La Toscana cede al Cna. Le adv non potranno usare i propri mezzi di trasporto Fiavet Toscana denuncia una stortura e una provaricazione sulle agenzie di viaggio regionali. Infatti la Giunta regionale toscana ha ceduto alle pressioni di Cna (Consiglio nazionale dell’artigianato) ed ha stralciato dal testo che costituisce la revisione della legge regionale sul turismo, il comma che dava alle agenzie di viaggio la possibilità di impiegare propri mezzi di trasporto per completare i pacchetti offerti ai propri clienti. Una sconfitta per i territori e per qualsiasi politica di delocalizzazione, vista la insostenibile carenza di

mezzi di trasporto in rapporto ad una domanda cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale. E’ il caso di ricordare che, secondo il Consiglio di Stato, negare alle agenzie tale facoltà costituirebbe

“… una evidente lesione dell’art. 41 Costituzione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica,

sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in

quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di ‘riserva monopolistica’ delle imprese di trasporto,

alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi,

non già per propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge”. Incredibile da parte della Giunta l’accettazione della obbiettiva posizione di privilegio di Ncc e taxi

che sancisce la mancanza di concorrenza e priva la filiera degli strumenti necessari per far fronte alla

domanda crescente di trasporti. Senza concorrenti e bloccando le concessioni di nuove licenze, le

categorie protette impongono tariffe sempre più insostenibili, a danno dell’intera filiera e delle

Il primo è Iceland, East Greenland and the Northern Lights dal 18 al 30 agosto 2024. Si tratta di una spedizione di 12 notti circumnavigando l’Islanda, e raggiunge cinque destinazioni nell’entroterra molto diverse tra loro. Questa spedizione culturale può essere affiancata al viaggio successivo della Vega Greenland in Depth: in programma dal 30 agosto al 9 settembre, parte da Reykjavik, in Islanda, per un viaggio di dieci notti in Groenlandia, consentendo agli ospiti di immergersi nei suoi paesaggi selvaggi e nelle sue culture e tradizioni.\r

\r

Canadian Northwest Passage and the Northern Lights, dal 9 al 25 settembre, è poi una spedizione culturale di 16 notti che salpa e ritorna a Kangerlussuaq, in Groenlandia, e attraversa gran parte del Passaggio a Nord-Ovest. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, il viaggio fa parte del programma Swan Hellenic’s Maris Culinary Discovery at Sea Series, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): l'organizzazione gastronomica per gli chef under 40 che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali. La chef svizzera Alexandra Müller, una stella Michelin, accompagnerà gli ospiti per tutta la crociera, servendo ogni sera un piatto d'autore diverso, prima di una cena di gala creata per mostrare tutta la sua creatività e abilità. Ma questa spedizione fa anche parte della serie Explore Space at Sea, realizzata in collaborazione con il Seti Institute: la famosa astronoma Uma Gorti, esperta di formazione di stelle e pianeti, accompagnerà gli ospiti a bordo e a terra per tutta la durata del viaggio e terrà due conferenze durante il viaggio: Formazione di stelle e pianeti e Astrochimica.\r

\r

Il quarto viaggio speciale si intitola Canadian Arctic and Northern Lights ed è in programma dal 25 settembre al 10 ottobre. La spedizione salperà da Kangerlussuaq per un itinerario di 15 notti alla scoperta dei ghiacciai, dei fiordi e degli iceberg della Groenlandia, fino alla natura selvaggia e alle culture Inuit della costa settentrionale del Canada. Nell'ambito ancora una volta della serie Explore Space at Sea, questa crociera ospiterà il ceo dell'istituto Seti, Bill Diamond, che accompagnerà gli ospiti durante il viaggio, sia a bordo sia a terra. Bill terrà due conferenze durante il viaggio: La ricerca della vita oltre la Terra - Come funziona, come sta andando e perché è importante e Astrobiologia, spedizioni sul campo e ricerca della vita oltre la Terra.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questi viaggi sull'aurora boreale artica con le loro eccezionali esperienze a bordo - commenta la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno -. Non solo offrono un accesso raro alla cruda bellezza, alla storia e alle culture di queste regioni remote e incontaminate, ma propongono anche speciali opportunità di assistere all'aurora boreale da terra e dal mare. Non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti a bordo\".","post_title":"La prossima estate Swan Hellenic porta gli ospiti alla scoperta dell'aurora boreale","post_date":"2024-03-12T12:54:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710248047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_365773\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption]\r

\r

Fiavet Toscana denuncia una stortura e una provaricazione sulle agenzie di viaggio regionali. Infatti la Giunta regionale toscana ha ceduto alle pressioni di Cna (Consiglio nazionale dell'artigianato) ed ha stralciato dal testo che costituisce la revisione della legge regionale sul turismo, il comma che dava alle agenzie di viaggio la possibilità di impiegare propri mezzi di trasporto per completare i pacchetti offerti ai propri clienti.\r

\r

Una sconfitta per i territori e per qualsiasi politica di delocalizzazione, vista la insostenibile carenza di\r

mezzi di trasporto in rapporto ad una domanda cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale.\r

\r

E’ il caso di ricordare che, secondo il Consiglio di Stato, negare alle agenzie tale facoltà costituirebbe\r

“… una evidente lesione dell’art. 41 Costituzione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica,\r

sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in\r

quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di ‘riserva monopolistica’ delle imprese di trasporto,\r

alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi,\r

non già per propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge”.\r

\r

Incredibile da parte della Giunta l’accettazione della obbiettiva posizione di privilegio di Ncc e taxi\r

che sancisce la mancanza di concorrenza e priva la filiera degli strumenti necessari per far fronte alla\r

domanda crescente di trasporti. Senza concorrenti e bloccando le concessioni di nuove licenze, le\r

categorie protette impongono tariffe sempre più insostenibili, a danno dell’intera filiera e delle\r

destinazioni, che non verranno mai raggiunte da alcun flusso.","post_title":"La Toscana cede al Cna. Le adv non potranno usare i propri mezzi di trasporto","post_date":"2024-03-12T12:40:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710247254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città.\r

\r

Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica.\r

\r

Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico.","post_title":"Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei","post_date":"2024-03-12T12:38:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710247133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. \r

Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand».\r

«L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale».\r

Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate».\r

Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità».\r

Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura».","post_title":"Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort","post_date":"2024-03-12T12:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710246055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Mediterranean ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Forlì, che guarda con fiducia alla stagione estiva, pronto a inserire la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante.\r

\r

“Dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400, così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio” spiega Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - Forlì Airport. La summer firmata GoToFly prevede inoltre, \"dal 27 maggio, i voli su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del tour operator bolognese MySunSea”.\r

\r

Accanto ad Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, che spera in \"una forte, fruttuosa e lunga collaborazione” con il Ridolfi, Gilardi non dimentica poi di porre l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali e come i prossimi mesi saranno tutt’altro che facili ai fini del reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”. \r

\r

Infine, \"nell’attesa di vederci riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, F.A. - Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio”.","post_title":"Air Mediterranean è operativa dall'aeroporto di Forlì con 12 destinazioni","post_date":"2024-03-12T10:53:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710240795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti.\r

\r

Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi.\r

\r

Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone.\r

\r

L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello.\r

\r

Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi.\r

\r

Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi.\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili","post_date":"2024-03-12T09:15:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710234917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sottolineare il legame tra prodotto e territorio, inserendo la cantina in una visione più ampia, capace di passare non solo dalla degustazione del prodotto vinicolo ma anche dalla conoscenza della sua area di produzione, della cultura e della gente che vive, lavora e produce tra i colli di San Colombano. Nasce da questo ampio approccio alla viticoltura la vocazione enoturistica della cantina Nettare dei Santi, che ha contribuito con i suoi prodotti al successo del nostro ultimo Tove, al Meliá Milano gli scorsi 4 e 5 febbraio.\r

\r

\"Il turismo del vino fa parte della nostra famiglia praticamente da sempre - spiega il titolare della cantina, GianEnrico Riccardi -. Trasformare quella che fino ad allora (dalla fine del 1800) era stata una passione in un’attività imprenditoriale, dando nuova immagine al prodotto ottenuto, imbottigliandolo e facendolo apprezzare sulle tavole dei milanesi e dei lodigiani, non era solo un concetto di vendita ma soprattutto la necessità di far conoscere un prodotto, una cultura, una tipicità del territorio: i colli di San Colombano. Nel 1980, quando mio padre Enrico, figlio di Franco Riccardi, decise di trasferire la cantina dal centro del paese alla cima della collina fra i propri vigneti, diventando una delle realtà vitivinicole più affascinanti di San Colombano, è stato ancor più chiaro e fortemente desiderato dare impulso all’attività investendo tutte le energie nella cura dei vigneti, nella ricercatezza dell’immagine e soprattutto nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Quell’ambiente che doveva essere visto, conosciuto e visitato attraverso la cantina: dalla produzione dello stesso vino ai prodotti del territorio. Come mio nonno Franco Riccardi, e successivamente attraverso il pensiero e il lavoro di mio padre, ho infatti sempre fortemente creduto al legame tra prodotto e territorio”.\r

\r

Con l’arrivo del movimento del Turismo del vino nel 1993, si concretizza così nell'azienda della famiglia Riccardi il desiderio e il pensiero più ampio del concetto di cantina enoturistica. \"Qualcosa che abbiamo sempre fortemente desiderato e in cui abbiamo sempre creduto - prosegue GianEnrico -. Ci rivolgiamo a tutti: wine lovers, appassionati, curiosi, amanti del vino e non solo; a chi ne sa e a chi ne sa di meno. Oggi le richieste del pubblico sono sempre più diversificate. Non esiste più il solo concetto della classica degustazione, ma anche l’accompagnare il vino con assaggi di prodotti tipici; il conoscere la storia della cantina e del territorio; nuove esperienze da condividere circondati dalla natura e nella natura. Cene in vigna, percorsi tra i filari, momenti di relax tra un calice e l’altro, il poter interagire direttamente con il produttore sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare. Si cerca d’instaurare un rapporto con gli ospiti non solo con le parole ma accompagnandoli in una vera esperienza sensoriale fatta di occhi, naso e bocca. Il tutto, sempre con la semplicità e il rispetto non solo per il nostro prodotto, ma in primis per il nostro visitatore: decidere con loro cosa degustare e quale esperienza vorrebbero fare è il modo più semplice e coinvolgente per rendere il nostro cliente parte integrante della cantina e non un semplice ospite in visita”.\r

\r

La Nettare dei Santi produce oggi un totale di 25 etichette di vino. Si spazia dai beverini d’annata a vini più importanti e affinati in legno: dalle riserve ai passiti, dalle bollicine metodo classico millesimato alle più fruttate del metodo Charmat. Per chi ama i vini rossi e i vini bianchi, sia fermi sia frizzantini, Barbera, Croatina e l’Uva Rara compongono la Doc dei vini rossi; Chardonnay, Pinot Nero e Riesling sono la Doc per i vini bianchi. Verdea è invece un vitigno autoctono, nella versione ferma o frizzante, per un vino leggero e giovane. \"Descrivere brevemente tutti i vini non è facile - conclude GianEnrico -. Ognuno merita la sua giusta attenzione. Ed è per questo che vi invito direttamente in cantina a degustarli: una piacevole sorpresa tra le colline del Milanese\".","post_title":"Nettare dei Santi: vocazione enoturistica tra i colli di San Colombano","post_date":"2024-03-11T14:05:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710165924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita compresa in una forbice tra il 7% e il 12%. Sono le previsioni Icon Collection per il 2024. A rivelarle è il direttore generale della compagnia del gruppo Ficcanterri, Ciro Verrocchi. Si tratterebbe quindi di un ulteriore incremento del giro d'affari che arriva \"dopo un 2023 ricco di successi per noi. L'anno scorso la nostra sfida principale - sottolinea Verrocchi - è stata garantire una qualità del servizio costante, considerando le criticità che le strutture stagionali hanno rispetto a quelle annuali in città. Abbiamo quindi scelto di implementare strategie efficaci per le nostre strutture costiere stagionali come per esempio una seria di accordi con partner mirati a una visione di lungo periodo per il The Sense Experience Resort. Tutte azioni che ci hanno portato a guadagnare nuovi mercati in una destinazione come Follonica, che ha enorme potenzialità per la sua posizione strategica in un’area riconosciuta a livello internazionale come una delle più belle della Toscana: la Maremma al mare\". Qui, il mercato americano e inglese è infatti in crescita a doppia cifra percentuale, \"e siamo ottimisti riguardo alla stagione 2024. Stiamo perciò valutando una nuova serie di partnership per migliorare ulteriormente l'offerta f&b, con l’ambizioso obiettivo di portare una stella Michelin in riva al mare\".\r

\r

Attualmente la Icon Collection gestisce un totale di cinque strutture alberghiere. All'hotel Botticelli di Firenze, si aggiungono le quattro proprietà sulla costa degli Etruschi: il The Sense Experience appunto, nonché il Park Hotel Marinetta, l'Antico Podere San Francesco e il Borgo Verde. \"La crescita interna, l'approccio ecosostenibile e la coesione come comunità sono i motori delle nostre scelte strategiche e dei nostri comportamenti quotidiani - conclude Verrocchi -. La concorrenza tra destinazioni attraenti e la crescente complessità del settore richiedono infatti adattamenti e cambi di strategia rapidi. Continueremo quindi a implementare il nostro piano di investimenti pluriennali sul prodotto, concentrandoci sulla formazione interna, sulla tecnologia e su una strategia prezzi sempre più raffinata e supportata da innovativi strumenti di revenue management. Il nostro impegno per stimolare nuovi mercati e rafforzare i legami con le istituzioni locali continua nel 2024, con la speranza di annunciare presto nuove acquisizioni per espandere il nostro portfolio\".","post_title":"Verrocchi: nel 2024 la Icon Collection punta a crescere ancora del 7%-12%","post_date":"2024-03-11T12:03:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710158637000]}]}}