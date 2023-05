Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all’evento “Liguria meets New York” organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all’estero, e la partecipazione del comune di Genova. L’occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l’entroterra. Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza. «Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l’entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445981 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà a Genova dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish con il tema Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ambienti acquatici e la terraferma siano ecosistemi strettamente interconnessi tra loro. Ricco il programma di attività che declinano i temi centrali della manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria: Conferenze, Laboratori, Aperitivi, il Mercato e soprattutto gli appuntamenti ludici dedicati a bambine e bambini di tutte le età. Perché, come di consueto negli eventi Slow Food, è a partire dalle giovani generazioni che si costruisce la consapevolezza sulle proprie scelte alimentari, scelte che fanno bene agli ecosistemi acquatici e alla salute nostra e del pianeta. A Slow Fish 2023 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) supporta la realizzazione di spazi di approfondimento dedicati a visitatori e bambini: la Slow Fish Arena, il luogo in cui sviluppare il dibattito sui temi di attualità e sulle interconnessioni tra ecosistemi marini e terrestri, e la Ludoteca, dove bambine e bambini possono giocare con le forme dei pesci, colorarli, e aumentare la consapevolezza della bellezza del mare e delle sue risorse. In particolare, giovedì 1 giugno sono previste attività didattiche per le scolaresche in visita. Sempre nella Ludoteca, il 2 giugno, alle 12.30 e alle 14.30, i visitatori possono partecipare anche a Che pesci prendere?, il gioco ideato per fare comprendere ai bambini – e anche agli adulti – l’importanza della piccola pesca artigianale, realizzato in collaborazione con la Onlus Worldrise. Organizzate dall’Acquario di Genova e Slow Food, le attività di educazione si svolgono nella Città dei bambini e dei ragazzi e sono rivolte alle scuole la mattina di giovedì 1 giugno, e alle famiglie da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Nell’ambito di questo museo interattivo, bambine e bambini vengono guidati da esperti e dagli studenti del Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’Università di Genova alla scoperta del progetto Life Claw e delle specie aliene che occupano sempre più fiumi e mari del Mediterraneo. Una delicata operazione di salvataggio a cui i più piccoli sono chiamati a partecipare nell'appuntamento Sos gambero di fiume italiano, realizzato con il supporto di UniCredit. Sabato 3 giugno alle 20.30 è in programma la visita a uno dei siti di studio sulla riproduzione del gambero realizzato nell’ambito del progetto Life Claw a Fontanigorda, presso il ponte di Pescia, con Alla ricerca del gambero perduto. Un’escursione serale gratuita in compagnia di un esperto sul torrente Pescia per cercare questi animali che si rintanano durante il giorno e sono attivi e visibili solo dopo il calare del sole. Nel 2023 l’Acquario di Genova festeggia i 30 anni di attività e propone un calendario ricco di iniziative per il suo compleanno. Durante Slow Fish sono molteplici gli incontri quotidiani per conoscere le specie protagoniste, i progetti di conservazione e la ricerca e il lavoro di cura degli animali che viene svolto ogni giorno da biologi e veterinari. Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. [post_title] => Genova, dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish [post_date] => 2023-05-20T09:11:35+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684573895000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all'evento "Liguria meets New York" organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all'estero, e la partecipazione del comune di Genova. L'occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l'entroterra. Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza. «Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l'entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese». [post_title] => Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela [post_date] => 2023-05-20T09:03:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684573384000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet aprirà una nuova base all'aeroporto di Birmingham: dalla prossima primavera la compagnia aerea posizionerà qui tre Airbus A320 da 186 posti con la parallela creazione di circa 100 posti di lavoro. "Avendo già servito Birmingham per molti anni, la decisione di aprire una base e di crescere ora nell'aeroporto è la prova della forte domanda, insieme all'importanza del mercato britannico nel sostenere la nostra crescita redditizia", ha dichiarato Johan Lundgren, ceo di easyJet. Attualmente easyJet serve sette destinazioni da Birmingham. Queste includono Belfast International, Edimburgo e Glasgow International nel Regno Unito, nonché Amsterdam, Ginevra, Lisbona e Napoli in Europa. I voli per Palma di Maiorca inizieranno alla fine del mese, seguiti da Faro e Milano Malpensa a giugno. Secondo i dati forniti da Oag, easyJet è attualmente il quarto vettore più grande a Birmingham, con una quota di capacità di posti del 10%. Jet2.com è il più grande, con una quota del 21,4%, seguito da Ryanair con il 21,1% e Tui Airways con il 17,1%. L'apertura della nuova base è stata annunciata in concomitanza con la pubblicazione da parte di easyJet della relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2023. In prospettiva, il vettore sottolinea che le finestre di prenotazione sono tornate a livelli normali e la capacità nella seconda metà dell'anno sarà di circa 56 milioni di posti, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022. [post_title] => EasyJet mette radici a Birmingham: nuova base dalla primavera 2024 con tre A320 [post_date] => 2023-05-19T12:54:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684500855000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Yorktown (Virginia), insieme a Charleston (Carolina del Sud), Boston (Massachusetts) e Halifax (Canada) le trappe dei nuovi itinerari Colonial Heritage di Princess Cruises. I viaggi, previsti per il 2024, si svolgeranno a bordo della Island Princess. Ma la compagnia sta anche incrementando la propria proposta di crociere in Canada e New England, con le Emerald ed Enchanted Princess, che offriranno agli ospiti la possibilità di ammirare il celebre fenomeno del foliage autunnale e i paesaggi costieri, di conoscere l’interessante storia coloniale e gustare il pesce fresco nei villaggi dell'area. Alcune partenze selezionate prevedono inoltre soste in tre porti della Groenlandia. "Il nuovo programma di crociere e cruisetour in Canada e New England nel 2024 è arricchito dal debutto dei nuovi viaggi estivi Colonial Heritage con visite a Yorktown e crociere in partenza da Boston - spiega John Padgett, presidente di Princess Cruises -. Sappiamo che gli appassionati di storia e gli amanti della cucina di pesce adoreranno questa interessante collezione di nuove crociere, che raccontano la storia americana e canadese". La stagione 2024 in Canada e New England include 27 partenze totali da Boston, New York, Québec e Ft. Lauderdale, che toccheranno 25 destinazioni per un totale di 11 itinerari, navigando su tre navi da crociera: le Emerald, Enchanted e Island Princess. “Princess si è sempre distinta per essere stata la prima compagnia di crociere a introdurre novità come il Movies Under the Stars e la zona relax The Sanctuary e molto altro - sottolinea una nota Gioco Viaggi, rappresentante di vendita per l’Italia della compagnia -. Oggi con i nuovi itinerari Colonial Heritage ancora una volta conferma un primato”. [post_title] => Princess Cruises lancia le crociere Colonial Heritage alla scoperta della storia di Usa e Canada [post_date] => 2023-05-19T12:19:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684498767000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445983" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia”[/caption] E' partita oggi e si concluderà il 21 maggio 2023, nell’ambito della Dmo “Expo Tuscia”, organizzata dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, l'edizione di Visituscia, la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia viterbese. L’iniziativa promozionale si terrà nel Viterbese in forma itinerante e avrà come tema, oltre la gastronomia locale, il “Turismo di ritorno: alla scoperta delle Origini”. Sarà proprio questo il tema di questa edizione. Un programma itinerante che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della Via Francigena. L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento interessato delle aziende, per far conoscere quanto di buono il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso. Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della Dmo “Expo Tuscia”, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare forti interessi. Territorio e degustazione «Per rispondere a questa esigenza – dichiara Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia” - nel corso della manifestazione, sabato 20 maggio presso il Museo del Vino in Castiglione in Teverina, si terrà una degustazione online con i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, unitamente ai giornalisti e alla comunità dei nostri connazionali di Argentina, Uruguay e Brasile e per presentare in diretta la vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio non escluse alcune ricette di piatti tipici, ormai retaggio di una memoria passata (Menù delle Origini). Avremo inoltre modo di vivere un momento di degustazione di alcuni vini della Tuscia, considerato che questo alimento è stato da sempre il demiurgo dell’accoglienza e della convivialità, animando le tavole di chi era in procinto di partire e di chi tornava. Questo collegamento con le associazioni di italiani nel mondo – conclude Peparello - vuole essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo Giubileo». [post_title] => Visituscia: oggi inizia la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese [post_date] => 2023-05-19T12:05:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684497935000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tui ha appena annunciato l'apertura di 21 nuove agenzie di viaggio convenzionali in Gran Bretagna, dopo anni di continue chiusure sia da parte sua che dei suoi rivali. Non hanno reso noti tutti i centri urbani in cui apriranno, ad eccezione di Banbury, Oxford e Speke, nelle vicinanze di Liverpool. Ma ci saranno altri 18 negozi fisici nei prossimi mesi, quest'anno. Che motivo dà Tui per l'apertura di agenzie dopo anni di chiusura? L'operatore non menziona di aver perso la leadership nell'operazione di tour nel paese dietro Jet2, che opera sostanzialmente attraverso agenzie di viaggio indipendenti e, invece, afferma che dopo il Covid i viaggiatori vogliono vedere il venditore faccia a faccia, perché dà più sicurezza. Belinda Vazquez, responsabile del canale di vendita di Tui nel Regno Unito, ha spiegato ai media che «non c'è dubbio che il panorama nelle aree commerciali sta cambiando e c'è un aumento del numero di persone che desiderano un'interazione faccia a faccia. Questo è molto importante dopo la pandemia, quando le persone hanno iniziato a chiedere consigli agli esperti». Logicamente, dopo tanti anni di riduzione del personale, Tui ora deve cercare dipendenti per questi negozi. [post_title] => Tui: dopo anni di chiusure l'operatore apre 21 nuove adv in Uk [post_date] => 2023-05-19T10:43:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684493030000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445928 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atlantic Airways aprirà un suo primo, storico collegamento di linea dalle Isole Faroe agli Stati Uniti: la rotta servita sarà quella tra New York Stewart (Swf) e l'aeroporto di Vágar, sull'arcipelago situato tra il mar di Norvegia e l'Atlantico. Il volo, l'unico diretto di linea tra gli Stati Uniti e le Faroe, avrà una durata di sole 7 ore e debutterà come rotta stagionale dal 22 agosto al 4 ottobre 2023 (i biglietti sono già in vendita) con una frequenza alla settimana, il mercoledì verso le Isole Faroe e il martedì per tornare a New York. "È un progetto a cui abbiamo lavorato duramente per diverso tempo e siamo estremamente entusiasti di poter annunciare questa nuova storica rotta che collega le Isole Faroe agli Stati UnitiS - ha commentato Jóhanna á Bergi, ceo di Atlantic Airways -. Siamo fiduciosi della domanda tra gli Stati Uniti e le Isole Faroe". Sulla nuova rotta Atlantic Airways impiegherà aeromobili Airbus 320neo. [post_title] => Atlantic Airways collegherà con un volo diretto le Isole Faroe e New York [post_date] => 2023-05-19T09:34:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684488857000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia. Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. [post_title] => Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna [post_date] => 2023-05-19T09:32:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684488751000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada è di nuovo operativa sulle rotte stagionali da Venezia a Toronto - tre voli a settimana fino al 28 ottobre - e da Venezia a Montreal - sempre tre frequenze settimanali fino al 27 ottobre -. Quest’ estate la compagnia offre più voli dall'Italia al Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, con un massimo di 29 voli settimanali tra i due paesi. I collegamenti dal Marco Polo sono operati con Airbus A330-300, configurato per trasportare fino a 297 passeggeri con tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti. L'operativo dei voli consente di sfruttare appieno l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. «I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sud America» ha sottolineato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia di Air Canada. «Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada - ha aggiunto Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save -. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i storici flussi vfr e aumentare la connettività con tutto il Nord America». [post_title] => Air Canada: fino a 29 voli settimanali fra Italia e Canada. Tornano i collegamenti da Venezia [post_date] => 2023-05-18T14:18:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684419491000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria meets new york 100 t adv protagonisti nella grande mela" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1919,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Genova dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish con il tema Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ambienti acquatici e la terraferma siano ecosistemi strettamente interconnessi tra loro. Ricco il programma di attività che declinano i temi centrali della manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria: Conferenze, Laboratori, Aperitivi, il Mercato e soprattutto gli appuntamenti ludici dedicati a bambine e bambini di tutte le età. Perché, come di consueto negli eventi Slow Food, è a partire dalle giovani generazioni che si costruisce la consapevolezza sulle proprie scelte alimentari, scelte che fanno bene agli ecosistemi acquatici e alla salute nostra e del pianeta.\r

\r

A Slow Fish 2023 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) supporta la realizzazione di spazi di approfondimento dedicati a visitatori e bambini: la Slow Fish Arena, il luogo in cui sviluppare il dibattito sui temi di attualità e sulle interconnessioni tra ecosistemi marini e terrestri, e la Ludoteca, dove bambine e bambini possono giocare con le forme dei pesci, colorarli, e aumentare la consapevolezza della bellezza del mare e delle sue risorse. In particolare, giovedì 1 giugno sono previste attività didattiche per le scolaresche in visita. Sempre nella Ludoteca, il 2 giugno, alle 12.30 e alle 14.30, i visitatori possono partecipare anche a Che pesci prendere?, il gioco ideato per fare comprendere ai bambini – e anche agli adulti – l’importanza della piccola pesca artigianale, realizzato in collaborazione con la Onlus Worldrise.\r

\r

Organizzate dall’Acquario di Genova e Slow Food, le attività di educazione si svolgono nella Città dei bambini e dei ragazzi e sono rivolte alle scuole la mattina di giovedì 1 giugno, e alle famiglie da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Nell’ambito di questo museo interattivo, bambine e bambini vengono guidati da esperti e dagli studenti del Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’Università di Genova alla scoperta del progetto Life Claw e delle specie aliene che occupano sempre più fiumi e mari del Mediterraneo. Una delicata operazione di salvataggio a cui i più piccoli sono chiamati a partecipare nell'appuntamento Sos gambero di fiume italiano, realizzato con il supporto di UniCredit.\r

Sabato 3 giugno alle 20.30 è in programma la visita a uno dei siti di studio sulla riproduzione del gambero realizzato nell’ambito del progetto Life Claw a Fontanigorda, presso il ponte di Pescia, con Alla ricerca del gambero perduto. Un’escursione serale gratuita in compagnia di un esperto sul torrente Pescia per cercare questi animali che si rintanano durante il giorno e sono attivi e visibili solo dopo il calare del sole.\r

\r

Nel 2023 l’Acquario di Genova festeggia i 30 anni di attività e propone un calendario ricco di iniziative per il suo compleanno. Durante Slow Fish sono molteplici gli incontri quotidiani per conoscere le specie protagoniste, i progetti di conservazione e la ricerca e il lavoro di cura degli animali che viene svolto ogni giorno da biologi e veterinari.\r

\r

Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish","post_date":"2023-05-20T09:11:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684573895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all'evento \"Liguria meets New York\" organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all'estero, e la partecipazione del comune di Genova.\r

\r

L'occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l'entroterra.\r

\r

Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza.\r

\r

«Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l'entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela","post_date":"2023-05-20T09:03:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684573384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet aprirà una nuova base all'aeroporto di Birmingham: dalla prossima primavera la compagnia aerea posizionerà qui tre Airbus A320 da 186 posti con la parallela creazione di circa 100 posti di lavoro.\r

\r

\"Avendo già servito Birmingham per molti anni, la decisione di aprire una base e di crescere ora nell'aeroporto è la prova della forte domanda, insieme all'importanza del mercato britannico nel sostenere la nostra crescita redditizia\", ha dichiarato Johan Lundgren, ceo di easyJet.\r

\r

Attualmente easyJet serve sette destinazioni da Birmingham. Queste includono Belfast International, Edimburgo e Glasgow International nel Regno Unito, nonché Amsterdam, Ginevra, Lisbona e Napoli in Europa. I voli per Palma di Maiorca inizieranno alla fine del mese, seguiti da Faro e Milano Malpensa a giugno.\r

\r

Secondo i dati forniti da Oag, easyJet è attualmente il quarto vettore più grande a Birmingham, con una quota di capacità di posti del 10%. Jet2.com è il più grande, con una quota del 21,4%, seguito da Ryanair con il 21,1% e Tui Airways con il 17,1%.\r

\r

L'apertura della nuova base è stata annunciata in concomitanza con la pubblicazione da parte di easyJet della relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2023. In prospettiva, il vettore sottolinea che le finestre di prenotazione sono tornate a livelli normali e la capacità nella seconda metà dell'anno sarà di circa 56 milioni di posti, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022.","post_title":"EasyJet mette radici a Birmingham: nuova base dalla primavera 2024 con tre A320","post_date":"2023-05-19T12:54:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684500855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Yorktown (Virginia), insieme a Charleston (Carolina del Sud), Boston (Massachusetts) e Halifax (Canada) le trappe dei nuovi itinerari Colonial Heritage di Princess Cruises. I viaggi, previsti per il 2024, si svolgeranno a bordo della Island Princess. Ma la compagnia sta anche incrementando la propria proposta di crociere in Canada e New England, con le Emerald ed Enchanted Princess, che offriranno agli ospiti la possibilità di ammirare il celebre fenomeno del foliage autunnale e i paesaggi costieri, di conoscere l’interessante storia coloniale e gustare il pesce fresco nei villaggi dell'area. Alcune partenze selezionate prevedono inoltre soste in tre porti della Groenlandia.\r

\r

\"Il nuovo programma di crociere e cruisetour in Canada e New England nel 2024 è arricchito dal debutto dei nuovi viaggi estivi Colonial Heritage con visite a Yorktown e crociere in partenza da Boston - spiega John Padgett, presidente di Princess Cruises -. Sappiamo che gli appassionati di storia e gli amanti della cucina di pesce adoreranno questa interessante collezione di nuove crociere, che raccontano la storia americana e canadese\". La stagione 2024 in Canada e New England include 27 partenze totali da Boston, New York, Québec e Ft. Lauderdale, che toccheranno 25 destinazioni per un totale di 11 itinerari, navigando su tre navi da crociera: le Emerald, Enchanted e Island Princess.\r

\r

“Princess si è sempre distinta per essere stata la prima compagnia di crociere a introdurre novità come il Movies Under the Stars e la zona relax The Sanctuary e molto altro - sottolinea una nota Gioco Viaggi, rappresentante di vendita per l’Italia della compagnia -. Oggi con i nuovi itinerari Colonial Heritage ancora una volta conferma un primato”.\r

\r

","post_title":"Princess Cruises lancia le crociere Colonial Heritage alla scoperta della storia di Usa e Canada","post_date":"2023-05-19T12:19:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684498767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445983\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia”[/caption]\r

E' partita oggi e si concluderà il 21 maggio 2023, nell’ambito della Dmo “Expo Tuscia”, organizzata dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, l'edizione di Visituscia, la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia viterbese. \r

L’iniziativa promozionale si terrà nel Viterbese in forma itinerante e avrà come tema, oltre la gastronomia locale, il “Turismo di ritorno: alla scoperta delle Origini”. Sarà proprio questo il tema di questa edizione. Un programma itinerante che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della Via Francigena. \r

L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento interessato delle aziende, per far conoscere quanto di buono il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso. \r

Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della Dmo “Expo Tuscia”, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare forti interessi. \r

\r

Territorio e degustazione\r

«Per rispondere a questa esigenza – dichiara Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia” - nel corso della manifestazione, sabato 20 maggio presso il Museo del Vino in Castiglione in Teverina, si terrà una degustazione online con i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, unitamente ai giornalisti e alla comunità dei nostri connazionali di Argentina, Uruguay e Brasile e per presentare in diretta la vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio non escluse alcune ricette di piatti tipici, ormai retaggio di una memoria passata (Menù delle Origini). \r

Avremo inoltre modo di vivere un momento di degustazione di alcuni vini della Tuscia, considerato che questo alimento è stato da sempre il demiurgo dell’accoglienza e della convivialità, animando le tavole di chi era in procinto di partire e di chi tornava. Questo collegamento con le associazioni di italiani nel mondo – conclude Peparello - vuole essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo Giubileo».\r

","post_title":"Visituscia: oggi inizia la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese","post_date":"2023-05-19T12:05:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684497935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tui ha appena annunciato l'apertura di 21 nuove agenzie di viaggio convenzionali in Gran Bretagna, dopo anni di continue chiusure sia da parte sua che dei suoi rivali.\r

\r

Non hanno reso noti tutti i centri urbani in cui apriranno, ad eccezione di Banbury, Oxford e Speke, nelle vicinanze di Liverpool. Ma ci saranno altri 18 negozi fisici nei prossimi mesi, quest'anno.\r

\r

Che motivo dà Tui per l'apertura di agenzie dopo anni di chiusura?\r

\r

L'operatore non menziona di aver perso la leadership nell'operazione di tour nel paese dietro Jet2, che opera sostanzialmente attraverso agenzie di viaggio indipendenti e, invece, afferma che dopo il Covid i viaggiatori vogliono vedere il venditore faccia a faccia, perché dà più sicurezza.\r

\r

Belinda Vazquez, responsabile del canale di vendita di Tui nel Regno Unito, ha spiegato ai media che «non c'è dubbio che il panorama nelle aree commerciali sta cambiando e c'è un aumento del numero di persone che desiderano un'interazione faccia a faccia. Questo è molto importante dopo la pandemia, quando le persone hanno iniziato a chiedere consigli agli esperti».\r

\r

Logicamente, dopo tanti anni di riduzione del personale, Tui ora deve cercare dipendenti per questi negozi.","post_title":"Tui: dopo anni di chiusure l'operatore apre 21 nuove adv in Uk","post_date":"2023-05-19T10:43:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684493030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atlantic Airways aprirà un suo primo, storico collegamento di linea dalle Isole Faroe agli Stati Uniti: la rotta servita sarà quella tra New York Stewart (Swf) e l'aeroporto di Vágar, sull'arcipelago situato tra il mar di Norvegia e l'Atlantico.\r

\r

Il volo, l'unico diretto di linea tra gli Stati Uniti e le Faroe, avrà una durata di sole 7 ore e debutterà come rotta stagionale dal 22 agosto al 4 ottobre 2023 (i biglietti sono già in vendita) con una frequenza alla settimana, il mercoledì verso le Isole Faroe e il martedì per tornare a New York.\r

\r

\"È un progetto a cui abbiamo lavorato duramente per diverso tempo e siamo estremamente entusiasti di poter annunciare questa nuova storica rotta che collega le Isole Faroe agli Stati UnitiS - ha commentato Jóhanna á Bergi, ceo di Atlantic Airways -. Siamo fiduciosi della domanda tra gli Stati Uniti e le Isole Faroe\".\r

\r

Sulla nuova rotta Atlantic Airways impiegherà aeromobili Airbus 320neo.","post_title":"Atlantic Airways collegherà con un volo diretto le Isole Faroe e New York","post_date":"2023-05-19T09:34:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684488857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri.\r

\r

Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia.\r

\r

Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. \r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna","post_date":"2023-05-19T09:32:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684488751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada è di nuovo operativa sulle rotte stagionali da Venezia a Toronto - tre voli a settimana fino al 28 ottobre - e da Venezia a Montreal - sempre tre frequenze settimanali fino al 27 ottobre -. Quest’ estate la compagnia offre più voli dall'Italia al Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, con un massimo di 29 voli settimanali tra i due paesi.\r

I collegamenti dal Marco Polo sono operati con Airbus A330-300, configurato per trasportare fino a 297 passeggeri con tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti.\r

L'operativo dei voli consente di sfruttare appieno l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti. \r

«I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sud America» ha sottolineato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia di Air Canada. \r

«Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada - ha aggiunto Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save -. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i storici flussi vfr e aumentare la connettività con tutto il Nord America».","post_title":"Air Canada: fino a 29 voli settimanali fra Italia e Canada. Tornano i collegamenti da Venezia","post_date":"2023-05-18T14:18:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684419491000]}]}}