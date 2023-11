La Spezia, cresce del 20% il numero dei turisti tra gennaio e settembre 2023. I numeri del 2022 avevano confermato La Spezia quale città tra le più scelte in Italia dai turisti. Dati straordinari che nel 2023 hanno visto un incremento medio di quasi il 20% che inseriscono la città nel circuito turistico nazionale, europeo ed internazionale. I numeri parlano di una crescita costante rispetto al 2022 sia di numero di turisti che transitano sia per numero di notti di permanenza; un dato significativo a riprova che La Spezia sia una città nella quale i turisti si fermano e visitano per più giorni. «Numeri importanti che testimoniano il grande lavoro portato avanti nell’ottica di destagionalizzazione e di ampliamento dell’offerta turistica per andare incontro ad un pubblico eterogeneo- dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Molti sono stati gli eventi: da quelli tradizionali come il Palio del Golfo, la Fiera di San Giuseppe, il Carnevale Spezzino sino al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, la ricca programmazione dell’estate spezzina, il Festival del Jazz, la Notte Bianca, And Festival, La Spezia Fantasy; le manifestazioni legate alla cultura come il Paleofestival, Spetialis, Libriamoci, le Notti al Castello, esposizioni temporanee nei nostri Musei Civici come Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti che ha superato i 5000 visitatori; all’outdoor e allo sport come i Campionati Assoluti di Scherma, l’Italian Star Ballet, il Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato, il Festival della Vela Solidale, Sport in Piazza, la prima edizione della Golfo dei Poeti Cup». Anche l’inverno si prepara ad essere molto interessante con le iniziative natalizie, la grande festa di Capodanno, la programmazione del Teatro Civico con artisti di rilievo e il nuovo progetto del Trac Festival che durerà ben due mesi nella suggestiva location dello chapiteau negli spazi esterni del PIN. Sono stati realizzati un nuovo sito turistico e una cartellonistica con QR Code in tutte le lingue del mondo tramite la quale avere indicazioni su quattro diversi itinerari cittadini da percorrere a piedi. Un successo frutto di grandi investimenti e azioni mirate portate avanti in questi anni con una politica volta allo sviluppo del Turismo in città investendo oltre 10 milioni di euro su infrastrutture turistiche, servizi, eventi culturali e di intrattenimento distribuiti in tutto l’arco dell’anno, grandi manifestazioni fieristiche e sportive capaci di intercettare pubblico 365 giorni l’anno. Il numero di presenze registrate da gennaio a settembre 2023 è di 584.574 che segna un +14,06% in più rispetto all’anno precedente ma il dato più interessanti sono le presenze mensili che raggiungano il picco massimo nei mesi di luglio e agosto, ma registrano sempre numeri importanti a riprova che le politiche sulla destagionalizzazione siano vincenti, Per quando riguarda la nazionalità del turista/cliente, si osserva la preponderante presenza dei turisti francesi, ma anche tedeschi cinesi, inglesi, australiani e un +38.44% di turisti americani. Condividi

