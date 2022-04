La Sardegna in tournée in Italia e nel mondo con il progetto Insula – Sardinia Quality World

Insula – Sardinia Quality World ha presentato ieri a Milano, presso l’hub internazionale dell’enogastronomia Identità Golose, un assaggio di ciò che la Sardegna offre, attraverso tour esperienziali, degustazioni, danze e costumi tradizionali d’alto artigianato.

Indiscutibilmente in testa alle classifiche delle destinazioni balneari più amate, la Sardegna è molto di più e ha deciso di promuoversi presso operatori, agenzie di viaggio, ristoratori e media con una tournée appassionata e golosa.

Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e C.I.P.N.E.S. (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna), ente attuatore del programma, hanno congiuntamente sviluppato un programma di marketing territoriale denominato Insula – Sardinia Quality World volto a valorizzare e far conoscere il territorio sardo, la sua biodiversità, le filiere produttive, l’artigianato, la moda, l’arte e il design. In pratica il suo patrimonio, che non è solo il mare e non è accessibile solo nei mesi estivi.

11 tappe del roadshow in Italia e in Europa

«Prosegue il nostro impegno volto alla promozione della destinazione Sardegna in Italia e nel mondo. La Sardegna ha punti mare riconosciuti fra i più belli al mondo, ma l’entroterra è altrettanto vario e affascinante, meritevole di essere esplorato in tutte le stagioni. Con Insula – Sardinia Quality World ci poniamo l’obiettivo di raccogliere le eccellenze della nostra terra e promuoverle attraverso un tour itinerante che ci ha portati in primis a Milano, meta per noi di grande interesse strategico poiché con le altre città lombarde è in testa per flussi turistici. Il roadshow proseguirà nei prossimi mesi e ci vedrà impegnati in altre 11 tappe in Italia e in Europa» dichiara Massimo Masia, project manager CIPNES- INSULA.

Nel corso della serata a Milano non è mancata l’occasione per scoprire profumi e sapori di Sardegna, attraverso un percorso nel gusto condotto da Salvatore Camedda – executive chef e patron del Ristorante Somu, 1 Stella Michelin, al Club Hotel di Baja Sardinia – che ha portato in tavola un assaggio di alcune eccellenze del territorio, rielaborate con maestria e tecnica.

L’aspetto culinario non è stato semplicemente un corollario per gli invitati bensì un focus del progetto Insula. L’Osservatorio sul turismo Enogastronomico Italiano dell’Università degli Studi di Bergamo, così come la World Food Travel Association, associazione di riferimento a livello mondiale, ha rilevato che il 49% delle persone sceglie la destinazione con questo criterio. Fra gli itinerari tematici del progetto Insula, quello enogastronomico riveste grande importanza.

Il programma promozionale di Insula Sardinia Quality World continuerà con il seguente calendario:

APRILE – ITALIA MAGGIO/GIUGNO – ESTERO

13 aprile Torino Bruxelles – Lione – Zurigo – Monaco – Francoforte

19 aprile Brescia (date a breve).

21 aprile Sankt Gallen (Svizzera)

22 aprile Verona

27 aprile Bologna