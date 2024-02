La Liguria presenta le campagne di promozione e comunicazione La Liguria presenta le campagne di promozione e comunicazione per la prima parte del 2024 che arriveranno fino a fine luglio, con la prevista riapertura della Via dell’Amore. Il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo tornerà fruibile dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza. «C’è voglia di Italia e c’è grande voglia di Liguria – spiega il presidente della regione Liguria Giovanni Toti -, una regione i cui indicatori stanno tutti crescendo. Nel 2023 è fortemente aumentato il turismo straniero, mentre gli italiani sono ben presenti ormai da qualche stagione. Quest’anno sarà straordinario, con la riapertura della storica Via dell’Amore, dopo tanti anni di chiusura e un lavoro complesso anche da un punto di vista ingegneristico. Quest’estate quindi riapriremo al turismo uno dei simboli della Liguria a cui è dedicata anche la nostra cartolina istituzionale al Festival di Sanremo. In questi anni è cresciuto un turismo sempre più destagionalizzato, che fa della Liguria una meta ambita non solo per il suo mare, il più bello d’Italia, ma anche per la sua arte, per i suoi parchi, per il suo outdoor, per cui siamo tra i leader del Paese, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare con un boom di vendite dei nostri prodotti, dal pesto al vino. Tutto si incrocia con quella nautica da diporto per cui la Liguria è diventata, con il suo Salone Nautico, i suoi porti e i suoi cantieri, la capitale mondiale. La Liguria è un modello di sviluppo integrato che ci sta dando tante soddisfazioni e le sta dando ai liguri visto che l’occupazione è ai massimi di tutti i tempi». «Dopo essere stati ad Utrecht e a Madrid a gennaio, proseguiamo le campagne promozionali del 2024 con la nostra presenza ad un’altra importantissima fiera internazionale come la Bit di Milano – dice Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo -. Il nostro obiettivo è confermare e, perché no, migliorare l’ottimo risultato conseguito dalla Liguria nel corso del 2023. Per la prima volta in assoluto abbiamo avuto in un anno oltre 16 milioni di presenze turistiche con una crescita del 3,5% rispetto al 2022, di questi è stata notevole la presenza di turisti stranieri pari a 7,2 milioni, +9,4% sull’anno precedente. Confermato che i lombardi (3,2 milioni) e i piemontesi (2,7 milioni) sono stati i turisti più numerosi e che ai primi posti tra gli stranieri abbiamo avuto sempre i tedeschi (1,5 milioni, +5,5%) e francesi (1 milione, +4%), sono da segnalare delle interessanti novità. Notevole, ad esempio, è stata la crescita dei turisti statunitensi (+25%) che hanno raggiunto quota 540 mila, dei canadesi (+40%, pari a 110 mila) e degli australiani cresciuti addirittura del 157% con 150 mila presenze nel 2023. Segnalo anche il ritorno, dopo anni di calo post Brexit, dei turisti britannici che sono stati 265 mila per un incremento del 13%. Abbiamo infine registrato anche presenze in forte crescita percentuale di turisti provenienti dalla Cina (+101%), dal Giappone (+64%), dalla Corea del Sud (+73,5%) e dall’India (+35,8%). Questi ultimi sono mercati ‘nuovi’ per la Liguria nei quali abbiamo messo in preventivo di andare a promuovere il brand Liguria». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Consolidare, da un lato, i numeri del 2019 (quando si erano registrati arrivi per oltre 600.000 italiani), rafforzando, dall’altro, il supporto al settore e alla catena distributiva: questa la rotta 2024 della Polonia che, attraverso l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo definisce un fitto calendario di iniziative. Si comincia da numerosi workshop b2b, organizzati sia negli aeroporti (Bergamo, Venezia, Verona, Torino – quelli al momento presi in considerazione, ma che potrebbero aumentare), sia in altri contesti noti, come il workshop dedicato al turismo culturale TourismA di Firenze. Saranno due, inoltre, i workshop espressamente dedicati al comparto Mice. «Non mancheranno anche presentazioni e campagne realizzate in co-marketing con alcuni dei principali tour operator italiani attivi sulla nostra destinazione - precisa Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente in Italia - con l’intento di far conoscere località meno battute dal turismo di massa, ma altrettanto affascinanti per storia, cultura e natura e che, grazie ai numerosi collegamenti dall’Italia, possono essere raggiunte oggi facilmente». Come per le passate edizioni, verrà organizzato un fam trip in occasione del workshop Buy Poland in autunno, ma l’Ente ha in previsione altri viaggi dedicati ad agenti e operatori per far conoscere da vicino l’eterogenea offerta turistica polacca, cui va a sommarsi un viaggio previsto in tarda primavera e dedicato ai media trade. La Polonia conferma anche la partecipazione alle principali fiere ed eventi di settore, insieme ai dmc polacchi, tra cui, tra i primi appuntamenti, ricordiamo la Bmt di Napoli dove sarà presente in uno stand condiviso con altri rappresentanti Adutei e, naturalmente, immancabile, ad ottobre, l’appuntamento a Rimini con il Ttg Travel Experience. Non da ultimo - anche se in via di definizione e non ancora confermato - a novembre potrebbe svolgersi il primo roadshow Mitteleuropa, organizzato con i colleghi di Ungheria, Cechia e Slovenia. «In questo 2024 puntiamo molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima e ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi del 2023 vadano a confermare un trend in ulteriore crescita, essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea». [post_title] => Polonia: fitto calendario di iniziative per la promozione sul mercato Italia [post_date] => 2024-02-13T11:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707824176000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo 28 edizioni I Protagonisti del Mare di Costa Crociere sono ancora un’esperienza unica sia per gli Agenti partner premiati che per gli ospiti. A bordo di Costa Smeralda, durante la crociera di Sanremo, i 700 agenti invitati all’evento più atteso dell’anno hanno avuto l’opportunità di festeggiare i colleghi premiati, di conoscere le novità della Compagnia del Gruppo Carnival e di confrontarsi su quello che offre il mercato. L’evento, che riconosce il merito del lavoro e dell’impegno della distribuzione Costa, resta una festa esclusiva durante la quale gli agenti possono partecipare ad appuntamenti dedicati e a work shop Speciali. Da due anni I Protagonisti si svolgono insieme alla Crociera di Sanremo: un evento nell’evento. La direzione presa dalle vendite dei primi tre mesi è incoraggiante e migliorativa rispetto al primo trimestre 2023. «Per quanto riguarda i prezzi sia in Italia che nel mondo c’è la tendenza ad un aumento del paniere medio – spiega Luigi Stefanelli, southern Europe region associate vice president Costa Crociere – Mentre per quanto riguarda la capacità negli Usa è in aumento mentre, per ora, in Europa è costante. Per questo non abbiamo in previsione nuove navi». Per quanto concerne la comunicazione, oltre al nuovo linguaggio, sono state avviate nuove partnership come quella con Sanremo: «In questo modo siamo arrivati a raggiungere nuovi clienti – continua Stefanelli - Le azioni sul trade e gli investimenti sono sempre più mirati. Il numero dei giovani a bordo è in continua crescita e questo dimostra che l’approccio comunicativo, grazie ad un linguaggio che non parla di mero prodotto ma evoca emozioni, sta dando i suoi frutti». Le Sea Destinations sono state lanciate con l’obiettivo di creare qualcosa di unico, in quel punto preciso della destinazione, in quel preciso momento, un’esperienza nell’esperienza. La compagnia fa ancora una volta da apripista, cerca un elemento distintivo all’interno delle crociere ed affronta un concetto nuovo per il settore. E come sempre essere innovatori porta con sé molte responsabilità. «Le agenzie hanno l’onere di essere amplificatori di questo messaggio – sottolinea Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere - Sea destination e land destination, una combinazione mare e terra. Alle agenzie abbiamo lanciato un messaggio in modo che possano avviare un processo di racconto più ricco nei confronti dei clienti». [post_title] => Costa Crociere premia i Protagonisti del Mare e punta sulle Sea Destinations [post_date] => 2024-02-13T11:29:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707823743000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria presenta le campagne di promozione e comunicazione per la prima parte del 2024 che arriveranno fino a fine luglio, con la prevista riapertura della Via dell’Amore. Il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo tornerà fruibile dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza. «C’è voglia di Italia e c’è grande voglia di Liguria - spiega il presidente della regione Liguria Giovanni Toti -, una regione i cui indicatori stanno tutti crescendo. Nel 2023 è fortemente aumentato il turismo straniero, mentre gli italiani sono ben presenti ormai da qualche stagione. Quest’anno sarà straordinario, con la riapertura della storica Via dell’Amore, dopo tanti anni di chiusura e un lavoro complesso anche da un punto di vista ingegneristico. Quest’estate quindi riapriremo al turismo uno dei simboli della Liguria a cui è dedicata anche la nostra cartolina istituzionale al Festival di Sanremo. In questi anni è cresciuto un turismo sempre più destagionalizzato, che fa della Liguria una meta ambita non solo per il suo mare, il più bello d’Italia, ma anche per la sua arte, per i suoi parchi, per il suo outdoor, per cui siamo tra i leader del Paese, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare con un boom di vendite dei nostri prodotti, dal pesto al vino. Tutto si incrocia con quella nautica da diporto per cui la Liguria è diventata, con il suo Salone Nautico, i suoi porti e i suoi cantieri, la capitale mondiale. La Liguria è un modello di sviluppo integrato che ci sta dando tante soddisfazioni e le sta dando ai liguri visto che l’occupazione è ai massimi di tutti i tempi». «Dopo essere stati ad Utrecht e a Madrid a gennaio, proseguiamo le campagne promozionali del 2024 con la nostra presenza ad un'altra importantissima fiera internazionale come la Bit di Milano – dice Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo -. Il nostro obiettivo è confermare e, perché no, migliorare l'ottimo risultato conseguito dalla Liguria nel corso del 2023. Per la prima volta in assoluto abbiamo avuto in un anno oltre 16 milioni di presenze turistiche con una crescita del 3,5% rispetto al 2022, di questi è stata notevole la presenza di turisti stranieri pari a 7,2 milioni, +9,4% sull'anno precedente. Confermato che i lombardi (3,2 milioni) e i piemontesi (2,7 milioni) sono stati i turisti più numerosi e che ai primi posti tra gli stranieri abbiamo avuto sempre i tedeschi (1,5 milioni, +5,5%) e francesi (1 milione, +4%), sono da segnalare delle interessanti novità. Notevole, ad esempio, è stata la crescita dei turisti statunitensi (+25%) che hanno raggiunto quota 540 mila, dei canadesi (+40%, pari a 110 mila) e degli australiani cresciuti addirittura del 157% con 150 mila presenze nel 2023. Segnalo anche il ritorno, dopo anni di calo post Brexit, dei turisti britannici che sono stati 265 mila per un incremento del 13%. Abbiamo infine registrato anche presenze in forte crescita percentuale di turisti provenienti dalla Cina (+101%), dal Giappone (+64%), dalla Corea del Sud (+73,5%) e dall'India (+35,8%). Questi ultimi sono mercati 'nuovi' per la Liguria nei quali abbiamo messo in preventivo di andare a promuovere il brand Liguria». [post_title] => La Liguria presenta le campagne di promozione e comunicazione [post_date] => 2024-02-13T11:11:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707822662000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461281" align="alignright" width="300"] Paola De Filippo[/caption] Sabre e Amadeus sono stati fra i protagonisti in Bit del panel “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio?”. Paola De Filippo, general manager di Sabre Italia ha osservato che «C’è un grande numero di informazioni e dati che si disperdono e quindi tutto diventa meno efficiente. Sia per il viaggiatore che per l’adv è difficile fare un confronto tra i vari itinerari e le tariffe. Una soluzione può essere una partnership con gli albergatori di terze parti, che hanno la tecnologia per leggere i vari linguaggi e per ampliare la gamma di informazioni che possono fornire. È necessario che ci sia un unico punto di quality of sales che renda accessibili le informazioni e permetta una certa efficienza da parte degli operatori». Francesca Benati, senior vp Travel Sellers Europe&managing director Italy di Amadeus, parlando delle soluzioni innovative per crescere e viaggiare, ha affermato che «Dal punto di vista degli aeroporti l’automatizzazione e le nuove tecnologie stanno aiutando molto. Il primo tema fondamentale riguarda le compagnie aeree e il digital retailing, perché le airlines stanno utilizzando la digitalizzazione a 360°. Amadeus ha lanciato una piattaforma di digital retailing per accompagnarle dalla gestione del network a quella della costumer experience. Negli aeroporti Amadeus ha lavorato molto sulla necessità di ottimizzare i flussi di passeggeri. Se si considera il costumer-journey, ancor prima di entrare in aeroporto, sono diventati fondamentali tutti i meccanismi di digital identity – su cui si sta concentrando l’industria - e la parte di touch e di automation: dal check-in al baggage-drop. Oggi il mercato del biometrico vale già 90 miliardi di dollari e la maggior parte degli aeroporti europei si sta muovendo in questa direzione. C’è poi l’importante tema delle tecnologie che aiutano a spingere il concetto di sostenibilità. - prosegue Benati - Tutta la filiera si sta impegnando, portando a un’accelerata nelle tecnologie e nella costumer experience». [caption id="attachment_461280" align="alignleft" width="300"] Francesca Benati[/caption] La situazione non è uguale in tutto il mondo. Alcuni aeroporti sono molto più avanti nell’adozione di queste tecnologie. «Il biometrico va a toccare tutta una serie di elementi della costumer experience, - conclude Benati - quindi c’è una differenza tra il self check-in (che sarà disponibile nel 90% degli aeroporti nel 2025) e il self baggage drop, che diventerà un must-have. Ci sono poi aspetti più scottanti che toccano l’etica digitale. Si prevede che il 60% degli aeroporti avrà questi automated board al gate e che, nel 2025, il 40% adotterà l’automated board control agli arrivi per tutta la parte dei voli no-Shenghen. L’utilizzo della digital identity velocizzerà i passaggi, permettendo di godere l’esperienza dell’aeroporto». Ricordando che, come sottolinea De Filippo, l’esperienza “umana” resterà centrale: «L’intelligenza è artificiale, ma la passione è umana. È importante sottolineare un cambiamento in corso in questo 2024 e rilevato dai sondaggi: i viaggi leisure vengono prenotati fino a 3 mesi prima, mentre quelli di lavoro 2 o 3 settimane prima. La tecnologia generativa offre oggi anche degli strumenti nel post-vendita e, grazie al machine-learning del viaggiatore, potremo fornire informazioni in modo puntuale, efficiente e comprensibile. Attraverso la tecnologia e lo studio delle abitudini potremo rendere il viaggio più fruibile anche riguardo al tema delle disabilità nascoste, generando meno attriti ai passeggeri». [post_title] => Sabre e Amadeus a confronto in Bit su distribuzione globale e digitalizzazione [post_date] => 2024-02-13T11:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707822043000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha varato una promozione dedicata al giorno di San Valentino: fino al 14 febbraio è infatti possibile acquistare i voli della compagnia con uno sconto fino al 20% per volare in Italia, Europa e Stati Uniti. Per accedere alla promozione, valida per un viaggio di almeno due persone, basterà inserire il codice “SANVA2024” in fase d’acquisto sul sito del vettore. A supporto dell’offerta di San Valentino, Ita ha lanciato anche una campagna pubblicitaria per gli innamorati, che è online sul sito web e sui canali social ufficiali della compagnia, sempre fino al 14 febbraio. La campagna si ispira ai passeggeri in volo sugli aerei del vettore e che si trovano, loro malgrado, a vivere momenti di vicinanza e tenerezza con persone sconosciute sedute accanto, il tutto suggellato dalla frase “A San Valentino vola con chi ami davvero”. [post_title] => Ita Airways: promozione targata San Valentino per volare in Italia, Europa e Usa [post_date] => 2024-02-13T09:49:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707817743000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Roma taglia il traguardo dei primi 50 anni: la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino ha celebrato l'anniversario con la presentazione del nuovo logo, lanciato durante l'evento "Together, beyond flying": un claim che riflette l’attenzione verso le persone e un nuovo logo che, tendendo visivamente verso l’alto, simboleggia il costante impegno dell’azienda per delineare l’aeroporto del futuro, un luogo attento al benessere di tutti dove, per mantenere ed elevare i livelli di eccellenza dei servizi offerti ai passeggeri, lo sviluppo si coniuga con la sostenibilità, l’innovazione, la qualità, l’arte e la cultura. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) celebriamo mezzo secolo di storia aziendale. In questi cinquant’anni di attività la società ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali che hanno caratterizzato la storia del Paese, si è adeguata ai mutamenti sociali e culturali in corso e ha talvolta anche anticipato i grandi cambiamenti globali - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata durante l'evento che ha visto anche la partecipazione del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi -. Sviluppando gli aeroporti della Capitale, ha riportato Roma nella sua giusta collocazione, ridandole centralità e protagonismo e facendone un hub intercontinentale per il trasporto aereo. È con questo spirito che ci accingiamo ad affrontare gli anni a venire, confermando il nostro impegno nel raggiungimento di nuovi traguardi, innovando, lavorando con e per il nostro territorio e sostenendo le future generazioni, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti della società e della nostra comunità aeroportuale». Dalla costituzione della società, il 12 febbraio 1974, gli aeroporti della Capitale sono cresciuti al punto che durante il 2023 hanno visto transitare 44,4 milioni di passeggeri, con una programmazione che ha coinvolto circa 100 compagnie aeree in volo attraverso 230 rotte in oltre 70 Paesi, collegando così la città di Roma con tutti i continenti. «Aeroporti di Roma celebra i suoi primi cinquant’anni di gestione guardando avanti con ottimismo e determinazione, in particolare rispetto alle sfide cruciali per il futuro del trasporto aereo, sulle quali dovranno focalizzarsi sia i player industriali sia quelli istituzionali: la transizione ambientale, la competitività del sistema trasportistico nazionale e gli investimenti a supporto della crescita - ha sottolineato Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma -. Connettività significa progresso sociale ed economico, promozione della cultura, esportazione del Made in Italy e del nostro ‘know-how’; attraverso il nostro sviluppo sostenibile a 360 gradi, grazie a tutte le nostre persone, continueremo ad operare come alleati delle nostre istituzioni per guidare l’Italia verso le prossime occasioni di posizionamento e rilancio internazionale, rappresentando un valore aggiunto per i cittadini e per i nostri territori di riferimento». [post_title] => Aeroporti di Roma celebra i suoi primi 50 anni con un nuovo logo [post_date] => 2024-02-13T09:00:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707814800000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Abbiamo passato tre anni in difesa. Ora è giunto il momento di tornare all'attacco". E' il solito, vulcanico Massimo Diana a presentare i risultati 2023 e piani 2024 di Ota Viaggi. Il to capitolino ha chiuso gli ultimi 12 mesi con un fatturato complessivo poco sopra gli 81 milioni di euro, per un decremento dell'1,75% rispetto al 2022. "Ma nel 2023 avevamo un'offerta a scaffale di circa il 10% inferiore a quella dell'anno precedente - racconta il direttore commerciale -. Non possiamo inoltre dimenticare che lo scorso è stato il primo anno di completa apertura delle frontiere. Dopo tanto tempo il mare Italia si è trovato a competere con un mercato molto più vasto. Infine, dobbiamo pure ricordare l'incendio che ha colpito la nostra sede agli inizi di giugno. Evento a cui abbiamo fatto fronte immediatamente, ma che ovviamente ha condizionato temporaneamente la nostra attività". Ora però è venuto appunto il tempo di passare alla controffensiva. Il nuovo catalogo Ota Viaggi, attualmente in distribuzione tra le agenzie, comprende infatti 95 strutture, 21 in più rispetto all'anno scorso. "E un'ulteriore decina è in fase di trattativa, per contratti che dovremo chiudere a breve". Nel dettaglio, Sicilia e Sardegna rimangono chiaramente il core business del to, ma a crescere quest'anno è soprattutto il prodotto Puglia, Calabria e Basilicata, "come ci chiedevano da tempo le agenzie di viaggio". La strategia di Ota rimane inoltre quella di lavorare a fondo sul lato pricing, in modo da far pesare il meno possibile i costi dell'inflazione sul consumatore finale: un approccio che l'anno scorso ha permesso all'operatore romano di mantenere il prezzo medio per pratica praticamente sugli stessi livelli del 2022 (2.400 euro contro 2.390). Il tutto in un contesto che al contrario ha registrato un aumento generalizzato delle tariffe, come hanno dimostrato bene le polemiche sorte questa estate in merito alla competitività di destinazioni alternative al mare Italia, quali l'Albania e Creta. A livello commerciale, il to pensa quindi a una policy di advance booking più articolata rispetto al passato. La classica campagna di prenotazioni anticipate, con la garanzia assoluta di una tariffa che non scenderà mai sotto il suo livello, sarà infatti seguita dopo il 31 marzo da incentivazioni a scalare valide sino al mese di giugno. "Abbiamo inoltre lavorato ulteriormente con i network, affinando una strategia che punterà a veicolare le richieste dalle loro agenzie verso determinate strutture. In accordo con le loro direzioni commerciali, questo nuovo approccio dovrebbe garantirci un incremento del 5%-7%". [post_title] => Diana, Ota Viaggi: "Torniamo all'attacco". Il 2023 un anno di consolidamento [post_date] => 2024-02-12T14:53:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707749626000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways ha scelto Aviareps quale rappresentante commerciale, ufficio prenotazioni e assistenza al passeggero per il mercato Italia. Obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del brand tra i principali player del paese, promuovere le vendite di biglietti nonché offrire la migliore assistenza ai passeggeri provenienti dall'Italia. «Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con Aviareps anche al mercato italiano (dopo quello svizzero, ndr) - afferma Stylianos Bekyras, international sales manager del vettore -. Questa partnership strategica ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico e massimizzare la promozione del nostro volo annuale da Milano Malpensa e del nuovo collegamento stagionale da Roma Fiumicino. Siamo fiduciosi che l'esperienza e la competenza del team italiano di Aviareps svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la crescita di Cyprus Airways in questo mercato chiave per la nostra compagnia». «Faremo del nostro meglio non solo per far incrementare l’awareness della compagnia tra i viaggiatori italiani, ma anche per aumentare le vendite dei biglietti» aggiunge .Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vp South Europe. Cyprus Airways opera con una flotta composta da aeromobili Airbus: in servizio anche il nuovo A220-300 che consente una riduzione del 25% di consumo di carburante (e delle emissioni di CO2) e del 50% di impatto acustico e di ossidi di azoto. E' atteso per fine aprile l'ingresso in flotta di altri due A220-300. La compagnia cripriota collega l'Italia a Larnaca dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I voli da Malpensa sono operati due volte a settimana (mercoledì e domenica) su base annuale, mentre il collegamento stagionale estivo da Roma Fiumicino sarà attivo il giovedì e la domenica dal 31 marzo e fino al 30 ottobre 2024. [post_title] => Cyprus Airways si affida ad Aviareps in Italia, come gsa e psa [post_date] => 2024-02-12T14:38:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707748734000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aruba Tourism Authority traguarda un 2024 di rinnovata crescita: «Con nuovi sviluppi sul fronte dell’offerta alberghiera - spiega la ceo, Ronella Croes -, innovazioni tecnologiche, importanti appuntamenti culturali e molto altro ancora, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa, aiutandoci a portare nel mondo quello che maggiormente caratterizza la nostra isola e che per noi è il tesoro più grande: la felicità». Tra le principali novità spiccano l’Iberostar Grand Aruba, che aprirà i battenti la prossima estate, di fronte alla pluripremiata Eagle Beach, con 240 suite premium: il resort adults-only sarà la prima struttura Iberostar nei Caraibi olandesi e costituirà un'ulteriore diversificazione delle opzioni alberghiere a disposizione dei visitatori. A fine 2024 sarà invece il turno del St. Regis Palm Beach Aruba Resort, brand che farà il suo debutto sull'isola e amplierà il suo prodotto di lusso con 220 camere esclusive, servizi a 5 stelle e un'offerta gastronomica e spa. Situato in una posizione strategica sulla vivace Palm Beach, l'hotel sarà la seconda struttura St. Regis nei Caraibi. Le nuove aperture e gli appuntamenti culturali verranno supportati da nuove risorse in fase di implementazione per rendere sempre più semplici il viaggio da e verso l'isola. Nel mese di marzo Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni direttamente con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico. Oltre ai voli Klm giornalieri via Amsterdam, quest'anno i viaggiatori potranno contare sul rafforzamento dei collegamenti con gli Stati Uniti e soprattutto con il Sud America, grazie al nuovo volo diretto Lima/Oranjestad operato da Latam 4 volte a settimana e all’integrazione di ulteriori voli dalla Colombia. Tali collegamenti contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Aruba come estensione mare perfetta a seguito di un viaggio in America, facile da raggiungere e con un clima ideale tutto l’anno, anche nei mesi di agosto e settembre. Aruba e la promozione sul mercato italiano L'appuntamento sul mercato Italia con la 'One Happy Island dei Caraibi', dopo la partecipazione alla recente Bit, continuerà con un roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2024 toccando 4 diverse città italiane dando vita ad una “Carovana della Felicità”. Prosegue poi la collaborazione dell'Aruba Tourism Authority Italia con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggio, nonché cpn la formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola. [post_title] => Aruba semplifica l'esperienza di viaggio. Le novità 2024 del ricettivo [post_date] => 2024-02-12T14:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707747192000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria bit presentare le campagne promozione comunicazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2342,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Consolidare, da un lato, i numeri del 2019 (quando si erano registrati arrivi per oltre 600.000 italiani), rafforzando, dall’altro, il supporto al settore e alla catena distributiva: questa la rotta 2024 della Polonia che, attraverso l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo definisce un fitto calendario di iniziative.\r

\r

Si comincia da numerosi workshop b2b, organizzati sia negli aeroporti (Bergamo, Venezia, Verona, Torino – quelli al momento presi in considerazione, ma che potrebbero aumentare), sia in altri contesti noti, come il workshop dedicato al turismo culturale TourismA di Firenze. Saranno due, inoltre, i workshop espressamente dedicati al comparto Mice.\r

\r

«Non mancheranno anche presentazioni e campagne realizzate in co-marketing con alcuni dei principali tour operator italiani attivi sulla nostra destinazione - precisa Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente in Italia - con l’intento di far conoscere località meno battute dal turismo di massa, ma altrettanto affascinanti per storia, cultura e natura e che, grazie ai numerosi collegamenti dall’Italia, possono essere raggiunte oggi facilmente».\r

\r

Come per le passate edizioni, verrà organizzato un fam trip in occasione del workshop Buy Poland in autunno, ma l’Ente ha in previsione altri viaggi dedicati ad agenti e operatori per far conoscere da vicino l’eterogenea offerta turistica polacca, cui va a sommarsi un viaggio previsto in tarda primavera e dedicato ai media trade.\r

\r

La Polonia conferma anche la partecipazione alle principali fiere ed eventi di settore, insieme ai dmc polacchi, tra cui, tra i primi appuntamenti, ricordiamo la Bmt di Napoli dove sarà presente in uno stand condiviso con altri rappresentanti Adutei e, naturalmente, immancabile, ad ottobre, l’appuntamento a Rimini con il Ttg Travel Experience.\r

\r

Non da ultimo - anche se in via di definizione e non ancora confermato - a novembre potrebbe svolgersi il primo roadshow Mitteleuropa, organizzato con i colleghi di Ungheria, Cechia e Slovenia.\r

\r

«In questo 2024 puntiamo molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima e ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi del 2023 vadano a confermare un trend in ulteriore crescita, essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Polonia: fitto calendario di iniziative per la promozione sul mercato Italia","post_date":"2024-02-13T11:36:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707824176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dopo 28 edizioni I Protagonisti del Mare di Costa Crociere sono ancora un’esperienza unica sia per gli Agenti partner premiati che per gli ospiti.\r

\r

A bordo di Costa Smeralda, durante la crociera di Sanremo, i 700 agenti invitati all’evento più atteso dell’anno hanno avuto l’opportunità di festeggiare i colleghi premiati, di conoscere le novità della Compagnia del Gruppo Carnival e di confrontarsi su quello che offre il mercato.\r

\r

L’evento, che riconosce il merito del lavoro e dell’impegno della distribuzione Costa, resta una festa esclusiva durante la quale gli agenti possono partecipare ad appuntamenti dedicati e a work shop Speciali. Da due anni I Protagonisti si svolgono insieme alla Crociera di Sanremo: un evento nell’evento.\r

\r

La direzione presa dalle vendite dei primi tre mesi è incoraggiante e migliorativa rispetto al primo trimestre 2023.\r

\r

«Per quanto riguarda i prezzi sia in Italia che nel mondo c’è la tendenza ad un aumento del paniere medio – spiega Luigi Stefanelli, southern Europe region associate vice president Costa Crociere – Mentre per quanto riguarda la capacità negli Usa è in aumento mentre, per ora, in Europa è costante. Per questo non abbiamo in previsione nuove navi».\r

\r

Per quanto concerne la comunicazione, oltre al nuovo linguaggio, sono state avviate nuove partnership come quella con Sanremo: «In questo modo siamo arrivati a raggiungere nuovi clienti – continua Stefanelli - Le azioni sul trade e gli investimenti sono sempre più mirati. Il numero dei giovani a bordo è in continua crescita e questo dimostra che l’approccio comunicativo, grazie ad un linguaggio che non parla di mero prodotto ma evoca emozioni, sta dando i suoi frutti».\r

\r

Le Sea Destinations sono state lanciate con l’obiettivo di creare qualcosa di unico, in quel punto preciso della destinazione, in quel preciso momento, un’esperienza nell’esperienza. La compagnia fa ancora una volta da apripista, cerca un elemento distintivo all’interno delle crociere ed affronta un concetto nuovo per il settore. E come sempre essere innovatori porta con sé molte responsabilità.\r

«Le agenzie hanno l’onere di essere amplificatori di questo messaggio – sottolinea Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere - Sea destination e land destination, una combinazione mare e terra. Alle agenzie abbiamo lanciato un messaggio in modo che possano avviare un processo di racconto più ricco nei confronti dei clienti».\r

\r

","post_title":"Costa Crociere premia i Protagonisti del Mare e punta sulle Sea Destinations","post_date":"2024-02-13T11:29:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1707823743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Liguria presenta le campagne di promozione e comunicazione per la prima parte del 2024 che arriveranno fino a fine luglio, con la prevista riapertura della Via dell’Amore. Il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo tornerà fruibile dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza.\r

\r

«C’è voglia di Italia e c’è grande voglia di Liguria - spiega il presidente della regione Liguria Giovanni Toti -, una regione i cui indicatori stanno tutti crescendo. Nel 2023 è fortemente aumentato il turismo straniero, mentre gli italiani sono ben presenti ormai da qualche stagione. Quest’anno sarà straordinario, con la riapertura della storica Via dell’Amore, dopo tanti anni di chiusura e un lavoro complesso anche da un punto di vista ingegneristico. Quest’estate quindi riapriremo al turismo uno dei simboli della Liguria a cui è dedicata anche la nostra cartolina istituzionale al Festival di Sanremo. In questi anni è cresciuto un turismo sempre più destagionalizzato, che fa della Liguria una meta ambita non solo per il suo mare, il più bello d’Italia, ma anche per la sua arte, per i suoi parchi, per il suo outdoor, per cui siamo tra i leader del Paese, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare con un boom di vendite dei nostri prodotti, dal pesto al vino. Tutto si incrocia con quella nautica da diporto per cui la Liguria è diventata, con il suo Salone Nautico, i suoi porti e i suoi cantieri, la capitale mondiale. La Liguria è un modello di sviluppo integrato che ci sta dando tante soddisfazioni e le sta dando ai liguri visto che l’occupazione è ai massimi di tutti i tempi».\r

\r

«Dopo essere stati ad Utrecht e a Madrid a gennaio, proseguiamo le campagne promozionali del 2024 con la nostra presenza ad un'altra importantissima fiera internazionale come la Bit di Milano – dice Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo -. Il nostro obiettivo è confermare e, perché no, migliorare l'ottimo risultato conseguito dalla Liguria nel corso del 2023. Per la prima volta in assoluto abbiamo avuto in un anno oltre 16 milioni di presenze turistiche con una crescita del 3,5% rispetto al 2022, di questi è stata notevole la presenza di turisti stranieri pari a 7,2 milioni, +9,4% sull'anno precedente. Confermato che i lombardi (3,2 milioni) e i piemontesi (2,7 milioni) sono stati i turisti più numerosi e che ai primi posti tra gli stranieri abbiamo avuto sempre i tedeschi (1,5 milioni, +5,5%) e francesi (1 milione, +4%), sono da segnalare delle interessanti novità. Notevole, ad esempio, è stata la crescita dei turisti statunitensi (+25%) che hanno raggiunto quota 540 mila, dei canadesi (+40%, pari a 110 mila) e degli australiani cresciuti addirittura del 157% con 150 mila presenze nel 2023. Segnalo anche il ritorno, dopo anni di calo post Brexit, dei turisti britannici che sono stati 265 mila per un incremento del 13%. Abbiamo infine registrato anche presenze in forte crescita percentuale di turisti provenienti dalla Cina (+101%), dal Giappone (+64%), dalla Corea del Sud (+73,5%) e dall'India (+35,8%). Questi ultimi sono mercati 'nuovi' per la Liguria nei quali abbiamo messo in preventivo di andare a promuovere il brand Liguria».\r

\r

","post_title":"La Liguria presenta le campagne di promozione e comunicazione","post_date":"2024-02-13T11:11:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707822662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461281\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Paola De Filippo[/caption]\r

\r

Sabre e Amadeus sono stati fra i protagonisti in Bit del panel “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio?”. Paola De Filippo, general manager di Sabre Italia ha osservato che «C’è un grande numero di informazioni e dati che si disperdono e quindi tutto diventa meno efficiente. Sia per il viaggiatore che per l’adv è difficile fare un confronto tra i vari itinerari e le tariffe. Una soluzione può essere una partnership con gli albergatori di terze parti, che hanno la tecnologia per leggere i vari linguaggi e per ampliare la gamma di informazioni che possono fornire. È necessario che ci sia un unico punto di quality of sales che renda accessibili le informazioni e permetta una certa efficienza da parte degli operatori».\r

\r

Francesca Benati, senior vp Travel Sellers Europe&managing director Italy di Amadeus, parlando delle soluzioni innovative per crescere e viaggiare, ha affermato che «Dal punto di vista degli aeroporti l’automatizzazione e le nuove tecnologie stanno aiutando molto. Il primo tema fondamentale riguarda le compagnie aeree e il digital retailing, perché le airlines stanno utilizzando la digitalizzazione a 360°. Amadeus ha lanciato una piattaforma di digital retailing per accompagnarle dalla gestione del network a quella della costumer experience. Negli aeroporti Amadeus ha lavorato molto sulla necessità di ottimizzare i flussi di passeggeri. Se si considera il costumer-journey, ancor prima di entrare in aeroporto, sono diventati fondamentali tutti i meccanismi di digital identity – su cui si sta concentrando l’industria - e la parte di touch e di automation: dal check-in al baggage-drop. Oggi il mercato del biometrico vale già 90 miliardi di dollari e la maggior parte degli aeroporti europei si sta muovendo in questa direzione. C’è poi l’importante tema delle tecnologie che aiutano a spingere il concetto di sostenibilità. - prosegue Benati - Tutta la filiera si sta impegnando, portando a un’accelerata nelle tecnologie e nella costumer experience».\r

\r

[caption id=\"attachment_461280\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Benati[/caption]\r

\r

La situazione non è uguale in tutto il mondo. Alcuni aeroporti sono molto più avanti nell’adozione di queste tecnologie. «Il biometrico va a toccare tutta una serie di elementi della costumer experience, - conclude Benati - quindi c’è una differenza tra il self check-in (che sarà disponibile nel 90% degli aeroporti nel 2025) e il self baggage drop, che diventerà un must-have. Ci sono poi aspetti più scottanti che toccano l’etica digitale. Si prevede che il 60% degli aeroporti avrà questi automated board al gate e che, nel 2025, il 40% adotterà l’automated board control agli arrivi per tutta la parte dei voli no-Shenghen. L’utilizzo della digital identity velocizzerà i passaggi, permettendo di godere l’esperienza dell’aeroporto».\r

\r

Ricordando che, come sottolinea De Filippo, l’esperienza “umana” resterà centrale: «L’intelligenza è artificiale, ma la passione è umana. È importante sottolineare un cambiamento in corso in questo 2024 e rilevato dai sondaggi: i viaggi leisure vengono prenotati fino a 3 mesi prima, mentre quelli di lavoro 2 o 3 settimane prima. La tecnologia generativa offre oggi anche degli strumenti nel post-vendita e, grazie al machine-learning del viaggiatore, potremo fornire informazioni in modo puntuale, efficiente e comprensibile. Attraverso la tecnologia e lo studio delle abitudini potremo rendere il viaggio più fruibile anche riguardo al tema delle disabilità nascoste, generando meno attriti ai passeggeri».\r

\r

","post_title":"Sabre e Amadeus a confronto in Bit su distribuzione globale e digitalizzazione","post_date":"2024-02-13T11:00:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707822043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha varato una promozione dedicata al giorno di San Valentino: fino al 14 febbraio è infatti possibile acquistare i voli della compagnia con uno sconto fino al 20% per volare in Italia, Europa e Stati Uniti. Per accedere alla promozione, valida per un viaggio di almeno due persone, basterà inserire il codice “SANVA2024” in fase d’acquisto sul sito del vettore.\r

A supporto dell’offerta di San Valentino, Ita ha lanciato anche una campagna pubblicitaria per gli innamorati, che è online sul sito web e sui canali social ufficiali della compagnia, sempre fino al 14 febbraio.\r

La campagna si ispira ai passeggeri in volo sugli aerei del vettore e che si trovano, loro malgrado, a vivere momenti di vicinanza e tenerezza con persone sconosciute sedute accanto, il tutto suggellato dalla frase “A San Valentino vola con chi ami davvero”.","post_title":"Ita Airways: promozione targata San Valentino per volare in Italia, Europa e Usa","post_date":"2024-02-13T09:49:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707817743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Aeroporti di Roma taglia il traguardo dei primi 50 anni: la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino ha celebrato l'anniversario con la presentazione del nuovo logo, lanciato durante l'evento \"Together, beyond flying\": un claim che riflette l’attenzione verso le persone e un nuovo logo che, tendendo visivamente verso l’alto, simboleggia il costante impegno dell’azienda per delineare l’aeroporto del futuro, un luogo attento al benessere di tutti dove, per mantenere ed elevare i livelli di eccellenza dei servizi offerti ai passeggeri, lo sviluppo si coniuga con la sostenibilità, l’innovazione, la qualità, l’arte e la cultura.\r

\r

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) celebriamo mezzo secolo di storia aziendale. In questi cinquant’anni di attività la società ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali che hanno caratterizzato la storia del Paese, si è adeguata ai mutamenti sociali e culturali in corso e ha talvolta anche anticipato i grandi cambiamenti globali - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata durante l'evento che ha visto anche la partecipazione del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi -. Sviluppando gli aeroporti della Capitale, ha riportato Roma nella sua giusta collocazione, ridandole centralità e protagonismo e facendone un hub intercontinentale per il trasporto aereo. È con questo spirito che ci accingiamo ad affrontare gli anni a venire, confermando il nostro impegno nel raggiungimento di nuovi traguardi, innovando, lavorando con e per il nostro territorio e sostenendo le future generazioni, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti della società e della nostra comunità aeroportuale».\r

\r

Dalla costituzione della società, il 12 febbraio 1974, gli aeroporti della Capitale sono cresciuti al punto che durante il 2023 hanno visto transitare 44,4 milioni di passeggeri, con una programmazione che ha coinvolto circa 100 compagnie aeree in volo attraverso 230 rotte in oltre 70 Paesi, collegando così la città di Roma con tutti i continenti.\r

\r

«Aeroporti di Roma celebra i suoi primi cinquant’anni di gestione guardando avanti con ottimismo e determinazione, in particolare rispetto alle sfide cruciali per il futuro del trasporto aereo, sulle quali dovranno focalizzarsi sia i player industriali sia quelli istituzionali: la transizione ambientale, la competitività del sistema trasportistico nazionale e gli investimenti a supporto della crescita - ha sottolineato Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma -. Connettività significa progresso sociale ed economico, promozione della cultura, esportazione del Made in Italy e del nostro ‘know-how’; attraverso il nostro sviluppo sostenibile a 360 gradi, grazie a tutte le nostre persone, continueremo ad operare come alleati delle nostre istituzioni per guidare l’Italia verso le prossime occasioni di posizionamento e rilancio internazionale, rappresentando un valore aggiunto per i cittadini e per i nostri territori di riferimento».\r

\r

","post_title":"Aeroporti di Roma celebra i suoi primi 50 anni con un nuovo logo","post_date":"2024-02-13T09:00:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707814800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Abbiamo passato tre anni in difesa. Ora è giunto il momento di tornare all'attacco\". E' il solito, vulcanico Massimo Diana a presentare i risultati 2023 e piani 2024 di Ota Viaggi. Il to capitolino ha chiuso gli ultimi 12 mesi con un fatturato complessivo poco sopra gli 81 milioni di euro, per un decremento dell'1,75% rispetto al 2022. \"Ma nel 2023 avevamo un'offerta a scaffale di circa il 10% inferiore a quella dell'anno precedente - racconta il direttore commerciale -. Non possiamo inoltre dimenticare che lo scorso è stato il primo anno di completa apertura delle frontiere. Dopo tanto tempo il mare Italia si è trovato a competere con un mercato molto più vasto. Infine, dobbiamo pure ricordare l'incendio che ha colpito la nostra sede agli inizi di giugno. Evento a cui abbiamo fatto fronte immediatamente, ma che ovviamente ha condizionato temporaneamente la nostra attività\".\r

\r

Ora però è venuto appunto il tempo di passare alla controffensiva. Il nuovo catalogo Ota Viaggi, attualmente in distribuzione tra le agenzie, comprende infatti 95 strutture, 21 in più rispetto all'anno scorso. \"E un'ulteriore decina è in fase di trattativa, per contratti che dovremo chiudere a breve\". Nel dettaglio, Sicilia e Sardegna rimangono chiaramente il core business del to, ma a crescere quest'anno è soprattutto il prodotto Puglia, Calabria e Basilicata, \"come ci chiedevano da tempo le agenzie di viaggio\".\r

\r

La strategia di Ota rimane inoltre quella di lavorare a fondo sul lato pricing, in modo da far pesare il meno possibile i costi dell'inflazione sul consumatore finale: un approccio che l'anno scorso ha permesso all'operatore romano di mantenere il prezzo medio per pratica praticamente sugli stessi livelli del 2022 (2.400 euro contro 2.390). Il tutto in un contesto che al contrario ha registrato un aumento generalizzato delle tariffe, come hanno dimostrato bene le polemiche sorte questa estate in merito alla competitività di destinazioni alternative al mare Italia, quali l'Albania e Creta.\r

\r

A livello commerciale, il to pensa quindi a una policy di advance booking più articolata rispetto al passato. La classica campagna di prenotazioni anticipate, con la garanzia assoluta di una tariffa che non scenderà mai sotto il suo livello, sarà infatti seguita dopo il 31 marzo da incentivazioni a scalare valide sino al mese di giugno. \"Abbiamo inoltre lavorato ulteriormente con i network, affinando una strategia che punterà a veicolare le richieste dalle loro agenzie verso determinate strutture. In accordo con le loro direzioni commerciali, questo nuovo approccio dovrebbe garantirci un incremento del 5%-7%\".\r

\r

","post_title":"Diana, Ota Viaggi: \"Torniamo all'attacco\". Il 2023 un anno di consolidamento","post_date":"2024-02-12T14:53:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707749626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways ha scelto Aviareps quale rappresentante commerciale, ufficio prenotazioni e assistenza al passeggero per il mercato Italia. Obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del brand tra i principali player del paese, promuovere le vendite di biglietti nonché offrire la migliore assistenza ai passeggeri provenienti dall'Italia.\r

\r

«Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con Aviareps anche al mercato italiano (dopo quello svizzero, ndr) - afferma Stylianos Bekyras, international sales manager del vettore -. Questa partnership strategica ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico e massimizzare la promozione del nostro volo annuale da Milano Malpensa e del nuovo collegamento stagionale da Roma Fiumicino. Siamo fiduciosi che l'esperienza e la competenza del team italiano di Aviareps svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la crescita di Cyprus Airways in questo mercato chiave per la nostra compagnia».\r

\r

«Faremo del nostro meglio non solo per far incrementare l’awareness della compagnia tra i viaggiatori italiani, ma anche per aumentare le vendite dei biglietti» aggiunge .Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vp South Europe.\r

\r

Cyprus Airways opera con una flotta composta da aeromobili Airbus: in servizio anche il nuovo A220-300 che consente una riduzione del 25% di consumo di carburante (e delle emissioni di CO2) e del 50% di impatto acustico e di ossidi di azoto. E' atteso per fine aprile l'ingresso in flotta di altri due A220-300.\r

\r

La compagnia cripriota collega l'Italia a Larnaca dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I voli da Malpensa sono operati due volte a settimana (mercoledì e domenica) su base annuale, mentre il collegamento stagionale estivo da Roma Fiumicino sarà attivo il giovedì e la domenica dal 31 marzo e fino al 30 ottobre 2024.","post_title":"Cyprus Airways si affida ad Aviareps in Italia, come gsa e psa","post_date":"2024-02-12T14:38:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707748734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aruba Tourism Authority traguarda un 2024 di rinnovata crescita: «Con nuovi sviluppi sul fronte dell’offerta alberghiera - spiega la ceo, Ronella Croes -, innovazioni tecnologiche, importanti appuntamenti culturali e molto altro ancora, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa, aiutandoci a portare nel mondo quello che maggiormente caratterizza la nostra isola e che per noi è il tesoro più grande: la felicità».\r

\r

Tra le principali novità spiccano l’Iberostar Grand Aruba, che aprirà i battenti la prossima estate, di fronte alla pluripremiata Eagle Beach, con 240 suite premium: il resort adults-only sarà la prima struttura Iberostar nei Caraibi olandesi e costituirà un'ulteriore diversificazione delle opzioni alberghiere a disposizione dei visitatori.\r

\r

A fine 2024 sarà invece il turno del St. Regis Palm Beach Aruba Resort, brand che farà il suo debutto sull'isola e amplierà il suo prodotto di lusso con 220 camere esclusive, servizi a 5 stelle e un'offerta gastronomica e spa. Situato in una posizione strategica sulla vivace Palm Beach, l'hotel sarà la seconda struttura St. Regis nei Caraibi.\r

\r

\r

\r

Le nuove aperture e gli appuntamenti culturali verranno supportati da nuove risorse in fase di implementazione per rendere sempre più semplici il viaggio da e verso l'isola. Nel mese di marzo Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni direttamente con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico.\r

\r

Oltre ai voli Klm giornalieri via Amsterdam, quest'anno i viaggiatori potranno contare sul rafforzamento dei collegamenti con gli Stati Uniti e soprattutto con il Sud America, grazie al nuovo volo diretto Lima/Oranjestad operato da Latam 4 volte a settimana e all’integrazione di ulteriori voli dalla Colombia. Tali collegamenti contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Aruba come estensione mare perfetta a seguito di un viaggio in America, facile da raggiungere e con un clima ideale tutto l’anno, anche nei mesi di agosto e settembre.\r

\r

Aruba e la promozione sul mercato italiano\r

\r

L'appuntamento sul mercato Italia con la 'One Happy Island dei Caraibi', dopo la partecipazione alla recente Bit, continuerà con un roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2024 toccando 4 diverse città italiane dando vita ad una “Carovana della Felicità”. Prosegue poi la collaborazione dell'Aruba Tourism Authority Italia con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggio, nonché cpn la formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola.","post_title":"Aruba semplifica l'esperienza di viaggio. Le novità 2024 del ricettivo","post_date":"2024-02-12T14:13:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707747192000]}]}}