La ricetta per rilanciare il turismo di Federica Falchetti

«Ora la politica ha bisogno di competenze. Non si tratta di scegliere un logo o un’ideologia, ma di fare quel che serve alle nostre imprese. Forza Italia crede nel turismo e mi ha scelta per questo. E se io vinco vinciamo tutti, posso essere la vostra portavoce nel Comune di Roma”.

Così Federica Falchetti, l’imprenditrice romana di Alipan Viaggi, ha accolto sulla terrazza dell’ Hotel Terrace Pantheon Relais gli operatori e i rappresentanti delle associazioni di settore. Al suo fianco il senatore Massimo Mallegni, albergatore toscano, responsabile nazionale del dipartimento turismo di Forza Italia.

Mallegni ha annunciato la presentazione a breve dell’interrogazione parlamentare con procedura d’urgenza, proposta da Falchetti per la riapertura totale delle frontiere ai viaggi per turismo. “Nel turismo non ci sono prospettive ideologiche ma cose da fare – ha detto Mallegni –. Dobbiamo poter assumere a costi sostenibili e contare su infrastrutture adeguate perché le aziende possano crescere. Perché se manca il fatturato non c’è ne destra ne sinistra…”

Riapertura certa

«Basta parlare di corridoi e liste, serve una data di riapertura certa – ha aggiunto Falchetti –. Il turismo deve programmare, ora è impossibile. Invece i nostri competitor all’estero già sono ripartiti, perché le condizioni ci sono. La nostra alta gamma sta utilizzando operatori stranieri, è un’emorragia di fatturato».

«Se non riparte l’outgoing si perderà una fetta consistente di incoming – ha detto Falchetti – il mercato è fluido e vive di reciprocità. Le nostre aziende sono lo snodo dinamico che muove una grandissima fetta del mercato. La politica deve capirlo».

«Siamo un mondo di PMI e di individualisti, ma almeno due o tre punti sui quali muoverci compatti dobbiamo trovarli. Perché dobbiamo fare di Roma un format di successo nel turismo, da replicare in tutta Italia. Abbiamo bisogno di un tavolo comune, dal quale escano proposte di cui siamo tutti convinti, per le quali la politica possa impegnarsi».

La serata è stata anche l’occasione per un dibattito fra gli esponenti delle associazioni, da Ivana Jelinic, presidente di Fiavet nazionale, a Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Confesercenti Roma, da Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio a Giuseppe Roscioli, presidente di Federalbergjhi Roma.