Le Marche lanciano un grande un piano di promozione all'estero In Bmt abbiamo incontrato Marco Bruschini direttore di Atim – Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche. Come si propongono le Marche verso i mercati esteri? «Atim è stata voluta dla presidente della regione Marche Acquaroli, proprio per attrarre sempre più turisti dai mercati stranieri. Perché fatto cento il turismo delle marche 80 arriva dall'Italia e solo 20 dall'estero. Quindi noi stiamo facendo una promozione molto forte delle Marche proprio sui mercati stranieri a 360 gradi e i primi dati del 2023 ci danno ragione. Infatti abbiamo registrato un più 10% per gli arrivi e un 12% in più delle presenze. Naturalmente nel 2024 dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati di riferimento cioè Germania, Austria e Svizzera. Stiamo facendo un grande lavoro con la Francia, anche perché abbiamo un volo diretto Ancona-Parigi che è sempre pieno. Inoltre abbiamo voli su Londra e su Monaco. Su questi Paesi faremo delle azioni promozionali proprio per aumentare i flussi turistici. saremo inoltre alla prossima Arabian Travel Market di Dubai, dal 5 al 7 maggio. Durante la fiera parteciperemo ad un workshop organizzato dall'Itv per fare conoscere la destinazione Marche anche in questo mercato. E per l'Italia? «Parteciperemo alle fiere più importanti, quindi la Bit è che finita un mese fa e al Ttg di Rimini. Siamo tornati alla Borsa mediterranea del turismo a Napoli, perché ci sembra una tappa molto importante soprattutto in funzione del volo di continuità che abbiamo da Ancona a Napoli. Naturalmente questo ci avvicina al mercato della Campania che è molto importante che può essere un mercato di riferimento per le Marche» Per li tour operator avete qualche progetto per incentivare queste aziende alla promozione del territorio? «Noi faremo operazioni di comarketing con gli operatori stranieri. Partirà inoltre a breve un rgande progetto di promozione digitale che faremo insieme al consorzio del Conero e a tutti gli attrattori turistici come, per esempio, le Grotte di Frasassi. Poi con un grande tour operator tedesco stiamo mettendo in pista delle forme di collaborazione per riuscire a fare un'azione molto forte in Germania. Altre due missioni di sistema verranno organizzate negli Usa, in Texas, e questo entro il primo semestre. Nel secondo sbarcheremo in Arabia Saudita, perché il nostro testimonial Roberto Mancini è diventato il ct della nazionale dell'Arabia saudita e quindi tramite lui possiamo entrare dalla porta principale»

Nel dettaglio la proposta formulata dal vettore altoatesino propone due voli andata e ritorno verso Milano Linate dal lunedì al venerdì. Il primo con partenza dal Sanzio alle 8 e ritorno alle 10.15. Il secondo con partenza alle 16 e ritorno alle 18.15; il sabato è previsto solo il volo del mattino mentre la domenica solo quello del pomeriggio. Per Roma, invece, è previsto un solo collegamento al giorno - rispetto ai due attuali - sette giorni su sette, con partenza da Roma verso Ancona alle 13.45 e ritorno da Ancona alle 16.35. Per Napoli, infine, invece del collegamento giornaliero, rimarrebbe un presidio due volte a settimana, il lunedì e il venerdì con partenza da Ancona alle 12.30 e ritorno alle 14.15. La proposta di SkyAlps è dunque migliorativa rispetto alla prima offerta che prevedeva voli di andata con il ritorno il giorno successivo e recupera anche il collegamento con Napoli che inizialmente non era previsto dalla compagnia. La Regione che contribuisce con oltre 3 milioni di euro ai voli di continuità territoriale sta ora valutando, insieme all'Enac, la nuova proposta che per molti versi va incontro alle richieste formulate la scorsa settimana dal presidente della regione Acquaroli. SkyAlps si è impegnata per ora a garantire questi collegamenti per 45 giorni come chiesto dalla procedura d'emergenza dell'Enac dopo che Aeroitalia ha esercitato il recesso, ma potrebbe proseguire fino a ottobre data entro la quale sarà lanciato un nuovo bando. [post_title] => Ancona: la nuova proposta SkyAlps per la continuità recupera la rotta per Napoli [post_date] => 2024-03-14T09:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710409771000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Catalogna accende i riflettori sulla 37° edizione dell’America’s Cup, che da agosto e fino ad ottobre, vedrà Barcellona ospitare l'edizione 2024 della kermesse, richiamando appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo. L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l’iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione. «Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento». La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri. La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell’America’s Cup come “Evento di interesse speciale”. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand. Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America’s Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni. [post_title] => Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro [post_date] => 2024-03-13T11:47:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710330452000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. "Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)". Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: "Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri". Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: "Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco". I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. [post_title] => Naar apre in Germania: "Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso" [post_date] => 2024-03-12T11:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710243643000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti. Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi. Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone. L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello. Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi. Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi. [post_title] => Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili [post_date] => 2024-03-12T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710234917000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una costa di soli 46 chilometri di litorale adriatico poco sabbioso, a tratti selvaggio e a tratti candido grazie alle sue falesie a picco sul mare, l’Istria Slovena si sviluppa tra il ciglione carsico ad est, il Mare Adriatico ad ovest e la baia di San Bartolomeo a nord. E la sua popolazione, dalle numerose componenti etniche, rispecchia totalmente la varietà del paesaggio. Facilmente raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno, l’Istria Slovena è ormai da tempo una destinazione fruibile tutto l'anno grazie all'offerta wellness, mare, enogastronomia e active. Una meta dunque molto amata dai viaggiatori italiani che nel 2023 hanno fatto registrare incrementi importanti sul numero dei pernottamenti, occupando la terza posizione del mercato incoming, dopo Austria e Germania. La positività dei numeri registrati nella scorsa stagione diventa ancora più significativa se si tiene in considerazione che i flussi sono buoni durante tutto l’anno, quindi anche slegati dai momenti clou come i mesi estivi e le vacanze natalizie. In questa porzione di territorio sloveno, l’Adriatico lascia chiaramente cogliere la sua affascinante eredità che deriva dall'essere stato crocevia tra Venezia e Vienna: punto di partenza per le conquiste della Serenissima, riviera strategica e, al tempo stesso, mondana per l’impero degli Asburgo. Un vero e proprio microcosmo a pochi passi da Trieste, dove il verde rigoglioso si fonde quasi senza soluzione di continuità con tutte le sfumature dell’Adriatico, tra turchesi incredibilmente brillanti e profondi blu cristallini. Un territorio che, pur con una dimensione ridotta, racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni autentiche . La penisola istriana inizia subito dopo Muggia, alla periferia est di Trieste, e si spinge fino alle saline di Sicciole, al confine con la Croazia, a pochi chilometri da Umago. E come una sorta di triangolo si sviluppa verso l'interno. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola, la Baia della luna, la spiaggia di Bele skale (Rocce Bianche) e le città di Koper-Capodistria e Ankaran-Ancarano, anche i borghi dell'interno come Padna, Nova Vas o Sveti Peter sono piccoli gioielli dove natura, amore per la terra, vivacità delle tradizioni e particolarità architettoniche creano un equilibrio perfetto, reso unico dalla cordialità delle persone. Luoghi che diventano mete ambite in ogni stagione, anche se il periodo tra primavera ed estate permette di godere al massimo della varietà di offerta turistica, tra tuffi, macchia mediterranea in fioritura, vacanze in bicicletta o di godere di feste ed eventi dedicati a prodotti e tradizioni, quali, per esempio, la malvasia, l'olio, gli spumanti, gli ortaggi, i cachi, l'aglio e la raccolta del sale. «La primavera è alle porte e con essa è in arrivo una nuova stagione di eventi e attività che costituiranno anche un’ottima opportunità per le vacanze pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere» ha commentato Patricija Gržinič, Direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione turistica 2024. Quattro i Comuni dell’Istria Slovena che hanno presentato la propria offerta durante l'incontro con i media italiani: Portorose e Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano. Portorose è la base perfetta per le vacanze legate al benessere grazie anche alla presenza delle vicine saline di Sicciole, preziosa fonte di sostanze naturali per i trattamenti quali fanghi e acqua madre. Grazie al porto turistico, inoltre è una meta ideale anche per chi arriva via mare o per chi desidera esplorare la costa noleggiando un natante. Portorose inoltre, grazie anche al fatto che la maggior parte delle strutture è aperta tutto l'anno e alla presenza del suo auditorium, di sale meeting di diverse dimensioni perfettamente attrezzate, di spazi di grande suggestione come gli ex magazzini del sale, creati a metà del 1800 e ora disponibili per gli eventi, è l'ideale anche per il turismo congressuale e d'affari. Gli amanti del benessere apprezzeranno certamente anche Strugnano, area conosciuta principalmente per la falesia di flysch alta 80 metri, e per la Baia della Luna, la più bella insenatura marina slovena. Proprio qui si trova un rinomato centro termale e di talassoterapia Talaso Strunjan, con piscine d’acqua marina, trattamenti di bellezza, fanghi e saune. Pirano è un piccolo gioiello Adriatico: dall’ellittica Piazza Tartini, dedicata all'omonimo e celebre musicista piranese, agli imponenti palazzi ottocenteschi, come quello del Municipio fino alla secentesca chiesa di San Giorgio, il cui campanile è la perfetta copia in scala di quello di San Marco a Venezia. Numerosi i festival estivi, tra cui il Tartini Festival, ospitato nel chiostro di un monastero minorita con un'eccezionale acustica, oppure le serate musicali Piranesi, omaggio alla musica classica con interpreti e musicisti di fama internazionale. Isola, la città dei pescatori non ha mai perso le sue tradizioni che l’hanno resa famosa per la pesca e la lavorazione del pesce. Il particolare fascino veneziano di Isola, le stradine tortuose e gli ottimi ristoranti e bar dove godere della cucina di mare, rendono la città un luogo da vivere a pieno. Tappa immancabile per capire l’autenticità della località e la vitalità delle sue tradizioni è l’Isolana – La Casa del Mare, museo che raccoglie navi, barche e storie meravigliose. E sono davvero numerose le esperienze gastronomiche, che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti raccomandati dalla guida Michelin. Capodistria è invece un vero e proprio ponte tra mondo carsico e submediterraneo. Città dei soli, che decorano i palazzi veneziani medievali, ma anche del sole, che riscalda la laguna della Val Stagnon, e del Ciglione carsico e le pareti da arrampicate di fama mondiale. Il centro storico è incantevole e conserva con grande cura le tracce del suo lungo passato. Per una vacanza a totale contatto con l'ambiente, Ancarano è la scelta migliore. Relax e natura sono il fil rouge dell’esperienza da vivere nella penisola di Ancarano. Qui il clima è mite, la vegetazione rigogliosa, il patrimonio culturale, storico e variegato. Proprio queste caratteristiche attraggono, e hanno attratto nel passato, i visitatori, che possono ammirare i giardini del Monastero Benedettino, dove i monaci trasmettevano le conoscenze mediche già nell'XI secolo e ora trasformato in una particolare suggestiva struttura ricettiva, o il Parco Termale dell'ex Sanatorio. Il modo migliore per visitare quest’area è farlo lentamente: passeggiando lungo il sentiero circolare Bebler, che collega il centro di Ancarano con il Monte del Sanatorio, oppure godendo dei percorsi didattici tra i vigneti. Storia e natura collimano a Punta Grossa, una delle rare aree marine della costa slovena rimaste naturalmente incontaminate, che ospita l'unica fattoria antica interamente conservata sulla costa slovena, un forno comunitario per la cottura del pane, bunker, due postazioni da cannone della Seconda Guerra Mondiale, nonché la torre di vedetta. Nel Parco Paesaggistico Punta Grossa trovano la loro meta più ambita gli amanti delle attività all'aria aperta. «Obiettivo del biennio 2024-2025 è quello di investire e incrementare i flussi nel turismo della cultura e dell’arte. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del totale europeo e la nostra volontà è quella di presentare la Slovenia come destinazione internazionale sostenibile, moderna e creativa. Grazie ad un’offerta caratterizzata da produzioni artistiche, festival ed eventi di alta qualità, oltre ad un patrimonio culturale ottimamente preservato» ha cdichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo al termine della conferenza stampa. [gallery ids="463179,463181,463180"] [post_title] => Wellness, mare, enogastronomia e active: la nuova stagione turistica in Istria Slovena [post_date] => 2024-03-11T09:52:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710150770000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Perù è tra i protagonisti del Congresso Gastronomico di Identità Golose, in programma a Milano dal 9 all'11 marzo presso il MiCo Milano Congressi. PromPerù, la Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del paese, parteciperà con uno stand dedicato (n.45) presso il quale verranno organizzati showcooking, condotti da rinomati chef locali, masterclass e degustazioni di prodotti locali. E ancora dentro e fuori la fiera presentazioni a cura di rappresentanti e studiosi della gastronomia peruviana e cene gourmet. Identità Golose, giunto alla sua 19° edizione, è un appuntamento annuale che riunisce i luminari della cucina d'autore italiana e internazionale per celebrare l'eccellenza gastronomica. Presso lo stand del Perù, cinque chef di ristoranti peruviani in Italia, basati a Milano, Torino, Roma - Alma Criolla, Ta' Bueno, Llama Maki, Vale un Perù e Coraje – condurranno degli showcooking volti a far conoscere la varietà della deliziosa cucina del paese. Saranno inoltre disponibili degustazioni di cinque marchi di pisco, bevanda nazionale per eccellenza, (Pisco Demonio de los Andes, Pisco Fontana, Pisco 1615, Pisco Porton, Pisco MachuPisco) e di tre rinomati marchi di caffè (Sami, Vraem, Kessia Malu-His Majesty the Coffee). “La partecipazione del Perù alla manifestazione di Identità Golose rappresenta un'occasione straordinaria per promuovere la ricca cultura gastronomica peruviana e la sua biodiversità. Questa è una vetrina importante per attrarre l'interesse degli appassionati di cucina di tutto il mondo” ha dichiarato Joan Barrena, Consigliere economico commerciale di PromPerù in Italia, che sarà presente alla kermesse milanese. [post_title] => L'offerta gastronomica del Perù in scena a Identità Golose 2024, a Milano dal 9 all'11 marzo [post_date] => 2024-03-08T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709889302000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha prorogato la sua permanenza sull'aeroporto di Ancona fino al prossimo 31 marzo. La decisione è arrivata in seguito «dell'esito della procedura di urgenza indetta dall'Enac per garantire la continuità territoriale delle Marche» spiega una nota del vettore, che precedentemente aveva comunicato la propria uscita dallo scalo per il 16 marzo. Aeroitalia continuerà quindi a garantire sino alla fine del mese i collegamenti sulle rotte Ancona-Roma, Ancona-Milano e Ancona-Napoli. Di fatto la Regione Marche non vede di buon occhio la proposta di SkyAlps, unico vettore ad aver partecipato al bando di emergenza, che prevedeva un solo collegamento al giorno per Roma e Milano con il ritorno il giorno successivo. in fieri ci sarebbero contatti con SkyAlps con la mediazione dell'Enac, per una potenziale rimodulazione dei collegamenti: da una parte il vettore disponibile al doppio collegamento con Roma e Milano con un solo velivolo, e dall’altra la Regione pronta ad accettare orari sfalsati rispetto agli attuali che prevedono, ad esempio, la partenza contemporanea dal Sanzio alle ore 7 per Milano e Roma. Se i colloqui non dovessero andare a buon fine Enac potrebbe essere costretta al secondo bando di emergenza. [post_title] => Aeroitalia resterà ad Ancona fino al 31 marzo. In salita il percorso di SkyAlps per la ct [post_date] => 2024-03-07T09:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709805037000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi. Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare. Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti. Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti. Osservare l’attività vulcanica Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante. Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano. Le meraviglie del mare Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino. Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone. Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo. [post_title] => Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero [post_date] => 2024-03-06T14:27:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709735221000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le marche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":13,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":369,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463486\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Bruschini[/caption]\r

\r

In Bmt abbiamo incontrato Marco Bruschini direttore di Atim - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche.\r

\r

Come si propongono le Marche verso i mercati esteri?\r

\r

«Atim è stata voluta dla presidente della regione Marche Acquaroli, proprio per attrarre sempre più turisti dai mercati stranieri. Perché fatto cento il turismo delle marche 80 arriva dall'Italia e solo 20 dall'estero. Quindi noi stiamo facendo una promozione molto forte delle Marche proprio sui mercati stranieri a 360 gradi e i primi dati del 2023 ci danno ragione. Infatti abbiamo registrato un più 10% per gli arrivi e un 12% in più delle presenze. \r

\r

Naturalmente nel 2024 dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati di riferimento cioè Germania, Austria e Svizzera. Stiamo facendo un grande lavoro con la Francia, anche perché abbiamo un volo diretto Ancona-Parigi che è sempre pieno. Inoltre abbiamo voli su Londra e su Monaco. Su questi Paesi faremo delle azioni promozionali proprio per aumentare i flussi turistici. saremo inoltre alla prossima Arabian Travel Market di Dubai, dal 5 al 7 maggio. Durante la fiera parteciperemo ad un workshop organizzato dall'Itv per fare conoscere la destinazione Marche anche in questo mercato. \r

\r

E per l'Italia?\r

\r

«Parteciperemo alle fiere più importanti, quindi la Bit è che finita un mese fa e al Ttg di Rimini. Siamo tornati alla Borsa mediterranea del turismo a Napoli, perché ci sembra una tappa molto importante soprattutto in funzione del volo di continuità che abbiamo da Ancona a Napoli. Naturalmente questo ci avvicina al mercato della Campania che è molto importante che può essere un mercato di riferimento per le Marche»\r

\r

Per li tour operator avete qualche progetto per incentivare queste aziende alla promozione del territorio?\r

\r

«Noi faremo operazioni di comarketing con gli operatori stranieri. Partirà inoltre a breve un rgande progetto di promozione digitale che faremo insieme al consorzio del Conero e a tutti gli attrattori turistici come, per esempio, le Grotte di Frasassi. Poi con un grande tour operator tedesco stiamo mettendo in pista delle forme di collaborazione per riuscire a fare un'azione molto forte in Germania. Altre due missioni di sistema verranno organizzate negli Usa, in Texas, e questo entro il primo semestre. Nel secondo sbarcheremo in Arabia Saudita, perché il nostro testimonial Roberto Mancini è diventato il ct della nazionale dell'Arabia saudita e quindi tramite lui possiamo entrare dalla porta principale»","post_title":"Le Marche lanciano un grande un piano di promozione all'estero","post_date":"2024-03-14T13:44:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710423864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps ha ufficializzato all'Enac la nuova proposta per i voli di continuità territoriale dall'aeroporto di Ancona.\r

\r

L'operativo risponde alle richieste della Regione Marche con due voli giornalieri andata e ritorno su Milano e uno su Roma oltre alla conferma, anche se solo due volte a settimana, dei collegamenti con Napoli.\r

\r

Nel dettaglio la proposta formulata dal vettore altoatesino propone due voli andata e ritorno verso Milano Linate dal lunedì al venerdì. Il primo con partenza dal Sanzio alle 8 e ritorno alle 10.15. Il secondo con partenza alle 16 e ritorno alle 18.15; il sabato è previsto solo il volo del mattino mentre la domenica solo quello del pomeriggio.\r

\r

Per Roma, invece, è previsto un solo collegamento al giorno - rispetto ai due attuali - sette giorni su sette, con partenza da Roma verso Ancona alle 13.45 e ritorno da Ancona alle 16.35.\r

\r

Per Napoli, infine, invece del collegamento giornaliero, rimarrebbe un presidio due volte a settimana, il lunedì e il venerdì con partenza da Ancona alle 12.30 e ritorno alle 14.15.\r

\r

La proposta di SkyAlps è dunque migliorativa rispetto alla prima offerta che prevedeva voli di andata con il ritorno il giorno successivo e recupera anche il collegamento con Napoli che inizialmente non era previsto dalla compagnia.\r

\r

La Regione che contribuisce con oltre 3 milioni di euro ai voli di continuità territoriale sta ora valutando, insieme all'Enac, la nuova proposta che per molti versi va incontro alle richieste formulate la scorsa settimana dal presidente della regione Acquaroli.\r

SkyAlps si è impegnata per ora a garantire questi collegamenti per 45 giorni come chiesto dalla procedura d'emergenza dell'Enac dopo che Aeroitalia ha esercitato il recesso, ma potrebbe proseguire fino a ottobre data entro la quale sarà lanciato un nuovo bando.","post_title":"Ancona: la nuova proposta SkyAlps per la continuità recupera la rotta per Napoli","post_date":"2024-03-14T09:49:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710409771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna accende i riflettori sulla 37° edizione dell’America’s Cup, che da agosto e fino ad ottobre, vedrà Barcellona ospitare l'edizione 2024 della kermesse, richiamando appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo.\r

L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l’iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione.\r

«Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento».\r

La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri.\r

La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell’America’s Cup come “Evento di interesse speciale”.\r

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand.\r

Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America’s Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni.","post_title":"Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro","post_date":"2024-03-13T11:47:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710330452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti.\r

\r

Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi.\r

\r

Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone.\r

\r

L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello.\r

\r

Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi.\r

\r

Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi.\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili","post_date":"2024-03-12T09:15:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710234917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una costa di soli 46 chilometri di litorale adriatico poco sabbioso, a tratti selvaggio e a tratti candido grazie alle sue falesie a picco sul mare, l’Istria Slovena si sviluppa tra il ciglione carsico ad est, il Mare Adriatico ad ovest e la baia di San Bartolomeo a nord. E la sua popolazione, dalle numerose componenti etniche, rispecchia totalmente la varietà del paesaggio.\r

\r

Facilmente raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno, l’Istria Slovena è ormai da tempo una destinazione fruibile tutto l'anno grazie all'offerta wellness, mare, enogastronomia e active. Una meta dunque molto amata dai viaggiatori italiani che nel 2023 hanno fatto registrare incrementi importanti sul numero dei pernottamenti, occupando la terza posizione del mercato incoming, dopo Austria e Germania. La positività dei numeri registrati nella scorsa stagione diventa ancora più significativa se si tiene in considerazione che i flussi sono buoni durante tutto l’anno, quindi anche slegati dai momenti clou come i mesi estivi e le vacanze natalizie. \r

\r

In questa porzione di territorio sloveno, l’Adriatico lascia chiaramente cogliere la sua affascinante eredità che deriva dall'essere stato crocevia tra Venezia e Vienna: punto di partenza per le conquiste della Serenissima, riviera strategica e, al tempo stesso, mondana per l’impero degli Asburgo. Un vero e proprio microcosmo a pochi passi da Trieste, dove il verde rigoglioso si fonde quasi senza soluzione di continuità con tutte le sfumature dell’Adriatico, tra turchesi incredibilmente brillanti e profondi blu cristallini. Un territorio che, pur con una dimensione ridotta, racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni autentiche .\r

\r

La penisola istriana inizia subito dopo Muggia, alla periferia est di Trieste, e si spinge fino alle saline di Sicciole, al confine con la Croazia, a pochi chilometri da Umago. E come una sorta di triangolo si sviluppa verso l'interno. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola, la Baia della luna, la spiaggia di Bele skale (Rocce Bianche) e le città di Koper-Capodistria e Ankaran-Ancarano, anche i borghi dell'interno come Padna, Nova Vas o Sveti Peter sono piccoli gioielli dove natura, amore per la terra, vivacità delle tradizioni e particolarità architettoniche creano un equilibrio perfetto, reso unico dalla cordialità delle persone.\r

Luoghi che diventano mete ambite in ogni stagione, anche se il periodo tra primavera ed estate permette di godere al massimo della varietà di offerta turistica, tra tuffi, macchia mediterranea in fioritura, vacanze in bicicletta o di godere di feste ed eventi dedicati a prodotti e tradizioni, quali, per esempio, la malvasia, l'olio, gli spumanti, gli ortaggi, i cachi, l'aglio e la raccolta del sale.\r

\r

«La primavera è alle porte e con essa è in arrivo una nuova stagione di eventi e attività che costituiranno anche un’ottima opportunità per le vacanze pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere» ha commentato Patricija Gržinič, Direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione turistica 2024. \r

Quattro i Comuni dell’Istria Slovena che hanno presentato la propria offerta durante l'incontro con i media italiani: Portorose e Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano.\r

\r

Portorose è la base perfetta per le vacanze legate al benessere grazie anche alla presenza delle vicine saline di Sicciole, preziosa fonte di sostanze naturali per i trattamenti quali fanghi e acqua madre. Grazie al porto turistico, inoltre è una meta ideale anche per chi arriva via mare o per chi desidera esplorare la costa noleggiando un natante. Portorose inoltre, grazie anche al fatto che la maggior parte delle strutture è aperta tutto l'anno e alla presenza del suo auditorium, di sale meeting di diverse dimensioni perfettamente attrezzate, di spazi di grande suggestione come gli ex magazzini del sale, creati a metà del 1800 e ora disponibili per gli eventi, è l'ideale anche per il turismo congressuale e d'affari. \r

\r

Gli amanti del benessere apprezzeranno certamente anche Strugnano, area conosciuta principalmente per la falesia di flysch alta 80 metri, e per la Baia della Luna, la più bella insenatura marina slovena. Proprio qui si trova un rinomato centro termale e di talassoterapia Talaso Strunjan, con piscine d’acqua marina, trattamenti di bellezza, fanghi e saune. \r

\r

Pirano è un piccolo gioiello Adriatico: dall’ellittica Piazza Tartini, dedicata all'omonimo e celebre musicista piranese, agli imponenti palazzi ottocenteschi, come quello del Municipio fino alla secentesca chiesa di San Giorgio, il cui campanile è la perfetta copia in scala di quello di San Marco a Venezia. Numerosi i festival estivi, tra cui il Tartini Festival, ospitato nel chiostro di un monastero minorita con un'eccezionale acustica, oppure le serate musicali Piranesi, omaggio alla musica classica con interpreti e musicisti di fama internazionale. \r

\r

Isola, la città dei pescatori non ha mai perso le sue tradizioni che l’hanno resa famosa per la pesca e la lavorazione del pesce. Il particolare fascino veneziano di Isola, le stradine tortuose e gli ottimi ristoranti e bar dove godere della cucina di mare, rendono la città un luogo da vivere a pieno. Tappa immancabile per capire l’autenticità della località e la vitalità delle sue tradizioni è l’Isolana – La Casa del Mare, museo che raccoglie navi, barche e storie meravigliose. E sono davvero numerose le esperienze gastronomiche, che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti raccomandati dalla guida Michelin.\r

\r

Capodistria è invece un vero e proprio ponte tra mondo carsico e submediterraneo. Città dei soli, che decorano i palazzi veneziani medievali, ma anche del sole, che riscalda la laguna della Val Stagnon, e del Ciglione carsico e le pareti da arrampicate di fama mondiale. Il centro storico è incantevole e conserva con grande cura le tracce del suo lungo passato. \r

\r

Per una vacanza a totale contatto con l'ambiente, Ancarano è la scelta migliore. Relax e natura sono il fil rouge dell’esperienza da vivere nella penisola di Ancarano. Qui il clima è mite, la vegetazione rigogliosa, il patrimonio culturale, storico e variegato. Proprio queste caratteristiche attraggono, e hanno attratto nel passato, i visitatori, che possono ammirare i giardini del Monastero Benedettino, dove i monaci trasmettevano le conoscenze mediche già nell'XI secolo e ora trasformato in una particolare suggestiva struttura ricettiva, o il Parco Termale dell'ex Sanatorio. Il modo migliore per visitare quest’area è farlo lentamente: passeggiando lungo il sentiero circolare Bebler, che collega il centro di Ancarano con il Monte del Sanatorio, oppure godendo dei percorsi didattici tra i vigneti. Storia e natura collimano a Punta Grossa, una delle rare aree marine della costa slovena rimaste naturalmente incontaminate, che ospita l'unica fattoria antica interamente conservata sulla costa slovena, un forno comunitario per la cottura del pane, bunker, due postazioni da cannone della Seconda Guerra Mondiale, nonché la torre di vedetta. Nel Parco Paesaggistico Punta Grossa trovano la loro meta più ambita gli amanti delle attività all'aria aperta.\r

\r

«Obiettivo del biennio 2024-2025 è quello di investire e incrementare i flussi nel turismo della cultura e dell’arte. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del totale europeo e la nostra volontà è quella di presentare la Slovenia come destinazione internazionale sostenibile, moderna e creativa. Grazie ad un’offerta caratterizzata da produzioni artistiche, festival ed eventi di alta qualità, oltre ad un patrimonio culturale ottimamente preservato» ha cdichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo al termine della conferenza stampa.\r

\r

[gallery ids=\"463179,463181,463180\"]","post_title":"Wellness, mare, enogastronomia e active: la nuova stagione turistica in Istria Slovena","post_date":"2024-03-11T09:52:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710150770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Perù è tra i protagonisti del Congresso Gastronomico di Identità Golose, in programma a Milano dal 9 all'11 marzo presso il MiCo Milano Congressi. \r

\r

PromPerù, la Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del paese, parteciperà con uno stand dedicato (n.45) presso il quale verranno organizzati showcooking, condotti da rinomati chef locali, masterclass e degustazioni di prodotti locali. E ancora dentro e fuori la fiera presentazioni a cura di rappresentanti e studiosi della gastronomia peruviana e cene gourmet.\r

\r

Identità Golose, giunto alla sua 19° edizione, è un appuntamento annuale che riunisce i luminari della cucina d'autore italiana e internazionale per celebrare l'eccellenza gastronomica. \r

\r

Presso lo stand del Perù, cinque chef di ristoranti peruviani in Italia, basati a Milano, Torino, Roma - Alma Criolla, Ta' Bueno, Llama Maki, Vale un Perù e Coraje – condurranno degli showcooking volti a far conoscere la varietà della deliziosa cucina del paese. Saranno inoltre disponibili degustazioni di cinque marchi di pisco, bevanda nazionale per eccellenza, (Pisco Demonio de los Andes, Pisco Fontana, Pisco 1615, Pisco Porton, Pisco MachuPisco) e di tre rinomati marchi di caffè (Sami, Vraem, Kessia Malu-His Majesty the Coffee).\r

\r

“La partecipazione del Perù alla manifestazione di Identità Golose rappresenta un'occasione straordinaria per promuovere la ricca cultura gastronomica peruviana e la sua biodiversità. Questa è una vetrina importante per attrarre l'interesse degli appassionati di cucina di tutto il mondo” ha dichiarato Joan Barrena, Consigliere economico commerciale di PromPerù in Italia, che sarà presente alla kermesse milanese.","post_title":"L'offerta gastronomica del Perù in scena a Identità Golose 2024, a Milano dal 9 all'11 marzo","post_date":"2024-03-08T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709889302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha prorogato la sua permanenza sull'aeroporto di Ancona fino al prossimo 31 marzo. La decisione è arrivata in seguito «dell'esito della procedura di urgenza indetta dall'Enac per garantire la continuità territoriale delle Marche» spiega una nota del vettore, che precedentemente aveva comunicato la propria uscita dallo scalo per il 16 marzo.\r

\r

Aeroitalia continuerà quindi a garantire sino alla fine del mese i collegamenti sulle rotte Ancona-Roma, Ancona-Milano e Ancona-Napoli.\r

\r

Di fatto la Regione Marche non vede di buon occhio la proposta di SkyAlps, unico vettore ad aver partecipato al bando di emergenza, che prevedeva un solo collegamento al giorno per Roma e Milano con il ritorno il giorno successivo.\r

\r

in fieri ci sarebbero contatti con SkyAlps con la mediazione dell'Enac, per una potenziale rimodulazione dei collegamenti: da una parte il vettore disponibile al doppio collegamento con Roma e Milano con un solo velivolo, e dall’altra la Regione pronta ad accettare orari sfalsati rispetto agli attuali che prevedono, ad esempio, la partenza contemporanea dal Sanzio alle ore 7 per Milano e Roma. Se i colloqui non dovessero andare a buon fine Enac potrebbe essere costretta al secondo bando di emergenza.","post_title":"Aeroitalia resterà ad Ancona fino al 31 marzo. In salita il percorso di SkyAlps per la ct","post_date":"2024-03-07T09:50:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709805037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi.\r

Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie\r

Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare.\r

\r

Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti.\r

\r

Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti.\r

Osservare l’attività vulcanica\r

Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante.\r

\r

Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano.\r

Le meraviglie del mare\r

Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino.\r

\r

Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone.\r

\r

Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo.\r

\r

","post_title":"Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero","post_date":"2024-03-06T14:27:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709735221000]}]}}