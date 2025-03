L’Italia attraverso l’Enit si presenta all’Itb di Berlino All’Itb di Berlino l’Enit presenzia in forze con l’amministratore delegato dell’ente, Ivana Jelinic, il minsitro del turismo, Daniela Santanchè e l’ambasciatore italiano a Berlino Fabrizio Bucci. «E’ sempre un piacere tornare sempre a Berlino, una delle fiere più importanti del mondo – esordisce Ivana Jelinic -. L’Itb è una specie di termometro per capire quali saranno le tendenze del turismo mondiale, i desideri, da cui trarre indicazione per i nostri operataori. La Germania è il primo mercato in Europa, e quindi è un paese importante. I tedeschi conoscono e amano l’Italia, ma noi non dobbiamo mai stancarci di far conoscere anche quei pezzi d’Italia meno conosciuti, e ribadire i motivi per cui devono ritronare nel nostro Paese. Qui veniamo con una grande delegazione con 14 regioni, oltre 250 operatori, e questo testimonia quanto questo mercato per noi sia importante». Passiamo ora all’ambasciatore italiano a Berlin o Fabrizio Bucci. «Il turismo è una fonte di ricchezza imprescindibile per il nostro Paese, non solo in termini economici, ma anche culturali e di immagine. L’Italia è infatti tra i primi dieci Paesi al mondo per numero di turisti stranieri, e tra questi a fare da traino è proprio la Germania, da cui proviene la maggior parte dei visitatori, con il 14% degli arrivi totali nel 2024 – afferma l’ambasciatore -. Nei prossimi anni ci aspettiamo una presenza ancora maggiore di turisti tedeschi, anche grazie ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, che vedranno più di 3.500 atleti da 93 Paesi contendersi 195 medaglie nella splendida cornice delle Dolomiti, dichiarate patrimonio materiale dell’umanità dell’Unesco». E’0 la volta del minsitro del turismo Daniela Santanchè. «Le relazioni tra Italia e Germania rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra economia e, in particolare, per il settore turistico. La Germania è il primo mercato di provenienza per i viaggiatori che scelgono l’Italia come meta, e questo è un segno tangibile della fiducia e dell’apprezzamento che i tedeschi hanno per la nostra cultura, la nostra storia e le nostre bellezze naturali. Nel 2024 abbiamo registrato un incremento significativo nel numero di visitatori tedeschi, e la nostra intenzione è quella di continuare a sviluppare iniziative che possano attrarre sempre più turisti. Investire nel turismo significa investire nel futuro, e il nostro impegno è quello di promuovere sempre di più un’Italia accogliente, innovativa e pronta a soddisfare in ogni periodo dell’anno le aspettative dei viaggiatori tedeschi. È fondamentale rafforzare questi legami, non solo per il turismo, ma anche per le opportunità commerciali che ne derivano, creando un circolo virtuoso che porterà benefici a entrambi i Paesi» Condividi

Per Ellade Viaggi, che nasce proponendo i collegamenti marittimi fra il porto di Otranto e le vicine coste della Grecia e dell’Albania, il punto di forza dei servizi offerti è rappresentato da assistenza prima, durante e dopo la prenotazione del biglietto.\r

\r

Il centro prenotazioni traghetti offre uno dei servizi di biglietteria marittima dei più completi. \r

\r

Non solo traghetti per Albania e Grecia ma anche per Montenegro, Turchia, Croazia, Sardegna, Marocco, Tunisia, Sicilia e Spagna. Ellade è anche agenzia diretta di compagnie come Ventouris Ferries, A Ships, Jadrolinija.\r

\r

Molte le novità che arricchiscono la rete dei collegamenti nel 2025.\r

\r

«Abbiamo il potenziamento dei collegamenti da Bari per Corfù e Igoumenitsa grazie ai nuovi traghetti della Ventouris Ferries – spiega Nicola Rubaudo direttore tecnico di Ellade Viaggi – Sulla Grecia sono confermati i collegamenti da Bari per Cefalonia e resta attivo tutto l’anno la linea Patrasso e Igoumenitsa».\r

\r

Le partenze per la Grecia beneficeranno sicuramente della coincidenza della Pasqua ortodossa con quella cattolica. «Per l’occasione le compagnie offrono collegamenti diretti straordinari – aggiunge Rubaudo – perché l’interesse per l’evento sarà grande. Il 17 aprile ci saranno partenze sia da Bari che da Brindisi con ritorno il 22 aprile. Un’opportunità per fare una vacanza su una destinazione bellissima in estate ma che offre tanto anche in primavera».\r

\r

Tra le novità anche la riconferma da Bari dei collegamenti diurni per la Croazia. Le partenze diurne puntano su un nuovo concetto di viaggio che consente di entrare in modalità “vacanza” già sulle navi, ormai dotate di tanti spazi e comfort.\r

\r

Inoltre è stato riattivato anche collegamento settimanale per il Montenegro, da Bari per Bar (in luglio ed agosto), una linea molto richiesta dai turisti. Il collegamento tra Bari e Dubrovnik sarà invece effettuato tra il 17 aprile e fine novembre.\r

\r

Per quanto riguarda l’Albania i collegamenti da Bari per Durazzo sono stati incrementati per l’estate fino a 4 partenze al giorno.\r

\r

«Tra i nostri prodotti di punta ci sono i collegamenti interni in Grecia – continua Rubaudo – tutti prenotabili dal sito. Si tratta di una copertura veramente capillare. Abbiamo anche il collegamento per l’isola di Kythira, destinazione per clientela di nicchia, grazie ad un accordo in esclusiva per il mercato italiano. In poche parole copriamo la Grecia dall’isola più occidentale a quella più orientale».\r

\r

La passione per la Grecia è quella che ha spinto e che continua a stimolare tutto il team di Ellade Viaggi.\r

\r

«Proviamo la maggior parte degli itinerari ed i viaggi in traghetto – sottolinea il direttore tecnico – e condividiamo attraverso i social le nostre esperienze. Il punto di forza del nostro booking – 10 operatori specializzati – è il fattore umano seguito ovviamente dagli strumenti online per le agenzie. Siamo a disposizione per seguire qualsiasi tipo di emergenza e supportare le adv. Il nostro sito è stato ottimizzato per far vedere sempre il prezzo migliore ma evidenziamo anche il prezzo che permette maggiore flessibilità».\r

\r

Le previsioni per la stagione 2025 sono buone.\r

\r

«La primavera con tutti i ponti sta smuovendo molto il mercato – conclude Rubaudo – Sull’estate i costi stanno rallentando un po’ le prenotazioni ma siamo fiduciosi e puntiamo molto sul nostro ampio prodotto».","post_title":"Ellade Viaggi rafforza la rete dei collegamenti, tra le novità l'isola di Kythira","post_date":"2025-03-04T13:05:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741093519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andres Spitzer è il nuovo chief product officer di Civitatis. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sull'efficientamento della scalabilità, sull'espansione della crescita b2b e b2c e sul miglioramento dell'esperienza del cliente. Spitzer entra in Civitatis da Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di head of product & engineering per Amazon Business, guidando i product manager e supervisionando lo sviluppo strategico del prodotto. Prima di entrare in Amazon, è stato imprenditore, fondando una software house nel 2001 e co-fondando Bluemove, una startup di car-sharing acquisita poi da Europcar nel 2012.\r

\r

La sua nomina arriva in un momento cruciale per Civitatis, a seguito dell'investimento da 50 milioni di dollari da parte di Vitruvian Partners, annunciato a giugno per alimentare l'espansione e l'obiettivo di crescita del 40% delle vendite per il 2025. Sotto la guida di Spitzer, Civitatis mira quindi a sviluppare ulteriormente il suo ecosistema b2b, concentrandosi sul rafforzamento delle partnership con agenzie di viaggio, hotel, affiliati, Ota e rivenditori. Il miglioramento dei canali di distribuzione, come le Api, i pannelli delle agenzie e le integrazioni dirette, sarà un obiettivo chiave per ottimizzare la connettività e l'efficienza operativa.\r

\r

“Il settore delle attività è intrinsecamente complesso e frammentato, con ogni prodotto che presenta sfide operative uniche - sottolinea lo stesso Spitzer -. In Civitatis puntiamo a semplificare questa complessità attraverso tecnologie scalabili, garantendo esperienze senza soluzione di continuità sia per i clienti b2c, sia per i partner b2b\".","post_title":"Andres Spitzer nuovo chief product officer di Civitatis","post_date":"2025-03-04T12:21:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741090882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'Itb di Berlino l'Enit presenzia in forze con l'amministratore delegato dell'ente, Ivana Jelinic, il minsitro del turismo, Daniela Santanchè e l'ambasciatore italiano a Berlino Fabrizio Bucci.\r

\r

«E' sempre un piacere tornare sempre a Berlino, una delle fiere più importanti del mondo - esordisce Ivana Jelinic -. L'Itb è una specie di termometro per capire quali saranno le tendenze del turismo mondiale, i desideri, da cui trarre indicazione per i nostri operataori. La Germania è il primo mercato in Europa, e quindi è un paese importante. I tedeschi conoscono e amano l'Italia, ma noi non dobbiamo mai stancarci di far conoscere anche quei pezzi d'Italia meno conosciuti, e ribadire i motivi per cui devono ritronare nel nostro Paese. Qui veniamo con una grande delegazione con 14 regioni, oltre 250 operatori, e questo testimonia quanto questo mercato per noi sia importante».\r

\r

Passiamo ora all'ambasciatore italiano a Berlin o Fabrizio Bucci.\r

\r

«Il turismo è una fonte di ricchezza imprescindibile per il nostro Paese, non solo in termini economici, ma anche culturali e di immagine. L’Italia è infatti tra i primi dieci Paesi al mondo per numero di turisti stranieri, e tra questi a fare da traino è proprio la Germania, da cui proviene la maggior parte dei visitatori, con il 14% degli arrivi totali nel 2024 - afferma l'ambasciatore -. Nei prossimi anni ci aspettiamo una presenza ancora maggiore di turisti tedeschi, anche grazie ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, che vedranno più di 3.500 atleti da 93 Paesi contendersi 195 medaglie nella splendida cornice delle Dolomiti, dichiarate patrimonio materiale dell’umanità dell’Unesco».\r

\r

E'0 la volta del minsitro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

«Le relazioni tra Italia e Germania rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra economia e, in particolare, per il settore turistico. La Germania è il primo mercato di provenienza per i viaggiatori che scelgono l'Italia come meta, e questo è un segno tangibile della fiducia e dell'apprezzamento che i tedeschi hanno per la nostra cultura, la nostra storia e le nostre bellezze naturali. Nel 2024 abbiamo registrato un incremento significativo nel numero di visitatori tedeschi, e la nostra intenzione è quella di continuare a sviluppare iniziative che possano attrarre sempre più turisti. Investire nel turismo significa investire nel futuro, e il nostro impegno è quello di promuovere sempre di più un'Italia accogliente, innovativa e pronta a soddisfare in ogni periodo dell'anno le aspettative dei viaggiatori tedeschi. È fondamentale rafforzare questi legami, non solo per il turismo, ma anche per le opportunità commerciali che ne derivano, creando un circolo virtuoso che porterà benefici a entrambi i Paesi»\r

\r

","post_title":"L'Italia attraverso l'Enit si presenta all'Itb di Berlino","post_date":"2025-03-04T12:13:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741090424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esordio europeo per il gruppo maldiviano Atmosphere Core, che annuncia l'apertura di Borgo Monchiero Heritage nel cuore delle Langhe. La proprietà debutterà nel 2026 e nascerà della conversione di un monastero costruito nel 1773, oggi di proprietà di Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti. Sarà la seconda struttura storica dell'offerta Heritage by Atmosphere.\r

\r

Borgo Monchiero diverrà una dimora di charme a tre piani in cima a una collina, con 19 suite e camere e una cappella privata, location ideale per celebrare cerimonie nuziali. Gli ospiti potranno inoltre cenare nel ristorante principale, che offrirà una cucina regionale. Un altro spazio per eventi intimi e privati, nonché piccoli gruppi sarà la sala capitolare sopraelevata. A disposizione pure un lounge bar e una terrazza con vista panoramica su colline e vigneti. L’area termale comprenderà una sauna, terapie a infrarossi e una cisterna in pietra restaurata trasformata in una jacuzzi privata. All'esterno, infine, si troverà un giardino panoramico con piscina, dove sarà anche possibile organizzare feste all'aperto con la famiglia e gli amici.\r

\r

“Mentre continuiamo a crescere e a coltivare relazioni con partner globali volte all'espansione, nell'ultimo anno abbiamo stretto rapporti con diverse aziende europee - spiega il managing director del gruppo Atmosphere Core, Salil Panigrahi -. In Italia, in particolare, l’azienda Bottega ha arricchito recentemente il nostro wine program. Queste importanti collaborazioni hanno portato l'Italia all’interno di Atmosphere Core e viceversa. Ora attendiamo con ansia il lancio della nostra prima destinazione in Europa”. Atmosphere Core vanta attualmente un portfolio di nove resort alle Maldive e una serie di proprietà in pipeline in Sri Lanka e in India.","post_title":"La prima volta di un gruppo maldiviano in Europa. Atmosphere Core apre Borgo Monchiero","post_date":"2025-03-04T11:08:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741086498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un hotel da 83 camere il primo Auberge Resorts Collection in Italia. Dalla conversione di un' ex istituzione educativa ha aperto a Firenze Collegio alla Querce. Chiamata così per gli alberi secolari che ombreggiano i suoi giardini terrazzati, questa proprietà del sedicesimo secolo sorge su una collina, immersa in un viale fiancheggiato da cipressi.\r

\r

La ristrutturazione è stata curata dallo studio di architettura spagnolo Esteva i Esteva, mentre il team fiorentino ArchFlorence ha firmato gli interni. Progettati dalla paesaggista Franchesca Watson, i giardini svelano una piscina invitante, affiancata da un bar e da un ristorante immersi tra le querce.\r

\r

L'offerta della struttura include 49 camere, 28 suite e sei Grand suite, tra cui la residenza la Quercia: estesa su 213 metri quadrati è dotata di sette camere da letto e può essere riservata interamente. La proprietà include anche due soggiorni, due bagni, una cucina, una terrazza panoramica e una vasca idromassaggio privata.\r

\r

La proposta f&b si declina in quattro ristoranti e bar, nonché in esperienze culinarie su misura, tra cui corsi di mixology con olio d’oliva toscano, preparazione dell’amaro, degustazioni di caffè, lezioni di pasta fresca guidate dallo chef e percorsi dal mercato alla tavola. Presente pure Aelia, la Auberge spa dell'hotel, che grazie alla partnership esclusiva con Furtuna Skin, offre un'esperienza di benessere fondata sulla natura e su prodotti di lusso realizzati con ingredienti provenienti da fonti sostenibili.\r

\r

Gli spazi della tenuta sono pure a disposizione per ogni tipo di evento: dai matrimoni sulla terrazza dell'Arco ai ricevimenti all’aperto nei giardini, fino a incontri più intimi nella sala da pranzo privata del refettori. Eventi possono svolgersi anche sotto le volte della Cappella appena restaurata o nella cornice del Teatro, caratterizzato da un palcoscenico e un balcone avvolgente. Nei giardini si trovano tavoli conviviali, mentre per incontri business le sale Noce e Alloro dispongono di ambienti riservati e attrezzati. A completare la proposta mice, le sale adiacenti della biblioteca del Conservatorio che possono accogliere riunioni private o incontri in un’atmosfera elegante.\r

\r

Dopo il lancio del Collegio alla Querce, per la Auberge Resorts Collection sarà la volta dell'apertura di Cambridge House a Mayfair, Londra, prevista per la fine del 2025. Queste nuove strutture si aggiungeranno alle tre proprietà già presenti in Europa: The Woodward di Ginevra, Domaine des Etangs in Francia e Grace Hotel a Santorini, in Grecia. Ulteriori aperture in contesti urbani tra cui The Shore Club a Miami Beach, The Knox, di Dallas e The Hearst Hotel di San Francisco.\r

\r

[gallery ids=\"485805,485806,485807\"]","post_title":"A Firenze apre Collegio alla Querce: primo Auberge Collection in Italia","post_date":"2025-03-04T10:35:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741084515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali - il 5% in più rispetto al 2024 - in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo.\r

\r

«Con un'ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l'Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale - ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell'alto numero di espositori e nella forte domanda».\r

\r

Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi.\r

\r

Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati.\r

\r

Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell'Itb Berlin, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi.\r

\r

Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati.\r

\r

Il prodotto Europa rimane un punto focale dell'Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria.\r

\r

Oltre all'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita.\r

\r

Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. \r

\r

Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo.\r

\r

","post_title":"Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all'anno scorso","post_date":"2025-03-04T09:26:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741080418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tappa a Berlino per Ita Airways che torna all'Itb per il terzo anno consecutivo: la compagnia sarà presente all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa con Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, e il team international sales (padiglione 25, stand 119).\r

La Germania si conferma un mercato strategico per la compagnia aerea che quest'estate opererà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno effettuati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che decollerà dal prossimo 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network Ita Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo.\r

A Berlino Ita porterà quindi la propria offerta estiva che conta 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 domestiche. Durante il picco di traffico estivo Ita potenzierà l'offerta con 12 mete stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Ci saranno ad esempio, voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. \r

Inoltre, dal 30 marzo i passeggeri di Ita Airways potranno beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con i cinque vettori del gruppo Lh: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Air Dolomiti. \r

Allungando lo sguardo all'inverno, la novità della stagione 2025-2026 sarà l’apertura della Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali.","post_title":"L'estate di Ita Airways va in scena all'Itb di Berlino. Fino a 59 frequenze fra Italia e Germania","post_date":"2025-03-03T13:07:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741007249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il business travel protagonista della prossima crescita del turismo in Italia. Lo evidenziano i dati riportati in occasione della diretta tv Morning Call del Sole 24 Ore, condotta da Rosalba Reggio. Le previsioni dedicate al segmento dei viaggi di lavoro in Italia parlano infatti di un incremento annuo del 6,95% tra il 2025 e il 2028, con un aumento ancora più marcato in Europa.\r

\r

Tra gli ospiti coinvolti nel panel, oltre a Magda Antonioli dell'università Bocconi di Milano, Marco Peci di Astoi Confindustria Viaggi, Adriano Apicella di Welcome Travel Group e Paola De Filippo di Sabre Corporation Italia, era presente anche Paolo Bertola.\r

\r

Il commercial director di Aci blueteam ha quindi sottolineato il ruolo cruciale delle travel management companies nell’evoluzione del business travel: \"Secondo il nostro osservatorio, rispetto al periodo pre-pandemia, quando la maggior parte delle trasferte business erano point-to-point, le aziende oggi tendono a concentrare più meeting all’interno dello stesso viaggio. Questo rende le trasferte molto più complesse rispetto al passato, evidenziando il ruolo strategico delle tmc nel fornire supporto alle società nella gestione di viaggi sempre più articolati\". Le nuove tecnologie stanno inoltre ridefinendo il turismo in Italia, con strumenti avanzati che migliorano l’accesso ai dati e l’efficienza delle prenotazioni. Tuttavia, la personalizzazione resta una sfida aperta, come sottolineato da tutti gli ospiti.","post_title":"Aci blueteam protagonista di un panel sul futuro del business travel","post_date":"2025-03-03T12:52:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741006327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un nuovo investimento di 75 milioni di euro la Regione Calabria assume il controllo di Sacal, società di gestione degli aeroporti della Calabria, arrivando infatti a detenere l'80% delle quote.\r

\r

L’aumento della partecipazione pubblica in Sacal, come riferisce teleborsa.it, è stato reso possibile attraverso un emendamento alla legge di Stabilità regionale, che ha semplificato la procedura per l’esercizio del diritto di opzione: la Regione ha potuto utilizzare lo stanziamento di 75 milioni provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), per l’acquisto delle quote rimaste invendute dagli altri soci.\r

\r

Marco Franchini, amministratore unico della società che gestisce gli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, ha spiegato che l’iniezione di nuovi capitali pubblici sarà «fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, il potenziamento della sicurezza e l’incremento della digitalizzazione dei servizi».\r

\r

L’assemblea degli azionisti ha recentemente approvato il piano industriale al 2028 e proiezioni estese fino al 2033, che prevede un ingente investimento, realizzato attraverso un aumento di capitale con il supporto della Regione Calabria.\r

\r

Tre sono i punti fondamentali del progetto: potenziamento delle infrastrutture, sviluppo del traffico passeggeri e crescita del Pil territoriale. «Per incrementare in modo significativo il traffico passeggeri è necessario aumentare il numero di vettori interessati a operare in Calabria. La Regione sta lavorando per attrarre investimenti nel settore turistico, puntando anche alla destagionalizzazione dei flussi. L’obiettivo è generare circa 960 milioni di euro di Pil e creare 3.500 nuovi posti di lavoro».","post_title":"Sacal: l'80% delle quote nelle mani della Regione Calabria, dopo un investimento da 75 mln","post_date":"2025-03-03T11:53:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741002825000]}]}}