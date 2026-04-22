Messina (Assoturismo): «Fare chiarezza su Booking sotto istruttoria dall’Agcm» “Le piattaforme di intermediazione online come Booking.com – oggi oltre il 50% delle prenotazioni alberghiere transita dalle principali piattaforme turistiche – svolgono un ruolo determinante nella commercializzazione dell’offerta turistica e nell’orientamento delle scelte dei consumatori. È necessario perciò fare piena chiarezza, alla luce dell’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Booking.com., su eventuali meccanismi che possano influenzare la concorrenza e alterare la corretta percezione dell’offerta da parte dei viaggiatori”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti in una nota. Massima trasparenza “Riteniamo infatti fondamentale – prosegue il presidente – garantire la massima trasparenza dei criteri con cui vengono determinate la visibilità delle strutture, il posizionamento nei risultati di ricerca e le eventuali qualifiche attribuite, così come le condizioni economiche e le commissioni applicate agli operatori. La trasparenza e l’equità delle regole sono condizioni indispensabili per tutelare sia le imprese del settore, in particolare le piccole e medie strutture, sia i viaggiatori”. “Come Assoturismo – conclude Messina – seguiremo con la massima attenzione l’evolversi dell’indagine, offrendo da subito la piena disponibilità a collaborare con le istituzioni, per sostenere e rafforzare un contesto di mercato più equo, competitivo e trasparente.” Condividi

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Massima trasparenza “Riteniamo infatti fondamentale - prosegue il presidente - garantire la massima trasparenza dei criteri con cui vengono determinate la visibilità delle strutture, il posizionamento nei risultati di ricerca e le eventuali qualifiche attribuite, così come le condizioni economiche e le commissioni applicate agli operatori. 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Di conseguenza, le modalità di presentazione delle strutture e i claim utilizzati da Booking.com per enfatizzarne le qualità potrebbero indurre i consumatori ad assumere decisioni commerciali credendo - erroneamente - che queste strutture siano, a parità di caratteristiche, migliori in termini di rapporto qualità-prezzo rispetto alle strutture non aderenti. Questo potrebbe addirittura portare i consumatori a selezionare strutture in media più costose.\r

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Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia) con l’ausilio del Nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza.","post_title":"L'Autorità antitrust apre un'istruttoria nei confronti di Booking","post_date":"2026-04-22T10:16:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776852978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nausika Group organizza una serie di tour in barca privata con conducente per mostrare il fascino senza tempo del Lago di Como con le sue ville iconiche, i borghi storici e gli angoli naturalistici, scoprendo i prodotti del territorio. Sono esperienze costruite su misura per il cliente, collaborando con una serie di partner esclusivi.\r

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«I nostri tour hanno una durata che va da una a otto ore. - spiega Stefania Taglietti di Nausika Experience, che si occupa della creazione e vendita dei tour agli ospiti sia interni che esterni - Le ville che si affacciano sul Lago sono famose in tutto il mondo e spesso il cliente ha visto le immagini dei social e desidera visitarle». Il racconto di Stefania Taglietti accompagna tra le bellezze del lago, tra le diverse esigenze degli ospiti e, soprattutto, nella variegata offerta di escursioni messa a punto da Nausika Group, che mostrano “The Allure of the Upper Lake”, i suoi aspetti panoramici, romantici, Italian style con il suo fascino Made in Italy Timeless, senza tempo.\r

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«Il nostro cliente, in particolare quello americano, vuole visitare Varenna, Bellagio e i giardini di Villa Carlotta. - aggiunge - Tra le dimore storiche più note ci sono Villa Balbianello, del ‘700, che è patrimonio del FAI ed è stata il set di un film della saga di Star Wars e Villa La Gaeta, set cinematografico per le ultime scene del film 007- Casino Royale. Abbiamo poi i tour esclusivi e quelli full-day, per i quali collaboriamo in esclusiva con partner come l'hotel-ristorante Florence di Bellagio: una struttura storica gestita da 180 anni dalla famiglia Ketzlar».\r

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Le proposte di Nausika Group rispondono a esigenze e interessi diversi. «Uno dei nostri tour, “A day in the vineyard”, si compone di un giro sul Lago di Como seguito da un percorso sulle vicine pendici a nord di Colico, dove degustare vini del Lago e della Valtellina. - racconta Taglietti - Visitiamo l’Azienda Agricola Del Risti, collocata tra i monti e rivolta verso il lago e l’abbazia cistercense di Piona: è una realtà gestita da anni dalla famiglia Bianchi Bazzi che, oltre al vino produce il miele. I clienti possono gustare i prodotti in loco e acquistarli. Il Nausika Group collabora poi con l'Azienda Agricola Sorsasso di Domaso - che vinifica il noto Domasino - e con l’Agri Relais La Fiorida di Mantello, in provincia di Sondrio/Valtellina, parte del gruppo Autotorino e a soli 10’ di distanza da Nausika. Abbiamo studiato con il direttore de La Fiorida Fulvio Penati una serie di esperienze che coniugano l’emozione del nostro lago con le attività del territorio.\r

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Il pacchetto più richiesto è quello che include un pranzo all'interno del ristorante Quattro Stagioni, con cucina tipica valtellinese e nord-lombarda, seguito da una visita nella nuova spa. All’interno dell’Agri Relais è poi disponibile l’offerta stellata del ristorante La Preséf, giudato dallo chef Gianni Tarabini. Grazie alla sua creatività, La Fiorida è il primo agriturismo in Italia ad aver ottenuto la Stella Michelin (2013) e la Stella Verde Michelin per la sostenibilità. All’interno delle cucine e sotto la supervisione degli chef, gli appassionati possono partecipare a una Cooking-class Experience e cucinare i tipici Pizzoccheri e il Tiramisù».\r

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La Fiorida è un modello europeo di tecnologia all'avanguardia e di attenzione al benessere animale; «Nausika Group è attento agli ospiti più piccoli e per loro abbiamo testato la Boat & Farm Experience, sperimentando la vita quotidiana con gli animali in fattoria. Insieme con il dottor Penati abbiamo ideato un’attività da fare con gli elicotteri che decollano da La Fiorida e sorvolano le vette valtellinesi raggiungendo delle malghe dove vedere i maestri alpeggiatori impegnati nella lavorazione del latte.\r

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Il tour si conclude prendendo un aperitivo in quota con formaggi tipici locali e vini valtellinesi come lo Sforzato, lo Sforzato Riserva e l'Inferno. Tra le proposte ci sono, inoltre, i “Photoshoot Boat Tour” - tour di circa 2h nei quali gli ospiti sono seguiti da fotografi professionistici che realizzano servizi con 200/250 scatti - ma anche esperienze emozionanti e misteriose, come la visita al vicino Orrido di Bellano - un canyon naturale scavato nei millenni dal torrente Pioverna – nel corso della quale i nostri skipper raccontano al cliente della Ca’ del Diavol, un antro dove, secondo le leggende, venivano fatti dei sacrifici nel Medioevo. - conclude Taglietti - È una esperienza anche per teenager e adolescenti e Nausika Group è l’unica compagnia che offra questo servizio».\r

Chiara Ambrosioni\r

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[gallery ids=\"512318,512319,512320\"]","post_title":"Nausika Group: i boat-tour per scoprire le eccellenze del Lago di Como e del territorio","post_date":"2026-04-21T11:23:24+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1776770604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512309\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

In una fase in cui l’instabilità geopolitica sta influenzando priorità e comportamenti d’acquisto, il gruppo Nicolaus - Valtur presenta “Zero rischi, vacanze più leggere”, sintesi di un approccio che combina leve economiche, operative e organizzative, con l’obiettivo di restituire prevedibilità al mercato.\r

«Vogliamo dare un segno al mercato per andare oltre la contingenza con un sistema di misure integrate, forti di un fattore che è davvero in grado di fare la differenza come il nostro know-how: dal blocco dei prezzi alla flessibilità operativa, l’obiettivo è ridurre l’esposizione al rischio e rendere la vacanza una scelta priva di fattori di stress, grazia alle garanzie concrete che siamo in grado di offrire. In un mercato che richiede risposte tangibili, è su questo terreno che si giocano la differenza competitiva e la capacità di tenuta: non nella promessa, ma nella capacità di garantire» commenta Isabella Candelori, direttrice commerciale trade Italia.\r

L’integrazione tra know-how, stabilità economica e flessibilità operativa definisce l’operatore come soggetto in grado di muoversi in uno scenario complesso, assumendo un ruolo attivo nell’assorbimento, e nella conseguente riduzione del rischio lungo tutta la catena del valore.\r

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La leva prezzo garantito\r

Su questa base, Nicolaus Group interviene su uno degli elementi più esposti alle dinamiche attuali: il prezzo. Tutti i pacchetti per vacanze individuali sono oggi coperti dal “prezzo garantito”, uno strumento che fa parte del dna del gruppo e che consente di bloccare il costo al momento della prenotazione, neutralizzando i potenziali effetti delle oscillazioni legate a carburante e valute.\r

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Liberi di cambiare\r

Accanto alla stabilità economica, il gruppo introduce una leva altrettanto strategica: la flessibilità. La promozione “Estero, liberi di cambiare”, attiva su Egitto e Tunisia la possibilità di modificare destinazione o data fino a 14 giorni dalla partenza, senza rigidità. Nel concreto, l’iniziativa consente di rivedere la propria scelta in modo semplice e senza impatti penalizzanti, mantenendo il valore dell’investimento e adattandolo delle esigenze personali: una leva operativa che agisce anche come acceleratore del processo di acquisto. In questo modo, la prenotazione non viene percepita come un vincolo, ma come una scelta reversibile e quindi più accessibile anche in presenza di incertezza. Per il trade, si traduce in una maggiore tenuta delle vendite e in una riduzione del rischio di cancellazioni; per il cliente, in una gestione più serena della pianificazione.\r

«Con \"Liberi di cambiare\" trasformiamo un potenziale elemento di blocco in una leva di attivazione della domanda: la possibilità di ripensare il viaggio senza penalità consente al cliente di prenotare oggi, mantenendo margini di scelta in grado di accogliere il sentiment e i desideri di massima flessibilità del cliente» conclude Candelori.\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus-Valtur sostiene il mercato con \"Zero rischi, vacanze più leggere”","post_date":"2026-04-21T10:25:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776767119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tagli anche in casa Air Canada per i costi elevati del fuel: la compagnia aerea interrompe temporaneamente i voli da Toronto e Montreal verso New York Jfk, in un momento di crescente preoccupazione a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che all’inizio di aprile è entrato in una fragile fase di cessate il fuoco.\r

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Le notizie altalenanti sulla riapertura dello stretto di Hormuz da una parte hanno contribuito ad alleggerire i prezzi del petrolio, ma dall'altra i costi del carburante rimangono significativamente elevati dopo settimane di stop dei rifornimenti.\r

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«I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati dall’inizio del conflitto in Iran, con ripercussioni su alcune rotte a bassa redditività e su voli che ora non sono più economicamente sostenibili», ha spiegato Air Canada in un comunicato. «In risposta a questa situazione, stiamo apportando modifiche agli orari, tra cui alcune riduzioni della frequenza dei voli».\r

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Modifiche che, precisa Air Canada, incideranno sull'1% della sua capacità complessiva di trasporto passeggeri.\r

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Il vettore canadese ha comunicato che i voli in partenza da due delle principali città canadesi saranno sospesi a partire dal 1° giugno, con ripresa prevista per il 25 ottobre: le rotte interessate includono un volo da Montreal e tre da Toronto, secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (Cbc), che cita un portavoce di Air Canada.\r

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«I passeggeri interessati saranno contattati per valutare opzioni di viaggio alternative» ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea, riferendosi all'aeroporto LaGuardia di New York e all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Il portavoce ha affermato che Air Canada continuerà a volare verso gli aeroporti di LaGuardia e Newark «34 volte al giorno da sei città in tutto il Canada».\r

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Tra le altre sospensioni temporanee decise dalla compagnia aerea figurano la rotta Salt Lake City-Toronto, che verrà interrotta dal prossimo 30 giugno con l'intenzione di riprenderla nel 2027, nonché un rinvio del lancio del collegamento da Guadalajara (Messico) a Montreal.","post_title":"Air Canada e il caro fuel: capacità ridotta dell'1%. Voli su New York sospesi fino a ottobre","post_date":"2026-04-20T09:47:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776678460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382507\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Simonetti[/caption]\r

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Tour operator ancora una volta in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il Medio Oriente e, anche se indirettamente, molte altre aree del mondo. Se è vero che instabilità geopolitica e caro prezzi dei collegamenti aerei stanno scoraggiando l'advance booking tipico di questo periodo, è altrettanto vero che non tutte le aree del mondo si muovono allo stesso ritmo. Lo conferma Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer - World Explorer, che spiega come «attualmente la richiesta di preventivi sull'Africa sia del 10% circa superiore rispetto a quella registrata nel corrispondente periodo dello scorso anno. Un dato che testimonia inequivocabilmente come la voglia di viaggiare, di vivere esperienze autentiche e di scoprire territori lontani, sia entrata nel dna di noi italiani».\r

Un mercato imprevedibile\r

Simonetti traccia però un quadro chiaro: «La crisi in atto sta creando non pochi problemi a livello di aumento dei costi dei viaggi, che stiamo cercando di contenere intervenendo sia sulla marginalità sia sugli accordi con i nostri corrispondenti. A loro quali chiediamo non tanto di intervenire sui prezzi, quanto di rivedere le policy sulle tempistiche di conferma dei servizi. E devo dire che, in linea generale, i nostri partner stanno rispondendo favorevolmente».","post_title":"Simonetti, African Explorer: «Preventivi sull'Africa in aumento»","post_date":"2026-04-17T12:58:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776430714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512105\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Gandola[/caption]\r

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Uzbekistan, Vietnam, Oman e Il Cairo entrano nel portfolio delle destinazioni programmate da Baobab. L'operatore di casa Th aggiunge Il Cairo, che va a completare una programmazione già articolata sull’Egitto, destinazione strategica per Baobab, accanto a Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Hurghada e alle crociere sul Nilo.\r

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«Con l’apertura del nuovo Grand Egyptian Museum, la capitale egiziana ha registrato un rinnovato interesse da parte del grande pubblico – afferma Alessandro Gandola, direttore tour operator Baobab –. Per questo abbiamo scelto di ampliare l’offerta con soluzioni più semplici e flessibili rispetto ai classici itinerari con crociera, rendendo Il Cairo accessibile anche per soggiorni brevi, come un long weekend. I numerosi collegamenti diretti dall’Italia, anche operati da compagnie low cost, permettono inoltre di proporre la destinazione a condizioni molto competitive».\r

Viaggi da sogno a prezzi accessibili\r

Uzbekistan, Vietnam e Oman sono invece protagonisti, insieme a Giordania e Messico, del nuovo catalogo “Viaggi da sogno”. Su queste destinazioni Baobab propone itinerari pensati per un pubblico ampio, con formule di viaggio semplici e accessibili: tour di circa sette notti, accompagnati da guide locali parlanti italiano, partenze garantite con un minimo di due partecipanti e gruppi contenuti.\r

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«L’obiettivo su queste destinazioni – prosegue Gandola – è offrire il miglior rapporto qualità-prezzo per il classico tour di primo approccio, rivolto a chi visita questi Paesi per la prima volta. Si tratta dei prodotti più richiesti dal mercato e su cui intendiamo rafforzare il nostro posizionamento come operatore di riferimento».\r

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Per una clientela alla ricerca di esperienze più esclusive e personalizzate, Th Group affianca all’offerta Baobab il brand Markando, specializzato in viaggi tailor made. Grazie a questo operatore, è possibile costruire itinerari su misura, con guide private, servizi dedicati e percorsi meno convenzionali, calibrati sulle esigenze specifiche di ogni viaggiatore.","post_title":"Baobab amplia l'offerta: in arrivo Uzbekistan, Vietnam, Oman e Il Cairo","post_date":"2026-04-17T12:37:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776429431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento complessivo «tra le sette e le otto cifre» e la volontà di inserirsi in punta di piedi nel comprensorio delle Langhe: il progetto di Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere è la dimostrazione che in Italia è ancora possibile coniugare attività imprenditoriale e attenzione al territorio.\r

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A firmare quello che è stato definito «un sogno» da Marco Cisini, che con la sua Oltretutto Global Solution ha favorito la realizzazione del progetto, sono stati due imprenditori savonesi, Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti. «Abbiamo lavorato alla realizzazione di un resort in una sorta di \"borgo aperto\", individuato in un'area magica del nostro Paese - ha spiegato Giampetruzzi alla folta platea intervenuta alla presentazione milanese -. In verità, il borgo di Monchiero era già un centro abitato; non abbiamo creato nulla di nuovo, ci siamo limitati a preservare e abbellire alcuni edifici - il monastero, la villa, la chiesa-museo - che sono il cuore del borgo e del nostro progetto». Il tutto, «con l'obiettivo di contribuire a rivitalizzare la comunità locale proponendo un concetto di ospitalità di lusso sostenibile e attenta a preservare l'ambiente» aggiunge Debenedetti.\r

Il resort\r

Il complesso che aprirà a luglio in soft opening, dispone di un totale di 25 camere, arredate coniugando comfort ed efficienza ai vincoli stabiliti dal fatto di essere edificio storico. Diciannove camere - una diversa dall'altra - sono state realizzate all'interno dell'ex monastero che era anche sede di esercizi spirituali. Le restanti sei si trovano nella villa adiacente. All'interno del monastero, la cappella è stata trasformata in una splendida lounge e la spa è stata anch'essa ricavata all'interno del complesso.\r

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Borgo Monchiero, la cui realizzazione è stata curata dall'architetto Stefano Tardito, farà parte della collezione Heritage by Atmosphere. «Fra i brand che grazie alla consulenza di Marco Cisini avevamo valutato per possibili sinergie, Atmosphere è stato quello che ci ha fin da subito convinti - spiega Debenedetti -. L'abbinamento fra il concetto di resort e quello di heritage e la possibilità di realizzare il progetto nella massima libertà sono stati i driver che ci hanno portato a scegliere Atmosphere».\r

Obiettivi al 2028\r

L'obiettivo di arrivare a regime entro il 2028 appare alla portata dei soci, che mirano a creare pacchetti esperienziali di alto valore aggiunto sul territorio delle Langhe, spingendosi anche a proporre escursioni più lunghe al mare in Liguria, in montagna o a Torino.\r

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Fra le frecce all'arco di Borgo Monchiero le suggestioni musicali e artistiche generate dal fatto di aver ospitato pittori e musicisti come Claudio Bonichi, Eso Peluzzi o Ezio Bosso. In primo piano anche l'offerta gastronomica che proporrà le eccellenze del territorio rivisitate dall'executive chef Giorgio Servetto.\r

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«Si tratta della fase uno di un progetto che potrebbe avere ulteriori sviluppi - chiude Giampetruzzi -. Abbiamo già acquistato anche una cascina limitrofa e un bosco. Fra qualche anno, magari con un nuovo compagno di viaggio, potremmo valutare di ampliare il nostro \"sogno\"».\r

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Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere, la cui direzione è stata affidata a Francesco Giovannelli, si indirizza alla clientela internazionale, ma non solo. In primo piano Usa, Oriente ed Europa, ma anche i clienti italiani di fascia alta, desiderosi di vivere un'esperienza che nelle stagioni di spalla offre le sue suggestioni più preziose.\r

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","post_title":"Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere, nelle Langhe un sogno a 5 stelle","post_date":"2026-04-17T10:58:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776423485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo smalto per le lounge Korean Air al Terminal 2 dell'Aeroporto Internazionale di Incheon: un intervento massiccio, durato 42 mesi e del valore di circa 76 milioni di dollari, che ha portato all'inaugurazione delle nuove First Class e della Prestige Class (West Lounge), aperte, rispettivamente, il 17 e il 16 aprile.\r

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La compagnia aerea ha modernizzato l'intera rete di lounge a Incheon: l'espansione raddoppia abbondantemente la capacità totale delle lounge, in vista dell'aumento del volume di passeggeri previsto in seguito alla sua integrazione con Asiana Airlines.\r

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Progettate intorno al concetto di “casa lontano da casa”, le nuove strutture danno priorità all'esperienza dei passeggeri attraverso servizi di ristorazione e comfort migliorati.\r

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La First Class Lounge si estende su 921 metri quadrati — 2,3 volte più grande della struttura precedente — è stata ripensata per concentrarsi sulla massima privacy. Lo spazio è suddiviso in una sala aperta e 11 suite private, consentendo ai passeggeri di rilassarsi in un ambiente appartato prima dell'imbarco.\r

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Gli interni traggono ispirazione dall’architettura tradizionale coreana, utilizzando pilastri in legno, travi e texture in ramiè (mosi). All’ingresso, i passeggeri vengono accompagnati in suite indipendenti per un’esperienza pre-volo in privato.\r

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Con una superficie di 2.615 metri quadrati e oltre 420 posti a sedere, la Prestige Class West Lounge è la più grande lounge di Incheon. Il design rispecchia l’identità di marca delle cabine premium di Korean Air, utilizzando una palette di colori che spazia dall’oro al nero e all’avorio.\r

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Ora, la superficie complessiva delle lounge di Korean Air a Incheon è passata da 5.105 a 12.270 metri quadrati, con un aumento della capienza totale da 898 a 1.566 posti. Il vettore gestirà sette lounge al Terminal 2 di Incheon: First Class, Miler Club, Prestige East Left, Prestige East Right, Prestige West, Prestige Garden East e Prestige Garden West.\r

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Il piano di rinnovo di Korean Air prevede ora lavori di potenziamento delle infrastrutture nei principali hub, tra cui l'Aeroporto Internazionale di Gimpo e il Jfk di New York, per garantire un'esperienza di servizio premium uniforme sull'intero network.\r

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","post_title":"Korean Air: terminata la ristrutturazione da 76 mln di dollari delle lounge a Seul-Incheon","post_date":"2026-04-17T09:26:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776418000000]}]}}