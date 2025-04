L’Emilia Romagna si prepara a disciplinare gli affitti brevi nella regione L’Emilia Romagna sta pensando ad una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo conto anche delle esigenze del settore turistico. Per questo convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per approfondire le differenti situazioni e trovare soluzioni condivise. A preoccupare è anche l’impatto sui servizi pubblici: l’aumento dei canoni di locazione rende difficile per alcune categorie di lavoratori, come insegnanti, infermieri e operatori sociali e delle forze dell’ordine, trovare un alloggio vicino al posto di lavoro. In Emilia-Romagna proprio le domande del fondo per l’affitto sono in costante aumento: il bando regionale 2022 ha visto un aumento del 35% rispetto al 2021, (65.447 domande rispetto alle 47.775 precedenti). Per quanto riguarda gli appartamenti Erp, a livello regionale al 31 dicembre 2022, si contavano 26.245 domande in attesa di assegnazione nelle graduatorie ERP dei comuni che hanno partecipato all’indagine (su 262 comuni, aggiornata al 31 dicembre 2022). Oltre 2000 sono i nuclei in lista d’attesa nelle liste Acer di Rimini. Parallelamente nel comune si contano invece 13000 alloggi sfitti. Condividi

