La Spezia, sviluppare il progetto Ala per creare un turismo di rete tra 66 comuni La Spezia protagonista al TTG di Rimini con progetto ALA e la presentazione del nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo «La Spezia sta vivendo un significativo sviluppo turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – I dati sulle presenze continuano a crescere, così come il gradimento espresso dai turisti al termine delle esperienze vissute nel nostro territorio. Questo ci motiva a investire e impegnarci ulteriormente per migliorare i servizi e ampliare l’offerta turistica. Per questo motivo stiamo sviluppando il progetto dell’Area Ligure Apuana, presentato proprio alla fiera: un’iniziativa nata per creare un turismo di rete tra i 66 comuni che hanno aderito al protocollo nelle province della Spezia, Massa-Carrara, Lunigiana e Garfagnana. Si tratta di un patto per lo sviluppo del turismo, che mira a valorizzare i nostri territori e il patrimonio condiviso, così da renderli accessibili ai centinaia di migliaia di visitatori desiderosi di scoprire ed esplorare le nostre bellezze». La Spezia è una destinazione turistica in costante evoluzione pronta ad accogliere il turismo in tutte le stagioni. In questi anni infatti si è puntato molto alla destagionalizzazione sfruttando come punto di forza il clima mite e la sua conformazione geografica che le permette di far vivere appieno tutto ciò che ha da offrire. Il progetto è il risultato della cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigiana, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna, mirato a rafforzare l’attrattività turistica dell’area. La mission è quella di creare una destinazione turistica integrata, valorizzando la diversità del territorio, dal mare alle montagne e borghi storici. Il progetto promuove un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, per offrire esperienze autentiche e immersive. La vision è di diventare un punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce bellezza paesaggistica ed esperienze culturali, enogastronomiche e outdoor, promuovendo una crescita economica sostenibile e il benessere delle comunità locali. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Valdichiana Senese è presente al TTG di Rimini per raccontare attività e strategie per un turismo sostenibile: un modello di viaggio che unisce il rispetto per l'ambiente con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità culturale del territorio. «Il tema della consapevolezza del viaggio - dichiara Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - è un tema molto caro alla Valdichiana Senese ed è in questa direzione che abbiamo negli anni orientato la programmazione di Valdichiana Living, con l’obiettivo di indirizzare le scelte aziende del territorio e favorire il coinvolgimento delle comunità locali». L’enogastronomia è alla base di questa proposta, con il progetto Valdichiana Eating che invita i visitatori a esplorare il territorio attraverso i suoi sapori, dai prodotti locali come il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, all’Olio Extravergine IGP Toscano, fino al Pecorino Toscano DOP e altre specialità. La Valdichiana Senese si distingue anche per la sua tradizione artigianale. Grazie al progetto artigianatoinmostra.it, i visitatori possono scoprire le botteghe degli artigiani locali, incontrare chi lavora materiali come ceramica, legno e terracotta, e partecipare a visite guidate per conoscere da vicino queste realtà, con la possibilità di degustare anche i prodotti locali. Il territorio propone eventi che permettono ai turisti di immergersi nelle tradizioni locali, come il Bravìo delle Botti a Montepulciano o la Festa dell’Olio Nòvo a Trequanda, momenti perfetti per vivere un’esperienza autentica e radicata nella cultura del posto. La Valdichiana Senese offre anche una vasta gamma di esperienze a contatto con la natura, come i percorsi di trekking e cicloturismo promossi da Valdichiana Active. Un esempio è il pacchetto “Trekking e acque rigeneranti”, che unisce l’attività all’aria aperta al benessere termale, permettendo di esplorare il territorio e rilassarsi presso le Terme Theia di Chianciano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni e Terme di Montepulciano. L'impegno verso la sostenibilità ambientale è si concretizza in iniziative innovative quali l’introduzione di un van elettrico ID Buzz per l'eco-mobilità. Inoltre, a breve sarà disponibile la mappatura delle fontanelle d’acqua potabile per ridurre l'uso della plastica e sul sito valdichianaliving.it sarà possibile acquistare esperienze carbon neutral, che permetteranno di compensare le emissioni generate durante il viaggio. [post_title] => Valdichiana Senese, attività e strategie per un futuro turistico sempre più green [post_date] => 2024-10-11T12:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728648308000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476548 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenord, azienda ferroviaria lombarda, è main mobility partner di Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. In un unico ecosistema digitale i clienti hanno a disposizione proposte di itinerari che uniscono il viaggio in treno e tutti i servizi per organizzare una o più giornate di divertimento, cultura, sport, svago. Nata con l’obiettivo di valorizzare un turismo consapevole e sostenibile, puntando a ridurre le emissioni di Co2 grazie al mezzo pubblico e l’impatto sul territorio in termini di traffico sulle strade, la partnership è stata presentata in occasione di TTG Travel Experience a Rimini. Prossimo step della collaborazione saranno i “Treni della neve” verso le cime lombarde nella stagione 2024-25, che vedrà anche il ritorno delle proposte di Trenord per l’utilizzo del treno anche nel tempo libero: biglietti speciali verso le grandi fiere – EICMA e Artigiano in Fiera – e una corsa straordinaria verso i mercatini di Natale, che quest’anno da Milano raggiungerà direttamente Trento e Bolzano. La partnership Trenord-Discovera Nata da un progetto di Sportit, società attiva nel settore del turismo sportivo con i brand Snowit, Bikeit e Tribala, e FNM, uno dei principali Gruppi di mobilità sostenibile e integrata in Europa, Discovera offre al cliente in un unico marketplace pacchetti viaggio smart e completi, comodamente acquistabili online, in un click. I prodotti comprendono sia i servizi di trasporto e mobilità, sia tutte le ulteriori facilities per un’esperienza turistica personalizzata e di qualità. Grazie alla partnership con Trenord, la piattaforma propone una vasta gamma di pacchetti turistici in Lombardia, che uniscono al viaggio in treno esperienze differenti: un giro in battello sui grandi laghi, una giornata di trekking, visite alle città d’arte e ai loro musei, rafting, camminate lungo i più bei sentieri della regione e tante altre opzioni. Per la stagione invernale, la proposta di Trenord e Discovera si arricchirà con l’offerta dei “Treni della neve”: grazie alla nuova formula, al biglietto treno+skipass i viaggiatori potranno integrare tutti gli altri servizi che desiderano, per completare l’esperienza di una o più giornate sugli sci. “Grazie alla partnership con Discovera abbiamo evoluto la nostra proposta delle “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza che registrano un successo in costante crescita, con oltre 56mila biglietti venduti nei primi nove mesi del 2024 – spiega Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord. La collaborazione con un partner specializzato nell’ambito turistico ci permette di migliorare ulteriormente la qualità delle proposte e di ampliare i servizi offerti. In questo modo, i clienti potranno organizzare tutto il loro viaggio tramite un’unica piattaforma. Ci auguriamo di conquistare ancora più viaggiatori in treno nel tempo libero, a beneficio dell’ambiente e del territorio” Pasquale Scoppeliti e Riccardo Maggioni, fondatori di Sportit, aggiungono: “Abbiamo costruito una piattaforma di travel mobility con un grande focus sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio e proponiamo un modello di turismo alternativo, a basso impatto ambientale, oltre che semplice da praticare, con la speranza che possa essere “game changer” in un mondo che deve necessariamente ripensare i propri modelli di consumo e stili di vita perché possano diventare sostenibili nel tempo. Partiamo dall’offerta turistica e di mobilità della Regione Lombardia con un partner d’accezione come Trenord, ma puntiamo ad estendere il bacino geografico di Discovera in tutta Italia, così come il parco mezzi di trasporto, con l’obiettivo di diventare leader di mercato a livello nazionale e soddisfare ogni tipologia di cliente, dai “day traveller” a chi invece desidera soggiorni più lunghi”. Le proposte per il treno nel tempo libero Alle proposte sviluppate con Discovera, Trenord aggiungerà ulteriori iniziative per supportare la mobilità verso i grandi eventi e per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. Per la prima volta, l’azienda ferroviaria lombarda proporrà biglietti speciali per raggiungere Rho Fiera Milano in occasione di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote che si svolgerà dal 7 al 10 novembre. Anche quest’anno torneranno i ticket dedicati ad Artigiano in Fiera, prevista dal 30 novembre all’8 dicembre. A dicembre torna anche la proposta di un treno diretto ai “Mercatini di Natale”, già proposto negli anni scorsi fra Milano a Trento, che quest’anno per la prima volta raggiungerà anche Bolzano. [post_title] => Al via la partnership tra Trenord e Discovera [post_date] => 2024-10-11T10:56:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728644176000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il settore del turismo in Italia continua a mostrare segnali di crescita, seppur a velocità diverse a seconda delle diverse componenti della filiera. L’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano ha registrato nel 2024 un incremento dell’8% per il mercato del turismo realizzato da tour operator e distribuito attraverso le agenzie di viaggio, a fronte di un rincaro medio dei prezzi del 12% secondo l’Istat. I dati presentati durante il TTG Travel Experience mettono in luce un andamento positivo per il transato delle agenzie di viaggio (+8%), per i trasporti (+10%) e per il ricettivo (+5%), mentre le attività outdoor segnano una crescita del 4%, spinta soprattutto dall’incidenza dell’online, che ora copre il 35% delle prenotazioni complessive. Il trend di crescita dell’e-commerce, per la prima volta, non va a discapito della distribuzione tradizionale, evidenziando la tenuta del modello omnicanale. «Il settore dei viaggi sta innegabilmente stabilizzando la sua crescita - commenta Marco Orlandi, chief digital experience officer del Gruppo Bluvacanze -. Il dato rilevante secondo la nostra prospettiva è da individuare nella crescita dell’e-commerce, che per la prima volta non erode quote di mercato alla distribuzione tradizionale. Questo ci evidenzia che l’omnicanalità, o meglio la multitouch-point experience, rimane la risposta alla redditività da parte di un grande gruppo turistico impegnato nell’intercettare pubblici nuovi e nel creare valore per i suoi partner di filiera». Il Gruppo Bluvacanze, partner dell’Osservatorio Travel Innovation con i brand leisure e Cisalpina Tours dedicato al business travel, ha annunciato la volontà di proseguire con gli investimenti nella trasformazione digitale, puntando su una strategia di comunicazione al consumatore finale irradiata su molteplici touchpoint. «Il nostro dialogo narrativo nel turismo, tra retail fisico e retail digitale, fa leva sulla relazione con le persone: in questo la digitalizzazione ci sta insegnando molto, consegnandoci dati di comportamento inediti attraverso le diverse piattaforme utilizzate dai consumatori per unirsi al brand», aggiunge Orlandi, evidenziando come la digitalizzazione offra nuove opportunità di innovare i processi produttivi e creare esperienze di vacanza personalizzate secondo i gusti dei viaggiatori quasi in tempo reale. Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation, pone l’attenzione sul rincaro dei prezzi che, soprattutto nell’ospitalità, rischia di penalizzare i flussi domestici: «Il mercato del turismo continua a crescere, anche se a velocità diverse per i vari comparti - spiega -. Un punto di attenzione riguarda i prezzi, che per l’ospitalità raggiungono livelli importanti, andando a penalizzare in particolare i flussi domestici. Un’inversione di tendenza si nota sull’e-commerce che cresce ma in misura minore rispetto al passato sul ricettivo; continua, invece, ad aumentare la sua incidenza nei trasporti». Secondo Lorenzini, per gli operatori del settore sarà sempre più importante differenziare la proposta ai viaggiatori, sviluppando un’integrazione efficiente tra canali digitali e fisici e offrendo servizi personalizzati e flessibilità nelle prenotazioni. [post_title] => Vacanze organizzate 2024, la crescita si stabilizza [post_date] => 2024-10-11T10:48:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728643729000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hyatt ha annunciato l’apertura dei marchi Park Hyatt e Andaz a Jaumur, comunità di porticcioli di lusso situata a Magna, sulla costa del Golfo di Aqaba. L'apertura del Park Hyatt Jaumur e dell’Andaz Jaumur Marina, prevista per il 2027, segna un importante passo avanti nell'espansione del brand Hyatt nel Regno dell'Arabia Saudita, in collaborazione con Neom, simbolo di innovazione futura e sostenibilità. “Siamo entusiasti di portare i brand Park Hyatt e Andaz a Jaumur - spiega Javier Águila, presidente del gruppo Hyatt per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, - parte del portafoglio di turismo sostenibile di Neom, contribuendo ulteriormente all'espansione turistica di questa destinazione. Il Regno dell'Arabia Saudita rappresenta un mercato chiave per Hyatt e queste nuove strutture dimostrano il nostro impegno nel rafforzare la nostra presenza.” Jaumur si distingue per esperienze uniche sia terrestri che marine, posizionandosi come un nuovo standard per il lusso costiero, rivolto a residenti e visitatori. La destinazione comprende un moderno porto turistico con 300 ormeggi e una struttura architettonica sospesa, pensata per sovrastare i più grandi super yacht, e ospiterà un centro di ricerca per immersioni profonde, dedicato all'esplorazione del mare. Il Park Hyatt Jaumur, con le sue 125 camere progettate come un'oasi di relax affacciata sul porto turistico, offrirà un ambiente che combina intrattenimento, svago e cultura. L’Andaz Jaumur Marina, con 225 camere e suite, celebrerà l’arte e la creatività, e grazie a un design eclettico e all’attenzione per le esperienze personalizzate, offrirà un soggiorno indimenticabile. Progettati per offrire uno stile di vita attivo e dinamico, il Park Hyatt e l’Andaz offriranno agli ospiti una gamma di attività, dalle escursioni a piedi o in bicicletta, agli sport acquatici, fino ai club sulla spiaggia e alle esperienze culturali e artistiche. “Questa partnership rappresenta un allineamento perfetto della nostra visione comune di creare esperienze di lusso su misura - ha commentato Chris Newman, direttore esecutivo della divisione alberghiera di Neom -. Non vediamo l'ora di vedere questi hotel iconici elevare Jaumur a destinazione di classe mondiale.” Entrambe le strutture parteciperanno al programma di fidelizzazione World of Hyatt, offrendo ai membri vantaggi esclusivi come upgrade, notti gratuite e late checkout, confermando Jaumur come nuova destinazione internazionale di eccellenza. [post_title] => Hyatt annuncia la prossima apertura di due hotel a Magna, Golfo di Aqaba [post_date] => 2024-10-11T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728641963000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dare vita ad un sistema turistico accessibile ed inclusivo del Lago Trasimeno attraverso un intervento sistemico basato sull’approccio del turismo per tutti, coerente con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità e che possa essere apripista e modello anche per altri territori della Regione Umbria. Con questo obiettivo è stato ideato “Trasimeno per Tutti” realizzato dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria, Felcos Umbria e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità. Il progetto “Trasimeno per Tutti” è stato presentato al TTG di Rimini dopo un percorso durato oltre un anno e mezzo, coinvolgendo diversi aspetti del sistema turistico locale. Inizialmente, è stata condotta un’attività da parte di tutti i soggetti economici, sociali e istituzionali del territorio per valutare l’accessibilità delle principali attrazioni e strutture turistiche, i servizi di sistema (come trasporti pubblici e privati, servizi bancari) e l’uso di applicazioni multilingua e accessibili. Si è poi svolta una fase di potenziamento in termini di accessibilità degli attrattori turistici e dell’ecosistema digitale. A essere coinvolta è stata la Ciclovia del Trasimeno con la progettazione, realizzazione e installazione di una segnaletica orientativa e informativa. Infine, sono stati creati i contenuti multimediali relativi alle caratteristiche dettagliate di accessibilità e percorribilità, pubblicati sul portale UmbriaTourism, dal quale si accede tramite QRCode e NFC. I luoghi della cultura, collegati alle opere del Perugino, oltre a quattro musei particolarmente rilevanti - Museo del Tulle, Collezione Mariottini, Museo della Sbarra a Panicale e il Museo del Vetro a Piegaro - sono stati invece arricchiti con testi in lingua italiana, inglese e braille, con riproduzioni tattili delle opere per non vedenti e ipovedenti, contenuti semplificati in Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa), audioguide per bambini, video in versione Lis (Lingua italiana dei segni) e Is per non udenti accessibili tramite QR code da una App appositamente creata. Prevista poi un’app per la gestione joelette e trekking accessibile. Grazie a un contributo a fondo perduto sono stati finanziati 12 interventi finalizzati a sostenere progetti di investimento da parte delle imprese ricettive e di servizi connessi al turismo. Tra questi l’acquisto di pulmini accessibili, di triciclette e di joelette, e interventi per l’accessibilità delle informazioni sul web, e la realizzazione di un laboratorio idoneo ad ospitare corsi di cucina per persone disabili. Il progetto non ha riguardato solo l’aspetto materiale dei fabbisogni del territorio ma anche quello legato alle esigenze della formazione di numerose figure, tra cui dipendenti dei Comuni ma anche di coloro che lavorano nel settore turistico. Si è intervenuti anche sull’inserimento lavorativo e la promozione di imprese inclusive. In collaborazione con Arpal Umbria, e tramite vari avvisi pubblici, sono stati selezionati dieci enti ospitanti, tra imprese del settore turistico del Lago Trasimeno e altri soggetti pubblici coinvolti nel progetto. Inoltre, sono stati individuati dieci giovani con disabilità per partecipare a tirocini extracurriculari, con l’obiettivo di sviluppare competenze professionali nel settore turistico. Per la comunicazione dell'iniziativa, invece, il portale turistico regionale, Umbriatourism, è stato reso conforme agli standard per l’accessibilità. È stato introdotto un chatbot alimentato dall'Intelligenza artificiale, che offre un nuovo metodo di consultazione dei contenuti. Numerosi i luoghi di interesse arricchiti con informazioni utili; la Ciclovia del Trasimeno, infine, è ora dotata di un nuovo sistema di gestione dei percorsi, e di informazioni utili per chi desidera esplorare questi itinerari in maniera accessibile e sicura. [post_title] => Turismo accessibile e inclusivo nel cuore dell’Umbria con "Trasimeno per tutti" [post_date] => 2024-10-11T10:12:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728641549000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Associazione Inside Marche Live promuove il territorio marchigiano e le sue eccellenze nel "Fuori Salone" con la VII edizione del tradizionale Gala che ieri sera, nell’hotel Ambasciatori di Rimini, ha ospitato 80 tour operator italiani e stranieri. Travel Quotidiano riceve il Premio Inside Marche Live 2024 per aver contribuito alla promozione e valorizzazione della Regione Marche in Italia e nel mondo. “Torna un evento che è una grande opportunità per tutti noi – spiega Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live –. Perché è importante un momento di incontro con chi lavora e chi racconta il Turismo ed il Territorio. Noi ci impegniamo tutto l'anno per far conoscere le nostre città, la nostra gastronomia, le nostre bellezze naturali e paesaggistiche, e grazie ad attività come questa manteniamo alta l’attenzione verso la nostra regione deve molto ampliare la promozione per il turismo internazionale contando solo 20 turisti ogni 100 provenienti da fuori confine. Si rinsaldano e aumentano i contatti ed i legami con un marketplace di agenzie e tour operator provenienti da vari paesi europei e deve continuare e migliorare, stando al passo con i tempi, la progettualità per la nostra regione. Dobbiamo confrontarci, studiare e monitorare costantemente le attività per essere al passo con i tempi in linea con le strategie di promozione e comunicazione individuate con la regione e l'Agenzia del turismo e dell'internazionalizzazione. Nelle prossime settimane gli operatori saranno presenti ai vari appuntamenti dedicati, fiere e workshop, dove l'Associazione Inside marche Live proseguirà il lavoro di collaborazione con le istituzioni e di promozione del territorio, per far conoscere ancora di più la regione Marche in Europa e nel mondo”. L’evento, realizzato in collaborazione con ItaliAbsolutely, ha ospitato numerosi tour operator provenienti da tutta Italia e rappresentanti di Paesi esteri europei, statunitensi e canadesi. Durante la serata di promozione della Regione Marche è stato raccontato il territorio con le sue tradizioni attraverso le testimonianze di ospiti istituzionali, tour operator e strutture ricettive marchigiani. Le Marche presentano a Rimini, fra le altre cose, le nuove proposte ed i pacchetti degli operatori dell'incoming della regione e la nuova versione del progetto MarcheConnect. La piattaforma digitale collaborativa dei tour operator marchigiani nata lo scorso anno ha l’obiettivo di raccogliere oltre 1000 prodotti dedicati alla Regione: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente fruibili sia b2b che b2c, questo grazie al collegamento con il sistema digitale regionale e con il tourism digital hub di italia.it. Intervenuti durante la serata: Comune di Acqualagna con il Sindaco Pierluigi Grassi e la Consigliera Laura Sabbatini, Comune di Fano con l’Assessore al Turismo Alberto Santorelli, Comune di Pesaro Capitale Italiana della Cultura con il Direttore generale Rossini Opera Festival Christian della Chiara, Comune di Urbania con l’Assessore Baffioni Emiliano e Servizio Turismo Giovanna Meliffi, Comune di Urbino con l’Assessore al Turismo Guazzolini Francesco, Confesercenti Assohotel con Stefano Mirisola e Boris Rapa, BCC Metauro e i Consiglieri Amedeo Montanari e Camillo Conti, Dimora Guidi Tordini e i titolari Giuseppe Tordini e Maria Guidi, Candele a Candelara con Proloco Piergiorgio Pietrelli e Lorenzo Montesi, Sarnano Sassotetto con Giammarco Ferranti e Regione Marche con la Dirigente dell’Ufficio del Turismo Paola Marchegiani. Di Elisa Biagioli [post_title] => Inside Marche Live promuove la Regione e premia Travel Quotidiano per il suo impegno nella promozione della Regione [post_date] => 2024-10-11T09:55:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => inside-marche-live ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Inside Marche Live ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728640527000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha colto l’occasione del TTG Travel Experience di Rimini per raccontare a Travel Quotidiano il crescente ruolo strategico della città e della sua provincia come destinazione turistica d’eccellenza in Sicilia. Durante l'evento, Basile ha illustrato i successi ottenuti negli ultimi due anni grazie a un lavoro di promozione capillare, che ha consentito di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di aumentare la permanenza media dei turisti nel territorio. Un territorio unico che fa sistema "Messina è la porta della Sicilia - esordisce Basile - una destinazione che si propone non solo come città accogliente, ma come punto di riferimento per un comprensorio vasto e variegato". Il territorio messinese comprende oltre 108 comuni che collaborano attivamente per valorizzare un’offerta turistica che spazia da località iconiche come Taormina, le Isole Eolie, la Valle d’Agrò, Milazzo, Capo d’Orlando e la zona ionica. “È un patrimonio unico – aggiunge – che vede Messina come centro e motore di un sistema integrato che ogni giorno diventa più attrattivo.” Un turismo più stanziale e consapevole Il primo cittadino ha poi evidenziato i risultati ottenuti dagli impegni messi in campo per trattenere i visitatori più a lungo sul territorio, offrendo esperienze autentiche, ad alto valore aggiunto. "Il turismo nella provincia di Messina sta diventando sempre più stanziale - spiega il sindaco -, con un aumento delle presenze importante, anche del 30/40 per cento rispetto agli anni scorsi". Questo cambiamento è il risultato di un’offerta diversificata, che va oltre il crocierismo, grazie alla programmazione di eventi culturali, religiosi e di spettacolo. "Sono dati che ci spingono a continuare a investire per migliorare ulteriormente l’offerta e i servizi". Reti di servizi e nuovi progetti per il futuro L’amministrazione sta lavorando alla creazione di una rete di servizi che non si fermi alla sola città di Messina. "Stiamo riaprendo tanti siti che erano chiusi, rendendoli accessibili in maniera gratuita e migliorando l’esperienza complessiva per chi visita il nostro territorio - prosegue il sindaco -. La partecipazione al TTG di Rimini è l'opportunità che stiamo cogliendo per presentare i nuovi progetti in corso e avviare contatti con operatori internazionali interessati a promuovere Messina all’estero​". [post_title] => Messina 'porta della Sicilia': incrementi turistici e nuovi progetti [post_date] => 2024-10-11T08:29:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728635381000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio in positivo per il turismo alla Spezia. Da gennaio a settembre i dati evidenziano un aumento del 16% delle notti trascorse in città e, di conseguenza, degli incassi derivanti dalle imposte di soggiorno. «Questo dato conferma la crescita del turismo della nostra città - commenta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - già avvenuto significativamente nel 2023, ed è un altro passo avanti verso la destagionalizzazione del flusso turistico, considerato il significativo incremento anche fuori dal periodo estivo. Inoltre è la prova che La Spezia, anno dopo anno, sta diventando una meta scelta dai turisti e non più una città di passaggio, grazie alle sue bellezze naturali, al patrimonio culturale e ai numerosi eventi organizzati durante tutto l’anno. L’Amministrazione sta mettendo in campo diversi progetti per l’ampliamento dell’offerta turistica del territorio, come il progetto dell’Area Ligure Apuana, che lega 66 comuni nel predisporre una rete intensificando i legami tra i territori con progetti che possano valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e molto altro». La città negli ultimi anni ha avuto visibilità di livello internazionale, con l’organizzazione di manifestazioni sportive come i Campionati Italiani Assoluti di Atletica e di Scherma, partecipando a eventi di livello mondiale come la Bit di Milano o il TTG di Rimini. In particolare questo risultato è soprattutto il frutto di un progetto molto ampio portato avanti che ha visto il recupero della storia locale con il progetto 'La Spezia Forte', che include la Batteria Valdilocchi, il Rifugio Antiaereo Quintino Sella, il Parco delle Mura e il Parco della Rimembranza, ovvero luoghi ogni anno molto frequentati da cittadini e turisti, il potenziamento dei Servizi Culturali e dei Musei Civici con il restyling del Camec realizzato in sinergia con la Fondazione Carispezia e recentemente inaugurato con la partecipazione di oltre mille persone, una mostra di altissimo livello al Museo Lia, inoltre il turismo nautico, quello esperienziale, l’outdoor e molto altro. «I dati positivi di questi nove mesi - aggiunge Peracchini - ci motivano a continuare su questa strada e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, dai cittadini agli operatori del settore turistico, al personale del Comune, il cui impegno è fondamentale per rendere La Spezia sempre più accogliente e attrattiva». [post_title] => La Spezia, da gennaio a settembre in aumento del 16% le notti trascorse in città [post_date] => 2024-10-11T08:25:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728635157000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Formazione e confronto per affrontare le problematiche che affliggono la distribuzione e l’industria del turismo organizzato. Questo il focus degli appuntamenti organizzati da AIAV - associazione italiana agenti di viaggio al TTG Travel Experience 2024. Due gli incontri di punta aperti al pubblico nella giornata di domani, volti ad approfondire aspetti legali e fiscali che rappresentano le principali insidie per le agenzie di viaggio e a valorizzare il ruolo delle guide turistiche locali all’interno della programmazione di tour operator incoming. Insidie legali e fiscali in agenzia: come imparare a camminare sulle uova L’incontro, fissato per oggi 10 ottobre alle ore 12:00, vedrà la partecipazione dell’avvocato Veronica Scaletta, consulente legale AIAV, e della dottoressa Angela Cunzio, consulente fiscale AIAV. Al centro del dibattito le problematiche più frequenti in cui incorrono le agenzie di viaggio: dalla mancanza di firme sui contratti di viaggio, al mancato incasso degli acconti o dei saldi entro i termini previsti, fino agli errori nella gestione delle vendite a distanza, delle liste nozze o dei premi viaggio. Errori, questi, che si potrebbero evitare con una maggiore consapevolezza e attenzione da parte degli operatori del settore. Le relatrici presenteranno una raccolta di articoli redatti da avvocati, fiscalisti e altri esperti in materia turistica, che si è trasformata in un vero e proprio "vademecum" per aiutare gli operatori a districarsi tra le trappole quotidiane. Un contributo essenziale per chi desidera comprendere meglio le dinamiche legali e fiscali del settore e affrontarle con maggiore preparazione. Guida-to con le guide turistiche per far conoscere l’Italia Sempre oggi alle ore 17:30, il responsabile commerciale AIAV, Fabio Avataneo, modererà un dibattito sul valore aggiunto che le guide turistiche locali possono apportare alla programmazione di un tour operator. Verrà presentata una case-history di successo di un tour operator incoming che ha scelto di collaborare strettamente non solo con agenti di viaggio specializzati, ma soprattutto con guide turistiche locali. Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, della storia e delle tradizioni locali, queste figure professionali sono la chiave per creare esperienze autentiche e allineate al contesto culturale e naturale. Un progetto volto a migliorare la qualità dei programmi incoming e a rispondere alla crescente domanda di attività insolite e memorabili da parte di turisti italiani e stranieri. L’obiettivo è creare un’offerta turistica che valorizzi le eccellenze italiane, promuovendo al contempo il ruolo professionale delle guide turistiche. [post_title] => AIAV: dibattito su problemi legali e fiscali nelle agenzie e ruolo delle guide turistiche [post_date] => 2024-10-11T08:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728635149000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la spezia sviluppare progetto ala creare un turismo rete 66 comuni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3103,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valdichiana Senese è presente al TTG di Rimini per raccontare attività e strategie per un turismo sostenibile: un modello di viaggio che unisce il rispetto per l'ambiente con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità culturale del territorio.\r

\r

«Il tema della consapevolezza del viaggio - dichiara Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - è un tema molto caro alla Valdichiana Senese ed è in questa direzione che abbiamo negli anni orientato la programmazione di Valdichiana Living, con l’obiettivo di indirizzare le scelte aziende del territorio e favorire il coinvolgimento delle comunità locali».\r

\r

L’enogastronomia è alla base di questa proposta, con il progetto Valdichiana Eating che invita i visitatori a esplorare il territorio attraverso i suoi sapori, dai prodotti locali come il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, all’Olio Extravergine IGP Toscano, fino al Pecorino Toscano DOP e altre specialità.\r

\r

La Valdichiana Senese si distingue anche per la sua tradizione artigianale. Grazie al progetto artigianatoinmostra.it, i visitatori possono scoprire le botteghe degli artigiani locali, incontrare chi lavora materiali come ceramica, legno e terracotta, e partecipare a visite guidate per conoscere da vicino queste realtà, con la possibilità di degustare anche i prodotti locali.\r

\r

Il territorio propone eventi che permettono ai turisti di immergersi nelle tradizioni locali, come il Bravìo delle Botti a Montepulciano o la Festa dell’Olio Nòvo a Trequanda, momenti perfetti per vivere un’esperienza autentica e radicata nella cultura del posto.\r

\r

La Valdichiana Senese offre anche una vasta gamma di esperienze a contatto con la natura, come i percorsi di trekking e cicloturismo promossi da Valdichiana Active. Un esempio è il pacchetto “Trekking e acque rigeneranti”, che unisce l’attività all’aria aperta al benessere termale, permettendo di esplorare il territorio e rilassarsi presso le Terme Theia di Chianciano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni e Terme di Montepulciano.\r

\r

L'impegno verso la sostenibilità ambientale è si concretizza in iniziative innovative quali l’introduzione di un van elettrico ID Buzz per l'eco-mobilità. Inoltre, a breve sarà disponibile la mappatura delle fontanelle d’acqua potabile per ridurre l'uso della plastica e sul sito valdichianaliving.it sarà possibile acquistare esperienze carbon neutral, che permetteranno di compensare le emissioni generate durante il viaggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Valdichiana Senese, attività e strategie per un futuro turistico sempre più green","post_date":"2024-10-11T12:05:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728648308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord, azienda ferroviaria lombarda, è main mobility partner di Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. In un unico ecosistema digitale i clienti hanno a disposizione proposte di itinerari che uniscono il viaggio in treno e tutti i servizi per organizzare una o più giornate di divertimento, cultura, sport, svago. \r

\r

Nata con l’obiettivo di valorizzare un turismo consapevole e sostenibile, puntando a ridurre le emissioni di Co2 grazie al mezzo pubblico e l’impatto sul territorio in termini di traffico sulle strade, la partnership è stata presentata in occasione di TTG Travel Experience a Rimini. \r

\r

Prossimo step della collaborazione saranno i “Treni della neve” verso le cime lombarde nella stagione 2024-25, che vedrà anche il ritorno delle proposte di Trenord per l’utilizzo del treno anche nel tempo libero: biglietti speciali verso le grandi fiere – EICMA e Artigiano in Fiera – e una corsa straordinaria verso i mercatini di Natale, che quest’anno da Milano raggiungerà direttamente Trento e Bolzano. \r

\r

La partnership Trenord-Discovera\r

\r

Nata da un progetto di Sportit, società attiva nel settore del turismo sportivo con i brand Snowit, Bikeit e Tribala, e FNM, uno dei principali Gruppi di mobilità sostenibile e integrata in Europa, Discovera offre al cliente in un unico marketplace pacchetti viaggio smart e completi, comodamente acquistabili online, in un click. \r

\r

I prodotti comprendono sia i servizi di trasporto e mobilità, sia tutte le ulteriori facilities per un’esperienza turistica personalizzata e di qualità. \r

\r

Grazie alla partnership con Trenord, la piattaforma propone una vasta gamma di pacchetti turistici in Lombardia, che uniscono al viaggio in treno esperienze differenti: un giro in battello sui grandi laghi, una giornata di trekking, visite alle città d’arte e ai loro musei, rafting, camminate lungo i più bei sentieri della regione e tante altre opzioni.\r

\r

Per la stagione invernale, la proposta di Trenord e Discovera si arricchirà con l’offerta dei “Treni della neve”: grazie alla nuova formula, al biglietto treno+skipass i viaggiatori potranno integrare tutti gli altri servizi che desiderano, per completare l’esperienza di una o più giornate sugli sci. \r

\r

“Grazie alla partnership con Discovera abbiamo evoluto la nostra proposta delle “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza che registrano un successo in costante crescita, con oltre 56mila biglietti venduti nei primi nove mesi del 2024 – spiega Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord. La collaborazione con un partner specializzato nell’ambito turistico ci permette di migliorare ulteriormente la qualità delle proposte e di ampliare i servizi offerti. In questo modo, i clienti potranno organizzare tutto il loro viaggio tramite un’unica piattaforma. Ci auguriamo di conquistare ancora più viaggiatori in treno nel tempo libero, a beneficio dell’ambiente e del territorio” \r

\r

Pasquale Scoppeliti e Riccardo Maggioni, fondatori di Sportit, aggiungono: “Abbiamo costruito una piattaforma di travel mobility con un grande focus sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio e proponiamo un modello di turismo alternativo, a basso impatto ambientale, oltre che semplice da praticare, con la speranza che possa essere “game changer” in un mondo che deve necessariamente ripensare i propri modelli di consumo e stili di vita perché possano diventare sostenibili nel tempo. Partiamo dall’offerta turistica e di mobilità della Regione Lombardia con un partner d’accezione come Trenord, ma puntiamo ad estendere il bacino geografico di Discovera in tutta Italia, così come il parco mezzi di trasporto, con l’obiettivo di diventare leader di mercato a livello nazionale e soddisfare ogni tipologia di cliente, dai “day traveller” a chi invece desidera soggiorni più lunghi”.\r

\r

Le proposte per il treno nel tempo libero\r

\r

Alle proposte sviluppate con Discovera, Trenord aggiungerà ulteriori iniziative per supportare la mobilità verso i grandi eventi e per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. \r

\r

Per la prima volta, l’azienda ferroviaria lombarda proporrà biglietti speciali per raggiungere Rho Fiera Milano in occasione di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote che si svolgerà dal 7 al 10 novembre. Anche quest’anno torneranno i ticket dedicati ad Artigiano in Fiera, prevista dal 30 novembre all’8 dicembre. \r

\r

A dicembre torna anche la proposta di un treno diretto ai “Mercatini di Natale”, già proposto negli anni scorsi fra Milano a Trento, che quest’anno per la prima volta raggiungerà anche Bolzano. ","post_title":"Al via la partnership tra Trenord e Discovera","post_date":"2024-10-11T10:56:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728644176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore del turismo in Italia continua a mostrare segnali di crescita, seppur a velocità diverse a seconda delle diverse componenti della filiera. L’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano ha registrato nel 2024 un incremento dell’8% per il mercato del turismo realizzato da tour operator e distribuito attraverso le agenzie di viaggio, a fronte di un rincaro medio dei prezzi del 12% secondo l’Istat.\r

\r

I dati presentati durante il TTG Travel Experience mettono in luce un andamento positivo per il transato delle agenzie di viaggio (+8%), per i trasporti (+10%) e per il ricettivo (+5%), mentre le attività outdoor segnano una crescita del 4%, spinta soprattutto dall’incidenza dell’online, che ora copre il 35% delle prenotazioni complessive.\r

\r

Il trend di crescita dell’e-commerce, per la prima volta, non va a discapito della distribuzione tradizionale, evidenziando la tenuta del modello omnicanale.\r

\r

«Il settore dei viaggi sta innegabilmente stabilizzando la sua crescita - commenta Marco Orlandi, chief digital experience officer del Gruppo Bluvacanze -. Il dato rilevante secondo la nostra prospettiva è da individuare nella crescita dell’e-commerce, che per la prima volta non erode quote di mercato alla distribuzione tradizionale. Questo ci evidenzia che l’omnicanalità, o meglio la multitouch-point experience, rimane la risposta alla redditività da parte di un grande gruppo turistico impegnato nell’intercettare pubblici nuovi e nel creare valore per i suoi partner di filiera».\r

\r

Il Gruppo Bluvacanze, partner dell’Osservatorio Travel Innovation con i brand leisure e Cisalpina Tours dedicato al business travel, ha annunciato la volontà di proseguire con gli investimenti nella trasformazione digitale, puntando su una strategia di comunicazione al consumatore finale irradiata su molteplici touchpoint. «Il nostro dialogo narrativo nel turismo, tra retail fisico e retail digitale, fa leva sulla relazione con le persone: in questo la digitalizzazione ci sta insegnando molto, consegnandoci dati di comportamento inediti attraverso le diverse piattaforme utilizzate dai consumatori per unirsi al brand», aggiunge Orlandi, evidenziando come la digitalizzazione offra nuove opportunità di innovare i processi produttivi e creare esperienze di vacanza personalizzate secondo i gusti dei viaggiatori quasi in tempo reale.\r

\r

Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation, pone l’attenzione sul rincaro dei prezzi che, soprattutto nell’ospitalità, rischia di penalizzare i flussi domestici: «Il mercato del turismo continua a crescere, anche se a velocità diverse per i vari comparti - spiega -. Un punto di attenzione riguarda i prezzi, che per l’ospitalità raggiungono livelli importanti, andando a penalizzare in particolare i flussi domestici. Un’inversione di tendenza si nota sull’e-commerce che cresce ma in misura minore rispetto al passato sul ricettivo; continua, invece, ad aumentare la sua incidenza nei trasporti».\r

\r

Secondo Lorenzini, per gli operatori del settore sarà sempre più importante differenziare la proposta ai viaggiatori, sviluppando un’integrazione efficiente tra canali digitali e fisici e offrendo servizi personalizzati e flessibilità nelle prenotazioni.","post_title":"Vacanze organizzate 2024, la crescita si stabilizza","post_date":"2024-10-11T10:48:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728643729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hyatt ha annunciato l’apertura dei marchi Park Hyatt e Andaz a Jaumur, comunità di porticcioli di lusso situata a Magna, sulla costa del Golfo di Aqaba. L'apertura del Park Hyatt Jaumur e dell’Andaz Jaumur Marina, prevista per il 2027, segna un importante passo avanti nell'espansione del brand Hyatt nel Regno dell'Arabia Saudita, in collaborazione con Neom, simbolo di innovazione futura e sostenibilità.\r

\r

“Siamo entusiasti di portare i brand Park Hyatt e Andaz a Jaumur - spiega Javier Águila, presidente del gruppo Hyatt per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, - parte del portafoglio di turismo sostenibile di Neom, contribuendo ulteriormente all'espansione turistica di questa destinazione. Il Regno dell'Arabia Saudita rappresenta un mercato chiave per Hyatt e queste nuove strutture dimostrano il nostro impegno nel rafforzare la nostra presenza.”\r

\r

Jaumur si distingue per esperienze uniche sia terrestri che marine, posizionandosi come un nuovo standard per il lusso costiero, rivolto a residenti e visitatori. La destinazione comprende un moderno porto turistico con 300 ormeggi e una struttura architettonica sospesa, pensata per sovrastare i più grandi super yacht, e ospiterà un centro di ricerca per immersioni profonde, dedicato all'esplorazione del mare.\r

\r

Il Park Hyatt Jaumur, con le sue 125 camere progettate come un'oasi di relax affacciata sul porto turistico, offrirà un ambiente che combina intrattenimento, svago e cultura. L’Andaz Jaumur Marina, con 225 camere e suite, celebrerà l’arte e la creatività, e grazie a un design eclettico e all’attenzione per le esperienze personalizzate, offrirà un soggiorno indimenticabile.\r

\r

Progettati per offrire uno stile di vita attivo e dinamico, il Park Hyatt e l’Andaz offriranno agli ospiti una gamma di attività, dalle escursioni a piedi o in bicicletta, agli sport acquatici, fino ai club sulla spiaggia e alle esperienze culturali e artistiche. “Questa partnership rappresenta un allineamento perfetto della nostra visione comune di creare esperienze di lusso su misura - ha commentato Chris Newman, direttore esecutivo della divisione alberghiera di Neom -. Non vediamo l'ora di vedere questi hotel iconici elevare Jaumur a destinazione di classe mondiale.”\r

\r

Entrambe le strutture parteciperanno al programma di fidelizzazione World of Hyatt, offrendo ai membri vantaggi esclusivi come upgrade, notti gratuite e late checkout, confermando Jaumur come nuova destinazione internazionale di eccellenza.","post_title":"Hyatt annuncia la prossima apertura di due hotel a Magna, Golfo di Aqaba","post_date":"2024-10-11T10:19:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728641963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dare vita ad un sistema turistico accessibile ed inclusivo del Lago Trasimeno attraverso un intervento sistemico basato sull’approccio del turismo per tutti, coerente con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità e che possa essere apripista e modello anche per altri territori della Regione Umbria. Con questo obiettivo è stato ideato “Trasimeno per Tutti” realizzato dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria, Felcos Umbria e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità.\r

\r

Il progetto “Trasimeno per Tutti” è stato presentato al TTG di Rimini dopo un percorso durato oltre un anno e mezzo, coinvolgendo diversi aspetti del sistema turistico locale.\r

Inizialmente, è stata condotta un’attività da parte di tutti i soggetti economici, sociali e istituzionali del territorio per valutare l’accessibilità delle principali attrazioni e strutture turistiche, i servizi di sistema (come trasporti pubblici e privati, servizi bancari) e l’uso di applicazioni multilingua e accessibili.\r

\r

Si è poi svolta una fase di potenziamento in termini di accessibilità degli attrattori turistici e dell’ecosistema digitale.\r

\r

A essere coinvolta è stata la Ciclovia del Trasimeno con la progettazione, realizzazione e installazione di una segnaletica orientativa e informativa. Infine, sono stati creati i contenuti multimediali relativi alle caratteristiche dettagliate di accessibilità e percorribilità, pubblicati sul portale UmbriaTourism, dal quale si accede tramite QRCode e NFC. I luoghi della cultura, collegati alle opere del Perugino, oltre a quattro musei particolarmente rilevanti - Museo del Tulle, Collezione Mariottini, Museo della Sbarra a Panicale e il Museo del Vetro a Piegaro - sono stati invece arricchiti con testi in lingua italiana, inglese e braille, con riproduzioni tattili delle opere per non vedenti e ipovedenti, contenuti semplificati in Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa), audioguide per bambini, video in versione Lis (Lingua italiana dei segni) e Is per non udenti accessibili tramite QR code da una App appositamente creata.\r

\r

Prevista poi un’app per la gestione joelette e trekking accessibile. Grazie a un contributo a fondo perduto sono stati finanziati 12 interventi finalizzati a sostenere progetti di investimento da parte delle imprese ricettive e di servizi connessi al turismo. Tra questi l’acquisto di pulmini accessibili, di triciclette e di joelette, e interventi per l’accessibilità delle informazioni sul web, e la realizzazione di un laboratorio idoneo ad ospitare corsi di cucina per persone disabili.\r

\r

Il progetto non ha riguardato solo l’aspetto materiale dei fabbisogni del territorio ma anche quello legato alle esigenze della formazione di numerose figure, tra cui dipendenti dei Comuni ma anche di coloro che lavorano nel settore turistico. Si è intervenuti anche sull’inserimento lavorativo e la promozione di imprese inclusive. In collaborazione con Arpal Umbria, e tramite vari avvisi pubblici, sono stati selezionati dieci enti ospitanti, tra imprese del settore turistico del Lago Trasimeno e altri soggetti pubblici coinvolti nel progetto. Inoltre, sono stati individuati dieci giovani con disabilità per partecipare a tirocini extracurriculari, con l’obiettivo di sviluppare competenze professionali nel settore turistico.\r

\r

Per la comunicazione dell'iniziativa, invece, il portale turistico regionale, Umbriatourism, è stato reso conforme agli standard per l’accessibilità. È stato introdotto un chatbot alimentato dall'Intelligenza artificiale, che offre un nuovo metodo di consultazione dei contenuti. Numerosi i luoghi di interesse arricchiti con informazioni utili; la Ciclovia del Trasimeno, infine, è ora dotata di un nuovo sistema di gestione dei percorsi, e di informazioni utili per chi desidera esplorare questi itinerari in maniera accessibile e sicura.\r

\r

","post_title":"Turismo accessibile e inclusivo nel cuore dell’Umbria con \"Trasimeno per tutti\"","post_date":"2024-10-11T10:12:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728641549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Associazione Inside Marche Live promuove il territorio marchigiano e le sue eccellenze nel \"Fuori Salone\" con la VII edizione del tradizionale Gala che ieri sera, nell’hotel Ambasciatori di Rimini, ha ospitato 80 tour operator italiani e stranieri. Travel Quotidiano riceve il Premio Inside Marche Live 2024 per aver contribuito alla promozione e valorizzazione della Regione Marche in Italia e nel mondo.\r

\r

“Torna un evento che è una grande opportunità per tutti noi – spiega Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live –. Perché è importante un momento di incontro con chi lavora e chi racconta il Turismo ed il Territorio.\r

\r

Noi ci impegniamo tutto l'anno per far conoscere le nostre città, la nostra gastronomia, le nostre bellezze naturali e paesaggistiche, e grazie ad attività come questa manteniamo alta l’attenzione verso la nostra regione deve molto ampliare la promozione per il turismo internazionale contando solo 20 turisti ogni 100 provenienti da fuori confine. Si rinsaldano e aumentano i contatti ed i legami con un marketplace di agenzie e tour operator provenienti da vari paesi europei e deve continuare e migliorare, stando al passo con i tempi, la progettualità per la nostra regione.\r

\r

Dobbiamo confrontarci, studiare e monitorare costantemente le attività per essere al passo con i tempi in linea con le strategie di promozione e comunicazione individuate con la regione e l'Agenzia del turismo e dell'internazionalizzazione. Nelle prossime settimane gli operatori saranno presenti ai vari appuntamenti dedicati, fiere e workshop, dove l'Associazione Inside marche Live proseguirà il lavoro di collaborazione con le istituzioni e di promozione del territorio, per far conoscere ancora di più la regione Marche in Europa e nel mondo”.\r

\r

\r

\r

L’evento, realizzato in collaborazione con ItaliAbsolutely, ha ospitato numerosi tour operator provenienti da tutta Italia e rappresentanti di Paesi esteri europei, statunitensi e canadesi. Durante la serata di promozione della Regione Marche è stato raccontato il territorio con le sue tradizioni attraverso le testimonianze di ospiti istituzionali, tour operator e strutture ricettive marchigiani.\r

\r

Le Marche presentano a Rimini, fra le altre cose, le nuove proposte ed i pacchetti degli operatori dell'incoming della regione e la nuova versione del progetto MarcheConnect. La piattaforma digitale collaborativa dei tour operator marchigiani nata lo scorso anno ha l’obiettivo di raccogliere oltre 1000 prodotti dedicati alla Regione: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente fruibili sia b2b che b2c, questo grazie al collegamento con il sistema digitale regionale e con il tourism digital hub di italia.it.\r

\r

Intervenuti durante la serata: Comune di Acqualagna con il Sindaco Pierluigi Grassi e la Consigliera Laura Sabbatini, Comune di Fano con l’Assessore al Turismo Alberto Santorelli, Comune di Pesaro Capitale Italiana della Cultura con il Direttore generale Rossini Opera Festival Christian della Chiara, Comune di Urbania con l’Assessore Baffioni Emiliano e Servizio Turismo Giovanna Meliffi, Comune di Urbino con l’Assessore al Turismo Guazzolini Francesco, Confesercenti Assohotel con Stefano Mirisola e Boris Rapa, BCC Metauro e i Consiglieri Amedeo Montanari e Camillo Conti, Dimora Guidi Tordini e i titolari Giuseppe Tordini e Maria Guidi, Candele a Candelara con Proloco Piergiorgio Pietrelli e Lorenzo Montesi, Sarnano Sassotetto con Giammarco Ferranti e Regione Marche con la Dirigente dell’Ufficio del Turismo Paola Marchegiani.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Inside Marche Live promuove la Regione e premia Travel Quotidiano per il suo impegno nella promozione della Regione","post_date":"2024-10-11T09:55:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","inside-marche-live"],"post_tag_name":["In evidenza","Inside Marche Live"]},"sort":[1728640527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha colto l’occasione del TTG Travel Experience di Rimini per raccontare a Travel Quotidiano il crescente ruolo strategico della città e della sua provincia come destinazione turistica d’eccellenza in Sicilia. Durante l'evento, Basile ha illustrato i successi ottenuti negli ultimi due anni grazie a un lavoro di promozione capillare, che ha consentito di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di aumentare la permanenza media dei turisti nel territorio.\r

\r

Un territorio unico che fa sistema\r

\r

\"Messina è la porta della Sicilia - esordisce Basile - una destinazione che si propone non solo come città accogliente, ma come punto di riferimento per un comprensorio vasto e variegato\". Il territorio messinese comprende oltre 108 comuni che collaborano attivamente per valorizzare un’offerta turistica che spazia da località iconiche come Taormina, le Isole Eolie, la Valle d’Agrò, Milazzo, Capo d’Orlando e la zona ionica. “È un patrimonio unico – aggiunge – che vede Messina come centro e motore di un sistema integrato che ogni giorno diventa più attrattivo.”\r

\r

Un turismo più stanziale e consapevole\r

\r

Il primo cittadino ha poi evidenziato i risultati ottenuti dagli impegni messi in campo per trattenere i visitatori più a lungo sul territorio, offrendo esperienze autentiche, ad alto valore aggiunto. \"Il turismo nella provincia di Messina sta diventando sempre più stanziale - spiega il sindaco -, con un aumento delle presenze importante, anche del 30/40 per cento rispetto agli anni scorsi\". Questo cambiamento è il risultato di un’offerta diversificata, che va oltre il crocierismo, grazie alla programmazione di eventi culturali, religiosi e di spettacolo. \"Sono dati che ci spingono a continuare a investire per migliorare ulteriormente l’offerta e i servizi\".\r

\r

Reti di servizi e nuovi progetti per il futuro\r

\r

L’amministrazione sta lavorando alla creazione di una rete di servizi che non si fermi alla sola città di Messina. \"Stiamo riaprendo tanti siti che erano chiusi, rendendoli accessibili in maniera gratuita e migliorando l’esperienza complessiva per chi visita il nostro territorio - prosegue il sindaco -. La partecipazione al TTG di Rimini è l'opportunità che stiamo cogliendo per presentare i nuovi progetti in corso e avviare contatti con operatori internazionali interessati a promuovere Messina all’estero​\".","post_title":"Messina 'porta della Sicilia': incrementi turistici e nuovi progetti","post_date":"2024-10-11T08:29:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728635381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio in positivo per il turismo alla Spezia. Da gennaio a settembre i dati evidenziano un aumento del 16% delle notti trascorse in città e, di conseguenza, degli incassi derivanti dalle imposte di soggiorno.\r

\r

«Questo dato conferma la crescita del turismo della nostra città - commenta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - già avvenuto significativamente nel 2023, ed è un altro passo avanti verso la destagionalizzazione del flusso turistico, considerato il significativo incremento anche fuori dal periodo estivo. Inoltre è la prova che La Spezia, anno dopo anno, sta diventando una meta scelta dai turisti e non più una città di passaggio, grazie alle sue bellezze naturali, al patrimonio culturale e ai numerosi eventi organizzati durante tutto l’anno. L’Amministrazione sta mettendo in campo diversi progetti per l’ampliamento dell’offerta turistica del territorio, come il progetto dell’Area Ligure Apuana, che lega 66 comuni nel predisporre una rete intensificando i legami tra i territori con progetti che possano valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e molto altro».\r

\r

La città negli ultimi anni ha avuto visibilità di livello internazionale, con l’organizzazione di manifestazioni sportive come i Campionati Italiani Assoluti di Atletica e di Scherma, partecipando a eventi di livello mondiale come la Bit di Milano o il TTG di Rimini.\r

\r

In particolare questo risultato è soprattutto il frutto di un progetto molto ampio portato avanti che ha visto il recupero della storia locale con il progetto 'La Spezia Forte', che include la Batteria Valdilocchi, il Rifugio Antiaereo Quintino Sella, il Parco delle Mura e il Parco della Rimembranza, ovvero luoghi ogni anno molto frequentati da cittadini e turisti, il potenziamento dei Servizi Culturali e dei Musei Civici con il restyling del Camec realizzato in sinergia con la Fondazione Carispezia e recentemente inaugurato con la partecipazione di oltre mille persone, una mostra di altissimo livello al Museo Lia, inoltre il turismo nautico, quello esperienziale, l’outdoor e molto altro.\r

\r

«I dati positivi di questi nove mesi - aggiunge Peracchini - ci motivano a continuare su questa strada e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, dai cittadini agli operatori del settore turistico, al personale del Comune, il cui impegno è fondamentale per rendere La Spezia sempre più accogliente e attrattiva».","post_title":"La Spezia, da gennaio a settembre in aumento del 16% le notti trascorse in città","post_date":"2024-10-11T08:25:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728635157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Formazione e confronto per affrontare le problematiche che affliggono la distribuzione e l’industria del turismo organizzato. Questo il focus degli appuntamenti organizzati da AIAV - associazione italiana agenti di viaggio al TTG Travel Experience 2024.\r

\r

Due gli incontri di punta aperti al pubblico nella giornata di domani, volti ad approfondire aspetti legali e fiscali che rappresentano le principali insidie per le agenzie di viaggio e a valorizzare il ruolo delle guide turistiche locali all’interno della programmazione di tour operator incoming.\r

\r

Insidie legali e fiscali in agenzia: come imparare a camminare sulle uova\r

\r

L’incontro, fissato per oggi 10 ottobre alle ore 12:00, vedrà la partecipazione dell’avvocato Veronica Scaletta, consulente legale AIAV, e della dottoressa Angela Cunzio, consulente fiscale AIAV. Al centro del dibattito le problematiche più frequenti in cui incorrono le agenzie di viaggio: dalla mancanza di firme sui contratti di viaggio, al mancato incasso degli acconti o dei saldi entro i termini previsti, fino agli errori nella gestione delle vendite a distanza, delle liste nozze o dei premi viaggio. Errori, questi, che si potrebbero evitare con una maggiore consapevolezza e attenzione da parte degli operatori del settore.\r

\r

Le relatrici presenteranno una raccolta di articoli redatti da avvocati, fiscalisti e altri esperti in materia turistica, che si è trasformata in un vero e proprio \"vademecum\" per aiutare gli operatori a districarsi tra le trappole quotidiane. Un contributo essenziale per chi desidera comprendere meglio le dinamiche legali e fiscali del settore e affrontarle con maggiore preparazione.\r

\r

Guida-to con le guide turistiche per far conoscere l’Italia\r

\r

Sempre oggi alle ore 17:30, il responsabile commerciale AIAV, Fabio Avataneo, modererà un dibattito sul valore aggiunto che le guide turistiche locali possono apportare alla programmazione di un tour operator. Verrà presentata una case-history di successo di un tour operator incoming che ha scelto di collaborare strettamente non solo con agenti di viaggio specializzati, ma soprattutto con guide turistiche locali. Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, della storia e delle tradizioni locali, queste figure professionali sono la chiave per creare esperienze autentiche e allineate al contesto culturale e naturale.\r

\r

Un progetto volto a migliorare la qualità dei programmi incoming e a rispondere alla crescente domanda di attività insolite e memorabili da parte di turisti italiani e stranieri. L’obiettivo è creare un’offerta turistica che valorizzi le eccellenze italiane, promuovendo al contempo il ruolo professionale delle guide turistiche.\r

\r

","post_title":"AIAV: dibattito su problemi legali e fiscali nelle agenzie e ruolo delle guide turistiche","post_date":"2024-10-11T08:25:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728635149000]}]}}