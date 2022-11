Liguria, Toti «Continuiamo con la formazione e gli aiuti alle assunzioni anche nel periodo invernale» Da gennaio ad agosto 2022 oltre 11 milioni 660 mila le presenze in Liguria, 100 mila in più rispetto al 2019. E a settembre quasi 1 milione e 900 mila presenze, oltre 100 mila in più dell’ultimo anno pre pandemia. Anche ad ottobre i numeri confermano lo stesso andamento. «Numeri da record – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che devono farci riflettere in prospettiva futura. Ed è per questo che siamo pronti a continuare sulla strada degli aiuti alle assunzioni che andranno oltre il periodo stagionale classico, offrendo anche una formazione professionale mirata per chi assume lavoratori legati al comparto del turismo. In giro per la Liguria molti imprenditori stanno cogliendo questa straordinaria occasione con locali ancora aperti e affollati e alberghi al completo». «Fermare, quest’inverno, il flusso turistico della nostra regione a causa di chiusure seppur in parte comprensibili potrebbe avere anche ripercussioni sul lungo periodo. Dare continuità al comparto potrebbe invece consentirci di compiere un definitivo balzo in avanti nel settore del turismo, perché il messaggio che vogliamo far arrivare è che la bellezza della Liguria non è racchiusa solo nel suo mare ma anche nel suo entroterra e nei suoi splendidi borghi.

Per farlo – continua Toti – è necessario cambiare anche strategie e abitudini che erano ormai consolidate negli anni, con alcuni alberghi che preferivano restare chiusi a causa delle poche presenze. Adesso la situazione è cambiata e dobbiamo stare dietro al cambio di passo». «Per questo – conclude il presidente Toti – ci auguriamo che sempre più imprenditori scommettano su questo straordinario flusso turistico che continueremo a sostenere anche con una promozione italiana e estera. Come istituzione stiamo facendo tutto il possibile, ora serve che anche il mondo imprenditoriale investa per valorizzare questo momento. Molti gruppi hanno individuato la Liguria come un territorio su cui investire, con ambizione operazioni legate a porti, ospitalità, ristorazione. Serve che il tessuto imprenditoriale locale risponda con intraprendenza per consolidare nel tempo questi straordinari risultati».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova giornata di recruitment per il Four Seasons Firenze. In programma il prossimo venerdì 11 novembre, la giornata ha l'obiettivo di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati a entrare a far parte di una realtà internazionale di eccellenza, grazie a brevi incontri con il management team dell'hotel. L’evento, quest’anno rivisitato in chiave open day, si svolgerà dalle 10 alle 16 con ingresso libero ogni due ore (negli orari 10, 12 e 14). Si prevede una presentazione dell’azienda ai candidati, seguita da incontri one to one con i manager dei reparti di loro interesse, che faranno così toccare con mano ai candidati la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand. La novità di questa edizione sarà la possibilità di partecipare all’evento anche senza invito. “Dopo la ripresa promettente del settore hospitality, Four Seasons riprende a pieno ritmo la ricerca di talenti attraverso il nostro Talent Day: un’occasione per scoprire l’hotel e conoscere il team di persona– commenta Max Musto, general manager della struttura fiorentina –. Il nostro miglior vantaggio competitivo sono state e rimarranno sempre le persone che attraverso un servizio genuino e attento riescono a regalare un’esperienza unica ai nostri ospiti. La priorità è attrarre e motivare persone talentuose per poter continuare a essere un punto di riferimento per chi desidera opportunità di crescita professionale e personale”. Sono 17, in particolare, i profili ricercati per la prossima stagione estiva 2023, che spaziano dal settore f&b, al rooms, alla spa: Chef de rang (ristorante, bar & room service): ci rivolgiamo a candidati con esperienza di almeno due anni preferibilmente in contesti alberghieri di lusso, guest-oriented, motivati dal servizio di eccellenza e con una spiccata attenzione per il dettaglio. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, mentre la conoscenza di Micros rappresenta un vantaggio. Demi chef de rang (ristorante, bar & room service): è richiesta esperienza di almeno un anno in contesti alberghieri di lusso, spiccata attenzione per il dettaglio e predisposizione al lavoro in team. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana. Commis de rang (ristorante, bar & room service): ci rivolgiamo a candidati che abbiano maturato anche una minima esperienza nel campo della ristorazione. Il candidato ideale è un team player motivato e flessibile. Chef de rang - bar: ricerchiamo professionisti con orientamento al servizio e capacità organizzative. Il candidato ideale possiede conoscenze approfondite sui principali drink e sulle tecniche di miscelazione, oltre ad un’ottima padronanza della lingua italiana e inglese. Chef de partie: ci rivolgiamo a candidati con esperienza nel ruolo di almeno due anni in contesti di lusso. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Demi chef de partie: il candidato ideale ha esperienza nel ruolo di almeno un anno e una forte motivazione al lavoro di squadra. Commis de partie: è richiesta esperienza minima nel ruolo, buona predisposizione al lavoro in team e flessibilità Pool attendant: il candidato ideale ha maturato anche una minima esperienza nel campo della ristorazione. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. Front desk agent: ricerchiamo candidati con esperienza di front office preferibilmente in contesti alberghieri di lusso. La persona ideale è guest-oriented, empatica, flessibile e possiede ottime capacità di problem solving. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, preferibile la conoscenza di Opera Pms. Concierge: ci rivolgiamo a candidati con ottime capacità organizzative e di problem solving. Il candidato ideale dimostra empatia e proattività ed è motivato dal servizio di eccellenza. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e italiana ed esperienza pregressa in contesti alberghieri di lusso. Preferibile conoscenza della città e dintorni. Doorman– guest services: il candidato ideale ha un forte orientamento al cliente e attitudine al lavoro in team. Per questa posizione è richiesto il possesso della patente di guida (B) e la conoscenza della lingua inglese e italiana. Reservations agent: ci rivolgiamo a candidati con esperienza preferibilmente in contesti alberghieri di lusso. La persona ideale possiede eccellenti capacità comunicative e di team work. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, preferibile la conoscenza di Opera Pms. La conoscenza di una terza lingua rappresenta un vantaggio. Housekeeping floor supervisor: ricerchiamo candidati con spiccata attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in team. Doti organizzative, precisione e buona conoscenza della lingua inglese sono le altre caratteristiche del nostro candidato ideale. Guest room attendant – Camerieri ai piani: per questo ruolo è richiesta una minima esperienza nella mansione e volontà di apprendere, flessibilità e forte attitudine al lavoro di squadra e attenzione al dettaglio e motivazione. Laundry attendant: è richiesta esperienza anche minima nel ruolo e preferibilmente competenze di sartoria. Il candidato ideale è un team player motivato e flessibile. Spa receptionist: la persona ideale è guest-oriented, empatica, flessibilità ed è interessata al settore spa e wellness. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese e precedente esperienza di front office. Spa therapist: ci rivolgiamo a professionisti in possesso del diploma del terzo anno di estetista, con ottime capacità di accoglienza e vendita nel settore beauty e wellness. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e italiana. Preferibile esperienza pregressa in strutture alberghiere di lusso. L’evento è aperto a tutti i candidati interessati a conoscere il team del Four Seasons Hotel Firenze e a intraprendere una carriera nel mondo hospitality. E’ possibile inviare in anticipo la propria candidatura attraverso il sito internet http://jobs.fourseasons.com/. Dopo aver cliccato su Search and Apply for Jobs, individuare la sezione Locations sulla sinistra, selezionare Florence e cliccare sull’annuncio relativo all’evento “Talent Open Day 11/11/2022 @Four Seasons Hotel Firenze”. Per procedere, è necessario cliccare su Apply, compilare i campi richiesti e allegare un cv dettagliato. [post_title] => Four Seasons Firenze: talent open day il prossimo 11 novembre [post_date] => 2022-11-02T11:03:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667387019000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona, che sarà disponibile durante tutta la stagione invernale con tre voli a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica. Il collegamento si aggiunge al network di destinazioni portoghesi raggiungibili dagli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa – collegato anche con Porto e Madeira - per un totale di 4 rotte operative durante tutta la stagione invernale 2022. "A un anno dall’inaugurazione della Milano Bergamo-Londra Gatwick - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, e dopo aver lanciato anche collegamenti per Parigi Charles De Gaulle e Amsterdam, offriamo un’altra nuova rotta internazionale, che conferma ancora una volta la solidità della nostra partnership con l’aeroporto di Milano Bergamo e che potenzia il network di destinazioni europee raggiungibili da questo importante aeroporto. Non vediamo l’ora di accompagnare i nostri passeggeri in partenza da Milano Bergamo alla scoperta di Lisbona e delle altre capitali europee, che colleghiamo in modo conveniente operando sugli aeroporti principali”. [post_title] => EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona [post_date] => 2022-11-02T10:19:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667384386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ online il nuovo Reportage “Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna” realizzato in collaborazione con Bern Welcome. Un’immersione alla scoperta di tutte le attrazioni che la capitale federale può regalare al turista che la sceglie per trascorrere il prossimo Natale tra mercatini, vin brûlé, marshmallow, raclette, fondue, shopping e visite guidate. Weihnachtsmarkt Berner Münster o lo Sternenmarkt sono solo alcuni dei mercatini imperdibili di Berna, dove acquistare con il 30% di sconto grazie al pass natalizio di Berna prodotti di artigianato locale o di design, mentre si gustano tradizionali specialità culinarie tra casette, food truck e pop-up bar. [gallery columns="4" ids="433326,433327,433328,433329"] Chi invece preferisce fermarsi in eleganti e noti ristoranti per provare le specialità bernesi potrà scegliere il Kornhauskeller non distante dalla Torre dell’Orologio o il Klötzlikeller, il più antico ristorante cantina di Berna. Tante le attrazioni per tutta la famiglia sia dal punto di vista culturale che enogastronomico come la visita al caseificio dimostrativo dell’Emmental o al Museo di Einstein. Leggi il Reportage e scopri di più sul Natale a Berna! [post_title] => Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna. Il Reportage [post_date] => 2022-11-02T10:07:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => bern [1] => berna [2] => berna-svizzera [3] => in-evidenza [4] => mercatini-di-natale-di-berna-svizzera [5] => natale-a-berna [6] => reportage-berna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bern [1] => berna [2] => berna svizzera [3] => In evidenza [4] => mercatini di natale di berna svizzera [5] => natale a berna [6] => reportage berna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667383668000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ada, la piattaforma del network Bluvacanze, si trasforma e diventa tool intuitivo e ricco di dati di misurazione delle performance: una consolle di dialogo diretto con la sede del network e i suoi partner preferenziali. La novità è stata presentata nell’ambito di “Una Bellissima Convention” a bordo della Msc Bellissima, davanti alle agenzie di viaggio dei network Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e del polo distributivo Blunet. L’evento è stata anche l’occasione per annunciare la strategia commerciale del 2023. « Abbiamo trasformato un anno e mezzo di formazione fatto con le adv in una piattaforma che fa una business analysis in tempo reale - spiega Claudio Busca, direttore generale leisure Bluvacanze - Quotidianamente e in ogni momento della giornata e dell’anno le agenzie hanno ora davanti l’equivalente del cruscotto di una macchina: quando si accende il motore il cruscotto fornisce tutte le indicazioni per viaggiare». Questo farà la piattaforma Ada, online nella versione rinnovata dallo scorso 29 ottobre: «Il nostro lavoro di formazione ha preso il via spiegando perché un’agente di viaggio debba più ricercare che dare informazioni. E’ una nuova lettura e anche il modo migliore per affrontare le sfide del futuro - ha proseguito Busca -. Abbiamo davanti tanti cambiamenti strutturali e industriali del turismo e del modo di fare agenzia: gli adv hanno bisogno di dati per affrontare il loro business. La fase di ricerca è partita con il piano industriale del 2019, allo scopo di rendere le agenzie più competenti nel loro business. La fase attuativa è poi partita circa un anno fa: abbiamo informatizzato il flusso di dati che venivano forniti alle adv in forma cartacea e siamo riusciti a renderlo immediato: Ada scarica i dati ogni giorno alle 23:58 e fa i conteggi nuovi. Questa conoscenza dei numeri ha già portato frutti significativi; infatti negli ultimi cinque anni si è raggiunto un 25,9% in più di travel value, di redditività». Come spiega Enrico Graziadio, It manager, tecnologia e distribuzione di Bluvacanze: «Le aziende possiedono un patrimonio dati che dev’essere sfruttato per portare frutti. Meno di due anni fa, consapevoli del patrimonio dati fornitoci dalle agenzie, abbiamo creato la reportistica interna aziendale basata sul concetto del data warehouse: unico sistema, unica fonte dati, che mette a fattor comune le informazioni a livello gerarchico. Apicale fino a scendere. La nuova versione di Ada è la declinazione per il mondo agenziale di queste informazioni e l’essere in tempo reale è un grandissimo vantaggio per capire quali prodotti vendere con maggior vantaggio». [post_title] => Convention Bluvacanze: Ada si rinnova e diventa piattaforma di business analysis [post_date] => 2022-11-02T09:36:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667381797000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto. In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute. «E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist - per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata». Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo. «Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità». Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso. «Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio». [post_title] => Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto [post_date] => 2022-10-28T15:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666970592000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Australia avanti tutta: il recente lancio della campagna globale 'Come and Say G'day' ha coinvolto nel nostro Paese "i principali tour operator e attraverso un evento a Milano è stato possibile raggiungere un pubblico di oltre 250 agenzie di viaggio italiane - sottolinea Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. In Italia l'attività di marketing sarà ora amplificata attraverso partnership con compagnie aeree, organizzazioni turistiche statali e territoriali e partner di distribuzione chiave che forniranno offerte tattiche volte a stimolare i viaggi in Australia". Intanto, dopo i due anni di chiusura a causa della pandemia, "la situazione generale del settore sta tornando alla normalità: in termini di arrivi siamo attorno al 55% dei livelli precedenti alla chiusura. I principali key distribution partner italiani hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che le prenotazioni verso l'Australia stanno lentamente tornando ai livelli pre-Covid. In generale, hanno notato che le prenotazioni per i viaggi di nozze sono aumentate così come il livello dell'advance booking". L'obiettivo principale per l'anno finanziario 2022-23 "è mantenere l'Australia tra le destinazioni più ambite dai visitatori italiani per il loro prossimo viaggio. Anche grazie alla nuova campagna Come and Say G'day, che mette in evidenza i luoghi più belli dell'Australia, da siti noti come Uluṟu e Sydney Harbour, a paesaggi naturali mozzafiato, esperienze uniche, cultura aborigena. Alcuni luoghi sono stati scelti perché sono vere e proprie icone dell'Australia, mentre altri sono stati selezionati semplicemente per sorprendere". [post_title] => Tourism Australia: "Tornano advance booking e prenotazioni per i viaggi di nozze" [post_date] => 2022-10-28T12:11:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666959081000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_419744" align="alignright" width="300"] Ben Smith ad Air France-Klm[/caption] Air France-Klm guarda con ottimismo alla domanda invernale dopo aver riportato un utile operativo di 1,02 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2022. In particolare, il risultato operativo e i ricavi del gruppo, pari a 8,1 miliardi di euro nel periodo luglio-settembre, sono stati superiori ai livelli del 2019, nonostante le sfide operative che hanno coinvolto l'aeroporto di Amsterdam Schiphol. "Grazie a una solida preparazione e al nostro approccio agile alla capacità, Air France-Klm è stata in grado di sfruttare al meglio la forte domanda di viaggi di questo trimestre - ha dichiarato Ben Smith, ceo del gruppo -. Anche se la situazione rimane insoddisfacente in alcuni aeroporti chiave... abbiamo registrato miglioramenti significativi dopo le sfide operative che erano scoppiate all'inizio dell'anno". "Il gruppo ha registrato un forte risultato operativo nonostante l'aumento del costo del carburante e dell'inflazione, e rimane fiducioso nella sua capacità di aumentare ulteriormente la capacità durante la stagione invernale". Nel dettaglio, Air France ha contribuito all'utile operativo del gruppo per 570 milioni di euro, Klm per 443 milioni di euro, Transavia per 123 milioni di euro e le operazioni di manutenzione per 46 milioni di euro. Il gruppo Air France-Klm ha registrato un utile netto di 460 milioni di euro per il periodo, che l'ha vista operare l'89% della capacità del 2019 con un fattore di carico dell'88% - quest'ultimo dato è di due punti percentuali inferiore al livello pre-crisi. Le previsioni per l'intero anno puntano ad un utile operativo di oltre 900 milioni di euro, e yields al di sopra dei livelli del 2019 per la stagione invernale, operando poi il 90% circa della capacità pre-Covid nel 2023. [post_title] => Air France-Klm: utile operativo da oltre 1 miliardo di euro nel terzo trimestre [post_date] => 2022-10-28T10:12:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666951947000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Travel Open Day oggi ha fatto tappa a Trieste. L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30. Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia. Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi. L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio. Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani. Gli espositori del TOD di Trieste: Galleria immagini: [gallery ids="433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135"] [post_title] => Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio [post_date] => 2022-10-27T15:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666883760000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Irlanda sempre più raggiungibile, 12 mesi all’anno, grazie al potenziamento dei collegamenti aerei dall'Italia. Oltre ai numerosi voli Aer Lingus e Ryanair, raggiunti i livelli 2019, quest’anno verranno lanciati nuovi voli operati Ryanair, Genova-Dublino, attivo due volte alla settimana, dal 30 ottobre, e Roma Fiumicino-Cork, altro bisettimanale, in partenza dal 31 ottobre. Una grande novità, che si aggiunge alle rotte già attive da Milano Bergamo e da Venezia a Cork, che in passato operavano solo d’estate ed ora saranno attive anche in inverno. Le nuove tratte che interessano Cork, seconda città irlandese per numero di abitanti e punto strategico di accesso, in virtù della sua posizione, del meraviglioso Ovest e della Wild Atlantic Way. Un altro cruciale collegamento sarà il ritorno del volo Milano Bergamo-Belfast, operato sempre da Ryanair due volte alla settimana a partire dal 31 marzo 2023. Intanto, a livello complessivo i numeri prodotti dall’Europa si avvicinano a quelli del 2019, dato che mette in evidenza il continente europeo rispetto ad altre aree geografiche: a inizio settembre i visitatori europei sono stati 2.257.000 e ad agosto 396.000, con un 8% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. “L’anno in corso sta segnando un ritmo che è decisamente orientato verso il riallineamento con gli ottimi numeri del 2019 e anche per questo tutta la nostra industria turistica che si sta impegnando per rendere speciale l’ultimo trimestre del 2022 - commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Ci saranno eventi davvero per tutti i gusti, nuovi voli, “Winter in Dublin” e una fine dell’anno con sorprese straordinarie: tutti questi elementi proiettano l’Irlanda tra i Paesi più interessanti per una vacanza invernale ideale per differenti target. "L’Italia è in linea con la buona prestazione dell’area europea che, come evidenziano le statistiche, è quella che ha prodotto i numeri migliori su scala mondiale. Non possiamo ancora isolare dei dati precisi, ma la rete dei collegamenti dall’Italia ha raggiunto i livelli del 2019, garantendo quindi un cospicuo numero di voli verso l’Irlanda. I primi feedback dal trade e dalle compagnie aeree sono incoraggianti, e aspettiamo i dati definitivi per una valutazione puntuale sulla performance dell’anno”. [post_title] => Irlanda da vivere 12 mesi all'anno grazie al potenziamento dei voli dall'Italia [post_date] => 2022-10-27T09:30:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863033000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria toti continuiamo la formazione gli aiuti alle assunzioni anche nel periodo invernale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1286,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova giornata di recruitment per il Four Seasons Firenze. In programma il prossimo venerdì 11 novembre, la giornata ha l'obiettivo di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati a entrare a far parte di una realtà internazionale di eccellenza, grazie a brevi incontri con il management team dell'hotel. L’evento, quest’anno rivisitato in chiave open day, si svolgerà dalle 10 alle 16 con ingresso libero ogni due ore (negli orari 10, 12 e 14). Si prevede una presentazione dell’azienda ai candidati, seguita da incontri one to one con i manager dei reparti di loro interesse, che faranno così toccare con mano ai candidati la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand. La novità di questa edizione sarà la possibilità di partecipare all’evento anche senza invito.\r

\r

“Dopo la ripresa promettente del settore hospitality, Four Seasons riprende a pieno ritmo la ricerca di talenti attraverso il nostro Talent Day: un’occasione per scoprire l’hotel e conoscere il team di persona– commenta Max Musto, general manager della struttura fiorentina –. Il nostro miglior vantaggio competitivo sono state e rimarranno sempre le persone che attraverso un servizio genuino e attento riescono a regalare un’esperienza unica ai nostri ospiti. La priorità è attrarre e motivare persone talentuose per poter continuare a essere un punto di riferimento per chi desidera opportunità di crescita professionale e personale”.\r

\r

Sono 17, in particolare, i profili ricercati per la prossima stagione estiva 2023, che spaziano dal settore f&b, al rooms, alla spa:\r

\r

\tChef de rang (ristorante, bar & room service): ci rivolgiamo a candidati con esperienza di almeno due anni preferibilmente in contesti alberghieri di lusso, guest-oriented, motivati dal servizio di eccellenza e con una spiccata attenzione per il dettaglio. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, mentre la conoscenza di Micros rappresenta un vantaggio.\r

\tDemi chef de rang (ristorante, bar & room service): è richiesta esperienza di almeno un anno in contesti alberghieri di lusso, spiccata attenzione per il dettaglio e predisposizione al lavoro in team. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana.\r

\tCommis de rang (ristorante, bar & room service): ci rivolgiamo a candidati che abbiano maturato anche una minima esperienza nel campo della ristorazione. Il candidato ideale è un team player motivato e flessibile.\r

\tChef de rang - bar: ricerchiamo professionisti con orientamento al servizio e capacità organizzative. Il candidato ideale possiede conoscenze approfondite sui principali drink e sulle tecniche di miscelazione, oltre ad un’ottima padronanza della lingua italiana e inglese.\r

\tChef de partie: ci rivolgiamo a candidati con esperienza nel ruolo di almeno due anni in contesti di lusso. Preferibile conoscenza della lingua inglese.\r

\tDemi chef de partie: il candidato ideale ha esperienza nel ruolo di almeno un anno e una forte motivazione al lavoro di squadra.\r

\tCommis de partie: è richiesta esperienza minima nel ruolo, buona predisposizione al lavoro in team e flessibilità\r

\tPool attendant: il candidato ideale ha maturato anche una minima esperienza nel campo della ristorazione. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese.\r

\tFront desk agent: ricerchiamo candidati con esperienza di front office preferibilmente in contesti alberghieri di lusso. La persona ideale è guest-oriented, empatica, flessibile e possiede ottime capacità di problem solving. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, preferibile la conoscenza di Opera Pms.\r

\tConcierge: ci rivolgiamo a candidati con ottime capacità organizzative e di problem solving. Il candidato ideale dimostra empatia e proattività ed è motivato dal servizio di eccellenza. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e italiana ed esperienza pregressa in contesti alberghieri di lusso. Preferibile conoscenza della città e dintorni.\r

\tDoorman– guest services: il candidato ideale ha un forte orientamento al cliente e attitudine al lavoro in team. Per questa posizione è richiesto il possesso della patente di guida (B) e la conoscenza della lingua inglese e italiana.\r

\tReservations agent: ci rivolgiamo a candidati con esperienza preferibilmente in contesti alberghieri di lusso. La persona ideale possiede eccellenti capacità comunicative e di team work. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, preferibile la conoscenza di Opera Pms. La conoscenza di una terza lingua rappresenta un vantaggio.\r

\tHousekeeping floor supervisor: ricerchiamo candidati con spiccata attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in team. Doti organizzative, precisione e buona conoscenza della lingua inglese sono le altre caratteristiche del nostro candidato ideale.\r

\tGuest room attendant – Camerieri ai piani: per questo ruolo è richiesta una minima esperienza nella mansione e volontà di apprendere, flessibilità e forte attitudine al lavoro di squadra e attenzione al dettaglio e motivazione.\r

\tLaundry attendant: è richiesta esperienza anche minima nel ruolo e preferibilmente competenze di sartoria. Il candidato ideale è un team player motivato e flessibile.\r

\tSpa receptionist: la persona ideale è guest-oriented, empatica, flessibilità ed è interessata al settore spa e wellness. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese e precedente esperienza di front office.\r

\tSpa therapist: ci rivolgiamo a professionisti in possesso del diploma del terzo anno di estetista, con ottime capacità di accoglienza e vendita nel settore beauty e wellness. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e italiana. Preferibile esperienza pregressa in strutture alberghiere di lusso.\r

\r

L’evento è aperto a tutti i candidati interessati a conoscere il team del Four Seasons Hotel Firenze e a intraprendere una carriera nel mondo hospitality. E’ possibile inviare in anticipo la propria candidatura attraverso il sito internet http://jobs.fourseasons.com/. Dopo aver cliccato su Search and Apply for Jobs, individuare la sezione Locations sulla sinistra, selezionare Florence e cliccare sull’annuncio relativo all’evento “Talent Open Day 11/11/2022 @Four Seasons Hotel Firenze”. Per procedere, è necessario cliccare su Apply, compilare i campi richiesti e allegare un cv dettagliato.","post_title":"Four Seasons Firenze: talent open day il prossimo 11 novembre","post_date":"2022-11-02T11:03:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667387019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona, che sarà disponibile durante tutta la stagione invernale con tre voli a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica. Il collegamento si aggiunge al network di destinazioni portoghesi raggiungibili dagli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa – collegato anche con Porto e Madeira - per un totale di 4 rotte operative durante tutta la stagione invernale 2022. \r

\"A un anno dall’inaugurazione della Milano Bergamo-Londra Gatwick - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, e dopo aver lanciato anche collegamenti per Parigi Charles De Gaulle e Amsterdam, offriamo un’altra nuova rotta internazionale, che conferma ancora una volta la solidità della nostra partnership con l’aeroporto di Milano Bergamo e che potenzia il network di destinazioni europee raggiungibili da questo importante aeroporto. Non vediamo l’ora di accompagnare i nostri passeggeri in partenza da Milano Bergamo alla scoperta di Lisbona e delle altre capitali europee, che colleghiamo in modo conveniente operando sugli aeroporti principali”.","post_title":"EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona","post_date":"2022-11-02T10:19:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667384386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ online il nuovo Reportage “Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna” realizzato in collaborazione con Bern Welcome.\r

\r

Un’immersione alla scoperta di tutte le attrazioni che la capitale federale può regalare al turista che la sceglie per trascorrere il prossimo Natale tra mercatini, vin brûlé, marshmallow, raclette, fondue, shopping e visite guidate. Weihnachtsmarkt Berner Münster o lo Sternenmarkt sono solo alcuni dei mercatini imperdibili di Berna, dove acquistare con il 30% di sconto grazie al pass natalizio di Berna prodotti di artigianato locale o di design, mentre si gustano tradizionali specialità culinarie tra casette, food truck e pop-up bar.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433326,433327,433328,433329\"]\r

\r

Chi invece preferisce fermarsi in eleganti e noti ristoranti per provare le specialità bernesi potrà scegliere il Kornhauskeller non distante dalla Torre dell’Orologio o il Klötzlikeller, il più antico ristorante cantina di Berna. Tante le attrazioni per tutta la famiglia sia dal punto di vista culturale che enogastronomico come la visita al caseificio dimostrativo dell’Emmental o al Museo di Einstein.\r

\r

Leggi il Reportage e scopri di più sul Natale a Berna!","post_title":"Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna. Il Reportage","post_date":"2022-11-02T10:07:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["bern","berna","berna-svizzera","in-evidenza","mercatini-di-natale-di-berna-svizzera","natale-a-berna","reportage-berna"],"post_tag_name":["bern","berna","berna svizzera","In evidenza","mercatini di natale di berna svizzera","natale a berna","reportage berna"]},"sort":[1667383668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ada, la piattaforma del network Bluvacanze, si trasforma e diventa tool intuitivo e ricco di dati di misurazione delle performance: una consolle di dialogo diretto con la sede del network e i suoi partner preferenziali. La novità è stata presentata nell’ambito di “Una Bellissima Convention” a bordo della Msc Bellissima, davanti alle agenzie di viaggio dei network Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e del polo distributivo Blunet. L’evento è stata anche l’occasione per annunciare la strategia commerciale del 2023.\r

\r

« Abbiamo trasformato un anno e mezzo di formazione fatto con le adv in una piattaforma che fa una business analysis in tempo reale - spiega Claudio Busca, direttore generale leisure Bluvacanze - Quotidianamente e in ogni momento della giornata e dell’anno le agenzie hanno ora davanti l’equivalente del cruscotto di una macchina: quando si accende il motore il cruscotto fornisce tutte le indicazioni per viaggiare». Questo farà la piattaforma Ada, online nella versione rinnovata dallo scorso 29 ottobre: «Il nostro lavoro di formazione ha preso il via spiegando perché un’agente di viaggio debba più ricercare che dare informazioni. E’ una nuova lettura e anche il modo migliore per affrontare le sfide del futuro - ha proseguito Busca -. Abbiamo davanti tanti cambiamenti strutturali e industriali del turismo e del modo di fare agenzia: gli adv hanno bisogno di dati per affrontare il loro business. La fase di ricerca è partita con il piano industriale del 2019, allo scopo di rendere le agenzie più competenti nel loro business. La fase attuativa è poi partita circa un anno fa: abbiamo informatizzato il flusso di dati che venivano forniti alle adv in forma cartacea e siamo riusciti a renderlo immediato: Ada scarica i dati ogni giorno alle 23:58 e fa i conteggi nuovi. Questa conoscenza dei numeri ha già portato frutti significativi; infatti negli ultimi cinque anni si è raggiunto un 25,9% in più di travel value, di redditività».\r

\r

Come spiega Enrico Graziadio, It manager, tecnologia e distribuzione di Bluvacanze: «Le aziende possiedono un patrimonio dati che dev’essere sfruttato per portare frutti. Meno di due anni fa, consapevoli del patrimonio dati fornitoci dalle agenzie, abbiamo creato la reportistica interna aziendale basata sul concetto del data warehouse: unico sistema, unica fonte dati, che mette a fattor comune le informazioni a livello gerarchico. Apicale fino a scendere. La nuova versione di Ada è la declinazione per il mondo agenziale di queste informazioni e l’essere in tempo reale è un grandissimo vantaggio per capire quali prodotti vendere con maggior vantaggio».","post_title":"Convention Bluvacanze: Ada si rinnova e diventa piattaforma di business analysis","post_date":"2022-11-02T09:36:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667381797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto.\r

\r

In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute.\r

\r

«E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist -\r

\r

per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata».\r

\r

Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo.\r

\r

«Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità».\r

\r

Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso.\r

\r

«Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Incasso senza Pensieri di Nexi per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto","post_date":"2022-10-28T15:23:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666970592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Australia avanti tutta: il recente lancio della campagna globale 'Come and Say G'day' ha coinvolto nel nostro Paese \"i principali tour operator e attraverso un evento a Milano è stato possibile raggiungere un pubblico di oltre 250 agenzie di viaggio italiane - sottolinea Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. In Italia l'attività di marketing sarà ora amplificata attraverso partnership con compagnie aeree, organizzazioni turistiche statali e territoriali e partner di distribuzione chiave che forniranno offerte tattiche volte a stimolare i viaggi in Australia\".\r

\r

Intanto, dopo i due anni di chiusura a causa della pandemia, \"la situazione generale del settore sta tornando alla normalità: in termini di arrivi siamo attorno al 55% dei livelli precedenti alla chiusura. I principali key distribution partner italiani hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che le prenotazioni verso l'Australia stanno lentamente tornando ai livelli pre-Covid. In generale, hanno notato che le prenotazioni per i viaggi di nozze sono aumentate così come il livello dell'advance booking\".\r

\r

L'obiettivo principale per l'anno finanziario 2022-23 \"è mantenere l'Australia tra le destinazioni più ambite dai visitatori italiani per il loro prossimo viaggio. Anche grazie alla nuova campagna Come and Say G'day, che mette in evidenza i luoghi più belli dell'Australia, da siti noti come Uluṟu e Sydney Harbour, a paesaggi naturali mozzafiato, esperienze uniche, cultura aborigena. Alcuni luoghi sono stati scelti perché sono vere e proprie icone dell'Australia, mentre altri sono stati selezionati semplicemente per sorprendere\".","post_title":"Tourism Australia: \"Tornano advance booking e prenotazioni per i viaggi di nozze\"","post_date":"2022-10-28T12:11:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666959081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_419744\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ben Smith ad Air France-Klm[/caption]\r

\r

Air France-Klm guarda con ottimismo alla domanda invernale dopo aver riportato un utile operativo di 1,02 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2022. In particolare, il risultato operativo e i ricavi del gruppo, pari a 8,1 miliardi di euro nel periodo luglio-settembre, sono stati superiori ai livelli del 2019, nonostante le sfide operative che hanno coinvolto l'aeroporto di Amsterdam Schiphol.\r

\r

\"Grazie a una solida preparazione e al nostro approccio agile alla capacità, Air France-Klm è stata in grado di sfruttare al meglio la forte domanda di viaggi di questo trimestre - ha dichiarato Ben Smith, ceo del gruppo -. Anche se la situazione rimane insoddisfacente in alcuni aeroporti chiave... abbiamo registrato miglioramenti significativi dopo le sfide operative che erano scoppiate all'inizio dell'anno\".\r

\r

\"Il gruppo ha registrato un forte risultato operativo nonostante l'aumento del costo del carburante e dell'inflazione, e rimane fiducioso nella sua capacità di aumentare ulteriormente la capacità durante la stagione invernale\".\r

\r

Nel dettaglio, Air France ha contribuito all'utile operativo del gruppo per 570 milioni di euro, Klm per 443 milioni di euro, Transavia per 123 milioni di euro e le operazioni di manutenzione per 46 milioni di euro.\r

\r

Il gruppo Air France-Klm ha registrato un utile netto di 460 milioni di euro per il periodo, che l'ha vista operare l'89% della capacità del 2019 con un fattore di carico dell'88% - quest'ultimo dato è di due punti percentuali inferiore al livello pre-crisi.\r

\r

Le previsioni per l'intero anno puntano ad un utile operativo di oltre 900 milioni di euro, e yields al di sopra dei livelli del 2019 per la stagione invernale, operando poi il 90% circa della capacità pre-Covid nel 2023.","post_title":"Air France-Klm: utile operativo da oltre 1 miliardo di euro nel terzo trimestre","post_date":"2022-10-28T10:12:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666951947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Travel Open Day oggi ha fatto tappa a Trieste. L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30.\r

Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia.\r

\r

\r

\r

\r

Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi.\r

\r

L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio.\r

\r

Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione.\r

\r

Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani.\r

\r

Gli espositori del TOD di Trieste:\r

\r

Galleria immagini:\r

\r

[gallery ids=\"433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135\"]","post_title":"Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio","post_date":"2022-10-27T15:16:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666883760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Irlanda sempre più raggiungibile, 12 mesi all’anno, grazie al potenziamento dei collegamenti aerei dall'Italia. Oltre ai numerosi voli Aer Lingus e Ryanair, raggiunti i livelli 2019, quest’anno verranno lanciati nuovi voli operati Ryanair, Genova-Dublino, attivo due volte alla settimana, dal 30 ottobre, e Roma Fiumicino-Cork, altro bisettimanale, in partenza dal 31 ottobre. Una grande novità, che si aggiunge alle rotte già attive da Milano Bergamo e da Venezia a Cork, che in passato operavano solo d’estate ed ora saranno attive anche in inverno. Le nuove tratte che interessano Cork, seconda città irlandese per numero di abitanti e punto strategico di accesso, in virtù della sua posizione, del meraviglioso Ovest e della Wild Atlantic Way. Un altro cruciale collegamento sarà il ritorno del volo Milano Bergamo-Belfast, operato sempre da Ryanair due volte alla settimana a partire dal 31 marzo 2023. Intanto, a livello complessivo i numeri prodotti dall’Europa si avvicinano a quelli del 2019, dato che mette in evidenza il continente europeo rispetto ad altre aree geografiche: a inizio settembre i visitatori europei sono stati 2.257.000 e ad agosto 396.000, con un 8% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.\r

\r

“L’anno in corso sta segnando un ritmo che è decisamente orientato verso il riallineamento con gli ottimi numeri del 2019 e anche per questo tutta la nostra industria turistica che si sta impegnando per rendere speciale l’ultimo trimestre del 2022 - commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Ci saranno eventi davvero per tutti i gusti, nuovi voli, “Winter in Dublin” e una fine dell’anno con sorprese straordinarie: tutti questi elementi proiettano l’Irlanda tra i Paesi più interessanti per una vacanza invernale ideale per differenti target.\r

\r

\"L’Italia è in linea con la buona prestazione dell’area europea che, come evidenziano le statistiche, è quella che ha prodotto i numeri migliori su scala mondiale. Non possiamo ancora isolare dei dati precisi, ma la rete dei collegamenti dall’Italia ha raggiunto i livelli del 2019, garantendo quindi un cospicuo numero di voli verso l’Irlanda. I primi feedback dal trade e dalle compagnie aeree sono incoraggianti, e aspettiamo i dati definitivi per una valutazione puntuale sulla performance dell’anno”.","post_title":"Irlanda da vivere 12 mesi all'anno grazie al potenziamento dei voli dall'Italia","post_date":"2022-10-27T09:30:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666863033000]}]}}