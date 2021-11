Le guide ambientali escursionistiche non prenderanno sostegni dallo Stato

Via libera ai ristori per le guide e gli accompagnatori turistici, che potranno beneficiare del contributo erogato dal ministero del turismo. Escluse le guide ambientali escursionistiche nonostante condividano lo stesso codice Ateco e siano state ugualmente colpite dalle restrizioni conseguenti alla pandemia.

Nell’avviso ministeriale viene specificato come a far richiesta possano essere tutti i professionisti identificati dal codice Ateco 79.90.20.

«Fino a qui tutto bene – sostiene il presidente Aigae Davide Galli -. Purtroppo il ministero aggiunge un requisito per fare la domanda: essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Ciò esclude di fatto le guide ambientali escursionistiche dal ristoro. Le guide turistiche e gli accompagnatori condividono il codice Ateco con le Gae, ci chiediamo quindi quale sia la ratio alla base di questa vera e propria ingiustizia che colpisce più di 5.000 professionisti su tutto il territorio italiano».

Dato per assodato che il ristoro è volto ad aiutare tutti i professionisti del settore turistico colpiti dalle restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, Aigae ci tiene a segnalare che, alla stregua delle guide turistiche e degli accompagnatori, anche molte guide ambientali hanno subito pesanti perdite durante la pandemia.

«Non è nel nostro stile lamentarci – conclude Galli – il nostro settore, quello del turismo ambientale, si è dimostrato tra i più resilienti, e i nostri soci si sono rimboccati le maniche per ripartire con maggiore forza e determinazione e in molti casi ci sono riusciti. Ovviamente questo vale per molti ma non per tutti, alcuni di noi stentano a ripartire, e per quanto non siano la maggioranza troviamo ingiusto che il Ministero li escluda senza nessuna motivazione».

Oltre al danno la beffa, una delle FAQ del ministero è dedicata proprio alle guide ambientali escursionistiche.

Domanda: Le guide ambientalistiche ed escursionistiche possono accedere al contributo?

Risposta: No, le guide ambientalistiche ed escursionistiche non possono accedere al contributo. L’articolo 2, comma 2, lettera i) dell’Avviso prevede che siano ammessi al contributo solo coloro che sono in possesso del patentino di abilitazione alla professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Non saranno ammesse a contributo altre figure professionali anche se identificate coi medesimi codici Ateco di cui all’articolo 2.

Ma perché?