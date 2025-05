L’Europa ha intenzione di imporre dazi su Boeing in risposta a Trump L’Europa sta compiendo un altro passo avanti nelle sue relazioni commerciali con gli Stati Uniti e sta già valutando l’imposizione di dazi sugli aerei prodotti dalla Boeing. La Commissione europea intende inserirli in una lista di prodotti statunitensi che potrebbero essere soggetti a nuovi dazi, in risposta alla mancanza di progressi nei negoziati con Washington. Secondo fonti del quotidiano Financial Times, la misura rientra in una strategia volta a fare pressione sugli Stati Uniti, che attualmente mantengono dazi del 25% sulle esportazioni europee di acciaio, alluminio e automobili. L’inclusione degli aeromobili in questo pacchetto avrebbe un impatto stimato sulle importazioni pari a 100 miliardi di dollari all’anno. Boicottaggio Il Commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic ha sottolineato che Bruxelles non accetterà condizioni tariffarie che ritiene ingiuste. Tuttavia, occorre sottolineare che l’entrata in vigore di tali tariffe richiederebbe il sostegno di una maggioranza qualificata tra gli Stati membri dell’Ue. La possibile punizione per la Boeing coincide con il crescente boicottaggio da parte di diverse compagnie aeree, che stanno già rivalutando i loro rapporti con il produttore americano. Diverse aziende, soprattutto in Cina, hanno iniziato a rallentare i loro ordini a causa delle politiche promosse da Donald Trump. Nel frattempo, il produttore americano ha avviato un processo per riutilizzare fino a 50 di questi velivoli scartati. Il suo direttore esecutivo, Kelly Ortberg, ha dichiarato che sono già in corso trattative con clienti internazionali interessati all’acquisizione di questi aerei, che potrebbero anche essere ridipinti con i colori di altre compagnie aeree per facilitarne il collocamento Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dimensione Turismo gioca d'anticipo con il lancio di una speciale promozione 'prenota prima' - valida fino al prossimo 30 giugno - dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner. Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l'operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna. Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici. Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente. Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare. Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare. Si è infatti da poco conclusa l’ultima edizione della Latin Cruise a bordo di Costa Favolosa, una minicrociera che ha visto a bordo 750 persone, tutte appassionate di balli latino americani, per celebrare i dieci anni di una formula che si è dimostrata vincente sin dalla sua nascita nel 2015. Sanguinetti, agente di viaggi ma, prima ancora, artista e appassionato di musica latina aveva cominciato con una prima edizione della crociere organizzata con la partecipazione di un paio di scuole di ballo; in seguito la rete di collaborazioni si è ampliata di anno in anno, trasformando Latin Cruise in un format seguito in tutta Italia e in Svizzera, soprattutto dalle città di Lugano e Zurigo. In dieci anni l’evento Latin Cruise si è svolto solcando mari diversi e toccando destinazioni affascinanti con una varietà di proposte che hanno coinvolto migliaia di partecipanti: dalle dieci edizioni primaverili, che hanno registrato una media di 700 persone a bordo, alle sette crociere ai Caraibi con circa 150 partecipanti ciascuna, passando per un’edizione negli Emirati Arabi, una nelle isole greche e tre appuntamenti speciali di Halloween con una media di 350 persone. Prossimo appuntamento il 22 agosto 2025, quando partirà una nuova avventura verso i Fiordi Norvegesi a bordo di Costa Diadema, mentre per il 2026 sono già in programma nuovi appuntamenti, dai Caraibi alle isole greche, senza dimenticare la consueta minicrociera di primavera e l’evento autunnale di Halloween. «L’evento crea aggregazione tra persone accomunate dalla stessa passione per la musica latina e il ballo. È questo il suo valore aggiunto - racconta Sanguinetti -. Il segreto? Collaborare con professionisti che condividono la nostra stessa visione e credono nel progetto. Sono anni che lavoriamo insieme a Costa, non solo per Latin Cruise ma anche per altre crociere a tema come quelle dedicate al Burraco e allo Swing. Una forte collaborazione basata su scambio di idee, spunti creativi e supporto progettuale è ciò che rende davvero speciale questa relazione». [post_title] => La Latin Cruise di Isola Bianca Viaggi: quando il successo salpa a ritmo di salsa [post_date] => 2025-05-12T11:18:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747048680000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486616" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Il trasporto aereo si conferma la principale fonte di disservizi per l’industria del turismo organizzato, specialmente nei periodi di alta stagione: secondo i dati Euromonitor sul traffico aereo europeo, il tasso medio di ritardi oltre 15 minuti nel 2024 è stato tra il 15% e il 25%, mentre le cancellazioni hanno interessato dall’1% al 3% dei voli. In considerazione di questi dati, I4T – Insurance Travel, leader nella distribuzione di soluzioni assicurative per il turismo in Italia, annuncia il lancio di Tutela legale Arag, una polizza pensata per assistere i passeggeri in tutte le controversie contrattuali con i vettori aerei ai sensi del regolamento CE n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999: la casistica comprende negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato e problemi con i bagagli registrati (ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto). Sviluppata in collaborazione con ARAG, punto di riferimento indiscusso nella tutela legale, la polizza garantisce il pagamento delle spese legali e processuali: sono inclusi, tra gli altri, i costi relativi a mediazione e negoziazione assistita, perizie, difesa legale ed eventuali azioni per recuperare le penali legate a servizi turistici non fruiti. Da segnalare anche Flight Claim, un sistema accessibile da mobile che informa i passeggeri circa i propri diritti in caso di disservizi, compresa la possibilità di ricevere risarcimenti fino a 600 euro. Già disponibile sulla piattaforma per agenti a soli 6,50 euro, la polizza non prevede alcuna trattenuta sugli eventuali risarcimenti: la gestione legale completa è totalmente a carico della compagnia e il rimborso arriva direttamente all’assicurato, con massimale di 25.000 euro per disservizi aerei e 5.000 euro per problematiche legate ai bagagli. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T, commenta: “Tutela Legale ARAG amplia la gamma dei servizi che offriamo alle agenzie alle porte della stagione più intensa per il turismo e alza l’asticella del valore percepito dai clienti: una risposta perfetta alle esigenze del mercato e un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di innovare e anticipare i tempi e le richieste dei nostri partner”. Tutela Legale ARAG si integra perfettamente con I4Flight e le altre polizze ancillari sui trasporti, come la Parametrica Ritardo Volo, che garantisce un indennizzo automatico di 150 euro ad assicurato in caso di ritardo all’atterraggio superiore alle tre ore. “Le nostre polizze ancillari sui trasporti integrano ormai il 20% delle polizze emesse: permettono di trasformare un’esperienza potenzialmente negativa in un’occasione di soddisfazione e fidelizzazione, offrendo un motivo in più per acquistare in agenzia e garantendo un’esperienza di viaggio sempre più sicura e gratificante” – conclude Garrone. [post_title] => I4T lancia Tutela legale Arag per le controversie legali con i vettori aerei [post_date] => 2025-05-12T11:08:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747048136000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Git, grado impianti turistici, premiata come spiaggia più innovativa dell’anno. Il riconoscimento arriva nell’ambito della pubblicazione della guida edita da Morellini “Guida ai migliori beach club d’Italia”. Tra le 300 strutture ricettive recensite, valutate con una scala in centesimi e una votazione complessiva da 1 a 3 ombrelloni, Git ha ottenuto 3 ombrelloni gold assegnati. Nell’assegnazione del “primo premio spiaggia innovativa” sono stati presi in considerazione diversi parametri: dai servizi digitali come app di prenotazione online, alla riqualificazione delle strutture e sostenibilità delle scelte di business e di gestione, fino all’offerta inedita di servizi, iniziative, attrazioni ed eventi. Questa la motivazione: molti stabilimenti stanno compiendo un percorso straordinario di digitalizzazione. Tra tutti, c’è una realtà che negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di straordinario nel modo di concepire il digitale nel contesto balneare. Grado, con la sua spiaggia, ha costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela e offrire servizi per tutte le stagioni, non solo d’estate. Per questo, il premio "spiaggia più innovativa d’Italia 2025" va a Spiaggia Git di Grado. «Premio e menzione nella guida - dichiara Paolo Pittini, consigliere di amministrazione di Git Spa - confermano che le nostre scelte possono davvero fare la differenza: servizi digitali avanzati, soluzioni di comfort e inclusione, rispetto ambientale. Il premio di spiagge.it ci sprona a continuare su questa strada, portando avanti un modello di gestione sostenibile e innovativo». In 2 anni i ricavi online sono aumentati di 700.000 euro, grazie al servizio di sharing dell’ombrellone, che ha rivoluzionato l’esperienza degli ospiti. L’aggiornamento dell’app Git-Grado ha ulteriormente migliorato l’offerta digitale, consentendo di prenotare servizi . Tramite app è possibile usufruire anche del servizio delivery, che permette di ordinare e farsi consegnare il cibo direttamente sotto l'ombrellone. Git offre un servizio di telemedicina per i suoi ospiti, che permette di contattare un medico generale o un pediatra 24/7, previa prenotazione e farsi visitare nelle strutture convenzionate a prezzi agevolati. La "spiaggia rosa", frutto della collaborazione con la Fondazione Airc, è un simbolo concreto di sensibilità sociale e attenzione alla prevenzione dal momento che GIT ha destinato l'8% degli incassi provenienti dalle prenotazioni di questa spiaggia alla ricerca contro il cancro. [post_title] => Spiagge.it award, Git di Grado premiata come la spiaggia più innovativa [post_date] => 2025-05-12T11:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747047866000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in vista per il trasporto ferroviario in Liguria a seguito di alcune richieste da parte degli enti locali del Tigullio e del comitato pendolari Genova-Pisa-Genova. «Abbiamo ascoltato le istanze del territorio - dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola - lavorando congiuntamente con pendolari e amministratori. A partire dal 15 giugno, saranno riconfermati nove collegamenti del Cinque Terre Express, servizio essenziale per il territorio che verrà prolungato da Levanto fino a Sestri Levante. «Inoltre, possiamo confermare che, con la conclusione dei lavori sulla linea tirrenica tra La Spezia e Pisa, dal 30 aprile sono stati ripristinati i regolari collegamenti per i servizi Intercity e Frecciabianca, comprese tutte le fermate preesistenti. Dal punto di vista della qualità del servizio sottolineo come l’introduzione di nuovi treni, con una media di età del materiale rotabile tra le più basse d’Italia, stia portando maggiore comfort e una migliore esperienza di viaggio per i pendolari. Un risultato che è stato confermato anche oggi dai pendolari stessi e dagli amministratori presenti». «Siamo soddisfatti di questa riunione convocata dall’assessore ai trasporti della regione Liguria – spiegano gli amministratori del Tigullio - Abbiamo avanzato le nostre richieste e ricevuto già alcune risposte importanti come il ritorno dei Cinque Terre Express fino a Sestri Levante e il ripristino della regolare circolazione per i treni a lunga percorrenza nel Levante a favore, in primis, di studenti e lavoratori». «Il comitato pendolari Genova Pisa Genova ringrazia l’assessore regionale ai trasporti per la disponibilità dimostrata e per l’organizzazione dell’incontro odierno, incontro dal quale usciamo soddisfatti – aggiungono i coordinatori del comitato, Cristiano Magri e Franco Volpi - Abbiamo cercato di far capire le necessità dei pendolari (lavoratori-studenti) e di tutto il territorio (turismo-indotto) appoggiati dai sindaci del Tigullio. Ora attendiamo la conferma ufficiale da parte di Trenitalia della garanzia del mantenimento all’orario consueto del Fb 8605, e la possibilità di far fermare a Chiavari un Frecciargento nella fascia mattutina (06:00-07:30)». [post_title] => Liguria, dal 15 giugno sarà potenziato il servizio Cinque Terre Express [post_date] => 2025-05-12T10:19:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747045197000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tensioni commerciali fra Canada e Stati Uniti si ripercuotono sulle prenotazioni dei voli Air Canada verso i vicini Usa, con una flessione attorno al 10%. A evidenziarlo è il ceo del vettore canadese, Michael Rousseau, in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025: “L'incertezza è stata certamente il tema principale di questo inizio d'anno - ha dichiarato il ceo -. Stiamo assistendo a cali di prenotazioni nel mercato transfrontaliero dell'ordine del 10% in media per i prossimi sei mesi”. Diminuzione che potrebbe quindi proseguire nel terzo trimestre e forse anche nel quarto. I canadesi stanno boicottando i prodotti made in Usa e annullando i viaggi a sud del confine in seguito all'applicazione dei dazi da parte del presidente Donald Trump e ai suoi suggerimenti di annettere il Canada agli Stati Uniti. Air Canada ha rivisto al ribasso la capacità per il 2025 e ora prevede un aumento tra l'1% e il 3% rispetto al 2024, rispetto a un intervallo precedentemente annunciato tra il 3% e il 5%. Ma le tendenze generali delle prenotazioni rimangono stabili, considerato il network diversificato della compagnia aerea e l'esposizione alle destinazioni internazionali dove la domanda rimane forte. Secondo Michael Rousseau, i risultati sono forti per le destinazioni leisure estive, il Messico e i Caraibi. Nel primo trimestre, Air Canada ha registrato una perdita netta di 102 milioni di dollari canadesi, rispetto alla perdita netta di 81 milioni registrata nello stesso periodo dell'anno precedente. [post_title] => Air Canada: calo del 10% delle prenotazioni dei voli verso gli Stati Uniti [post_date] => 2025-05-12T09:55:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747043734000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 3 milioni di passeggeri trasportati nei primi 25 anni di Delta Air Lines da Venezia: la compagnia aerea americana, che nel 2025 celebra anche il suo centenario, festeggia il suo primo quarto di secolo di attività dallo scalo veneto, dove ha inaugurato il suo primo volo per New York Jfk il 10 maggio del 2000. Oggi il collegamento dal Marco Polo per New York prevede frequenze giornaliere, dall’inizio di marzo fino alla fine dell’anno; mentre l'Hartsfield-Jackson di Atlanta viene servito con un collegamento stagionale giornaliero operativo dalla fine di marzo, al quale si aggiungeranno ulteriori tre frequenze settimanali a partire dall’11 giugno. Una volta raggiunti gli hub Usa i passeggeri in partenza da Venezia hanno poi la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso numerose destinazioni in tutto il Nord America. “Questo anniversario arriva in concomitanza all'anno in cui Delta festeggia il suo primo secolo di storia, che l’hanno portata a solcare i cieli di tutto il globo e a raggiungere moltissimi traguardi nel mondo dell’aviazione - ha detto Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Dal 2000 abbiamo più che raddoppiato i nostri servizi dall’aeroporto Marco Polo, permettendo a milioni di americani di visitare la città lagunare e il Veneto, ma anche a moltissimi veneti di recarsi negli Stati Uniti, per lavoro, turismo o per studiare. Negli anni, Delta è cresciuta non solo a Venezia, ma in tutta Italia, diventando il primo vettore per numero di collegamenti offerti tra Italia e Stati Uniti. Quest’estate, Delta offrirà un totale di 110 collegamenti settimanali tra il Belpaese e gli Usa”. “L’anniversario di Delta a Venezia è per noi l’occasione di sottolineare come l’attivazione del volo su New York, 25 anni fa, abbia costituito l’inizio dello sviluppo del nostro scalo verso il Nord America - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. La compagnia fu la prima a crederci e la linea sull’hub di Jfk fece letteralmente da apripista a quanto seguì negli anni, fino ai giorni nostri, in cui il Marco Polo è collegato complessivamente con otto scali tra Usa e Canada. Possiamo dire che Delta, con i suoi voli su New York e Atlanta, è stata fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto come terzo gateway intercontinentale italiano”. [post_title] => Delta: primo quarto di secolo da Venezia, con 3 mln di passeggeri trasportati [post_date] => 2025-05-12T09:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747041950000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 260 milioni di euro di fatturato nel 2024, e un piano di investimenti di 400 milioni di euro per i prossimi cinque anni, Falkensteiner Michaeler Tourism Group continua il proprio percorso di crescita e annuncia anche nuove aperture in Italia, Croazia, Austria e Germania. Espansione e nuove aperture europee L’Italia si conferma un mercato strategico per il gruppo, e sono ben quattro i nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione. Fra questi spicca il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un city hotel 4* superior in apertura il 10 luglio 2025, con 113 camere e suite e il primo ristorante Mochi d’Italia sul rooftop. L’hotel, parte della Premium Collection, sarà situato all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che prevede anche un centro commerciale, uffici e appartamenti. Nel marzo 2026 invece vedrà la luce il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, nella pittoresca cittadina di Salò. Questo complesso sarà formato da un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 Appartamenti Premium Living e 4 Ville. Affacciata sulle sponde del Lago di Garda ed immersa in un grande parco botanico, la struttura è stata progettata dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. Nell'estate del 2026 è prevista invece l’inaugurazione del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia. Con 125 stanze, il resort 5* si distinguerà per la sua anima family e active. Come dichiarato dal presidente Erich Falkensteiner, “tra i numerosi progetti in fase di sviluppo, il Falkensteiner Resort Cesenatico rappresenta una delle iniziative più rilevanti sul territorio italiano. Il masterplan prevede la realizzazione di un ampio complesso con circa 150 camere e 130 appartamenti”. A completare la lista delle nuove aperture del gruppo Fmtg ci sono in cantiere per marzo 2026 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. E in Austria è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. Con uno sguardo proiettato ancora più nel futuro, nel 2028 il gruppo inaugurerà la prima struttura del brand in Germania, il Falkensteiner Family Hotel Grömitz. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family + Active. Importanti investimenti economici Nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, il gruppo ha illustrato i risultati economici più recenti e i principali sviluppi previsti per i prossimi anni. Nel 2024, Fmtg ha registrato un fatturato di 264 milioni di euro, con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente, e oltre 886.461 pernottamenti (+7.8%). "Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 240 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia - ha affermato Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group - A questi investimenti si affiancano le nuove aperture previste in Austria e in Germania". I 30 anni del gruppo Fmgt Il 2025 rappresenta un traguardo importante per il gruppo nato nel 1957 da una pensione a conduzione familiare in Alto Adige e che festeggia quest’anno il 30° anniversario, affermandosi a tutti gli effetti un operatore turistico internazionale, oggi attivo in sette Paesi europei. “La nostra storia di successo è frutto dell’impegno e della passione delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori - ha dichiarato Erich Falkensteiner -. Siamo rimasti un’impresa familiare, con una gestione diretta, radicata ancora ai nostri valori originari ma capace di guardare al lungo termine”. Questa identità di family business è una parte centrale della strategia di FMTG: un modello imprenditoriale che consente rapidità decisionale, coerenza strategica e un legame autentico con mercati e stakeholder. In un contesto globale incerto, il gruppo conferma il proprio impegno a operare e crescere nei suoi mercati di riferimento – area Dach, Italia e Paesi Cee – dove gode di una forte riconoscibilità e reputazione. [gallery ids="490172,490171,490170"] [post_title] => Nuove aperture e investimenti: Falkensteiner Michaeler Tourism Group cresce in Europa [post_date] => 2025-05-12T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => falkensteiner [2] => italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Falkensteiner [2] => italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747040432000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "leuropa dazi sugli aerei boeing" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4427,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dimensione Turismo gioca d'anticipo con il lancio di una speciale promozione 'prenota prima' - valida fino al prossimo 30 giugno - dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner.\r

\r

Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l'operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna.\r

\r

Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici.\r

\r

Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente.\r

\r

Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare.\r

\r

Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare.","post_title":"Dimensione Turismo in allungo sul capodanno 2026 con uno speciale 'prenota prima'","post_date":"2025-05-12T14:36:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747060604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Europa sta compiendo un altro passo avanti nelle sue relazioni commerciali con gli Stati Uniti e sta già valutando l'imposizione di dazi sugli aerei prodotti dalla Boeing. La Commissione europea intende inserirli in una lista di prodotti statunitensi che potrebbero essere soggetti a nuovi dazi, in risposta alla mancanza di progressi nei negoziati con Washington.\r

\r

Secondo fonti del quotidiano Financial Times, la misura rientra in una strategia volta a fare pressione sugli Stati Uniti, che attualmente mantengono dazi del 25% sulle esportazioni europee di acciaio, alluminio e automobili. L'inclusione degli aeromobili in questo pacchetto avrebbe un impatto stimato sulle importazioni pari a 100 miliardi di dollari all'anno.\r

Boicottaggio\r

Il Commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic ha sottolineato che Bruxelles non accetterà condizioni tariffarie che ritiene ingiuste. Tuttavia, occorre sottolineare che l'entrata in vigore di tali tariffe richiederebbe il sostegno di una maggioranza qualificata tra gli Stati membri dell'Ue.\r

\r

La possibile punizione per la Boeing coincide con il crescente boicottaggio da parte di diverse compagnie aeree, che stanno già rivalutando i loro rapporti con il produttore americano. Diverse aziende, soprattutto in Cina, hanno iniziato a rallentare i loro ordini a causa delle politiche promosse da Donald Trump.\r

\r

Nel frattempo, il produttore americano ha avviato un processo per riutilizzare fino a 50 di questi velivoli scartati. Il suo direttore esecutivo, Kelly Ortberg, ha dichiarato che sono già in corso trattative con clienti internazionali interessati all'acquisizione di questi aerei, che potrebbero anche essere ridipinti con i colori di altre compagnie aeree per facilitarne il collocamento ","post_title":"L'Europa ha intenzione di imporre dazi su Boeing in risposta a Trump","post_date":"2025-05-12T11:21:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1747048873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dapprima un'intuizione, poi tanto lavoro e impegno, infine i risultati, tutti in crescita: sono i passi di Isola Bianca Viaggi, che nell'arco di dieci anni ha trasformato la passione per il ballo del titolare e responsabile eventi, Francesco Sanguinetti, in un vero e proprio format di successo.\r

\r

Si è infatti da poco conclusa l’ultima edizione della Latin Cruise a bordo di Costa Favolosa, una minicrociera che ha visto a bordo 750 persone, tutte appassionate di balli latino americani, per celebrare i dieci anni di una formula che si è dimostrata vincente sin dalla sua nascita nel 2015.\r

\r

Sanguinetti, agente di viaggi ma, prima ancora, artista e appassionato di musica latina aveva cominciato con una prima edizione della crociere organizzata con la partecipazione di un paio di scuole di ballo; in seguito la rete di collaborazioni si è ampliata di anno in anno, trasformando Latin Cruise in un format seguito in tutta Italia e in Svizzera, soprattutto dalle città di Lugano e Zurigo.\r

\r

In dieci anni l’evento Latin Cruise si è svolto solcando mari diversi e toccando destinazioni affascinanti con una varietà di proposte che hanno coinvolto migliaia di partecipanti: dalle dieci edizioni primaverili, che hanno registrato una media di 700 persone a bordo, alle sette crociere ai Caraibi con circa 150 partecipanti ciascuna, passando per un’edizione negli Emirati Arabi, una nelle isole greche e tre appuntamenti speciali di Halloween con una media di 350 persone.\r

\r

Prossimo appuntamento il 22 agosto 2025, quando partirà una nuova avventura verso i Fiordi Norvegesi a bordo di Costa Diadema, mentre per il 2026 sono già in programma nuovi appuntamenti, dai Caraibi alle isole greche, senza dimenticare la consueta minicrociera di primavera e l’evento autunnale di Halloween.\r

\r

«L’evento crea aggregazione tra persone accomunate dalla stessa passione per la musica latina e il ballo. È questo il suo valore aggiunto - racconta Sanguinetti -. Il segreto? Collaborare con professionisti che condividono la nostra stessa visione e credono nel progetto. Sono anni che lavoriamo insieme a Costa, non solo per Latin Cruise ma anche per altre crociere a tema come quelle dedicate al Burraco e allo Swing. Una forte collaborazione basata su scambio di idee, spunti creativi e supporto progettuale è ciò che rende davvero speciale questa relazione».\r

\r

","post_title":"La Latin Cruise di Isola Bianca Viaggi: quando il successo salpa a ritmo di salsa","post_date":"2025-05-12T11:18:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747048680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486616\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Il trasporto aereo si conferma la principale fonte di disservizi per l’industria del turismo organizzato, specialmente nei periodi di alta stagione: secondo i dati Euromonitor sul traffico aereo europeo, il tasso medio di ritardi oltre 15 minuti nel 2024 è stato tra il 15% e il 25%, mentre le cancellazioni hanno interessato dall’1% al 3% dei voli. \r

\r

In considerazione di questi dati, I4T – Insurance Travel, leader nella distribuzione di soluzioni assicurative per il turismo in Italia, annuncia il lancio di Tutela legale Arag, una polizza pensata per assistere i passeggeri in tutte le controversie contrattuali con i vettori aerei ai sensi del regolamento CE n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999: la casistica comprende negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato e problemi con i bagagli registrati (ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto). \r

\r

Sviluppata in collaborazione con ARAG, punto di riferimento indiscusso nella tutela legale, la polizza garantisce il pagamento delle spese legali e processuali: sono inclusi, tra gli altri, i costi relativi a mediazione e negoziazione assistita, perizie, difesa legale ed eventuali azioni per recuperare le penali legate a servizi turistici non fruiti. Da segnalare anche Flight Claim, un sistema accessibile da mobile che informa i passeggeri circa i propri diritti in caso di disservizi, compresa la possibilità di ricevere risarcimenti fino a 600 euro. \r

\r

Già disponibile sulla piattaforma per agenti a soli 6,50 euro, la polizza non prevede alcuna trattenuta sugli eventuali risarcimenti: la gestione legale completa è totalmente a carico della compagnia e il rimborso arriva direttamente all’assicurato, con massimale di 25.000 euro per disservizi aerei e 5.000 euro per problematiche legate ai bagagli.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T, commenta: “Tutela Legale ARAG amplia la gamma dei servizi che offriamo alle agenzie alle porte della stagione più intensa per il turismo e alza l’asticella del valore percepito dai clienti: una risposta perfetta alle esigenze del mercato e un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di innovare e anticipare i tempi e le richieste dei nostri partner”.\r

\r

Tutela Legale ARAG si integra perfettamente con I4Flight e le altre polizze ancillari sui trasporti, come la Parametrica Ritardo Volo, che garantisce un indennizzo automatico di 150 euro ad assicurato in caso di ritardo all’atterraggio superiore alle tre ore. \r

\r

“Le nostre polizze ancillari sui trasporti integrano ormai il 20% delle polizze emesse: permettono di trasformare un’esperienza potenzialmente negativa in un’occasione di soddisfazione e fidelizzazione, offrendo un motivo in più per acquistare in agenzia e garantendo un’esperienza di viaggio sempre più sicura e gratificante” – conclude Garrone. ","post_title":"I4T lancia Tutela legale Arag per le controversie legali con i vettori aerei","post_date":"2025-05-12T11:08:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747048136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Git, grado impianti turistici, premiata come spiaggia più innovativa dell’anno. Il riconoscimento arriva nell’ambito della pubblicazione della guida edita da Morellini “Guida ai migliori beach club d’Italia”. Tra le 300 strutture ricettive recensite, valutate con una scala in centesimi e una votazione complessiva da 1 a 3 ombrelloni, Git ha ottenuto 3 ombrelloni gold assegnati.\r

\r

Nell’assegnazione del “primo premio spiaggia innovativa” sono stati presi in considerazione diversi parametri: dai servizi digitali come app di prenotazione online, alla riqualificazione delle strutture e sostenibilità delle scelte di business e di gestione, fino all’offerta inedita di servizi, iniziative, attrazioni ed eventi.\r

\r

Questa la motivazione: molti stabilimenti stanno compiendo un percorso straordinario di digitalizzazione. Tra tutti, c’è una realtà che negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di straordinario nel modo di concepire il digitale nel contesto balneare. Grado, con la sua spiaggia, ha costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela e offrire servizi per tutte le stagioni, non solo d’estate. Per questo, il premio \"spiaggia più innovativa d’Italia 2025\" va a Spiaggia Git di Grado.\r

\r

«Premio e menzione nella guida - dichiara Paolo Pittini, consigliere di amministrazione di Git Spa - confermano che le nostre scelte possono davvero fare la differenza: servizi digitali avanzati, soluzioni di comfort e inclusione, rispetto ambientale. Il premio di spiagge.it ci sprona a continuare su questa strada, portando avanti un modello di gestione sostenibile e innovativo».\r

\r

In 2 anni i ricavi online sono aumentati di 700.000 euro, grazie al servizio di sharing dell’ombrellone, che ha rivoluzionato l’esperienza degli ospiti. L’aggiornamento dell’app Git-Grado ha ulteriormente migliorato l’offerta digitale, consentendo di prenotare servizi . Tramite app è possibile usufruire anche del servizio delivery, che permette di ordinare e farsi consegnare il cibo direttamente sotto l'ombrellone.\r

Git offre un servizio di telemedicina per i suoi ospiti, che permette di contattare un medico generale o un pediatra 24/7, previa prenotazione e farsi visitare nelle strutture convenzionate a prezzi agevolati.\r

La \"spiaggia rosa\", frutto della collaborazione con la Fondazione Airc, è un simbolo concreto di sensibilità sociale e attenzione alla prevenzione dal momento che GIT ha destinato l'8% degli incassi provenienti dalle prenotazioni di questa spiaggia alla ricerca contro il cancro.\r

","post_title":"Spiagge.it award, Git di Grado premiata come la spiaggia più innovativa","post_date":"2025-05-12T11:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747047866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in vista per il trasporto ferroviario in Liguria a seguito di alcune richieste da parte degli enti locali del Tigullio e del comitato pendolari Genova-Pisa-Genova.\r

\r

«Abbiamo ascoltato le istanze del territorio - dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola - lavorando congiuntamente con pendolari e amministratori. A partire dal 15 giugno, saranno riconfermati nove collegamenti del Cinque Terre Express, servizio essenziale per il territorio che verrà prolungato da Levanto fino a Sestri Levante.\r

\r

«Inoltre, possiamo confermare che, con la conclusione dei lavori sulla linea tirrenica tra La Spezia e Pisa, dal 30 aprile sono stati ripristinati i regolari collegamenti per i servizi Intercity e Frecciabianca, comprese tutte le fermate preesistenti. Dal punto di vista della qualità del servizio sottolineo come l’introduzione di nuovi treni, con una media di età del materiale rotabile tra le più basse d’Italia, stia portando maggiore comfort e una migliore esperienza di viaggio per i pendolari. Un risultato che è stato confermato anche oggi dai pendolari stessi e dagli amministratori presenti».\r

\r

«Siamo soddisfatti di questa riunione convocata dall’assessore ai trasporti della regione Liguria – spiegano gli amministratori del Tigullio - Abbiamo avanzato le nostre richieste e ricevuto già alcune risposte importanti come il ritorno dei Cinque Terre Express fino a Sestri Levante e il ripristino della regolare circolazione per i treni a lunga percorrenza nel Levante a favore, in primis, di studenti e lavoratori».\r

\r

«Il comitato pendolari Genova Pisa Genova ringrazia l’assessore regionale ai trasporti per la disponibilità dimostrata e per l’organizzazione dell’incontro odierno, incontro dal quale usciamo soddisfatti – aggiungono i coordinatori del comitato, Cristiano Magri e Franco Volpi - Abbiamo cercato di far capire le necessità dei pendolari (lavoratori-studenti) e di tutto il territorio (turismo-indotto) appoggiati dai sindaci del Tigullio. Ora attendiamo la conferma ufficiale da parte di Trenitalia della garanzia del mantenimento all’orario consueto del Fb 8605, e la possibilità di far fermare a Chiavari un Frecciargento nella fascia mattutina (06:00-07:30)».","post_title":"Liguria, dal 15 giugno sarà potenziato il servizio Cinque Terre Express","post_date":"2025-05-12T10:19:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747045197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tensioni commerciali fra Canada e Stati Uniti si ripercuotono sulle prenotazioni dei voli Air Canada verso i vicini Usa, con una flessione attorno al 10%.\r

\r

A evidenziarlo è il ceo del vettore canadese, Michael Rousseau, in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025: “L'incertezza è stata certamente il tema principale di questo inizio d'anno - ha dichiarato il ceo -. Stiamo assistendo a cali di prenotazioni nel mercato transfrontaliero dell'ordine del 10% in media per i prossimi sei mesi”. Diminuzione che potrebbe quindi proseguire nel terzo trimestre e forse anche nel quarto.\r

\r

I canadesi stanno boicottando i prodotti made in Usa e annullando i viaggi a sud del confine in seguito all'applicazione dei dazi da parte del presidente Donald Trump e ai suoi suggerimenti di annettere il Canada agli Stati Uniti.\r

\r

Air Canada ha rivisto al ribasso la capacità per il 2025 e ora prevede un aumento tra l'1% e il 3% rispetto al 2024, rispetto a un intervallo precedentemente annunciato tra il 3% e il 5%. Ma le tendenze generali delle prenotazioni rimangono stabili, considerato il network diversificato della compagnia aerea e l'esposizione alle destinazioni internazionali dove la domanda rimane forte. Secondo Michael Rousseau, i risultati sono forti per le destinazioni leisure estive, il Messico e i Caraibi.\r

\r

Nel primo trimestre, Air Canada ha registrato una perdita netta di 102 milioni di dollari canadesi, rispetto alla perdita netta di 81 milioni registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.","post_title":"Air Canada: calo del 10% delle prenotazioni dei voli verso gli Stati Uniti","post_date":"2025-05-12T09:55:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747043734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Oltre 3 milioni di passeggeri trasportati nei primi 25 anni di Delta Air Lines da Venezia: la compagnia aerea americana, che nel 2025 celebra anche il suo centenario, festeggia il suo primo quarto di secolo di attività dallo scalo veneto, dove ha inaugurato il suo primo volo per New York Jfk il 10 maggio del 2000.\r

\r

Oggi il collegamento dal Marco Polo per New York prevede frequenze giornaliere, dall’inizio di marzo fino alla fine dell’anno; mentre l'Hartsfield-Jackson di Atlanta viene servito con un collegamento stagionale giornaliero operativo dalla fine di marzo, al quale si aggiungeranno ulteriori tre frequenze settimanali a partire dall’11 giugno. Una volta raggiunti gli hub Usa i passeggeri in partenza da Venezia hanno poi la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso numerose destinazioni in tutto il Nord America. \r

\r

“Questo anniversario arriva in concomitanza all'anno in cui Delta festeggia il suo primo secolo di storia, che l’hanno portata a solcare i cieli di tutto il globo e a raggiungere moltissimi traguardi nel mondo dell’aviazione - ha detto Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Dal 2000 abbiamo più che raddoppiato i nostri servizi dall’aeroporto Marco Polo, permettendo a milioni di americani di visitare la città lagunare e il Veneto, ma anche a moltissimi veneti di recarsi negli Stati Uniti, per lavoro, turismo o per studiare. Negli anni, Delta è cresciuta non solo a Venezia, ma in tutta Italia, diventando il primo vettore per numero di collegamenti offerti tra Italia e Stati Uniti. Quest’estate, Delta offrirà un totale di 110 collegamenti settimanali tra il Belpaese e gli Usa”. \r

\r

“L’anniversario di Delta a Venezia è per noi l’occasione di sottolineare come l’attivazione del volo su New York, 25 anni fa, abbia costituito l’inizio dello sviluppo del nostro scalo verso il Nord America - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. La compagnia fu la prima a crederci e la linea sull’hub di Jfk fece letteralmente da apripista a quanto seguì negli anni, fino ai giorni nostri, in cui il Marco Polo è collegato complessivamente con otto scali tra Usa e Canada. Possiamo dire che Delta, con i suoi voli su New York e Atlanta, è stata fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto come terzo gateway intercontinentale italiano”.\r

\r

","post_title":"Delta: primo quarto di secolo da Venezia, con 3 mln di passeggeri trasportati","post_date":"2025-05-12T09:25:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747041950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 260 milioni di euro di fatturato nel 2024, e un piano di investimenti di 400 milioni di euro per i prossimi cinque anni, Falkensteiner Michaeler Tourism Group continua il proprio percorso di crescita e annuncia anche nuove aperture in Italia, Croazia, Austria e Germania.\r

Espansione e nuove aperture europee\r

L’Italia si conferma un mercato strategico per il gruppo, e sono ben quattro i nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione. Fra questi spicca il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un city hotel 4* superior in apertura il 10 luglio 2025, con 113 camere e suite e il primo ristorante Mochi d’Italia sul rooftop. L’hotel, parte della Premium Collection, sarà situato all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che prevede anche un centro commerciale, uffici e appartamenti. \r

\r

Nel marzo 2026 invece vedrà la luce il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, nella pittoresca cittadina di Salò. Questo complesso sarà formato da un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 Appartamenti Premium Living e 4 Ville. Affacciata sulle sponde del Lago di Garda ed immersa in un grande parco botanico, la struttura è stata progettata dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. Nell'estate del 2026 è prevista invece l’inaugurazione del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia. Con 125 stanze, il resort 5* si distinguerà per la sua anima family e active. \r

\r

Come dichiarato dal presidente Erich Falkensteiner, “tra i numerosi progetti in fase di sviluppo, il Falkensteiner Resort Cesenatico rappresenta una delle iniziative più rilevanti sul territorio italiano. Il masterplan prevede la realizzazione di un ampio complesso con circa 150 camere e 130 appartamenti”. \r

\r

A completare la lista delle nuove aperture del gruppo Fmtg ci sono in cantiere per marzo 2026 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. E in Austria è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. \r

Con uno sguardo proiettato ancora più nel futuro, nel 2028 il gruppo inaugurerà la prima struttura del brand in Germania, il Falkensteiner Family Hotel Grömitz. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family + Active. \r

Importanti investimenti economici\r

Nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, il gruppo ha illustrato i risultati economici più recenti e i principali sviluppi previsti per i prossimi anni. Nel 2024, Fmtg ha registrato un fatturato di 264 milioni di euro, con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente, e oltre 886.461 pernottamenti (+7.8%).\r

\"Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 240 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia - ha affermato Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group - A questi investimenti si affiancano le nuove aperture previste in Austria e in Germania\".\r

I 30 anni del gruppo Fmgt\r

Il 2025 rappresenta un traguardo importante per il gruppo nato nel 1957 da una pensione a conduzione familiare in Alto Adige e che festeggia quest’anno il 30° anniversario, affermandosi a tutti gli effetti un operatore turistico internazionale, oggi attivo in sette Paesi europei. \r

\r

“La nostra storia di successo è frutto dell’impegno e della passione delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori - ha dichiarato Erich Falkensteiner -. Siamo rimasti un’impresa familiare, con una gestione diretta, radicata ancora ai nostri valori originari ma capace di guardare al lungo termine”.\r

\r

Questa identità di family business è una parte centrale della strategia di FMTG: un modello imprenditoriale che consente rapidità decisionale, coerenza strategica e un legame autentico con mercati e stakeholder. In un contesto globale incerto, il gruppo conferma il proprio impegno a operare e crescere nei suoi mercati di riferimento – area Dach, Italia e Paesi Cee – dove gode di una forte riconoscibilità e reputazione.\r

\r

[gallery ids=\"490172,490171,490170\"]","post_title":"Nuove aperture e investimenti: Falkensteiner Michaeler Tourism Group cresce in Europa","post_date":"2025-05-12T09:00:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["austria","falkensteiner","italia"],"post_tag_name":["Austria","Falkensteiner","italia"]},"sort":[1747040432000]}]}}