La Spezia, attese 30 mila persone per il 97° palio del Golfo

La Spezia e Golfo dei Poeti si preparano ad ospitare il novantasettesimo palio del Golfo, la manifestazione remiera più longeva del Mediterraneo, capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone.

A organizzarla il comitato delle Borgate del palio del Golfo e il comune della Spezia, con il supporto dell’autorità portuale, la marina militare, la fondazione Carispezia e con il patrocinio della regione Liguria e dei comuni di Lerici e Porto Venere.

«Il ritorno del palio del Golfo è un altro, importantissimo segnale di ritorno alla normalità per la nostra terra – commenta il presidente della regione Liguria Giovanni Toti –. Si tratta di un appuntamento storico che da quasi un secolo anima la città della Spezia, un evento sentitissimo dal profondo significato culturale che arricchisce ulteriormente lo straordinario calendario di eventi in programma questa estate in Liguria. Dopo due anni così complessi come quelli che abbiamo appena trascorso, ritorniamo a vivere un palio del Golfo in grande stile, pronti ad accogliere tutti i turisti che accorreranno per assistere alla gara».

Regione Liguria è partner per questa manifestazione che comprende anche, per la prima volta, il Blue Festival che vedrà nel capoluogo levantino il mare protagonista dal 27 luglio all’8 agosto. Da programma saranno tre giorni intensissimi per La Spezia e dintorni perché non solo ci sarà il palio remiero ma anche tantissimi altri eventi collaterali che avranno tutti un punto in comune: l’acqua, elemento primario della terra ligure.

«Il palio del Golfo è la manifestazione che più ci rappresenta e ci rende orgogliosi – dichiara il vicesindaco e assessore al palio della Spezia Maria Grazia Frijia – Farne un’opportunità per valorizzare la nostra città e il Golfo come destinazione turistica di pregio è un compito che ci siamo prefissati. Per questo abbiamo voluto costruire intorno al palio il Blue Festival, un contenitore culturale, scientifico e di intrattenimento, capace di soddisfare tutti i target in modo inclusivo. Ci prepariamo ai 100 anni del palio per farne un grande evento della rilevanza nazionale che merita».

Blue festival, contenitore scientifico e culturale voluto dal comitato delle borgate e dal comune della Spezia, permetterà di vivere 11 giorni di eventi ed esperienze dedicate all’acqua, in tutte le sue accezioni. Venerdì 5 agosto le borgate invaderanno il centro città con la tradizionale sfilata, dalle ore 21.

La notte Blue vedrà protagonisti le street band e la auto del circolo Auto e moto storiche della Spezia – 13 vetture, una per ogni borgata – impegnate nel concorso eleganza Auto storiche dal 1925 al 1965. Al termine della cena le strade del centro storico diventa una pista dove sarà possibile effettuare dei giri liberi su un percorso dedicato soprattutto ai bambini.