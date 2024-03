L’Adsp del Mar Ligure Orientale all’European Cruise Summit Clia, “importante fare sistema” L’ADSP del Mar Ligure Orientale è presente all’ European Cruise Summit CLIA a Genova, nel padiglione Jean Nouvel, assieme a Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e AdSP del Mar Ligure Occidentale.



Forte del primato nazionale che si è conquistata negli anni e che registra nel 2023 tre milioni e centomila passeggeri sul totale di 13 milioni e ottocentomila totali che hanno scelto di visitare il nostro Paese a bordo di navi da crociere, la Liguria ha deciso di fare sistema per presentarsi ai partecipanti al Summit biennale provenienti da tutto il mondo. Del resto La Spezia, che nel 2023 ha raggiunto i 185 scali con 710.000 passeggeri (Marina di Carrara 20 scali e 15.000 passeggeri) contribuisce in modo importante all’andamento record del settore cruise della nostra Regione.



«Il porto della Spezia ha raggiunto il record storico di attracchi di navi passeggeri, superando abbondantemente i livelli di traffico prepandemici – spiega Federica Montaresi, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – E molto ci aspettiamo dal prossimo futuro, che prevede la realizzazione entro il 2026 del nuovo molo crociere su Calata Paita, in grado di offrire nuovi accosti per navi da crociere in aggiunta al Molo Garibaldi, e la nuova Stazione Marittima, che verrà realizzata sul nuovo molo e in parte su Calata Paita, area oggi parte del porto commerciale che sarà interessata dal waterfront cittadino. Abbiamo investito non solo in infrastrutture, ma anche molto in sostenibilità. Fermo restando che anche nel contesto di questo summit sono stati mostrati i più innovativi sistemi per rendere sempre più ecologiche le navi passeggeri, l’AdSP sta avanzando con i lavori per l’elettrificazione di tutte le banchine che consentiranno lo spegnimento dei motori delle navi in sosta. Collaboriamo attivamente con la Capitaneria e l’amministrazione comunale per tenere monitorato il livello delle emissioni. Un futuro di nuove energie, non solo quelle legate all’efficientamento energetico e alla diversificazione delle fonti, ma anche quelle che verranno sprigionate con i nuovi investimenti e le importanti trasformazioni che interesseranno il nuovo waterfront per un migliore rapporto tra il porto e la città».



Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono rosee le prospettive 2024 del turismo organizzato secondo Pier Ezhaya, intervenuto alla seconda edizione dell'Hotellerie Summit organizzato da Pambianco nella sede della Borsa di Milano. Dopo un 2023 durante il quale i tour operator sono riusciti a recuperare i fatturati dell'anno pre-Covid 2019 grazie soprattutto all'aumento dei prezzi trascinati dall'inflazione, il presidente di Astoi ha sottolineato come il 2024 si sia aperto sotto ancora migliori auspici. Il trend sembrerebbe infatti indicare un'ulteriore crescita del 10% dei ricavi, evidentemente supportati anche da un certo recupero dei volumi. "Ovviamente dobbiamo fare i conti con la difficile situazione in Medio Oriente - ha osservato Ezhaya -, ma spostando in parte i flussi su altre destinazioni sono convinto che l'incremento sarà sensibile". D'altronde il turismo organizzato vanta indubbiamente una resilienza e una capacità di adattamento invidiabile. "Da tempo, per competere con le proposte online, noi dobbiamo offrire una vacanza in grado di essere percepita come distintiva: che sia per forme di intrattenimento capaci di tenere conto delle evoluzioni dei costumi o per proposte tailor made in grado di offrire esperienze difficilmente reperibili su altri canali". Nuove destinazioni E tra i compiti del tour operating c'è anche quello di trovare e valorizzare nuove destinazioni: "Il mondo è vasto. E se l'area caraibica oggi è sicuramente ben sviluppata, non altrettanto si può dire di altre regioni del globo. Al momento mi vengono in mente per esempio le isole Dahlak in Eritrea, le Comore, oppure il Sud del Madagascar e poi ancora gran parte del Sud-Est asiatico. Tutte mete ancora da esplorare pienamente, verso le quali si sta dirigendo l'interesse di alcuni operatori". E ciò senza dimenticare l'Italia, che a oggi pesa per circa il 12% del fatturato del turismo organizzato. Qui il discorso è ovviamente articolato "perché più la vacanza è semplice da organizzare meno i to sono necessari. Esiste quindi una parte di mercato che sfugge naturalmente ai nostri canali di vendita. In questo caso occorre puntare allora sulla personalizzazione e possibilmente sull'esclusività". Infine una parola sulle sfide - opportunità del prossimo futuro: "Senz'altro l'intelligenza artificiale generativa e i consumatori nativi digitali. Dobbiamo capire velocemente come le nuove tecnologie impatteranno sui comportamenti d'acquisto delle persone e quali allo stesso tempo le esigenze e i bisogni delle generazioni più giovani, destinate presto a rappresentare la parte più considerevole della domanda di viaggi". [post_title] => Ezhaya, Astoi: nel 2024 ricavi dei tour operator in crescita del 10% [post_date] => 2024-03-15T09:12:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710493941000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022). Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022). Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022). [post_title] => Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's [post_date] => 2024-03-14T13:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710423162000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo i dati Clia il 70% delle persone prenota una vacanza in crociera attraverso le online travel agency, che assumono un ruolo sempre più cruciale. Questo è uno dei dati evidenziati nel corso della Clia European Cruise Week in corso a Genova. «Sono entusiasta di partecipare a nome di Crocierissime per la prima volta a Clia, un evento di rilevanza internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia, e in particolare Genova - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - come palcoscenico per discutere sul futuro del settore crocieristico. La mia presenza in qualità di ceo della più importante agenzia online in Italia dedicata al mondo delle crociere è volta proprio a sottolineare il ruolo cruciale che stanno assumendo sempre più le ota all’interno della Customer Journey dei crocieristi, come emerge anche dai dati Clia a livello globale; infatti il 70% delle persone che prenotano una vacanza in crociera ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto attraverso questo tipo di piattaforme. Questo dato significativo è stato registrato anche da noi di Crocierissime, che proprio nel Report Annuale 2023 abbiamo messo in luce l’incremento del 28% delle prenotazioni effettuate dai crocieristi italiani sul nostro sito, trend decisamente positivo rispetto all’anno precedente». A rafforzare questa tendenza non solo la semplicità di navigazione del sito Crocierissime ma soprattutto il team di consulenti che si impegna a guidare i clienti lungo l’intera customer journey con un supporto personalizzato e diretto. L’età media delle persone che prediligono una vacanza in crociera è sempre più bassa - in particolare i crocieristi italiani sono i più giovani a livello mondiale - e il supporto di un team di esperti è diventato fondamentale per scegliere la vacanza più adatta alle proprie esigenze anche in base alle offerte a bordo, che sono sempre più numerose e diversificate. «In un contesto così dinamico - aggiunge Amoretti - in cui le proposte disponibili online sono innumerevoli, è cruciale quindi adottare un approccio ibrido, che permetta di combinare l’aspetto tecnologico con quello umano: nonostante l’efficienza delle piattaforme online, i viaggiatori cercano ancora quella connessione umana, quel consiglio personale che solo un esperto può offrire e che continua a essere il valore aggiunto di Crocierissime, che ci distingue e ci rende indispensabili nel mondo sempre più complesso delle crociere». [post_title] => Crocierissime, il 70% delle persone prenota una crociera attraverso le ota [post_date] => 2024-03-14T12:28:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419284000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green. «Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo». I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio. [post_title] => Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green [post_date] => 2024-03-14T12:26:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419203000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'ex Habiba il resort di debutto a Marsa Alam del brand Valtur. Integralmente ristrutturato, pur conservando il suo tradizionale stile nubiano, il Pickalbatros Portofino offre ben 522 camere di differenti tipologie. Il complesso include pure un centro benessere con un nutrito programma di trattamenti e sei ristoranti tematici, integralmente a disposizione dei clienti senza l’obbligo di prenotazione (a eccezione del locale di pesce), nonché 15 bar, tra cui uno sky e uno sport bar. Per quanto riguarda le dotazioni acquatiche, il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino vanta 15 piscine (12 per adulti e tre per bambini) e un Aquapark con 32 scivoli, dove è localizzata la maggior parte delle family suite. Completa la rosa delle risorse delle attività outdoor, un'area sportiva con due campi da padel e da tennis, campo da calcio, beach volley e ulteriori facility per altre discipline. Tra i motivi che hanno spinto l’operatore a inserire il resort nella programmazione, il punto mare spettacolare e dai toni da cartolina: oltre al classico pontile che porta oltre il reef per le immersioni e lo snorkeling praticato da nuotatori esperti, il lido privato e attrezzato si caratterizza per la presenza di alcune piscine naturali, facilmente raggiungibili dalla riva anche dai bambini. Immancabile il centro diving. “Arriviamo con Valtur a Marsa Alam con una struttura perfetta per il mercato italiano che già la conosce e apprezza - spiega il product manager mar Rosso, Michele Matone -. La ristrutturazione è rimasta fedele allo stile degli esterni che piacevolmente evocano atmosfere un po’ da mille e una notte, molto amate dalla clientela. L’Egitto è una meta imprescindibile e per aprire la destinazione, così come abbiamo fatto per Sharm el Sheikh, volevamo piazzarci tra i brand in evidenza per la tipologia di struttura e la formula di servizio. Siamo, quindi, molto soddisfatti di essere riusciti a far sventolare la bandiera Valtur su un punto mare tra i più scenografici del litorale di Marsa Alam. L’accoglienza da parte del mercato è stata ottima con numeri molto buoni già per le vacanze pasquali, i ponti e le festività in arrivo”. Il piano voli prevede in particolare comode rotazioni il sabato da Milano Malpensa e da Verona, a cui si aggiungono alcuni collegamenti da Bergamo per le vacanze pasquali. [post_title] => Il brand Valtur approda a Marsa Alam con il Pickalbatros Portofino [post_date] => 2024-03-14T09:51:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710409909000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Massa lo ripete da mesi: il 2023 è stato un anno eccezionale per la crocieristica. E ora arriva anche il conforto dei numeri. Intervenuto in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco a Milano, il vice president Southern Europe ha rivelato come l'anno scorso la sezione cruise del gruppo Msc abbia totalizzato un giro d'affari di circa 4,5 miliardi di euro: quasi il doppio rispetto ai poco più di 2,6 miliardi del 2022, che tuttavia scontava ancora almeno in parte la ripartenza post-Covid. Volumi che vanno inseriti peraltro nel contesto di un gruppo che ha nel trasporto in mare il proprio core business. Una realtà capace di generare attorno ai 100 miliardi di euro di fatturato nel solo 2023 e che grazie alle sue oltre 700 navi gestisce oggi il 23% dei container in navigazione a livello globale. "Al contrario di altre industrie - ha dichiarato con un certo orgoglio Massa dal palco della Borsa dove si è svolto l'evento - da noi il driver è l'offerta. La domanda siamo sempre in grado di crearla, come per esempio abbiamo fatto proprio noi di Msc con il Mediterraneo d'inverno. L'unico collo di bottiglia è rappresentato dalla capacità costruttiva dei cantieri. Nel mondo ne esistono solamente tre in grado di costruire unità da crociera". Oltre a Fincantieri, ci sono i francesi degli Chantiers de l'Atlantique e lo stabilimento finnico ma di proprietà tedesca Meyer Turku. E le commesse certo non mancano: "Ne contiamo ben 44 fino al 2027. Noi stessi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo varato tre navi, per un totale di circa 7.400 nuove cabine, capaci sostanzialmente di ospitare 15 mila passeggeri a settimana. Si tratta di unità che prima vengono progettate, poi costruite in tre-cinque anni e quindi tradizionalmente rese operative per 35 - 40 anni". Per Massa nel prossimo futuro il mondo delle crociere non avrà più come riferimento il solo mercato del turismo. Sarà capace di confrontarsi con l'intera gamma dell'industria del tempo libero: "Sino a una ventina di anni fa - ha infatti concluso il manager napoletano - la crocieristica si rivolgeva quasi esclusivamente a una domanda di nicchia, fatta di persone innamorate dell'immagine Love Boat. Progressivamente la visione del pubblico è cambiata. Ora un viaggio in nave è alternativo non solo a una settimana di vacanza ma, nel caso degli itinerari brevi, anche agli short break o ai soggiorni di qualche giorno negli agriturismo. Se mai dovessimo proporre esperienze di una giornata a bordo, sono sicuro che cominceremmo a competere persino con i centri commerciali". [post_title] => Massa, Msc: nel 2023 fatturato quasi raddoppiato a quota 4,5 mld [post_date] => 2024-03-14T08:12:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710403964000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair investe su Bologna, dove ha raggiunto i 45 milioni di passeggeri trasportati, e per l'estate opererà un network di 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su più di 10 rotte, tra cui Barcellona, Ibiza, Mykonos, Cracovia, Bucarest, Sofia e Vienna. «Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto di Bologna, con il posizionamento di 11 aeromobili – che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari - afferma Mauro Bolla, country manager della low cost per l’Italia e il Mediterraneo Orientale - aumentando la frequenza settimanale su più di 10 rotte e supportando 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 per piloti, personale di cabina e ingegneri». «I 45 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi, sono un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna - commenta Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell'Aeroporto di Bologna -. La summer 2024 si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco. In una logica di sviluppo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo del network coerente con la domanda della nostra catchment area e con la capacità infrastrutturale dello scalo». [post_title] => Ryanair a Bologna con un tris di nuove rotte e 11 aeromobili basati [post_date] => 2024-03-13T14:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710338698000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Catalogna accende i riflettori sulla 37° edizione dell’America’s Cup, che da agosto e fino ad ottobre, vedrà Barcellona ospitare l'edizione 2024 della kermesse, richiamando appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo. L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l’iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione. «Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento». La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri. La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell’America’s Cup come “Evento di interesse speciale”. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand. Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America’s Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni. [post_title] => Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro [post_date] => 2024-03-13T11:47:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710330452000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con il vento in poppa la Clia Cruise Week di Genova con oltre 2 mila partecipanti, 150 speaker, 120 stand, 180 aziende espositrici, 220 manager delle compagnie crocieristiche tra cui 80 buyers. La settimana europea della crociera, organizzata da Clia in collaborazione con regione Liguria, comune di Genova, Autorità portuale del mar Ligure Occidentale e Camera di commercio di Genova, è in corso nella città della Lanterna fino al 14 marzo al padiglione Jean Nouvel della fiera cittadina. Una grande manifestazione della crocieristica, dove sono riuniti ministri italiani e stranieri, i ceo di tutte le principali compagnie, istituzioni e autorità internazionali, stakeholder del comparto, della cantieristica e centinaia di fornitori, proprio nel momento in cui il settore può guardare con ottimismo al futuro. Le previsioni di Clia indicano che nel 2024 in Italia si potrebbe superare la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati: la conferma che il Belpaese si pone come principale meta europea. Inoltre, i 60 porti crocieristici della Penisola registreranno oltre 5.200 approdi. Nel 2022 il settore ha generato in Europa 56,4 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi in Italia. Nei prossimi cinque anni le compagnie spenderanno 34 miliardi di euro per il varo di 55 nuove navi. Il 98% di questi investimenti avverrà in Europa (per 52 navi, pari a investimenti delle compagnie di 33,1 miliardi). E da qui al 2028 i cantieri italiani costruiranno la metà delle navi da crociera del mondo, per un investimento complessivo di circa 20 miliardi, e una ricaduta economica totale superiore agli 80 miliardi. Per quanto riguarda il sistema di alimentazione delle nuove navi, 36 delle 55 unità in costruzione saranno alimentate a gnl (più sette a metanolo, o in grado di usarlo). Un sorpasso nei confronti dei carburanti tradizionali che è già in corso, tanto che delle 12 navi delle compagnie appartenenti a Clia in consegna quest’anno, sei saranno a lng e altrettante a carburante tradizionale. Negli anni a venire il rapporto migliorerà: nel 2025 11 a gnl e nove a carburante tradizionale, poi sei a tre nel 2026. Infine, cinque a uno nel 2027 «Questo evento rappresenta una grande scommessa vinta sia per Genova che per l’Italia - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman Msc Cruises e chairman Clia Europe -. Da qui il gotha della crocieristica internazionale definirà infatti gli scenari dell’intero settore per gli anni a venire. Le crociere sono un comparto molto importante, in cui l’Italia è leader in Europa e le cui ricadute hanno un forte impatto sia turistico sia economico. Lo sviluppo di tale settore diventa così un elemento cruciale per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, per la crescita dei territori e per l’occupazione». «Siamo estremamente orgogliosi di accogliere a Genova un evento di tale portata – sostiene il sindaco di Genova, Marco Bucci –. E questa settimana, la nostra città si è trasformata nella capitale internazionale delle crociere, con migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. La nostra città si pone al centro di una delle industrie turistiche più dinamiche e in rapida crescita, grazie alla capacità di saper sfruttare appieno la sua posizione strategica e il suo potenziale come destinazione crocieristica. La Clia Cruise Week rappresenta un'occasione unica per mettere in contatto gli operatori internazionali, le istituzioni, i fornitori e gli stakeholder del comparto». [post_title] => Clia Cruise Week: a Genova 2 mila partecipanti e 180 espositori. Focus sulla transizione ambientale [post_date] => 2024-03-13T09:04:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710320677000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ladsp del mar ligure orientale alleuropean cruise summit clia importante sistema" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":899,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono rosee le prospettive 2024 del turismo organizzato secondo Pier Ezhaya, intervenuto alla seconda edizione dell'Hotellerie Summit organizzato da Pambianco nella sede della Borsa di Milano. Dopo un 2023 durante il quale i tour operator sono riusciti a recuperare i fatturati dell'anno pre-Covid 2019 grazie soprattutto all'aumento dei prezzi trascinati dall'inflazione, il presidente di Astoi ha sottolineato come il 2024 si sia aperto sotto ancora migliori auspici. \r

\r

Il trend sembrerebbe infatti indicare un'ulteriore crescita del 10% dei ricavi, evidentemente supportati anche da un certo recupero dei volumi. \"Ovviamente dobbiamo fare i conti con la difficile situazione in Medio Oriente - ha osservato Ezhaya -, ma spostando in parte i flussi su altre destinazioni sono convinto che l'incremento sarà sensibile\".\r

\r

D'altronde il turismo organizzato vanta indubbiamente una resilienza e una capacità di adattamento invidiabile. \"Da tempo, per competere con le proposte online, noi dobbiamo offrire una vacanza in grado di essere percepita come distintiva: che sia per forme di intrattenimento capaci di tenere conto delle evoluzioni dei costumi o per proposte tailor made in grado di offrire esperienze difficilmente reperibili su altri canali\".\r

Nuove destinazioni\r

E tra i compiti del tour operating c'è anche quello di trovare e valorizzare nuove destinazioni: \"Il mondo è vasto. E se l'area caraibica oggi è sicuramente ben sviluppata, non altrettanto si può dire di altre regioni del globo. Al momento mi vengono in mente per esempio le isole Dahlak in Eritrea, le Comore, oppure il Sud del Madagascar e poi ancora gran parte del Sud-Est asiatico. Tutte mete ancora da esplorare pienamente, verso le quali si sta dirigendo l'interesse di alcuni operatori\".\r

\r

E ciò senza dimenticare l'Italia, che a oggi pesa per circa il 12% del fatturato del turismo organizzato. Qui il discorso è ovviamente articolato \"perché più la vacanza è semplice da organizzare meno i to sono necessari. Esiste quindi una parte di mercato che sfugge naturalmente ai nostri canali di vendita. In questo caso occorre puntare allora sulla personalizzazione e possibilmente sull'esclusività\".\r

\r

Infine una parola sulle sfide - opportunità del prossimo futuro: \"Senz'altro l'intelligenza artificiale generativa e i consumatori nativi digitali. Dobbiamo capire velocemente come le nuove tecnologie impatteranno sui comportamenti d'acquisto delle persone e quali allo stesso tempo le esigenze e i bisogni delle generazioni più giovani, destinate presto a rappresentare la parte più considerevole della domanda di viaggi\".","post_title":"Ezhaya, Astoi: nel 2024 ricavi dei tour operator in crescita del 10%","post_date":"2024-03-15T09:12:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1710493941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022).\r

\r

Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022).\r

\r

Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022).","post_title":"Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's","post_date":"2024-03-14T13:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710423162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati Clia il 70% delle persone prenota una vacanza in crociera attraverso le online travel agency, che assumono un ruolo sempre più cruciale. Questo è uno dei dati evidenziati nel corso della Clia European Cruise Week in corso a Genova.\r

\r

«Sono entusiasta di partecipare a nome di Crocierissime per la prima volta a Clia, un evento di rilevanza internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia, e in particolare Genova - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - come palcoscenico per discutere sul futuro del settore crocieristico. La mia presenza in qualità di ceo della più importante agenzia online in Italia dedicata al mondo delle crociere è volta proprio a sottolineare il ruolo cruciale che stanno assumendo sempre più le ota all’interno della Customer Journey dei crocieristi, come emerge anche dai dati Clia a livello globale; infatti il 70% delle persone che prenotano una vacanza in crociera ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto attraverso questo tipo di piattaforme. Questo dato significativo è stato registrato anche da noi di Crocierissime, che proprio nel Report Annuale 2023 abbiamo messo in luce l’incremento del 28% delle prenotazioni effettuate dai crocieristi italiani sul nostro sito, trend decisamente positivo rispetto all’anno precedente».\r

\r

A rafforzare questa tendenza non solo la semplicità di navigazione del sito Crocierissime ma soprattutto il team di consulenti che si impegna a guidare i clienti lungo l’intera customer journey con un supporto personalizzato e diretto. L’età media delle persone che prediligono una vacanza in crociera è sempre più bassa - in particolare i crocieristi italiani sono i più giovani a livello mondiale - e il supporto di un team di esperti è diventato fondamentale per scegliere la vacanza più adatta alle proprie esigenze anche in base alle offerte a bordo, che sono sempre più numerose e diversificate.\r

\r

«In un contesto così dinamico - aggiunge Amoretti - in cui le proposte disponibili online sono innumerevoli, è cruciale quindi adottare un approccio ibrido, che permetta di combinare l’aspetto tecnologico con quello umano: nonostante l’efficienza delle piattaforme online, i viaggiatori cercano ancora quella connessione umana, quel consiglio personale che solo un esperto può offrire e che continua a essere il valore aggiunto di Crocierissime, che ci distingue e ci rende indispensabili nel mondo sempre più complesso delle crociere».\r

\r

","post_title":"Crocierissime, il 70% delle persone prenota una crociera attraverso le ota","post_date":"2024-03-14T12:28:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710419284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala.\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green.\r

\r

«Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo».\r

\r

I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio.","post_title":"Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green","post_date":"2024-03-14T12:26:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710419203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'ex Habiba il resort di debutto a Marsa Alam del brand Valtur. Integralmente ristrutturato, pur conservando il suo tradizionale stile nubiano, il Pickalbatros Portofino offre ben 522 camere di differenti tipologie. Il complesso include pure un centro benessere con un nutrito programma di trattamenti e sei ristoranti tematici, integralmente a disposizione dei clienti senza l’obbligo di prenotazione (a eccezione del locale di pesce), nonché 15 bar, tra cui uno sky e uno sport bar.\r

\r

Per quanto riguarda le dotazioni acquatiche, il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino vanta 15 piscine (12 per adulti e tre per bambini) e un Aquapark con 32 scivoli, dove è localizzata la maggior parte delle family suite. Completa la rosa delle risorse delle attività outdoor, un'area sportiva con due campi da padel e da tennis, campo da calcio, beach volley e ulteriori facility per altre discipline. Tra i motivi che hanno spinto l’operatore a inserire il resort nella programmazione, il punto mare spettacolare e dai toni da cartolina: oltre al classico pontile che porta oltre il reef per le immersioni e lo snorkeling praticato da nuotatori esperti, il lido privato e attrezzato si caratterizza per la presenza di alcune piscine naturali, facilmente raggiungibili dalla riva anche dai bambini. Immancabile il centro diving.\r

\r

“Arriviamo con Valtur a Marsa Alam con una struttura perfetta per il mercato italiano che già la conosce e apprezza - spiega il product manager mar Rosso, Michele Matone -. La ristrutturazione è rimasta fedele allo stile degli esterni che piacevolmente evocano atmosfere un po’ da mille e una notte, molto amate dalla clientela. L’Egitto è una meta imprescindibile e per aprire la destinazione, così come abbiamo fatto per Sharm el Sheikh, volevamo piazzarci tra i brand in evidenza per la tipologia di struttura e la formula di servizio. Siamo, quindi, molto soddisfatti di essere riusciti a far sventolare la bandiera Valtur su un punto mare tra i più scenografici del litorale di Marsa Alam. L’accoglienza da parte del mercato è stata ottima con numeri molto buoni già per le vacanze pasquali, i ponti e le festività in arrivo”. Il piano voli prevede in particolare comode rotazioni il sabato da Milano Malpensa e da Verona, a cui si aggiungono alcuni collegamenti da Bergamo per le vacanze pasquali.","post_title":"Il brand Valtur approda a Marsa Alam con il Pickalbatros Portofino","post_date":"2024-03-14T09:51:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710409909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Massa lo ripete da mesi: il 2023 è stato un anno eccezionale per la crocieristica. E ora arriva anche il conforto dei numeri. Intervenuto in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco a Milano, il vice president Southern Europe ha rivelato come l'anno scorso la sezione cruise del gruppo Msc abbia totalizzato un giro d'affari di circa 4,5 miliardi di euro: quasi il doppio rispetto ai poco più di 2,6 miliardi del 2022, che tuttavia scontava ancora almeno in parte la ripartenza post-Covid. Volumi che vanno inseriti peraltro nel contesto di un gruppo che ha nel trasporto in mare il proprio core business. Una realtà capace di generare attorno ai 100 miliardi di euro di fatturato nel solo 2023 e che grazie alle sue oltre 700 navi gestisce oggi il 23% dei container in navigazione a livello globale.\r

\r

\"Al contrario di altre industrie - ha dichiarato con un certo orgoglio Massa dal palco della Borsa dove si è svolto l'evento - da noi il driver è l'offerta. La domanda siamo sempre in grado di crearla, come per esempio abbiamo fatto proprio noi di Msc con il Mediterraneo d'inverno. L'unico collo di bottiglia è rappresentato dalla capacità costruttiva dei cantieri. Nel mondo ne esistono solamente tre in grado di costruire unità da crociera\". Oltre a Fincantieri, ci sono i francesi degli Chantiers de l'Atlantique e lo stabilimento finnico ma di proprietà tedesca Meyer Turku.\r

\r

E le commesse certo non mancano: \"Ne contiamo ben 44 fino al 2027. Noi stessi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo varato tre navi, per un totale di circa 7.400 nuove cabine, capaci sostanzialmente di ospitare 15 mila passeggeri a settimana. Si tratta di unità che prima vengono progettate, poi costruite in tre-cinque anni e quindi tradizionalmente rese operative per 35 - 40 anni\".\r

\r

Per Massa nel prossimo futuro il mondo delle crociere non avrà più come riferimento il solo mercato del turismo. Sarà capace di confrontarsi con l'intera gamma dell'industria del tempo libero: \"Sino a una ventina di anni fa - ha infatti concluso il manager napoletano - la crocieristica si rivolgeva quasi esclusivamente a una domanda di nicchia, fatta di persone innamorate dell'immagine Love Boat. Progressivamente la visione del pubblico è cambiata. Ora un viaggio in nave è alternativo non solo a una settimana di vacanza ma, nel caso degli itinerari brevi, anche agli short break o ai soggiorni di qualche giorno negli agriturismo. Se mai dovessimo proporre esperienze di una giornata a bordo, sono sicuro che cominceremmo a competere persino con i centri commerciali\".","post_title":"Massa, Msc: nel 2023 fatturato quasi raddoppiato a quota 4,5 mld","post_date":"2024-03-14T08:12:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710403964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair investe su Bologna, dove ha raggiunto i 45 milioni di passeggeri trasportati, e per l'estate opererà un network di 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su più di 10 rotte, tra cui Barcellona, Ibiza, Mykonos, Cracovia, Bucarest, Sofia e Vienna.\r

«Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto di Bologna, con il posizionamento di 11 aeromobili – che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari - afferma Mauro Bolla, country manager della low cost per l’Italia e il Mediterraneo Orientale - aumentando la frequenza settimanale su più di 10 rotte e supportando 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 per piloti, personale di cabina e ingegneri».\r

«I 45 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi, sono un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna - commenta Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell'Aeroporto di Bologna -. La summer 2024 si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco. In una logica di sviluppo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo del network coerente con la domanda della nostra catchment area e con la capacità infrastrutturale dello scalo». ","post_title":"Ryanair a Bologna con un tris di nuove rotte e 11 aeromobili basati","post_date":"2024-03-13T14:04:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710338698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna accende i riflettori sulla 37° edizione dell’America’s Cup, che da agosto e fino ad ottobre, vedrà Barcellona ospitare l'edizione 2024 della kermesse, richiamando appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo.\r

L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l’iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione.\r

«Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento».\r

La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri.\r

La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell’America’s Cup come “Evento di interesse speciale”.\r

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand.\r

Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America’s Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni.","post_title":"Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro","post_date":"2024-03-13T11:47:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710330452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con il vento in poppa la Clia Cruise Week di Genova con oltre 2 mila partecipanti, 150 speaker, 120 stand, 180 aziende espositrici, 220 manager delle compagnie crocieristiche tra cui 80 buyers. La settimana europea della crociera, organizzata da Clia in collaborazione con regione Liguria, comune di Genova, Autorità portuale del mar Ligure Occidentale e Camera di commercio di Genova, è in corso nella città della Lanterna fino al 14 marzo al padiglione Jean Nouvel della fiera cittadina. Una grande manifestazione della crocieristica, dove sono riuniti ministri italiani e stranieri, i ceo di tutte le principali compagnie, istituzioni e autorità internazionali, stakeholder del comparto, della cantieristica e centinaia di fornitori, proprio nel momento in cui il settore può guardare con ottimismo al futuro.\r

\r

Le previsioni di Clia indicano che nel 2024 in Italia si potrebbe superare la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati: la conferma che il Belpaese si pone come principale meta europea. Inoltre, i 60 porti crocieristici della Penisola registreranno oltre 5.200 approdi. Nel 2022 il settore ha generato in Europa 56,4 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi in Italia. Nei prossimi cinque anni le compagnie spenderanno 34 miliardi di euro per il varo di 55 nuove navi. Il 98% di questi investimenti avverrà in Europa (per 52 navi, pari a investimenti delle compagnie di 33,1 miliardi). E da qui al 2028 i cantieri italiani costruiranno la metà delle navi da crociera del mondo, per un investimento complessivo di circa 20 miliardi, e una ricaduta economica totale superiore agli 80 miliardi.\r

\r

Per quanto riguarda il sistema di alimentazione delle nuove navi, 36 delle 55 unità in costruzione saranno alimentate a gnl (più sette a metanolo, o in grado di usarlo). Un sorpasso nei confronti dei carburanti tradizionali che è già in corso, tanto che delle 12 navi delle compagnie appartenenti a Clia in consegna quest’anno, sei saranno a lng e altrettante a carburante tradizionale. Negli anni a venire il rapporto migliorerà: nel 2025 11 a gnl e nove a carburante tradizionale, poi sei a tre nel 2026. Infine, cinque a uno nel 2027\r

\r

«Questo evento rappresenta una grande scommessa vinta sia per Genova che per l’Italia - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman Msc Cruises e chairman Clia Europe -. Da qui il gotha della crocieristica internazionale definirà infatti gli scenari dell’intero settore per gli anni a venire. Le crociere sono un comparto molto importante, in cui l’Italia è leader in Europa e le cui ricadute hanno un forte impatto sia turistico sia economico. Lo sviluppo di tale settore diventa così un elemento cruciale per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, per la crescita dei territori e per l’occupazione».\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi di accogliere a Genova un evento di tale portata – sostiene il sindaco di Genova, Marco Bucci –. E questa settimana, la nostra città si è trasformata nella capitale internazionale delle crociere, con migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. La nostra città si pone al centro di una delle industrie turistiche più dinamiche e in rapida crescita, grazie alla capacità di saper sfruttare appieno la sua posizione strategica e il suo potenziale come destinazione crocieristica. La Clia Cruise Week rappresenta un'occasione unica per mettere in contatto gli operatori internazionali, le istituzioni, i fornitori e gli stakeholder del comparto».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Clia Cruise Week: a Genova 2 mila partecipanti e 180 espositori. Focus sulla transizione ambientale","post_date":"2024-03-13T09:04:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710320677000]}]}}