionalizzare è un verbo inutile.","post_title":"Santanchè: «Euroflora aiuta a destagionalizzare». Ma non è così","post_date":"2025-04-30T10:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746009860000]}]}}