Liguria, obiettivo crescere grazie agli eventi e alla promozione Eventi e campagne di promozione. Per la Liguria l’obiettivo è proseguire sulla linea del 2022, un anno record per tutto il territorio. «Puntiamo su un evento importante Oceanrace che tocca i 5 continenti – spiega Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione – Promuoveremo la Liguria in ogni angolo del pianeta. Il mercato del Nord America non ha ancora recuperato e questa occasione sarà importante su molti fronti. Il 2022 è stato un vero record, la sfida più difficile è mantenerlo, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo batterlo». La strategia sembra ben tracciata con tantissimi eventi in programma, ma anche lo sviluppo del turismo outdoor per creare una rete sportiva accessibile a tutti. «Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni – aggiunge il presidente della Liguria Giovanni Toti – Il 2022 ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid.

Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori.

Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione – che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta – conclude – e i numeri ce lo stanno confermando».

\"Il segmento dei parchi divertimento, e in particolare Mirabilandia, è stato uno dei primi a cogliere le opportunità da noi offerte. Leggere oggi questi dati così positivi, a soli due anni di distanza dall’integrazione, è per noi motivo di grande orgoglio - spiega il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. Come ribadisco spesso, siamo anche un potente strumento di marketing. Dai dati analizzati da Mirabilandia emerge che, grazie all’utilizzo del nostro brand nelle loro attività di marketing, per esempio nelle newsletter, il parco divertimenti ha riscontrato un aumento delle conversioni, con un’incidenza sul fatturato aumentato del 44%”.","post_title":"Con Scalapay crescono le vendite di Mirabilandia in bassa stagione","post_date":"2023-02-23T09:45:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677145552000]}]}}