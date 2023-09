Liguria, obiettivo valorizzare e promuovere gli Eventi Autentici liguri. Intesa con Unpli-Aps Via libera della Regione Liguria all’avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli ‘Eventi autentici liguri’ per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna. «Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute ‘Eventi autentici liguri’ valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori – Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra». Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica ‘In Liguria’ verrà promosso un calendario degli ‘Eventi autentici liguri’ nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione. «L’approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna – costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l’identità dei territori, soprattutto quelli dell’entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione». Condividi

Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani.\r

\r

Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency).\r

\r

Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.\r

Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo.","post_title":"Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana","post_date":"2023-09-12T14:51:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694530261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera della Regione Liguria all'avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli 'Eventi autentici liguri' per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna.\r

\r

«Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute 'Eventi autentici liguri' valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori - Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra».\r

\r

Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica 'In Liguria' verrà promosso un calendario degli 'Eventi autentici liguri' nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione.\r

\r

«L'approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna - costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l'identità dei territori, soprattutto quelli dell'entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione».","post_title":"Liguria, obiettivo valorizzare e promuovere gli Eventi Autentici liguri. Intesa con Unpli-Aps","post_date":"2023-09-12T12:31:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694521905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon.\r

Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest'anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria - ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp - e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento».\r

\r

«Per noi, Romantik non è solo un partner - ha aggiunto il patron Hajo Krüger - ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un'atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l'unicità, l'originalità e la cucina di alta qualità».\r

\r

Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno.\r

\r

Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall.\r

\r

Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia.\r

\r

\r

\r

L'AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l'offerta benessere del Romantik Hotel Verwall.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium","post_date":"2023-09-12T12:31:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694521887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata la 14^ edizione del Salone del Camper di Parma, che durerà fino a domenica 17 settembre 2023.\r

\r

L’evento fieristico da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, si conferma la più importante fiera italiana e seconda a livello internazionale dedicata al turismo open air e alla vacanza itinerante.\r

\r

Il ministro Daniela Santanchè, presente all'inaugurazione, ha sottolineato l’impegno del Governo per la promozione del turismo open air.\r

\r

«La nostra sfida è fare del turismo la prima impresa italiana puntando sulla destagionalizzazione. L’Italia ha tutte le caratteristiche per far vivere il turismo tutto l’anno, grazie anche alla crescita costante del settore plein air e a un tipo di turista che investe sul territorio. È volontà del governo essere al fianco degli imprenditori del settore – ha sottolineato il ministro - e il nostro impegno sarà rivolto all’implementazione e alla riqualificazione delle aree di sosta esistenti, nonché alla riduzione dell’Iva al 4% per l’acquisto di camper per disabili come proposto dall’On. Michelotti».\r

\r

«Il turismo itinerante – ha sostenuto Simone Niccolai, Presidente APC - si consolida come la modalità più trendy di fruizione del tempo libero e della vacanza. Il target degli utilizzatori di camper è trasversale e questo è un elemento vincente, anche per il futuro: sempre più giovani si stanno avvicinando al camper».\r

\r

Per Antonio Cellie, Amministratore delegato Fiere di Parma «Il Salone del Camper di Parma è molto di più di una semplice esposizione di veicoli ricreazionali, che pure rappresentano il livello di evoluzione tecnologica a cui le casse produttrici di questo comparto sono arrivate; è la celebrazione di una vacanza rigenerante, sostenibile e senza restrizioni, che evidenzia una forma di turismo esperienziale in costante crescita di popolarità. Il camper, infatti, non rappresenta solo un mezzo per viaggiare, ma autentico stile di vita, lusso di muoversi in libertà, autonomia e sicurezza».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

­","post_title":"Santanché, dal Salone del Camper focus sulla destagionalizzazione del Turismo in Italia","post_date":"2023-09-11T12:21:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694434868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, dopo la ristrutturazione, torna ad accogliere i suoi ospiti in queste settimane, con una lunga lista di novità, dalle camere, ai giardini, al ristorante gastronomico, che lo rendono un indirizzo nuovo e unico nel panorama dell’ospitalità luxury in Langa.\r

\r

Il filo conduttore è un lusso consolidato, capace di offrire relax profondo e comfort assoluto, unito a una ristrutturazione che ha messo la natura, il paesaggio e il territorio al centro di ogni elemento di nuova concezione. La riapertura è anche l’occasione per annunciare il nuovo direttore, Marco Filippi, che lascia il suo incarico all’Hotel de Russie di Roma – Gruppo Rocco Forte e torna nelle Langhe, da dove proviene la sua famiglia e dove ha lavorato per molti anni. «Sono particolarmente felice di tornare a lavorare in questa parte del Piemonte – spiega il direttore - divenuta in questi ultimi anni una meta di spicco nel panorama del lusso internazionale. Sono consapevole degli importanti investimenti realizzati dalla famiglia Dogliani nella rivisitazione del Resort, e il mio obiettivo sarà farlo diventare ancora di più la destinazione preferita di questo meraviglioso territorio».\r

\r

Una parte importante della ristrutturazione ha riguardato la rimodulazione di spazi preesistenti, dai quali sono derivate dieci nuove camere. Di queste, due grandi suite, di cui una con corner cucina a scomparsa, due junior suite e una deluxe al primo piano e cinque roof top junior suite con meravigliosi terrazzi affacciati sulle colline al piano mansardato. Le 39 camere già esistenti sono state rinnovate e reinterpretate mantenendo intatto il loro spirito originario.\r

\r

Fra le novità più importanti alla riapertura, il ristorante gastronomico La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti.\r

\r

Gli ospiti de Il Boscareto Resort & Spa troveranno inoltre un nuovo suggestivo giardino nella zona ricevimento, prima adibita a parcheggio, frutto di una grande opera volta a mettere in risalto la natura togliendo completamente le automobili dalla visuale. Per ottenere questo risultato è stato costruito un grande garage sotterraneo capace di ospitare 63 automobili,\r

\r

Le novità proseguono all’ingresso del Resort, con un’area lobby rimodulata e ampliata, e con gli ambienti del Bistrot Sunsì, anch’essi rivisitati negli arredi, nei tessuti e nella distribuzione degli spazi.\r

\r

Rimangono immutati invece alcuni fra gli ambienti più amati del Resort, come la Sala delle acque e la Spa, e gli spazi funzionali, dedicati a eventi e meeting. Valentina Dogliani, padrona di casa de Il Boscareto Resort & Spa, racconta: «Siamo molto felici del risultato di questa profonda rivisitazione del Resort. Abbiamo lavorato a lungo, passato in esame ogni ambiente e ogni aspetto della struttura, con l’obiettivo di mantenere tutti i punti di forza e le caratteristiche più apprezzate e, contestualmente, di sviluppare una nuova esperienza Boscareto, attuale, personalizzata, unica. Oggi torniamo ad accogliere i nostri amati ospiti con l’entusiasmo e l’energia della prima apertura».","post_title":"Boscareto Resort dopo la ristrutturazione presenta il nuovo direttore, Marco Filippi","post_date":"2023-09-11T12:20:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694434839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività del Progetto INTERREG Italia-Francia Marittimo “Itinera Romanica +” che ha come “obiettivo di promuovere la fruizione del patrimonio culturale Romanico, presente in tutta l’area di cooperazione” lancia un ricco programma di visite guidate gratuite, tra La Spezia, Savona ed Imperia.\r

\r

«Lo scopo del progetto è coniugare la valorizzazione di siti di interesse del Romanico minore con la fruizione dell’ambiente e del paesaggio circostante – dichiara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - invitando a scoprire il territorio lentamente, a piedi o in bicicletta, in un’ottica di valorizzazione culturale, di turismo sostenibile e di promozione economica dei territori coinvolti. Non si può non sottolineare il valore fondamentale della promozione culturale – funzione propria delle Camere di Commercio – quale volano per animare il nostro tessuto economico e la competitività delle nostre imprese».\r

\r

Le “Giornate del Romanico” sono importanti eventi di animazione, momenti di promozione dell’offerta turistica. I 12 itinerari Romanici distribuiti tra Imperia, Savona e La Spezia – oltre a capitalizzare le competenze acquisite ed i risultati ottenuti durante le attività di progetto – si presentano quale valore aggiunto per il territorio.\r

\r

Nella Provincia della Spezia le visite guidate, alla scoperta di chiese e siti, sono state organizzate tra Sarzana, Ameglia, Portovenere, La Spezia e Brugnato.\r

\r

Per quanto riguarda le visite organizzate in provincia di Savona, il programma prevede due itinerari il 14 settembre ad Albenga.\r

\r

Su Imperia invece sono in calendario il 28 e 29 settembre le visite guidate tra Torrazza, Lingueglietta, Diano Castello e Cervo.\r

\r

Per informazioni e prenotazioni:\r

\r

La Spezia: Tel. 0187 – 728211 E-mail serena.danese@rivlig.camcom.it.\r

\r

Savona: 019 8314208 - 019 -8314288 jonela.elezi@rivlig.camocom.it - raffaella.ravera@rivlig.camcom.it\r

\r

Imperia : 0183 793245 elena.donatiello@rivlig.camcom.it\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, Savona e Imperia, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria alla scoperta del Romanico minore","post_date":"2023-09-11T12:20:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694434818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Popoli, tradizioni, emozioni e culture lontane. E' quello che racchiudono i profondi ritratti del fotografo e giornalista di viaggio Sergio Ardissone, protagonisti della mostra Testimoni – Un mondo che scompare, di cui è prevista l’inaugurazione giovedì 14 settembre alle 18.30 presso lo spazio culturale Ferrobedò in via Moscova 40 a Milano, e che sarà visitabile gratuitamente fino al 29 settembre.\r

\r

Gli scatti in esposizione, realizzati dall’autore di libri e reportage, sono il risultato di 30 anni di viaggi in più di 70 Paesi come guida per Focus Himalaya Travel, il tour operator gestito da Daniele Tonani specializzato delle regioni himalayane, dei paesi del Sud-Est asiatico e di tutto il continente americano. Focus punta su un turismo più consapevole e lento, privilegiando mete spesso poco considerate, con l’obiettivo di migliorare la qualità del viaggiare.\r

\r

Dai sentieri himalayani ai ghiacciai artici, dalle antiche carovaniere asiatiche fino agli infuocati deserti africani, il fotografo e accompagnatore turistico astigiano, che durante le spedizioni non si è mai separato dalla sua Reflex, ha scattato immagini capaci di evocare storie di vita autentiche e suggestive e raccontare di luoghi dove il tempo pare essersi fermato. Istantanee alla ricerca dell’anima più profonda, di culti millenari e di consuetudini perfezionatesi per vivere e sopravvivere in terre per lo più isolate e inospitali.\r

\r

Oggi, quegli scatti rimangono a testimoniare l’esistenza di un mondo che già a distanza di trent’anni si è trasformato inesorabilmente, talvolta a causa di conflitti, molte volte a causa del trascorrere del tempo che, a poco a poco, cancella l’esistenza del passato. Volti senza nome, appartenenti a popoli misteriosi – Inuit, Kirghisi, Rabari, Apatani, Miju Mishmi, El Molo, Turkana, Borana, Mursi, Karo, Hammer, Dassanech – che trasportano in un viaggio visivo unico attraverso paesaggi remoti e popoli affascinanti.\r

\r

Il percorso espositivo presenta una serie di immagini raccolte da Ardissone lungo la via della Seta, nel Sud-Est asiatico, in Tibet e Nepal, in India, in Etiopia e Kenia, nell’Artico canadese. Ogni fotografia è una finestra aperta su mondi ignoti, testimoni autentici delle tradizioni umane. L’appuntamento è dal 14 al 29 settembre 2023 presso lo spazio Ferrobedò in via Moscova 40, Milano.","post_title":"Focus Himalaya Travel: a Milano una mostra sugli scatti della guida Sergio Ardissone","post_date":"2023-09-11T11:56:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694433412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451897\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ragusa Ibla[/caption]\r

\r

\"Nella parte sud-orientale della Sicilia, c'è un angolo incantevole dove il tempo sembra essersi fermato\". E' dedicata a Ragusa Ibla, Modica e Scicli la seconda parte del racconto di Salvatore Mammola, in viaggio in Sicilia grazie a un press tour organizzato recentemente da Viral Passport per conto dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della regione: \"Sono tre città che ti trasporteranno in un'epoca passata grazie alla loro straordinaria architettura barocca, alla loro ricca cultura e alla loro atmosfera autentica. Questi tesori nascosti, ma non troppo, della Sicilia sono una meta ideale per i viaggiatori in cerca di un'esperienza indimenticabile.\r

\r

Ragusa Ibla, Modica e Scicli sono state insignite del titolo di Patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco: Ragusa Ibla è il cuore pulsante del barocco siciliano. Il suo centro storico è un labirinto di stradine pittoresche, piazze affascinanti e chiese magnifiche. Una delle attrazioni più iconiche è la cattedrale di San Giorgio, con la sua imponente facciata in marmo bianco e rosa. La prima pietra fu posta nel 1739, ma i lavori cominciarono dopo cinque anni, per arrivare all’ultima modifica nel 1890 con la costruzione della l’inferriata che recinta la scalinata. La chiesa è posta in cima all’alta scalinata e in posizione obliqua rispetto alla piazza. All'interno, è possibile ammirare gli affreschi e gli altari barocchi che ne decorano l'interno. Da non perdere, a qualche chilometro di distanza, il castello di Donnafugata, dimora nobiliare dell’Ottocento, così come l'occasione di passeggiare lungo via XI Febbraio: una strada pedonale che conduce il visitatore attraverso le sue tipiche abitazioni in pietra, negozi di artigianato locale e deliziosi ristoranti, dove si potranno assaggiare le prelibatezze gastronomiche della zona.\r

\r

La città di Modica è famosa per il suo straordinario patrimonio barocco. Camminando per le sue stradine è meraviglioso sentirsi circondati da palazzi decorati, la casa natia di Salvatore Quasimodo, chiese spettacolari e fontane barocche. Il Duomo di San Pietro Apostolo, chiesa madre insieme a uno dei luoghi imperdibili, la cattedrale di San Giorgio, simbolo della città, incanterà il viaggiatore con i suoi dettagli architettonici e le sue magnifiche decorazioni. Senza dimenticate la chiesa rupestre di San Nicola Inferiore, scoperta per caso nel 1987 da alcuni bambini che giocavano a palla. Ma la vera delizia di Modica è il suo cioccolato artigianale, preparato secondo le antiche ricette degli Aztechi. Conosciuto ormai in tutto il mondo, dal 2018 ha ottenuto il riconoscimento igp, indicazione geografica protetta, il cioccolato di Modica viene lavorato a freddo, così da non far sciogliere i cristalli di zucchero. Assolutamente da degustare quello a base di ingredienti naturali come il miele, il peperoncino, l'arancia e la vaniglia, in una delle numerose pasticcerie e cioccolaterie del centro.\r

\r

Scicli, situata in una suggestiva valle tra le colline della Sicilia orientale, è spesso considerata la gemma nascosta del barocco siciliano. Questa città affascinante e autentica è capace di sorprendere con le sue imponenti chiese, come quelle di San Matteo e di Santa Maria La Nova, nonché con i suoi palazzi nobiliari, testimonianza del suo passato glorioso. Da non perdere la possibilità di visitare la grotta di Chiafura, un antico insediamento rupestre scavato nella roccia, abitato da centinaia di persone fino agli anni settanta, che offre uno spettacolare panorama sulla valle circostante.\r

\r

Non si può negare che Ragusa Ibla, Modica e Scicli abbiano visto un incremento di visitatori; sono state conosciute al grande pubblico grazie alla serie televisiva del commissario Montalbano, ma una volta qui regaleranno un viaggio indimenticabile nel cuore del barocco siciliano. Con le loro strade tortuose, le imponenti chiese e le prelibatezze gastronomiche, queste città incanteranno i visitatori con il loro fascino unico. Non si può quindi perdere l'opportunità di scoprire i tesori nascosti della Sicilia e di immergersi in un viaggio nel tempo tra le meraviglie architettoniche di queste cittadine\".\r

\r

[gallery ids=\"451898,451899,451900\"]","post_title":"Ragusa Ibla, Modica e Scicli: tesori barocchi della Sicilia","post_date":"2023-09-11T11:43:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1694432638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption]\r

\r

Affidate ad At Comunicazione le attività di media relations del network Nuovevacanze. L’agenzia milanese fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani si interfaccerà con il management del gruppo per mettere a punto le linee guida della strategia di comunicazione e rafforzare i rapporti con i media e gli stakeholder di interesse, con l’obiettivo di valorizzare i suoi asset e la sua capacità di impiegare le risorse hi-tech, quali elemento fondamentale per cogliere le opportunità del mercato e soddisfare con precisione e celerità le esigenze del cliente.\r

\r

“Desideriamo imprimere un nuovo passo alle attività di comunicazione, mettendo a sistema attività, risorse, visioni e capacità di interpretare gli orizzonti dell’universo turistico - spiega il ceo di Nuovevacanze, Corrado Lupo -. Il nostro network è costantemente in crescita e anche per questo desideriamo dar vita a uno storytelling coerente con la nostra mission aziendale che è improntata alla soddisfazione del cliente attraverso un approccio innovativo all’uso della tecnologia, all’erogazione dei servizi e alle relazioni commerciali”.\r

\r

Nuovevacanze attualmente conta su scala nazionale oltre 150 agenzie affiliate in franchising. Oltre alle attività legate prettamente alla distribuzione nell’ambito del leisure travel, il gruppo vede la diversificazione del proprio raggio di azione con focus specifici sul business travels, sul mice e sul tour operating. “Siamo molto contente che una realtà dinamica e dall’alto valore aggiunto quale Nuovevacanze abbia scelto la nostra agenzia per attivare un nuovo percorso di comunicazione volto a veicolare l’eccellenza del proprio servizio e di un’interpretazione della distribuzione improntata al turismo del futuro - aggiungono Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l’ora di lavorare in sinergia con il management per mettere al meglio in luce i tratti di unicità che la caratterizzano, concorrendo proattivamente a rafforzare la brand reputation”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Barbara Robecchi\r

\r

","post_title":"Nuovevacanze affida ad At Comunicazione le attività di media relations","post_date":"2023-09-11T10:49:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694429343000]}]}}